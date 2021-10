27 247 décès 2 563 768 blessures à la suite des injections COVID dans une base de données européenne – Taïwan enregistre plus de décès dus au vaccin qu’au virus

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données de l’Union européenne sur les rapports de réactions médicamenteuses suspectées est EudraVigilance, et ils signalent désormais 27 247 décès et 2 563 768 blessures, à la suite d’injections COVID-19.

Un abonné de Health Impact News d’Europe nous a rappelé que cette base de données gérée par EudraVigilance ne concerne que les pays d’Europe qui font partie de l’Union européenne (UE), qui comprend 27 pays.

Le nombre total de pays en Europe est beaucoup plus élevé, presque deux fois plus, au nombre d’environ 50. (Il existe des divergences d’opinion quant aux pays faisant techniquement partie de l’Europe.)

Aussi élevés que soient ces chiffres, ils ne reflètent PAS toute l’Europe. Le nombre réel en Europe de personnes décédées ou blessées à la suite des injections COVID-19 serait beaucoup plus élevé que ce que nous rapportons ici.

La base de données EudraVigilance rapporte qu’au 25 septembre 2021, 27 247 décès et 2 563 768 blessures ont été signalés à la suite d’injections de quatre injections COVID-19 expérimentales:

VACCIN à ARNm COVID-19 MODERNA (CX-024414)

VACCIN à ARNm COVID-19 PFIZER-BIONTECH

VACCIN COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

VACCIN COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S)

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 222 818) sont des blessures graves.

« La gravité renseigne sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme «grave» s’il correspond à un événement médical entraînant la mort, mettant la vie en danger, nécessitant une hospitalisation, entraînant une autre affection médicalement importante, ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraînant une invalidité ou une incapacité persistante ou importante, ou est une anomalie congénitale/malformation congénitale.

Un abonné de Health Impact News en Europe a publié les rapports pour chacun des quatre clichés COVID-19 que nous incluons ici. C’est beaucoup de travail que de compiler chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas de place dans le système EudraVigilance que nous avons trouvé qui compile tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ceci, d’autres européens ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux.*

Voici les données récapitulatives jusqu’au 9 octobre 2021.

Total des réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 12 835 décès et 1 124 072 blessures au 09/10/2021

30 454 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 177 décès

32 024 Troubles cardiaques incl. 1 894 décès

296 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 24 décès

15 348 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 10 décès

943 Troubles endocriniens incl. 5 décès

17 445 Troubles oculaires incl. 30 décès

97 494 Troubles gastro-intestinaux incl. 528 décès

291 182 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 3 649 décès

1 271 Troubles hépatobiliaires incl. 63 décès

11 416 Troubles du système immunitaire incl. 66 décès

40 375 Infections et infestations incl. 1 269 décès

14 956 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 201 décès

28 358 Enquêtes incl. 404 décès

7 934 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 231 décès

145 368 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 159 décès

922 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 91 décès

195 566 Troubles du système nerveux incl. 1 394 décès

1 495 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 44 décès

177 Problèmes de produit incl. 1 décès

20 700 Troubles psychiatriques incl. 164 décès

3 873 Troubles rénaux et urinaires incl. 209 décès

30 210 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 4 décès

48 955 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 1 504 décès

53 542 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 116 décès

2 209 Circonstances sociales incl. 17 décès

1 318 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 36 décès

30 241 Troubles vasculaires incl. 545 décès

Total des réactions pour le vaccin ARNm ARNm-1273 (CX-024414) de Moderna : 7 322 décès et 328 594 blessures au 10/09/2021

