Une étude israélienne remet en question l’efficacité du vaccin COVID-19 et révèle un degré étonnant de MAL causé par les vaccins

Une étude récente d’Israël sur l’efficacité du vaccin contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] suggère que ces injections font plus de mal que de bien.

L’étude, qui a été publiée le mois dernier dans la revue médicale Eurosurveillance, a détaillé une épidémie nosocomiale de SRAS-CoV-2 au Meir Medical Center en Israël. Nosocomial signifie originaire d’un hôpital.

Tout a commencé lorsqu’un patient dialysé entièrement vacciné confiné à l’hôpital a été testé positif au virus. Une épidémie s’est produite alors que le patient a infecté 42 des 248 personnes exposées au total. Sur les 42 personnes testées positives pour COVID-19, toutes sauf trois ont été complètement vaccinées. (Connexe : ÉCHEC VACCINAL : la dernière épidémie de « Covid » en Israël s’est produite principalement dans des pays « entièrement vaccinés. »)

Vingt-trois des personnes infectées étaient des patients tandis que 19 étaient des membres du personnel hospitalier. Les patients entièrement vaccinés ont le plus souffert, avec cinq décès et neuf maladies graves. Il convient de noter que deux des trois patients non vaccinés n’ont présenté que des symptômes bénins.

Les auteurs de l’étude ont exprimé leur inquiétude face à leurs conclusions, affirmant qu’elles « contestent l’hypothèse selon laquelle des taux de vaccination universels élevés conduiront à une immunité collective et empêcheront les épidémies de COVID-19 ».

Ils ajoutent : « Dans l’épidémie décrite ici, 96,2 pour cent de la population exposée a été vaccinée. L’infection a progressé rapidement (de nombreux cas sont devenus symptomatiques dans les deux jours suivant l’exposition) et la charge virale était élevée.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont en fait corroboré l’étude israélienne, affirmant que les vaccins et les rappels COVID ne peuvent pas complètement empêcher quelqu’un d’être infecté par le virus. Les personnes naturellement immunisées contre le virus – celles qui se sont remises du COVID-19 – semblent plus protégées que les personnes entièrement vaccinées.

Le vaccin ne fait rien pour réduire la transmission de la COVID-19

Le neurologue Dr Michael Segal a expliqué pourquoi les personnes vaccinées contre la COVID-19 contractent et propagent toujours la maladie à un rythme élevé.

Segal a écrit dans un article publié par le Wall Street Journal que les vaccins ne font que stimuler l’immunité interne mais ne font rien pour y remédier. L’immunité interne protège l’intérieur du corps tandis que l’immunité muqueuse fournit la première ligne de défense en protégeant le nez et la bouche et, ce faisant, réduit également la propagation aux autres.

Il a déclaré que tous les vaccins COVID-19 « sont largement inefficaces pour stimuler la sécrétion d’une forme particulière d’anticorps appelée immunoglobuline A (IgA) dans notre nez qui se produit après une infection réelle par un virus ».

Pendant ce temps, ceux qui ont contracté et récupéré de la maladie ont à la fois une immunité muqueuse et interne. C’est la raison pour laquelle certains experts recommandent désormais de laisser le virus circuler dans toute la population, avec des précautions prises pour les personnes vulnérables.

« Nous ne pouvons vraiment rien faire d’autre que de laisser le virus suivre son cours pour que la population acquière une immunité collective », a déclaré Porolfur Gudnason, épidémiologiste en chef de la Direction de la santé d’Islande. « Nous devons essayer de vacciner et mieux protéger ceux qui sont vulnérables mais tolérons l’infection. Ce n’est pas une priorité maintenant de vacciner tout le monde avec la troisième dose. »

Certains se demandent si attraper COVID-19 maintenant est mieux que plus de vaccins. (Connexe : guide de l’immunité naturelle contre le COVID-19 par rapport à l’immunité induite par le vaccin.)

