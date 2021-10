Presque tous les décès « Covid » en septembre sont survenus chez les personnes entièrement vaccinées + CDC: 16 310 DÉCÈS ET 778 685 blessés à la suite de injections COVID-19 – 2,5 fois plus de décès qu’après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années – 2 102 MORTS fœtaux

L’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a publié un nouvel ensemble de données montrant que 81% de toutes les personnes décédées au mois de septembre après avoir été testées « positives » pour le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] étaient « entièrement vaccinées » en conformément aux directives gouvernementales.

Rien qu’au Royaume-Uni au cours du mois de septembre, quelque 30 305 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant l’injection de la grippe chinoise. Il s’agissait d’un aveu par inadvertance de l’ONS, qui avait précédemment déclaré aux esprits curieux qu' »ils ne détenaient pas ces informations ».

Il s’avère qu’ils détiennent ces informations, mais ne voulaient pas les rendre publiques car cela détruit l’affirmation dominante parmi les gouvernements et les systèmes médicaux selon laquelle les vaccins contre la grippe Fauci sont « sûrs et efficaces ».

«Le rapport de l’ONS, utilisé pour duper le public en lui faisant croire que seulement 1% des personnes entièrement vaccinées sont décédées de Covid-19, n’incluait pas les décès de Covid-19 qui se sont produits et se produisent actuellement dans cette troisième vague extrêmement étrange de Covid-19 décès », a rapporté Humans Are Free.

« Étrange parce que les décès de Covid-19 ont été et sont encore plusieurs fois plus élevés qu’à la même époque l’année dernière, malgré le fait que l’été a été de notre côté, ainsi qu’un vaccin prétendument efficace à 95%. »

Il y a un an, le nombre de décès liés à la covid était à peu près stable. C’était avant que Donald « père du vaccin » Trump ne déclenche ses injections « Operation Warp Speed » précipitées sur le marché, pour lesquelles il se vante toujours d’être l’une de ses plus grandes « réalisations ».

Cette année, cependant, le monde assiste à une augmentation massive de nouveaux « cas » de virus chinois. Les chiffres sont si élevés que Humans Are Free a rapporté que c’est quelque chose « que vous vous attendriez à voir au milieu de l’hiver avec un vaccin efficace à 95% ».

L’hiver approche : que vont devenir les vaccinés à part entière ?

Les injections ne sont évidemment pas efficaces à 95 %, à moins que par « efficaces », elles signifient que ces injections blessent et tuent la plupart des personnes qui les reçoivent. C’est peut-être le véritable objectif de la plandémie, qui n’a évidemment jamais eu pour objectif de «sauver des vies» ou d’«aplatir la courbe» – à moins que les êtres humains ne soient la «courbe», bien sûr.

Dans ce cas, la population mondiale est vraiment aplatie à une vitesse folle, et des millions de personnes ne sont pas plus sages en raison de leur ignorance volontaire et de leur confiance aveugle dans le système pour avoir en quelque sorte leurs meilleurs intérêts à l’esprit.

Non seulement la grande majorité de tous les décès « de Covid » se produisent maintenant parmi les personnes entièrement vaccinées, mais il en va de même de la grande majorité de tous les nouveaux « cas ». À peu près, les seules personnes qui ont encore des problèmes avec les germes chinois sont celles qui ont pris les vaccins, en d’autres termes.

Semaine après semaine, les hôpitaux se remplissent de personnes complètement piquées qui tombent malades et meurent en masse à cause de la destruction de leur système immunitaire par les protéines de pointe et les autres poisons contenus dans ces flacons mystérieux.

Ce sont des données que tout le monde peut consulter, soit dit en passant. Quiconque prétend soutenir la «science» se ment s’il continue de croire [An]Tony Fauci et CNN en ce qui concerne la «nouvelle normalité» de la conformité généralisée à la vaccination contre le virus chinois.

« Les données montrent clairement que les vaccins n’empêchent pas l’infection ou la transmission, et cela montre clairement que même en été et au début de l’automne, ils augmentent le risque d’hospitalisation et de décès plutôt que de réduire le risque », rapporte Humans Are Free, notant que c’est tout se passe en été lorsque la maladie et la mort devraient être au minimum.

« Le problème auquel nous sommes confrontés maintenant ? L’hiver approche à grands pas. »

Les derniers bilans de blessures et de décès dus aux vaccins contre la grippe Fauci peuvent être consultés sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

ONS.gov.uk

HumansAreFree.com

Yahoo.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le gouvernement admet que les vaccins ne fonctionnent pas

https://odysee.com/@DontWatchThisFilm-Anunnaki:2/government-admits-vaccines-don-apos-t-work-grabpolar:1

Les médecins disent que c’est une arme de meurtre pour la dépopulation et qu’elle contient des dispositifs de suivi et des cellules fœtales avortées

C’est clairement un vaccin fatal. Lorsque suffisamment de personnes sortiront de leur coma, nous pourrons y mettre un terme.

Des centaines de policiers et d’agents de santé en Australie choisissent de démissionner plutôt que de se faire vacciner contre la COVID-19

Des centaines de policiers et d’agents de santé en Australie ont démissionné en raison de mandats de vaccination émis dans deux États.

Partout dans le monde, les gouvernements ont essayé de nombreuses mesures pour freiner la propagation du coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19]. Certains insistent sur des mandats de vaccination qui continuent d’empiéter sur le droit de chaque citoyen à la liberté de santé.

Les agents de santé de la Nouvelle-Galles du Sud et les policiers du Queensland démissionnent

Le 6 octobre, les médias locaux ont rapporté que des agents de santé de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et des policiers du Queensland avaient démissionné en raison de mandats de vaccination contre les coronavirus.

On estime que 136 agents de santé en Nouvelle-Galles du Sud et un nombre inconnu d’officiers de police du Queensland ont quitté leur emploi en raison des mandats de vaccination sur leur lieu de travail. (Connexe : Près de 75 % des travailleurs non vaccinés démissionneront si les entreprises fabriquent les vaccins requis – enquête.)

Il avait été annoncé plus tôt que les agents de santé de la Nouvelle-Galles du Sud devraient recevoir au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus d’ici le 30 septembre. Depuis lors, 1 200 travailleurs ont été inactifs et mis en congé payé, qui expirera après deux semaines.

Le syndicat de la santé n’est pas surpris, affirmant même que la perte d’employés est « négligeable » par rapport à au moins 140 000 employés dans le secteur de la santé de l’État. Le gouvernement s’attend également à davantage de démissions.

Les démissions des agents de santé de la Nouvelle-Galles du Sud ont eu lieu alors que l’État tente de recruter des infirmières d’un État à l’autre et à l’étranger pour se préparer à ce que les autorités pensent être un pic de cas de coronavirus nécessitant des hospitalisations en octobre.

Certains hôpitaux régionaux de NSW offrent également aux candidats des incitatifs de voyage et de rémunération. Selon certaines informations, le département de la santé de l’État est en discussion avec le Commonwealth pour accélérer l’accréditation des qualifications étrangères pour embaucher des infirmières étrangères, en particulier des infirmières de soins intensifs et des services d’urgence qui sont demandées en raison de la pandémie.

Selon le site Web du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, un agent de santé devrait avoir reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus avant de pouvoir travailler. À partir du 30 novembre, un agent de santé doit avoir reçu au moins deux doses d’un vaccin, à moins qu’il ne dispose d’un certificat médical de contre-indication sous une forme approuvée par NSW Health.

Les policiers font face à des mesures disciplinaires pour ne pas se faire vacciner

Dans le Queensland, les policiers ont également démissionné en raison de la date limite du 4 octobre pour que les policiers reçoivent au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Selon Steve Gollschewski, commissaire adjoint de l’État, le 5 octobre, le nombre total de ceux qui ont démissionné pourrait être inférieur à 100 sur les 15 000 policiers de l’État. Alors que le chiffre total change quotidiennement, Gollschewski dit que « les chiffres sont faibles ».

Il note qu’on s’attend à ce que certains agents refusent la vaccination et que l’État s’occupe de ceux qui refusent de se faire vacciner.

Gollschewski refuse de révéler le nombre total d’officiers qui ont démissionné, mais insiste sur le fait qu’il ne s’agit que « d’une poignée par district à travers l’État ». Il dit qu’un nombre plus précis pourrait être disponible d’ici la fin de la semaine.

Dans un communiqué publié le 4 octobre, le service de police du Queensland (QPS) a annoncé qu’il vérifiait qui parmi ses membres refusait de se faire vacciner.

QPS a déclaré que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner « pourraient devoir faire face à des mesures disciplinaires » s’ils ne disposent pas d’une exemption approuvée. À partir d’octobre, les agents qui refusent l’inoculation sans exemption « seront suspendus de leurs fonctions avec solde et un processus d’avis de justification de sept jours a commencé », indique-t-il.

Pendant ce temps, un groupe de sept officiers a mené une action en justice contre la commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, au sujet du mandat de vaccination devant la Cour suprême au début du mois d’octobre.

Les agents, actuellement en congé de stress, ont remporté le défi en leur accordant un délai de 12 jours pour le mandat. Malgré la victoire, les sept officiers ont encore besoin de dérogations supplémentaires pour continuer leur profession.

Le 4 octobre, les travailleurs australiens ont rejoint une grève contre les vaccinations obligatoires dans des dizaines de villes à travers l’Australie alors que les délais se profilent pour les travailleurs de divers secteurs. Les manifestants comprennent le personnel des compagnies aériennes, des ouvriers du bâtiment, des travailleurs de la santé, des pompiers, des mineurs, des infirmières, des ambulanciers paramédicaux, des policiers, des chauffeurs de camion et des enseignants.

Les Australiens continuent de résister aux blocages et aux mandats de vaccination avec l’aide d’organisations comme National Education United et Reignite Democracy Australia. Les citoyens utilisent également des groupes Telegram pour coordonner et partager leurs efforts et leurs ressources, avec des personnes partageant les mêmes idées envoyant des lettres, signant des pétitions, lançant des poursuites et organisant des manifestations pacifiques pour lutter pour leur droit à la liberté de santé.

Visitez HealthFreedom.news pour découvrir comment d’autres pays se battent contre les mandats oppressifs des coronavirus.

Les sources comprennent :

TheEpochTimes.com

TheGuardian.com

NSW.gov.au

BrisbaneTimes.com.au

Zoey Sky

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

CDC: 16 310 DECES ET 778 685 blessés à la suite de injections COVID-19 – 2,5 fois plus de décès qu’après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années – 2 102 MORTS fœtaux

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Vendredi dernier, le CDC a publié davantage de données dans le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), qui incluaient des cas jusqu’au 1er octobre 2021.

Le gouvernement américain rapporte maintenant qu’au cours des 10 derniers mois depuis l’autorisation d’utilisation d’urgence pour les injections COVID-19, 16 310 personnes sont décédées à la suite de ces injections. (Source.)

En revanche, avant décembre 2020, date à laquelle les premiers vaccins COVID-19 ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence, 6 214 personnes seraient décédées à la suite de TOUS les vaccins approuvés par la FDA au cours des 30 dernières années. (Source.)

Ainsi, au cours des 10 derniers mois, plus de 2,5 fois plus de personnes sont décédées suite à des injections COVID-19 que de personnes décédées après tous les vaccins au cours des 30 dernières années, selon les statistiques officielles du gouvernement.

En plus d’enregistrer plus de 2,5 fois plus de personnes décédées après une injection COVID-19, au cours des 10 derniers mois suivant les injections COVID-19, il y a eu plus d’incapacités permanentes, plus de réactions mettant la vie en danger et plus d’hospitalisations qu’au cours des 30 dernières années après tous les vaccins .

Et pourtant, le CDC et la FDA continuent de mentir au peuple américain et aux gens du monde entier en affirmant que les injections COVID-19 sont « sûres et efficaces ».

En plus de ces décès enregistrés suite à des injections COVID-19, la base de données VAERS a désormais enregistré 2 102 décès fœtaux suite à l’injection des vaccins COVID-19 à des femmes enceintes au cours des 10 derniers mois. (Source.)

En revanche, le VAERS recense 2 184 morts fœtales suite à tous les vaccins au cours des 30 dernières années. (Source.) Ainsi, environ autant de bébés ont été perdus par des femmes enceintes au cours des 10 derniers mois après les injections COVID-19 qu’ils ont été perdus par des femmes enceintes au cours des 30 dernières années après tous les vaccins.

Et pourtant, le CDC et la FDA disent à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner contre la COVID-19. (Source.)

Nombre record de personnes souffrant de caillots sanguins et de maladies cardiaques après les injections COVID-19

Le CDC admet qu’il existe des risques de caillots sanguins (thrombose) et de maladie cardiaque (myocardite et péricardite) liés aux injections COVID-19, en particulier chez les jeunes hommes.

Mais ils écartent ces effets secondaires connus comme étant «rares» et continuent de pousser les personnes à risque à se faire vacciner.

Ils le font par « biais sélectif » en n’incluant dans leurs rapports que certains de ces effets secondaires, mais pas tous.

Heureusement, la base de données VAERS est ouverte au public pour vérifier leurs affirmations. Nous avons effectué des recherches sur TOUS les cas de thrombose et de cardite, puis comparé ces données aux données associées à tous les vaccins au cours des 30 dernières années à titre de comparaison.

Les données les plus récentes (10.1.21) entrées dans le VAERS pour les injections COVID-19 au cours des 10 derniers mois répertorient 12 553 cas de thrombose (caillots sanguins), entraînant 589 décès, 869 incapacités permanentes et 2 543 événements mettant la vie en danger. (Source.)

En utilisant le même ensemble de données, nous avons effectué exactement la même recherche de thrombose pour TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années, qui rapporte 487 cas de thrombose (caillots sanguins), entraînant 18 décès, 65 incapacités permanentes et 110 événements mettant la vie en danger. (Source.)

Ainsi, au cours des 10 derniers mois suivant les injections COVID-19, il y a eu 26 fois plus de cas de caillots sanguins et 33 fois plus de décès par caillots sanguins que de cas et de décès dus à des caillots sanguins après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années.

Qu’en est-il des cœurs endommagés (cardite) ?

Selon les données les plus récentes (10.1.21) entrées dans le VAERS pour les injections COVID-19 au cours des 10 derniers mois, il y a eu 7 791 cas de cardite, entraînant 119 décès, 250 incapacités permanentes et 867 événements mettant la vie en danger.

En utilisant le même ensemble de données, nous avons effectué exactement la même recherche de cardite pour TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années, qui rapporte 911 cas, 97 décès, 43 incapacités permanentes et 135 événements mettant la vie en danger.

Ainsi, au cours des 10 derniers mois suivant les injections COVID-19, il y a eu 8,5 fois plus de cas de maladie cardiaque et 1,2 fois plus de décès dus à des problèmes cardiaques que de cas et de décès dus à des problèmes cardiaques après TOUS les vaccins au cours des 30 dernières années.

Le génocide de nos seniors

Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 76% des décès enregistrés suite à une injection COVID-19, ce qui se traduit par 12 396 décès selon les dernières statistiques. (Source.)

Combien de personnes âgées sont décédées suite à la vaccination pour tous les vaccins au cours des 30 dernières années, avant que les injections COVID-19 ne reçoivent une autorisation d’utilisation d’urgence ?

Au cours des 30 dernières années, il y a eu 1 068 décès chez les personnes de plus de 65 ans à la suite de TOUS les vaccins. (Source.)

Ainsi, au cours des 10 derniers mois, il y a eu 11,6 fois plus de décès chez les personnes de plus de 65 ans qu’il n’y en a eu au cours des 30 dernières années après TOUS les vaccins.

Et pourtant, le CDC et la FDA viennent d’approuver une 3e injection COVID-19 « de rappel » pour cette tranche d’âge.

Ce sont les chiffres rapportés, mais quels sont les vrais nombres de morts et de blessés suite aux injections COVID-19 ?

Depuis le début de la base de données VAERS, on sait que le système est un système « passif » et qu’il est largement sous-déclaré.

Certaines estimations au fil des ans ont été publiées qui théorisent que peut-être seulement 1% de tous les cas sont signalés.

Et nous savons aujourd’hui, grâce aux témoignages de travailleurs de première ligne travaillant avec des patients dans les hôpitaux, qu’une pression énorme est exercée sur les infirmières et les médecins pour qu’ils ne signalent PAS les effets secondaires des injections COVID-19 à la base de données VAERS.

Mais maintenant, une analyse complète concernant la sous-déclaration des événements indésirables du vaccin COVID-19 a été menée par le Dr Jessica Rose, qui détient un baccalauréat en mathématiques appliquées, une maîtrise en immunologie et un doctorat en biologie computationnelle.

Sur la base de son analyse, qui date déjà de plus d’un mois, au moins 150 000 personnes sont décédées à la suite de injections COVID-19 aux États-Unis.

C’est peut-être l’analyse la plus brillante des données VAERS que j’ai jamais vue. Le Dr Rose a effectué une analyse indépendante d’un seul événement VAERS, un événement que la FDA et le CDC ont admis être un effet indésirable basé sur des essais avant même que les injections ne soient autorisées, l’anaphylaxie, puis a examiné des études indépendantes rapportant le taux d’anaphylaxie pour déterminer le vrai pourcentage, par rapport à ce qui est réellement rapporté dans le VAERS.

Ce qu’elle a découvert, c’est que l’anaphylaxie était sous-déclarée dans le VAERS par 41X. Lisez son analyse complète ici :

ÉTUDE : Les propres données du gouvernement révèlent qu’au moins 150 000 MORTS aux États-Unis suite aux vaccins COVID-19

Donc, aussi accablantes que soient les données actuelles du gouvernement que je viens d’expliquer ci-dessus dans cet article, prenez ces statistiques pour les 10 derniers mois suivant les injections COVID-19 et multipliez-les par 41X, et vous obtiendrez alors un nombre plus vrai de réalité que ce que le gouvernement fait actuellement rapport.

C’est, de loin, la plus grande dissimulation et scandale de l’histoire de la race humaine.

Un vaccin universel pour tous sur la planète est l’objectif des tyrans eugéniques depuis des décennies

Si vous n’avez pas encore vu la vidéo d’octobre 2019 qui a été enregistrée avant COVID-19 où Anthony Fauci et d’autres mondialistes prévoyaient un nouveau type de «vaccin universel contre la grippe» qui mettait en œuvre une nouvelle technologie non testée appelée technologie «ARNm», alors s’il vous plaît allez lire mon rapport et regardez cette vidéo, car elle expliquera pourquoi nous en sommes aujourd’hui à cet endroit de l’histoire de l’humanité où des tyrans médicaux qui croient contrôler la race humaine et la planète planifient ce « vaccin » depuis de nombreuses années maintenant.

LA BOMBE: une vidéo apparaît où Fauci et d’autres prévoyaient un «vaccin universel contre la grippe à ARNm» qui est devenu le «vaccin à ARNm COVID-19» parce que les gens n’avaient pas assez peur du virus de la grippe

Cette vidéo vous révélera à quel point il se peut que la vie humaine en 2021 ait peu ou pas de valeur dans l’esprit des psychopathes eugénistes qui croient que des milliards de personnes doivent mourir pour sauver l’humanité et la planète.

Cette connaissance peut potentiellement sauver votre vie et celle d’autres personnes qui marchent encore dans le noir et n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement dans notre monde aujourd’hui.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Les États-Unis ont déjà perdu le combat pour l’intelligence artificielle face à la Chine (ex-chef du logiciel du Pentagone)

Une commission de sécurité nationale américaine a averti plus tôt cette année que la Chine pourrait dépasser les États-Unis en tant que superpuissance mondiale de l’IA au cours de la prochaine décennie.

Le premier responsable des logiciels du Pentagone a déclaré que la Chine se dirigeait vers la domination mondiale en raison de ses progrès en matière d’intelligence artificielle (IA), d’apprentissage automatique et de cybercapacités, et que Washington avait déjà perdu le combat pour l’IA contre Pékin.

Nicolas Chaillan a déclaré au Financial Times dans une interview publiée dimanche qu’il avait démissionné pour protester contre la lenteur de la transformation technologique de l’armée américaine et parce qu’il ne supportait pas de voir la Chine surpasser les États-Unis.

Chaillan, qui a passé trois ans dans un effort à l’échelle du Pentagone pour renforcer la cybersécurité, a déclaré au journal britannique que les États-Unis n’avaient pas répondu à ce qu’il a appelé les cybermenaces chinoises et autres.

« Nous n’avons aucune chance de nous battre contre la Chine dans 15 à 20 ans. À l’heure actuelle, c’est déjà une affaire conclue; c’est déjà fini à mon avis », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait « de bonnes raisons d’être en colère ».

L’homme de 37 ans a déclaré que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les cybercapacités étaient beaucoup plus critiques pour l’avenir des États-Unis que le matériel tel que les avions de combat de cinquième génération à gros budget tels que le F-35.

« Que cela prenne une guerre ou non, c’est une sorte d’anecdotique », a-t-il déclaré.

L’expert a affirmé que la Chine était sur le point de dominer l’avenir du monde et qu’elle contrôlerait tout, des récits médiatiques à la géopolitique.

Il a souligné que les cyberdéfenses américaines dans certains départements gouvernementaux étaient au « niveau de la maternelle ».

Une commission de sécurité nationale américaine a averti plus tôt cette année que la Chine pourrait dépasser les États-Unis en tant que superpuissance mondiale de l’IA au cours de la prochaine décennie, selon le Financial Times.

La rivalité entre les États-Unis et la Chine s’est intensifiée ces dernières années, le poids international croissant de Pékin et les progrès économiques rapides devenant un contrepoids viable aux États-Unis.

Les États-Unis ont accusé le gouvernement chinois d’activités de déstabilisation généralisées dans le cyberespace, notamment par le biais d’une violation massive des systèmes de messagerie Microsoft utilisés par de nombreuses grandes entreprises mondiales.

Microsoft avait précédemment affirmé que des pirates informatiques liés au ministère chinois de la Sécurité d’État avaient infiltré les systèmes de messagerie de la société de logiciels en mars. Mais la déclaration de la Maison Blanche marquait la première fois que les États-Unis accusaient officiellement la Chine de payer des pirates informatiques pour mener des attaques de ransomware afin d’extorquer des millions de dollars aux entreprises.

Cependant, selon un analyste politique et chercheur chinois, les États-Unis sont une menace de cybersécurité pour la Chine de la même manière que Washington considère actuellement Pékin comme sa menace numéro 1 en matière de cybersécurité.

Yilun Zhang, qui est chercheur associé et agent administratif à l’Institut d’études sino-américaines, a fait ces remarques dans une récente interview avec Press TV tout en commentant la guerre des mots en cours entre la Chine et les États-Unis.

Les États-Unis sont « l’empire du piratage et du vol de secrets » et la « plus grande menace pour la cybersécurité mondiale », a déclaré le colonel senior Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

Wu a déclaré que les États-Unis menaient depuis des années un cyberespionnage, une surveillance et des attaques à grande échelle contre des gouvernements, des entreprises et des individus étrangers, appelant la communauté internationale à lutter contre la cyberintimidation américaine et à l’exhorter à expliquer ses opérations d’espionnage.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Le Ministre des Affaires étrangères syrien salue la coopération militaire avec la Russie et exige la fin de la présence illégale des États-Unis et de la Turquie

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mikdad est vu sur cette photo à Damas, le 15 avril 2018. (Photo d’archives de l’AFP)

Le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mikdad a déclaré que son pays n’était pas en désaccord avec la Russie sur les priorités de la lutte contre le terrorisme, tout en exigeant que la Turquie et les États-Unis mettent immédiatement fin à leur occupation illégale du pays arabe.

« Nous ne sommes pas du tout en désaccord avec nos alliés de la Fédération de Russie sur les priorités que nous devons tous les deux connaître face au terrorisme », a déclaré Mikdad dans une interview au journal syrien al-Watan publiée dimanche.

Il a décrit la récente visite du président syrien Bachar al-Assad en Russie comme l’une de ses meilleures visites, affirmant que Moscou fournit un soutien illimité à la Syrie dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous faisons confiance à nos amis pour plusieurs raisons », a-t-il déclaré. « Premièrement, parce qu’ils adhèrent à la Charte des Nations Unies, aux mesures internationales et à la multipolarité de la politique internationale, et deuxièmement, parce qu’ils croient en une action sérieuse contre le terrorisme. »

Mikdad a également souligné qu’il était temps pour la Turquie de retirer ses forces du nord-ouest de la Syrie et de soutenir une solution garantissant des relations normales entre la Syrie et la Turquie après la fin de l’occupation du sol syrien par Ankara.

Le ministre syrien a également exhorté les États-Unis à retirer leurs forces de Syrie. « Nous avons de nombreux moyens pour convaincre les Américains de quitter notre pays, alors je suggère qu’ils partent sans faire de victimes. »

Les États-Unis et la Turquie, parmi plusieurs autres pays, ont été impliqués militairement dans le conflit en Syrie, qui a commencé au début de 2011. La Turquie a envoyé des troupes dans les régions du nord du pays arabe et a fourni la soi-disant Armée syrienne libre (ASL). groupe militant avec une assistance militaire tout au long de la tourmente.

Damas a accusé à plusieurs reprises Washington et Ankara de soutenir des groupes terroristes tels que Daech et Jabhat al-Nosra, tout en exigeant leur retrait immédiat.

Dimanche, le président Assad a souligné la nécessité de mettre fin à la présence de « puissances étrangères illégales » sur le sol syrien, faisant référence aux forces américaines et turques.

Lors d’une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, Assad a déclaré que la guerre contre le terrorisme se poursuivrait jusqu’à ce que l’intégralité du sol syrien soit libérée.

« Notre principal ennemi est Israël »

Ailleurs dans son interview, Mikdad a déclaré qu’un changement dans l’attitude des pays arabes envers la Syrie a commencé il y a quelque temps en raison des développements internationaux, qui « ont convaincu de nombreux frères arabes que la solidarité des pays arabes les uns envers les autres peut aider certains d’entre eux à surmonter les circonstances difficiles dans lesquelles ils traversent et traversent.

Cependant, a-t-il poursuivi, ces pays ne peuvent garantir leur avenir en s’appuyant sur les pays occidentaux et leurs assurances.

Faisant allusion aux réunions de la délégation syrienne en marge du dernier sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies, le ministre syrien des Affaires étrangères a noté que les pourparlers arabo-arabes entre la Syrie et d’autres pays arabes n’avaient pas été interrompus.

« Nous cherchons maintenant à ce que les relations arabo-arabes soient de bonnes relations au profit des pays arabes », a-t-il déclaré. « Notre principal ennemi n’est pas les pays arabes, mais plutôt l’entité israélienne. »

Mikdad a en outre souligné que Damas est prête à laisser le passé se passer et à tourner une nouvelle page afin de renouer ses liens avec d’autres pays arabes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV