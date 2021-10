Un journaliste d’investigation expose une étude financée par le Pentagone qui peut prouver que les vaccins COVID-19 font plus de mal que de bien

(Planet Today) La journaliste d’investigation Michelle Edwards expose les conclusions d’une société d’analyse de données de santé embauchée par le ministère de la Défense (DOD), qui peut prouver que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] font plus de mal que de bien.

Humetrix a mené une analyse de données sur 5,6 millions de bénéficiaires de Medicaid âgés de 65 ans et plus dans le cadre d’un programme du DOD appelé « Project Salus ».

Innovateur dans les plates-formes mobiles centrées sur le consommateur depuis plus de deux décennies, Humetrix est sous contrat avec le Joint Artificial Intelligence Center (JAIC) et le DOD pour « réaliser la surveillance de la COVID-19 et la cartographie des risques de population dans la population de Medicare la plus à risque de COVID-19 sévère.

L’analyse complète, intitulée « Efficacité des vaccins COVID-19 à ARNm contre la variante delta parmi 5,6 millions de bénéficiaires de Medicare de 65 ans et plus », a été publiée le 28 septembre.

Les analystes d’Humetrix ont déterminé que « sur la base de ce qu’ils voient, une amélioration dépendante des anticorps a bien lieu », a déclaré Edwards à l’auteur à succès international Daniel Bobinski lors de son émission « The Voice of Conservative Values » sur Brighteon.TV.

« Ce qui signifie que la vaccination COVID-19 de masse entraîne des mutations [variants] – se produisant et renforçant le virus, augmentant le taux d’infection », explique Edwards.

L’étude a examiné un total de 20 millions de bénéficiaires de Medicare à l’échelle nationale, avec 16 millions de sujets âgés de 65 ans et plus. Les données de l’étude se composaient de 5,6 millions de bénéficiaires de Medicare vaccinés de janvier à fin août 2021.

Du groupe d’étude, 2,7 millions de personnes ont reçu le vaccin Pfizer et 2,9 millions ont reçu le vaccin Moderna. Sur 161 000 infections de pointe, les enquêteurs ont observé 33 000 hospitalisations de pointe et 10 400 admissions en unité de soins intensifs (USI) de pointe. (Connexe: les cas de percée de coronavirus continuent d’augmenter parmi les personnes entièrement vaccinées à mesure que la «pandémie vaccinale» s’aggrave.)

L’immunité naturelle offre la meilleure protection contre les infections

Les données du projet Salus suggèrent que la majorité des infections à la COVID-19 surviennent parmi les personnes entièrement vaccinées, les résultats s’aggravant avec le temps. De plus, les analystes d’Humetrix ont découvert que les personnes qui ont contracté et récupéré de la COVID-19 bénéficient d’une immunité naturelle, qui offre la protection la plus solide contre l’infection.

« C’est quelque chose que vous ne voyez pas souvent dans les nouvelles », dit Edwards. Le gouvernement, les médias mainstream et les grandes technologies aiment apparemment que cela reste ainsi, car la présentation des diapositives a été immédiatement supprimée d’Internet.

Mais Edwards est prêt pour cela, en fouillant dans les archives et en mettant des parties importantes de la présentation dans son article sur UncoverDC.com.

Dans la diapositive 8 de la présentation de 17 diapositives, les informations montrent une baisse significative de l’efficacité du vaccin sur une courte période de trois à quatre mois.

La diapositive indique : « Les taux d’infection de rupture 5-6 mois après la vaccination sont deux fois plus élevés que 3-4 mois après la vaccination. » Ces données remettent en cause l’efficacité globale des vaccins et l’appel de rappels de l’administration Biden tous les trois à quatre mois. La diapositive 10 conclut que « l’âge a une contribution mineure à la protection vaccinale réduite observée dans le groupe vacciné il y a 5 à 6 mois.

Dans la diapositive 11, les analystes d’Humetrix reconnaissent une immunité vaccinale décroissante spécifique. Ils notent que la protection de Moderna surpasse celle de Pfizer. Dans la diapositive 12, l’étude donne un graphique indiquant le nombre de cas de COVID-19 du 6 février au 21 août. À mesure que les cas delta augmentent, les données de l’étude révèlent qu’en août, 71% de tous les cas de COVID-19 concernaient des individus vaccinés.

La diapositive 13 montre que l’efficacité du vaccin contre les hospitalisations majeures diminue considérablement après cinq ou six mois par rapport aux mois trois et quatre. La diapositive 16, qui n’inclut pas les individus non vaccinés dans les estimations, présente des données montrant que l’efficacité du vaccin à ARNm est en deçà des prévisions de l’étude.

L’étude détruit complètement le récit adopté par le président Joe Biden, qui prétend faussement que l’Amérique connaît « une pandémie de non vaccinés ».

Les résultats de l’étude « renforcent complètement ce que nous disons, que ceux qui ont une immunité naturelle – ceux qui se sont remis de COVID sans être vaccinés – sont en meilleure position pour combattre le virus », dit Edwards. (Connexe: les décideurs politiques ignorent l’immunité naturelle à la Covid en faveur de l’immunité «vaccinale».)

Les vaccinations de masse conduisent à l’émergence de variantes plus dangereuses

Le Dr Geert Vanden Bossche, un expert en recherche sur les vaccins, a averti les gouvernements du monde entier que les vaccinations de masse pourraient conduire à l’émergence de formes plus dangereuses du virus.

Il pense que les campagnes de vaccination de masse en cours sont « susceptibles d’améliorer encore l’évasion immunitaire adaptative, car aucun des vaccins actuels n’empêchera la réplication ou la transmission de variantes virales ».

L’évasion immunitaire est un terme utilisé pour décrire lorsque l’hôte n’est plus en mesure de reconnaître et de contrer un agent pathogène tel qu’une variante ou un mutant pertinent du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19.

«Plus nous utilisons ces vaccins pour immuniser les gens en pleine pandémie, plus le virus deviendra infectieux», explique Vanden Bossche. « L’augmentation de l’infectiosité s’accompagne d’une probabilité accrue de résistance virale aux vaccins. »

Pendant ce temps, un neuroscientifique a expliqué pourquoi les personnes vaccinées contre la COVID-19 contractent et propagent toujours la maladie à un rythme élevé.

Dans un article publié dans le Wall Street Journal, le Dr Michael Segal explique que les vaccins COVID-19 ne font que stimuler l’immunité interne mais ne font rien pour lutter contre l’immunité des muqueuses. L’immunité interne protège l’intérieur du corps tandis que l’immunité muqueuse fournit la première ligne de défense en protégeant le nez et la bouche et, ce faisant, réduit également la propagation aux autres.

Segal dit que tous les vaccins COVID-19 « sont largement inefficaces pour stimuler la sécrétion d’une forme particulière d’anticorps appelée immunoglobuline A (IgA) dans notre nez qui se produit après une infection réelle par un virus ».

Ceux qui ont contracté et récupéré de la maladie ont à la fois une immunité muqueuse et interne.

https://www.planet-today.com/2021/10/investigative-journalist-exposes.html#gsc.tab=0

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Organisme parasite surnommé « La chose » trouvée dans les vaccins COVID

Dr Franc Zalewski : « C’est pourquoi il y a du graphène ajouté à l’intérieur des vaccins, qui nourrit l’œuf »

« Quelque chose comme ça va se développer à l’intérieur de vous. »

Beaucoup de gens sont peut-être au courant de l’étrange « hydre » comme un parasite qui a été trouvé dans les vaccins COVID par le Dr Carrie Madej et quelques autres chercheurs/scientifiques – Carrie Madej a été un fervent partisan contre les vaccins et est apparue dans de nombreuses interviews et événements afin d’alerter le public sur ces injections dangereuses.

Voici une interview entre elle et Stew Peters détaillant ce qu’elle et son équipe ont trouvé en enquêtant sur le contenu des flacons :

Source : grondement | ragoût Peters | Dr Carrie Madej : Le premier laboratoire américain examine les flacons de « vaccins », des découvertes HORRIFIQUES révélées

Un parasite qui peut avoir été identifié comme « hydra vulgaris » a été observé dans le vaccin COVID. Pic crédité au Stew Peters Show et au Dr Carrie Madej.

En plus de la vidéo ci-dessus, un autre médecin a également révélé un organisme similaire, mais légèrement différent dans les vaccins.

Le Dr Franc Zalewski prétend avoir trouvé une forme de vie à base d’aluminium/carbone dans les vaccins COVID. Il pose également plusieurs questions sur les raisons pour lesquelles on ne les trouve que dans certains vaccins. Certains vaccins, dit-il, ne pouvaient trouver qu’une solution saline.

Cela pose une théorie selon laquelle un vaccin légitime infecté par un parasite à grande échelle provoquerait trop d’effets secondaires néfastes à la fois – ce serait donc assez alarmant pour le public, et donc tptsb a entremêlé son vaccin expérimental / expérimental à base de parasites avec des solutions salines dans afin d’en épargner certains des implications néfastes de ces effets secondaires et de ces décès, mais seulement pour le réintroduire plus tard avec des 2e injections et des injections de rappel en cours.

Ceci, bien sûr, n’est qu’une hypothèse; mais en voyant toutes les manipulations, l’éclairage au gaz et l’application des mandats des vaccins, alors que ce n’est PAS NÉCESSAIRE, les raisons alternatives « pour la santé » sont de moins en moins justifiables. Gardez également à l’esprit les tentatives radicales du NIH, du CDC, etc.

Mais une autre hypothèse soulevée par Franc Zalewski est que ces créatures parasites pourraient ne pas apparaître tant que des conditions de vie convenables ne seront pas réunies. À savoir, mélangé dans un hôte, avec du graphène.

Il ne mâche pas ses mots. Il n’édulcore pas ses découvertes. Il sonne l’alarme que tous ceux qui ont pris ces vaccins ont la possibilité que ces êtres grandissent à l’intérieur de vous.

La vidéo du Dr Zalewski discutant de ce qu’il a trouvé dans les vaccins se trouve ci-dessous avec une transcription basée sur les sous-titres anglais fournis. La conférence originale était en polonais. Merci beaucoup à la personne qui a traduit et fourni les sous-titres anglais.

Source : bitchute | LaNena | formes de vie à base d'aluminium trouvées dans des vaccins au microscope – Dr Franc Zalewski – Anglais

Certains embellissements ont été ajoutés pour mettre l’accent.

Toutes les citations du Dr Franc Zalewski :

Premier échantillon de CV : « Et ici, nous pouvons voir un trou (parce que du ruban de graphite est utilisé comme surface), j’ai remarqué beaucoup de cristaux, mais certains sont si « agressifs » que même le graphite a quelque peu fondu. Et je pensais avoir trouvé quelque chose. Bien sûr, j’ai fait des tests et il s’est avéré que c’était du sel ; ce fluide s’est avéré être une solution saline. Rien d’autre à l’intérieur.

Alors j’ai continué… Donc dans le premier échantillon, il n’y avait rien trouvé, tout s’est asséché, et même le sel ne pouvait plus être remarqué… donc la composition du fluide varie.

Deuxième échantillon de CV : « Dans le deuxième échantillon, j’ai trouvé beaucoup de cristaux. Et ici nous pouvons voir les résultats : Ils sont constitués de sodium (Na) et de chlorure (Cl). C’est ce que nous appelons le sel de cuisine ordinaire. Le fluide ne contient donc qu’une solution saline. Mais je cherchais autre chose, et comme toujours j’ai trouvé quelque chose. Et j’ai trouvé ça :

C’est ce que j’ai trouvé : « La Chose ».

@1:12 (photo créditée au Dr Franc Zalewski)

Où est mon marqueur ? Nous devons écrire « ce quelque chose » avec des lettres grosses et en gras.

J’ai continué mes études, et fait des tests. Quelle est cette chose? Il semble avoir une tête et trois pattes. J’ai fait des tests, de la tête (1) et (2), (3), (4) et voilà les résultats : c’est de l’aluminium et du carbone… excusez-moi, j’ai mon outil.

[Le Dr Franc Zalewski écrit sur le panneau de présentation] : « LA CHOSE »

« Les âmes sensibles peuvent quitter la pièce.

Non, sans blagues.

Les résultats des tests suivants sont : aluminium, brome et carbone. Cela signifie que « quelque chose » a ses pattes de différentes couleurs. Ici, nous avons les résultats des tests de cette « chose ». [tient un objet de démonstration] C’est 1/10ème de celui-ci. Si la tête ici mesure 2 mm, alors les jambes/bandes mesurent 25 m. La tête 2mm, et les rubans 25m. Comme ça. »

@ 3:00 (photo créditée au Dr Franc Zalewski)

« Et je me dis : « Quel genre d’être est-ce ? » Est-ce que « la chose » ressemble à cette créature avec des griffes qui tue les gens ? Ou quelque chose qui est montré dans « The Matrix » qui vole, a des tentacules et s’attache à d’autres choses ?

Non.

« Cette chose » est-ce ici. »

@3:50 (photo créditée au Dr Franc Zalewski)

« Ici, vous l’avez sur la photo. Vaccins Covid-19.

