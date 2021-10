Je n’arrive pas à activer les liens dans cet article, donc des copier-coller peuvent être nécessaires.

Les gouvernements occidentaux ont prouvé leur complicité dans la destruction de leurs propres peuples

par Paul Craig Roberts | 6 oct. 2021

Paul Craig Roberts – paulcraigroberts.org 5 octobre 2021

Chers lecteurs, je ne peux pas vous protéger si vous ne lisez pas les informations. Si vous décidez que vous préférez vivre et que vous lisez les informations ci-dessous, posez-vous cette question :

Pourquoi les personnes sans pouvoir législatif – les employeurs tels que les nazis du système de santé Ochsner en Louisiane, les conseils scolaires, les administrateurs universitaires, les directeurs et propriétaires de restaurants, les compagnies aériennes, tout employeur, les gouverneurs, les maires, les hôpitaux – pensent-ils qu’ils ont le pouvoir de violer le Les lois de Nuremberg et obligent les patients, les étudiants, les employés et leurs conjoints, et tout le monde à accepter des injections avec une substance qui a de loin le pire bilan de l’histoire du vaccin en matière d’association avec la mort et des atteintes graves à la santé à vie ? En effet, le bilan du « vaccin » Covid est pire que tous les vaccins précédents additionnés.

Toute personne délivrant un mandat est un nazi naissant ou bien pire encore. Ils n’ont pas une telle autorité ; pourtant, les fous meurtriers s’attendent à ne pas subir le sort des fonctionnaires, médecins et juges nazis qui ont fait beaucoup moins.

Où ont-ils eu une attente aussi irréaliste ?

Ils l’ont obtenu des médias racailles presstituées, dont chacun est complice de meurtres de masse et de crimes contre l’humanité.

Ils l’ont obtenu du crétin installé par l’establishment américain corrompu et criminel qui a volé une élection et installé le crétin dans le bureau ovale.

Ils l’ont obtenu de Fauci, Walensky et d’autres responsables de la «santé publique» qui sont de mèche avec Big Pharma et bénéficient de ses bénéfices.

Ils l’ont obtenu de l’échec total des régimes Trump et Biden à enquêter sur le NIH et Fauci pour avoir violé la Convention sur les armes biologiques signée par le gouvernement américain et financé la recherche sur les armes biologiques « de gain de fonction », d’où vient le virus de la Covid. Covid-19 est venu de subventions de recherche du NIH, pas d’une chauve-souris.

En d’autres termes, il est clair que le gouvernement américain est un complice actif des meurtres de masse et des blessures infligées à des personnes dans le monde entier par le « vaccin » Covid. Chacun de ces criminels doit être tenu responsable.

Dans la grande province indienne de l’Uttar Pradesh, l’administration d’ivermectine à la population a réduit les cas de Covid de 97,1%.

Cette information a été supprimée par les médias prostitués occidentaux et les autorités de « santé publique ». https://www.globalresearch.ca/india-ivermectine-blackout-2/5757553

Le système de santé Ochsner en Louisiane exige que les conjoints et partenaires des employés se fassent vacciner ou votre chèque de paie est réduit

Je t’avais dit que le contrôle serait total. Ça va empirer.

https://www.globalresearch.ca/forced-vaccinations-get-worse-louisiana-health-system-now-requires-spouses-employees-get-vaccinated-pay-non-compliance-penalty-vaxx-violations-every- période de paie/5757512

Le CDC cache les décès dus aux vaccins en exigeant qu’ils soient classés comme décès Covid non vaccinés

C’est de cette tromperie que vient la « pandémie des non vaccinés ».

https://www.globalresearch.ca/cdc-allows-hospitals-classify-dead-vaxxed-people-unvaccinated/5757502

Taux de mortalité vaccinale au Royaume-Uni supérieur au taux de mortalité virale

Un citoyen plaide pour que la législature protège les citoyens américains des mandats de vaccination

https://www.globalresearch.ca/open-letter-senator-ron-johnson-covid-19-vaccines-pandemic/5757508

Le CDC a publié plus de données aujourd’hui dans le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) qui montre qu’il y a maintenant 1 969 décès fœtaux parmi les femmes enceintes qui ont reçu un vaccin COVID-19

Pourtant, les médecins et les CDC recommandent aux femmes enceintes de se faire vacciner ! En vertu des lois de Nuremberg, ces médecins et « responsables de la santé » commettent des crimes passibles de l’exécution.

https://www.globalresearch.ca/1969-fetal-deaths-recorded-following-covid-19-shots-criminal-cdc-recommends-pregnant-women-get-shot/5757505

Des millions de personnes voient leur santé et leur vie dévastées par le « vaccin Covid ». Les faits sont partout. Pourtant, l’industrie pharmaceutique et l’établissement médical nient les faits et soutiennent l’injection forcée et obligatoire d’une substance mortelle.

Il est clair que ce n’est pas dans l’intérêt de la « santé publique ».

https://www.globalresearch.ca/woman-injured-covid-vaccine-pleads-health-agencies-help-local-news-agency-kills-story-after-pressure-from-pfizer/5757500

Le remdesivir et les «vaccins Covid» sont des instruments de mort intentionnellement administrés aux peuples du monde dans le but de réduire la population

Les preuves épouvantables ne soutiennent aucune autre conclusion. À ce stade, avec autant de faits sur la table, nous ne pouvons pas prétendre que la catastrophe infligée est simplement une erreur due à l’incompétence du NIH, du CDC et de la FDA.

Lors du discours de l’avocat Thomas Renz lors de la tournée ReAwaken America de Clay Clark à Colorado Springs, Renz a parlé de deux infirmières lanceurs d’alerte qui lui ont révélé qu’elles avaient vu un système de soins de santé à deux niveaux en fonction du « statut de vaccination » des patients. « Les infirmières ont révélé que les patients vaccinés recevaient de l’ivermectine, dont il a été prouvé qu’elle guérissait les gens. Mais si vous n’êtes pas vacciné, ils vous mettent sous Remdesivir dans l’espoir que vous mourrez », a déclaré l’avocat Thomas Renz.

Les décès attribués à la Covid sont bons pour les profits et les autres agendas car ils bousculent les craintifs aux injections.

https://www.globalresearch.ca/attorney-thomas-renz-releases-stunning-data-never-before-seen-vaccine-injury-death-tracking-system/5757493

Dirigée par des Noirs, NYC s’élève contre les vaccins obligatoires contre la COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Alors que les mandats obligatoires du vaccin COVID-19 sont entrés en vigueur cette semaine à New York, de nombreux enseignants et autres se sont soudainement retrouvés au chômage car la Cour suprême a refusé d’intervenir et d’arrêter les mandats la semaine dernière.

Des enseignants, des éducateurs et bien d’autres sont descendus dans les rues de New York cette semaine pour protester, dirigés par des Noirs. Moins de 30% des Noirs de New York ont ​​cédé aux injections obligatoires, et les Hispaniques sont de près dans leur refus d’obéir aux mandats du gouvernement pour les injections COVID-19.

Angela Stanton-King, la nièce du Dr Martin Luther King, et un ancien choix de repêchage de la NBA n° 1 faisaient partie de ceux qui sont descendus dans les rues de New York cette semaine pour protester et avertir les autres de l’abus des droits civils avec le mandat de vaccination obligatoire de New York.

De nombreux manifestants à New York portaient des drapeaux australiens, montrant leur solidarité avec leurs frères et sœurs australiens qui souffrent le plus de la tyrannie en ce moment. n

Voici un reportage vidéo des manifestations. C’est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Un lanceur d’alerte de Pfizer affirme que Pfizer a caché des informations au public sur l’utilisation de tissus fœtaux pour développer son vaccin COVID-19

Par Projet Veritas

Project Veritas a publié aujourd’hui la cinquième vidéo de sa série d’enquêtes sur le vaccin COVID avec une interview avec une initiée de Pfizer, Melissa Strickler.

Elle a divulgué des e-mails internes qui montrent des dirigeants d’entreprise disant au personnel de garder le secret sur l’utilisation de tissus fœtaux humains dans les tests de laboratoire du vaccin COVID.

Le directeur scientifique de Pfizer, Philip Dormitzer, admet que du tissu fœtal avorté est utilisé dans le programme de vaccination de l’entreprise, mais que les employés devraient simplement s’en tenir au récit poli de Pfizer en omettant toute mention de tissu fœtal avorté pour éviter tout problème avec le public.

« Les cellules HEK293T, utilisées pour le test IVE, sont finalement dérivées d’un fœtus avorté », a déclaré Dormitzer. « D’un autre côté, le comité doctrinal du Vatican a confirmé qu’il considérait qu’il était acceptable que les croyants pro-vie soient immunisés. La déclaration officielle de Pfizer énonce bien la réponse et est ce qui devrait être fourni en réponse à une enquête extérieure. »

Vanessa Gelman, qui est directrice principale de la recherche mondiale chez Pfizer, a encouragé le personnel à être prudent lorsqu’il parle de cellules fœtales humaines dans le programme de vaccination de l’entreprise.

« Du point de vue des affaires de l’entreprise, nous voulons éviter que les informations sur les cellules fœtales flottent là-bas », a déclaré Gelman. «Le risque de communiquer cela en ce moment l’emporte sur tout avantage potentiel que nous pourrions voir, en particulier avec les membres du grand public qui peuvent prendre ces informations et les utiliser d’une manière que nous ne voulons peut-être pas. Nous n’avons reçu aucune question des décideurs politiques ou des médias sur cette question au cours des dernières semaines, nous voulons donc éviter de soulever cette question si possible », a-t-elle déclaré.

Dans un autre fil de discussion, Gelman a redoublé de discrétion sur ces informations.

« Nous avons essayé autant que possible de ne pas mentionner les lignées cellulaires fœtales… Une ou plusieurs lignées cellulaires dont l’origine peut être retracée jusqu’au tissu fœtal humain ont été utilisées dans des tests de laboratoire associés au programme de vaccination », a-t-elle déclaré.

La dénonciatrice qui a partagé ces e-mails avec Project Veritas, la vérificatrice de la qualité de fabrication de Pfizer, Melissa Strickler, a déclaré qu’elle n’était pas sûre que le tissu fœtal avorté parvienne au produit vaccinal COVID final.

«Ils sont tellement trompeurs dans leurs e-mails, c’est presque comme dans le vaccin final. Cela m’a juste fait ne pas lui faire confiance », a-t-elle déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News