Les décès d’enfants sont 52% plus élevés que la moyenne sur 5 ans depuis qu’on leur a offert le vaccin Covid-19

De nouvelles données publiées par l’Office for National Statistics ont révélé que le nombre d’enfants décédés depuis que Chris Whitty a informé le gouvernement qu’ils devraient se voir proposer le vaccin Covid-19 est 52% plus élevé que la moyenne sur cinq ans, après avoir précédemment été 14 % en baisse par rapport à la moyenne quinquennale jusqu’à ce que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation soit annulé.

Le 13 septembre 2021, les quatre médecins-chefs (CMO) du Royaume-Uni ont écrit au gouvernement pour lui conseiller d’offrir à tous les enfants en bonne santé de plus de 12 ans une dose unique de l’injection expérimentale d’ARNm Covid-19 de Pfizer. L’avantage de santé publique le plus important que le CMO a évalué pour avoir prétendument modifié le rapport risque-bénéfice en faveur de la vaccination des enfants était l’impact sur l’éducation.

Cependant, le vaccin Covid-19 n’empêche pas l’infection ou la transmission du prétendu virus [de la maladie] Covid-19, comme en témoigne le fait qu’en excluant les personnes de moins de 18 ans, la grande majorité des cas entre le 13 septembre et le 14 octobre 2021 figuraient parmi les populations entièrement vaccinées.

Par conséquent, la décision de Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre, et de ses collègues d’annuler le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination en conseillant au gouvernement que tous les enfants de plus de 12 ans devraient se voir offrir un vaccin Covid-19, était basée sur un mensonge pur et simple.

On ne peut pas non plus affirmer que les enfants devraient avoir le vaccin Covid-19 expérimental car il réduira leurs chances d’être hospitalisés ou de mourir, car le risque qu’ils soient hospitalisés ou de mourir à cause de Covid-19 est déjà négligeable.

Comme le confirment les données officielles du NHS qui montrent qu’entre mars 2020 et le 6 octobre 2021, soit une période de 19 mois, il n’y a eu que 62 décès parmi les personnes de moins de 19 ans dans les hôpitaux anglais après avoir été testés positifs pour Covid-19. Avec 48 de ces décès survenus chez des personnes qui avaient d’autres conditions sous-jacentes extrêmement graves.

Mais les données publiées par la UK Health Security Agency montrent également que même si les enfants risquaient d’être hospitalisés et de mourir à cause de Covid-19, l’injection Covid-19 ne ferait pas grand-chose pour l’empêcher, car entre le 13 septembre et le 11octobre 2021, plus de 80% des décès présumés de Covid-19 sont survenus parmi la population vaccinée, avec 1 décès survenant même chez une personne vaccinée de moins de 18 ans.

Néanmoins, les enfants de plus de 12 ans reçoivent toujours l’injection expérimentale de Covid-19, la question est de savoir si cela tue des enfants comme nous l’avons vu aux USA (source).

Chris Whitty a conseillé au gouvernement britannique de déployer le vaccin Covid-19 Pfizer à tous les enfants de plus de 12 ans au cours de la semaine 37 de 2021. Grâce aux préparatifs déjà en cours par le NHS pour s’immiscer dans l’éducation dans les écoles et administrer le jab à enfants, le programme a débuté la semaine suivante (semaine 38).

Les données de l’Office officiel des statistiques nationales (ONS) montrent qu’entre la semaine 38 et la semaine 40, le nombre moyen sur cinq ans de décès survenant chez les enfants âgés de 10 à 14 ans était de 17 ans.

Cependant, les dernières données disponibles de l’ONS montrent qu’entre la semaine 38 et la semaine 40, le nombre de décès survenant chez les enfants âgés de 10 à 14 ans était de 26. Cela représente une augmentation de 52% par rapport à la moyenne quinquennale.

Seize de ces décès concernaient des garçons, ce qui représente une augmentation de 60 % par rapport à la moyenne sur cinq ans au cours de laquelle il y avait eu 10 décès chez les garçons entre la semaine 38 et la semaine 40. Alors que 10 de ces décès concernaient des filles, ce qui représente une augmentation de 43 % sur la moyenne quinquennale au cours de laquelle il y avait eu 7 décès chez les filles entre la semaine 38 et la semaine 40.

Ce qui est encore plus préoccupant à propos des chiffres ci-dessus, c’est que les décès parmi les enfants âgés de 10 à 14 ans étaient nettement inférieurs à la moyenne sur cinq ans jusqu’au point où Chris Whitty a conseillé au gouvernement d’offrir à tous les enfants de plus de 12 ans un vaccin Covid-19.

Les données de l’Office officiel des statistiques nationales (ONS) montrent qu’entre la semaine 1 et la semaine 37, le nombre moyen sur cinq ans de décès survenant chez les enfants âgés de 10 à 14 ans était de 207. Cependant, l’ensemble de données 2021 de l’ONS montre qu’entre la semaine 1 et la semaine 37 de 2021, il n’y a eu que 178 décès chez les enfants âgés de 10 à 14 ans. Cela signifie que les décès chez les enfants âgés de 10 à 14 semaines étaient en baisse de 14% par rapport à la moyenne quinquennale avant de se voir proposer l’injection Covid-19.

Cependant, on sait que les enfants jugés vulnérables à Covid-19 en raison de certaines conditions sous-jacentes se sont déjà vu proposer une injection Covid-19 avant la décision de Chris Whitty d’annuler le JCVI et d’offrir le vaccin à tous les enfants en bonne santé.

Le graphique ci-dessus, tiré du rapport « Vaccine Surveillance » de la UK Health Security Agency, montre que les enfants vulnérables ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19 vers la semaine 31 de 2021. Il montre également la hausse notable de la vaccination des enfants suite à la décision de Chris Whitty.

Nous avons donc évalué les chiffres de l’ensemble de données sur les décès en moyenne sur cinq ans de l’ONS (trouvé ici) et de l’ensemble de données de l’ONS 2021 sur les décès (trouvé ici) et avons découvert qu’il y avait également eu une augmentation notable des décès chez les enfants depuis que les enfants vulnérables avaient d’abord reçu le vaccin Covid-19.

Nous avons compilé le tableau suivant sur les données de l’ONS –

La corrélation n’est bien sûr pas toujours égale à la causalité mais l’Agence de réglementation des produits de santé et de médecine (MHRA) a ouvertement admis qu’elle soupçonnait la myocardite et la péricardite d’être des effets secondaires potentiels des vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna, en particulier chez les jeunes hommes. Un soupçon qui a été suffisamment fort pour que le UK Medicine Regulator ajoute officiellement des avertissements concernant la myocardite et la péricardite aux étiquettes de sécurité des vaccins Covid-19.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation des sacs protecteurs entourant le cœur. Les deux sont des conditions extrêmement graves en raison du rôle vital que joue le cœur pour maintenir une personne en vie et du fait que le muscle cardiaque ne peut pas se régénérer. Une myocardite grave peut entraîner un arrêt cardiaque et faire perdre des années à la vie d’une personne.

L’admission du UK Medicine Regulator que la myocardite est un effet secondaire suspecté de l’injection Covid-19 de Pfizer est extrêmement préoccupante une fois que vous voyez de nouvelles données publiées par Public Health England sur le nombre d’appels d’urgence passés demandant une ambulance en raison d’un arrêt cardiaque.

Le graphique ci-dessus montre que les appels d’urgence dus à un arrêt cardiaque ont été significativement plus élevés que le niveau attendu depuis juin 2021. Est-ce juste une coïncidence si les appels d’urgence dus à un arrêt cardiaque ont augmenté au même moment où il y a eu une augmentation soudaine des vaccinations de 16 ? – Des ados de 19 ans ?

Nous ne le saurons jamais car les autorités n’admettront jamais qu’un programme de vaccination inutile pour lequel elles ont dépensé des milliards d’argent des contribuables pour le déploiement a tué les personnes mêmes qu’il était censé protéger.

Mais les preuves suggèrent fortement que les vaccins Covid-19 tuent des enfants, avec une augmentation de 52% des décès d’enfants par rapport à la moyenne sur cinq ans depuis que Chris Whitty a conseillé au gouvernement de déployer le vaccin pour tous les enfants en bonne santé de plus de 12 ans.

Clay Clark explore les vaccins et le transhumanisme avec le Dr Carrie Madej – Brighteon.TV

L’animateur de « Thrive Time Show », Clay Clark, a abordé le sujet des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] et leur lien avec l’agenda transhumaniste. Lui et son invitée, le Dr Carrie Madej, en ont parlé lors de l’épisode du 14 octobre de l’émission de Clark sur Brighteon.TV.

Madej prévient que les pouvoirs en place ont déjà fixé une échéance à 2030 pour déployer cet agenda.

Clark dit: « Nous sommes à une époque où tout le monde se fait dire: » Vous devez prendre ces vaccins COVID-19 de nanotechnologie modifiant l’ARN, dérivés de lignées tissulaires fœtales, remplis d’oxyde de graphène pour garder votre travail. » »

Outre les vaccins, Clark mentionne Neuralink d’Elon Musk comme un autre exemple de transhumanisme. L’animateur de « Thrive Time Show » a cité un article du 6 mars 2021 du New York Post sur le plan de Musk.

Selon l’article, le PDG de Tesla et SpaceX a décrit Neuralink comme un « Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils ». Musk a déclaré: « Vous pouvez obtenir un [implant Neuralink] en une heure sans anesthésie générale et quitter [l’]hôpital [le] même jour. «

Musk ajoute qu' »un grand robot qui met les électrodes et fait de la chirurgie » est la clé pour en faire une réalité.

L’article du Post a également mentionné les commentaires du directeur de l’ingénierie de Google, Ray Kurzweil. Le futuriste déclare : « Lorsque nous arriverons aux années 2030, nous aurons des technologies de réseau neuronal qui vont bien au-delà de ce qui est faisable aujourd’hui [et] dépassent l’intelligence humaine.

Kurzweil ajoute que pour rendre cela possible, « une capacité à interagir avec le néocortex [du cerveau] à une vitesse bien supérieure à ce qui [peut être fait] maintenant » est nécessaire.

Neuralink de Musk semble être une solution pour rendre cela possible. Il s’aligne également avec la définition de Madej du transhumanisme. « [Le transhumanisme] est l’idée de prendre un corps humain et de le rendre meilleur en utilisant la modification génétique, la nanotechnologie, en fusionnant le corps humain avec l’intelligence artificielle – vous savez, ce genre de choses de science-fiction », dit-elle à Clark.

Les mandats sur les vaccins s’alignent sur l’échéance de 2030 pour l’agenda transhumaniste

Madej explique également les vaccins COVID-19 et comment ils inaugureront le programme transhumaniste adopté par les pouvoirs en place. « Je parle principalement de cette nanotechnologie – cette modification génétique, notamment en ce qui concerne ces injections faussement appelées vaccins – et des droits de l’homme », dit-elle. (Connexe : le Dr Carrie Madej révèle à Health Ranger que les vaccins Covid contiennent des « nanotechnologies exotiques » pour le suivi et le biocontrôle.)

Le médecin raconte à Clark comment elle a été initialement initiée à l’agenda transhumaniste. Elle explique : « J’ai commencé à en apprendre davantage vers 2013 lorsque j’ai été initiée aux réunions de propriétaires d’entreprise ici dans la région métropolitaine d’Atlanta, ainsi qu’aux réunions scientifiques où ils discutaient de l’avenir de l’humanité.

«Ces réunions [scientifiques] n’étaient pas comme une réunion normale à laquelle je n’avais jamais assisté auparavant. Parce que lors de ces réunions, ils ont décidé que les gens devaient évoluer – et les personnes dans la salle allaient être celles qui feraient évoluer l’humanité. [Les] technologies dont ils parlaient seraient considérées comme du transhumanisme », poursuit-elle.

Madej ajoute : « Nous pouvons réellement faire ces choses ; les gens n’en étaient tout simplement pas informés. Certains segments de cette population pensent que ce sont eux qui devraient nous contrôler. Ce sont eux qui devraient faire avancer ce programme et ils ont donc eu des réunions, discutant de la façon de le faire sans que nous – les petites personnes – le sachions. » (Connexe : Étude : Les personnes ayant des tendances machiavéliques sont en faveur du transhumanisme / de la technologie de téléchargement d’esprit.)

Selon Madej, il y a aussi un élément spirituel dans cette poussée transhumaniste. « J’étais en train d’être recruté et je n’étais pas d’accord avec cet agenda parce que je crois en Dieu notre père, notre Créateur au ciel. Les personnes présentes dans cette pièce ne le font généralement pas. Ils ne croient pas en Dieu ; ils sont athées ou ils croient que Dieu peut être créé grâce à cette technologie. C’est le contraire de ma croyance », dit Madej.

Elle poursuit que la base spirituelle du transhumanisme va à l’encontre de ses croyances. Madej dit : « Je crois que nos corps sont faits à l’image de Dieu. Je ne veux pas le souiller. Je ne veux pas changer qui nous sommes et ce que nous sommes.

Madej dit que les entités à l’origine du programme transhumaniste – telles que le Forum économique mondial et la Defense Advanced Projects Research Agency – sont également celles qui font pression pour des mandats mondiaux sur les vaccins.

« Ils vont de pair. Vous devez comprendre pourquoi cela nous est tellement imposé. Eh bien, prenez un peu de recul et regardez qui gagne de l’argent, qui appuie sur les boutons. Et puis vous comprendrez vraiment quel est le plan. C’est vraiment changer ce que c’est que d’être humain et leur objectif est 2030. Ce n’est pas très loin d’ici », dit Madej.

Regardez l’épisode complet du 14 octobre du « Thrive Time Show » dans la vidéo ci-dessous. « Thrive Time Show » avec Clay Clark est diffusé du lundi au vendredi de 15h30 à 16h. sur Brighteon.TV.

https://www.brighteon.com/embed/0047381b-2b3c-4971-8e71-9f70a2494339

Transhumanism.news a plus d’articles sur le rôle des vaccins COVID-19 dans le plus grand programme transhumaniste.

Les sources comprennent :

Brighteon.com

NYPost.com

Ramon Tomey

