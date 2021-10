Analyste BioTech : Code génétique volé, modifié avec des tests PCR, des vaccins + Le NIH de Fauci ADMET avoir financé le gain de la recherche fonctionnelle, Fauci a menti au Congrès et la panique s’est installée

Analyste BioTech : Code génétique volé, modifié avec des tests PCR, des vaccins

Miroir. Source

Analyste BioTech: Code génétique volé, modifié avec des tests PCR, des injections https://rumble.com/vo1py7-biotech-analyst-genetic-code-stolen-changed-with-pcr-tests-shots.html

Citation : « Karen Kingston est une ancienne employée de Pfizer et analyste en biotechnologie. Kingston a rejoint Stew Peters pour révéler comment les tests PCR auxquels beaucoup sont soumis détournent votre code génétique et transmettent les informations à la Chine. Protocole du Dr Zelenko : http://www.zStackProtocol .com Passez sans publicité, obtenez du contenu exclusif, devenez un utilisateur Premium : https://redvoicemedia.com/premium Suivez Stew sur les réseaux sociaux : http://evrl.ink/StewPeters Consultez tout le contenu de Stew sur https://StewPeters.TV Regardez les épisodes complets ici : https://redvoicemedia.net/stew-full-shows Découvrez la boutique de Stew : http://StewPeters.shop Soutenez nos efforts pour garder la vérité vivante : https://www.redvoicemedia.com/support-red-voice-media/ Faites de la publicité avec Red Voice Media : https://redvoicemedia.net/ads«

–

Rapports Ramola D | Nouvelle 134 | Le Dr Robert Young appelle à l’arrêt des vaccins et révèle de nouvelles découvertes https://is.gd/Y9CXKx

Session 72 : Le liquide de refroidissement est en ébullition ~ Comité d’enquête Corona, 1er octobre 2021 https://is.gd/OFVKPc

Nouvelle 133 | Rupture : le Dr Young révèle du graphène, de l’aluminium, des capsides LNP, un parasite dans 4 vaccins https://is.gd/dUTXM6

Sitzung 60 : Die Zeit ist kein flacher Kreis ; Extrait : Dr David Martin & ; avocat Dr Reiner Fuellmich https://is.gd/0a90Ma

Un million en mouvement | Le mois où le vent a tourné | Londres mai 2021 Oracle Films https://is.gd/QIPMjX

Assemblage de la kill grid ~ Extrait : Mark Steele https://is.gd/iO0cB7

La réfutation définitive de la virologie https://is.gd/p5Qwts

Annonce urgente ! De la cinquième colonne (attaque au graphène par des mondialistes) https://is.gd/saXrJm ~ Google { site graphène:orwell.city https://is.gd/ }

AV10 : Mark Steele : Halte au crime 5G – Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/avT1Xm

WAW 24 180421 Le plan 5G pour exterminer l’humanité a échoué grâce à Wikileaks, aux victimes & dénonciateurs https://is.gd/FDnSax

Que justice soit faite même si les cieux tombent https://is.gd/fCba5t – Soutenez la résistance : https://is.gd/ODtL0z

TRWS parle à Mark Steele. Trws a eu la chance d’aller à Newcastle pour parler à Mark Steele de la 5G https://is.gd/kWX9eM

Brighteon { covid-19 opération militaire étrangère https://is.gd/laVmHR } ~ Source : WORM https://is.gd/IS49kV

Le nombre de génocides grimpe tout le temps – Continuez à faire ce que vous avez dit et vous ne survivrez pas à ce crime https://is.gd/Skpt9x

VAERS Covid Vax Records https://vaxpain.us/

Ne faites pas le test COVID-19 ! Le Dr Lorraine Day cite SILVIEW.media. Confirme les problèmes de test sur écouvillon https://is.gd/sXU8BZ

Victime du vaccin Pfizer COVID-19, 13 janvier 2021 https://is.gd/nceczi

Tiffany Pontes Dover s’évanouit en 17 minutes, morte en 10 heures [2020-12-24] (Vidéo) https://is.gd/y5QnBx

Victime du vaccin COVID-19 Moderna, 7 janvier 2021 (Utilisez le plein écran pour lire) https://is.gd/gz47jQ

Infirmière autorisée à Nashville Tennessee victime du vaccin COVID-19 https://is.gd/JaUbSm

Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering https://is.gd/W5LBC8

HSE NHPET Ireland admet enfin qu’il n’a pas été scientifiquement prouvé qu’un virus COVID-19 existe https://is.gd/0rhIT2

L’exposition à un champ électromagnétique de 50 Hz induit l’activation du génome du virus Epstein-Barr dans des cellules lymphoïdes humaines infectées de manière latente https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/

Évaluation des effets du rayonnement radiofréquence 900 MHz sur la sensibilité aux antimicrobiens et le taux de croissance de Klebsiella pneumoniae https://sites.kowsarpub.com/semj/articles/20490.html

Google { « n’a pas été évalué pour le potentiel de cancérogénicité ou de génotoxicité » https://is.gd/5IkGrn , « n’a pas été évalué pour le potentiel cancérigène ou mutagène » https://is.gd/pt2gIu }

Clé USB Amazon – Partie 1 à 2 – CYM Adrénochrome https://is.gd/NMbJNG

Conseil des arts martiaux et des peuples pour la protection des enfants contre la maltraitance des enfants par le gouvernement https://is.gd/g5WCgu

Le Dr Bodo Schiffmann rapporte qu’un troisième enfant vient de mourir en Allemagne à cause des masques https://is.gd/RlMprU

Nouvelles enquêtes de contrôle qualité sur les vaccins : micro et nanocontamination https://is.gd/ylDmrl

Résultats des tests de vaccins. Premiers résultats des investigations vaccinales https://is.gd/jVxB1N

Organisation dangereuse de la BBC https://is.gd/lrOHaf

La BBC est une organisation dangereuse https://is.gd/bnioDD

Interview de Mark Steele par la BBC – Échec de leur faux récit de la BBC sur la couronne 5G https://is.gd/BjF1JC

Kate Shemirani arrêtée https://is.gd/EjNFu7

Mark Steele informe la police de la 5G à Glasgow Green & COVID-19 La comédie musicale https://is.gd/HWgZHq

Voice for Victoria – Dave Oneegs s’enregistre & Le Queensland montre un soutien incroyable ! https://is.gd/HfsK2A

Mark Steele @ StandUpX Sheffield 5 septembre 2020 & Rétablir la police de Sheffield https://is.gd/se9xOr

Médecin : Hémorragie pulmonaire tuant les nouveau-nés de mamans vaccinées

Miroir. La source

Médecin: Hémorragie pulmonaire tuant les nouveau-nés de mamans Vaccinés

Citation : « Un nombre alarmant de bébés meurent quelques jours seulement après la naissance, et ils meurent tous pour la même raison : une hémorragie pulmonaire. Le dénominateur commun de tous les décès est que les mères des bébés sont VACCINéS ! Dr Zelenko Anti -Délestage : www.zStackProtocol.com

FUITE : pays victimes d’intimidation par Pfizer, protection exigée contre la FRAUDE

Des documents non expurgés de plusieurs pays et de l’UE montrent que Pfizer a demandé une protection contre la fraude et la négligence et voulait des actifs étrangers en garantie. En sécurité? Efficace? Les documents montrent également que la société a fait chanter des pays et les a empêchés de parler.

En savoir plus sur le spectacle et où vous pouvez le regarder sur TheDavidKnightShow.com

Le NIH de Fauci ADMET avoir financé le gain de la recherche fonctionnelle, Fauci a menti au Congrès et la panique s’est installée

Le NIH de Fauci ADMET avoir financé le gain de la recherche fonctionnelle, Fauci a menti au Congrès et la panique s’est installée. Dans une lettre, le directeur adjoint du NIH admet qu’un financement a été fourni pour le gain de la recherche fonctionnelle, mais essaie de s’en détourner.

Il semble que le but de la lettre soit d’admettre qu’ils l’ont fait, mais de prétendre que Fauci ne savait pas que cela se produisait, ce qui est toujours un mensonge absurde.

Rand Paul avait raison, Fauci a menti et il ment souvent.

Les démocrates ne semblent cependant pas du tout se soucier des mensonges et de son côté conservateur ou de droite pour dire la vérité apparemment

Effet secondaire de la vaccination Johnson & Johnson

Johnson & Johnson est paralysant de la tête aux pieds !!

▪︎ Une trouvaille nette. Ce patient souffre du syndrome de Gullain-Barré (SGB), une création auto-immune qui endommage les cellules nerveuses et empêche la transmission des stimuli.

La victime du vaccin, maintenant paralysée de la tête aux pieds, rapporte d’autres patients présentant des effets secondaires très graves, qui ne sont pas reconnus comme des dommages du vaccin.

▪︎Une « auto-organisation des vaccinés » s’impose d’urgence. Leur voix doit être entendue et nous devons également travailler pour protéger leurs intérêts. On ne peut qu’espérer que le cauchemar personnel de cet homme se terminera bien.

Les preuves montrent clairement que les décès augmentent dans le monde après les injections COVID-19

En dehors des médias d’entreprise appartenant à l’industrie pharmaceutique, tout le monde s’accorde maintenant à dire que non seulement les injections COVID-19 expérimentales sont inefficaces pour arrêter la propagation de COVID, mais elles perdent de leur efficacité et affaiblissent le système immunitaire des gens, ce qui recommande des injections de rappel sans fin, mais elles sont malheureusement aussi entrain de causer une augmentation des décès dans le monde.

Cette folie s’arrêtera-t-elle un jour ? Nous sommes aujourd’hui confrontés à des pénuries de main-d’œuvre très certaines dans le monde avec des conséquences économiques catastrophiques.

Voici plusieurs rapports documentant cela et montrant comment les médias d’entreprise contrôlés par les sociétés pharmaceutiques ne sont pas une source d’information fiable.

La mère reçoit le vaccin et une jambe coupée

Accusations de meurtre par « vaccin » acceptées par les procureurs et les fonctionnaires ont tué intentionnellement des patients

https://rumble.com/vo1jc7-vaccine-murder-charges-accepted-by-prosecutors-officials-intentionally-kill.html