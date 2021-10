L’Algérie déjoue les attaques armées planifiées par des séparatistes soutenus par Israël : rapport

Cette combinaison d’images créée le 27 août 2021 montre les drapeaux nationaux de l’Algérie (L) et du Maroc. (Photo par l’AFP)

Les forces de sécurité algériennes ont déjoué un complot des séparatistes soutenus par Israël et un pays d’Afrique du Nord pour mener des attaques armées, selon un rapport.

La télévision Ennahar a rapporté mercredi que les forces algériennes ont démantelé un groupe criminel appartenant au MAK, qui est désigné par le gouvernement d’Alger comme une « organisation terroriste », cette semaine.

La chaîne de télévision a déclaré que 17 suspects avaient été détenus, ajoutant que des documents indiquant des contacts continus avec les organisations « l’entité sioniste » et des armes avaient été confisqués.

En août, l’Algérie a blâmé le MAK et un autre groupe pour les incendies de forêt dévastateurs qui ont éclaté dans plusieurs provinces du pays, dont Tizi Ouzou, affirmant que l’une d’entre elles était soutenue par le Maroc et Israël, avec lesquels Alger a rejeté toute normalisation des relations. Plus tard dans le mois, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc pour « actions hostiles ». Les deux voisins entretiennent des relations tendues depuis des décennies.

Le différend entre le Maroc et le mouvement indépendantiste du Front Polisario soutenu par l’Algérie dans la région du Sahara occidental est une pomme de discorde depuis des décennies entre les deux voisins.

Le Maroc a annexé la vaste région du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, dans les années 1970 et est depuis en conflit avec le Front Polisario, un mouvement qui cherche à établir un État indépendant sur le territoire et à mettre fin à la présence du Maroc là-bas.

Le Maroc contrôle actuellement 80 pour cent de la région, y compris ses gisements de phosphate et ses eaux de pêche. L’année dernière, le président américain de l’époque, Donald Trump, a accepté de reconnaître la « souveraineté » du Maroc sur le Sahara occidental, abandonnant une politique américaine de longue date dans la région.

Sa décision est intervenue après que le Maroc ait accepté de rejoindre la liste des États arabes normalisant leurs relations avec Israël. Les accords de normalisation ont été condamnés par toutes les factions palestiniennes comme une trahison de leur cause.

Le soutien du Maroc à l’autodétermination du MAK, également connu sous le nom de Kabylie, qui recherche un gouvernement autonome pour la Kabylie en Algérie, est un autre sujet de différend entre les deux.

La région nord-est de la Kabylie est un bastion de la minorité amazighe (berbère) d’Algérie, qui affirme que le gouvernement d’Alger fait des efforts pour assimiler le groupe minoritaire à la majorité arabisée berbère et arabe.

L’objectif de la direction du MAK est d’établir l’autodétermination régionale du peuple kabyle en Algérie, en tant que « premier pas vers une Kabylie, État berbère ».

Alger annonce avoir démantelé une cellule terroriste soutenue par Tel-Aviv

Des éléments de la Brigade de recherche et d’intervention à Alger en août. ©AFP

La télévision d’État algérienne a annoncé qu’un complot ourdi par un réseau séparatiste, soutenu par Israël, avait été déjoué.

La chaîne publique algérienne a diffusé un flash info selon lequel « les protagonistes du complot projetaient de mener une action armée à l’intérieur du territoire national avec la complicité de parties séparatistes internes ».

La télévision d’État algérienne a annoncé mercredi la mise en échec d’un « complot ourdi par un réseau terroriste séparatiste avec le soutien de l’entité sioniste et d’un pays nord-africain ».

La même source a ajouté que « les protagonistes du complot projetaient de mener une action armée à l’intérieur du territoire national avec la complicité de parties séparatistes internes ».

« Ces séparatistes ont commencé, en 2014, à préparer ce complot pour déstabiliser l’Algérie mais ils ont été arrêtés par les forces algériennes », a-t-on appris dans ce reportage.

En été, les autorités algériennes ont pointé du doigt, à travers un communiqué, le Maroc et Israël comme étant responsables des incendies à Tizi-Ouzou.

Le communiqué a été émis alors que le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, s’est dit inquiet, lors de sa récente visite au Maroc, quant à la convergence qui existe entre l’Iran et l’Algérie.

« Nous partageons des préoccupations quant au rôle de l’Algérie dans la région ; un pays qui s’est approché davantage de l’Iran et qui a suscité une vague de protestation contre l’adhésion d’Israël à l’Union africaine en tant que membre observateur », a déclaré Lapid.

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) s’est collectivement opposée à la décision du président de la Commission de l’UA d’accorder à Israël le statut d’observateur.

La position de la SADC est conforme aux positions de la Mauritanie, de l’Égypte, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye, des Comores et de Djibouti, qui ont également déposé des objections formelles auprès de l’UA. Ces pays servent de modèle aux autres nations africaines pour développer une solidarité significative avec la Palestine en allant au-delà des mots et en recalibrant leurs relations avec Israël.

La police algérienne arrête 17 personnes appartenant à un groupe séparatiste kabyle qui seraient en contact avec une « entité sioniste »

La police algérienne a arrêté mercredi 17 membres d’un groupe séparatiste, affirmant qu’ils préparaient une attaque armée avec l’aide d’Israël.

Selon Ennahar TV, basée à Bir Mourad Raïs, les personnes arrêtées étaient des membres du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), un groupe séparatiste Imazighen qui cherche à obtenir l’autonomie de la région de Kabylie dans les montagnes du Tell Atlas en Algérie. Ils ont été inculpés d’actes criminels visant la sécurité intérieure.

Le média a noté que la police avait saisi des armes et des dépliants d’agitation politique lors du raid, ainsi que des documents indiquant un contact continu avec « l’entité sioniste » ou Israël.

L’organisation a également été la cible de raids mi-septembre après avoir été accusée d’une série d’incendies de forêt en Kabylie qui ont fait des dizaines de morts. À l’époque, Alger accusait le Maroc d’encourager les séparatistes et d’aider à déclencher les incendies, et avait coupé les relations diplomatiques avec son voisin occidental.

En mai 2020, le MAK basé à Paris et un autre groupe basé à Londres, Rachad, ont été mis hors la loi par le gouvernement algérien et déclarés entités terroristes en vertu d’une nouvelle loi qui punit les Algériens à l’étranger pour avoir rejoint tout groupe qui « porte atteinte aux intérêts du pays ». En 2011, plusieurs anciens membres supérieurs du MAK ont affirmé que le groupe recevait une allocation mensuelle du gouvernement marocain égale à 250 000 €.

En mai 2021, plusieurs membres du groupe ont également été arrêtés et accusés d’avoir été surpris en train de poser des voitures piégées.

Après que le Maroc ait normalisé ses relations avec Israël en décembre 2020, devenant le quatrième État arabe à le faire cette année-là, le gouvernement algérien a décidé d’interdire de parler de pourparlers de paix avec Israël. Comme les autres États arabes, l’Algérie est signataire de l’Accord de Khartoum de 1967, où les dirigeants arabes se sont engagés à respecter les « trois non » concernant Israël à la suite de la catastrophique guerre des Six Jours : pas de paix, pas de reconnaissance et pas de négociations. Depuis lors, l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont rompu cet accord.

La Tunisie a fait une démarche similaire en Algérie au lendemain de la guerre de 11 jours d’Israël à Gaza, qui a tué 256 Palestiniens et 13 Israéliens.