6 545 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 69 décès

10 153 Troubles cardiaques incl. 787 décès

130 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques incl. 3 décès

4 082 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 3 décès

279 Troubles endocriniens incl. 3 décès

4 949 Troubles oculaires incl. 22 décès

27 956 Troubles gastro-intestinaux incl. 286 décès

88 398 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 2 715 décès

540 Troubles hépatobiliaires incl. 30 décès

2 817 Troubles du système immunitaire incl. 11 décès

10 710 Infections et infestations incl. 562 décès

7 148 Blessures, intoxications et complications procédurales incl. 134 décès

6 185 Enquêtes dont 130 décès

3 158 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 170 décès

40 736 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 149 décès

407 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 48 décès

56 868 Troubles du système nerveux incl. 735 décès

629 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 8 décès

65 Problèmes de produit incl. 2 décès

6 131 Troubles psychiatriques incl. 129 décès

1 898 Troubles rénaux et urinaires incl. 131 décès

5 644 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 6 décès

14 462 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 743 décès

17 687 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 65 décès

1 480 Circonstances sociales incl. 28 décès

1 131 Actes chirurgicaux et médicaux incl. 74 décès

8 406 Troubles vasculaires incl. 279 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/AstraZeneca : 5 633 décès et 1 027 132 blessés au 09/10/2021

12 420 Troubles du système sanguin et lymphatique incl. 227 décès

17 765 Troubles cardiaques incl. 638 décès

169 Troubles familiaux et génétiques congénitaux incl. 7 décès

12 102 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

545 Troubles endocriniens incl. 4 décès

18 094 Troubles oculaires incl. 27 décès

99 247 Troubles gastro-intestinaux incl. 294 décès

270 596 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 1 355 décès

892 Troubles hépatobiliaires incl. 54 décès

4 190 Troubles du système immunitaire incl. 26 décès

28 330 Infections et infestations incl. 359 décès

11 689 Intoxication par blessure et complications procédurales incl. 162 décès

22 549 Enquêtes incl. 132 décès

11 969 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 83 décès

153 909 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 82 décès

554 Tumeurs bénignes malignes et non précisées (incl kystes et polypes) incl. 18 décès

212 950 Troubles du système nerveux incl. 884 décès

483 Grossesse affections puerpérales et périnatales incl. 10 décès

174 Problèmes de produit incl. 1 décès

19 153 Troubles psychiatriques incl. 56 décès

3 848 Troubles rénaux et urinaires incl. 56 décès

14 092 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 2 décès

36 247 Troubles respiratoires thoraciques et médiastinaux incl. 673 décès

47 145 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 42 décès

1361 Circonstances sociales incl. 6 décès

1 240 actes chirurgicaux et médicaux incl. 24 décès

25 419 Troubles vasculaires incl. 410 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1 457 décès et 83 970 blessés au 09/10/2021

786 Troubles sanguins et lymphatiques incl. 36 décès

1 428 Troubles cardiaques incl. 137 décès

30 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques

805 Troubles de l’oreille et du labyrinthe incl. 1 décès

52 Troubles endocriniens incl. 1 décès

1 140 Troubles oculaires incl. 6 décès

7 423 Troubles gastro-intestinaux incl. 66 décès

21 965 Troubles généraux et anomalies au site d’administration incl. 381 décès

104 Troubles hépatobiliaires incl. 9 décès

347 Troubles du système immunitaire incl. 7 décès

2 564 Infections et infestations incl. 102 décès

791 Lésions, intoxications et complications procédurales incl. 16 décès

4 223 Enquêtes dont 88 décès

502 Troubles du métabolisme et de la nutrition incl. 34 décès

12 777 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif incl. 34 décès

41 Tumeurs bénignes, malignes et non précisées (y compris kystes et polypes) incl. 2 décès

16 999 Troubles du système nerveux incl. 160 décès

31 Conditions de grossesse, puerpéralité et périnatales incl. 1 décès

21 Problèmes liés au produit

1 143 Troubles psychiatriques incl. 13 décès

325 Troubles rénaux et urinaires incl. 16 décès

1 356 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein incl. 5 décès

2 985 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux incl. 167 décès

2 565 Affections de la peau et du tissu sous-cutané incl. 5 décès

258 Circonstances sociales incl. 4 décès

606 Interventions chirurgicales et médicales incl. 45 décès

2 703 Troubles vasculaires incl. 121 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être signalés dans les bases de données d’effets indésirables de chaque pays, telles que la base de données VAERS des États-Unis et le système de carte jaune du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent résulter de plusieurs symptômes.

