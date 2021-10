Le syndrome de Guillain Barre, un trouble nerveux, a été officiellement ajouté comme effet secondaire du vaccin COVID AstraZeneca + La vérité sur les « infections révolutionnaires » – L’étude du DoD qu’ils ne veulent pas que vous voyiez  

Le syndrome de Guillain Barre, un trouble nerveux, a été officiellement ajouté comme effet secondaire du vaccin COVID AstraZeneca

Trouble nerveux Le syndrome de Guillain Barre a été officiellement ajouté comme effet secondaire du vaccin COVID AstraZeneca sous la marque Covishield en Inde.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni a ajouté un trouble nerveux grave comme effet secondaire possible au vaccin Covid-19 AstraZeneca après qu’une poignée de cas ont été liés au vaccin.

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) lui-même est un trouble nerveux rare qui peut provoquer une paralysie, mais des données récentes ont montré que la probabilité « d’une association possible » avec le vaccin « s’est renforcée », selon l’agence de réglementation.

Sur les millions de personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, il y a eu 432 rapports de SGB pouvant provenir du vaccin. Il y a eu 50 cas similaires signalés pour le vaccin Pfizer.

En réponse, l’agence a mis à jour ses informations sur le vaccin d’AstraZeneca pour inclure le GBS comme effet secondaire rare, mais possible.

Cette décision fait suite à l’ajout du trouble nerveux comme effet secondaire potentiel du vaccin le mois dernier par l’Agence européenne des médicaments.

La décision de l’EMA était basée sur des centaines de rapports de SGB éventuellement liés au vaccin, qui est commercialisé sous le nom de Vaxzevria. L’effet secondaire, cependant, est toujours classé comme très rare.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a précédemment répertorié le SGB comme un effet secondaire très rare pour le vaccin à dose unique Johnson & Johnson.

Comme rapporté par GreatGameIndia plus tôt, une étude choquante a révélé les dangers terrifiants des vaccins COVID-19 à ARNm induisant une maladie à prions provoquant la dégénérescence progressive de votre cerveau.

Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer des maladies neurodégénératives car les souvenirs à long terme sont maintenus par des protéines de type prion.

L’étude a conclu que le vaccin à base d’ARNm peut également provoquer la SLA, la dégénérescence lobaire frontale, la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies dégénératives neurologiques chez les receveurs du vaccin.

Auparavant, trois pays européens que sont la Finlande, la Suède et le Danemark ont interdit le vaccin COVID Moderna pour les jeunes hommes en raison de ses effets secondaires dangereux.

Maintenant, même l’Islande a interdit le vaccin COVID de Moderna pour tous les âges en raison de problèmes d’inflammation cardiaque.

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté un avertissement aux fiches d’information des patients et des fournisseurs pour les vaccins Covid-19 Pfizer et Moderna pour indiquer le risque d’inflammation cardiaque.

Comme indiqué par GreatGameIndia plus tôt, le CDC américain et la FDA avaient levé leur pause recommandée sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson à la condition qu’il inclut une étiquette de sécurité avertissant que son vaccin comporte des risques de caillot sanguin. Maintenant, Moderna a également été inclus.

L’inflammation et le gonflement du cœur, une maladie connue sous le nom de myocardite, ont été identifiés chez de nombreux jeunes qui ont reçu leur dose de vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Pendant ce temps, selon de nombreux rapports choquants, des vaccins COVID contaminés par de l’acier inoxydable et des fragments de caoutchouc tuent des personnes au Japon. Des substances roses, blanches et noires ont également été trouvées flottant dans les flacons.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La vérité sur les « infections révolutionnaires » – L’étude du DoD qu’ils ne veulent pas que vous voyiez

Rédacteur en chef d’urgence : Pour un point de détail, nous ne pensons pas que la mort de Colin Powell soit due à la post-vaccination Covid, mais c’est par le biais de l’article.

Nous avons longtemps réfléchi à ce qu’est une « infection révolutionnaire ». Nous en savons assez maintenant pour dire que ce n’est pas « ce que le test PCR nous dit ». Est-ce dû à :

la protéine de pointe toxique et proliférante dans notre corps nous rend malade ?

L’oxyde de graphène dans les vaccins, qui est connu en soi pour imiter les symptômes de « Covid » ? Ce qui est maintenant censé activer les «parasites» synthétiques trouvés dans certains des vaccins.

Les événements indésirables (cancer, problèmes cardiaques, accident vasculaire cérébral, paralysie, thrombose/hémorragie, etc.) dus aux vaccins ?

L’Amélioration dépendante des anticorps, par laquelle les anticorps générés par le « vaccin » nous rendent plus susceptibles d’être malades à cause du virus (ou quoi que ce soit) circulant naturellement dans notre environnement ?

Un ensemble de symptômes correspondant à une arme biologique spécifique sortie il y a quelque temps et désormais considérée comme un « virus circulant » ? (ce serait un aspect de l’ADE…)

Une arme biologique conçue pour créer des problèmes à intervalles réguliers après la vaccination ?

Une autre raison ?

Le large éventail des symptômes de « Covid » pourrait inclure beaucoup de choses. En France, par exemple, cette liste a officiellement changé depuis mars 2020, lorsque certaines personnes tombaient malades à notre connaissance selon la liste de symptômes de l’époque fournie par le gouvernement français. D’être assez large avec quelques spécificités révélatrices (brûlure dans les voies respiratoires supérieures, retour des symptômes après 15 jours), il est passé à la «perte du goût et de l’odorat».

Ce que nous apprenons de cette étude du département de la Défense des États-Unis commodément négligée, c’est qu’une partie des personnes vaccinées tombent anormalement malades au bout de 5-6 mois, et que l’immunité naturelle l’emporte sur la soi-disant immunité vaccinée.

En tout cas, nous sommes enclins à être d’accord avec ceux qui pensent que la vaccination/injection de masse est juste conçue pour perpétuer le problème de la « Covid ».

La vérité sur les infections révolutionnaires

DR. JOEL HIRSCHHORN

La triste mort de Colin Powell devrait attirer davantage l’attention sur le phénomène des infections à COVID révolutionnaires chez les personnes entièrement vaccinées. Vous pouvez choisir de croire l’establishment que les infections à percée ne sont pas à craindre. Juste un inconvénient mineur car les vaccins COVID ne sont pas et ne peuvent pas être efficaces à 100%. Ou vous pouvez considérer des données du monde réel qui montrent à quel point les infections à percées sont vraiment graves.

La vérité sur les infections révolutionnaires

Étude du ministère de la Défense

Une récente publication des données d’une étude importante du ministère de la Défense mérite une très grande attention.

C’est ce qu’on appelle l’étude du Projet Salus. Une indication de l’importance des données est que le site Web officiel donnant les données a été supprimé. Mais il est disponible sur ce site. Une interprétation logique est que les agences fédérales qui gèrent la pandémie, à savoir le NIH, le CDC et la FDA, étaient mécontentes des données que je m’apprête à vous donner.

Pourquoi? Parce que les données sapent l’argument de l’establishment en faveur des vaccins COVID et minimisent les infections révolutionnaires. Il convient de noter que cette étude n’a pas retenu l’attention des médias mainstream.

Le titre du rapport est « Efficacité des vaccins COVID-19 à ARNm contre la variante Delta parmi 5,6 millions de bénéficiaires de l’assurance-maladie âgés de 65 ans et plus », daté du 28 septembre 2021.

L’étude du DOD a eu accès aux données médicales des personnes complètement vaccinées. De ce groupe, 2,7 millions ont obtenu la piqûre Pfizer et 2,9 millions le Moderna. Voici les principales conclusions :

Il y a eu 161 000 cas de percée.

Il y a eu 33 000 hospitalisations.

Il y a eu 10 400 admissions en unité de soins intensifs.

Il y a eu 3 381 décès pour un taux de mortalité de 2,1%.

La première réaction des défenseurs des vaccins établis est que tous ces chiffres représentent de très petits pourcentages de l’échantillon total de 5,6 millions de personnes entièrement vaccinées. C’est exact. Tout ce que cela illustre, c’est la tyrannie des petits pourcentages lorsqu’on examine les effets des vaccins sur la santé.

Mais il y a des raisons pour lesquelles les données du DOD sous-estiment les véritables impacts négatifs des infections à percées. La principale est que l’étude a suivi la procédure du CDC en ne comptant aucun impact négatif sur la santé survenant dans les 14 jours suivant la dernière injection de vaccin. C’est important, car certaines analyses ont montré que des fractions élevées d’impacts négatifs sur la santé, tels que des problèmes sanguins induits par la vaccination, surviennent quelques jours après la vaccination. Cette omission est une tromperie délibérée visant uniquement à sous-estimer les effets négatifs des vaccins sur la santé.

Il convient également de noter que cette étude n’a pas examiné les effets néfastes graves sur la santé, y compris la mort, résultant de vaccins sans aucune infection à la COVID bien avant et peut-être longtemps après les infections à percée. Ceci a été détaillé par cet auteur.

Une autre considération est que l’étude du DOD portait sur une cohorte d’environ 10 pour cent de l’ensemble de la population de Medicare. Et il est raisonnable de croire que les 65 ans et plus ont très probablement été vaccinés à un degré très élevé. Le New York Times a déclaré en août qu’au moins 80% des personnes de 65 ans et plus sont vaccinées aux États-Unis. Ainsi, le nombre total de décès pour ce grand groupe résultant d’infections à percées pourrait être important ; peut-être plus de 10 000.

En effet, il a été largement rapporté que plus de 80 pour cent des décès dus au COVID se situent dans ce groupe démographique. La fin tragique de Colin Powell, 84 ans, qui avait deux problèmes médicaux sous-jacents majeurs concerne également la population de 65 ans et plus. Ils sont particulièrement vulnérables à un système immunitaire incapable de bloquer une infection à percée lorsque l’immunité vaccinale se dégrade sérieusement. Powell a sûrement eu ses premiers vaccins plusieurs mois plus tôt.

Une autre cause de sous-estimation des décès révolutionnaires est que beaucoup sont probablement comptés comme uniquement des décès dus à la COVID, sans tenir compte du statut vaccinal complet.

Compte tenu de tous ces facteurs, le nombre total de décès par percée pour le pays est probablement compris entre 10 000 et 20 000. Et il augmente à mesure que de plus en plus de personnes vaccinées ont une efficacité vaccinale en baisse.

L’étude a souligné que les données ci-dessus représentaient une nette amélioration des données analogues de la période de mars à décembre 2020 lorsque COVID était endémique et avant la vaccination. Par exemple, le taux de mortalité de 2,1 pour cent pour les infections à percées des vaccinés contre 12 pour cent dans la période précédant la vaccination.

Amende. C’est exact. Mais considérez que quelque 3 000 décès pour la calamité du 11 septembre ont été considérés comme d’une énorme importance médiatique. Alors, pourquoi les 3 381 décès signalés dans l’étude du DOD suscitent-ils peu d’intérêt dans les médias mainstream ?

Données d’état

Dans le Massachusetts, il a été signalé ce mois-ci que le nombre total de cas révolutionnaires était de 44 498, avec 345 décès (0,8 %).

En Caroline du Sud, il a été signalé ce mois-ci qu’il y avait eu 14 992 cas de percée avec 350 décès, montrant un taux de mortalité très élevé (2,3%).

En Oregon, il a été signalé ce mois-ci que sur 28 075 cas de percée, il y avait eu 237 décès (0,8 %).

Pour l’Indiana, le nombre signalé de cas révolutionnaires était de 39 000 avec 334 décès (0,8 %).

Au Minnesota, le nombre total de cas signalés était de 32 796 avec 185 décès (0,6 %).

Au 12 octobre, le CDC a signalé 7 178 décès révolutionnaires, dont 85% de plus de 65 ans. Il ne compte plus tous les cas révolutionnaires, uniquement les décès et les hospitalisations. Cependant, les données du CDC sont notoirement peu fiables. Ainsi, l’extrapolation des données des six États ci-dessus à l’ensemble du pays (à l’aide des données sur la population) entraîne 14 510 décès révolutionnaires pour 1,6 million de cas et un taux de mortalité de 0,9 %.

C’est inférieur aux 2,1 pour cent de l’étude du DOD; cela pourrait s’expliquer par de nombreuses infections par percée se produisant chez les personnes de moins de 65 ans et par une sous-déclaration des décès par percée probablement parce qu’elles sont comptées comme des décès par COVID.

Efficacité du vaccin en baisse

Les décès sont importants car ils montrent la véritable limitation des vaccins COVID actuels. Il est maintenant reconnu que leur efficacité diminue rapidement avec le temps. D’une manière générale, après environ six mois, ils deviennent inefficaces. Il a été constaté dans cette étude que les taux d’infection percée 5-6 mois après la vaccination sont DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉS que 3-4 mois après la vaccination. Il a également été noté que les données montraient que l’efficacité du vaccin à ARNm était inférieure à ce qui avait été prédit dans les études des sociétés pharmaceutiques qui les avaient sanctionnés par la FDA, et que le vaccin Moderna était meilleur que celui de Pfizer pour maintenir son efficacité.

Un graphique non publié des données du CDC (mis à disposition dans un bulletin Rational Ground, le 14 octobre 2021) a montré une augmentation marquée des décès dus à la COVID dans les hôpitaux à partir d’avril 2021, passant de 3,1 à 15,1% pour les patients vaccinés en mai 2021. Cela correspond à les CINQ mois depuis le début du programme de vaccination de masse ; une période où les vaccins perdent leur efficacité. Au fil du temps, de plus en plus de personnes perdent leur protection contre les vaccins, ce qui provoque davantage d’infections à rupture.

Cette baisse importante de l’efficacité du vaccin devrait conduire des personnes rationnelles et objectives à conclure qu’un vaccin qui n’offre que quelques mois de protection ne doit pas être décrit comme une solution médicale digne d’une utilisation et d’un mandat larges. Et, en termes d’inefficacité contre la variante delta, est-il logique de croire qu’exiger des injections de rappel répétées des mêmes vaccins produira de meilleurs résultats ? Au mieux, ils ne peuvent que retarder les infections par percée.

L’aggravation des effets sur la santé après la vaccination a été interprétée comme résultant de dommages au système immunitaire causés par les vaccins. Ceci est appelé Antibody Dependent Enhancement (ADE) dans la littérature de recherche médicale. Il fait référence à l’affaiblissement du système immunitaire dû aux vaccins.

En ce qui concerne la baisse de l’efficacité du vaccin, il convient de noter que deux études d’Israël et du Qatar publiées dans le New England Journal of Medicine ont soutenu cette menace pour les personnes entièrement vaccinées. Et en Israël, l’augmentation des cas de COVID-19 chez les personnes entièrement vaccinées a été signalée. Selon le Dr Haviv, les vaccinés représentent 85 à 90 % de toutes les nouvelles hospitalisations et 95 % des cas « graves » au centre médical Herzog de Jérusalem.

Impacts de la vaccination

Il a également été signalé que des fractions très élevées d’admissions à l’hôpital aux États-Unis concernent des personnes entièrement vaccinées. Une dénonciatrice a signalé que, là où elle travaillait, alors que le taux de vaccination était inférieur à 50 % dans la communauté, environ 90 % des admissions à l’hôpital avaient été entièrement vaccinées.

Et il a été signalé dans plusieurs États que 40 % des patients COVID hospitalisés avaient été entièrement vaccinés, y compris de New York : depuis le 1er juillet, près de 40 % de tous les résidents du comté d’Onondaga qui ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus avaient été entièrement vaccinés.

Il a été récemment rapporté pour le Maryland qu’au cours des trois derniers mois dans le comté d’Anne Arundel, environ 30% des personnes hospitalisées avec COVID sont entièrement vaccinées. Dans le comté voisin de Howard, les responsables de la santé ont déclaré qu’environ 30% à 40% des personnes hospitalisées avec COVID sont entièrement vaccinées. C’est beaucoup d’infections révolutionnaires.

Un rapport récent de Public Health England montre que 163 des 257 personnes (63,4 %) décédées de la variante delta dans les 28 jours suivant un test COVID positif entre le 1er février et le 21 juin, avaient reçu au moins une dose du vaccin.

Immunité naturelle

Une conclusion très importante de l’étude du DOD qui en soi méritait l’attention des médias grand public était que la seule variable qui expliquait la résistance substantielle aux effets négatifs graves sur la santé des infections révolutionnaires était l’immunité naturelle résultant d’une infection COVID antérieure.

Si nous voulons faire face à la réalité avec honnêteté, alors l’immunité naturelle doit être considérée comme l’ennemi de la vaccination de masse. Que les gouvernements refusent de certifier l’immunité naturelle alors qu’ils imposent de plus en plus la vaccination est une réfutation honteuse de la science médicale. En effet, il existe désormais des preuves médicales indiscutables que l’immunité naturelle est plus efficace, notamment contre les variants, et plus durable que l’immunité vaccinale. Tout cela en fait une menace pour la vaccination de masse.

L’hôpital universitaire de St. Lukes en Pennsylvanie a reconnu l’immunité naturelle en offrant à ses employés un report d’au moins un an pour se faire vacciner. Avec des travailleurs de nombreux secteurs refusant la vaccination, même avec la perte de leur emploi et avec un impact énorme sur notre économie et notre société, le gouvernement fédéral et les grandes entreprises seront peut-être obligés d’agir de la même manière en reconnaissant l’immunité naturelle.

Impacts sur l’immunité vaccinale

Enfin, des recherches récemment signalées méritent d’être notées : une charge virale élevée a été trouvée chez « 158 des 232 non vaccinés (68%…) et 156 des 225 complètement vaccinés (69%…) individus symptomatiques. » Cela signifie qu’il n’y a pas de différence entre les vaccinés symptomatiques et les non vaccinés en termes de porteur, et donc de propagation, du virus. Il a également trouvé des charges virales élevées chez « 7 des 24 personnes non vaccinées (29%…) et 9 des 11 personnes asymptomatiques complètement vaccinées (82%…) ». Cela signifie que parmi les individus asymptomatiques, les vaccinés avaient un pourcentage plus élevé avec une charge virale élevée.

Une conclusion valable est que les non vaccinés qui attrapent le virus sont plus susceptibles d’être à la maison au lit avec des symptômes, tandis que les vaccinés qui attrapent le virus (infection révolutionnaire) peuvent souvent ne présenter aucun symptôme et donc poursuivre leur routine quotidienne en propageant le virus sans le savoir. C’est pourquoi de nombreux experts médicaux qualifient les vaccinés de super épandeurs. En effet, l’éminent Dr Robert Malone, inventeur des vaccins à ARNm, a souligné que les personnes vaccinées dans leurs activités normales « vont propager le virus comme un fou ».

En ce qui concerne les infections et les décès révolutionnaires, ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y aura probablement beaucoup de virus COVID en circulation, principalement une variante delta maintenant. Et cela se produit alors que les personnes entièrement vaccinées ont une efficacité vaccinale en baisse. Les injections de rappel ne font que retarder une telle perte. Tout cela signifie une augmentation des cas de rupture, dont certains entraînent la mort, en particulier chez les plus vulnérables ; c’est-à-dire les personnes âgées, celles dont le système immunitaire est affaibli (comme Colin Powell), celles qui présentent de graves comorbidités, notamment l’obésité.

Source

Le Dr Joel S. Hirschhorn, auteur de Pandemic Blunder et de nombreux articles sur la pandémie, a travaillé sur des questions de santé pendant des décennies. En tant que professeur titulaire à l’Université du Wisconsin, Madison, il a dirigé un programme de recherche médicale entre les collèges d’ingénierie et de médecine. En tant que haut fonctionnaire du Congressional Office of Technology Assessment et de la National Governors Association, il a dirigé d’importantes études sur des sujets liés à la santé ; il a témoigné à plus de 50 audiences du Sénat et de la Chambre des États-Unis et a rédigé des centaines d’articles et d’articles d’opinion dans les principaux journaux. Il a servi comme cadre bénévole dans un grand hôpital pendant plus de 10 ans. Il est membre de l’Association of American Physicians and Surgeons et de l’America’s Frontline Doctors.

Publié sur The Liberty Beacon depuis EuropeReloaded.com

https://www.thelibertybeacon.com/the-truth-about-breakthrough-infections-the-dod-study-they-dont-want-you-to-see/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Le spectacle Hal Turner – 21 octobre 2021

Les National Institutes of Health (NIH) ont une fois de plus été surpris en train de censurer des informations d’études évaluées par des pairs qui prouvent que les vaccins COVID-19 TUENT des gens. Cette fois, le NIH a tenté d’enterrer un papier montrant que le vaccin TUE des enfants, en provoquant une myocardite dans leur cœur.

De nos jours, beaucoup de gens sont arrivés à la conclusion que quoi que ce soit… absolument n’importe quoi… qui dément le récit selon lequel les vaccins COVID-19 sont « sûrs et efficaces » est immédiatement censuré, et quiconque ose publier une telle preuve est réprimé, vilipendé et expulsé du discours public.

Cela semble être exactement ce qui s’est passé lorsque, le 2 octobre 2021, le cardiologue probablement le plus qualifié et le plus éminent d’Amérique a rédigé un rapport sans faille… et accablant… sur les vaccins COVID-19.

Le rapport souligne, et va prouver en détail, que les vaccins COVID-19 endommagent le cœur des enfants, soit en les tuant carrément, soit en réduisant leur durée de vie, en enflammant leurs muscles cardiaques. Les dommages causés à leur cœur sont souvent permanents.

Mais moins d’un jour après sa publication, l’étude sans faille et bien documentée a été « retirée » de la publication par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) US Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH).

En supprimant les informations, le NCBI a déclaré :

L’Editeur regrette que cet article ait été temporairement supprimé. Un remplacement apparaîtra dans les plus brefs délais dans lequel la raison de la suppression de l’article sera précisée, ou l’article sera réintégré.

Cet avis apparaît à l’endroit où l’étude a été précédemment trouvée, ICI.

Eh bien, ce n’est pas parce qu’ils l’ont tiré qu’il est réellement parti. Nous avons trouvé une copie archivée de l’article complet et pris une grande capture d’écran.

Voici maintenant, une preuve irréfutable, du plus éminent cardiologue d’Amérique, sur ce que la modification génétique expérimentale se faisant passer pour un « vaccin » COVID-19 fait en réalité aux jeunes américains :

Continue … (avec rapport complet)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News