83% des décès de Covid-19 étaient parmi les entièrement vaccinés au cours du mois dernier selon les dernières données de santé publique + RÉPÉTITION DU GÉNOCIDE DES AMÉRINDIENS

Les dernières données officielles de la santé publique montrent que les personnes entièrement vaccinées représentaient 83% des décès de Covid-19 au cours des quatre dernières semaines, tout en représentant également 72% des hospitalisations de Covid-19 et 56% des cas présumés de Covid-19 du 18 septembre au 15 octobre.

Le rapport statistique Covid-19 est un rapport hebdomadaire sur les données Covid-19 publié par Public Health Scotland, et la dernière mise à jour publiée le 20 octobre confirme que les choses empirent pour la population entièrement vaccinée d’ici la semaine tandis que les choses s’améliorent pour la population des non vaccinés.

Le tableau 18 du rapport confirme que la majorité des cas de Covid-19 se trouvaient parmi la population entièrement vaccinée au cours de la semaine commençant le 18 septembre 2021, représentant 37 992 cas. Alors que la population non vaccinée n’a pas été très en retard sur l’enregistrement de 32 217 cas.

Le nombre total de cas par statut vaccinal tel que confirmé par le tableau ci-dessus entre le 18 septembre et le 15 octobre 2021 était le suivant :

Population non vaccinée = 32 217 cas

Population partiellement vaccinée = 3 971 cas

Population entièrement vaccinée = 37 992 cas

Cela signifie que la population vaccinée représentait 56% des cas de Covid-19 entre le 18 septembre et le 15 octobre, tandis que la population non vaccinée représentait 44%.

Cependant, la différence entre les vaccinés et les non vaccinés s’aggrave beaucoup en ce qui concerne les hospitalisations, les entièrement vaccinés représentant désormais la majorité des hospitalisations Covid-19 depuis au moins juillet 2021.

Le tableau ci-dessus montre que les plus de 60 ans non vaccinés ne représentaient que 11 % des hospitalisations liées à la Covid-19 entre le 11 septembre et le 15 octobre, tandis que les plus de 60 ans vaccinés représentaient 89 %.

Une tendance similaire peut également être observée dans la tranche d’âge des 30 à 59 ans, les non-vaccinés ne représentant que 38% des hospitalisations Covid-19, tandis que les vaccinés représentaient 62%.

Le nombre total d’hospitalisations par statut vaccinal pour tous les groupes d’âge entre le 18 septembre et le 15 octobre 2021, tel que confirmé par le tableau 19 du rapport PHS, était le suivant :

Population non vaccinée = 684

Population partiellement vaccinée = 81

Population complètement vaccinée = 1672

Cela signifie que la population vaccinée a représenté 72 % des hospitalisations liées à la Covid-19 entre le 18 septembre et le 15 octobre 2021, tandis que les non vaccinés n’en représentaient que 28 %.

Mais encore une fois, la différence entre les vaccinés et les non vaccinés s’aggrave encore en ce qui concerne les décès prétendument liés à la Covid-19.

Le nombre total de présumés Covid-19 par statut vaccinal entre le 11 septembre et le 8 octobre 2021, tel que confirmé par le tableau 20 du rapport PHS, était le suivant :

Population non vaccinée = 96 décès

Population partiellement vaccinée = 16 décès

Population entièrement vaccinée = 436 décès

Cela signifie que la population vaccinée représentait 83% des décès dus à la Covid-19 entre le 11 septembre et le 8 octobre, tandis que les non-vaccinés ne représentaient que 17%.

Certaines personnes peuvent soutenir que cela est attendu si la majorité de la population a été vaccinée. Ce qui serait vrai si les données officielles ne montraient pas que le nombre de décès de Covid-19 en septembre / octobre 2021 est supérieur de plus de 2000% au nombre enregistré au cours de la même période en 2020.

La raison pour laquelle les décès étaient si faibles en septembre 2020 est que la saisonnalité était de notre côté, comme elle l’a toujours été avec tous les virus respiratoires.

Le fait que la saisonnalité n’ait pas fonctionné en 2021 alors que nous avions aussi soi-disant des vaccins Covid-19 de notre côté suggère que la population vaccinée a un hiver très rude devant elle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Les preuves montrent clairement que les décès augmentent dans le monde après les injections COVID-19 – Une pénurie de main-d’œuvre majeure se profile

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Dix mois après le début de la campagne expérimentale de vaccination de masse COVID-19 avec des centaines de millions de personnes dans le monde ayant maintenant reçu une injection de ce que de nombreux médecins et scientifiques dissidents appellent une «arme biologique», les schémas deviennent horriblement évidents pour quiconque n’est pas hypnotisé par la propagande 24h/24 et 7j/7 émanant des médias d’entreprise appartenant à des sociétés pharmaceutiques.

Les décès de toutes causes sont en hausse dans le monde et de manière alarmante parmi les groupes d’âge les plus jeunes entre 20 et 50 ans. La majorité des personnes qui meurent et remplissent les hôpitaux sont entièrement vaccinées, et les « autorités sanitaires » elles-mêmes admettent que les personnes vaccinées peuvent toujours propager le « virus » et que « l’efficacité » des injections diminue très rapidement car elles détruisent l’immunité naturelle, nécessitant des injections de rappel sans fin.

Cette folie s’arrêtera-t-elle un jour ? Nous sommes aujourd’hui confrontés à des pénuries de main-d’œuvre très certaines dans le monde avec des conséquences économiques catastrophiques.

Voici plusieurs rapports documentant tout cela à partir de données fournies par le gouvernement et montrant comment les médias d’entreprise contrôlés par les produits pharmaceutiques ne sont pas une source fiable d’informations sur les « vaccins » COVID-19.

C’est sur nos deux chaînes Bitchute et Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

L’analyse par un chercheur en doctorat des données du VAERS révèle une augmentation de 5,427% des décès suite aux injections COVID par rapport à TOUS les vaccins au cours des 10 dernières années

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le Dr Jessica Rose a fait une autre présentation basée sur son analyse des données CDC et FDA VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).

La Dre Jessica Rose est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques appliquées et a terminé sa maîtrise en immunologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve au Canada. Elle a obtenu son doctorat en biologie computationnelle à l’Université Bar Ilan, puis a fait son premier post-doctorat à l’Université hébraïque de Jérusalem en biologie moléculaire.

À ce jour, elle a compilé certaines des meilleures analyses des données VAERS que j’ai vues cette année. Nous avons publié quelques-unes de ses précédentes présentations :

Elle a récemment fait une présentation au Conseil mondial de la santé, et son analyse des données du VAERS a révélé qu’en 2021, il y a eu une augmentation de 5,427% des décès suite aux injections COVID-19 et une augmentation de 1373 % des effets indésirables suite aux injections COVID- 19, par rapport à tous les autres vaccins administrés au cours des 10 dernières années.

Une autre statistique incroyable qu’elle a trouvée est qu’environ une personne sur 324 recevant un vaccin COVID-19 a signalé un événement indésirable.

Dans l’une de ses analyses précédentes, elle a déterminé que les données du VAERS sont sous-déclarées d’un facteur X42. Cela signifierait qu’environ une personne sur huit recevant un vaccin COVID-19 signale une réaction indésirable.

C’est le genre d’analyse des données du VAERS que le CDC et la FDA sont censés faire, puis de supprimer les produits expérimentaux qui tuent et nuisent à tant de personnes.

Mais comme nous l’avons exposé tant de fois au cours de la dernière décennie, ces agences fédérales sont très corrompues et les personnes qui les dirigent occupent des postes lucratifs dans de grandes sociétés pharmaceutiques. Voir:

La santé publique n’est pas leur préoccupation, mais les profits des Big Pharma.

Sa présentation est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

RÉPÉTITION DU GÉNOCIDE : Tout comme les couvertures de la petite vérole données aux Amérindiens, le gouvernement américain donne désormais des vaccins « gratuits » à base de protéines de pointe Covid aux victimes inconscientes

Les premiers colons d’Amérique venus d’Europe n’ont pas « découvert » de nouveau territoire, il était déjà « occupé » par les autochtones. Chose intéressante, si vous combinez tous les peuples autochtones d’Amérique avant l’arrivée des Européens en 1492, il y en avait plus de 60 millions, alors qu’il n’y en avait qu’environ 80 millions répartis dans toute l’Europe à l’époque.

Utilisant des actes secrets de génocide en propageant la maladie et la violence, ce nombre d’Américains indigènes a été réduit à 18 millions en 60 ans, soit trois générations plus tard. Dans les années 1850, il ne restait plus que 6 000 Amérindiens en vie. Ce n’est pas une théorie du complot, mais un fait étayé par des archives publiques, que les premiers colons ont délibérément propagé la variole aux Amérindiens, sachant que cela pourrait facilement les effacer de la surface de la Terre.

Aujourd’hui, nous voyons tout se reproduire, alors que le gouvernement américain propage intentionnellement Covid-19, en utilisant des immigrants illégaux, et l’objectif final est exactement le même – éliminer les deux tiers de la population indigène, qui se trouve être des citoyens américains. Surpris? C’est un génocide par répétition du virus, mais cette fois, les vaccins sont les armes pandémiques et biologiques de destruction massive, plus que le virus lui-même.

Les Amérindiens ont été délibérément infectés par la variole mortelle, maintenant les Américains sont délibérément infectés par des milliards de prions à pointes toxiques

Plusieurs lettres écrites par des officiers de l’armée britannique en 1763 parlent en détail de leurs plans pour infecter les Indiens avec la peste afin de les éradiquer comme de la « vermine ». Les Européens voulaient conquérir l’Amérique, et ils l’ont fait de la manière la plus insidieuse. Aujourd’hui, les marxistes [capitalistes-libéraux, eugénistes et transhumanistes – MIRASTNEWS] de Washington DC font équipe avec le Parti communiste chinois, voulant anéantir au moins les 2/3 de la population légale de l’Amérique, faisant place à une immigration de masse et à un nouvel ordre mondial (style communiste).

Si vous pensez que Covid-19 est la nouvelle variole, détrompez-vous. Covid ne fait que tuer les Américains faibles, qui luttent déjà contre le cancer, le diabète, l’obésité, les maladies cardiaques et l’inflammation chronique causées par les aliments transformés et les produits pharmaceutiques fabriqués en laboratoire. Alors maintenant, l’arme biologique de destruction massive est « cachée dans les couvertures » alors que plus d’une centaine de millions d’Américains ont été infectés par des prions de coagulation sanguine et des nanoparticules toxiques, pensant qu’ils ont encore reçu un « cadeau amical » du gouvernement. Ces injections de caillots affaiblissent le système immunitaire, préparant les vaccinés à de futures infections mortelles.

Preuve que les colonels militaires ont planifié/utilisé des couvertures infectées par la variole pour tuer des Amérindiens

Jetez un œil aux extraits des officiers militaires britanniques où ils prévoyaient de tuer les indigènes à l’aide d’un virus mortel :

« Je vais essayer de vacciner les Indiens au moyen de couvertures qui peuvent leur tomber entre les mains, en prenant soin toutefois de ne pas contracter moi-même la maladie. Comme il est dommage d’opposer de bons hommes contre eux, je souhaite que nous puissions utiliser la méthode des Espagnols, et les chasser avec des chiens anglais, soutenus par des Rangers et quelques chevau-légers, qui, je pense, extirperaient ou enlèveraient effectivement cette vermine. » — Colonel Henry Bouquet, 13 juillet 1763

« Vous ferez bien d’essayer d’inoculer les Indiens au moyen de Couvertures, ainsi que d’essayer toutes les autres méthodes qui peuvent servir à Extirper cette Exorable Race. Je serais très heureux que votre plan pour les chasser par des chiens puisse prendre effet, mais l’Angleterre est trop éloignée pour y penser à l’heure actuelle. — Général Jeffery Amherst, 16 juillet 1763

Réglez votre numéro d’actualités sur Pandemic.news pour rester informé des pièges artificiels de l’escroquerie Covid. Il ne faut pas un scientifique ou un médecin pour voir que les vaccins Covid, le Remdesivir et les ventilateurs aggravent les problèmes de la pandémie, créant leur propre pandémie.

Les sources de cet article incluent :

Pandemic.news

TruthWiki.org

NaturalNews.com

Medium.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News