Les injections COVID-19 continuent de tuer et de blesser des personnes dans le monde

Le nombre réel de personnes décédées et paralysées dans le monde à la suite des injections COVID-19 est inconnu, car les systèmes de réactions indésirables utilisés dans la plupart des pays sont des systèmes passifs, et il existe une pression énorme pour NE PAS associer un handicap ou un décès aux injections COVID.

Aux États-Unis, une analyse complète concernant la sous-déclaration des événements indésirables liés à la COVID-19 a été menée par le Dr Jessica Rose, titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées, d’une maîtrise en immunologie et d’un doctorat en biologie computationnelle.

C’est peut-être l’analyse la plus brillante des données VAERS que j’ai jamais vue. Le Dr Rose a effectué une analyse indépendante d’un seul événement VAERS, un événement que la FDA et le CDC ont admis être un effet indésirable basé sur des essais avant même que les injections ne soient autorisées, l’anaphylaxie, puis a examiné des études indépendantes rapportant le taux d’anaphylaxie pour déterminer le vrai pourcentage, par rapport à ce qui est réellement rapporté dans le VAERS.

Ce qu’elle a découvert, c’est que l’anaphylaxie était sous-déclarée dans le VAERS par 41X. Lisez son analyse complète ici :

Il s’agit en fait d’une estimation prudente de la sous-déclaration des décès et des blessures liés à la COVID-19, mais si nous utilisons le même facteur de multiplication pour le système EudraVigilance, alors il y a eu au moins 1 117 127 décès uniquement dans les pays de l’Union européenne.

Voici quelques histoires qui mettent des noms et des visages sur les victimes des injections COVID-19 dans le monde.

Costas Mastrovasilis : un homme de 31 ans décède 3 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson

Par Le COVID World

RHODES, GRÈCE – Un homme de 31 ans est décédé 3 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 Johnson & Johnson. Kostas Mastrovasilis a obtenu le coup le 13 août. Il a eu un caillot de sang dans l’aine peu de temps après. Il a été hospitalisé où sa santé s’est rapidement détériorée jusqu’à sa mort le 4 septembre. Costas n’a pris le vaccin que pour pouvoir travailler et avoir la liberté de mouvement.

Costas a développé un caillot de sang dans son aine presque immédiatement après l’injection. Il était dans un hôpital de Rhodes où ils ont réussi à le maîtriser, mais le caillot de sang est revenu agressivement. Il a ensuite été envoyé dans un plus grand hôpital d’Athènes pour soigner sa jambe qui était devenue « dure comme de la pierre » en raison du caillot de sang bloquant les artères de sa jambe.

Costas a écrit ceci sur son Instagram :

« 20 jours après avoir reçu le vaccin, j’ai développé une petite bosse dans ma jambe (thrombose), et au cours des quatre derniers jours, j’ai eu une gêne dans ma jambe devenant comme une pierre. Toutes les veines de ma jambe sont bloquées. Je vis parce qu’il y a tellement de sang dans mon cœur. C’est-à-dire que j’ai 30 ans et dans quelques jours, j’irai me promener.

Son dernier message provenait de son lit d’hôpital où il a écrit qu’il n’était en vie qu’en raison d’une ouverture d’épingle dans son cœur. Il a également écrit qu’il était mourant et a qualifié le Premier ministre grec de « prostituée ».

