Preuve que le CDC ment au monde sur la sécurité du vaccin COVID

Le CDC et la FDA affirment que nous pouvons ignorer en toute sécurité l’énorme pic des taux d’événements signalés au système VAERS cette année (il s’agit du système officiel de déclaration des événements indésirables sur lequel la FDA et le CDC s’appuient pour détecter les signaux de sécurité). À leur avis, il n’y a « rien à voir » dans le tableau des décès ci-dessous. Ils affirment que la propension à signaler (PTR) est beaucoup plus élevée cette année et que tous les événements (à l’exception de quelques-uns) signalent tous simplement des événements de fond qui n’ont pas été causés par les vaccins.

Il y a juste un petit problème avec cette explication : il y a un document du CDC qui prouve qu’ils mentent. Temps fort.

Je montrerai ci-dessous que même si nous avons cru tout ce qu’ils ont dit, cela ne peut pas expliquer tous les décès et les événements indésirables graves. Les données ne correspondent tout simplement pas à leur hypothèse. Du tout.

La réalité est que les vaccins sont extrêmement dangereux, ils tuent plus qu’ils n’en économisent pour chaque tranche d’âge (c’est pire plus vous êtes jeune), et ils devraient être arrêtés immédiatement, et non pas allumés en vert comme le comité de la FDA vient de le faire. Tous les mandats de vaccination devraient être annulés.

Le journal du CDC

En bref, il y a un article écrit par cinq auteurs du CDC, La sensibilité des rapports du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) pour l’anaphylaxie et pour le syndrome de Guillain-Barré, qui a été publié il y a un an dans la littérature scientifique à comité de lecture.

Le document affirme que les événements indésirables graves dans le passé ont été sous-déclarés d’au plus un facteur de 8,3 (connu sous le nom de facteur de sous-déclaration (URF)).

Cela signifie que dans le meilleur scénario possible, où la notification est complète (c’est-à-dire où l’URF=1 et le PTR, défini comme l’URF moyen/URF actuel, est de 8,3), un taux de notification des événements indésirables graves est de 8,3X plus élevé que le taux de signalement précédent pour ce symptôme pourrait être ignoré en toute sécurité, simplement en raison d’une propension plus élevée à signaler le taux naturel d’événements de fond.

Alors qu’en théorie vous pourriez avoir un URF de <1, c’est peu probable puisque le HHS vérifie tous les enregistrements avant qu’ils ne soient mis dans la base de données et élimine les doublons. Il y a des erreurs qui se produisent mais elles sont mineures, par exemple, nous connaissons 2 records de jeu sur les rapports VAERS de 1,6 million. Ainsi, l’URF minimum serait de 1 et il serait presque impossible à atteindre d’un point de vue pratique.

Voici le problème. Cette année, avec les vaccins COVID, il y a un grand nombre d’événements indésirables graves qui sont signalés à un taux plus de 8,3 fois plus élevé que les années précédentes. En fait, presque tous les événements graves sur lesquels j’ai enquêté ont été beaucoup plus élevés que ceux des années précédentes. J’ai documenté cela dans une vidéo importante sur les rapports d’événements indésirables graves du VAERS que j’espère que tout le monde regardera.

Malheureusement, aucune des personnes de la FDA, du CDC ou de leurs comités externes respectifs n’a jamais regardé cette vidéo. S’ils le faisaient, ils se rendraient immédiatement compte des énormes erreurs qui ont été commises et je suis sûr qu’ils prendraient des mesures correctives. [S’ils ne sont pas corrompus et sont honnêtes intellectuellement ! – MIRASTNEWS]

Mais la dissonance cognitive les empêche de regarder la vidéo. Je pense que la seule façon de les forcer à regarder la vidéo serait de les attacher physiquement sur une chaise et de leur mettre des pinces sur les yeux, comme cela a été fait dans le film « A Clockwork Orange ».

Comment expliquez-vous les taux d’embolie pulmonaire?

L’événement indésirable grave le plus étonnant que j’ai trouvé était l’embolie pulmonaire (EP).

Comme je le montre dans la vidéo, le nombre annuel moyen de rapports d’EP par an dans le VAERS pour tous les vaccins était de 1,4. Nous nous attendons donc à voir au plus 11,6 événements PE cette année selon le système de croyances de la FDA et du CDC. Eh bien, un tout petit problème : avec les vaccins COVID, il y a eu 1 131 rapports, soit près de 100 fois plus que le scénario du « meilleur des cas ». Veuillez regarder la vidéo sur les rapports d’événements indésirables graves du VAERS pour le constater par vous-même.

De plus, pour ceux qui souffrent du « syndrome de dissonance cognitive » (c’est une affliction courante des personnes qui pensent que les vaccins sont sûrs), l’augmentation des rapports n’est pas non plus due à l’augmentation des taux de vaccination, comme nous l’expliquons dans cet article qui montre l’historique taux de vaccination parmi les différents groupes d’âge.

En d’autres termes, même si vous acceptez totalement l’argument de la connerie de la FDA et du CDC (qu’ils n’ont jamais justifié avec des analyses ou des données) que l’URF=1 cette année, cela signifie toujours que 99% des rapports d’embolie pulmonaire (EP) sont inexplicables. Ils doivent être causés par « quelque chose » et ce quelque chose doit être très important et il doit être corrélé avec l’administration du vaccin car le taux de déclaration d’EP était corrélé avec l’administration du vaccin.

Si ces événements d’EP n’ont pas été causés par le vaccin, alors qu’est-ce qui les a causés ?

Personne ne peut l’expliquer. Personne ne tente même de l’expliquer. Personne ne veut même en parler.

Mais comme les médias traditionnels et les vérificateurs de faits sont complètement sourds aux rapports de sécurité, ils ne posent jamais la question. Ils ne le feront jamais. Cela ferait exploser tout le faux récit.

Nous tuons 15 personnes pour peut-être en sauver 1. Sommes-nous fous ?

De plus, si nous utilisons la même méthodologie que celle utilisée par le CDC dans son article pour déterminer le facteur de sous-déclaration réel pour cette année, mais que nous utilisons une référence beaucoup plus précise, nous constatons que la meilleure estimation pour l’URF minimum est de 41. Pour moins d’événements graves, vous utiliseriez un nombre plus élevé, car les travailleurs de la santé et les consommateurs sont beaucoup moins susceptibles de signaler des événements moins graves. Ainsi, l’utilisation de 41 est toujours « sûre » dans la mesure où elle ne surestimera aucun événement.

Cela signifie que nous avons tué plus de 150 000 Américains jusqu’à présent, et tous ces décès ont dû être causés par le vaccin car il n’y a tout simplement aucune autre explication qui corresponde à tous les faits. Voir ce document pour les détails. Le document détaille également 7 autres façons dont le nombre a été validé et aucune de ces méthodes n’a utilisé les données du VAERS. Cela rend impossible pour quiconque d’attaquer de manière crédible l’analyse. Personne ne veut nous débattre là-dessus.

Et la propre étude de phase 3 de Pfizer a montré que nous ne sauvons que 1 décès COVID pour 22 000 personnes que nous vaccinons (vous devez voir le tableau S4 dans le supplément pour apprendre que 2 personnes sont décédées de COVID qui n’étaient pas vaccinées et 1 personne est décédée de COVID qui a obtenu le vaccin, donc une économie nette de 1 vie).

Nous avons complètement vacciné près de 220 millions d’Américains, ce qui signifie que nous pouvons sauver environ 10 000 vies de la COVID selon l’étude Pfizer, qui est la donnée la plus définitive dont nous disposons (puisque les « vrais scientifiques » font UNIQUEMENT confiance aux données des essais contrôlés randomisés en double aveugle).

Pourtant, les données du VAERS montrent que nous avons tué plus de 150 000 Américains à cause du vaccin pour atteindre cet objectif.

En d’autres termes, nous avons tué 15 personnes pour chaque vie COVID que nous pourrions sauver.

Mais c’est pire que cela parce que l’étude Pfizer a été réalisée avant Delta. Le vaccin Pfizer a été développé pour la variante Alpha et est moins efficace contre Delta. Nos chiffres sont donc encore plus extrêmes.

Cela signifie bien sûr que la FDA, le CDC et leurs comités externes sont tous incompétents dans leur capacité à détecter les signaux de sécurité. Ils ne pouvaient même pas repérer le signal de sécurité de la mort. Cela signifie également que les mandats de vaccination sont immoraux et contraires à l’éthique.

Vérité qui dérange : la myocardite induite par le vaccin n’est ni rare ni bénigne

Lorsque nous appliquons l’URF approprié aux données sur la myocardite, nous constatons que la myocardite passe d’un événement « rare » à un événement commun.

En utilisant les données du CDC et en appliquant l’URF correct, pour les garçons de 16 ans, le taux de myocardite est de 1 sur 317, comme nous pouvons le voir sur cette diapositive de notre jeu Tout ce que vous devez savoir. Ce n’est pas rare. C’est un accident de train.

Aussi, dans la mesure où la myocardite est « légère », c’est aussi des conneries. Selon les cardiologues à qui j’ai parlé, comme Peter McCullough, la myocardite légère n’existe pas. Chaque fois que vous avez un événement qui met un adolescent à l’hôpital, c’est problématique. En fait, comme nous le montrons dans Tout ce que vous devez savoir, les niveaux de troponine peuvent atteindre des niveaux extrêmes et rester élevés pendant des mois. La troponine est un marqueur des lésions cardiaques. Contrairement à une crise cardiaque, les niveaux sont beaucoup plus élevés et restent élevés beaucoup plus longtemps. Les dommages causés sont généralement permanents et peuvent entraîner la mort dans les 5 ans. Bien sûr, personne ne connaît le taux de mortalité en 5 ans. On le saura dans 5 ans [Si les gens sont encore tous en vie ou sont encore valides et autonomes pour rechercher la vraie information – MIRASTNEWS]. Nos enfants sont inscrits à l’essai clinique en se faisant vacciner, mais nous n’en informons pas les parents. Et les enfants n’ont aucune idée parce que les médecins leur disent que c’est sans danger. Ils croient les médecins. Les médecins croient le CDC. Et le CDC mentait. Et maintenant, le CDC ne veut tout simplement pas nous en parler. Je comprends.

Il y a des milliers d’événements élevés

Ce ne sont pas seulement quelques symptômes qui sont élevés. Il y en a des milliers. S’ils ne vous tuent pas, vous pouvez être invalide à vie, même après avoir utilisé les bons médicaments pour vous débarrasser des effets néfastes des vaccins.

Voici les pilules prises quotidiennement par une de mes amies (une ancienne infirmière de haut niveau dans l’une des meilleures écoles de médecine des États-Unis) qui a été blessée à vie à cause du vaccin et ne peut pas travailler (c’est une mère célibataire).

Médicaments et suppléments pris avant la lésion vaccinale : 0

Indemnisation reçue du gouvernement américain pour ses blessures : 0

La censure a remplacé le débat scientifique

C’est embarrassant pour tout le monde : le CDC, la FDA, le Congrès, les médias mainstream et la communauté médicale. C’est pourquoi personne ne débattra de moi et de mon équipe d’experts dans un débat ouvert. Parce que personne ne veut faire face au fait qu’ils ont eu tort.

Le public veut un débat. C’est écrasant. Je n’ai jamais vu un résultat d’enquête aussi déséquilibré de ma vie :

Mais personne qui soutient le faux récit ne nous débattra. Ces gens ne sont pas responsables devant l’opinion publique. Ils sont tous motivés par ce que veut Biden. Et Biden veut nous injecter. Nous tous.

TrialSiteNews a lancé cet appel public à un débat ; personne n’a répondu. Ils ont même contacté Pfizer et ils ont refusé de débattre. Nous n’avons pas été surpris.

Bien sûr, ils ne débattront pas. Ils ne le feront jamais. Voici pourquoi:

La censure et les attaques ad hominem sont donc la méthode préférée pour contester ce que j’ai écrit dans cet article et mes autres articles car personne n’est en mesure d’attaquer les données ou notre méthodologie dans un débat en direct avec un modérateur neutre.

Il n’y a pas que moi bien sûr. Il y a des dizaines de scientifiques, médecins et statisticiens respectés qui sont d’accord avec moi (voir la diapositive 82 TFNT #1 : les vaccins COVID ont tué plus de 200 000 Américains pour une liste partielle).

Sommaire

La FDA et le CDC sont pris entre le marteau et l’enclume comme je l’explique dans ma vidéo sur les statistiques du VAERS. Ils ne peuvent pas révéler les véritables URF et PTR car cela les mettrait dans l’eau chaude ; ce serait un aveu qu’ils se sont totalement trompés sur les données de la myocardite et tout le reste.

Ils doivent donc mentir et réclamer l’URF actuel = 1 pour que le PTR soit maximisé à 8,3. Mais alors ils ont un énorme problème parce que les événements indésirables comme la mort et l’embolie pulmonaire sont impossibles à expliquer.

Ils sont donc dans une situation de non-gain. Pour jouer le jeu, ils évitent d’être interrogés et refusent tout simplement de répondre. Ils sont comme un magicien utilisant une mauvaise direction. On nous dit de nous concentrer sur toutes les vies sauvées et de ne prêter aucune attention à l’homme derrière le rideau (c’est-à-dire à tous les décès et handicaps).

Pour plus d’informations sur la sécurité des vaccins, veuillez consulter mon diaporama complet sur la sécurité des vaccins, Tout ce que vous devez savoir. Je suis heureux d’annoncer qu’il a été utilisé avec succès pour inverser les mandats de vaccination. Au moins, certaines personnes écoutent.

La bonne nouvelle est que beaucoup plus de gens s’expriment et se dirigent vers le camp anti-vaccin. Les chiffres ne cessent de croître chaque jour.

Il sera intéressant de voir combien de temps la communauté médicale pourra maintenir la mascarade. Plus ils résistent, pire ce sera quand ce château de cartes s’effondrera.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Tap News

