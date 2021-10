Biden attrapé ! Pfizer a avoué que la FDA n’avait pas approuvé le vaccin aux États-Unis lors d’un appel enregistré !

https://www.bitchute.com/embed/iN0rsg5eFtEP/?feature=oembed#?secret=E3NuwW0555

Enregistrement Pfizer : Merci d’avoir appelé le Centre de réponse client Pfizer. Votre appel sera enregistré et pourra être surveillé. Veuillez attendre le prochain spécialiste produit disponible. Si vous nous fournissez des informations personnelles, sachez que Pfizer respecte votre vie privée. Si vous avez des questions sur nos pratiques de confidentialité, veuillez nous rendre visite à l’adresse www.pfizer.com/privacy.

Cindy (Pfizer): Merci d’avoir appelé Pfizer d’abord, je m’appelle Cindy, comment puis-je vous aider aujourd’hui ?

Susie : Oui, j’essayais de savoir quand votre vaccin COVID serait disponible dans le Comirnaty vendu ici aux États-Unis ?

Cindy (Pfizer) : D’accord. Je ne sais pas si nous avons cette information. Il doit d’abord être approuvé avant de pouvoir être disponible. Pourrais-je avoir votre nom s’il vous plaît?

Susie : Oui, Susie.

Cindy (Pfizer) : Et Susie, tu nous as déjà appelé avant ?

Susie : Je ne l’ai pas fait.

Cindy (Pfizer) : D’accord. Je peux vous amener à notre service d’information médicale pour voir s’ils ont un délai, mais j’en doute car il doit être approuvé. D’abord.

Susie : Quoi ? Qu’est-ce que vous voulez dire qu’il doit d’abord être approuvé.

Cindy (Pfizer) : Le Comirnaty n’a pas été approuvé ?

Susie : Il n’a pas été approuvé par la FDA ?

Cindy (Pfizer) : Non, madame. Laissez-moi vous lire ce que j’ai.

Susie : Alors qu’est-ce qui a été approuvé ?

Cindy (Pfizer) : Rien. Le mandat de la licence (inaudible) vaccinale a la même formulation que les vaccins autorisés, les vaccins COVID-19 Pfizer BioNTech, et les produits peuvent être utilisés de manière interchangeable pour fournir la série de vaccinations sans présenter de problèmes de sécurité ou d’efficacité. Les produits sont juridiquement distincts avec certaines différences qui n’affectent pas la sécurité ou l’efficacité. Les utilisations d’urgence du vaccin n’ont pas été approuvées ou autorisées par la FDA, mais ont été autorisées par la FDA en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence pour prévenir la maladie à coronavirus et les personnes de 12 ans et plus. Leur utilisation d’urgence n’est autorisée que pendant la durée des déclarations d’existence de circonstances justifie l’autorisation d’utilisation d’urgence du produit médical en vertu de l’article 564b1 de la loi FD et C, à moins que la déclaration ne soit résiliée ou que l’autorisation soit révoquée plus tôt.

Susie : Alors l’ancien vaccin a-t-il été approuvé sous l’autre nom ?

Cindy (Pfizer) : Non, rien n’a été approuvé. Il n’est approuvé qu’en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence.

Susie : Nous n’avons donc aucun vaccin COVID approuvé par la FDA aux États-Unis sous quelque nom que ce soit, entièrement approuvé ?

Cindy (Pfizer) : Exact.

Susie : D’accord. D’accord. Merci.

Cindy (Pfizer) : D’accord. Oh, de rien Susie.

Je suppose que le mandat du régime Biden est basé sur des mensonges!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Drs. Bryan Ardis et Lee Merritt parlent du coronavirus comme outil de dépopulation – Brighteon.TV

Plus d’un an après le début de la pandémie de coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19], la vérité sur le SRAS-CoV-2 a émergé. Le Dr Bryan Ardis expose l’une de ces vérités dans son émission « The Dr. Ardis Show » sur Brighteon.TV.

Le Dr Lee Merritt a rejoint Ardis lors de l’édition du 6 octobre de son émission, où les deux experts médicaux ont parlé du SRAS-CoV-2 en tant qu’outil de dépopulation. Merritt, chirurgien de pratique, est l’un des nombreux médecins à critiquer les mesures de santé publique pour contrôler la COVID-19, comme le port de masques.

Dans une interview d’avril 2021 avec Jeff Dornik de « Freedom One-on-One », elle a réitéré que les couvre-visages visent en fin de compte à faire obéir les gens sans poser de questions. « Les masques sont un symbole de soumission. Dans les rituels occultes, ils portent des masques en signe de transformation. Cela signifie ‘Je vais me taire, j’obéirai’ », a déclaré Merritt.

La position anti-masque de Merritt a conduit à son interdiction de plusieurs plateformes. « Et mon garçon, j’ai été banni de partout simplement en disant que les masques ne fonctionnaient pas », plaisante-t-elle.

Le chirurgien raconte à Ardis sa théorie selon laquelle le SRAS-CoV-2 est en effet une arme biologique, citant une étude menée par des chercheurs de l’Indian Institute of Technology Delhi (IITD). L’étude, publiée pour la première fois le 31 janvier 2020 par l’auteur principal Prashant Pradhan et ses collègues, a noté qu’il y avait quatre insertions dans la protéine de pointe SARS-CoV-2. Ces insertions, bien que présentes dans tous les échantillons viraux de la banque de données génétiques que l’équipe a examinés, semblent être d’origine humaine.

« Nous avons trouvé [quatre] insertions dans la glycoprotéine de pointe qui sont uniques au [nouveau coronavirus de 2019] et ne sont pas présentes dans d’autres coronavirus. Les découvertes de [quatre] inserts uniques… qui ont [des similitudes avec] des résidus d’acides aminés dans les protéines structurelles clés du VIH-1 ne sont probablement pas de nature fortuite », ont écrit les chercheurs.

Merritt commente : « Ce qu’ils ont montré, c’est que chacun des échantillons qui ont été signalés à la banque de données génétiques avait ces quatre insertions qui étaient clairement d’origine humaine. En d’autres termes, ceux-ci ne sont pas simplement sortis de la nature et ces insertions sont dans chaque échantillon, exactement dans la même position.

Merritt : « Nous sommes au centre d’une énorme opération psychologique »

Cependant, Pradhan et ses collègues de l’IITD se retrouveraient à l’autre bout de la censure des pouvoirs en place. « Ces gars-là l’ont publié, c’est un très bon article mais c’est difficile à trouver maintenant. Ce qui s’est passé, c’est que l’article a été retiré de force », dit Merritt.

Elle poursuit : « Quand [l’étude] a été publiée pour la première fois, elle a eu cette chose « retirée » tout de suite parce qu’ils ont forcé ces gars à la retirer en signe de protestation. Et puis j’ai su qu’il s’était passé quelque chose lorsque [le site Web d’actualités conservateur] ZeroHedge, qui faisait simplement rapport sur cet article, a été supprimé de la plate-forme. Bon sang, ce n’est pas quelque chose que nous voyons en science – ce n’est pas juste. »

Le chirurgien dit à Ardis que sur la base de son apprentissage pendant son séjour dans l’armée, des censures intenses telles que celle vécue par Pradhan et son équipe et ZeroHedge signifient que la possibilité que le SRAS-CoV-2 soit une arme biologique est très probable. « Quand vous attrapez ce genre de flak, vous dépassez une grosse cible. Alors j’y ai pensé tout de suite – c’est une arme biologique », dit Merritt.

Elle dénonce également la possibilité d’une zoonose, ou le passage du pathogène de l’animal à l’homme. Merritt affirme : « Regardons simplement ce qui s’est passé ici. Le récit qu’ils veulent vous faire croire est essentiellement qu’après avoir vécu dans un bonheur commensal avec les humains pendant des millénaires, ce virus de chauve-souris est soudainement sorti de la soupe de chauve-souris et a parfaitement infecté une personne. Il était parfaitement formé pour infecter les gens. (Connexe: l’Institut de virologie de Wuhan extrait toutes les photos et preuves montrant des travailleurs manipulant des chauves-souris contaminées sans équipement de protection.)

« Quiconque étudie les maladies, les virus et tout le reste sait que lorsque vous êtes avec vos chats, vous ne tombez pas malade avec le virus du chat et ils ne tombent pas malades avec le vôtre. Cela ne fonctionne pas ainsi. Mais celui-ci est juste sorti de cette soupe aux chauves-souris et cela a créé une pandémie sans aucun avertissement », poursuit Merritt.

Elle écrase également le récit selon lequel la pandémie de COVID-19 est originaire du marché de gros des fruits de mer de Huanan, à seulement 13 kilomètres de l’Institut de virologie de Wuhan.

« Cela était théoriquement possible à cause d’un marché de viande sale à Wuhan. Maintenant, ce marché de la viande se trouvait juste à 13 kilomètres du seul laboratoire de virologie d’armes biologiques de niveau quatre du pays – mais cela n’avait rien à voir avec ça … et ça continue et un », dit-elle. (Connexe: Peter Daszak insiste toujours sur le fait que le coronavirus de Wuhan provient du marché humide malgré les preuves d’origine en laboratoire.)

Merritt dit à Ardis ce qu’elle pense être la véritable raison de la pandémie en cours. « Nous sommes au centre d’une énorme opération psychologique. Il faut dire que depuis l’époque de Platon, les tyrans ont toujours parlé de dépeuplement, d’avoir trop de monde à contrôler. Et c’est, je pense, le motif derrière cela », dit Merritt.

Regardez l’épisode du 6 octobre de « The Dr. Ardis Show » ici. « The Dr. Ardis Show » avec le Dr Bryan Ardis est diffusé tous les mercredis à 10h-11h sur Brighteon.TV.

Depopulation.news a plus d’articles sur la pandémie de COVID-19 exploités pour exterminer de nombreuses personnes.

Les sources comprennent :

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

BRILLANT Interview Stew Peters qui va secouer le monde ! Les vrais ennemis de l’humanité sont exposés !

PERSONNE n’arrache les yeux des démons de l’État profond et de leurs cohortes complices mieux que Stew Peters, qui fait sauter le couvercle des FREAKS de l’État profond luciférien dans cette interview ÉPOUSTOUFLANTE et ÉPOUSTOUFLANTE avec Cyrus Parsa ! Ce DUO DYNAMITE nettoie le sol avec ces fouines démoniaques, d’un bout à l’autre du globe – et les TRUTH BOMBS UNLOADED sont plus que la PLUPART des gens ne peuvent même gérer ! Cyrus expose TOUT LE MONDE dans cette interview ÉPIQUE DE LA TERRE BRLÉE alors qu’il élimine les FORCES DÉMONIAQUES qui tentent d’ÉRADIQUER la population mondiale ! Il EXPOSE LA TERRIBLE VÉRITÉ sur des gens comme George Soros, Bill Gates, les Rockefeller… ET LA LISTE s’allonge encore et encore ! Jusqu’à ce que vous regardiez cet ÉPISODE ÉPIQUE, Patriotes, vous n’avez même pas COMMENCÉ à comprendre les VÉRITÉS HORRIBLES qui se déroulent sous nos yeux en ce qui concerne ce JEU DE FIN GLOBAL ET SATANIQUE. Ce documentaire, mettant en vedette Stew Peters, est un aperçu dévastateur de l’horrible Fin de Jeu (End Game) qu’ils ont prévu pour nous tous ! Et juste au moment où vous pensiez avoir tout entendu, Cyrus VOUS ÉTABLIT avec encore plus de BOMBES DE VÉRITÉ PERFORMANTES que TRÈS PEU de gens connaissent même ! Préparez-vous pour une RANDONNÉE FANTASTIQUE ET SAUVAGE dans ce démantèlement ÉPIQUE de l’armée de Satan !

INTERDIT DE YOUTUBE : LE DOCUMENTAIRE DE BILL GATES QUE VOUS N’ÉTIEZ PAS CENSÉ VOIR

David Icke_ Décès et blessures dus aux faux vaccins – Et ce n’est que le début – [4_10_2021]

David Icke_ Décès et blessures dus aux faux vaccins – Et ce n’est que le début – [4_10_2021]

Victimes du vaccin : les chiffres augmentent et les médias censurent toujours la vérité

Horrible

SYNDROME CHINE MAINTENANT !

Thaïlande : un homme s’effondre et meurt 15 jours après avoir reçu le vaccin Astra-Zeneca COVID-19

Nonne met fortement en garde contre le programme de dépeuplement

La « vaccination » que VOUS forcez est une arme pathologique et détruit le corps. Même si vous vous sentez bien après la « vaccination », cela travaille dans votre corps pour le détruire.

A Soros, Gates et quiconque est impliqué dans le Great Reset / NWO. Le « Saint-Père » est leur guide spirituel.

VOUS voulez contrôler complètement la population mondiale. C’est le travail du vaccin COVID. Un grand pourcentage de la population mondiale serait tué avec.

Le temps est limité, très limité, peut-être encore quelques mois, avant que n’arrive ce règne du mal, de la persécution et de la mort.

Le mal vient sur nous, est sur nous.

LA CONCENTRATION EST MAINTENANT SUR PLUS DE PILOTES ET D’ASSISTANTS MORTS – LES HÔPITAUX AMÉRICAINS DEVENANT DE GRANDES ZONES DE MEURTRES

– LET’S GO BRANDON CHANT CONTINUE

– Plus de pilotes et d’accompagnateurs descendant après des coups de covid

– Il est peu probable que vous souhaitiez entrer dans un hôpital américain ou dans un hôpital d’ailleurs lorsque vous entendrez cette histoire …. Homicide volontaire par des médecins hospitaliers

– Pourquoi tout le monde est-il déterminé à se faire vacciner ?

SOURCE : spectacle Stew Peters

ATTENTION – CE N’EST MÊME PAS DANS QUELQUES MOIS QUE NOUS ALLONS VÉRIFIER CE QUE NOUS N’AVONS JAMAIS IMAGINÉ

AVERTISSEMENT GRAVE :

Mère Mariam dit au monde qu’il ne nous reste même plus quelques mois pour vivre ce que nous n’avons jamais imaginé.

Le système 911 en danger alors que les premiers intervenants rejettent les vaccins

Par ZeroHedge News

L’American Ambulance Association (AAA) a averti les dirigeants de la Chambre et du Sénat que «le système EMS du pays est confronté à une pénurie de main-d’œuvre paralysante, un problème à long terme qui se développe depuis plus d’une décennie. Il menace de saper notre infrastructure d’urgence 9-1-1 et mérite une attention urgente de la part du Congrès. »

« L’ampleur a vraiment explosé au cours des derniers mois », a déclaré le président de l’AAA, Shawn Baird, à NBC News.

« Lorsque vous prenez un système qui était déjà fragile et que vous l’étirez parce que vous n’aviez pas assez de personnes entrant sur le terrain, vous lancez une urgence de santé publique et tous les fardeaux supplémentaires que cela impose à notre main-d’œuvre, ainsi qu’aux pénuries de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’économie, et cela nous a vraiment mis en mode de crise », a déclaré Baird.

Ce qui aggrave la pénurie de main-d’œuvre EMS, ce sont les mandats de vaccin du président Biden. Les premiers intervenants démissionnent dans tout le comté parce qu’ils ne veulent pas recevoir le vaccin et ont réalisé qu’ils peuvent passer à d’autres emplois mieux rémunérés.

Waldoboro, Maine, la directrice municipale Julie Keizer a déclaré au News Center Maine que « le mandat de vaccination a contribué à la perte de premiers intervenants ».

« Je pense qu’une partie du problème est que tout le monde pensait qu’ils (les travailleurs) se conformeraient parce que personne ne veut perdre son emploi », a ajouté Keizer. « Mais quand vous regardez le taux de rémunération des secouristes, ils peuvent faire plus de colis que de patients. »

Le recul contre les mandats de vaccination ne concerne pas seulement le personnel des SMU. Des centaines de pompiers de Los Angeles ont déposé un avis d’intention de poursuivre la ville en justice pour cette ordonnance.

L’objectif des gouvernements fédéral, étatiques et locaux est de faire vacciner tout le monde, mais les opposants affirment que l’autorité constitutionnelle d’imposer ces exigences à la main-d’œuvre est erronée.

L’avocat des pompiers de LA a écrit que l’ordre de vaccination est une « conduite manifestement répréhensible », citant plusieurs raisons, notamment une ingérence dans les droits du travail ; infliger une détresse émotionnelle; violation des droits constitutionnels à la vie privée; et violation de la protection des sujets humains dans la loi sur l’expérimentation médicale.

… et il y a même le shérif du comté de LA, Alex Villanueva, qui a refusé d’appliquer le mandat de vaccination, affirmant qu’il risquerait de perdre jusqu’à 10% de ses effectifs s’il le faisait.

Ce qui devient clair, c’est que les SMU, les pompiers et la police ne sont pas d’accord avec le vaccin mandaté par le gouvernement, ce qui a poussé certains à quitter leurs postes, menaçant le système 911 déjà fragile.

Lisez l’article complet sur ZeroHedge News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News