Programme de dépeuplement : le plan documenté de Planned Parenthood pour détruire l’humanité se concrétise au cours des 50 dernières années, culminant avec COVID-19

Le nombre provisoire de naissances aux États-Unis était de 3 605 201 en 2020. C’est le nombre de naissances le plus bas aux États-Unis depuis 1979, selon les Centers for Disease Control. 2020 a également eu le taux de fécondité le plus bas depuis que le gouvernement a commencé à suivre les naissances en 1902. Et ne blâmez pas la soi-disant « pandémie ». Les taux de natalité sont en baisse constante depuis 2007, lorsque 4,3 millions de bébés sont nés aux États-Unis. Les indices synthétiques de fécondité sont inférieurs au taux de remplacement – ​​c’est-à-dire le nombre de naissances nécessaires pour qu’une génération se remplace – depuis 1971.

Les recherches Google pour le terme « dépeuplement » ont atteint leur pic de popularité en avril 2020. Le terme « contrôle de la population » a atteint son pic de popularité sur Google en mars 2020. Certes, nous apprenons en 2021 que les personnes intelligentes succombent aux opérations psychologiques du gouvernement. Mais les penseurs critiques ont immédiatement compris que quelque chose n’allait pas avec tous les trucs COVID-19. De plus, beaucoup parmi l’élite mondiale se réjouissent continuellement et ouvertement de leur désir d’abattre les masses.

Bill Gates n’est même pas timide au sujet de ses désirs. Bien que les médias traditionnels aient déclaré que ses propos avaient été sortis de leur contexte ou qu’il s’était mal exprimé ou quelque chose du genre, Gates a déclaré lors d’une conférence TED que les nouveaux vaccins peuvent réduire la population « de 10 à 15% ».

L’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger est cité (par l’intermédiaire d’un tiers) dans le livre The Final Days disant : « Les militaires sont des animaux silencieux et stupides à utiliser comme pions pour la politique étrangère ». Kissinger a également laissé entendre que le contrôle de la population dans les pays pauvres devrait être une priorité puisque les pays « riches » ont besoin des ressources de ces endroits. Cette citation a fait sensation au fil des ans. Mais la vraie citation vient du National Security Study Memorandum (NSSM) 200, daté du 10 décembre 1974.

Quoi qu’on puisse faire pour se prémunir contre les interruptions d’approvisionnement et pour développer des alternatives nationales, l’économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de minéraux de l’étranger, en particulier des pays moins développés. Ce fait donne aux États-Unis un intérêt accru pour la stabilité politique, économique et sociale des pays fournisseurs. Partout où une diminution des pressions démographiques grâce à des taux de natalité réduits peut accroître les perspectives d’une telle stabilité, la politique démographique devient pertinente pour l’approvisionnement en ressources et pour les intérêts économiques des États-Unis.

La citation de Kissinger sur les « mangeurs inutiles » ne peut pas non plus être vérifiée. Mais si vous connaissez Kissinger, vous savez que ce n’est pas hors de question.

Les milliardaires ne peuvent acheter autant avec leur argent. Il n’y a qu’un nombre limité de jouets et de destinations de voyage dans le monde. La puissance est le but ultime pour ces types. Ils aspirent au contrôle, au pouvoir d’administrer chaque mouvement, chaque pensée et chaque objectif de l’humanité. Le Forum économique mondial (WEF), fondé et dirigé par Klaus Schwab, a clairement indiqué que d’ici 2030, l’humanité « ne possédera rien et sera heureuse ».

https://www.bitchute.com/embed/KxtEapwfE1TZ/

Fait intéressant ou non, les suspects habituels (Facebook, Google, Bill Gates, PayPal, etc.) sont répertoriés comme partenaires du FEM (WEF), en anglais). Mais seuls Johnson & Johnson et AstraZeneca sont partenaires. Ni Pfizer ni Moderna ne sont partenaires du WEF. Ainsi, WEF est un vecteur viral d’équipe, pas un ARNm d’équipe. Mais c’est un sujet pour un autre article.

Les États-Unis ont officiellement lancé leur plan de dépeuplement en 1969. Il s’est concrétisé à près de 90 % en 2021 après avoir rencontré quelques barrages routiers dans les années 1980. Mais les pourparlers sur le dépeuplement parmi ceux au pouvoir ont commencé dans les années 1930 et ont progressé à partir de là. Gardez ces statistiques à l’esprit pendant que vous lisez cet article. Ils seront répétés tout au long :

La femme adulte américaine moyenne (jusqu’à 35 ans) avait 3,58 enfants en 1960 (baby-boomers).

76% des bébés noirs américains sont nés de maman et papa mariés en 1965.

97% des bébés blancs sont nés de maman et papa mariés en 1965

72% de tous les adultes américains étaient mariés en 1960.

Le programme de dépeuplement est délibéré et documenté. Cet article relate le parcours de dépeuplement de 1916 à nos jours.

