Les Crises cardiaques en hausse de 25% en Écosse depuis l’introduction des vaccins Covid, les médias ne savent pas pourquoi

Les soi-disant «experts» affirment qu’ils sont déconcertés par une augmentation soudaine des cas de crise cardiaque en Écosse depuis que les «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] ont été rendus publics.

Au cours de l’été, l’Écosse a vu une augmentation de 25 % du nombre de personnes « entièrement vaccinées » qui ont dû être transportées en urgence au Golden Jubilee National Hospital de Clydebank avec des artères partiellement bloquées, un phénomène courant chez les personnes qui se font injecter.

« Généralement, le centre, qui est le plus grand du genre au Royaume-Uni et traite des personnes de cinq zones de santé, reçoit 240 patients par mois souffrant de cette forme de crise cardiaque, mais ce nombre est passé à plus de 300 en mai, juin et juillet de cette année », a rapporté le Times de Londres.

« Les médecins ont recherché un modèle parmi les patients pour déterminer si un accès moindre aux contrôles de santé pendant la pandémie ou des antécédents d’infection à la Covid-19 peuvent l’expliquer, mais n’ont trouvé aucune tendance évidente. »

Ce «mystère» s’explique facilement par la poussée de masse pour que tout le monde soit piqué pour les germes chinois, et est directement corrélé au déploiement généralisé des injections. Les autorités gouvernementales et les responsables de la santé, cependant, font l’idiot à ce sujet.

« Il n’y a aucune preuve que cela soit la conséquence d’un retard de soins ou d’une opportunité manquée », a annoncé Mitchell Lindsay, cardiologue consultant principal chez Golden Jubilee.

« Cela est probablement dû à une multitude de facteurs : les personnes étant sédentaires avec le verrouillage ; stress; les gens ignorent les symptômes parce qu’ils ne veulent pas se présenter à l’hôpital. Il y a probablement cinq à dix causes, toutes liées.

Les vaccins Covid, et non un «mystère», sont responsables de la recrudescence des crises cardiaques

Même les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis admettent maintenant que les vaccins « Operation Warp Speed ​​» de Donald « père du vaccin » de Trump provoquent une inflammation cardiaque. Et pourtant, l’establishment médical refuse de reconnaître les dernières avancées scientifiques.

Au lieu de cela, ils obscurcissent la vérité et prétendent qu’il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir avec certitude ce qui cause cette augmentation fulgurante des cas de crise cardiaque – oh, mais nous savons que ce ne sont pas les vaccins, ils prétendent toujours de manière hilarante.

« Le nombre d’attaques dites STEMI, où il y a des dommages cardiaques importants, enregistrés au Golden Jubilee est resté stable pendant une décennie à environ 750 par an », a révélé le Times. « Pourtant, les attaques N-STEMI, où il y a moins de lésions tissulaires mais un risque égal de mort, ont augmenté au cours de l’été. »

Ce n’est pas seulement le jubilé d’or qui voit cette hausse non plus. Partout en Écosse, les établissements médicaux signalent une « augmentation » de « patients gravement malades » qui ont besoin d’un lit d’hôpital. La plupart, sinon tous, de ces patients sont « complètement vaccinés ».

Pas une seule fois, le Times n’a mentionné les vaccins comme cause ou déclencheur possible de tous ces événements cardiovasculaires. En fait, le site de fausses informations s’est complètement efforcé de ne pas mentionner les vaccins et de blâmer à la place à peu près n’importe quoi d’autre, y compris simplement l’appeler un « mystère ».

« La protéine de pointe est conçue pour se lier à Ace-2 (ace2 libère des anticoagulants endogènes), s’y liant comme un harpon et la rendant non fonctionnelle », a écrit un commentateur de Natural News sur le fonctionnement des injections.

« Ace-2 est conçu pour contrebalancer Ace-1. Ace1 libère des coagulants sanguins endogènes. Ace-1 et Ace-2 s’équilibrent, lorsque Ace-2 est détruit, Ace-1 continue de libérer des épaississants sanguins endogènes, d’où les caillots sanguins. Lorsque votre ARN crée une protéine de pointe, elle se lie à l’ACE-2 et inhibe la capacité du corps à prévenir les caillots sanguins et la thrombose.

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Le récit du vaccin Covid implose, le chef du NIH démissionne et le FBI étouffe la liberté d'expression

Les scientifiques de Pfizer sont d'accord, NE PRENEZ PAS LE VACCIN, la journée de 7 milliards de dollars de Zuckerberg, le Chef du NIH se retire après la fuite de documents, Stu est sorti du brick et le FBI et le DOJ ciblent maintenant les parents et les flics qui s'engagent dans la liberté d'expression.

PLUS DE 52 PLUS DÉCÈS ET DE BLESSURES PAR VACCIN, UN MÉDECIN RÉVÈLE DES RÉSULTATS HORRIFIQUES LORS DE L'EXAMEN DU SANG DE VACCINÉS

DOCUMENTS : Les personnes vaccinées avec le vaccin Covid de Pfizer sont 300% plus susceptibles de contracter la COVID-19

Un ancien employé de la société Big Pharma Pfizer a fourni des documents prouvant que la réception du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] de la société augmente les chances d’une personne de contracter le virus de plus de 300%. Elle a également fourni la preuve que Pfizer est au courant mais ne fait rien pour résoudre le problème.

Karne Kingston, qui travaille maintenant comme experte en marketing pharmaceutique et analyste en biotechnologie, a publié des informations prouvant que Pfizer sait que son vaccin augmente beaucoup la probabilité d’infection par la COVID-19.

Pour le prouver, Kingston a présenté un document d’information utilisé par la Food and Drug Administration (FDA) lors d’une réunion du comité consultatif le 17 septembre. La réunion a eu lieu pour discuter de la demande de Pfizer d’utiliser son vaccin COVID-19 comme rappel.

Les documents présentés lors de la réunion comprennent un rapport sur une étude menée par Pfizer qui a testé combien de temps ses vaccins confèrent une soi-disant immunité au coronavirus. (Connexe : le PDG de Pfizer dit que les États-Unis reviendront à la normale d’ici un an, mais seulement si tout le monde prend des vaccins COVID-19.)

L’étude a impliqué plus de 36 000 participants qui ont reçu une injection du vaccin. Il a révélé que le groupe de personnes ayant reçu les vaccins plus tôt était nettement plus susceptible d’être infecté par le coronavirus que ceux qui ont reçu les rappels à une date ultérieure.

Le groupe qui a reçu le vaccin plus tôt avait un risque d’infection de sept pour cent au cours de la période d’étude. Le groupe qui a reçu le rappel à une date ultérieure avait un risque d’infection de 5,16%. Cela signifie que le premier a 36% plus de chances d’être infecté que le second.

Mais Kingston souligne que l’étude a un défaut. Ce dernier groupe a eu une période importante avant de recevoir le vaccin lorsque leurs chances d’être infecté étaient beaucoup plus faibles. Pfizer n’a pas exposé cette partie de l’étude. « Il aurait dû y avoir plus de personnes infectées dans le groupe placebo parce qu’elles duraient plus longtemps sans aucune protection », explique Kingston.

La conclusion de l’étude est que « l’incidence de COVID-19 a généralement augmenté dans chaque groupe de participants à l’étude avec l’augmentation du temps après la dose 2 ».

« Si vous prenez deux doses de Pfizer, votre taux d’infection augmente avec le temps », explique Kingston.

Kingston a examiné le taux d’infection dans le groupe placebo pendant les quatre premiers mois de l’étude, alors qu’ils n’avaient aucune « protection » acquise par le vaccin COVID-19. Elle l’a ensuite comparé au taux d’infection du groupe dans les quatre mois suivant leurs injections avec les vaccins de Pfizer.

« Donc, lorsqu’ils n’étaient pas injectés, leur taux d’infection était de 1,3 %, et lorsqu’ils se faisaient injecter, il était de 4,34 %. Il a augmenté de plus de 300 pour cent », explique Kingston. «Ils avaient moins d’infections lorsqu’ils n’avaient aucune protection. Donc, c’est un problème.

Les vaccins COVID-19 de Pfizer deviennent de plus en plus disponibles dans le monde entier

Malgré les preuves claires prouvant que le vaccin de Pfizer rend la vie plus dangereuse pour les gens, les vaccins COVID-19 de la société se propagent toujours.

Aux États-Unis, les vaccins COVID-19 de Pfizer sont désormais distribués par le gouvernement en tant que rappels pour les personnes entièrement vaccinées. À l’heure actuelle, les personnes de 65 ans et plus et les adultes qui travaillent ou vivent dans des milieux à haut risque et qui ont des problèmes de santé sous-jacents peuvent recevoir des doses de rappel. Des plans sont en place pour étendre cela afin de permettre à plus de personnes d’obtenir les boosters de Pfizer.