« Si vous avez eu une vraie infection, vous pouvez avoir une meilleure immunité contre toutes les nouvelles variantes qui apparaissent car vous avez une immunité contre plus que des [protéines] de pointe », a déclaré Eleanor Riley, immunologiste de l’Université d’Édimbourg. « Nous pourrions nous creuser dans un trou, pendant très longtemps, où nous pensons que nous ne pouvons éloigner la COVID qu’en augmentant chaque année. »

Les patients guéris de la COVID-19 conservent une immunité large et durable

De nombreuses études ont montré que la plupart des personnes qui se sont remises de la COVID-19 conservent une immunité large et durable contre la maladie.

Une fois que les gens se sont remis d’une infection par un virus, le système immunitaire en conserve la mémoire. Les cellules immunitaires et les protéines qui circulent dans le corps peuvent reconnaître et tuer l’agent pathogène s’il est à nouveau rencontré, protégeant contre la maladie et réduisant la gravité de la maladie.

Une étude de l’Université Emory publiée dans la revue Cell Reports Medicine a révélé que la plupart des patients qui se sont rétablis ont développé une réponse immunitaire forte et étendue au virus pendant au moins la durée de 250 jours de l’étude.

L’étude a porté sur 254 patients COVID-19 âgés de 18 à 82 ans, qui ont fourni des échantillons de sang à divers moments pendant une période de plus de huit mois à compter d’avril de l’année dernière. Environ 71 pour cent des patients avaient une maladie bénigne, 24 pour cent une maladie modérée et cinq pour cent une maladie grave.

Une autre étude, publiée le 6 janvier dans Science, a analysé les cellules immunitaires et les anticorps de près de 200 personnes qui avaient été exposées au SRAS-CoV-2 et se sont rétablies.

Des anticorps contre la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 ont été trouvés chez 98% des participants un mois après l’apparition des symptômes. Le nombre d’anticorps variait considérablement entre les individus, mais leurs niveaux sont restés assez stables au fil du temps, ne diminuant que modestement six à huit mois après l’infection.

Le Dr Steven Hotze met en garde contre les ingrédients dangereux des vaccins COVID-19, y compris l’oxyde de graphène – Brighteon.TV

Le Dr Steven Hotze de « The Dr. Hotze Report » examine les ingrédients dangereux dans chaque flacon de vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19]. L’auteur et chercheur Dr Robert Young a rejoint Hotze dans l’édition du 18 octobre du programme de ce dernier sur Brighteon.TV. Young présente ses découvertes sur quatre vaccins COVID-19 largement utilisés et révèle une découverte choquante.

Hotze aborde la « recherche spéciale » de Young sur les ingrédients des vaccins COVID-19 Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson. « Dr. Young n’a pas seulement analysé ce qu’il y a dans les injections, il a analysé ce qu’il fait au sang après l’injection », explique Hotze.

Young mentionne les méthodes que lui et son équipe ont utilisées pour examiner les ingrédients individuels trouvés dans les vaccins COVID-19. Il s’agit notamment des microscopes optiques « très avancés », de la microscopie électronique à transmission et à balayage et de la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie. Selon Young, ceux-ci lui ont permis, ainsi qu’à son équipe, d’examiner l’intérieur de matériaux organiques et inorganiques, y compris les matériaux aqueux.

« Je les appelle ‘soi-disant vaccins’ parce que j’ai été choqué par ce qui était contenu [en eux] – ce qui les ferait sortir du jeu, pour ainsi dire, si nous parlons de sport. Nous ne parlons plus de vaccins, nous parlons d’une inoculation de matière organique et inorganique qui est assez dérangeante – en fait, horrible », dit Young.

Le chercheur se concentre également sur les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna et leur utilisation de la technologie de l’ARNm. « La raison pour laquelle ils le modifient génétiquement, c’est pour qu’ils puissent breveter cette concoction qu’ils proposent, puis l’étiqueter comme un vaccin comme s’il allait fournir une sorte d’immunité. Je dirais pseudo-immunité », a déclaré Young à Hotze.

