L’inflammation du muscle cardiaque après la vaccination corona par ARNm est nettement plus fréquente qu’on ne le pense

De nouvelles études montrent que le risque d’inflammation du muscle cardiaque lié à la vaccination corona chez les enfants a jusqu’à présent été considérablement sous-estimé : la myocardite survient neuf fois plus fréquemment chez les 12 à 17 ans qu’on ne le pensait auparavant. Plusieurs pays ont déjà cédé et ne donnent désormais aux enfants qu’une seule dose de vaccin.

Source : www.globallookpress.com © Frank Hoermann / SVEN SIMON / Image de l’icône

Mi-août 2021, après une longue hésitation, la Commission permanente de vaccination (STIKO) en Allemagne a recommandé de vacciner les enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans avec les vaccins des laboratoires pharmaceutiques BioNtech/Pfizer et Moderna contre le COVID-19. Auparavant, il y avait eu une pression massive sur le STIKO de la part de la politique, même lorsque le patron du STIKO, Thomas Mertens, a déclaré que la recommandation n’aurait pas été modifiée en raison de l’influence politique, mais parce que davantage de données et de connaissances sur la vaccination corona chez les enfants entre 12 et 17 ans.

Les dernières études montrent maintenant que le scepticisme initial était apparemment justifié après tout : jeudi, deux études plus importantes ont révélé que le risque d’inflammation du muscle cardiaque associé à l’administration des vaccins à ARNm de Moderna ou BioNTech / Pfizer est significativement plus élevé qu’auparavant accepté. Les garçons âgés de 12 à 17 ans sont environ neuf fois plus susceptibles de développer une myocardite qu’on ne le pensait auparavant. Comme le rapportent des scientifiques israéliens dans le New England Journal of Medicine, la maladie survient nettement plus fréquemment que prévu, en particulier entre 16 et 29 ans, avec environ onze cas pour 100 000 habitants. Les hommes sont particulièrement touchés. Jusqu’à présent, le STIKO a également supposé une valeur nettement inférieure, à savoir 1,2 cas pour 100 000 habitants.

Même en regardant de plus près la valeur moyenne dans tous les groupes d’âge et les deux sexes, selon le cardiologue Dr. Guy Witberg trois semaines après la deuxième dose 2,13 cas de myocardite supplémentaires pour 100 000 personnes – plus qu’on ne le supposait auparavant. Il est vrai que la plupart des cas de myocardite ne se sont développés que légèrement – sur les 54 myocardites survenues chez les 2,5 millions de personnes vaccinées, trois cas sur quatre étaient bénins. Cependant, environ 22% des personnes examinées ont subi des conséquences à long terme et un patient n’a pas survécu à la maladie.

Dans certains pays comme la Norvège, les résultats ont déjà conduit à repenser : dans le cadre d’une mise en balance médicale des bénéfices et des risques, les autorités y ont changé de cap pour que les enfants de 12 ans et plus ne reçoivent qu’une seule dose de vaccin pour le temps étant. La raison en est les résultats d’une deuxième étude dans le New England Journal of Medicine, selon laquelle le risque de myocardite augmente après la deuxième vaccination : selon les résultats de l’étude, environ deux fois plus de cas de myocardite sont après la deuxième dose de vaccin par rapport à la première rapportée. De plus, dans des pays comme la Suède, le Danemark et la Finlande, le vaccin Moderna n’est plus administré aux personnes de moins de 30 ans. Au lieu de cela, ils veulent administrer la préparation BioNTech / Pfizer pour le moment.

Plus sur le sujet – Bilan de l’Î.-P.-É. : significativement plus d’enfants avec des réactions vaccinales qu’avec un diagnostic de COVID-19 à l’hôpital

https://www.podbean.com/player-v2/?i=twdyc-1100150-pb&from=embed&square=1&share=1&download=1&skin=f6f6f6&btn-skin=8bbb4e&size=300

Informations:

En ce qui concerne la sécurité et l’efficacité des vaccins corona, de nombreuses personnes s’inquiètent des vaccins relativement nouveaux basés sur la technologie de l’ARNm. De nombreux experts scientifiques, politiques et médiatiques les considèrent comme sûrs et efficaces, car ils préviennent largement le risque de maladie COVID-19 grave et les avantages d’une vaccination par l’ARNm l’emportent sur les risques et les effets secondaires. Les effets secondaires à long terme des vaccinations ne sont généralement pas connus. Des risques tels que l’effet ADE (rehaussement dépendant des anticorps, en allemand : anticorps anti-infectieux) n’ont pas encore été observés dans des milliards de doses de vaccins administrées dans le monde. Le fait que les séquences génétiques des vaccins à ARNm, par exemple, soient incorporées dans l’ADN humain est également exclu par les experts. Les déclarations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Commission fédérale allemande pour la vaccination (STIKO) à l’Institut Robert Koch (RKI) peuvent être lues ici et ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

