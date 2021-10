Les patrons du Parti communiste chinois discutent de l’impact du vaccin sur les forces militaires américaines : « Tous ceux qui ont pris le vaccin sont morts »

Une horrible vidéoconférence (vidéo ci-dessous) de l’intérieur de la Chine a été interceptée par des sources de renseignement et dans celle-ci, les patrons du Parti communiste chinois (PCC) discutent de l’avenir des États-Unis après la distribution du vaccin : « Tous ceux qui ont pris le vaccin sont morts », disent-ils.

Le segment divulgué de la vidéoconférence interceptée commence avec le patron du PCC qui a organisé la vidéoconférence en disant aux autres participants du PCC «Ce que le PCC veut le plus, c’est que les troupes américaines se fassent vacciner.»

L’orateur poursuit en disant : « Une fois vaccinés, l’armée américaine s’effondrera et le PCC triomphera.

La conversation se poursuit avec l’orateur principal disant : « Après que les troupes américaines auront été vaccinées, je vous le dis, la vaccination contre le virus du PCC sera pratiquement terminée. »

Il continue « Quand la société d’élite américaine, à cause de la peur, de la peur de la mort, du manque de foi, et parce que ces politiciens voyous et de bas niveau, les opportunistes, voulaient se soustraire à leurs responsabilités ; surtout quand Wall Street, les célébrités hollywoodiennes, la Maison Blanche et les troupes seront vaccinées, je peux vous assurer qu’il n’y aura pas de problème de vaccination.

Il poursuit : « Les personnes qui mettent en œuvre la vaccination vont bientôt avoir fini. Ceux qui poussent la vaccination dans les coulisses auront probablement atteint leurs objectifs. »

Puis de manière choquante dans la même vidéo, ci-dessous, ils parlent de . . . UN ANTIDOTE ?!?!?!?

« La vaccination ne sera plus poussée et l’ANTIDOTE sera certainement proposé. »

À ce stade, l’un des participants à la vidéoconférence, choqué, interrompt et demande « L’antidote va-t-il apparaître ? » et un autre vient en demandant « A quoi sert l’antidote ?

Le principal intervenant en visioconférence répond « Ce n’est pas pour guérir les dommages causés par les vaccins, c’est pour vous empêcher de transmettre le virus, au lieu d’un remède pour les vaccins. »

Il livre alors les faits bruts : « Ceux qui ont été vaccinés sont condamnés à la mort. L’antidote pour les vaccins est toujours entre les mains du PCC. Puisque le PCC veut que (vous) mourez, comment vous offrirait-il l’antidote, le Lao Baixing de Chine ?

Le segment divulgué s’y termine brusquement.

L’interception vidéo divulguée a été rendue publique par Jarome Bell.

Le républicain Jarome Bell, se présente dans le deuxième district du Congrès de Virginie. Il a tweeté vendredi : « Auditez les 50 États. Arrêtez toutes les personnes impliquées. Essayez tous les participants. Condamnez toutes les personnes impliquées. Exécutez toutes les parties impliquées. #MaricopaCountyFraud.

Bell, qui a servi dans la Marine en tant que premier maître pendant 27 ans, se présente comme un candidat conservateur « America First » dans le district de banlieue englobant la région de Virginia Beach, selon le site Web de sa campagne. La démocrate Elaine Luria représentait actuellement le district.

Bell a téléchargé la vidéo sur Twitter. Littéralement quelques minutes après la révélation de la vidéoconférence interceptée depuis l’intérieur de la Chine, le compte Twitter de Bell a été définitivement suspendu.

Un contact du renseignement au sein de Twitter a pu accéder au compte depuis Twitter et capturer l’écran du tweet et de la vidéo, nous l’envoyant secrètement.

https://www.bitchute.com/embed/dE6hNd6kjtLr/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

https://www.bitchute.com/embed/JNVH9nFiQmg8/?feature=oembed#?secret=LBxgmxvMEC

https://www.bitchute.com/video/JNVH9nFiQmg8

https://www.bitchute.com/embed/BhuWv1fuSqeH/?feature=oembed#?secret=7xWGgpKqSY

https://www.bitchute.com/video/BhuWv1fuSqeH

Le dernier rapport de la UK Health Security Agency montre que la décision du Chief Medical Officer (CMO) de l’Angleterre de recommander que tous les enfants de plus de 12 ans soient vaccinés contre Covid-19 était une énorme erreur car les données montrent que les enfants sont 69% de plus susceptibles d’être hospitalisés avec la Covid-19 s’ils sont complètement vaccinés.

Chris Whitty ; le CMO pour l’Angleterre, a annulé le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) le 13 septembre 2021 et a écrit une lettre au gouvernement britannique lui conseillant d’offrir l’injection Covid-19 Pfizer à tous les enfants de plus de 12 ans avec effet immédiat.

La décision a bien sûr été très controversée pour les raisons suivantes –

86% des enfants ont subi une réaction indésirable au vaccin Pfizer Covid-19 dans l’essai clinique

1 enfant sur 9 a subi une réaction indésirable grave les empêchant d’accomplir leurs activités quotidiennes dans l’essai clinique Pfizer

Seuls 9 décès associés à la Covid-19 sont survenus chez des enfants depuis mars 2020 jusqu’au 25 août 2021

Le risque que les enfants développent une maladie grave due à la Covid-19 est extrêmement faible

Le vaccin Pfizer Covid-19 est expérimental et toujours en essais cliniques

Trois études scientifiques menées par le gouvernement britannique, l’Université d’Oxford et le CDC, qui ont été publiées en août, ont révélé que les vaccins Covid-19 ne fonctionnent pas

Les données de Public Health England montrent que la majorité des décès de Covid-19 sont parmi les vaccinés et suggèrent que les vaccins aggravent la maladie

Il y a eu au moins 1,2 million de réactions indésirables aux vaccins Covid-19 rien qu’au Royaume-Uni

Il y a eu plus de décès en 10 mois en raison des vaccins Covid-19 qu’il n’y en a eu en raison de tous les autres vaccins disponibles depuis l’année 2001

Le risque que les enfants développent une myocardite (inflammation cardiaque) due au vaccin Pfizer

Des enfants sont morts et meurent à cause des vaccins Covid-19 aux États-Unis

Le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation a refusé de recommander que le vaccin Pfizer soit offert aux enfants

(Une liste complète des références pour les raisons ci-dessus peut être trouvée à la fin de cet article)

Cela a conduit l’« Assemblée Covid-19 » et l’avocat Francis Hoar à tenter de mettre un terme à la vaccination expérimentale des enfants devant les tribunaux. Cependant, le juge a jusqu’à présent refusé d’interrompre le déploiement du vaccin Pfizer auprès des enfants malgré l’instruction donnée au gouvernement britannique de soumettre au tribunal des preuves justifiant la vaccination des enfants d’ici le 11 octobre, l’« Assemblée Covid-19 » ayant jusqu’au 15 octobre pour répondre devant le tribunal réexaminera rapidement l’affaire. Il n’y a toujours pas de mises à jour pour le moment.

Le juge peut encore vivre pour regretter sa décision de ne pas suspendre le déploiement de l’injection expérimentale de Covid-19 aux enfants, car les données de l’Office for National Statistics montrent que les décès chez les enfants sont 52% plus élevés que la moyenne sur cinq ans depuis Chris Whitty a annulé le JCVI et a demandé aux enfants de se faire vacciner. Il s’agit d’un chiffre extrêmement préoccupant alors que jusqu’au moment où ils ont commencé à être vaccinés, les décès chez les enfants étaient de 14 % inférieurs à la moyenne quinquennale.

Mais maintenant, des données plus préoccupantes sur les conséquences de la vaccination des enfants sont apparues dans le « Week 42 – Rapport de surveillance des vaccins » de la UK Health Security Agency.

Le tableau 2 du rapport indique le nombre de cas de Covid-19 entre le 20 septembre et le 17 octobre par tranche d’âge et statut vaccinal.

Le rapport montre qu’il y a eu 351 148 cas parmi les moins de 18 ans non vaccinés au cours de cette période, alors qu’il n’y a eu que 743 cas parmi les moins de 18 ans complètement vaccinés au cours de cette période.

Le tableau 3 du rapport de surveillance vaccinale de l’UKHSA montre le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 entre le 20 septembre et le 17 octobre 2021 par tranche d’âge et statut vaccinal.

Source – Page 14

Le rapport montre qu’il y a eu 560 hospitalisations chez les moins de 18 ans non vaccinés au cours de cette période, alors qu’il n’y a eu que 2 hospitalisations chez les moins de 18 ans complètement vaccinés au cours de cette période.

À première vue, ces chiffres peuvent ne pas sembler préoccupants, jusqu’à ce que vous examiniez le taux d’hospitalisation des cas Covid-19 par statut vaccinal.

Selon le rapport UKHSA, 0,16% des cas de Covid-19 chez les moins de 18 ans non vaccinés ont entraîné une hospitalisation entre le 20 septembre et le 17 octobre 2021.

(560 hospitalisations / 351 148 cas x 100)

Alors que 0,27% des cas de Covid-19 chez les moins de 18 ans entièrement vaccinés ont entraîné une hospitalisation au cours de la même période.

(2 hospitalisations / 743 cas x 100)

Par conséquent, les données montrent que les enfants sont 69% plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 s’ils sont complètement vaccinés.

Avec une augmentation de 52% des décès d’enfants par rapport à la moyenne quinquennale depuis qu’on leur a offert le vaccin Covid-19, un juge britannique ordonnant au gouvernement de soumettre au tribunal des preuves justifiant la vaccination des enfants, et le rapport de l’Agence britannique de sécurité sanitaire montrant que les enfants sont 69% plus susceptibles d’être hospitalisés avec Covid-19 s’ils sont complètement vaccinés, nous pensons qu’il est temps que le déploiement du vaccin Covid-19 chez les enfants soit arrêté avec effet immédiat, n’est-ce pas ?

L’Organisation mondiale de la santé était sous Bill Gates et peut-être encore sous lui

L’Organisation mondiale de la santé vénère Bill Gates parce qu’il finance l’établissement de santé pour commettre des crimes contre l’humanité

Un chien remue la queue avec excitation basée sur la confiance et les bons soins. C’est de la même manière que l’Organisation mondiale de la santé s’enthousiasme lorsque l’établissement de santé voit Bill Gates, car le magnat des affaires est un important donateur privé de l’établissement de santé depuis des années avec des dons importants.

Pour éviter de perdre les dons importants de Bill Gates, l’Organisation mondiale de la santé est devenue docile ; écouter tout ce que Bill Gates suggère ou dit. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé sous l’influence de Bill Gates sans méfiance a fait beaucoup de mauvaises choses contre l’humanité qui ne sont jamais enregistrées.

Les crimes contre l’humanité de l’Organisation mondiale de la santé datent de bien avant que Bill Gates ne commence à financer l’établissement de santé. Par exemple, sur le continent africain, il y avait une absence presque totale de tuberculose, malgré des relations commerciales animées avec les marchands des États où sévit la tuberculose, et ce jusqu’à l’époque coloniale.

Parallèlement à la conquête des États africains par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, la Hollande et l’Allemagne, des formes particulièrement virulentes de tuberculose ont été introduites au Tanganyika (Zanzibar et Tanzanie), en Afrique du Sud, en Égypte, au Soudan, dans les colonies françaises et au Congo. .

Le Congo/Ex-Zaïre était encore indemne de tuberculose au début du 20e siècle mais a été en proie à la tuberculose par la Belgique en 1921. Aux États-Unis, les Afro-Américains étaient 2,9 fois plus fréquemment infectés par la tuberculose que les Blancs.

En 1985, les non-Blancs aux États-Unis étaient infectés 5,2 fois plus fréquemment que les Blancs par rapport à leur proportion de la population. En 1985, âgés de 25 à 44 ans, le ratio était de 9,1 plus fréquent.

Et les hommes à la peau foncée sont morts 16,2 fois plus fréquemment de la tuberculose que les hommes à la peau pâle. Les cas de répartition géographique parmi les Noirs sont en grande partie focaux et représentent des maladies et des décès inutiles.

A New York, en 1980, 1981 et 1982, dans chaque cas, 11 % de plus d’hommes âgés de 15 à 54 ans ont été atteints de tuberculose que l’année précédente.

Il faudrait également ajouter à ce groupe les réductions naturelles calculables de la maladie de 5,7% par an, afin de se rendre compte de l’étendue réelle de l’incidence inhabituelle de cette maladie.

33% en effet de ces hommes étaient censés attraper le sida, mais 67% de ces cas de tuberculose n’avaient rien à voir avec le sida. De 1984 à 1986, le nombre de tuberculoses à New York a augmenté de 593, dans l’ensemble du reste des USA, il a baissé de 80 cas.

A Newark, N.J, USA, le nombre total de tuberculoses hors sida n’a baissé que de 3%, entre 1980 et 1984. Le nombre de tuberculoses extrapulmonaires a augmenté d’environ 46%.

De plus, 29 personnes ont contracté la tuberculose à Newark et ont également reçu un diagnostic de sida. 21 (72 %) de ces cas de sida-tuberculose avaient une tuberculose extrapulmonaire. Il y avait évidemment d’autres formes hautement virulentes de la maladie avec et sans infection par le VIH.

Fondation Bill et Melinda Gates

A travers la Fondation Bill et Melinda Gates, depuis plus de dix ans, le milliardaire a fait des dons substantiels à l’Organisation mondiale de la santé, s’élevant à des centaines de millions de dollars.

Bill Gates a travaillé à la fois pour l’OMS et le gouvernement américain. Après le premier cas d’Ebola au Congo en 1976, il a été plusieurs fois responsable de la maladie dans le pays.

Les événements d’Ebola au Congo visaient d’abord à trouver les bons vaccins, deuxièmement, paralyser l’économie du pays pour que le gouvernement américain prenne le contrôle du précieux cobalt qui répond aux besoins des ordinateurs et des téléphones du monde, et troisièmement, à réduire la population.

Alors que Bill Gates commettait tous ces crimes contre l’humanité, les grands médias l’ont considéré comme un héros, éradiquant les maladies en Afrique.

Aucun politicien en Europe, ou en Amérique, ou dans les médias n’a exposé Bill Gates de ses crimes. Ses ennemis, Kim Jong Un de Corée du Nord et Vladimir Poutine de Russie sont ceux qui l’ont dénoncé.

En 2017, un représentant des ONG basées à Genève a déclaré à propos de Gates qu’« il est traité comme un chef d’État, non seulement à l’OMS mais aussi au G20 » et que « peu de gens osent critiquer ouvertement ce qu’il fait », qualifiant Gates de l’un des hommes les plus puissants de la santé mondiale.

Alors que de nombreuses personnes à travers le monde ont pris conscience de la double vie de Bill Gates, et donc le voient comme une menace, l’établissement de santé le voit comme une opportunité d’obtenir plus de fonds pour la recherche, notamment dans les pays du tiers monde.

Beaucoup connaissent Bill Gates en tant que philanthrope ou millionnaire, mais ce qu’ils n’ont pas appris sur cet homme, c’est qu’il parle parfois trop. Son désir de réduire la population mondiale a conduit à des déclarations sérieuses qu’il a faites qui auraient pu être utilisées contre lui si la loi n’exemptait pas les élites.

Par exemple, nous avons publié cet article La confession d’Ebola de Bill Gates qui a disparu avec le vent, le 23 juillet 2020, suggérant que si la loi fonctionne en Amérique ou si la Cour pénale internationale est authentique, Bill Gates aurait dû être en prison entre 15 et 20 ans, pour crimes contre l’humanité.

C’est alors qu’en mai 2015, alors qu’il s’exprimait à la télévision VOX sur Ebola, Bill Gates a déclaré de manière choquante « Nous avons créé, en termes de propagation, l’environnement le plus dangereux que nous ayons jamais eu dans l’histoire de l’humanité ».

Toujours dans la même interview avec la télévision VOX, Bill Gates a prédit une épidémie massive de maladies infectieuses qui tuera des millions de personnes. Selon lui, il avait réuni un groupe de chercheurs censé simuler une éventuelle catastrophe infectieuse.

Sur la base de cette déclaration particulière, il a fait de nombreuses personnes l’accuser de pandémie de coronavirus puisque son programme diabolique n’était rien de plus qu’une dépopulation mondiale pour sauver la planète, selon lui. Bill Gates est maintenant très calme car il a divorcé.

Quant aux Centers for Disease Control et à l’Organisation mondiale de la santé, ils ont complètement perdu leur intégrité et leur confiance. Peu importe à quel point ils essaient ou suppriment des informations, ils ne retrouveront jamais cette confiance parce qu’une fois que vous avez menti ; tu seras toujours un menteur.

Ceux qui suppriment des informations et font tout ce qui leur semble illégal pour protéger ces menteurs et ces établissements de santé malhonnêtes doivent continuer à le faire. Il y a du temps pour tout.