1916-1942 : Les débuts du contrôle de la population aux États-Unis fondés sur la race

Planned Parenthood et sa fondatrice, Margaret Sanger, sont les ancêtres de tous les programmes modernes de contrôle de la population aux États-Unis. Il est important de noter que Planned Parenthood reçoit la grande majorité de son financement du gouvernement fédéral et est donc essentiellement une organisation gouvernementale. La première « clinique de contrôle des naissances » a ouvert ses portes le 16 octobre 1916 dans le quartier Brownsville de Brooklyn, New York. Un site Web décrivait Brownsville, à cette époque, comme « une partie défavorisée de la ville de New York où vivaient les « races inférieures » et les « mauvaises herbes humaines » ; immigrés européens du sud, Slaves, Latins et Juifs. Aujourd’hui, Brownsville est majoritairement noire.

Sanger a commencé à publier le magazine Birth Control Review en 1917. Bien que Sanger ait toujours fait attention au langage qu’elle utilisait dans ses discours publics, ses objectifs eugénistes étaient flagrants et évidents. Le numéro de juillet 1922 de Birth Control Review indiquait ce qui suit comme objectif fondateur :

« La stérilisation des aliénés et des faibles d’esprit et l’encouragement de cette opération sur les personnes atteintes de maladies héréditaires ou transmissibles, étant entendu que la stérilisation ne prive pas l’individu de son expression sexuelle, mais le rend simplement incapable de produire des enfants. »

Sanger a fondé l’American Birth Control League en 1921, selon l’Encyclopédie de l’histoire des femmes en Amérique. Son énoncé de mission réitère non seulement l’objectif eugéniste de Sanger, mais aussi l’eugénisme racialement ciblé.

LA LIGUE AMÉRICAINE DE CONTRLE DES NAISSANCES. Son objectif : promouvoir la sélection eugénique des naissances à travers les États-Unis afin qu’il y ait plus d’enfants bien nés et moins d’enfants mal nés ― une race plus forte, plus saine et plus intelligente… et afin que ceux qui sont physiquement et mentalement malades puissent utiliser le contrôle des naissances pour avoir moins ou pas d’enfants » Birth Control Review, Volume XVI, Numéro 12 (décembre 1932), page 319.

Sanger a lancé son « Negro Project » en 1939. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici. Mais essentiellement, l’objectif était d’empêcher la naissance de bébés noirs aux États-Unis. L’American Birth Control League a changé son nom en Planned Parenthood Federation of America en 1942.

1942-1969 : Planned Parenthood accélère la destruction de la famille nucléaire

Sanger a continué à étendre Planned Parenthood et à se connecter avec des eugénistes à l’échelle mondiale et nationale. Elle a créé la Fédération internationale pour la planification familiale en 1952. L’organisation a remporté plusieurs victoires devant les tribunaux et au niveau administratif dans les années 1950 et 1960. La Food and Drug Administration a approuvé la première pilule contraceptive – Enovid-10 – le 9 mai 1960. La Cour suprême des États-Unis a annulé toutes les interdictions de pilules contraceptives pour les couples mariés dans l’affaire Griswold contre Connecticut en 1965. Sanger est décédé un an après la décision. Mais l’organisation est restée entre de « bonnes » mains. Plus à ce sujet sous peu.

Daniel Patrick Moynihan était le secrétaire adjoint au Travail des présidents John F. Kennedy et Lyndon Johnson. Il a également été sénateur américain de New York de 1977 à 2001. Moynihan et son équipe ont publié un rapport intitulé « The Negro Family: The Case for National Action » en mars 1965. Il a souligné de nombreuses raisons de l’inégalité entre les Noirs et les Blancs, en particulier « le virus raciste dans le sang américain nous afflige toujours : les Noirs rencontreront de graves préjugés personnels pendant au moins une autre génération. Deuxièmement, trois siècles de mauvais traitements parfois inimaginables ont fait des ravages sur le peuple noir. »

Mais le point principal de Moynihan tout au long du document était clair : les Noirs américains ne peuvent pas prospérer tant que la structure familiale continue de se détériorer. Il a souligné à quel point le paradigme de la famille noire américaine était hérité de l’époque de l’esclavage, ce qui signifie que les hommes noirs sautaient partout pour féconder plusieurs femmes (pour créer plus d’esclaves pour leurs maîtres blancs), peur que la famille soit déchirée par le trafic (ventes d’esclaves), viol par les maîtres, castrations, etc.

Les familles noires ont prospéré dans les années 1950 et au début des années 1960

Malgré tous les obstacles, près de 85 % des bébés noirs sont nés d’une mère et d’un père mariés en 1950. Certes, c’est beaucoup moins que les 98 % de bébés blancs nés d’une mère et d’un père mariés en 1950. Mais c’est toujours le cas. dans l’histoire des États-Unis post-Antebellum. Pendant ce temps, il y avait moins de 150 000 Noirs américains en prison ou en prison en 1950 (bien sûr, la «guerre contre la drogue» a grandement contribué à ce que ce nombre soit 10 fois plus élevé en 2021). Les entreprises appartenant à des Noirs ont prospéré jusqu’au début des années 1960 et étaient des piliers de la stabilité dans les communautés noires. Ici, nous répétons les statistiques du début de l’article.

La femme adulte américaine moyenne (jusqu’à 35 ans) avait 3,58 enfants en 1960.

76% des bébés noirs américains sont nés de maman et papa mariés en 1965.

97% des bébés blancs sont nés de maman et papa mariés en 1965

72% de tous les Américains étaient mariés en 1960.

Les naissances de Noirs hors mariage sont passées d’environ 15 % en 1950 à 24 % en 1965. Les entreprises appartenant à des Noirs ont fermé à un rythme rapide après que le Civil Rights Act de 1964 a officiellement mis fin à la ségrégation. Ainsi, les entreprises appartenant à des Noirs n’étaient plus « nécessaires ». Les clients noirs étaient désormais plus enclins à fréquenter l’entreprise appartenant à des blancs qu’ils ne pouvaient pas fréquenter auparavant. En fait, de nombreux intellectuels noirs qui ont grandi à cette époque ont imputé l’intégration non seulement à la chute de la famille noire, mais aussi à l’infrastructure noire, c’est-à-dire aux entreprises.

Le mal a été fait aux Noirs américains. La situation n’a cessé de s’aggraver jusqu’à atteindre des niveaux abyssaux en 2021. Mais les eugénistes n’étaient pas satisfaits. Ils avaient maintenant le plan du contrôle et de la manipulation de la population – détruire la famille nucléaire. Les familles blanches n’avaient pas été affectées par tous les événements des années 1960. Une nouvelle stratégie était nécessaire, car les mêmes tactiques utilisées pour accélérer l’autodestruction des familles noires ne fonctionneraient pas sur les familles blanches.

Les pilules contraceptives étaient courantes chez les femmes blanches à la fin des années 1960. Cela seul a ralenti un peu les naissances. Mais Planned Parenthood et ses partenaires avaient des objectifs plus ambitieux pour le contrôle de la population mondiale.

1969 : le début officiel du dépeuplement mondial moderne

Les « vérificateurs des faits » des médias mainstream (par exemple, Snopes et Politifact) disent que Bill Gates, Sr. n’a jamais travaillé pour Planned Parenthood et rejettent l’idée comme une « théorie du complot ». Les sites Web de Planned Parenthood ont nettoyé tous les restes de Gates Sr. travaillant pour eux. Malheureusement pour les médias mainstream, Bill Jr. a révélé la mèche dans une interview sur PBS le 9 mai 2003. Tel père eugéniste, tel fils eugéniste. Gates Jr. a déclaré à Bill Moyers :

Quand je grandissais, mes parents étaient toujours impliqués dans diverses activités bénévoles. Mon père était à la tête de Planned Parenthood. Et c’était très controversé d’être impliqué là-dedans. Et donc c’est fascinant. À table, mes parents sont très doués pour partager les choses qu’ils faisaient. Et nous traitant presque comme des adultes, en parlant de ça.

https://www.bitchute.com/embed/mp9dAzrQFiYU/

La transcription complète de PBS est ici. Bill Gates Jr. est né en 1955. Il a donc « grandi » dans les années 1960 et au début des années 1970. C’est la période pendant laquelle Gates, Sr. a dirigé Planned Parenthood, probablement après la mort de Sanger. Ses visions s’étendaient bien au-delà des objectifs de génocide noir de Sanger. L’organisation et ses partenaires sont allés de l’avant avec ses nouvelles visions plus larges.

Le mémo de Jaffe

Frederick S. Jaffe a été vice-président de Planned Parenthood en 1969. Il a également été directeur exécutif du Center for Family Planning Program Development de Planned Parenthood. Il a écrit un mémorandum en réponse à une demande de Bernard Berelson, qui était à l’époque président du Population Council fondé par Rockefeller. La lettre du 11 mars 1969 est devenue connue sous le nom de Jaffe Memo.

Le document de 9 pages est une lecture fascinante dans l’esprit des eugénistes et des défenseurs de la dépopulation. Mais c’est la page 9 qui est essentiellement le plan de tout ce qui s’est passé depuis 1969 concernant les familles américaines, les normes sociales, la sexualité et le dépeuplement. Un tableau présente les « Mesures proposées pour réduire la fécondité par l’universalité ou la sélectivité de l’impact aux États-Unis ».

Le document complet est ici si la capture d’écran est difficile à lire. La colonne de gauche présente les mesures d’impact universel pour les contraintes sociales.

Restructurer la famille – modifier l’image de la famille idéale et éviter/reporter le mariage

Scolarité [publique] obligatoire pour les enfants

Encourager l’augmentation de l’homosexualité

Agents de contrôle de la fertilité dans l’approvisionnement en eau

Encourager les femmes à travailler

Des paiements pour encourager l’auto-stérilisation, la contraception et les avortements sont également proposés dans le document. Il décourage également l’accession à la propriété privée.

Le Centre pour le développement du programme de planification familiale de Planned Parenthood s’est séparé de l’organisation en 1974 et est devenu la filiale à but non lucratif Guttmacher Institute. Il a été nommé d’après le Dr Alan Guttmacher, obstétricien-gynécologue et ancien vice-président de l’American Eugenics Society (maintenant appelée Society for Biodemography and Social Biology). L’Institut Guttmacher s’est officiellement séparé de Planned Parenthood en 2007. Jaffe a dirigé l’Institut Guttmacher jusqu’à sa mort en 1978.

Bien sûr, les « vérificateurs des faits » des médias mainstream ont fait une incroyable gymnastique des mots en essayant de discréditer le Jaffe Memo en tant que « théorie du complot ». Mais encore une fois, lisez-le par vous-même et continuez à lire cet article.

Avortements légaux et exécution de l’agenda homosexuel

Planned Parenthood et le Population Council étaient et sont très influents. Ils ont également des fonds publics inépuisables. Les organisations se sont immédiatement mises au travail pour exécuter le Jaffe Memo dans la vraie vie.

L’agenda homosexuel est nécessaire pour détruire les familles nucléaires, détruire le concept naturel et sensé de l’homme et de la femme ; et abattre le nombre total de naissances. De toute évidence, les « couples » homosexuels ne peuvent pas procréer sans une science étrange. Plus il y a d’homosexualité, moins il y a de procréation.

Par coïncidence ou non, trois mois après le Jaffe Memo, les soi-disant « émeutes de Stonewall » ont eu lieu à New York. Un bar appartenant à la mafia italienne à Greenwich Village qui s’adressait aux homosexuels, a été perquisitionné par la police le 28 juin 1969. L’histoire courante est que le bar a été perquisitionné parce que des homosexuels s’y trouvaient. L’ensemble du récit, en particulier celui de « qui a jeté la première brique » est maintenant diffusé dans les mèmes, car une grande partie de l’histoire est exagérée et fabriquée, comme tous les récits « LGBT » du 21e siècle. Stonewall a été orchestré pour créer le mouvement « LGBT ».

Nous reviendrons bientôt sur la culture homosexuelle et son importance dans le programme global de dépeuplement.

Victoires de l’avortement et du planning familial dans les années 1970

La loi sur les services de planification familiale et la recherche publique a été promulguée par le président Richard Nixon en 1970. Connu plus largement sous le nom de titre X, le projet de loi garantit un financement fédéral « dédié à fournir aux individus des services complets de planification familiale et de santé préventive connexes ». Depuis 2010, le programme Titre X a reçu environ 300 millions de dollars de fonds publics chaque année.

New York a été le premier État à légaliser l’avortement en 1970. Planned Parenthood a ouvert sa première clinique d’avortement légal à Syracuse, New York cette année-là. Mais la loi fédérale interdisait toujours cette pratique. La Cour suprême des États-Unis a élargi sa décision dans l’affaire Griswold susmentionnée en 1972. La Cour, dans Eisenstadt contre Baird, a également étendu la contraception légale aux couples non mariés – essentiellement à tout le monde. Des cliniques d’avortement clandestines fonctionnaient dans de nombreuses villes dans les années 1960. Bien sûr, Roe contre Wade a été décidé en 1973, légalisant les avortements dans les 50 États.

Normaliser l’homosexualité

L’avortement et le contrôle des naissances étaient désormais pleinement légaux aux États-Unis, trois ans seulement après le Jaffe Memo. Il était maintenant temps de mettre pleinement en œuvre la culture homosexuelle comme légale, protégée et sacrée. L’American Psychiatric Association a mis à jour son Diagnostic and Statistical Manual (DSM-II) en 1973. Il a changé l’homosexualité d’un trouble mental en une « perturbation de l’orientation sexuelle » et une « variante sexuelle normale ». L’International Gay Association (maintenant ILGA) a été fondée en 1978. La culture homosexuelle était en passe de devenir une classe de personnes protégée et dominante, car elle faisait partie intégrante du programme global de contrôle de la population.

Les pouvoirs dominants ont utilisé la musique disco pour tenter de diffuser la culture homosexuelle comme « normale » dans les années 1970. Bien sûr, la grande majorité des artistes disco étaient des Noirs américains. Ce blogueur a fait un podcast universitaire sur la négativité du hip-hop en 2006. Il a également abordé le disco dans les années 1970. Vous pouvez l’écouter ici. De nombreux groupes disco ne se souciaient tout simplement pas de savoir qui étaient leurs fans parce qu’ils gagnaient des centaines de milliers, voire des millions de dollars à l’époque du disco.

Les libéraux blancs ont alimenté le récit homosexuel-disco. Disco Demolition Night a essentiellement mis fin à l’ère du disco et à l’intégration momentanée des homosexuels en 1979. Mais pour une raison quelconque, Hollywood ne coopérait pas avec l’agenda homosexuel.

Le contrecoup des années 80 à l’homosexualité, alors que les femmes travaillent

Les opérations psychologiques nationales et mondiales ont besoin d’un média grand public coordonné pour fonctionner. Les émissions de télévision et les films des années 1970 et 1980 décrivaient les femmes comme des travailleuses et des personnes de carrière. Alors que June Cleaver et Donna Reed étaient dans les années 1960, Mary Tyler Moore et Ann Romano (Un jour à la fois) étaient dans les années 1970. Le film « 9 à 5 », sorti en décembre 1980, était toujours la 20e comédie la plus rentable de l’histoire en 2005. Dolly Parton, Jane Fonda et Lily Tomlin ont toutes joué le rôle de femmes actives dans les entreprises américaines.

L’agenda fonctionnait, dans la mesure où les femmes travaillaient désormais autant que les hommes. Et cela a eu l’effet escompté. Les taux de fécondité ont été réduits de moitié en l’espace de 20 ans. La femme américaine moyenne avait 3,58 enfants en 1960. Ce nombre est tombé à 1,77 enfant en 1979. Les naissances hors mariage ont considérablement augmenté chez les Noirs américains, passant d’environ 20 % en 1960 à 55 % en 1980. Mais le plus important pour les eugénistes, le plan fonctionnait, quoique plus lentement, pour les Américains blancs aussi. Les naissances blanches hors mariage sont passées de 3 % en 1960 à environ 12 % en 1980.

Les femmes étaient officiellement d’abord des travailleuses, au lieu de mères et d’épouses. La plupart des femmes – 60 % – utilisaient des pilules contraceptives ou une autre méthode de contraception en 1988. Mais l’agenda homosexuel a rencontré un problème inattendu. Ceux qui ont grandi dans les années 1980 savent que les mots « pédé », « fée » et « homo » étaient monnaie courante dans les films populaires des années 80.

De plus, la culture homosexuelle était encore trop tabou pour même Hollywood. Peut-être que les deux personnages homosexuels les plus populaires des années 1980 – Lamar dans « Revenge of the Nerds » et Hollywood dans « Mannequin » – étaient tous les deux noirs. Tout comme les Noirs ont été les premiers à mourir dans les films d’horreur des années 80, ils étaient pour la plupart les seuls personnages homosexuels dans les films.

Hollywood (la ville, pas le personnage) ne coopérait pas non plus pleinement en ce qui concerne la rupture de la famille nucléaire. Le Cosby Show dépeint une famille noire nucléaire prospère et aisée. Family Matters et The Fresh Prince of Bel-Aire ont fait de même à la fin des années 80 et au début des années 90. Growing Pains and Family Matters dépeint des familles blanches nucléaires stables. Même Al Bundy, de Marié… avec enfants, ne tromperait jamais sa femme, Peggy.

À part la création de nouveaux studios de cinéma indépendants dans les années 1990 (par exemple Miramax, Lions Gate et New Line), on ne sait pas ce qui s’est passé à Hollywood pour passer d’anti-homosexuels et pro-famille à la direction qu’il a pris fin années 1990. Le moment décisif est survenu en 1997 lorsqu’Ellen DeGeneres « s’est révélée gay » dans sa série télévisée éponyme. Les termes « LGBT » et « GLBT » sont apparus pour la première fois dans des livres et des journaux de langue anglaise vers 1995. Internet est également devenu courant à la fin des années 1990, rendant la messagerie plus coordonnée et rationalisée.

État de surveillance, vaccins infantiles, approvisionnement en eau et classe protégée homosexuelle

Le 11 septembre 2001 était un test décisif. Il a déterminé les niveaux de crédulité et d’acquiescement chez les Américains. Tout le monde a assisté à trois démolitions contrôlées de gratte-ciel ce jour-là. Mais le récit des « 19 musulmans avec des cutters » a fait son chemin et reste l’histoire officielle du gouvernement aujourd’hui.

La stratégie était désormais claire : effrayer les Américains pour qu’ils coopèrent, même s’ils savent que vous leur mentez. Les Américains en général avaient peur après le 11 septembre et feraient tout ce que le gouvernement et les médias leur diraient de faire pour la « sécurité ». Le Patriot Act a habitué les Américains à renoncer à leurs droits. La surveillance est devenue la norme en 2-3 ans. Cette même stratégie serait utilisée 20 ans plus tard pour un programme encore plus sinistre. Plus à ce sujet dans un peu.

Plus de vaccins pour les enfants

Quand ce blogueur était enfant, il se souvient avoir reçu un vaccin – le ROR. Il y en a peut-être eu un de plus pour le tétanos, mais je ne m’en souviens pas vraiment.

Les calendriers de vaccination pour les enfants ont été continuellement élargis dans les années 2000. Aujourd’hui, la plupart des enfants nés après l’an 2000 reçoivent 16 injections avant l’âge de 12 ans, plus des vaccins antigrippaux annuels. L’autisme était présent chez 1 enfant sur 150 en 2000, selon le CDC. À la fin de la décennie (2010), c’était 1 enfant sur 68. En 2016, c’était 1 enfant sur 54. Les médias grand public disent que toute relation entre les vaccins et l’autisme est une « théorie du complot ». Les adultes autistes ont rarement des enfants, ce qui élimine essentiellement tout ce groupe de la procréation.

Contamination de l’approvisionnement en eau

Le Jaffe Memo mentionnait également des « agents de contrôle de la fertilité dans l’approvisionnement en eau ». Le Dr Tyrone Hayes et ses études sur l’herbicide omniprésent atrazine, fabriqué par Syngenta, sont devenus un problème de paratonnerre dans les années 2000. Le Dr Hayes a découvert que les grenouilles mâles exposées à l’atrazine présentaient non seulement un comportement homosexuel, mais qu’elles se transformaient également biologiquement en grenouilles femelles.

L’atrazine est le pesticide le plus couramment détecté dans les eaux souterraines des États-Unis, selon le projet National Water-Quality Assessment (NAWQA). Les recherches du Dr Hayes étaient révolutionnaires. Mais malheureusement, Alex Jones en a fait un mème sur les «grenouilles gays». Jones a couvert et éditorialisé les recherches du Dr Hayes, mais n’a pas réussi à interviewer le Dr Hayes ni même à lui attribuer la recherche. Ainsi, tout le monde croyait que c’était juste Jones qui racontait cela puisqu’il n’avait jamais cité la source.

Une étude de 2007 publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que les niveaux de testostérone chez les hommes américains ont diminué de 1% chaque année depuis la fin des années 1980. En d’autres termes, un homme de 40 ans en 2021 a des niveaux de testostérone 30% inférieurs à ceux d’un homme de 40 ans en 1991. Une présentation par des chercheurs de Yale lors de l’expérience virtuelle de l’American Urological Association 2020 a expliqué comment la carence en testostérone a une prévalence jusqu’à 40 % chez les hommes américains. Moins de testostérone signifie moins de désir sexuel et moins de spermatozoïdes, donc moins de procréation.

Victoires du programme de dépeuplement homosexuel

Pendant ce temps, l’agenda homosexuel a connu un autre tournant à la fin des années 2000. Miss Californie, Carrie Prejean, a probablement perdu ce concours de beauté parce qu’elle a eu l’audace de dire que le mariage est une union entre un homme et une femme en avril 2009. Un homme homosexuel l’a interrogée sur le mariage homosexuel pendant le concours. Mme Prejean a peut-être été la première personne « annulée » pour avoir refusé de régurgiter la propagande LGBT.

La culture homosexuelle, c’est-à-dire la culture non procréative, était désormais dominante, protégée et renforcée par les médias, les écoles publiques et le gouvernement. Le Jaffe Memo a également proposé l’enseignement obligatoire pour les enfants. Écoles publiques californiennes… eh bien, voyez par vous-même.

Vaccins COVID-19 – stérilisation volontaire et mort

Le programme de dépeuplement, conformément au plan de Jaffe, est essentiellement une mission accomplie d’ici 2019. Les taux de natalité ont continuellement chuté à leurs plus bas historiques actuels. La famille nucléaire est en voie d’extinction. Près de 40% de tous les bébés américains sont nés d’une mère célibataire en 2018, selon le CDC. C’est contre 12% en 1980. Environ 70% des bébés noirs sont nés de mères célibataires en 2018. Et maintenant 30% des bébés blancs sont nés de mères célibataires, contre 3% en 1960 et 12% en 1980. Contrôle des naissances et l’avortement sont normalisés. Les hommes sont désormais appelés femmes (« trans »). Ceux qui ne parviennent pas à jouer avec ces jeux de mots sont des « bigots » annulés.

COVID-19 est le dernier chapitre du programme de dépeuplement des États-Unis et du monde. Le plan Jaffe parlait de stérilisation volontaire. Mais le 11 septembre a fourni un cadre supplémentaire pour exécuter le plan. Si vous effrayez les Américains, ils deviennent plus obéissants. Les « terroristes » et les « musulmans » étaient les croquemitaines en 2001. Un virus invisible, prétendument mortel et arbitraire a pris ce rôle en 2020. Les États-Unis ont complètement fermé leurs portes en mars 2020. Le très populaire tournoi de basket-ball de la NCAA a été annulé, la saison NBA a été reportée et tout le monde a été invité à rester à la maison pour sa propre sécurité. Tout cela était complètement sans précédent et a effrayé la population.

Effrayé dans l’obéissance

Le message était clair – si vous attrapez COVID-19, vous mourrez. La grande majorité des Américains croient ce récit malgré les données facilement disponibles du CDC montrant un taux de survie de plus de 99% pour toutes les personnes de moins de 70 ans. Les gens portaient/portent des masques religieusement malgré des données facilement disponibles montrant des corrélations positives entre les mandats de masque et l’augmentation des cas de COVID-19. L’agenda « vaccin » 2021 était bien mis en place à l’horizon 2020.

Si vous en croyez les statistiques, 57% des Américains sont « complètement vaccinés » au 13 octobre. Nous savons pertinemment que ces injections provoquent des avortements spontanés et des mort-nés. On sait que les injections d’ARNm et d’ADN vecteur viral passent de la mère au bébé pendant l’allaitement. Il existe également des données montrant que ces injections inhibent le développement du placenta, rendant ainsi les femmes infertiles. Mais ces choses n’arrivent que si vous survivez.

Les injections n’arrêtent pas la propagation de la soi-disant COVID-19. C’est un fait. Les seuls buts avérés de ces injections sont l’obéissance et le dépeuplement.

Regardant vers 2022

Résumons. Le Jaffe Memo de 1969 semble être le modèle de tout ce qui se passera en 2021. Les taux de fécondité sont à leur plus bas niveau en 2020. La famille nucléaire est presque éteinte aux États-Unis. En 1949, 79 % des ménages américains avaient un couple marié. Aujourd’hui, ce nombre est de 48 %. Les eaux souterraines sont contaminées par des produits chimiques sexospécifiques. La culture homosexuelle (« LGBT ») est maintenant le peuple le plus protégé et le plus sacré d’Amérique parce qu’il ne procrée pas. Ce programme garantit également que la famille nucléaire continue son chemin vers l’extinction.

Le comédien Dave Chappelle a mis en lumière ce phénomène dans son dernier spécial Netflix.

Et la théorie de Chappelle s’est jouée dans la vraie vie quelques jours plus tard. L’ancien entraîneur des Las Vegas Raiders (NFL) John Gruden a été limogé de son poste cette semaine. Mais voici la partie amusante. Il a fait des remarques désobligeantes sur le chef noir de la NFL Players Association en 2011 (a dit quelque chose à propos de grosses lèvres). Cela ne l’a pas fait virer. Ce n’est qu’un jour ou deux plus tard que d’autres courriels ont été publiés, montrant Gruden faisant des remarques anti-homosexuelles au cours de la même période. Puis il a été licencié.

Mais les pouvoirs en place se soucient-ils vraiment des LGBT ? Le groupe est de loin le plus obéissant et le plus facilement manipulable puisque toute leur existence repose sur la fumée et les miroirs. Une enquête menée en août par une organisation pro-LGBT a révélé que 92% des Américains qui s’identifient comme LGBT ont reçu l’une des injections d’ARNm ou d’ADN de vecteur viral. Ils sont donc le « groupe » le plus susceptible de s’aligner pour les tirs. C’est un phénomène intéressant car ce groupe est nécessaire pour que les programmes de dépeuplement fonctionnent. Pourtant, ils sont vaccinés à un taux beaucoup plus élevé que tout autre soi-disant groupe, et s’auto-effacent donc plus que tout autre groupe.

Nous savons avec certitude que le monde sera très différent d’ici la fin de 2022. Ce que cela signifie exactement est à deviner. Les non-vaxxés en sortiront comme les seuls humains purs qui restent sur Terre. Les humains OGM seront majoritaires, du moins dans le monde occidental. Mais ils seront également malades et mourront beaucoup plus jeunes qu’ils ne le devraient. Y aura-t-il des tas de corps ? Quelqu’un sera-t-il jamais tenu pour responsable ? C’est la grande réinitialisation. C’est le Nouvel Ordre Mondial. Nous vivons les derniers jours de ce qui était autrefois l’humanité et entrons dans cette nouvelle ère. Accrochez-vous à des personnes partageant les mêmes idées.

Restez vigilant et protégez vos amis et vos proches.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The COVID BLOG

APPEL À TOUS LES PILOTES – Plusieurs pilotes s’expriment et d’autres meurent en plein vol – PARTAGEZ

Merci de partager cela dans le monde entier. Plusieurs pilotes parlent et un pilote/doc parle de la science derrière les mandats ou l’absence de. Super montre, regardez au moins les 25 premières minutes (Le pilote dit comment arrêter ce projet de loi tyrannique Bill sur la table: HR4980), les 35 dernières minutes sont un pilote/dr sur Corona Virus/Vaccins/Masques et « l’optique » de l’industrie aérienne – Il parle aussi sur la façon dont nous avons tous accès aux exemptions et l’avons toujours fait. Le pilote dit qu’il a combattu les vaccins toute sa vie avec les compagnies aériennes…

Voici le plan de match de Covid pour la dépopulation mondiale et l’asservissement de l’humanité

Anatomie de la plandémie Covid

Scène de crime internationale

Ce qui suit est le complot criminel étape par étape, intentionnellement choquant, visant à commettre un génocide mondial et à affaiblir gravement les populations du monde entier via divers types d’armes biologiques COVID-19 et le programme de super vaccination Covid qui s’ensuit.

Compte tenu de la profondeur et de l’étendue de ce plan mondial visant à tuer et/ou blesser délibérément autant d’êtres humains que possible, il est clair que chaque grand gouvernement, institution mondialiste, entreprise Fortune 1000 et organisation non gouvernementale (en particulier les soins de santé), qui est contrôlé par le La cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial devait avoir une connaissance préalable de ce stratagème criminel très complexe. Par conséquent, chacun reste un co-conspirateur non inculpé dans la plus grande vague de crimes jamais perpétrée contre l’ensemble de la race humaine.

Maintenant, voici ce que ces criminels Covid incroyablement effrontés, désespérés et imprudents ont méticuleusement planifié à l’avance avec une grande attention aux détails malveillants.

1) Premièrement, les criminels de Covid ont lancé assez furtivement et stratégiquement une série d’armes biologiques à travers la planète dans les principales zones métropolitaines où le déploiement militaire de la 5G avait eu lieu tout au long de 2019.

2) Ensuite, ils ont délibérément étiqueté l’arme biologique sophistiquée – SARS-CoV-19 – afin d’induire les gouvernements en erreur partout ainsi que de semer la confusion et de confondre la communauté internationale des soins de santé. Ce n’est pas un coronavirus et n’a jamais été isolé scientifiquement ; mais est plus probablement un mélange de différents micro-organismes pathogènes qui comprend une composante bactérienne, parasitaire et/ou virale.

3) Ensuite, ils ont sciemment distribué un kit de test PCR COVID-19 très défectueux qui était garanti pour donner de nombreux faux positifs ainsi que des faux négatifs. Ces kits ont été mystérieusement stockés dans le monde entier pour une diffusion rapide avant la première diffusion de COVID-19 à Wuhan, en Chine. Les longs écouvillons nasaux contaminés ont également été utilisés soit pour vacciner la victime du test, soit pour lui transmettre la COVID-19.

4) Entre-temps, les principaux contrôleurs de cette opération bioterroriste extrêmement compliquée étaient déterminés à empêcher l’approbation de tout plan de traitement, remède et/ou protocole COVID-19 par un gouvernement sur Terre. Il n’y a jamais eu de campagne aussi coordonnée pour rejeter les traitements éprouvés d’une contagion mortelle dans l’histoire du monde.

5) En interdisant rapidement et efficacement l’utilisation de médicaments efficaces contre la COVID-19 dans l’ensemble de la communauté mondiale des nations, ils ont préparé le terrain pour que de faux vaccins soient développés et administrés en un temps record. Les diverses injections, injections et injections contiennent une capacité de modification des gènes et ont de multiples effets néfastes sur le bio-organisme humain n’ayant rien à voir avec la prévention de la COVID-19.

6) Les diverses injections Covid hautement expérimentales, dont chacune a un objectif différent non divulgué, ont été fabriquées avant la pandémie d’origine humaine qui a commencé en janvier 2020. Elles ont ensuite été distribuées à des pays présélectionnés pour être administrées à certaines lignées afin de produisent, à ce jour, des effets indésirables inconnus.

7) Malgré un nombre de morts et un taux de blessures par vaccin extraordinaires causés directement par les injections Covid, les médias grand public mondiaux (MSM) ont été invités à ne pas signaler ces données vitales au grand public. Au lieu de cela, le MSM a été utilisé pour claironner le faux succès des « vaccins » et les vendre à chaque personne sur la planète comme demain.

8) De cette façon, des personnes inconscientes et non informées ont été forcées par tromperie et contraintes de recevoir un « vaccin » non approuvé qui a été catégorisé comme « Autorisation d’utilisation d’urgence » UNIQUEMENT. Ce modèle universel de tromperie – « vaccin par consentement non informé » – faisait partie intégrante du déploiement des programmes de vaccination dans le monde entier.

9) Même les enfants reçoivent maintenant les « vaccins » extrêmement dangereux et mortels contre la COVID-19, dont beaucoup souffrent d’inflammation cardiaque, entre autres symptômes graves et affections médicales. Le caillot sanguin souvent mortel ne devient plus évident que de jour en jour, tout comme d’autres effets indésirables graves qui surviennent après la vaccination avec une fréquence croissante. Pendant ce temps, les rapports des MSM sur les risques réels restent pratiquement inexistants.

10) Particulièrement tout au long des premiers stades de cette pandémie planifiée, la réponse médicale standard n’a pas été de publier des directives de traitement pour COVID-19 avant l’hospitalisation. Cet immense échec institutionnel est totalement sans précédent tant par son ampleur que par son ampleur. Retenir délibérément les traitements vitaux et les médicaments appropriés était le véritable pivot de ce plan visant à commettre un génocide.

11) Une fois qu’une hospitalisation s’est produite, les protocoles médicaux qui ont été systématiquement administrés sont devenus la principale cause de décès, et non COVID-19. Les médecins du monde entier se sont plaints comme jamais auparavant dans l’histoire que les traitements médicaux constituaient une ÉNORME partie du problème ; et certainement pas une partie de la solution. Le résultat prévu était un abattage de la population mondiale via un médicament, au cours duquel des décès iatrogènes (et la maladie de Covid) se sont produits en nombre record.

12) Tout comme la pandémie de grippe espagnole de 1918, c’est clairement la réponse médicale préméditée qui est responsable du taux de mortalité élevé chez les personnes âgées et celles présentant de multiples comorbidités. En 1918, c’est la combinaison mortelle d’aspirine et de morphine qui a contribué à la mort de plus de 100 millions de personnes dans le monde. Aujourd’hui, les ventilateurs et la sédation lourde ont été systématiquement utilisés dans les hôpitaux pour tuer d’innombrables victimes de la COVID-19.

13) Tout indique qu’un livre de jeu génocidaire similaire est utilisé en 2020 et au-delà dans l’intérêt de dépeupler la planète et de maîtriser complètement les vaccinés contre la Covid. Le problème crucial ici est que seulement 10 % des décès et des blessures liés au vaccin sont normalement signalés, nous savons donc que les taux de mortalité COVID-19 et les blessures par injection Covid sont en réalité bien, BEAUCOUP pires que ceux signalés.

La liste précédente d’exemples de faute professionnelle médicale grave, d’actes criminels de négligence gouvernementale et de stratagèmes infâmes perpétrés par l’OMS, B&MGF et Big Pharma, en particulier le déploiement catastrophique des « vaccins » COVID-19, confirme l’intention transparente d’engager génocide. Cette opération noire menée par la cabale du NOM (NWO) et cette sinistre opération psychologique démontrent également la ferme intention de mener à bien le déploiement furtif de la GRANDE RÉINITIALISATION (un plan de mise en œuvre mondial pour asservir l’humanité) à la suite de la catastrophe causée par l’homme de Covid.

L’enquêteur du crime sur le fauteuil Covid

State of the Nation

State of the Nation

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News