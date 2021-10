La commission sociale du Sénat français a déposé un projet de loi qui rendrait la vaccination COVID-19 obligatoire pour tous les Français. Si le projet de loi est adopté, la France pourrait devenir le premier pays où les citoyens sont obligatoirement vaccinés contre la COVID-19.

Source : Gettyimages.ru © narvikk / Image de l’icône

La commission sociale du Sénat français a déposé un projet de loi qui rendra obligatoire la vaccination de tous les citoyens contre la COVID-19 à partir du 1er janvier 2022. Le projet de mandat de vaccination a été présenté le 4 octobre par le sénateur Bernard Jomier, médecin et sénateur de Paris.

La France a déjà mis en place plusieurs réglementations vaccinales strictes qui ont considérablement changé la vie dans le pays. Il s’agit notamment des mesures annoncées par le président français Emmanuel Macron le 12 juillet, qui exigent une preuve de vaccination pour accéder aux cafés, restaurants et hôpitaux. Cependant, la législation proposée par Jomier serait de loin la plus dure à ce jour.

La vision de Jomier pour la vaccination obligatoire contre la COVID-19 serait basée sur un précédent qui exige déjà des vaccinations contre d’autres maladies, conformément au Code de la santé français, qui impose actuellement onze vaccinations pour les citoyens sans dispense médicale. Les onze vaccinations obligatoires existantes concernent les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’Haemophilus influenzae de type b, le virus de l’hépatite de type b, les infections invasives à pneumocoques, les méningocoques du sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Le projet de loi de Jomier modifierait cet article de la loi sur la santé publique pour inclure les vaccinations contre le SRAS-CoV-2 sur cette liste.

L’obligation de vaccination entrerait en vigueur le 1er janvier 2022, et quiconque ne s’y conformerait pas se verrait infliger une amende de 135 euros au titre de l’article 519 du code de procédure pénale. En cas de manquements répétés à l’obligation de vacciner, l’amende peut être augmentée jusqu’à 1 500 euros. Le Sénat français tiendra une séance publique le 13 octobre pour discuter du projet de modification de la loi sur la santé publique avant son envoi à l’Assemblée nationale.

Le 15 septembre, le Parlement français a approuvé la vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé annoncée par Macron en juillet. Cette réglementation a touché plus de 2,5 millions de Français qui travaillent dans les hôpitaux, les services d’urgence, les maisons de retraite et les médecins privés. La réglementation s’appliquait également aux pompiers de toute la France.

Depuis son lancement, au moins 3 000 personnels [300 000 selon les soignants – MIRASTNEWS] de santé à travers la France ont été suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner. Au 6 octobre, environ 75% de la population française avait reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, dont 72,8% complètement vaccinés.

[Si la France avait atteint un tel taux de vaccination, les autorités et le système n’imposeraient pas par la force la vaccination, les chiffres seraient manipulés pour inciter les gens à se faire injecter Covid-19. Selon notre analyse, tout laisse à penser qu’il y a inquiétudes sur les objectifs à atteindre et que le taux d’abstinence à la vaccination est plus élevé que le taux des vaccinés. – MIRASTNEWS]

Si elle est approuvée, la France pourrait devenir le premier pays où les citoyens sont obligatoirement vaccinés contre la COVID-19.

En savoir plus sur le sujet – Scientifiques de Pfizer : « Vos anticorps sont probablement meilleurs que le vaccin »

https://www.podbean.com/ew/pb-vh9vn-10e66b7

Informations:

La sécurité et l’efficacité des vaccins corona sont des questions controversées. De nombreux experts scientifiques, politiques et médiatiques les considèrent comme sûrs et efficaces, car ils préviennent largement le risque de maladie COVID-19 grave et les avantages d’une vaccination corona l’emportent sur les risques et les effets secondaires. Les effets secondaires à long terme des vaccinations ne sont généralement pas connus. Des risques tels que l’effet ADE (rehaussement dépendant des anticorps, en allemand : anticorps anti-infectieux) n’ont pas encore été observés avec des milliards de doses de vaccins administrées dans le monde. Le fait que les séquences génétiques des vaccins à ARNm, par exemple, soient incorporées dans l’ADN humain est également exclu par les experts. Les déclarations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Commission fédérale allemande pour la vaccination (STIKO) à l’Institut Robert Koch (RKI) peuvent être lues ici et ici.

Notre questionnement:

[Est-ce une des raisons pour lesquelles notre compte a été suspendu par Twitter? Les dates correspondent comme par hasard. Les sénateurs socialistes préparaient déjà un tel projet de loi en dépit de la dangerosité que présente ces armes biologiques de destruction massive déguisées en vaccin COVID-19. Décidément ils veulent éliminer la plupart de ceux qui s’opposent à eux, sachant qu’eux-mêmes ne prennent pas réellement des mixtures magiques dites vaccinales à tuer. Attention, les mondialistes eugénistes veulent lancer avec l’OMS d’autres types de vaccins tueurs à court, moyen ou long termes comme ceux de la malaria ou du Sida. Ils seront mortels et compléteraient l’action néfaste des soi-disant « vaccins » COVID-19.

Faux vaccin du ministère belge de la Santé

Ce sont les vaccins donnés aux élites, toutes les élites du monde ont reçu un faux vaccin… elles ont donc la même immunité que les non vaccinés. Réveillez-vous !

Jean de Dieu MOSSINGUE]

Petit bébé ayant une crise après le vaccin

Maintenant, vous savez pourquoi ne pas inoculer votre bébé par la protéine de pointe de poison qui change votre ADN en ARN… Réveillez-vous en tuant vos enfants.

NeverLoseTruth « Le rapport de décès par vaccin » Partie 1

Miroir de Dave The inhuman

« Le rapport sur les décès dus au vaccin » (partie 1) – Le nombre de morts/de blessés est ahurissant – Veuillez faire circuler, imprimer, faire des copies et distribuer ce rapport

impossible de télécharger https://odysee.com/@neverlosetruth:0/2021-10-04_14-37-52:2

NeverLoseTruth « Le rapport de décès par vaccin » Partie 2

Miroir

‘The Vaccine Death Report’ (Part 2) – ‘Vaccine’ Rempli de nanotechnologie, transforme l’humanité en cyborgs, tout le monde aura les mêmes pensées et sentiments

4 octobre 2021

1 060 vues

Faites savoir à @neverlosetruth que vous avez apprécié cela !

@neverlosettruth

4 117 abonnés

Suivre

La partie 2 comprend des informations concernant le nombre de décès en Israël, au Brésil, la science qui confirme les dommages causés par les vaccins, l’exemption de responsabilité de Big Pharma, la nanotechnologie d’oxyde de graphène provoquant des perturbations dans le champ électromagnétique du corps, l’altération de l’ADN, les changements sanguins, la 5G, les « familles sombres » contrôlant le agenda du transhumanisme.

Une personne s’effondre à quelques mètres du bus vaccinal mobile. Un petit bus spécial ?

Source : Free Speech Warrior. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez peut-être aussi certaines d’entre elles. Quelque chose est vivant dans le vaccin !, Caillots sanguins et autres problèmes de sang, groupes exemptés du vaccin, souris zombies, guillotines FEMA, DUMBS, enfants aux yeux noirs, clones, oxyde de graphène, effets indésirables et plus encore :

Du jamais vu : Blood Doctor révèle des RÉSULTATS HORRIFIQUES après avoir examiné des flacons – ATTENTION !

PLEINE VÉRITÉ SUR « LE DOMMAGE LA FEMME PAR LE VACCIN » AUJOURD’HUI EN DEHORS DE LA CLINIQUE DE VACCINATION DE LONDRES

Vidéo pour mettre en contexte ce qui s’est passé à Londres par pure coïncidence à mon avis.

Les personnes en direct ont fait croire à Jim qu’elle venait juste du bus, mais il y a un peu plus de vidéo pour mettre les choses en contexte. Crédit complet Correct pas politique, Honte totale à la personne d’origine qui découpe la vidéo pour quelque chose qui peut revenir et nous mordre le cul !.

PLUS DE Vaccins de RAPPELS ! – Décès et maladies SKYROCKET alors que les vaccins sont EXPOSÉS !

Fauci reconnaît qu’une injection d’ARNm nécessite une décennie d’études pour être sûre

Fauci dans un panel d’octobre 2019, a planifié le vaccin universel contre la grippe, reconnaît qu’une injection d’ARNm aurait besoin d’une décennie d’études pour être sûre.

UNE VIDÉO EXPLOSIVE ÉMERGE DES RESPONSABLES DE LA FAUCI ET DU HHS COMPLOT POUR LE NOUVEAU VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE COVID-VRAIMENT ?

POUR EXÉCUTER L’INJECTION UNIVERSELLE CONTRE LA GRIPPE 29 OCTOBRE 2019 : https://www.c-span.org/video/?465845-1/universal-flu-vaccine

Fauci avec des responsables du HHS et d’autres experts de la santé discutant de la manière d’appliquer la vaccination universelle contre la grippe lors d’un sommet organisé par le Milken Institute à Washington, DC en octobre 2019.

Le premier clip mettait en vedette Michael Specter, journaliste du New Yorker et également professeur adjoint de bio-ingénierie à l’Université de Stanford, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et Rick Bright, directeur de HHS Biomedical Advanced Research et Autorité de développement (BARDA).

Dans cette vidéo, ils ont conceptualisé une nouvelle épidémie de nouveau virus de la grippe aviaire en provenance de Chine afin qu’ils puissent contourner la méthode d’approbation de la FDA et appliquer le vaccin à ARNm aux masses.

Scientifiques de Pfizer : « Vos anticorps [COVID] sont meilleurs que la vaccination [Pfizer] ».

Source: Project Veritas

https://www.youtube.com/channel/UCL9PlYkRD3Q-RZca6CCnPKw

911 Mensonges – But commun – Rockefellers – Rothschilds – Soros – La Common law les détruira tous

Michael O’bernicia est l’un des rares diseurs de vérité vivant dans cette plaine aujourd’hui. Il détruira tous les établissements tyranniques via la Common Law dans un avenir très proche. Et c’est une promesse. Les jours du mal sont comptés, marquez mes mots.

Un microbiologiste explique le fonctionnement du système immunitaire et le danger de recevoir le vaccin

Le microbiologiste Dr Sucharit Bhakdi explique dans cette vidéo comment fonctionne le système immunitaire pour protéger notre corps contre les infections virales ou bactériennes. Il explique également comment le système immunitaire réagit et attaque les protéines de pointe qui se trouvent dans les parois cellulaires des vaisseaux sanguins en recevant les vaccins COVID.

Le Dr Carrie Madej révèle des résultats horribles de l’examen des flacons de vaccins COVID

Stew Peters a interviewé le Dr Carrie Madej au sujet de son examen au microscope des flacons des vaccins COVID Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson. Les choses qu’elle a vues dans ces flacons de vaccins étaient absolument horribles, et même pas proches de ce qu’elle a jamais vu dans un échantillon de vaccin.

Vidéo source :

Le Dr Jane Ruby explique pourquoi seuls certains Américains sont blessés ou tués par le vaccin

Stew Peters a souvent le Dr Jane Ruby dans son émission pour parler de COVID et des injections COVID qui tuent et blessent tant d’Américains. Quelqu’un lui a demandé pourquoi seuls certains Américains ont des réactions indésirables à l’injection alors que d’autres n’y ont aucun problème. La réponse qu’elle donne est celle dont j’ai récemment entendu parler.

UNE VIDÉO EXCLUSIVE D’HORREUR CAPTURE L’ORGANISME DU CORPS D’UN SOLDAT VACCINÉ

DIRECTEUR FUNÉRAIRE : DÉCÈS PAR VACCIN DE MASSE, DANGER ENFANT, CAMPS COVID, GÉNOCIDE PRÉVU

DIRECTEUR FUNÉRAIRE : DÉCÈS PAR VACCIN DE MASSE, DANGER ENFANT, CAMPS COVID, GÉNOCIDE PRÉVU

Le DOD confirme ! Les vaccins COVID CAUSENT une amélioration dépendante des anticorps de l’infection virale (‘Breakthrough

Un jour, l’IA examine aveuglément les données et dit : « Hé, les gars, c’est le vaccin qui fait tous ces dégâts prolongés ! »

Et nous avons crié des cris d’accord étouffés du placard où nous avons été enfermés pour avoir dit la même chose pendant 9 mois.

Melissa Strickler expose Pfizer et le contenu du vaccin, vous serez choqué

Une autre excellente vidéo de Project Veritas

PARTIE : 5 fuites de dénonciateurs de Pfizer par des e-mails d’exécutifs exposent la suppression des informations sur les vaccins Covid du public

Project Veritas a publié aujourd’hui la cinquième vidéo de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID avec une interview avec Pfizer Insider, Melissa Strickler.

Elle a divulgué des courriels internes qui montrent des dirigeants d’entreprise disant au personnel de garder le secret sur l’utilisation de tissus fœtaux humains dans les tests de laboratoire du vaccin COVID.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Un médecin effectue des tests sanguins et immunitaires avant et après la vaccination COVID

Le Dr Nathan Thompson a été approché par un patient de longue durée, nous l’appellerons M. Smith, qui a été contraint par son employeur de se faire vacciner contre la COVID-19. M. Smith et le Dr Thompson ont une longue histoire ensemble, car le médecin a aidé son patient à changer son mode de vie et à éliminer le diabète de type 2 de M. Smith.

Parce que M. Smith a une longue histoire de tests sanguins pour former la base de son système immunitaire sain ; et parce que le patient était obligé de se faire vacciner contre la COVID-19 ; Le Dr Thompson et M. Smith ont décidé de faire des tests sanguins de comparaison après le premier vaccin et après le deuxième vaccin pour voir si/comment les analyses de sang du patient ont été affectées par le vaccin. Le médecin déclare : « La mâchoire est tombée après avoir vu les résultats des tests sanguins après le deuxième vaccin. »

Les résultats ont tellement alarmé le docteur Thompson qu’avec la permission du patient, Thompson s’est senti obligé d’enregistrer cette vidéo et de partager les résultats. Dans l’ensemble, les analyses de sang ont montré un impact négatif massif sur le système immunitaire naturel du patient. Parce que son patient est maintenant plus à risque après la vaccination, le Dr Thompson se retrouve avec de multiples questions ; y compris combien de temps ce compromis auto-immun induit par le vaccin durera-t-il chez son patient ? REGARDEZ:

Cette vidéo ne devrait pas durer longtemps. Regardez pendant que vous le pouvez.

L’aspect le plus alarmant est peut-être les spécificités du système immunitaire affaibli rendant le patient plus vulnérable aux cancers ordinaires.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News