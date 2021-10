Le FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL est le Front pour la Tyrannie mondiale des Rothschild

L’« antisémitisme » repose sur la notion « absurde » que les « juifs » veulent contrôler le monde. Devinez quoi?

Les « antisémites » avaient raison.

Klaus Schwab, président du Forum économique mondial (FEM ; WEF), est juif. Le FEM est une façade pour le cartel bancaire central juif maçonnique Rothschild. Cet article de Swiss Policy Research décrit comment le WEF a orchestré le canular pandémique et répertorie les politiciens, les magnats des médias et de la technologie qui l’ont conçu. Ces criminels et traîtres, dont beaucoup ne sont pas juifs, seront arrêtés et accusés de crimes contre l’humanité.

Comment le Forum économique mondial de Davos est-il impliqué dans la pandémie de coronavirus ?

Le Forum économique mondial (WEF) de Davos est un forum de premier plan pour les gouvernements, les entreprises mondiales et les entrepreneurs internationaux. Fondé en 1971 par l’ingénieur et économiste Klaus Schwab, le FEM (WEF) décrit sa mission comme « façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels » et « améliorer l’état du monde ». Selon son site Internet, « l’intégrité morale et intellectuelle est au cœur de tout ce qu’elle fait ».

Le FEM a été impliqué dans la pandémie de coronavirus de plusieurs manières.

Premièrement, le FEM était, avec la Fondation Gates, un sponsor de l’exercice de simulation de pandémie de coronavirus « Event 201 », qui s’est tenu à New York le 18 octobre 2019 – le même jour que l’ouverture des Jeux mondiaux militaires de Wuhan, considéré par certains comme le « point zéro » de la pandémie mondiale. La Chine elle-même a fait valoir que les athlètes militaires américains pourraient avoir apporté le virus à Wuhan.

Deuxièmement, le FEM a été l’un des principaux promoteurs des systèmes d’identité biométrique numérique, affirmant qu’ils rendront les sociétés et les industries plus efficaces, plus productives et plus sûres. En juillet 2019, le FEM a lancé un projet visant à « façonner l’avenir du voyage grâce à la gestion numérique de l’identité des voyageurs grâce à la biométrie ». En outre, le FEM collabore avec l’alliance ID2020, qui est financée par les fondations Gates et Rockefeller et gère un programme pour « fournir une identification numérique avec des vaccins ». En particulier, ID2020 considère la vaccination des enfants comme « un point d’entrée pour l’identité numérique ».

Troisièmement, le fondateur du FEM, Klaus Schwab, est l’auteur du livre COVID-19: The Great Reset, publié en juillet 2020, qui soutient que la pandémie de coronavirus peut et doit être utilisée pour une « réinitialisation économique, sociétale, géopolitique, environnementale et technologique », y compris, en particulier, la promotion de la gouvernance mondiale, l’accélération de la transformation numérique et la lutte contre le changement climatique.

Enfin, le FEM gère, depuis 1993, un programme intitulé « Global Leaders for Tomorrow », rebaptisé, en 2004, « Young Global Leaders ». Ce programme vise à identifier, sélectionner et promouvoir les futurs leaders mondiaux dans les affaires et la politique. En effet, bon nombre de « Young Global Leaders » sont parvenus par la suite à devenir présidents, premiers ministres ou PDG (voir ci-dessous).

Pendant la pandémie de coronavirus, plusieurs WEF Global Leaders et Global Shapers (un programme junior des Global Leaders) ont joué un rôle de premier plan, promouvant généralement des stratégies zéro Covid, des blocages, des mandats de masques et des mandats de vaccins. Il s’agit peut-être d’une tentative (en grande partie infructueuse) de protéger la santé publique et l’économie, ou d’une tentative de faire avancer le programme de transformation mondiale décrit ci-dessus, ou peut-être les deux.

À cet égard, certains jeunes leaders notables incluent Jeffrey Zients (coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche aux États-Unis), Stéphane Bancel (PDG de Moderna), Jeremy Howard (fondateur du groupe de pression influent « Masks for All »), Leana Wen (zéro-Covid CNN analyste médical), Eric Feigl-Ding (personnalité Twitter zéro-Covid), Gavin Newsom (gouverneur de Californie, sélectionné en 2005), Devi Sridhar (professeur britannique zéro-Covid), Jacinda Ardern (Premier ministre de Nouvelle-Zélande), président français Emanuel Macron (sélectionné un an avant son élection en 2017), le chancelier autrichien Sebastian Kurz, la chancelière allemande Angela Merkel (sélectionnée en 1993) et le ministre allemand de la Santé Jens Spahn.

Pour obtenir un aperçu complet de leurs membres, consultez Global Leaders for Tomorrow et Young Global Leaders sur WikiSpooks (un wiki axé sur les structures de pouvoir secrètes) ainsi que le site officiel Young Global Leaders. Pour un aperçu de certains membres notables de la politique et des médias, voir ci-dessous.

En conclusion, le Forum économique mondial de Davos a en effet été impliqué dans la gestion stratégique de la pandémie de coronavirus, en mettant l’accent sur l’utilisation de la pandémie comme catalyseur de la transformation numérique et de l’introduction mondiale de systèmes d’identité numérique.

Identité numérique : la vision 2018 du Forum économique mondial

Identité numérique : la vision du Forum économique mondial (WEF, 2018)

WEF « Jeunes leaders mondiaux »

Un aperçu de quelques jeunes leaders mondiaux du WEF (2005-2021) et des leaders mondiaux pour demain (1993-2003) dans la politique et les médias. La liste est non exhaustive.

Sources : Global Leaders for Tomorrow et Young Global Leaders sur WikiSpooks.

États-Unis

Politiques et politique

Jeffrey Zients (White House Coronavirus Response Coordinator depuis 2021, sélectionné en 2003), Jeremy Howard (co-fondateur du groupe de pression « masks for all », sélectionné en 2013), le gouverneur de Californie Gavin Newsom (sélectionné en 2005), Peter Buttigieg (sélectionné en 2019, candidate à la présidence américaine en 2020, secrétaire américaine aux transports depuis 2021), Chelsea Clinton (membre du conseil d’administration de la Fondation Clinton), Huma Abedin (aide d’Hillary Clinton, sélectionnée en 2012), Nikki Haley (ambassadrice américaine auprès de l’ONU, 2017- 2018), Samantha Power (ambassadrice américaine auprès de l’ONU, 2013-2017, administratrice de l’USAID depuis 2021), Ian Bremmer (fondateur d’Eurasia Group), Bill Browder (initiateur du Magnitsky Act), Jonathan Soros (fils de George Soros), Kenneth Roth (directeur de « Human Rights Watch » depuis 1993), Paul Krugman (économiste, sélectionné en 1995), Lawrence Summers (ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ancien secrétaire au Trésor américain, ancien président de l’Université Harvard, sélectionné en 1993), Alicia Garza (co-fondateur de Black Lives Matter, selecte d en 2020), Stéphane Bancel (PDG de Moderna).

Médias

L’analyste médicale de CNN Leana Wen (sélectionnée en 2018), le correspondant médical en chef de CNN Sanjay Gupta, la personnalité de Covid Twitter Eric Feigl-Ding (un « WEF Global Shaper » depuis 2013), Andrew Ross Sorkin (chroniqueur financier du New York Times), Thomas Friedman (Chroniqueur du New York Times, sélectionné en 1995), George Stephanopoulos (ABC News, 1993), Lachlan Murdoch (PDG de Fox Corporation).

Technologie et médias sociaux

Le Fondateur de Microsoft Bill Gates (1993), l’ancien PDG de Microsoft Steven Ballmer (2000-2014, sélectionné en 1995), le fondateur d’Amazon Jeff Bezos (1998), les co-fondateurs de Google Sergey Brin et Larry Page (2002/2005), l’ancien PDG de Google Eric Schmidt (2001-2017, sélectionné en 1997), co-fondateur de Wikipedia Jimmy Wales (2007), co-fondateur de PayPal Peter Thiel (2007), co-fondateur d’eBay Pierre Omidyar (1999), fondateur et PDG de Facebook Mark Zuckerberg (2009) , Facebook COO Sheryl Sandberg (2007).