Costas a subi une crise cardiaque peu de temps après le message. Il est décédé le 4 septembre. Ses parents, qui vivent en Australie, se sont envolés pour la Grèce pour recevoir son corps. Son père, qui est pasteur en Australie, a dirigé les funérailles de son fils.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Manisha Yadav : une actrice tamoule en bonne santé de 29 ans décède 3 mois après avoir reçu le vaccin COVID-19

Par Le COVID World

MUMBAI, INDE – Une actrice de 29 ans en bonne santé est décédée 3 mois après avoir reçu le vaccin COVID-19. Manisha Yadav, connue pour avoir joué le rôle de Salima Begum dans Jodha Akbar, est décédée le 1er octobre des suites d’une hémorragie cérébrale. Elle s’est soudainement effondrée et est décédée quelques instants plus tard. Sa mort subite est un choc pour la communauté de l’acteur tamoul.

Elle a tweeté à propos de sa vaccination COVID-19 le 23 juin. Elle a écrit : « J’ai enfin reçu mon premier vaccin COVID-19 aujourd’hui… contente que cela n’ait pas fait beaucoup de mal. Faites-vous vacciner dès que possible. Nous sommes dans le même bateau

L’acteur Ravi Bhatia qui joue Salim dans la série a déclaré: « J’ai parlé à Manisha il y a quelques mois et elle semblait aller bien. C’est une nouvelle bouleversante. »

Une autre actrice, Paridhi, a déclaré au Times of India,

«Je n’étais pas en contact constant avec elle après la fin de notre émission. Mais nous avons un groupe WhatsApp qui s’appelle Mughals et toutes les actrices qui étaient des bégumiers dans la série font partie de ce groupe. C’est ainsi que nous restons en contact et si quelque chose d’important doit être partagé sur la vie de quelqu’un, nous le faisons en groupe. J’ai appris cela hier dans le chat de groupe et j’ai été choqué.

Lire l’article complet sur The COVID World

Joshua Henry : un garçon de 14 ans décède d’une hémorragie cérébrale massive quelques heures après avoir reçu son deuxième vaccin COVID-19 de Pfizer

Par Le COVID World

GEORGETOWN, GUYANE – Un garçon de 14 ans est décédé quelques heures après avoir reçu son deuxième vaccin COVID-19 Pfizer. Joshua Henry a obtenu la piqûre le 4 octobre. Il est rentré chez lui et s’est plaint à ses parents d’être malade quelques instants avant de s’effondrer.

Il est décédé sur le chemin de l’hôpital. Une enquête du ministère de la Santé a conclu que Joshua est décédé d’un anévrisme cérébral.

Joshua est allé seul le lundi 4 octobre pour se faire vacciner. Son père, Justin Henry, a déclaré qu’il avait reçu la piqûre entre 13h00 et 14h00. Il a été observé pendant 20 minutes après avoir pris le vaccin et il n’y a eu aucun événement indésirable.

De retour chez lui, Joshua s’est plaint de douleurs dans les mains, les doigts et les lèvres. Il s’est effondré peu de temps après. Il a été emmené à l’hôpital de Kumaka où il a été déclaré mort à son arrivée. Il est décédé 90 minutes après son retour du site de vaccination.

Une enquête menée par une équipe spécialisée du ministère guyanais de la Santé a conclu que Joshua est décédé d’un anévrisme cérébral. L’autopsie a été menée par le pathologiste du gouvernement, le Dr Nehaul Singh, qui a découvert que l’adolescent souffrait d’hémorragies massives au cerveau avant de s’effondrer et de mourir. Les parents ont également signalé avoir vu une couleur foncée sur sa peau près de ses articulations. Des échantillons de ses organes ont été prélevés pour un examen supplémentaire à l’étranger.

Le Guyana a commencé à administrer le vaccin Pfizer aux enfants il y a près d’un mois.

Lisez l’article complet et regardez la vidéo sur The COVID World.

Lee Yu-Bin : un étudiant de 20 ans décède peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Moderna

Par Le COVID World

CORÉE DU SUD – Un étudiant de 20 ans est décédé peu de temps après avoir reçu le vaccin COVID de Moderna. Lee Yu-Bin s’est fait tirer dessus il y a quelques mois. Elle est décédée 12 jours plus tard d’une thrombose. Les autorités ont affirmé jusqu’à présent que sa mort n’avait rien à voir avec le vaccin, mais une nouvelle enquête a déterminé que le vaccin était la principale cause de la mort subite de la jeune femme de 20 ans en bonne santé.

Lee Yu-bin, qui était normalement en bonne santé, s’est effondrée quatre jours après sa première dose du vaccin COVID-19 de Moderna. Elle a été transportée d’urgence aux urgences et a subi une opération au cerveau, mais est décédée une semaine plus tard. Lee Nam-hoon, le père, a déclaré : « Les derniers mots de ma fille… ses derniers mots dans sa vie étaient ‘papa’. Papa était son dernier mot.

À mesure que le nombre de vaccinés augmente en Corée du Sud, le nombre d’effets secondaires augmente également.

Lisez l’article complet et regardez la vidéo sur The COVID World.

Arianna : une fille de 13 ans décède moins de 24 heures après avoir reçu son deuxième vaccin COVID-19 Pfizer

Par Le COVID World

TREPUZZI, LECCE – Une fille de 13 ans est décédée moins de 24 heures après avoir reçu son deuxième vaccin COVID-19 Pfizer. Arianna, une lycéenne, s’est fait vacciner le 30 septembre. Elle est tombée malade peu de temps après et a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle est décédée quelques heures plus tard. Le parquet de Lecce devrait ouvrir une enquête sur sa mort subite.

Arianna, 13 ans, qui était étudiante en première année au lycée scientifique « Banzi », a reçu sa deuxième injection dans la matinée de jeudi. Elle est rentrée chez elle mais est tombée malade cette nuit-là vers 04h00. Elle a ensuite été transportée d’urgence aux urgences de l’hôpital Vito Fazzi où, malgré les meilleurs efforts des médecins pour la sauver, elle est décédée.

La nouvelle tragique a commencé à circuler à Trepuzzi vendredi matin, plongeant toute la communauté dans le désespoir. Le maire Guiseppi Taurino a déclaré : « Tout le monde ressent de la douleur lorsqu’une communauté perd une jeune vie. Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur des parents qui doivent enterrer leur enfant. Le pays doit se rassembler autour de la famille de la victime et faire sentir sa solidarité et son affection, ainsi qu’à l’égard des camarades de classe et des amis de la jeune fille, parmi lesquels il y a une grande douleur à cause de cette mort subite.

Le maire a annoncé que la ville est en deuil :

Une autopsie sera réalisée par le Dr Giovanni Serio, chef de l’hôpital Vito Fazzi, et le coroner Alberto Tortorella pour déterminer s’il existe une corrélation entre l’administration du deuxième vaccin Pfizer et son arrêt cardiaque soudain 24 heures plus tard.

Les funérailles d’Arianna étaient initialement prévues ce matin mais ont ensuite été reportées pour permettre à l’autopsie d’avoir lieu.

La tragédie survient seulement deux semaines après la mort de Majda El Razak, 14 ans, qui est entrée dans le coma deux jours après avoir reçu son deuxième vaccin COVID-19 de Pfizer, puis est décédée 26 jours plus tard. L’affaire fait l’objet d’une enquête pour homicide involontaire.

Lisez l’histoire complète sur The COVID World.

Sittiphan Thanapreechasiri : un étudiant de 22 ans décède 2 jours après le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca, une famille cherche des réponses

Par Le COVID World

BANGKOK, THALANDE – Un homme de 22 ans est décédé 2 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Sittiphan Thanapreechasiri, un étudiant universitaire, s’est fait vacciner le 25 août. Il a été retrouvé mort dans son lit 2 jours plus tard. Les résultats de l’autopsie ont conclu qu’il était décédé d’une maladie coronarienne. La famille cherche des réponses à la mort subite du jeune homme en bonne santé.

Le 29 août, un utilisateur de Facebook du nom de Bankz T. Tharathep a révélé que son frère était décédé subitement 2 jours après sa vaccination.

« Il est allé se faire vacciner contre AstraZeneca mercredi. 2 jours plus tard, ma mère l’a retrouvé mort dans son lit vers 15 heures. Il ne buvait pas, ne fumait pas, ne prenait jamais de drogue. Il faisait de l’exercice, il était en bonne santé. Il aurait obtenu son baccalauréat et obtenu son diplôme l’année prochaine.

Preuve de vaccination de Sittiphan :

Sittiphan n’est pas le premier jeune en Thaïlande à mourir peu de temps après avoir reçu le vaccin AstraZeneca. Le COVID World a récemment couvert les histoires d’Anurak Kulabsri, Panumat Chanmuanghong et M. Wasan – toutes des personnes en bonne santé décédées dans les 36 heures suivant la réception du vaccin COVID-19 AstraZeneca.

Lisez l’article complet et regardez la vidéo sur The COVID World.

Mahima Mathew : une femme enceinte de 31 ans décède 10 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca

Par Le COVID World

KANJIRAPPALLY, KERALA – Une femme enceinte est décédée 10 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Mahima Mathew, 31 ans, s’est fait vacciner le 6 août. Elle était alors enceinte de sept semaines. Mahima a commencé à avoir de graves problèmes de santé le 11 août. Elle a été hospitalisée 4 jours plus tard où son état s’est aggravé jusqu’à sa mort le 20 août.

Mahima a reçu sa piqûre à l’hôpital Pala. Elle a souffert de problèmes de santé débilitants plusieurs jours plus tard. Elle est retournée à l’hôpital de Pala où les médecins lui ont prescrit des analgésiques avant de la renvoyer chez elle. Elle a été ramenée d’urgence à l’hôpital après avoir perdu connaissance le 15 août. Elle a été déclarée en état de mort cérébrale le lendemain et est décédée le 20 août. L’hôpital qui l’a soignée a cité le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca comme cause de sa mort.

L’autopsie a montré que Mahima avait souffert d’une hémorragie cérébrale induite par le vaccin.

Lisez l’article complet et regardez la vidéo sur The COVID World

Weverton Silva : un garçon de 13 ans décède 6 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer, l’enquête a commencé

Par Le COVID World

VALE DO ANARI, RONDONIA – Un garçon de 13 ans est décédé 6 semaines après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer. Weverton Silva a obtenu sa piqûre le 25 août. Il a souffert de multiples symptômes peu de temps après. Il s’est effondré et est décédé le 8 octobre dans une clinique de la zone urbaine de Vale do Anari. Sa mort subite, des suites d’un arrêt cardiaque, fait actuellement l’objet d’une enquête.

Un document officiel contenant des informations sur la vaccination de Weverton :

Le jeune de 13 ans se trouvait dans une pharmacie vendredi soir 8 octobre, lorsqu’il s’est soudainement effondré. Une vidéo montre des médecins et des passants essayant de le réanimer pendant plusieurs minutes, mais il n’a pas répondu.

Son corps est envoyé à Ariquemes pour enquête. Les autorités vont maintenant essayer de déterminer quelle est la relation de causalité entre sa mort subite et son premier vaccin COVID-19 Pfizer 44 jours plus tôt.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

GRAPHIQUE! Un garçon de 13 ans décède après une injection COVID de Pfizer et d’autres histoires d’horreur liées aux vaccins

Nous avons inclus l’histoire de Weverton Silva, 13 ans, et des dizaines d’autres histoires d’HORREUR sur le vaccin COVID-19 dans cette vidéo.

GRAPHIQUE : Attention à la discrétion du spectateur !

C’est sur nos chaînes vidéo Bitchute et Rumble.

Taïwan enregistre plus de décès par vaccin COVID que de décès par virus COVID-19

Par Medical Trend

Les décès à Taïwan dus à la vaccination COVID-19 dépassent les décès dus à la COVID-19. Le nombre de décès à Taïwan dus à la vaccination COVID-19 dépasse pour la première fois le nombre de décès dus à la COVID-19.

(Observer Network News) Le 7 octobre, le nombre de morts après la vaccination à Taïwan a atteint 852, tandis que le nombre de morts après le diagnostic de la COVID-19 était de 844. Le nombre de décès après la vaccination a dépassé pour la première fois le nombre de décès confirmés.

Selon un « avis d’événements indésirables après la vaccination COVID-19 » publié par le département de la santé de Taïwan, le 22 mars de cette année, Taïwan a commencé la vaccination. Depuis ce jour jusqu’au 6 octobre, le nombre de morts après vaccination à Taïwan a atteint 849.

Parmi eux, le nombre de morts après vaccination avec AZ était le plus important, atteignant 643 ; le nombre de morts après la vaccination avec Moderna était de 183 et le nombre de morts après la vaccination avec le vaccin «Medigen» autoproduit par Taïwan était de 22.

Au 6, depuis l’épidémie, le nombre de décès dus à la COVID-19 confirmé à Taïwan était de 844. C’est la première fois que le nombre de décès après vaccination dépasse le nombre de décès confirmés.

Selon les données publiées par le Taiwan Epidemic Command Center, le 7, il y a eu 4 nouveaux cas confirmés de pneumonie COVID-19 à Taiwan, tous importés de l’étranger, et il n’y a eu aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. Cependant, il y a eu 3 nouveaux décès après la vaccination. Le nombre de décès après vaccination dépasse encore le nombre de décès après diagnostic.

Le 6 octobre, le «législateur» du Kuomintang Yeh, Yu-Lan a déclaré sans ambages dans un article sur Facebook que le vaccin administré pour sauver des vies avait également presque doublé le nombre de décès dus à la COVID-19, ce qui est en effet très ironique et déroutant.

Lisez l’article complet sur MedicalTrend.org.

Taïwan avec le taux de mortalité le plus élevé après la vaccination COVID-19

Par MedicalTrend.org

712 personnes sont décédées subitement après avoir été vaccinées. Taïwan a le taux de mortalité après vaccination le plus élevé au monde.

Au total, 712 personnes sont décédées subitement après avoir vacciné le vaccin COVID-19 à Taïwan, dont la plupart impliquaient le vaccin AstraZeneca.

712 personnes sont décédées après vaccination, dont 565 ont été vaccinées contre AZ

Il y a eu 712 décès après vaccination à Taïwan, dont 565 en AZ, 141 à Moderna et 6 dans le haut de gamme. Le centre de contrôle et de commande de la Commission bleue n’a pas effectué les inspections qui devraient être effectuées, mais les a poussés vers des maladies chroniques, et est même mort de vaccins haut de gamme. Dans l’affaire, cela a été attribué à une surdose de drogue, etc., et Chen Shizhong a été tenu de s’expliquer aux membres de sa famille et de rendre justice au défunt.

Selon China Times News, le « législateur » du KMT Wu Yiqin a souligné que certaines personnes sont décédées subitement après avoir été vaccinées. Les médecins légistes ne pouvaient dire aux membres de la famille la cause du décès.

Mais qu’il ait été induit par le vaccin, ils n’ont fourni aucune preuve. La thrombocytopénie thrombotique immunitaire liée au thrombus (VITT) et les tests anti-PF4 n’ont pas été effectués, et si le décès est lié à la vaccination doit être déterminé par la réunion d’experts du ministère de la Santé et du Bien-être.

Le reportage vidéo est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News