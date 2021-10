La Russie ferme sa mission auprès de l’OTAN dans un contexte d’escalade des tensions + Mali, le démembrement a-t-il commencé ?

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est vu sur cette photo prise le 6 octobre 2021 à Moscou. (Par AFP)

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que son pays suspendait sa mission auprès de l’OTAN alors que les tensions s’aggravaient entre Moscou et l’alliance militaire occidentale.

Lavrov a déclaré lors d’un point de presse que la Russie fermerait la mission de liaison ainsi que son bureau d’information à Moscou. « Nous suspendons le travail de notre mission officielle auprès de l’OTAN, y compris le travail de notre représentant militaire à partir du 1er novembre ou cela pourrait prendre quelques jours de plus. »

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que cette décision était une réponse à l’expulsion de huit membres du personnel russe de la mission de l’OTAN la semaine dernière. Lavrov a en outre cité des « mesures récentes » de l’OTAN, affirmant qu’il n’y avait plus de « conditions de base pour un travail commun ».

Il a déclaré qu’en cas d’urgence, l’OTAN pourrait assurer la liaison via l’ambassadeur de Russie en Belgique. « Si les membres de l’OTAN ont des questions urgentes, ils peuvent contacter notre ambassadeur en Belgique sur ces questions. »

L’OTAN et Moscou ont maintenu des contacts pour essayer de minimiser les risques. La Fédération de Russie a eu une mission d’observation auprès de l’alliance occidentale. Elle visait à promouvoir la coopération dans les domaines de sécurité communs.

La semaine dernière, les tensions entre les deux parties se sont encore intensifiées après que l’OTAN a expulsé certains membres de la mission russe. Des responsables de l’OTAN ont déclaré que cette décision visait à renforcer la dissuasion de l’alliance en réponse aux actions agressives de la Russie. Moscou a dénoncé la décision, affirmant qu’elle sapait les efforts visant à normaliser les relations entre la Russie et l’OTAN et aurait un effet négatif sur leurs relations.

Le mois dernier, un porte-parole du Kremlin a déclaré que l’expansion de l’activité militaire de l’OTAN en Ukraine franchissait une ligne rouge pour le président russe Vladimir Poutine.

La Russie a depuis longtemps une mission d’observation auprès de l’OTAN dans le cadre d’un Conseil OTAN-Russie vieux de deux décennies destiné à promouvoir la coopération dans les zones de sécurité communes, mais elle n’est pas membre de l’alliance dirigée par les États-Unis. De hauts responsables à Moscou ont demandé aux pays de l’OTAN l’assurance que les frontières de l’OTAN ne se déplaceraient pas vers l’est.

Moscou et Washington ont également des divergences profondes sur une foule d’autres questions, notamment le contrôle des armements, les droits de l’homme et la cybersécurité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

(Gauche) Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. © Reuters / Kirill Kudryavtsev ; (Droite) © Getty Images / Beata Zawrzel

Moscou a annoncé qu’il suspendrait complètement les opérations de sa mission auprès de l’OTAN, deux semaines après que le bloc dirigé par les États-Unis a expulsé huit diplomates russes pour « espionnage non divulgué » présumé à son siège de Bruxelles.

S’exprimant lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a également révélé que le bureau d’information de l’OTAN à Moscou serait contraint de fermer dans le cadre de mesures de représailles.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de l’OTAN ont décidé de réduire la taille de la délégation russe permanente dans le bloc, révoquant les pouvoirs de huit envoyés, en réponse à ce qu’ils ont qualifié de « activités suspectes de malveillance russes ».

Suite à la décision de l’OTAN, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a averti que Moscou travaillerait sur une réponse.

Maintenant, si le bloc dirigé par les États-Unis veut parler à la Russie, il doit traiter avec l’ambassade en Belgique, a déclaré Lavrov.

« En raison des mesures délibérées de l’OTAN, nous n’avons pas les bonnes conditions pour des activités diplomatiques élémentaires », a-t-il déclaré à l’agence de presse TASS.

« En réponse aux actions de l’OTAN, nous suspendons le travail de notre mission permanente, y compris le travail de notre représentant militaire en chef. »

« Le Secrétariat international de l’OTAN a déjà été notifié. »

« Si les membres de l’OTAN ont des questions urgentes, ils peuvent contacter notre ambassadeur en Belgique, qui assure les relations bilatérales entre la Russie et le Royaume de Belgique », a déclaré le ministre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les États-Unis ne sont pas en mesure de dicter des règles aux États souverains (analyste)

https://preview.presstv.ir/ptv///SiteVideo/20211018/r.mp4 La photo montre des Vénézuéliens lors d’une manifestation contre l’ancien président américain Donald Trump, à Caracas, Venezuela, le 10 août 2019.