Bienvenue les amis. C’est « The Thing » que j’ai testé dans ces échantillons.

Oui? Choqué?

« Cette chose » est donnée aux gens dans les vaccins, mais dans les œufs. Je cherchais ses œufs. Et ils devraient avoir un environnement approprié. Si l’injection est testée sur un plat nu, rien ne se passe et les œufs sont introuvables. Peut-être qu’ils n’étaient pas à l’intérieur de l’injection, car certains d’entre eux sont des solutions salines pures.

Mais si testé sur une bande de graphite… C’est pourquoi il y a du graphène ajouté à l’intérieur des vaccins qui nourrit les œufs.

Et chers messieurs et dames vaccinés, vous pouvez vous évanouir maintenant… Quelque chose comme ça va se développer à l’intérieur de vous.

Et la tête va avoir 20 microns [µ], et la longueur 2,5 mm (les tentacules).

C’est une forme de vie.

Et maintenant, vous devriez vous demander… Trop peu ? Coïncidence… Franc vient de comprendre ?… même un écureuil aveugle trouve parfois un gland…

J’ai marqué les flacons numéro 1, 2 et 3. Ce n’est que dans le troisième qu’il y avait « cette chose » à l’intérieur. Et il a grandi/développé 4 jours. Ensuite, il est placé dans une chambre de pulvérisation. Là, la température est élevée, de sorte que le graphite est pulvérisé, de sorte que l’arc électrique brûle.

Un autre! S’il n’y en avait qu’un… mais ici on en voit un autre… On voit la tête et les jambes en sortir. L’échelle est de 30 microns [µ].

@ 6:30 & 6:35 (photos créditées au Dr Franc Zalewski)

« La chose » a trouvé un terrain fertile. Et là, nous avons « cette chose », elle nous sourit. Voici la tête et ici les tentacules. En voici un autre, et les tentacules colorés. Et il est fait d’aluminium et de carbone. Connaît-on des formes de vie à base d’aluminium ?

Nous le faisons maintenant. La majorité des gens l’ont déjà à l’intérieur de leur corps. La majorité qui l’a pris volontairement…

Je suis très heureux que nous nous soyons réunis ici et que j’aie pu vous présenter « cette chose ».

Et encore « la chose » à l’intérieur d’un autre échantillon. Est-ce une plante ? Poussière? « Un être » donné aux personnes dans des œufs dans un environnement fertile/adapté. Quelque part à proximité, il pourrait y avoir une sorte de signal qui a fait que cet être a commencé à vivre. Tout comme les graines de pomme de pin ne pousseront pas à moins qu’elles ne soient dans un environnement approprié sur un sol fertile, la même « cette chose » semble ne pas bouger. Il peut être en sommeil/sommeil.

Qui est prêt à avoir « ça » en vous ?

Vous êtes déjà nombreux à l’avoir choisi et reçu… Bienvenue. J’espère qu’il ne sera pas activé.

Continuons avec les prochains tests et points. Ici, nous avons des formes de vie à base d’aluminium. Connaît-on des formes de vie à base d’aluminium ? Je demande aux représentants les plus intelligents de ce monde. Laissez-les le présenter… mais pas en secret.

C’est la fin d’un tentacule/jambe. La façon dont il est construit, ce n’est pas déchiqueté. C’est construit comme ça. Il se termine par une patte… Et il est en aluminium. 100% aluminium. Nous avons maintenant des êtres à base d’aluminium qui sont à l’intérieur de nous. [Dr. Zalewski se corrige plus tard en affirmant que l’extrémité du tentacule est à base de carbone au lieu d’aluminium.]

Ici, nous avons 10 microns et c’est la jambe. La longueur de la jambe de cet être est d’environ 2,5 mm.

Ce n’est que la vie… mais différente. Sera-ce bienveillant ?

Peut-être devrions-nous accrocher une affiche quelque part ici… Pour que chacun se soumette volontairement à l’euthanasie ?

Les criminels de ce monde… vous entendez bien…

Tels sont les résultats des tests : Il est en carbone. Excusez-moi, je parlais de carbone, pas d’aluminium, mais l’extrémité est uniquement en carbone. J’ai fait une erreur.

C’est la marque qui fabrique cette « potion de guérison » pour notre bonheur et notre bien-être. [montre la diapositive des vaccins Pfizer]. C’est de cette marque.

Et maintenant, cela vaut la peine de se demander pourquoi certaines personnes reçoivent une injection avec uniquement une solution saline et pourquoi certaines reçoivent autre chose – des œufs.

Mais ce n’est pas à moi de le découvrir. Je suis un chercheur de vérité, mais pas de ce monde. Ce monde, nous devons le réaliser, est presque déjà perdu.

Il suffit de regarder les statistiques. Combien de personnes l’ont déjà pris.

Oui, nous avons beaucoup de bactéries et de virus auxquels nous devons faire face. Et nous continuons à vivre. Mais personne ne nous les donnait artificiellement. Maintenant, la majorité l’a pris volontairement.

Voulez-vous avoir un être comme ça à l’intérieur de vous ? Il a de jolies couleurs, on peut s’en occuper… Mais il n’a pas été créé pour rester assis là et ne rien faire. Il veut aussi vivre et se multiplier… il faut le savoir.

Et ce n’est pas un hérisson ni un oursin. »

@12:38 (photo créditée au Dr Franc Zalewski)

« Il s’agit d’un écouvillon pour prélever des échantillons d’ADN. Il s’agit d’une petite brosse à écouvillon pour prélever des échantillons de la bouche, ou de l’autre côté comme en Chine.

Pourquoi la brosse écouvillon est-elle construite comme ça ? Chaque fin est fondue/scellée. Ce n’est pas coupé, c’est fondu. J’ai analysé les extrémités, ainsi que les parois latérales. Ici, nous avons la paroi latérale, et voici l’extrémité fondue. La brosse-tige contient du titane, de l’aluminium et du carbone.

Vous devez comprendre qu’il s’agit de collecter de l’ADN. J’étais à l’aéroport… et alors que je passais par-là, il était officiellement écrit : « Central DNA Database ». Et là, ils prélèvent des échantillons.

Le but du test sur écouvillon est de collecter l’ADN. Pourquoi ont-ils besoin de notre ADN ? Je vous invite à le découvrir. Je plaisante, nous ne ferons pas de pause maintenant.

Mais qui s’y intéresse ? À ceux qui s’y intéressent, je suis heureux que vous soyez ici aujourd’hui. La salle est pleine mais… Vous auriez dû être un million aujourd’hui.

Mais peut-être là-bas ? Derrière l’écran, vous serez un million à apprendre tout cela.

FIN DE LA TRANSCRIPTION

À propos : « Je m’appelle Franc Zalewski, de profession je suis géologue, minéralogiste mais aussi archéologue, cosmologue, égyptologue, passionné par les mathématiques et par vocation je suis un découvreur de vérité en Pologne et dans le monde. – Franc Zalewski

Un ÉNORME merci au Dr Franc Zalewski et aux nombreux autres médecins/chercheurs qui étudient ces vaccins et présentent leurs découvertes. Le récit selon lequel les «vaccins COVID» sont à notre avantage s’effondre de jour en jour. Votre aide et votre dévouement pour exposer cela sont grandement appréciés.

Et comme le demande le Dr Zalewski, « pourquoi ont-ils besoin de notre ADN » ? Eh bien, un regard sur le Human Genome Project, qui travaille en étroite collaboration avec le NIH, pourrait apporter quelques réponses. Et je ne peux pas être plus clair quand je dis que CE N’EST PAS POUR NOTRE SANTÉ.

Et encore une fois, vous devez vous émerveiller du fait que l’ivermectine, un médicament parasitaire, fonctionne si bien dans la lutte contre les vaccins COVID/COVID… Et une question INCROYABLEMENT IMPORTANTE que vous devez vous poser, pourquoi l’ivermectine est-elle étalée et interdite d’utilisation pour combattre/ remplacer les vaccins COVID spécifiquement? Par les chefs des agences sanitaires/médicales, rien de moins ? Surtout au milieu des nombreux rapports de créatures parasitaires et de contaminants trouvés dans les vaccins du monde entier ?

Vous ne pensez toujours pas qu’il se passe quelque chose de malfaisant ? Pour quiconque est prêt à s’engager dans des projets aussi horribles (et diaboliques) tels que les hybrides homme-animal, ou à expérimenter avec des fœtus avortés, a déjà franchi les frontières éthiques morales de l’humanité et ne montre aucun décorum de se soucier de la santé de la personne ordinaire.

– Le Dr Anthony Fauci lié au scandale impliquant des expériences hybrides homme-animal avec des parties fœtales avortées

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia