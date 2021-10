TRAHISON : des responsables du gouvernement américain surpris en train de rédiger le journal du laboratoire de Wuhan

Des représentants du gouvernement américain ont été surpris en train d’éditer Virologica Sinica, une revue scientifique affiliée au tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan (WIV) qui a fait de la propagande contre les véritables origines du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19].

Selon les rapports, des responsables qui travaillent à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) de Tony Fauci se sont intégrés au comité de rédaction du journal, leur permettant d’orienter la «science» qui y a été publiée pour détourner et s’éloigner de la vérité.

De nombreuses études ont été publiées dans Virologica Sinica qui admettent que des recherches sur le gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris étaient en cours au WIV. Cela contredit directement les fausses affirmations de Fauci selon lesquelles ni lui ni son agence n’ont jamais été impliqués dans la recherche à haut risque.

Un article de journal de 2017 indique qu’afin d' »identifier les facteurs d’entrée du DENV » au cours d’une expérience particulière, les chercheurs « ont effectué un criblage d’ADN complémentaire (ADNc) de gain de fonction pour les protéines hôtes qui permettent à la lignée cellulaire 293T d’être infectable par le DENV (Carnec et al., 2015).

Cet article explique ensuite que «des tests de gain de fonction et de perte de fonction ont également été effectués» afin de terminer l’expérience.

« … deux approches principales peuvent être entreprises dans de tels cribles : le gain de fonction, dans lequel une bibliothèque de protéines surexprimées est utilisée afin d’induire ou d’amplifier la restriction », a-t-il encore admis.

Fauci a commis une trahison : et maintenant ?

Fauci a menti sous serment et a commis un parjure lorsqu’il a nié toute connaissance ou implication dans la recherche sur le gain de fonction, alors même que ses propres scientifiques éditaient les études mêmes qui révélaient que cela avait lieu.

C’est plus qu’une arme fumante, prouvant que Fauci est un menteur, un criminel et un traître qui a commis une trahison contre les États-Unis et le peuple américain, utilisant l’argent de nos impôts pour commettre ses crimes contre l’humanité.

Le gouvernement communiste chinois est, bien sûr, également impliqué. Le National Pulse a découvert plus de détails sur la façon dont la revue Virologica Sinica a publié des dizaines d’études répertoriant les personnes employées par diverses institutions chinoises contrôlées par l’armée. Il s’agit notamment de l’hôpital 307 de l’Armée populaire de libération (APL), de l’hôpital général, de la troisième université de médecine militaire et de la quatrième université de médecine militaire.

Les autres institutions chinoises affiliées comprennent l’Institut de médecine militaire et les première, deuxième, quatrième et cinquième universités de médecine militaire, qui sont toutes directement contrôlées par l’APL.

« Plusieurs études, dont celles qui construisent des virus ‘recombinés’, comptant des auteurs de l’Académie chinoise des sciences médicales militaires, ont été publiées dans la revue », a rapporté Natalie Winters.

« Les chercheurs travaillant pour des instituts basés à Wuhan, tels que l’Université de Wuhan, ont vu leurs études menées en collaboration avec l’hôpital général de Wuhan du commandement de l’APL de Guangzhou publiées dans Virologica Sinica. »

Si cela ne suffit pas, il existe également des auteurs et des éditeurs répertoriés par le Center for Disease Prevention and Control (Chine) et les Central and Northern Theatre Commands de l’APL.

« De plus, des chercheurs de plusieurs instituts faisant partie d’un réseau hospitalier géré par l’APL, tels que le service des urgences du 171e hôpital de l’APL et le service de médecine respiratoire du 307e hôpital de l’APL ont été publiés dans la revue », a ajouté Winters.

Ce que tout cela prouve, sans l’ombre d’un doute, c’est que Fauci s’est essentiellement associé au régime communiste chinois pour construire des armes biologiques contre les coronavirus en utilisant l’argent des contribuables américains. Cela soulève la question : que doit-il arriver à Fauci comme punition ?

« Plus de 3 000 000 d’accusations de crimes contre l’humanité pour TOUS les acteurs impliqués, y compris les magistrats qui ont dissimulé la vérité », a suggéré un commentateur de Natural News. « Rien de moins ne sera justice. »

« Au moment où ce sera fini, Hitler sera derrière Fauci en tant qu’exterminateur de masse », a répondu un autre.

Les dernières nouvelles sur la corruption et la trahison du virus chinois peuvent être trouvées sur Treason.news.

Les sources de cet article incluent :

TheNationalPulse.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des parents d’enfants autistes endommagés par un vaccin s’expriment sur le vaccin COVID et la liberté

Miroir. Source * Dupliquer : https://is.gd/h0mRI i

Des parents d’enfants autistes endommagés par un vaccin parlent du vaccin Covid et de la liberté https://www.bitchute.com/video/uROvG05kp3jo/

Citation : « Mon entretien avec Olga Pavlova, Janie Mathews Reed, et Simon et Sarah Gede, parents d’enfants autistes endommagés par le vaccin, se prononcent contre le vaccin expérimental contre le vaccin Covid et la liberté. Commandez Root Clean Slate detox ici https://therootbrands.com/jason. liosatos Devenez mécène du travail de Jason ⁣https://www.patreon.com/JasonLiosatos Olga Pavlova Autism Mama, éducatrice, mentor et coach. Fondatrice de Puzzle Tree Academy et co-fondatrice de l’association STARS. Aider les familles et les jeunes touchés par l’autisme pour restaurer, reconnecter et rééquilibrer Pour plus d’informations Académie ⁣https://www.puzzletreeacademy.com Simon Gede email sg@thewalnuthouse.co.uk Livre de Jason ⁣https://jasonliosatos.com/ Peintures et estampes de Jason ⁣https://jason-liosatos-art.myshopify.com/ New Living Project ⁣https://www.naturalearthecoliving.com/ La gamme de vêtements bio de Louise ⁣https://www.naturalearthecoliving.com/ «

–

Big Pharma pousse la fausse ivermectine qui cause le cancer ! https://is.gd/8w85EL

Rapports Ramola D | Nouvelle 134 | Le Dr Robert Young appelle à l’arrêt des vaccins et révèle de nouvelles découvertes https://is.gd/Y9CXKx

L’industrie du cancer ne cherche pas de remède ; ils sont trop occupés à gagner de l’argent https://is.gd/ojpPsO

Newsbreak 72 : David Noakes illégalement arrêté : mise à jour du lanceur d’alerte avec Chaudhari, John Smith https://is.gd/Ezk1bc

21 mai 2020 : David Noakes, génie du GcMAF, kidnappé, retenu en otage dans la prison d’Exeter craignait d’être porté disparu https://is.gd/oRmt47

David Noakes sur l’histoire des vacances EU Awake & Aware https://is.gd/5Wqhc5

Newsbreak 37 : David Noakes aborde les mensonges publiés par la MHRA https://is.gd/NmP6u0

« Le GcMAF GUÉRIT LE CANCER – Allons-y maintenant dans nos hôpitaux ! » https://is.gd/xDQ6cd

Persécution par l’état corporatiste socio psychopathe https://is.gd/aS1lhq

Vérifiez les domaines http://gcmaf.se & https://www.gcmafplus.com/

Session 72 : Le liquide de refroidissement est en ébullition ~ Comité d’enquête Corona, 1er octobre 2021 https://is.gd/OFVKPc

Nouvelle 133 | Rupture : le Dr Young révèle du graphène, de l’aluminium, des capsides LNP, un parasite dans 4 vaccins https://is.gd/dUTXM6

Sitzung 60 : Die Zeit ist kein flacher Kreis ; Extrait : Dr David Martin & avocat Dr Reiner Fuellmich https://is.gd/0a90Ma

Un million en mouvement | Le mois où le vent a tourné | Londres mai 2021 Oracle Films https://is.gd/QIPMjX

Assemblage de la kill grid ~ Extrait : Mark Steele https://is.gd/iO0cB7

La réfutation définitive de la virologie https://is.gd/p5Qwts

Annonce urgente ! De la cinquième colonne (attaque au graphène par des mondialistes) https://is.gd/saXrJm ~ Google { site graphène:orwell.city https://is.gd/PPgSMK }

AV10 : Mark Steele : Halte au crime 5G – Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/avT1Xm

WAW 24 180421 Le plan 5G pour exterminer l’humanité a échoué grâce à Wikileaks, aux victimes et aux lanceurs d’alerte https://is.gd/FDnSax

Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/fCba5t – Soutenez la résistance : https://is.gd/ODtL0z

TRWS parle à Mark Steele. Trws a eu la chance d’aller à Newcastle pour parler à Mark Steele de la 5G https://is.gd/kWX9eM

Brighteon { covid-19 opération militaire étrangère https://is.gd/laVmHR } ~ Source : WORM https://is.gd/IS49kV

Le nombre de génocides grimpe tout le temps – Continuez à faire ce que vous avez dit et vous ne survivrez pas à ce crime https://is.gd/Skpt9x

VAERS Covid Vax Records https://vaxpain.us/

Ne faites pas le test COVID-19 ! Le Dr Lorraine Day cite SILVIEW.media. Confirme les problèmes de test sur écouvillon https://is.gd/sXU8BZ

Victime du vaccin Pfizer COVID-19, 13 janvier 2021 https://is.gd/nceczi

Tiffany Pontes Dover s’évanouit en 17 minutes, morte en 10 heures [2020-12-24] (Vidéo) https://is.gd/y5QnBx

Victime du vaccin COVID-19 Moderna, 7 janvier 2021 (Utilisez le plein écran pour lire) https://is.gd/gz47jQ

Infirmière autorisée à Nashville Tennessee victime du vaccin COVID-19 https://is.gd/JaUbSm

Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering https://is.gd/W5LBC8

HSE NHPET Ireland admet enfin qu’il n’a pas été scientifiquement prouvé qu’un virus [de la maladie] COVID-19 existe https://is.gd/0rhIT2

L’exposition à un champ électromagnétique de 50 Hz induit l’activation du génome du virus Epstein-Barr dans des cellules lymphoïdes humaines infectées de manière latente https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/

Évaluation des effets du rayonnement radiofréquence 900 MHz sur la sensibilité aux antimicrobiens et le taux de croissance de Klebsiella pneumoniae https://sites.kowsarpub.com/semj/articles/20490.html

Google { « n’a pas été évalué pour le potentiel de cancérogénicité ou de génotoxicité » https://is.gd/5IkGrn , « n’a pas été évalué pour le potentiel cancérigène ou mutagène » https://is.gd/pt2gIu }

Clé USB Amazon – Partie 1 à 2 – CYM Adrénochrome https://is.gd/NMbJNG

Conseil des arts martiaux et des peuples pour la protection des enfants contre la maltraitance des enfants par le gouvernement https://is.gd/g5WCgu

Entretien avec le Dr Fleming – Variantes pilotées par les vaccinées, masquant l’immunité naturelle et créant des armes biologiques

Le Dr Richard Fleming, MD, PhD, qui me rejoint aujourd’hui, est ici pour discuter de la tromperie du COVID-19, en se concentrant particulièrement sur ce qui motive les variantes, les dangers inhérents à ces injections et l’origine du SRAS-CoV-2 concernant le gain. la recherche de fonction et les armes biologiques.

Des liens sources peuvent être trouvés ici : https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-fleming-interview-vaccinated-driven-variants-hiding-natural-immunity-creating-bioweapons

FAUCI ET DES RESPONSABLES DU HHS DISCUTENT DE L’UTILISATION D’UN NOUVEAU VIRUS DE CHINE POUR METTRE EN ŒUVRE DES VACCINS UNIVERSELS (OCT. 2019)

MIROIR: www.oann.com

La coalition des escrocs et des meurtriers de masse

A cause d’attaques shill chinoises soutenues : la discussion est désactivée ! Ne faites pas attention aux pervers désespérés et/ou aux shills (souvent des agents de la CIA ou du gouvernement chinois) s’ils attaquent (ou votent contre) ce message. Allez plutôt sur www.glavasic.com et faites-les paniquer encore plus !

Ou regardez ceci https://www.bitchute.com/video/rzsPM3y067Ua/

Ou ceci https://www.bitchute.com/video/LCMgNExmFvjW/

Ou SYMPHONIE NUCLÉAIRE https://www.bitchute.com/video/0Q9e0qRIjVlm/

Ou regardez la vidéo de The Final Norse Saga https://www.bitchute.com/video/2zBgI7mixVln/ C’est Ragnarok !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.glavasic.com ~ Équipe des défenseurs du royaume ~

Mutant Babies – Le plus récent produit du vaccin à ARNm tueur. De plus en plus naîtront difformes

Si seulement je pouvais mettre la main sur l’un de ces salauds malades qui causent ça. Vous ne verriez aucune hésitation de ma part. Source : In5D. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez peut-être aussi certaines d’entre elles. Un « web sombre » dans les coulisses du trafic d’organes, du sang de couleur noire, des organismes vivants dans le vaccin, de l’Antarctique, des réactions indésirables, des caillots sanguins et autres problèmes sanguins, des guillotines de la FEMA, DUMBS, des enfants aux yeux noirs, des clones, de l’oxyde de graphène, des pénuries et plus:

(AVERTISSEMENT GRAPHIQUE) Un vrai regard sur le prélèvement d’organes Dark web dans les coulisses VOIR À VOS PROPRES RISQUES – bloqué sur ma chaîne par des merdes donc je l’ai retrouvé. C’est ici:

Ce docteur lâche des bombes

Le port d’un masque augmente vos risques de maladie des voies respiratoires supérieures de 13X et de nombreux autres faits dans ce court clip. Bravo Docteur. Nous avons besoin de plus comme vous.

BIG PHARMA (2021) JOUE le SYSTÈME

DW TV / Debess

=================

(Examen des commandes mondiales)

=================

BIG PHARMA — Gaming the System (2021) Documentaire

https://www.bitchute.com/video/l4xqaPSbgVkp/ [PARTAGER]

=================

(Miroir) @ Debess https://www.bitchute.com/channel/debess/

(Source) https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097

=================

=================

Big Pharma As Organized Crime (feat. Dr. Peter Gotzsche)

PHARMA INSIDER, LE MAGNAT DÉVELOPPEUR DE VACCIN DR PAUL ‘OFFIT’ (RICHE DE LA CRÉDULITÉ DES CIBLES) https://www.bitchute.com/video/3fh6xFOma1CL/

Hypocrisie hippocratique (alias le business médical)

La vérité sur la psychiatrie et les grandes entreprises pharmaceutiques (Dr Thomas Szasz, professeur émérite de psychiatrie)

VACCINS, VIRUS, DÉPOPULATION, EUGENICS, BIG PHARMA; L’ORDRE DU JOUR (ALAN WATT, 2009)

L’ASCENSION DE LA DICTATURE SCIENTIFIQUE

Épidémie silencieuse (vérités sur la vaccination découvertes et expliquées par des professeurs en activité non liés à Big-Pharma)

Big Pharma – Méthodes et astuces trompeuses (une preuve d’initié exposée)

LE VACCINÉ ((HUMANOÏDES)) DEVIENDRA-T-IL LA PROPRIÉTÉ DE BIG-PHARMA ? (BREVET EN COURS) !!!

GRANDE PHARMA À L’ÈRE DU COVID-19(84) (G. EDWARD GRIFFIN)

Ces 13 SOCIÉTÉS SONT ‘BIG PHARMA’

Ne prenez AUCUN vaccin ! Comme dans AUCUN ! J’ai compris? (Vaccine Truth avec [Honnest Expert] Dr Leonard Horowitz)

In Lies We Trust (CIA, Hollywood & Bioterrorisme)

Vaccins (empoisonnement de la population mondiale par Big Pharma)

Dr. Wilfred Schimtz (COMITÉ CORONA 71) ‘CORRUPTION JUDICIAIRE TOTALE / DESTRUCTION SOCIÉTALE’

COMITÉ D’ENQUÊTE CORONA (21.09.24)

[Session 71-2] « Si ce n’est pas maintenant, quand… »

=================

(Examen des commandes mondiales)

=================

Dr Wilfred Schimtz, [CIC 71-2] https://www.bitchute.com/video/0FGgeiW9cUrT/ [PARTAGER]

« LA CORRUPTION JUDICIAIRE TOTALE / CONDUIT À LA DESTRUCTION SOCIÉTALE… »

————————-

Prof. Werner Bergholz, [CIC 71-1] https://www.bitchute.com/video/a9k58XeU5OzK/ [PARTAGER]

‘CORPS DE BATAILLE VACCINÉS’ / ‘SÉRUM CONTAMINÉ’

=================

(Source) @ https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/sca71_converted_720p_english_2_online:9

=================

En savoir plus sur le comité CORONA : https://corona-ausschuss.de/en/

Pour les signalements anonymes : https://securewhistleblower.com

Comité des télégrammes : https://t.me/s/Corona_Ausschuss

Télégramme OVALmedia : https://t.me/s/OVALmedia

=================

=================

STIFTUNG CORONA (Dr Reiner Fuellmich / Rapport de mise à jour de statut / 21.09.15 [petites modifications re-master]

Comité STIFTUNG CORONA #63 : Prof. Mattias Desmet [Anglais seulement, édition remasterisée]

COVID & TOTALITARISME ; ‘FORMATION DE MASSE’ & ‘HYPNOSE DE MASSE’

Expériences sur le coronavirus d’Asch (psychologie comportementale appliquée pour 2020)

https://www.bitchute.com/video/VX

COVID est une OPÉRATION GLOBALE DE PROPAGANDE (Piers Robinson)

SITZUNG CORONA #63 Dr Bryan Ardis; Dr Wolfang Wodarg

AGE of THE RAINBOW (CO-VID & ‘DEPOPULATION’) [30.07.21]

CARBON SIM-U-LATION / INTERNET O « CORPS » & « ESPRITS » / GÂCHETTE COVID

Le virus existe-t-il ? Le SRAS-CoV-2 a-t-il été isolé ?

PCR > GENE-VACCIN > CULTE DE LA MORT (Dr Mike Yeadon)

CODE CORONA / ÉLÉMENTS DE LA PROCHAINE

PRÉ-PLANIFICATION & GÉNOCIDE Covid19 [Rothschild, Fauci, Remdesivir]

NOUVEAU SANG VACCINÉ ALLEMAND / SÉRUM VACCINAL (ANALYSE AU MICROSCOPE)

(COVID-19) AGENDA DARK «THÉRAPIE GÉNIQUE-VACCINAL» PRÉVU (Dr Yeadon)

COVID ‘VACCINS’, COAGULATION ET L’ATTAQUE AUTO-IMMUNE (⁣Prof. Shucharit Bhakdi)

COUPE DU MONDE / VACCIN TUEUR / TYRANNIE DU N.O.M. NUMÉRIQUE (Dr. Yeadon, Prof. Chossudovsky)