Le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de la FDA devrait également se réunir fin octobre pour examiner les données soumises par Pfizer. Ces données sont censées prouver que le vaccin est sûr à administrer aux enfants âgés de cinq à 11 ans.

Apprenez-en plus sur les dangers de la prise du vaccin COVID-19 de Pfizer en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

DIFFUSION D'URGENCE : UNE VIDÉO ÉMERGE DE FAUCI ET HHS COMPLOTANT DE MASSIVES ALERTES À LA SANTÉ À L'AIDE D'UN « NOUVEAU VIRUS » !

Une étude révèle que MOINS de 1% des blessures vaccinales sont signalées au VAERS

Big Pharma continue d’insister sur le fait que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] sont sûrs malgré de nombreux rapports de décès et de blessures liés au vaccin à travers le pays.

Selon une étude, moins d’un pour cent des blessures causées par le vaccin sont signalées au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Personne ne sait combien de cas n’ont pas été signalés depuis le début de la pandémie.

Le VAERS est un système national d’alerte précoce fondé en 1990 pour détecter d’éventuels problèmes de sécurité avec les vaccins homologués pour une utilisation aux États-Unis. Le système de surveillance est cogéré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il accepte et analyse les rapports d’événements indésirables ou d’effets secondaires potentiels suite à une vaccination.

Pour l’étude, des chercheurs de Harvard Pilgrim Health Care (HPHC) ont entrepris de développer et de diffuser des preuves et des outils fondés sur des preuves pour améliorer la prise de décision en matière de soins de santé à l’aide d’une gestion intégrée des données et des connaissances.

La recherche a également travaillé à la création d’un système généralisable pour une détection plus efficace et une notification par les cliniciens des événements indésirables liés aux vaccins, ce qui peut aider à améliorer la sécurité des programmes nationaux de vaccination.

Les chercheurs de HPHC ont examiné les dossiers médicaux électroniques de toutes les consultations de soins ambulatoires dans une grande pratique multi-spécialités. Les données ont été recueillies auprès de tous les patients qui ont été vaccinés. Pendant les 30 jours suivants, les codes de diagnostic de santé des patients, les prescriptions de médicaments et les tests de laboratoire ont été analysés pour surveiller tous les événements indésirables.

Des données préliminaires ont été recueillies et analysées et l’initiative est présentée à plusieurs conférences nationales. (Connexe: un procès fédéral prétend que le système de déclaration VAERS CACHE le nombre réel de décès par vaccin contre le coronavirus.)

Près de 3 vaccinations sur 100 entraînent des effets indésirables

Les chercheurs ont utilisé les données du fournisseur d’Atrius Health et de la communauté des patients. Cette communauté dessert plusieurs populations d’inclusion de l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé (AHRQ), en particulier les populations à faible revenu et minoritaires en milieu urbain.

Atruis emploie actuellement environ 700 médecins qui s’occupent de 500 000 patients dans plus de 18 sites dans toute la grande région métropolitaine de Boston. La plupart des médecins d’Atruis sont des médecins de première ligne ou des pédiatres, mais le réseau comprend également des médecins de toutes les grandes spécialités.

Tous les patients jeunes et adultes pris en charge par Atruis sont inclus dans les données utilisées pour le système de surveillance des événements indésirables.

Sur la base des données préliminaires recueillies de juin 2006 à octobre 2009 sur 715 000 patients, près de 1,4 million de doses de 45 vaccins différents ont été administrées à 376 452 personnes.

Sur les doses enregistrées, 35 570 réactions possibles ou 2,6% des vaccinations suivies ont été identifiées. Cela suggère qu’il y a en moyenne 890 événements possibles, soit une moyenne de 1,3 événement par clinicien chaque mois.

Bien que les événements indésirables liés aux médicaments et aux vaccins soient courants, la plupart des cas sont sous-déclarés. Et tandis que 25 pour cent des patients subissent un événement indésirable médicamenteux, moins de 0,3 pour cent de tous les événements médicamenteux indésirables et un à 13 pour cent des événements graves sont en fait signalés à la FDA.

À cela s’ajoute le fait que moins d’un pour cent des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés. Les faibles taux de déclaration rendent plus difficile l’identification des médicaments et des vaccins qui peuvent nuire aux citoyens, tels que les vaccins COVID-19 produits à la hâte.

Pour assurer la sécurité publique, les chercheurs ont appelé à de nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins.

Les éléments suivants peuvent également entraver la déclaration des effets indésirables :

Manque de sensibilisation des cliniciens.

Incertitude quant au moment et à l’objet du rapport.

Charges de reporting : Le processus de reporting ne fait pas partie du flux de travail habituel des cliniciens. Cela prend du temps et est souvent répétitif.

Les chercheurs ont indiqué que la mise en œuvre de « déclarations proactives, spontanées et automatisées des événements indésirables intégrées dans les DSE » et d’autres systèmes d’information peut accélérer efficacement l’identification des problèmes liés aux nouveaux médicaments. Il peut également aider à déterminer les risques des médicaments plus anciens.

Visitez VaccineInjuryNews.com pour plus d’informations sur les nombreux effets indésirables liés aux vaccins.

Une nouvelle étude sur 41 000 personnes révèle que la prise de vaccins AUGMENTE le risque d’hospitalisation d’une personne

Il y a plus qu’il n’y paraît avec la dernière étude sur « l’efficacité du vaccin » publiée par le New England Journal of Medicine (NEJM). L’étude en question, « Efficacité des vaccins Covid-19 en ambulatoire et dans les établissements de soins aux patients », a immédiatement été présentée par les Centers for Disease Control (CDC) pour faire la publicité des vaccins Covid-19.

Après un examen plus approfondi des données, il semble que cette étude et son interprétation aient été conçues pour tromper le public. Après avoir configuré le taux réel de maladie après la vaccination, l’efficacité du vaccin pourrait être interprétée comme négative de 13 % ! Il semble que la prise de vaccins Covid augmente le risque d’hospitalisation.

Une étude omet les données d’hospitalisation des personnes récemment vaccinées pour renforcer « l’efficacité du vaccin »

L’étude a mesuré l’efficacité des vaccins Covid-19 dans une conception à test négatif qui comprenait 41 552 participants. L’étude a recherché des diagnostics de «maladie de type Covid», de maladie symptomatique et de test de positivité par statut vaccinal dans le groupe d’âge de 50 ans et plus. L’étude a examiné les données d’hospitalisation des services d’urgence et des soins d’urgence dans neuf États de janvier à août 2021.

L’étude a recensé 41 552 hospitalisations pour « maladie de type Covid » (CLI). Ce terme diagnostique large pourrait décrire de nombreuses infections respiratoires d’origines diverses. Le terme pourrait englober différents types d’allergies, d’asthme, d’intoxication par inhalation ou d’affections respiratoires sous-jacentes. Le terme pourrait décrire un événement indésirable lié à un médicament ou à une vaccination. Le terme pourrait représenter un cas grave de maladie après la vaccination.

Dès le début, l’étude a enregistré un total de 103 199 hospitalisations dans neuf États. L’étude a utilisé des critères spécifiques (âgés de 50 ans et plus et CLI) pour affiner les données. Les données d’hospitalisation utilisées dans l’étude ne représentaient qu’une fraction des hospitalisations observées dans la population générale, et représentaient une fraction encore plus faible des hospitalisations enregistrées pour les personnes de plus de 50 ans. En excluant simplement les hospitalisations toutes causes confondues par statut vaccinal, cette conception d’étude aurait pu facilement supprimer des dizaines de milliers d’hospitalisations dans la cohorte vaccinée. Sur les 61 647 hospitalisations exclues dans l’étude, beaucoup étaient des problèmes médicaux pour des personnes de moins de 50 ans. Les vaccins Covid pourraient-ils causer inutilement des urgences médicales et des problèmes de santé chez les jeunes qui pourraient facilement vaincre l’infection ? Ces données sont omises, c’est donc difficile à dire. L’étude a également omis des données pour les admissions répétées et pour les cas où il n’y avait aucun enregistrement pour la vaccination ou le test Covid-19.

L’omission de données la plus choquante concernait les hospitalisations des personnes récemment vaccinées. La majorité des événements indésirables et des hospitalisations surviennent au cours de la première semaine suivant la vaccination, mais l’étude omet toutes ces hospitalisations si elles surviennent après la première dose. Il y a eu 1 872 hospitalisations dans cette catégorie récemment vaccinée, une catégorie volontairement laissée de côté pour tromper le public.

Fraude au diagnostic et distorsion des données utilisées pour tromper le public

La fraude ne s’arrête pas là. L’étude a configuré « l’efficacité du vaccin » en réduisant artificiellement le nombre total de CLI dans la cohorte vaccinée. Cela a été fait en utilisant des comptages de cycles disparates lors de la « confirmation » PCR de covid-19. L’étude dépendait du test PCR frauduleusement calibré, qui est utilisé pour gonfler les cas officiels de Covid chez les non vaccinés, pour réduire artificiellement le nombre de cas de la Covid chez les vaccinés et pour finalement promouvoir un pourcentage d’efficacité vaccinale élevé. Un nombre de cycles inférieur pour les vaccinés a supprimé tous les faux positifs, réduisant le nombre officiel de cas de la Covid uniquement pour les vaccinés. En fait, lorsque le test PCR est retiré de l’équation, les cas de CLI restent stables dans les trois groupes, les non vaccinés, les partiellement vaccinés et les complètement vaccinés.

Même si le diagnostic de l’ICM reste stable dans les trois groupes, les « cas de la Covid » signalés pour les personnes complètement vaccinées sont significativement plus faibles (en raison des seuils de cycle inférieurs utilisés pour les personnes complètement vaccinées). Il s’agit d’une fraude au diagnostic et d’une manipulation de données pour faire apparaître un produit (les vaccins Covid-19) comme s’il arrêtait une maladie spécifique. Cette maladie n’est pas correctement définie, les cycles de PCR ne sont pas absolus ou définitifs dans leur diagnostic, et la distorsion des données qui s’ensuit est utilisée pour tromper le public sur « l’efficacité » d’un produit expérimental modifiant les gènes.

Si l’étude a calculé l’efficacité du vaccin en tenant compte de toutes les admissions d’ICC (y compris les 1 872 hospitalisations omises pour les personnes récemment vaccinées), alors l’efficacité du vaccin tombe à une valeur nette négative de -13 % ! Cela signifie que la prise de ces vaccins expérimentaux AUGMENTE en fait le risque d’hospitalisation d’une personne.

Pour en savoir plus sur la dernière fraude aux vaccins, visitez ScienceFraud.News.

Victimes des vaccins COVID

752 801 événements indésirables

71 036 hospitalisations

85 377 Soins urgents

6 737 Anaphylaxie

9 035 Paralysie de Bell

2 262 fausses couches

7 582 crises cardiaques

6 812 Myocardite/Péricardite

20 789 invalides de façon permanente

15 937 décès

Pourquoi les responsables de la santé publique et les politiciens ignorent-ils les données ?

Pourquoi ignorent-ils les victimes du vaccin COVID ?

Petit bébé ayant une crise après le vaccin

Maintenant, vous savez pourquoi ne pas inoculer votre bébé par la protéine de pointe de poison qui change votre ADN en ARN… Réveillez-vous en tuant vos enfants.

Faux vaccin du Ministre belge de la Santé

Ce sont les coups donnés aux élitistes, tous les élitistes du monde ont reçu un faux coup… Réveillez-vous !

Une vidéo CSPAN 2019 apparaît où forcer les vaccins à ARNm non prouvés sur le public est discuté

Une vidéo apparaît où Fauci et d’autres prévoyaient un « vaccin universel contre la grippe à ARNm » qui est devenu le « vaccin COVID-19 à ARNm » parce que les gens n’avaient pas assez peur du virus de la grippe

Le clip vidéo qu’ils ont diffusé de cet événement était un dialogue de 1 minute et 51 secondes entre le modérateur, Michael Specter, un journaliste qui est un écrivain du New Yorker et également professeur adjoint de bio-ingénierie à l’Université de Stanford, Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et Rick Bright, directeur de la HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). Dans ce court clip, extrait de la table ronde d’une heure, Anthony Fauci explique qu’apporter un nouveau type de vaccin non testé comme un vaccin à ARNm, prendrait au moins une décennie (« si tout se passe parfaitement ») pour passer essais appropriés et être approuvé par la FDA. Il le saurait, car il essayait de le faire depuis environ une décennie déjà (octobre 2019), essayant de développer un vaccin à base d’ARNm pour le VIH. Mais maintenant, ils discutaient de quelque chose de bien plus vaste qu’un simple vaccin pour les patients atteints du SIDA. Ils parlent d’un « vaccin universel contre la grippe » que tout le monde devrait prendre – un énorme marché pour Big Pharma ! Rick Bright, directeur de la HHS Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), prend ensuite la parole et déclare que ce qui pourrait arriver, c’est qu' »une entité d’excitation qui est complètement perturbatrice et qui n’est pas soumise aux chaînes et aux processus bureaucratiques » pourrait changer cela.