USA : La date butoir approche, mais des centaines de milliers de soldats américains ne sont toujours pas vaccinés

En tant qu’échéances du gouvernement américain pour une approche de vaccination contre la COVID-19, un nouveau rapport a révélé que des centaines de milliers de militaires américains ne sont toujours pas ou partiellement vaccinés contre le coronavirus. On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de ceux qui refusent de se faire vacciner.

Source : Gettyimages.ru © Jon Cherry / Photographe

indépendant Image d’archive : un technicien des services médicaux préventifs remplit une seringue avec le vaccin COVID-19 de Janssen le 9 septembre 2021 à Fort Knox, Kentucky.

Des centaines de milliers de militaires américains ne sont pas, ou seulement partiellement, vaccinés malgré les échéances imminentes de vaccination contre la COVID-19.

En août, les membres des forces armées américaines ont été informés que la vaccination contre la COVID-19 était requise en vertu des nouvelles directives du président américain Joe Biden. Cependant, selon un nouveau rapport du Washington Post, les taux de vaccination sont à la traîne parmi les plus de deux millions de militaires aux États-Unis.

Les délais pour les différents départements de service sont différents. Pourtant, beaucoup sont confrontés à une situation où il ne reste que quelques semaines pour convaincre des milliers de membres de se faire vacciner. La date limite pour l’US Marine Corps et l’US Navy est le 28 novembre. Dans le premier cas, le taux de vaccination est de 72 pour cent, tandis que dans le second, il est nettement plus élevé à 90 pour cent. L’US Air Force, quant à elle, ne dispose que de trois semaines pour vacciner complètement environ 60 000 personnes.

Le taux de vaccination de l’armée américaine est de 81 pour cent, tandis que les réserves de l’armée américaine et la garde nationale américaine accusent un retard considérable. Dans ces organisations militaires, qui comptent plus de 500 000 personnes, le taux de vaccination est d’environ 40 %. La date limite pour les actifs est le 15 décembre, mais les membres de la Garde et de la Réserve n’ont pas à se faire vacciner avant le 30 juin 2022.

Alors que les forces de garde et de réserve servent généralement à temps partiel, de nombreuses unités aux États-Unis ont été mobilisées cette année et pour la dernière fois pour aider à lutter contre les incendies de forêt en Californie et la sécurité à Washington, entre autres, DC augmenter après le soulèvement dans le Capitole des États-Unis. Comme la plupart des membres de ces organisations occupent également des emplois civils à temps plein, ils sont plus exposés au virus. Plus de militaires américains sont morts de COVID-19 en septembre de cette année que pendant toute l’année dernière. Près de la moitié d’entre eux étaient des gardes et des soldats de réserve, selon le rapport.

Certains ont remis en question les longs délais de l’armée, en particulier pour la garde et la réserve. Le député démocrate de l’Arizona, Ruben Gallego, a qualifié la date limite de juin de « décalante » et a déclaré que des milliers de soldats étaient « inutilisables » en conséquence.

Le porte-parole de l’armée américaine, le lieutenant-colonel Terence M. Kelley, a défendu la date limite de juin dans le rapport, affirmant que les restrictions sur le coronavirus avaient rendu beaucoup plus difficile le traitement des soldats et le conseil aux nombreuses personnes qui ont des questions sur le vaccin. Le problème est exacerbé par le fait qu’environ la moitié des réservistes ne vivent pas à proximité d’une clinique militaire qui propose le vaccin, a déclaré Kelley.

Des responsables militaires américains ont déjà déclaré qu’aucun soldat au nom des autorités fédérales américaines ne devrait quitter sa base d’attache sans avoir été vacciné.

Il reste à voir combien de soldats américains résisteront réellement au mandat de vaccination – ou ce qui leur arrivera s’ils le font. D’autres industries en voient déjà l’impact, car les hôpitaux et les compagnies aériennes seraient aux prises avec des problèmes de personnel provenant d’employés insatisfaits du mandat de vaccination.

