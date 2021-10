Fin du capitalisme, enfants transgenres, OTAN, racisme à l’envers, Seconde Guerre mondiale, censure et plus : ce dont Poutine a parlé à Valdai

Le président russe Vladimir Poutine s’exprime lors d’une session du club de discussion annuel Valdai à Sotchi, en Russie, le 21 octobre 2021. © Sputnik/Maksim Blinov/Kremlin/REUTERS

L’apparition du président russe Vladimir Poutine au Club de discussion Valdai 2021 a rivalisé avec ses célèbres conférences de presse annuelles, avec plus de 3 heures. Voici quelques-uns des sujets qu’il a abordés.

Poutine a longuement pris la parole lors de la session plénière du Valdai Club à Sotchi jeudi, répondant aux questions du modérateur ainsi que du public, à la fois physiquement présent et par liaison vidéo.

L’OTAN aux portes de la Russie

Le dirigeant russe a noté le voyage du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin en Ukraine plus tôt dans la semaine, affirmant qu’il pourrait « ouvrir la porte » à l’adhésion de Kiev à l’OTAN, ce qui « représente vraiment une menace pour la Fédération de Russie ».

Demain, des roquettes pourraient apparaître près de Kharkov, qu’allons-nous faire ? C’est pas nous qui posons nos missiles là-bas, c’est eux qui nous mettent les leurs sous le nez

Ceux qui ont brisé l’Afghanistan devraient l’aider à guérir

Pour normaliser la situation en Afghanistan, il faut aider le pays à se reconstruire, a déclaré le président russe. Alors que la Russie, la Chine et d’autres pays de l’Organisation de coopération de Shanghai – qui ont promis une aide à Kaboul – feront leur part, « la principale responsabilité de ce qui s’y passe est assumée par les pays qui se sont battus il y a 20 ans », c’est-à-dire les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN.

« La première chose qu’ils auraient dû faire, à mon avis, est de dégeler les avoirs afghans et de permettre à l’Afghanistan de résoudre des problèmes sociaux et économiques de première importance », a ajouté Poutine, faisant référence aux réserves d’or et aux comptes bancaires qui ont effectivement été confisqués par les États-Unis.

La novlangue « monstrueuse » sur le genre en Occident

« Ceux qui risquent de dire que les hommes et les femmes existent toujours, et que c’est un fait biologique, sont pratiquement ostracisés » en Occident, a déclaré Poutine, qualifiant la situation de « totale fantasmagorie ».

« Il ne s’agit pas de parler de choses tout simplement monstrueuses », a-t-il ajouté, « comme lorsqu’on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge qu’un garçon peut facilement devenir une fille et vice versa. En fait, ils les endoctrinent dans les choix présumés qui sont censés être disponibles pour tout le monde – en retirant les parents de l’équation et en forçant l’enfant à prendre des décisions qui peuvent ruiner sa vie. »

C’est un crime contre l’humanité à la limite – le tout sous couvert de « progrès »

Il a ajouté que la situation lui rappelait la « novlangue » inventée par les « guerriers de la culture soviétique » dans les années 1920, dans l’espoir de redéfinir les valeurs des gens et de créer un nouveau sens de la conscience.

Annuler la culture et inverser le racisme

Une autre pratique occidentale qui a rappelé à Poutine les premiers jours soviétiques était la promotion de la « justice sociale » par l’action positive et l’annulation de la culture.

« La lutte contre le racisme est une cause nécessaire et noble, mais dans la « culture de l’annulation » moderne, elle se transforme en discrimination à rebours, en racisme à rebours », a déclaré Poutine. « Nous voyons avec perplexité le processus se dérouler dans les pays qui se sont habitués à se considérer comme des porte-drapeaux du progrès. »

C’est avec perplexité que nous voyons aujourd’hui en Occident des pratiques que la Russie a laissées dans un passé lointain

Ce que signifie le «conservatisme» en Russie

Lorsqu’on lui a demandé si de telles opinions faisaient de lui un conservateur, Poutine a cité le philosophe russe Nikolaï Berdiaev – exilé d’URSS et mort en France en 1948 – qui a déclaré que « le conservatisme n’est pas quelque chose qui vous empêche de monter et de progresser, mais quelque chose qui vous empêche de d’aller et venir dans le chaos. »

Non au révisionnisme de la Seconde Guerre mondiale

Poutine a déclaré que l’Occident semblait déterminé à effacer de l’histoire le fait que c’était l’Armée rouge qui avait pris d’assaut Berlin en 1945, pas les Britanniques ou les Américains. Ils n’étaient pas non plus les seuls à essayer de réviser l’issue de ce conflit – le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait valoir que « le sort de l’humanité ne devrait pas être laissé à la merci d’une poignée de pays qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale », plus tôt cette semaine au cours de un discours en Angola.

« Si nous supprimons le droit de veto des membres permanents, l’ONU mourrait le jour même – elle deviendrait la Société des Nations. Cela deviendrait simplement une plate-forme de discussion, le Valdai Club 2.0 », a déclaré Poutine.

Inégalités et crise du capitalisme

Cela ne veut pas dire que le monde n’est pas en crise. Selon Poutine, il existe une «inégalité croissante des avantages matériels et des opportunités au sein de la société» dans certains des pays les plus riches du monde.

« Tout le monde dit que le modèle actuel du capitalisme, qui est désormais la base de l’ordre social dans la grande majorité des pays, s’est essoufflé », a déclaré Poutine. « Il n’y a plus moyen de sortir de l’enchevêtrement de contradictions de plus en plus confuses. »

La liberté d’expression et la réponse de la Russie à la censure occidentale

La décision de YouTube de fermer deux chaînes de RT DE en Allemagne était une « erreur » et mérite une réponse, mais le président russe a suggéré que la situation pourrait être réglée sans recourir à des représailles qui causeraient encore plus de dégâts.

« Bien sûr, ils portent atteinte à la liberté d’expression – c’est mauvais », a-t-il déclaré à la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan. « En ce qui concerne la réponse, nous devons être prudents », a-t-il ajouté, « Les mesures réciproques ne doivent pas être contre-productives. »