Young met en garde contre les dangers de l’oxyde de graphène

Hotze félicite Young pour avoir effectué «le travail le plus approfondi» sur l’évaluation des quatre vaccins COVID-19. Il demande alors : « Qu’y a-t-il là-dedans dont ils ne nous ont pas parlé ? Y a-t-il quelque chose qui vous concerne ou qui devrait nous inquiéter ? »

Young répond : « Tous ces vaccins contiennent de l’oxyde de graphène et en quantités différentes. Par exemple, [le] [vaccin] Pfizer, qui a affirmé qu’il ne contient ni oxyde de graphène ni oxyde de fer, contient environ 98 % d’oxyde de graphène », a-t-il déclaré à Hotze. Young poursuit que le vaccin à ARNm Moderna contient également la même quantité d’oxyde de graphène. (Connexe : oxyde de graphène utilisé dans les vaccins contre les coronavirus liés à des événements indésirables, voire à la mort.)

L’observation de Young est cohérente avec la révélation de l’ancienne employée de Pfizer devenue dénonciatrice Karen Kingston. Elle révèle lors d’une interview avec l’animateur de podcast Stew Peters que le vaccin à ARNm Pfizer/BioNTech contient de l’oxyde de graphène. « C’est le cas à cent pour cent, et c’est irréfutable », a déclaré Kingston à Peters.

Le dénonciateur poursuit que la raison pour laquelle l’oxyde de graphène n’est pas répertorié comme ingrédient est qu’il est « bien connu qu’il est toxique pour l’homme ».

Le chercheur explique également pourquoi l’oxyde de graphène dans les vaccins est quelque chose à surveiller. Young explique : « Ce n’est pas un donneur d’électrons. C’est un donneur de protons et il absorbe littéralement des électrons, donc il vous prend de l’énergie vitale. Il a été identifié par d’autres scientifiques comme cytotoxique, ce qui signifie qu’il détruit la membrane cellulaire. Il est génotoxique, ce qui signifie qu’il détruit ou mute la génétique de la cellule ou a la capacité de le faire.

Il poursuit : « [Avec] la combinaison de fer, il est désormais magnétotoxique – ce qui en fait donc un matériau de type bio-capteur. C’est donc à la fois électrique et magnétique à cause de la combinaison de ces deux métaux dans un nano-état qui va dans des zones spécifiques du corps telles que les organes reproducteurs féminins et masculins, la moelle osseuse et le cœur – conduisant à une myocardite, péricardite et des symptômes très, très graves. (Connexe: la FDA admet que les injections Covid de Pfizer, Moderna provoquent une inflammation cardiaque.)

Les jeunes critiquent les fabricants de vaccins pour avoir refusé de divulguer des ingrédients

Young critique les fabricants de vaccins pour leur refus de divulguer la liste complète des ingrédients des vaccins COVID-19. Il note que les flacons de vaccins sont généralement accompagnés d’une fiche de sécurité et d’ingrédients, comme l’exige la loi. Cependant, Young dit que tous les fabricants de vaccins ne sont pas honnêtes avec cette fiche, car certains d’entre eux ne divulguent pas d’autres ingrédients utilisés dans les injections.

Hotze commente : « Nous savons qu’ils contiennent des substances exclusives qu’ils n’ont pas révélées dans le brevet. Ils ne croient pas qu’ils doivent les révéler, et vous l’avez étudié.

Young dit que c’est exactement ce qui l’a motivé à examiner de plus près les vaccins COVID-19.

Dans le cas des vaccins à ARNm, il note que l’ARNm modifié enrobé de polyéthylène glycol fournit des instructions spécifiques à des zones spécifiques du corps. « Cela devient très important car dans leurs déclarations, ces sociétés pharmaceutiques ont déclaré que l’inoculation reste sur le site de l’inoculation [et] elle ne se disperse pas. Ce n’est pas le cas », souligne Young.

Regardez l’épisode complet du 18 octobre de « The Dr. Hotze Report » ci-dessous. Branchez-vous sur « The Dr. Hotze Report » tous les lundis de 17h à 18h. sur Brighteon.TV.

Jeffrey Prather : les vaccins COVID-19 font partie de la guerre de cinquième génération – Brighteon.TV

Jeffrey Prather, ancien officier du renseignement et hôte de « Prather Point », affirme que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] sont une composante de la guerre de cinquième génération. Il a fait cette comparaison lors de l’épisode du 15 octobre de son émission sur Brighteon.TV. Prather ajoute que les mandats de vaccination dans différentes branches de l’armée américaine cherchent à saper sa projection de puissance à l’étranger.

Prather cite une note administrative de la marine américaine mandatant à la fois le personnel actif et de réserve pour obtenir l’injection. Il dit que « afin de maximiser la préparation, l’objectif politique de la Marine est de parvenir à une force entièrement vaccinée contre la menace persistante et mortelle de COVID-19 ».

Le document non classifié d’octobre 2021 réitère que les membres de la Marine refusant le vaccin COVID-19 « seront traités pour séparation administrative ».

«À ce jour, plus de 98% des membres actifs de la Marine ont rempli leur responsabilité de préparation en complétant ou en lançant une série de vaccination COVID-19. Tragiquement, il y a eu 164 décès au sein de la famille Navy en raison de COVID-19 », ajoute le mémo. Cependant, Prather souligne que le membre du service avec des exceptions en attente ou approuvées au vaccin ne sont pas soumis à des sanctions. « En fait, vous pouvez demander une exemption religieuse – c’est la loi », souligne-t-il.

La note fixe également des délais pour les membres en service actif et de réserve de la Marine. Les personnes en service actif doivent terminer leur calendrier de vaccination au plus tard le 28 novembre 2021. Pendant ce temps, les personnes en service de réserve sont mandatées pour terminer le leur au plus tard le 28 décembre 2021. « Les nouveaux arrivants doivent être vaccinés dès que possible après le service. entrée », poursuit-il.

En outre, la note décrit les procédures disciplinaires pour les hauts dirigeants de la Marine qui refusent le vaccin COVID-19. « Un haut dirigeant non vacciné remet en question la confiance de la Marine quant à sa capacité à assurer la préparation de l’unité ou à maintenir le bon ordre et la discipline », note-t-il.

Les commandants doivent informer les dirigeants qui refusent le vaccin COVID-19 d’effectuer des mesures correctives dans les cinq jours, les dirigeants non conformes devant être relevés et renvoyés.

Prather note que les commandants et les commandants sont chargés d’initier la séparation administrative pour les membres du service errant. Le vice-chef des opérations navales conserve l’autorité pour les questions liées aux sanctions non judiciaires et aux cours martiales, ajoute-t-il. (Connexe : le commandant de la marine américaine tire la sonnette d’alarme sur le vaccin COVID obligatoire pour tous les militaires : cela créera une crise de sécurité nationale.)

Les vaccinations cherchent à donner un avantage indu aux forces chinoises

L’hôte de « Prather Point » dit qu’un vaccin COVID-19 est beaucoup plus dangereux que la maladie qu’il est censé prévenir. « Il a été démystifié – COVID-19 est comme la grippe. C’est le vaccin qui est mortel parce qu’il contient de l’oxyde de graphène », dit-il. Selon Prather, l’oxyde de graphène sert de « système informatique organisateur », signalant et dirigeant les gens à devenir le produit des futures injections.

Il critique également le délai de vaccination tel qu’il est écrit dans la note. « Eh bien, quelle est la précipitation ? Cela correspond à la grande réinitialisation lorsque nous devenons la monnaie numérique grâce à l’oxyde de graphène dans le jab. En outre, cela correspond très probablement à l’activité chinoise contre Taïwan », a déclaré Prather.

L’ancien officier du renseignement explique comment les vaccins COVID-19 sapent la façon dont les États-Unis projettent leur puissance à l’étranger. Prather déclare : « Il est important de comprendre où en est notre force militaire, et en particulier notre force navale, car notre marine est la façon dont nous nous projetons à l’étranger. Lorsque vous envoyez un groupe de transport aérien à l’étranger, vous avez tous les éléments de l’armée là-bas – la marine, l’armée de l’air navale et les marines, qui sont l’infanterie amphibie.

Il poursuit: « C’est ainsi que vous projetez la puissance, en particulier en ce moment dans la mer de Chine méridionale où la Chine, qui a prétendu avoir gagné une guerre contre nous en 2020 … menace maintenant Taïwan et Hong Kong. »

Prather remarque finalement que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 et la COVID-19 sont utilisés pour un objectif néfaste – permettre à la Chine de prendre le contrôle des États-Unis. Il ajoute que ceux-ci seraient utilisés avec de nouvelles armes à énergie directe pour dissuader les États-Unis de projeter leur puissance navale à l’étranger. (Connexe : Alors que la marine chinoise gagne en puissance de combat, la marine américaine gagne en « éveil » – les nouveaux règlements placent le politiquement correct sur la compétence.)

Regardez l’épisode complet du 15 octobre de « Prather Point » ci-dessous. « Prather Point » avec Jeffrey Prather est diffusé tous les vendredis de 10h à 11h sur Brighteon.TV..

Fauci a financé des expériences sur le virus de Wuhan, mais les responsables insistent sur le fait que le virus impliqué « n’aurait pas pu être » la cause de la pandémie de Covid-19

FICHIER DES PHOTOS. © Reuters / Thomas Peter ; Reuters / J. Scott Applewhite

Après des mois où le principal conseiller en santé du président Joe Biden, le Dr Anthony Fauci, a insisté sur le fait que son institut n’a «jamais» financé la recherche sur les virus à gain de fonction en Chine, les National Institutes of Health (NIH) ont admis le contraire à contrecœur.

Dans une lettre envoyée mercredi aux législateurs républicains, le directeur adjoint principal du NIH, Lawrence Tabak, a admis qu’une organisation à but non lucratif appelée EcoHealth Alliance avait mené des expériences sur les coronavirus en Chine avec un financement du NIH, mais a nié que cela avait quelque chose à voir avec le virus qui cause Covid-19.

« L’expérience limitée décrite dans le rapport d’avancement final fourni par EcoHealth Alliance testait si les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur humain ACE2 dans un modèle de souris », a écrit Tabak. Les souris infectées par le coronavirus de chauve-souris SHC014 WIV1 « sont devenues plus malades que celles infectées par le coronavirus de chauve-souris WIV1 », a-t-il ajouté.

NOUVEAU : lettres HHS, documents de sauvegarde sur Wuhan Lab. L’analyse des États confirme que « les coronavirus de chauve-souris étudiés dans le cadre de la subvention EcoHealth Alliance n’ont pas pu être à l’origine de la pandémie..COVID-19 » mais ont constaté que « EcoHealth n’a pas signalé » certaines découvertes « exigées par les termes de la subvention » + pic.twitter. com/fQdT9yLSXH

– Catherine Herridge (@CBS_Herridge) 20 octobre 2021

« Quoi qu’il en soit, les virus étudiés dans le cadre de cette subvention étaient génétiquement très éloignés du SRAS-CoV-2 », a insisté Tabak, le virus à l’origine du Covid-19. Il a joint une analyse génétique du virus utilisé dans la recherche du NIH (WIV-1), ainsi que du SRAS-CoV-2, le virus du SRAS d’origine, ainsi que du RaTG13, « l’un des plus proches parents du coronavirus de chauve-souris du SRAS-CoV-2 collecté par l’Institut de virologie de Wuhan », et BANAL-52, un coronavirus de chauve-souris récemment identifié au Laos.

Bien qu’il existe une similitude de 96 à 97 % entre le SARS-CoV-2 et les coronavirus de chauve-souris RaTG13 et BANAL-52, ils sont « beaucoup trop divergents » pour avoir été ses ancêtres, a déclaré Tabak, soulignant que les humains et les chimpanzés ont les mêmes degrés de similitude génétique.

« L’analyse ci-jointe confirme que les coronavirus de chauve-souris étudiés dans le cadre de la subvention EcoHealth Alliance n’ont pas pu être la source du SRAS-CoV-2 et de la pandémie de COVID-19 », a-t-il écrit.

LIRE LA SUITE: Le sénateur Rand Paul et les principaux républicains exigent le licenciement de Fauci après que de nouveaux documents aient indiqué que son agence avait financé des études risquées sur Covid en Chine

Fauci a rejeté à plusieurs reprises les affirmations selon lesquelles son Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) ou le NIH avaient financé de telles recherches, même après avoir reçu des documents montrant qu’ils avaient donné de l’argent à EcoHealth Alliance, qui s’est associé à l’Institut de virologie de Wuhan pour rechercher des coronavirus de chauves-souris infectant potentiellement les humains.

C’est le patron d’EcoHealth, Peter Daszak, qui a dirigé les efforts pour dénoncer la « théorie des fuites de laboratoire » de l’origine du virus comme un complot, qui a ensuite été utilisé par les plateformes de médias sociaux pour censurer les critiques.

La lettre de Tabak ne mentionne pas l’expression « gain de fonction » mais parle au lieu de « recherche impliquant des agents pathogènes améliorés à potentiel pandémique (ePPP) », et indique que le NIH a déterminé qu’il ne correspondait pas à la définition d’une telle recherche « parce que ces coronavirus de chauve-souris n’avaient pas été montré pour infecter les humains.

Les critiques ont rapidement souligné que cela équivalait à des jeux de mots, cependant. Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), qui a contesté à plusieurs reprises Fauci sur le financement du gain de fonction, a souligné la lettre et a déclaré que la recherche impliquée correspondait parfaitement à la définition.

« Si l’expérience combine des virus inconnus et teste leur capacité à infecter et à endommager des cellules humanisées, le résultat est bien sûr « inconnu » avant l’expérience », a tweeté Paul. « Mais il n’est pas ‘inattendu’ que le virus gagne en fonction », a-t-il ajouté, indiquant que les souris de l’expérience devenaient plus malades.

Donc, si ce type d’expérience créait un virus ayant une mortalité de 50 % (comme le MERS qu’ils ont expérimenté à Wuhan), ce résultat serait « inconnu » avant l’expérience mais pas « inattendu ». pic.twitter.com/WmJsjSaCh1

– Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 21 octobre 2021

Le Dr Richard Ebright de l’Université Rutgers a déclaré à la National Review que les travaux financés par le NIH par EcoHealth Alliance et le laboratoire de Wuhan « incarnent » la définition de la recherche sur le gain de fonction,

« Fauci a catégoriquement nié que l’argent soit allé à la recherche dite « de gain de fonction » », a tweeté Ebright jeudi. « Fauci a maintenant menti au Congrès à trois reprises sur le même sujet. Consciemment, volontairement et effrontément. Et, jusqu’à présent, en toute impunité. »

Fauci s’est heurté à plusieurs reprises à Paul sur le sujet, insistant sur le fait que ni le NIH ni son institut n’ont jamais travaillé avec le WIV, ou que les subventions de l’EcoHealth Alliance étaient importantes ou équivalaient à une recherche de gain de fonction. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez », a-t-il déclaré au sénateur lors d’un échange houleux en juillet. Paul a répondu en renvoyant Fauci au ministère de la Justice pour avoir menti au Congrès.

12 mai : « Le NIH n’a jamais financé et ne finance pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de Wuhan » 26 mai : « C’est exact » que le NIH n’a jamais financé le gain de fonction 20 juillet : « Je n’ai jamais menti avant le Congrès et moi ne rétractons pas ma déclaration. » pic.twitter.com/hfXQorHv1e

– X Stratégies LLC (@XStrategiesLLC) 21 octobre 2021

L’origine exacte du SARS-CoV-2 reste un mystère. Le gouvernement chinois a catégoriquement rejeté la possibilité qu’il ait pu fuir du laboratoire WIV, accidentellement ou volontairement – ​​accusant plutôt les États-Unis de développer le virus en tant qu’arme biologique et de l’envoyer en Chine. La lettre organisée par Daszak au printemps dernier insistait sur le fait qu’il ne pouvait pas avoir été génétiquement modifié, mais qu’il devait avoir évolué naturellement dans une sorte d’espèce animale – n’offrant aucune preuve de l’un ou l’autre.

Notre commentaire

Il est désormais clair qu’avec tous les mensonges entourant cette affaire, une Enquête internationale réellement indépendante conduite par des experts indépendants pluridisciplinaires est nécessaire, à laquelle doit s’adosser une Commission scientifique qui vérifiera de l’efficacité, la sécurité, la sûreté et la qualité des dits vaccins COVID-19.