En savoir plus sur le sujet – Scientifiques de Pfizer : « Vos anticorps sont probablement meilleurs que le vaccin »

https://www.podbean.com/player-v2/?i=4xzng-10f3dd4-pb&from=embed&square=1&share=1&download=1&skin=f6f6f6&btn-skin=8bbb4e&size=300

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Plusieurs sources confirment que le pilote « vacciné » est décédé en l’air – la compagnie aérienne le dissimule ainsi que de nombreux autres problèmes de santé pour les pilotes et les agents de bord

Rappelez-vous quand nous avons mis en garde contre les pilotes prenant ces injections COVID expérimentales mortelles ? Vous vous souvenez quand des pilotes de différentes compagnies aériennes sont morts après avoir pris les vaccins ? Vous vous souvenez quand un médecin de l’armée et un spécialiste de la médecine aérospatiale ont demandé au Pentagone de clouer au sol tous les pilotes qui avaient tiré ? Vous vous souvenez de la récente dissimulation par les compagnies aériennes du sud-ouest concernant le fait que les pilotes ne se présentent pas au travail en raison de leurs mandats, puis dissimulent des bêtises sur la météo? Eh bien, c’est la raison de l’avertissement. De multiples sources confirment qu’un pilote de Delta Airlines est décédé en vol, ce qui a entraîné un atterrissage d’urgence.

Un pilote rencontre un accident vasculaire cérébral en vol alors que les injections COVID expérimentales continuent d’être illégalement mandatés (vidéo)

Médecin de l’armée et spécialiste en médecine aérospatiale LTC. Theresa Long appelle le Pentagone à immobiliser TOUS les pilotes qui ont pris des injections COVID

L’ancien médecin militaire Lee Merritt : « Le programme de vaccination contre la COVID a tué plus de jeunes en service actif que la COVID » (Vidéo)

Un pilote américain appelle les Américains à lutter pour la liberté contre les mandats illégaux de Vaccins (vidéo)

Un capitaine basé à LAX à bord d’un vol US Delta est décédé en vol, selon au moins trois dénonciateurs, comme l’a rapporté le Dr. Jane Ruby dans l’émission Stew Peters. Le décès est survenu dans les dix jours suivant la diffusion de l’émission le 11 octobre 2021.

Selon les sources, le capitaine allait bien et parlait normalement une minute et la minute suivante, il a dit quelques « choses étranges » et est décédé. Ces sources, qui incluent des agents de bord, confirment que l’information provenait du copilote qui a pu faire atterrir l’avion par lui-même en toute sécurité.

Selon les dénonciateurs, le copilote a reconnu que le pilote avait reçu sa deuxième dose du vaccin COVID expérimental quelques jours auparavant.

Dr. Ruby a poursuivi en déclarant que les choses qui se produisent dans le ciel ne sont pas ce qu’on nous dit qu’elles sont. Selon les lanceurs d’alerte :

Les vols sont détournés en raison de pilotes « vaccinés » souffrant de douleurs thoraciques

Le vol a récemment été détourné pour un passager de 30 ans qui avait des douleurs à la poitrine et une incapacité à respirer

Un pilote basé à Seattle a été retrouvé mort sur son sol d’une embolie

Les pilotes et les agents de bord en masse ne retournent pas au service actif après le tir en raison de diverses réactions non spécifiées

2 agents de bord basés à Atlanta ont été retrouvés morts chez eux quelques jours après avoir reçu le deuxième vaccin

7 agents de bord basés à Atlanta ont eu des infections «percées»

1 pilote basé à Atlanta qui a reçu les deux injections a reçu une infection «percée» et est décédé d’une insuffisance rénale après avoir été mis sous Remdesivir

Un agent de rampe de Salt Lake City est décédé dans son sommeil seulement 3 jours après avoir reçu son deuxième vaccin

Un directeur de la base d’agents de bord de Salt Lake City, âgé de 47 ans, est décédé après son deuxième vaccin de J&J

Même les « non vaccinés » ne se sentent pas bien avec leurs collègues pilotes et préposés « vaccinés ».

Consentement éclairé, 5 pilotes Blue Jet morts et liquéfaction des morts avec Kate Shemirani

British Airways confirme la mort de 4 pilotes Vaccinés – Ne prétend aucun lien avec des injections expérimentales – Quelqu’un l’achète-t-il ?

La grande rébellion de Southwest Airlines ?

Un agent de bord entièrement «vacciné» du sud-ouest décède de la «COVID»

Il y a encore plus dans ce rapport explosif du Dr. Jane Ruby.

Article publié avec la permission de Sons of Liberty Media

https://beforeitsnews.com/u-s-politics/2021/10/multiple-sources-confirm-vaxxed-pilot-died-in-the-air-airline-covering-it-up-along-with-numerous-other-health-issues-for-pilots-flight-attendants-video-2583763.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News