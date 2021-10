La « nouvelle course pour l’Afrique » (partie 2) : la Turquie saisit sa chance

À peine remarqué du grand public, le continent africain est devenu le théâtre d’une compétition politique et économique entre les États de l’UE et des USA d’une part et les pays dits émergents d’autre part. Pour « l’Afrique » cela ne doit pas nécessairement être un inconvénient.

La « nouvelle course pour l’Afrique » bat depuis longtemps son plein. Le fait que le continent africain, riche en ressources naturelles, suscite des désirs est tout sauf un phénomène nouveau. Ce sont les développements géopolitiques des dernières décennies actuelles qui ont engendré de nouveaux acteurs mondiaux et forcent ainsi également les anciennes puissances coloniales et la superpuissance hésitante à revenir dans les starting-blocks lorsqu’il s’agit de « l’Afrique ».

La Turquie est l’une des nations montantes qui se préparent à prendre place à la table bien dressée. De plus, « l’Afrique » n’est plus considérée comme un « continent perdu », mais promet depuis longtemps un développement prometteur. Le gouvernement turc en est également conscient. Selon le ministère turc des Affaires étrangères, il est généralement admis « qu’à partir de la seconde moitié du XXIe siècle, l’Afrique jouera un rôle plus actif dans le système international et assumera un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale » :

« Le potentiel économique et commercial et le poids géopolitique du continent en développement rapide dans divers domaines ont attiré un grand nombre de pays et d’investisseurs en Afrique ces dernières années.

Entre 1923 et 1998, la Turquie a eu peu d’interactions avec l’Afrique. En tant que république nouvellement fondée, la Turquie elle-même ne disposait que de ressources économiques très modestes pour mener une politique étrangère à l’échelle africaine. Deuxièmement, la politique étrangère turque a été strictement occidentalisée du début des années 1920 aux années 1960. La première visite diplomatique de haut niveau en Turquie d’un pays au sud du Sahara a eu lieu avec la visite de l’empereur éthiopien Hailé Sélassié en Turquie en mars 1967, suivie de la visite de retour du président turc Cevdet Sunay en Éthiopie en décembre 1969.

Plus récemment, des rapports sur les activités militaires souvent nébuleuses du gouvernement turc dans la Libye brisée ont fait les gros titres. La Turquie n’est en aucun cas seule dans ce cas, après que la Libye a été pratiquement entrainée dans le chaos à la suite de l’intervention de l’OTAN menée par la France en 2011.

Mais surtout, ce sont les évolutions économiques et diplomatiques des relations entre un certain nombre d’Etats africains et Ankara qui reçoivent souvent (trop) peu d’attention et pourtant sont un symptôme supplémentaire d’une évolution remarquable. L’élargissement des relations avec les soi-disant « pays au sud du Sahara » a longtemps été déclaré par la Turquie comme l’un des « principes de base » de la « politique étrangère multidimensionnelle ». Et la concurrence qui est désormais en train de « passer le relais » est la bienvenue en Afrique. Par exemple, l’analyste géopolitique turc Kenan Toprak en est certain :

« La longue histoire des gouvernements occidentaux, qui ont soutenu financièrement les dictatures, les livraisons d’armes secrètes et les intérêts commerciaux, ainsi que leurs politiques de division ont fait plus de mal que de bien aux pays du continent. »

La Turquie entend également entrer dans le vide de confiance qui s’est créé. Afin de jeter les bases de son expansion des relations avec les nations d’Afrique subsaharienne, Ankara a lancé en 1998 un nouveau « Plan d’action pour l’Afrique ». L’initiative remonte au ministre turc des Affaires étrangères de l’époque, smail Cem.

Après la prise de pouvoir de l’AKP en 2002, un nouveau chapitre des relations afro-turques s’est ouvert pour élargir la coopération dans les domaines du commerce, de la sécurité, de la culture et de l’armée. En 2008, l’Union africaine a déclaré la Turquie « partenaire stratégique ». Cela a été suivi par l’initiative turque du « Partenariat africain » en 2013. L’année 2015 a de nouveau été déclarée « Année de l’Afrique » par le gouvernement turc afin de souligner l’importance croissante du continent émergent pour la Turquie.

Au cours des deux décennies où Erdoğan a été Premier ministre et est maintenant président de la Turquie, il a déjà visité 30 pays africains – plus que tout autre chef d’État non africain.

Alors que les dirigeants africains ont droit à un sommet annuel des pays africains x par l’ouest et l’est. La Turquie adopte une approche différente et vient en Afrique en signe de respect mutuel. pic.twitter.com/7K5AnGmgZX

– Hashi, MD ⚖ ✍ (@SomPundit) 20 octobre 2021

Dans le même temps, le volume des échanges entre la Turquie et les pays d’Afrique est passé de 5,5 milliards de dollars américains en 2003 à plus de 25,3 milliards de dollars américains en 2020.

Apparemment, le nouveau souci d’influence d’Ankara en Afrique est devenu particulièrement évident en Somalie, c’est-à-dire en Afrique de l’Est. La Turquie y a excellé en fournissant de l’aide lors d’une grave crise humanitaire en 2011. Un certain nombre de projets d’infrastructure ont suivi, mais aussi des bourses pour les étudiants somaliens. Le camp TURKSOM a été ouvert à Mogadiscio en septembre 2017. Cette base militaire est également le centre principal de la force opérationnelle intergouvernementale « African Eagle », où des milliers de soldats de l’Armée nationale somalienne (SNA) ont été formés pour combattre la milice islamiste militante al-Shabaab. L’approche turque en Somalie peut être comprise comme une combinaison de « soft power » et de « hard power », également afin de contrer les rivaux du golfe Persique – tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – et d’étendre sa propre influence.

Une autre expression de l’approfondissement croissant des relations est le nombre de représentations diplomatiques de la Turquie sur le continent voisin de l’Eurasie, qui est passé de 12 en 2002 à 43 en 2021 (la première ambassade de Turquie en « Afrique subsaharienne » a été ouverte à Addis en 1926 Ababa a ouvert). La compagnie aérienne turque Turkish Airlines n’a cessé d’étendre son réseau de vols en Afrique ces dernières années et dessert désormais un total de 58 destinations dans 41 pays d’Afrique.

Le président turc Erdogan effectue une tournée de quatre jours en Afrique pour visiter l’Angola, le Nigeria et le Togo dans le but de contribuer au développement économique et social du continent et de développer des relations bilatérales. Voici un aperçu de l’empreinte de la Turquie en Afrique pic.twitter.com/0w8Y9S1iIf

– TRT Monde (@trtworld) 19 octobre 2021

L’Agence turque pour la coopération internationale et le développement (TIKA) compte près de 30 centres de coordination sur le continent. Le Bureau des relations économiques extérieures (DEIK) entretient des organes économiques communs avec plus de la moitié des pays africains.

Ce n’est pas un hasard si le président turc parle de la Turquie comme d’un État « afro-eurasien » au lieu d’un État « eurasien » depuis un certain temps. C’est notamment l’expression de la tentative de rattacher les relations avec l’Afrique à l’époque de l’Empire ottoman. En même temps, l’utilisation de ce terme est l’expression d’une réorientation géopolitique et donc à la fois économique et politique de la Turquie : « L’Afro-Eurasie est un terme qui définit l’Afrique et l’Eurasie comme un seul continent.

En tant qu’État afro-eurasien, la politique d’ouverture de la Turquie à l’#Afrique est le produit d’un processus à forts aspects historiques et culturels. peuples africains. #TurkeyAfricaForumhttps://t.co/XIuEiSHX0V

– TRConsulateChicago 🇹🇷 (@TRConsulChicago) 10 octobre 2018

Début septembre, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo s’est rendu en Turquie pendant deux jours pour sonder les perspectives d’un renforcement des relations commerciales bilatérales. Aujourd’hui, le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est rendu pour la première fois en Angola, pays d’Afrique de l’Ouest (plutôt d’Afrique Australe – MIRASTNEWS], lors de son dernier voyage en Afrique au début de la semaine. A Luanda, le chef de l’Etat turc n’a pas été avare de critiques envers les précédents vainqueurs politiques et économiques de la course à l’Afrique et a souligné que « les Etats occidentaux exploitent le continent africain pour leurs propres intérêts depuis des années ».

Le président @RTErdogan, qui est en Angola pour une visite officielle, s’est adressé à la session plénière de l’Assemblée nationale d’Angola. https://t.co/q064K6yKyJpic.twitter.com/VdCUmjxY9j

– AK Party (@akpartyenglish) 19 octobre 2021

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue angolais Joao Lourenço, le chef de l’Etat turc a annoncé :

« Nous avons une demande pour un monde juste. Nous devons nous donner la main pour un monde juste. Nous ne devons pas avoir peur. Si nous avons peur, cette pensée encerclera l’Afrique. »

Erdogan frappe une note similaire dans son livre récemment publié « Un monde plus juste est possible ». Selon Erdogan en Angola, la France utilise également l’Afrique comme continent d’exploitation, et l’Angola est également exploité par les puissances occidentales depuis des années. Au-delà de nos propres appréciations, le choix ouvert des mots témoigne d’une nouvelle image de soi, d’une nouvelle confiance en soi, dont les effets généraux pour l’Afrique commencent à peine à se dessiner – et ont pourtant suscité une grande nervosité de Washington à Bruxelles depuis un certain temps. La raison en était également les paroles suivantes d’Erdogan :

« En tant que Turquie, nous rejetons les approches orientalistes occidentales envers le continent africain. Nous acceptons les peuples du continent africain sans discrimination. »

Sur le plan pratique, de nombreux accords bilatéraux ont été signés entre la Turquie et l’Angola, les relations économiques s’étendant déjà aux infrastructures, aux textiles, à l’alimentation, à l’énergie et aux mines. Les entretiens ont également porté sur les armements et la lutte contre le terrorisme. Encore une fois, les discussions ont porté sur l’acquisition des drones de combat Bayraktar TB2 par l’Angola. La semaine dernière seulement, on a appris que le Maroc et l’Éthiopie allaient également acquérir cet armement turc convoité internationalement (en plus de l’Ukraine et de la Pologne, même la Grande-Bretagne serait « très intéressée »). En tout cas, 200 entreprises turques sont déjà actives en Éthiopie.

Outre l’Angola, le président turc s’est également rendu mercredi dans l’État ouest-africain du Nigeria. En ce qui concerne le Nigéria, il est assez remarquable de noter que les relations entre l’Empire ottoman et l’Empire africain et l’État du Kanem-Bornu – qui comprenait des parties du nord-est de l’actuel Nigéria – remontent à plusieurs siècles.

L’amitié Turquie – Nigeria remonte aux années 1500 La Turquie et le Nigeria sont des partenaires solides et attendent avec impatienceWe Are Strong Together / Turquie 🇹🇷 🇳🇬 Nigeria pic.twitter.com/J8smY81t4V

– Kenan Toprak (@kenantoprak63) 21 octobre 2021

Les entretiens entre le président turc et son homologue nigérian Muhammadu Buhari ont également porté principalement sur le renforcement des relations bilatérales sur les plans économique et politique. Selon Buhari, des accords ont été signés dans les domaines de l’énergie, de la défense, des mines et du pétrole.

En outre, Abuja aurait manifesté un grand intérêt pour les drones de combat « made in Turkey », le soutien mutuel dans la lutte contre le terrorisme jouant également un rôle central dans les pourparlers. Cela comprenait également la demande d’Erdoğan de transférer les écoles du soi-disant mouvement Gülen, qui sont toujours en activité dans plusieurs régions du Nigeria, à la Fondation turque Maarif.

Jusqu’à présent, un certain nombre de pays africains – dont le Nigeria – ont refusé de se conformer à la demande d’Ankara de fermer des écoles, des hôpitaux et d’autres installations censées être associées aux partisans du mouvement Gulen.

Selon Erdogan, certains des cerveaux derrière le coup d’État manqué en Turquie sont « très actifs » au Nigeria. Le mouvement Gulen a été déclaré organisation terroriste FETÖ par le gouvernement turc AKP lors de la tentative de coup d’État de 2016 :

« J’espère que la sensibilité dont nous faisons preuve dans la lutte contre le terrorisme sera réciproque de nos frères et sœurs nigérians et de nos collègues.

En retour, ils veulent soutenir Abuja dans l’action contre la terreur domestique de Boko Haram, et veulent également renforcer « la coopération en matière de défense et de sécurité militaire avec le Nigeria, qui lutte contre les organisations terroristes, les bandes armées et la piraterie ».

Huit accords / protocoles d’accord majeurs sur un certain nombre de secteurs clés, notamment l’énergie, l’industrie de la défense, les mines et les hydrocarbures, entre autres, ont été signés par le Nigeria et la Turquie pour faire passer l’accord commercial des deux pays de 2 milliards de dollars à 5 milliards de dollars et maintenir le Nigeria comme le plus grand partenaire de la Turquie en Afrique subsaharienne pic.twitter.com/ccC56yQtdY

– Jubril du Soudan jusqu’en 2023 (@Gen_Buhar) 20 octobre 2021

Le Nigeria est le principal partenaire commercial de la Turquie en Afrique subsaharienne avec un volume commercial de 754 millions de dollars américains en 2020. Les analystes prévoient que le commerce bilatéral augmentera à plus d’un milliard de dollars américains d’ici la fin de l’année.

Une autre étape du voyage du président turc en Afrique a été le petit pays d’Afrique de l’Ouest, le Togo, où lui et son entourage de diplomates et de représentants d’entreprises ont rencontré, entre autres, son homologue Faure Gnassingbé. Selon l’agence de presse turque Anadolu, l’intérêt croissant d’Ankara s’explique par la « croissance économique que le Togo a connue ces dernières années et la stabilité politique ». En conséquence, le gouvernement turc espère une augmentation significative des échanges entre les deux pays.

Jusqu’à présent, le Togo a principalement acheté des produits finis – principalement des matériaux de construction et des produits agricoles – à la Turquie. Selon les médias locaux, « les produits turcs sont moins chers… que les produits européens et de meilleure qualité que les produits chinois ». C’est du moins ainsi que l’envisage Ibrahim Bachir Abdoulaye, chercheur à l’université de Bayreuth spécialisé dans les relations entre la Turquie et l’Afrique. Il voit l’influence croissante de la Turquie comme justifiée comme suit :

« Contrairement à d’autres acteurs, le modèle commercial de la Turquie est rapide, pratique et efficace. Les produits turcs sont préférés par les Africains car ils sont moins chers que les produits européens et de meilleure qualité que les produits chinois. »

L’intérêt de Lomé, capitale du Togo, pour le savoir-faire turc se situe donc particulièrement dans les domaines du bâtiment et de l’agriculture. Le chef de l’Etat togolais a déclaré :

« L’Afrique fait un grand pas vers l’intégration et un marché continental unifié. Je pense que les investisseurs turcs peuvent accéder à l’ensemble du marché africain à travers nous. »

Le partenariat Turquie-Afrique s’approfondit. Le troisième Forum de l’économie et des affaires Turquie-Afrique a débuté à Istanbul. Nous souhaitons un commerce équilibré entre la Turquie et l’Afrique basé sur une approche gagnant-gagnant et soutenons les efforts de développement de nos amis africains grâce aux avantages du commerce. pic.twitter.com/B74ncjwgsK

– Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) 21 octobre 2021

Le calendrier des rendez-vous du président turc en Afrique est serré, car à peine rentré de son voyage de quatre jours, le troisième, dit de deux jours, a débuté jeudi à Istanbul sous le slogan « Approfondir le partenariat Turquie-Afrique : commerce, investissement, technologie et logistique » Forum économique turco-africain « . Des représentants de 45 pays africains ont participé au forum, qui comptait environ 3 000 hommes d’affaires turcs et africains le premier jour. Le « Sommet du partenariat Turquie-Afrique », qui se tient également à Istanbul, suivra le 17 décembre.

Plus sur le sujet – « Le monde est plus grand que cinq pays » : Erdogan critique la structure du Conseil de sécurité de l’ONU

Annotation:

Le terme « Afrique » ou « Africain » est utilisé plusieurs fois dans cet article. C’est fondamentalement inapproprié lorsqu’il s’agit du deuxième plus grand continent du monde, qui compte actuellement 54 pays. De plus, il existe des peuples vieux de centaines de milliers d’années et encore plus de langues. L’usage fréquent du terme « Afrique » est à juste titre critiqué car il est trop souvent l’expression d’une méconnaissance historiquement développée des évolutions et circonstances locales politiques et sociales les plus diverses. L’auteur de l’article est conscient de ce problème. Dans le même temps, la complexité susmentionnée représente un défi qui ne pourrait pas non plus être pris en compte de manière adéquate dans le contexte de cet article, car des termes établis sont également utilisés.

Traduction: MIRASTNEWS

Source : RT