Les États-Unis ne sont pas en mesure de dicter leurs règles à des États souverains et de se comporter comme une force de police en Amérique latine et ailleurs dans le monde, explique Carlos Marteniz, activiste et analyste politique basé à Londres.

Dans une interview accordée à Press TV lundi, le commentateur a déclaré que la Maison Blanche et ses alliés continuent de violer le droit international, agissant comme des États voyous lorsqu’il s’agit de traiter avec des nations souveraines.

« Le message essentiel des États-Unis est que le droit international ne s’y applique pas. Les États-Unis parlent constamment d’être le défenseur des règles fondées sur l’ordre international, mais ils semblent défier cet ordre dans une situation dans laquelle les États-Unis sont aux commandes et d’autres pays doivent s’y conformer », a déclaré Marteniz.

« En fait, les règles basées sur l’ordre sont les Nations Unies, c’est-à-dire le système de droit international construit sur les fondements de la Charte des Nations Unies. » « Et en ce qui concerne les règles réelles basées sur l’ordre international, nous devons dire que les États-Unis et leurs alliés agissent comme des États voyous. »

Commentant l’extradition vers les États-Unis d’Alex Saab, un homme d’affaires colombien et proche allié du président vénézuélien Nicolas Maduro, Marteniz a déclaré que « son extradition et sa détention initiale sont totalement contraires au droit international ».

« Saab est un diplomate reconnu. Il est un envoyé du gouvernement vénézuélien. Et en vertu de la Convention de Genève, il a l’impunité diplomatique ; il ne peut pas être arrêté et il ne peut pas être extradé.

Saab a été arrêté en juin 2020 lorsque son avion s’est arrêté au Cap-Vert pour faire le plein. Il a été extradé vers les États-Unis samedi. Un responsable du ministère américain de la Justice a confirmé l’extradition et a déclaré qu’il devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal lundi dans le district sud de la Floride. Le ministère vénézuélien des Communications a déclaré que l’extradition équivalait à un « enlèvement ».

Caracas avait l’intention de nommer Saab membre de la délégation aux pourparlers avec l’opposition vénézuélienne à Mexico.

Marteniz a également critiqué l’ingérence constante des États-Unis dans les relations commerciales bilatérales entre l’Iran et le Venezuela, soulignant qu’en agissant ainsi, Washington avait empiété sur les normes internationales.

« L’Iran et le Venezuela sont des nations souveraines indépendantes qui ont le droit de faire du commerce bilatéral entre elles. Les États-Unis sanctionnent l’Iran, les États-Unis sanctionnent le Venezuela, mais le commerce bilatéral n’a rien à voir avec les États-Unis ; ce n’est pas l’affaire des États-Unis. C’est une illégalité de la situation. Le commentateur a déclaré que les sanctions « sont appliquées unilatéralement ».

Les États-Unis ont imposé plusieurs séries de sanctions contre le Venezuela, visant à renverser le président Maduro et à le remplacer par la figure de l’opposition préférée de Washington, Juan Guaido. Les sanctions, qui comprennent la confiscation illégale des avoirs vénézuéliens à l’étranger et un blocus économique, ont causé d’énormes souffrances à des millions de personnes dans le pays.

Ailleurs dans ses remarques, Marteniz a déclaré que les États-Unis avaient eu recours à tous les moyens illégaux pour déstabiliser les administrations élues vénézuéliennes au cours des dernières décennies.

« Eh bien, les États-Unis ont tenté de renverser le gouvernement élu vénézuélien au cours des 20 dernières années depuis l’élection d’Hugo Chavez en 1999. » L’analyste a fait valoir qu’il n’y avait « aucune superpuissance qui se donne le droit d’agir en tant que gendarme du monde comme le font les États-Unis ». Il a conclu en disant que le Venezuela a maintenu des relations cordiales avec des nations souveraines telles que l’Iran, la Russie, la Chine et Cuba malgré la fureur et la colère émanant de la Maison Blanche.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Mali, le démembrement a-t-il commencé ?

