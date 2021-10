Un père de cinq filles déclare : « Je me maudis toujours d’avoir persuadé ma femme de se faire vacciner. Je pensais que cela nous sauverait du virus, mais cela l’a tuée. » Il dit qu’après la mort de sa femme, personne dans la famille et même les voisins ne sont prêts à prendre le vaccin COVID.

Je me blâme d’avoir vacciné ma femme, dit le père de 5 filles

Il s’agit du propriétaire du snack Ganga Prasad Gupta (48 ans) et de sa femme Savita (45 ans). Le couple tenait un snack à Ganesh Nagar (Est de Delhi).

Après la première vague de COVID, ils s’inquiétaient de leur exposition au virus et prévoyaient donc de se faire vacciner. Ainsi, ils se sont fait vacciner avec la première dose le 14 avril 2021 dès que le vaccin a été autorisé pour le groupe d’âge des 45 ans et plus, a rapporté The Hindu.

Le couple a cinq filles et ils pensaient que leur vaccination assurerait la sécurité de toute la famille. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme ils le pensaient.

Mme Savita (l’épouse de Ganga Prasad) a commencé à présenter des symptômes comme de la fièvre et de la toux après avoir reçu la première dose.

Prasad n’a pas eu de tels symptômes, mais les symptômes de Savita sont devenus graves au fil du temps. Savita a pris du paracétamol comme suggéré lors de la vaccination.

Et, quand il n’y avait pas d’amélioration de son état, Ganga Prasad l’a emmenée à la clinique où le médecin a dit qu’il s’agissait de symptômes post-vaccinaux et qu’ils disparaîtraient progressivement.

Ils ont attendu jusqu’au 25 avril, lorsque Savita a commencé à ressentir des problèmes respiratoires.

«Je l’ai emmenée d’urgence à l’hôpital LBS à 17h30 car son état se détériorait. Au début, nous avons évité d’aller à l’hôpital car il y avait un cri pour l’oxygène et le lit d’hôpital, mais vu son état, je n’ai eu aucune autre option. Je l’ai fait admettre mais elle a expiré dans la demi-heure suivant son admission », explique Ganga Prasad.

« Je m’en veux d’avoir vacciné ma femme »

M. Gupta gérait le snack avec sa femme. Il fournissait du matériel à d’autres magasins à proximité tandis que sa femme gérait le magasin et la famille.

« Je suis parti de Bareilly à Delhi en 1985 et je me suis marié à Savita à Delhi. Nous avons cinq filles et l’année dernière, en novembre, nous avons marié notre fille aînée. Et nous préparions le mariage de notre deuxième fille qui a 23 ans », a-t-il déclaré.

« Après le décès de ma femme, personne dans ma famille n’est prêt à se faire vacciner contre la COVID. Même mes voisins ont refusé de se faire vacciner. Personne du gouvernement n’est venu nous rendre visite ou ordonner une enquête sur la mort de ma femme.

Je me maudis toujours pour avoir persuadé ma femme de se faire vacciner. Je pensais que cela nous sauverait du virus, mais cela l’a tuée », a déclaré M. Gupta.

Ce n’est pas la famille et les voisins de Gupta qui refusent le vaccin COVID. Récemment, environ un tiers du département de police de Chicago, près de 3000 agents ont défié le mandat des vaccins illégaux alors qu’il entre dans sa première semaine complète en vigueur, entraînant une impasse.

Même, la journaliste Allison Williams a quitté ESPN au sujet du mandat du vaccin COVID-19, déclarant «Je ne suis tellement moralement et éthiquement pas aligné avec cela.»

Pendant ce temps, un sergent principal de la police australienne a quitté son emploi après avoir refusé d’appliquer les règles orwelliennes COVID.

Portant son uniforme bleu foncé lors d’une interview explosive, elle a révélé qu’elle avait été «troublée» par la façon dont les ressources policières avaient été utilisées pendant la pandémie par les autorités de l’État.

Cependant, une petite mais significative victoire a été remportée mercredi lorsque le Sénat français a rejeté la proposition d’un sénateur socialiste de rendre le vaccin COVID expérimental obligatoire pour tous les citoyens vivant en France. Le non-respect entraînerait une amende de 135 euros (environ 150 USD) et 1 500 euros pour les récidivistes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatrGameIndia

C’EST LA RÉACTION DE L’OXYDE DE GRAPHÈNE AUX ONDES RADIO 5G

https://www.bitchute.com/embed/1LM3Y3vxROcG/?feature=oembed#?secret=KTi32WQYTH

https://www.bitchute.com/video/1LM3Y3vxROcG

LA VASTE MAJORITÉ DES « DÉCÈS LIÉS AU COVID » AU ROYAUME-UNI SONT CEUX QUI ONT ÉTÉ INJECTÉS

https://www.bitchute.com/embed/DDrN0OtzNo96/?feature=oembed#?secret=Dwsk0QAjXt

https://www.bitchute.com/video/DDrN0OtzNo96

UN MÉDECIN EXPOSE LES EFFETS SECONDAIRES À LONG TERME DES VACCINS COVID

https://www.bitchute.com/embed/Q9X7d7YgQH0F/?feature=oembed#?secret=xc0utZAHGj

https://www.bitchute.com/video/Q9X7d7YgQH0F

Fauci a été surpris en train de développer un virus qui tue 80% des humains

Le spectacle Alex Jones (spectacle complet) – Sans publicité – 19-10-21

L’ONU lance un plan pour transformer la Terre en « enfer inhabitable », Fauci a été surpris en train de développer un virus qui tue 80% des humains

Dans cette édition du mardi d’urgence de l’émission The Alex Jones, découvrez des faits salvateurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs! Aussi, le phénomène pro-américain Steven Crowder rejoint Alex Jones pour révéler les dernières tentatives de la gauche pour le faire taire !

Sur les résultats de l’analyse des ‘Vaccins’ SPUTNIK et SINOVAC (#Questions pour Quinta Columna)

Dr José Luis Sevillano / Ricardo Delgado / Orwell City

=================

(Examen des commandes mondiales)

=================

Sur les résultats de l’analyse SPUTNIK & SINOVAC ‘Vaccins’ (#Questions pour Quinta Columna)

https://www.bitchute.com/video/pCGNUkK2NK3L/ [PARTAGER]

=================

La Quinta Columna, Sinovac, Spoutnik, Analyse des flacons de vaccination

=================

https://www.laquintacolumna.net/

=================

Ville d’Orwell [oct. 19, 2021] https://www.orwell.city/2021/10/sputnik.html

=================

Dans leur émission la plus récente, La Quinta Columna a été interrogée sur le contenu du vaccin Sputnik. Le duo espagnol a répondu qu’ils attendaient les résultats des analyses effectuées au Chili pour les vaccins Sputnik et Sinovac. La Quinta Columna en parlera dès que les rapports seront prêts.

Vous trouverez ci-dessous l’extrait clé traduit en anglais par Orwell City.

————————-

Ricardo Delgado : Depuis l’Argentine, l’utilisateur unidasyorganizadas demande : « Est-ce que Sputnik a les mêmes éléments que les autres vaccins ? Je ne les ai pas entendus parler du vaccin russe ». En principe, nous n’en avons pas parlé car ce n’est pas commercialisé ici en Espagne et, pratiquement, en Occident. Mais ils avaient aussi…

Dr Sevillano : Nous attendons que le Chili publie le rapport. Cela ne prendra pas longtemps. Ils nous ont promis qu’ils nous le feraient savoir par la radio El Mirador del Gallo. Ils nous ont dit qu’ils allaient nous faire savoir quand ils auraient le résultat. Et c’était Sputnik. C’est en Amérique du Sud. Dans ce domaine, les Russes ont beaucoup touché. Je ne sais pas pourquoi diable ils ont quelque chose à voir avec cette région, mais bon. Là, ils introduisent leur vaccin.

Tous ces gens distribuent le marché, et l’Amérique du Sud se fait vacciner par les Chinois et les Russes. Et ici, nous en avons d’autres. Ces personnes se partagent le marché à fournir. Comme il y a des millions de doses chaque année et chaque mois, ils se partagent le marché.

« Vous allez vendre celui-ci. Vous vous occupez de celui-là. Et c’est tout.

Mais allez, nous avons les résultats en vue. Nous n’en avons pas parlé parce que nous ne l’avons pas analysé nous-mêmes ou quelqu’un d’autre que nous connaissons. Mais il y a un résultat qui est sur le point d’être révélé. Je pense à celui du Sinovac ou du Sputnik. Le résultat de l’un des deux, sinon des deux.

Ricardo Delgado : Oui. Oui, je pense qu’il est sur le point de sortir aussi. Je pense que c’est le résultat des deux.

Bébé hybride ? Des débiles ?

Je republie également des images folles que j’ai récemment publiées. Mais grâce à une application gratuite. Il y avait de la musique horrible dedans. Je n’ai pas mis cette musique dessus. C’était un oubli de ma part. Mais l’application ajoute de la musique. Je ne savais pas. Désolé pour cette vidéo.

🇺🇲 Un soldat américain dévoile du matériel de formation ZOMBIE APOCALYPSE

Alors que la population de la Terre essaie désespérément de comprendre comment les mondialistes ont l’intention d’injecter la population américaine lourdement armée, nous continuons à nous approvisionner en nourriture, en munitions et encore plus d’armes à feu, un fidèle Patriot diffuse une vidéo d’une séance d’entraînement montrant ce que certains d’entre nous ont enseigné pendant longtemps que le gouvernement s’est entraîné pour une apocalypse zombie comme si ce genre de chose pouvait jamais arriver.

J’ai couvert cela lors de mon émission il y a de nombreuses années et lorsqu’on leur a demandé pourquoi ils s’entraînaient pour une apocalypse zombie, la réponse de l’armée américaine était que, en s’entraînant pour une apocalypse zombie, ils seraient prêts à gérer tout ce à quoi ils ne pourraient jamais s’attendre à se tromper. Il y a la vérité dans la dernière déclaration parce qu’ils s’entraînent pour renverser le peuple américain et quand ils essaieront de le faire, le peuple américain s’assurera qu’en effet, tout va mal.

La meilleure défense est cependant une bonne attaque et c’est pourquoi nous sommes déjà en état de siège, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne puissiez obtenir des munitions, une pièce pour votre arme à feu ou votre véhicule. Par conséquent, procurez-vous toute la nourriture et les munitions pendant que vous le pouvez, préparez-vous à l’apocalypse zombie que l’armée américaine et le maléfique Nouvel Ordre Mondial vont s’assurer qu’il se passe réellement d’une manière ou d’une autre, et soyez prêt à mener une guerre. Mort au Nouvel Ordre Mondial

——————–

Harry Link est l’épine dans le pied du maléfique Nouvel Ordre Mondial, maniant le don du discernement depuis des décennies, tuant des dragons et exigeant que vous fassiez de même

1998 Créateur de coverup.us

1999 – présent Survivant de plusieurs affrontements armés

2005 Diffuseur de D2NWO avec Free Think Radio

2008 Videocaster de Mort au Nouvel Ordre Mondial

2012 Créateur de Truth Broadcast Network

2021 Videocaster de ‘RedAlert’ avec Howard Nema

2021 Ultracaster de MORT AU NOUVEL ORDRE MONDIAL

2021 Créateur de Truthvideo.org

TEXTE DIRECT @ 330-639-5570

UN AUTRE CRASH D’AVION

Un autre avion s’écrase aux États-Unis. 21 personnes se trouvaient à bord d’un avion lorsqu’il s’est écrasé à Brookshire, au Texas. Une seule personne aurait été blessée.

Source de Delta confirme les décès de pilotes, le JR 4 Congress, le FBI perquisitionnent Steele Associate

JR Majewski en vedette dans le Gateway Pundit! https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/america-first-candidate-congress-ohios-9th-district-paints-trump-sos-front-lawn/

Une source de Delta m’a contacté au sujet des décès de pilotes vaccinés et le FBI mène enfin une enquête.

Des protestations de masse éclatent à travers l’Amérique ; même les électeurs de Biden rejettent désormais les mandats tyranniques de vaccins… Le rap de protestation « Let’s go Brandon » devient viral

À travers l’Amérique, même les électeurs de gauche de Biden dans les villes bleues se joignent maintenant aux protestations contre les mandats de vaccination et les tactiques musclées de Biden qui violent le choix médical / les droits de l’homme.

Au cours des derniers jours seulement, nous avons assisté à des manifestations d’enseignants à New York, d’employés de Boeing à Seattle, de travailleurs de Southwest Airlines à Dallas, en Californie, des parents protestant contre les mandats de vaccination dans les écoles et une révolte des forces de l’ordre contre les mandats de vaccination coercitifs à Chicago. .

« « Nous ne nous conformerons pas » : des protestations contre les mandats de vaccination éclatent à Seattle progressiste», rapporte le Post Millennial.

Seattle a vu des manifestations lundi après que la ville et l’État ont mis fin au licenciement d’un nombre sans précédent de travailleurs qui ont refusé de se conformer au mandat de vaccination du gouverneur Jay Inslee. L’exigence est entrée en vigueur à minuit le 18 octobre, date à laquelle la plupart des gens auraient dû recevoir leur première injection.

Le rassemblement organisé par March For Freedom Washington a rassemblé des pompiers, des agents des forces de l’ordre, des infirmières, des enseignants et des chauffeurs de bus à l’hôtel de ville de Seattle. La foule s’est réunie vers midi et les gens ont donné leurs témoignages déchirants sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de ne pas se faire vacciner.

Dimanche, la veille de la date limite pour soumettre le statut de vaccination, les policiers de Seattle qui ne se sont pas conformés ont pris une position ferme et ont accroché des drapeaux de Gadsden aux véhicules de patrouille.

WOW! Les agents de @SeattlePD font une énorme déclaration un jour avant que les agents ne soient licenciés pour le mandat de vaccination. pic.twitter.com/bzZo6VpsL9

– Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 17 octobre 2021

« J’ai été pompier pendant 23 ans. J’ai vu des choses que vous ne souhaiteriez pas à votre plus grand ennemi. Je n’aurais jamais pensé que c’était ainsi que ma carrière se terminerait », a déclaré un pompier de Seattle au Post Millennial. « L’année dernière, nous étions des héros de première ligne, cette année nous sommes des ennemis. »

Des manifestations ont également été organisées à Dallas, où des employés de Southwest Airlines ont été vus scandant « Let’s Go Brandon !

DALLAS TX: les employés du sud-ouest scandent « LET’S GO BRANDON » devant le siège du sud-ouest pour protester contre le mandat de vaccination des compagnies aériennes

Obtenez plus de nouvelles : https://t.co/u7URmoOvPT pic.twitter.com/JwSKXrzqaa

— Drew Hernandez (@DrewHLive) October 18, 2021

https://www.brighteon.com/embed/27cd3e65-4a01-41f0-8c2e-b8b5dd21c713

Des protestations de masse éclatent à travers l’Amérique ; même les électeurs de Biden rejettent désormais les mandats tyranniques de vaccins… Le rap de protestation « Let’s go Brandon » devient viral

Image : des protestations de masse éclatent à travers l’Amérique ; même les électeurs de Biden rejettent désormais les mandats tyranniques de vaccins… Le rap de protestation « Let’s go Brandon » devient viral

À travers l’Amérique, même les électeurs de gauche de Biden dans les villes bleues se joignent maintenant aux protestations contre les mandats de vaccination et les tactiques musclées de Biden qui violent le choix médical / les droits de l’homme.

Au cours des derniers jours seulement, nous avons assisté à des manifestations d’enseignants à New York, d’employés de Boeing à Seattle, de travailleurs de Southwest Airlines à Dallas, en Californie, des parents protestant contre les mandats de vaccination dans les écoles et une révolte des forces de l’ordre contre les mandats de vaccination coercitifs à Chicago. .

« « Nous ne nous conformerons pas » : des protestations contre les mandats de vaccination éclatent à Seattle progressiste», rapporte le Post Millennial.

Seattle a vu des manifestations lundi après que la ville et l’État ont mis fin au licenciement d’un nombre sans précédent de travailleurs qui ont refusé de se conformer au mandat de vaccination du gouverneur Jay Inslee. L’exigence est entrée en vigueur à minuit le 18 octobre, date à laquelle la plupart des gens auraient dû recevoir leur première injection.

Le rassemblement organisé par March For Freedom Washington a rassemblé des pompiers, des agents des forces de l’ordre, des infirmières, des enseignants et des chauffeurs de bus à l’hôtel de ville de Seattle. La foule s’est réunie vers midi et les gens ont donné leurs témoignages déchirants sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de ne pas se faire vacciner.

Dimanche, la veille de la date limite pour soumettre le statut de vaccination, les policiers de Seattle qui ne se sont pas conformés ont pris une position ferme et ont accroché des drapeaux de Gadsden aux véhicules de patrouille.

WOW! Les agents de @SeattlePD font une énorme déclaration un jour avant que les agents ne soient licenciés pour le mandat de vaccination. pic.twitter.com/bzZo6VpsL9

– Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 17 octobre 2021

« J’ai été pompier pendant 23 ans. J’ai vu des choses que vous ne souhaiteriez pas à votre plus grand ennemi. Je n’aurais jamais pensé que c’était ainsi que ma carrière se terminerait », a déclaré un pompier de Seattle au Post Millennial. « L’année dernière, nous étions des héros de première ligne, cette année nous sommes des ennemis. »

Des manifestations ont également été organisées à Dallas, où des employés de Southwest Airlines ont été vus scandant « Let’s Go Brandon !

DALLAS TX: les employés du sud-ouest scandent « LET’S GO BRANDON » devant le siège du sud-ouest pour protester contre le mandat de vaccination des compagnies aériennes

Obtenez plus de nouvelles : https://t.co/u7URmoOvPT pic.twitter.com/JwSKXrzqaa

– Drew Hernandez (@DrewHLive) 18 octobre 2021

https://www.brighteon.com/embed/27cd3e65-4a01-41f0-8c2e-b8b5dd21c713

Contrairement aux «manifestations» conçues de Black Lives Matter et Antifa en 2020 – toutes organisées et financées par des mondialistes comme George Soros – ces manifestations pour la liberté de la santé sont organiques, authentiques et auxquelles assistent de vraies personnes qui montrent leur visage et ne se cachent pas derrière des masques.

« Des protestations éclatent partout aux États-Unis et les choses pourraient devenir très moche très rapidement », écrit Mac Slavo de SHTFplan.com.

Lundi, des centaines de manifestants ont brandi des pancartes indiquant « Mettre fin au mandat », « La liberté sans force » et « Pas de coups pour l’emploi », alors qu’ils se sont réunis au siège de Southwest Airlines à Dallas pour protester contre le mandat. Les participants ont également scandé «Mon corps, mon choix» alors qu’ils bordaient l’autoroute à l’extérieur des installations de la compagnie aérienne.

DALLAS- John, un pilote pour Southwest Airlines partage un message important au nom des employés :

«Aucune tyrannie médicale ne devrait être autorisée chez Southwest Airlines. Notre slogan est la liberté, mais notre direction générale essaie de nous priver de nos libertés de choix » pic.twitter.com/fq4isEnZwq

– Sav (@RapidFire_Pod) 18 octobre 2021

D’anciens supporters de Biden scandent maintenant: « Allons Brandon! »

Lors de sa campagne en 2020, Biden a déclaré à l’Amérique qu’il ne pousserait jamais les mandats de vaccins. Ses partisans crédules l’ont cru et ont vanté l’idée progressiste de « mon corps, mon choix ».

Mais il n’a pas fallu longtemps à Biden pour trahir sa propre base électorale, déclarant: « TON corps, MON choix! » en poussant des mandats de vaccins coercitifs et dangereux.

Soit dit en passant, Trump n’est que légèrement moins offensant dans tout cela, car il pousse sans relâche les vaccins Covid et essaie toujours de s’attribuer le mérite de les avoir créés, mais il dit qu’il ne les imposerait pas aux gens.

Biden, d’autre part, pousse agressivement les mandats de vaccins comme une exigence pour travailler. Ce faisant, il expose le véritable programme de la gauche radicale – une tyrannie totale et un contrôle total du gouvernement sur votre corps, votre vie et votre comportement. Pour de nombreux « progressistes », c’est tout simplement trop à avaler, et ils repoussent comme jamais auparavant.

En Australie, le Premier ministre Daniel Andrews menace maintenant le DOUBLE vaccinés d’être enfermé s’ils n’acceptent pas une série interminable de vaccins de « rappels » (« booster » shots) (qui ne sont pas vraiment des boosters mais contiennent plutôt des doses complètes d’armes biologiques à protéines de pointe). Cela devrait être un avertissement pour tous les Américains : si vous êtes assez stupide pour vous conformer aux deux premiers vaccins, vous serez obligé de recevoir de nombreuses autres injections à venir.

Comme un nombre croissant d’anciens partisans de Biden le découvrent maintenant, vous ne pouvez pas « vous conformer » pour sortir de la tyrannie. À un moment donné, vous devez prendre position contre cela et vous engager dans une désobéissance civile de masse pour rejeter la folie.

Ce n’est d’ailleurs que la première étape du contrecoup. Bientôt, vous entendrez un appel à l’échelle nationale pour des arrestations massives de Biden et de ses cohortes de régime pour avoir commis des crimes contre l’humanité. Les tribunaux des crimes de guerre ne seront pas loin derrière, d’autant plus que les décès dus aux vaccins s’accélèrent tout au long de l’hiver 2021-2022 (et tous les cadavres ne peuvent plus être dissimulés par les médias complices).

Obtenez tous les détails sur tout cela et plus encore dans le podcast d’aujourd’hui sur la mise à jour de la situation :

Brighteon.com/246812e2-6ccc-4b96-8e14-2bfd1993f663

Découvrez chaque jour un nouveau podcast et des interviews étonnantes sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mots clés : coercition, démocrates, liberté sanitaire, Joe Biden, secte de gauche, libéraux, fascisme médical, état policier médical, tyrannie médicale, obéir, progrès, progressistes, protestations, révolte, soulèvement, mandats vaccinaux, guerres vaccinales, vaccins, Maison Blanche

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News