Grande-Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande

Le professeur Devi Sridhar (un des principaux promoteurs du « zéro Covid », sélectionné en 2020/21), les anciens Premiers ministres britanniques Tony Blair et Gordon Brown (tous deux sélectionnés en 1993), le journaliste de BBC World Service Dawood Azami, Lynn Forester de Rothschild (copropriétaire de The Economist), Nathaniel Rothschild (fils de Lord Rothschild), l’historien Niall Ferguson (sélectionné en 2005), William Hague (Secrétaire aux Affaires étrangères, 2010-2014), Charles Allen (PDG d’ITV, 2004-2007 ; Président d’EMI, 2008 -2010).

Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern (depuis 2017, sélectionnée en 2014), vice-Première ministre canadienne Chrystia Freeland (sélectionnée en 2001 ; ancienne directrice générale de Reuters). Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est un participant au WEF, mais n’est pas un jeune leader mondial confirmé.

Allemagne

la chancelière Angela Merkel (sélectionnée en 1993, 12 ans avant de devenir chancelière), l’actuel ministre de la Santé Jens Spahn et les anciens ministres de la Santé Philipp Roesler et Daniel Bahr, l’actuel coprésident des Verts et candidate à la chancelière ratée Annalena Baerbock (sélectionnée en 2020), l’ancien coprésident du Parti vert Cem Özdemir (sélectionné en 2002), le magnat des médias et PDG d’Axel Springer Mathias Doepfner (sélectionné en 2001), l’animatrice de talk-show Sandra Maischberger, le défunt ministre des Affaires étrangères et vice-chancelier Guido Westerwelle (1997), l’ancien Président allemand Christian Wulff (sélectionné en 1995, 15 ans avant de devenir Président), Reto Francioni (ancien PDG de Deutsche Boerse).

Union européenne

Les présidents de la Commission européenne José Manuel Barroso (2004-2014, sélectionné en 1993) et Jean-Claude Juncker (2014-2019, sélectionné en 1995), le président français Emanuel Macron (depuis 2017, sélectionné en 2016), l’ancien président français Nicolas Sakozy (2007 -2012, sélectionné en 1993), le chancelier autrichien Sebastian Kurz, l’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi (2014-2016, sélectionné en 2012), l’ancien Premier ministre espagnol Jose Maria Aznar (1996-2004, sélectionné en 1993), Klaus Regling (PDG du Mécanisme européen de stabilité financière depuis 2012), Guy Verhofstadt (ancien Premier ministre belge, président du Brexit Steering Group), la ministre danoise de l’Environnement Lea Wermelin, la Première ministre finlandaise Sanna Marin, l’ancien Premier ministre finlandais Alexander Stubb et Mark Leonard (directeur fondateur du Conseil européen des relations étrangères financé par Soros).

Suisse

Natalie Rickli (directrice de la santé du canton de Zurich, sélectionnée en 2012), les anciennes présidentes du Conseil national suisse Christa Markwalder (sélectionnée en 2011) et Pascale Bruderer-Wyss (sélectionnée en 2009), l’homme politique genevois Pierre Maudet (sélectionné en 2013 ), le PDG du groupe de médias NZZ Felix R. Graf (sélectionné en 2007), l’ancienne ministre suisse de la Justice Ruth Metzler (sélectionnée en 2002), l’ancien PDG de la télévision suisse Roger de Weck (2011-2017, sélectionné en 1994), les anciens PDG d’UBS Peter Wuffli (sélectionné en 1994) et Marcel Rohner (sélectionné en 2003), ancien CEO du Credit Suisse Tidjane Tiam (1998).

Comment le ministère israélien de la Santé a supprimé des milliers de témoignages

Le 30 septembre, le ministère israélien de la Santé a supprimé des milliers de commentaires et de témoignages sur les effets indésirables du vaccin. C’est ainsi que cela s’est déroulé. בספטמבר, , השתלשלות האירועים. Retrouvez-moi sur : La vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/1349356466/v… La vidéo sur Telegram : https://t.me/avibarak1/24 Suivez-moi sur Telegram : https://t.moi/avibarak1 Twiiter : https://twitter.com/avi_bd

Avi Barak Média

LA BOMBE : l’Australienne Gladys Berejiklian a été soudoyée, victime d’un chantage par Big Pharma pour imposer un mandat de « vaccin » Covid

Le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] continue d’être une vache à lait pour l’élite politique corrompue des deux côtés de l’allée, ainsi que leurs gestionnaires. La bonne nouvelle est que certains de ces profiteurs éhontés, dont Gladys Berejiklian de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), en Australie, sont enfin dénoncés pour leurs crimes contre l’humanité.

Berejiklian, qui a récemment démissionné de son poste, aurait été victime d’un chantage de la part de Big Pharma pour forcer les « vaccins » sur les Australiens, sinon les cartels pharmaceutiques allaient l’inculper dans le cadre d’une enquête pour corruption.

Espérant se sauver de la colère des barons des médicaments, Berejiklian s’est conformée à leurs demandes, pour finalement se faire sortir de toute façon. Maintenant, la femme s’est retrouvée sous les projecteurs du monde aux côtés d’autres criminels traîtres comme Tony Fauci et Francis Collins.

Berejiklian tristement célèbre a déclaré aux résidents de Sydney juste avant sa démission « que s’ils ne prennent pas le vaccin Covid, ils sont confrontés à un isolement social total indéfiniment après la fin de l’ordre de séjour à domicile en décembre ».

Clive Palmer, ancien membre du parlement australien et actuel chef du United Australia Party, a été le premier à faire exploser le voile sur la criminalité de Berejiklian il y a quelques semaines. Ses commentaires attirent une nouvelle attention après que Berejiklian ait été essentiellement contraint de démissionner en disgrâce à la suite d’une enquête de corruption sans rapport.

« Palmer a largué la bombe lorsqu’un journaliste baragouin a tenté de pousser les mensonges du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud [Nouvelle-Galles du Sud] à propos de 1600 « cas » et que des gens mouraient vraiment de COVID-19 et que la seule issue pour les petites entreprises verrouillées en Nouvelle-Galles du Sud était pour que la plupart de la population reçoive une double dose », a rapporté Cairns News.

Seuls 1 421 Australiens sont décédés après avoir été testés «positifs» pour Covid

Tout en parlant à un journaliste qui lui a dit que les propriétaires d’entreprises de Sydney se faisaient dire qu’ils ne pouvaient pas rouvrir leurs magasins à moins qu’ils ne prennent l’un des doubles vaccins obligatoires de Berejiklian, Palmer a riposté en disant à cette personne que « le premier ministre leur ment ».

« Et je dirais qu’elle fait l’objet d’une enquête de l’ICAC, mais un lobbyiste particulier à Sydney contrôle le Parti libéral à Sydney et lui a dit que la seule façon de se sortir de cette enquête était de pousser le double vaccin, et ses clients sont Astra Zeneca et ses clients sont Pfizer », a ajouté Palmer.

Le journaliste programmé a tenté une deuxième fois la déclaration en conserve, à laquelle Palmer a de nouveau précisé que le mandat de Berejiklian n’avait aucun poids et que son seul but était de servir d' »excuse pour détruire » les petites entreprises, « et ils le savent ».

Gardez à l’esprit que la grippe Fauci reste pratiquement inexistante en Australie. En fait, cela n’a jamais vraiment été le cas en Australie, car il n’y a eu que 1 421 décès enregistrés chez des personnes testées «positives» pour les germes chinois.

Ces tests, juste pour le répéter, sont intrinsèquement frauduleux, et la plupart des personnes qui meurent de Covid ont un autre problème de santé grave, qu’il s’agisse de la vieillesse, de l’obésité ou d’une maladie chronique préexistante.

Néanmoins, certaines parties du pays ont été plongées sous la loi martiale médicale ces derniers jours, tout comme elles l’étaient l’année dernière lors des précédentes « vagues » de la plandémie.

La raison, bien sûr, n’a rien à voir avec la santé, et tout à voir avec l’enrichissement supplémentaire de l’élite au détriment des péons. Et les meneurs de tout cela semblent provenir principalement des États-Unis, qui sont le point zéro de l’État policier médical mondial né de la plandémie.

« … il est clair que la plupart des pseudo-élites qui poussent le rituel COVID ont des arrière-pensées, qu’il s’agisse de pouvoir ou d’argent ou des deux », écrit Selwyn Duke pour The New American.

La dernière couverture médiatique sur l’effondrement du récit plandémique du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] peut être trouvée sur Pandemic.news.