Zoom Afrique du 18 octobre 2021

Mali: le démembrement a-t-il commencé ?

Au Mali, les attaques contre l’armée malienne se multiplient, et évidemment, en même temps que le retrait de Barkhane dans les zones du Nord.

Actualité en Afrique :

Le Tchad plaide pour une meilleure intégration régionale

Le Soudan du Sud va lancer une campagne de dépistage de masse du coronavirus

Cameroun : l’État officialise le plan de remboursement de 261,4 milliards de FCFA dus par la Sonara à 9 banques locales

À l’exposition universelle de Dubaï, Macky Sall vante l’ouverture du Sénégal

Analyses de la rédaction :

1. Éthiopie : Addis abeba passe à l’attaque !

Les forces armées éthiopiennes ont mené lundi des frappes aériennes sur Mekele, la capitale de la région du Tigré, marquant une nouvelle phase dans la guerre, ont indiqué des sources humanitaires et diplomatiques.

Il s’agit des premières frappes aériennes connues sur Mekele depuis le début du conflit en novembre 2020.

La première frappe a eu lieu dans la matinée à la périphérie de la ville près d’une usine de ciment. La deuxième a eu lieu en milieu de journée près de l’hôtel Planet – par le passé été souvent utilisé par les rebelles terroristes du Front de libération du peuple du Tigré TPLF.

Le 4 novembre, le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée fédérale au Tigré pour repousser les rebelles du TPLF. Les forces fédérales avaient rapidement pris le contrôle de la majeure partie de la région. Fin juin, les troupes militaires se sont retirées et un cessez-le-feu humanitaire a été installé, mais de nouveau les rebelles n’ont pas respecté le cessez-le-feu et ont tenté de profiter de l’occasion afin de s’attaquer aux civils, qu’ils ont jugé être des « traîtres » car les tigréens soutiennent en majorité Addis Abeba.

Depuis environ deux semaines, des sources rebelles et humanitaires rapportaient les signes d’une nouvelle offensive de l’armée fédérale, marquant une possible nouvelle étape dans ce conflit qui vise à neutraliser une bonne fois pour toutes les rebelles du TPLF et de ramener la paix dans la région. Addis Abeba a besoin de régler l’affaire du TPLF au plus vite afin de se concentrer non seulement au développement du pays, mais en plus sur la construction du barrage de la Renaissance. Les membres du TPLF, qui sont à la solde de l’Occident, ont tenté également d’entraver la construction du méga barrage.

Les travaux de construction avancent à grands pas, un troisième remplissage aura lieu dans le courant du mois de février 2022.

Et il n’est pas question pour Addis Abeba et pour le peuple éthiopien de laisser les rebelles du TPLF déstabiliser le pays et détruire le barrage de la Renaissance.

2. Mali : le démembrement commence ?

Au Mali, les attaques contre l’armée malienne se multiplient en même temps que le retrait de Barkhane dans les zones du Nord.

Un soldat malien a été tué et trois autres blessés, dimanche, dans une attaque menée par des hommes armés non identifiés contre le poste d’Acharane dans la région de Tombouctou (nord), ont annoncé les forces armées maliennes (FAMA) dans un communiqué. Par contre, la riposte de l’armée malienne est également en nette augmentation.

Ce même document indique aussi que quatre assaillants ont trouvé la mort et des armes ont été récupérées.

»Les FAMa viennent de réagir vigoureusement ce matin, aux environs de 6 h 30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou par éléments non encore identifiés », explique la même source.

»Bilan provisoire : 1 mort et 3 blessés côté FAMA (Forces armées maliennes). Du côté ennemi, 4 morts abandonnés sur le terrain et plusieurs armes individuelles et collectives récupérées », note le communiqué.

Même avant ce départ de Barkhane de la base de Kidal, la ville était déjà à la merci de plusieurs groupes qui se trouvaient sous le protectorat de l’Élysée. L’objectif est assez clair, occuper un maximum les FAMAs notamment dans le centre pour qu’ils n’arrivent pas à se concentrer sur les zones du Nord du pays, installer un chaos sans précédent, chasser toutes autorités et commencer le processus de démembrement du pays.

L’armée nationale continue toutefois de tenir bon, et semble ne pas être décidée à laisser une telle chose se produire. Cela dit, l’appui du peuple malien reste on ne peut plus indispensable.

En plus de cela, le fait d’installer un dirigeant légitime est également un moyen de préserver la souveraineté et l’intégrité du pays. De plus, en dehors de la France ou encore même de la Russie, de nombreux partenariats pourront voir le jour, avec des pays qui luttent vraiment contre le terrorisme et non avec ceux qui dirigent les groupes terroristes.

Par ailleurs, nous avons toujours l’impression que les manœuvres occidentales consistent à détruire par la même occasion la constitution malienne, sa souveraineté et son intégrité.

Il est clair que beaucoup de Maliens parlent d’un report des élections, d’une arrivée des militaires russes et surtout d’un départ de la France. Mais au milieu de tout cela, qu’en est-il de Takuba et des Américains ? Personne ne parle de cela.

Est-ce que les Maliens sont d’accord avec la présence européenne ou même de l’arrivée des Américains ? N’est-ce pas eux qui ont pris les commandes ? Les manifestations dans le pays parlent seulement d’un départ de la France.

Beaucoup de Maliens affirment également une crainte que lors des élections, la France et ses alliés placent un de leurs pantins à la tête du pays. Mais le problème initial se trouve particulièrement dans les nombreux accords coloniaux entre la France et le Mali qui enchaînent encore le pays. Depuis l’extérieur, on a l’impression que peu importe celui qui viendra au pouvoir, il ne pourra peut-être pas faire grand-chose.

Le seul qui a réellement le pouvoir de changer les choses, c’est bien la population, car elle, n’est pas enchaînée par des accords coloniaux, mais seulement exposée à des manipulations de toutes sortes par les États occidentaux. Et ces manipulations n’ont plus du tout d’effet sur les Maliens !

3. Israël-UA-Soudan : le Soudan paie le prix de son affront ?

Contre toutes attentes, le Soudan a également exprimé son rejet de la décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, d’accorder le statut d’observateur à Israël sans consulter les États membres, notant dans un communiqué que « cette affaire a créé un différend entre la Commission et les membres. »

Les États africains mettent une forte pression sur l’UA pour empêcher une telle chose de se produire.

L’Union africaine a reporté la prise de position définitive sur le dossier de l’octroi à Israël du statut de membre observateur auprès de l’Union africaine jusqu’à ce que le dossier soit présenté au sommet prévu pour l’Union en février prochain.

Selon la télévision libanaise d’information al-Mayadeen, cette décision a été annoncée par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra le vendredi 15 octobre, après la fin des travaux du Conseil exécutif de l’Union africaine qui s’est tenu les 14 et 15 octobre.

Lamamra qui a taxé « d’irresponsable » la décision de la Commission de l’Union d’accepter Israël comme membre observateur, a assuré que les ministres africains des Affaires étrangères ont accepté de présenter la question au sommet des chefs d’État de l’UE le mois de février prochain.

« Nous espérons que le sommet sera un début correct pour une Afrique digne de son histoire, et qu’il ne soutiendra pas une division qui pourrait être irréversible à l’avenir », a-t-il souligné.

Sept pays arabes, à savoir l’Égypte, l’Algérie, les Comores, la Tunisie, Djibouti, la Mauritanie et la Libye, ont informé l’Union africaine, en août dernier, de leur objection à sa décision d’accorder à Israël le statut d’observateur au sein de l’organisation.

Après le chantage pour une normalisation avec le régime israélien, le Soudan, contre toute attente, a également rejeté cette adhésion et maintenant Khartoum en paie le prix.

Depuis samedi, des centaines de Soudanais campaient devant le palais présidentiel à Khartoum, la capitale pour exiger la démission du gouvernement de transition. Et la mise en place d’une nouvelle équipe dirigée par les civils.

Pour les protestataires, l’exécutif dirigé par Abdallah Hamdock a montré ses limites.

Une version balayée par le camp favorable au régime civil pour qui, le mouvement actuel est « un épisode dans le scénario d’un coup d’État ». Comme cela s’était produit au temps de l’ex-président Omar El Béchir.

Pour Jaafar Hassan, porte-parole du bloc civil de la révolte, les Forces pour la liberté et le changement, ce sit-in vise « à barrer la route vers la démocratie ». Accusant ses participants d’être « des partisans de l’ancien régime » et de parties étrangères dont les intérêts ont été affectés par la révolution ».

Vendredi, déjà, le Premier ministre soudanais évoquait une crise inédite parlant des rivalités entre dirigeants civils et militaires. Alors que des civils ne parlent plus aussi le même langage. Une frange des forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la chute d’Omar el-Béchir en 2019, serait derrière l’appel à la démission du gouvernement.

Les pro-Hamdock appellent à une manifestation rivale jeudi pour réclamer un transfert complet du pouvoir aux civils. Ils promettent « une manifestation d’un million de personnes » pour montrer au monde la position du peuple soudanais.

Ces nouvelles tensions fragilisent davantage la transition. Et semblent ne pas déplaire aux militaires, bien au contraire.

D’abord le refus de Khartoum d’installer une représentation diplomatique israélienne dans le pays, son rejet de se lancer dans une guerre contre son voisin éthiopien et également le rejet de l’adhésion d’Israël en tant que membre observateur au sein de l’Union africaine, ont l’air d’avoir mis en colère les colons US-Israël qui ont, visiblement, décidé de passer à l’acte et relancer une révolution colorée au Soudan.

Pourtant, beaucoup d’États africains sont en train de se battre pour empêcher qu’un régime d’apartheid s’incruste de la sorte dans les instances africaines. Cet axe colonial ne pourra pas tenir face à un tel soulèvement en Afrique.

Source : Press TV Français

« Le monde est plus grand que cinq »: le Turc Erdogan dénonce « une poignée de vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale » qui gouvernent le monde lors d’une tournée éclair en Afrique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (16 octobre 2021. photo d’archive) © REUTERS/Murad Sezer

L’ordre mondial est injuste et dominé par une « poignée de pays » qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan au parlement angolais, lançant un blitz diplomatique de quatre jours en Afrique.

Erdogan a atterri lundi à Luanda pour une rencontre avec le président de l’Angola, Joao Lourenco, et un discours devant le parlement du pays sud-africain, dans lequel il a dénoncé « l’approche orientaliste centrafricaine » du continent et se plaint des « injustices » dans l’ordre mondial actuel.

« Le sort de l’humanité ne doit pas être laissé à la merci d’une poignée de pays qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Erdogan aux législateurs angolais.

Le président Erdogan lors de son discours au parlement angolais :- La Turquie rejette « l’approche orientaliste centrée sur l’Occident » envers le continent africain- Aujourd’hui, nous prononçons la devise « le monde est plus grand que cinq » et nous luttons ainsi contre les inégalités dans le monde pic.twitter.com/2PwIE4jXHi

– TRT World Now (@TRTWorldNow) 18 octobre 2021

« Aujourd’hui, nous prononçons la devise » le monde est plus grand que cinq « et ainsi nous luttons contre les inégalités dans le monde », a-t-il déclaré, faisant référence au nombre de membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU.

La Turquie embrasse les peuples d’Afrique « sans aucune discrimination », a ajouté Erdogan, affirmant que, contrairement aux pays occidentaux, « la Turquie n’a aucune tache de colonialisme dans son histoire ». L’Empire ottoman, que la République turque a remplacé en 1923, régnait sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

« Alors que le monde et presque tous les aspects de notre vie changent, et que la diplomatie, le commerce et les relations internationales subissent des transformations radicales, nous ne pouvons pas penser que l’architecture de la sécurité mondiale restera la même », a déclaré Erdogan dans le discours, selon Radiodiffuseur turc TRT.

L’Organisation des Nations Unies a été créée par les puissances alliées victorieuses après la défaite de l’Allemagne nazie et du Japon impérial en 1945. Alors que l’Assemblée générale comprend tous les membres de l’ONU, le Conseil de sécurité compte cinq membres permanents avec droit de veto, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, et dix membres tournants élus pour des mandats de deux ans.

Le diplomate turc Volkan Bozkir, qui a présidé l’Assemblée générale des Nations Unies l’année dernière, a plaidé en faveur d’un Conseil de sécurité « plus démocratique » qui « refléterait mieux les réalités du XXIe siècle », mais l’initiative n’a pas beaucoup gagné en popularité au sein de l’organisation.

Après l’Angola, Erdogan devrait se rendre au Nigeria et au Togo. L’objectif déclaré de sa tournée est d’élargir les opportunités commerciales d’Ankara en Afrique. Après la rencontre avec Lourenço, Erdogan a fait la promotion des travaux de construction turcs ainsi que de son matériel militaire, notant notamment que l’Angola était intéressé par les drones et les véhicules blindés de fabrication turque.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT