Le gouvernement américain a conspiré avec des entités étrangères pour coordonner les «activités de préparation» à la pandémie avant Covid + Mandat de vaccination utilisé pour vider les actifs de recherche sur les armes de l’Amérique

De nouvelles preuves sont apparues pour suggérer que le gouvernement fédéral s’est coordonné avec des gouvernements étrangers pour mener un « exercice de préparation » à la pandémie peu de temps avant l’annonce du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19].

Les documents du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) décrivent un plan stratégique pour imposer le fascisme en réponse à une menace présumée. Son objectif était de « renforcer les activités internationales de préparation aux niveaux national, régional et mondial », y compris par le biais d’« exercices » en cas de pandémie.

Quelques mois seulement avant que les médias mainstream ne commencent à parler du virus chinois, le Department of Homeland Security (DHS), qui a été créé par George W. Bush en réponse au 11 septembre, a mené un exercice que certains croient maintenant être ce qui est devenu « s’exercer » pour devenir la grippe Fauci.

Ces dernières révélations sur le HHS et d’autres agences fédérales américaines conspirant avec des gouvernements étrangers ne font que soutenir davantage cette théorie, suggérant que la grippe chinoise était vraiment une plandémie qui avait été planifiée avant de devenir «réelle».

Cette pandémie « falsifiée », comme beaucoup l’appellent maintenant, a une longue trace écrite qui sert de preuve de malversation. La Grippe Fauci n’est pas apparue par hasard, en d’autres termes : c’est le produit de la mauvaise volonté du gouvernement.

« Il existe une quantité importante d’informations qui suggèrent que le gouvernement fédéral américain, en coordination avec les gouvernements internationaux, a peut-être prévu de mener (ou mène actuellement) un « exercice de préparation » de préparation à une pandémie internationale et pluriannuel falsifié », a rapporté LifeSiteNews.

« Il a été précédemment décrit qu’une méthode pour déterminer si COVID-19 est une pandémie falsifiée est de suivre la « piste papier » pour ainsi dire. »

Bush, Obama et Trump ont tous contribué à nous apporter la plandémie

Au cours de sa présidence, Donald Trump a promulgué la « Loi de 2019 sur la préparation à la pandémie et à tous les risques et l’avancement de l’innovation », qui a essentiellement « légalisé » la création d’un faux exercice de pandémie qui durerait plusieurs années.

Cette loi a été votée par le Congrès et signée par Trump le 24 juin 2019, quelques mois seulement avant l’apparition des premiers « cas » de grippe chinoise à Wuhan. Quelques mois plus tard, les premiers cas domestiques seraient annoncés à Seattle.

« L’un des principaux points à garder à l’esprit, cependant, est que la loi tente de renforcer l’autorité légale du ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) et du secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse (ASPR) pour mener à bien potentiellement « exercices et exercices opérationnels » nationaux et continus », explique LifeSiteNews.

« Ces exercices et manœuvres peuvent inclure des manœuvres et des exercices en cas de pandémie qui peuvent être effectués ‘sans préavis’. »

Un autre document intitulé « Département de la santé et des services sociaux Bureau du secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse au plan stratégique des Etats-Unis pour 2020-2023 », abrégé en « Plan stratégique ASPR pour 2020-2023 », ajoute à la loi sur la pandémie de 2019.

Dans ce document, ce document fournit de multiples exemples de la façon dont un faux exercice plandémique « pluriannuel » pourrait être légalement imposé aux masses pour aider le gouvernement à répondre à ses « besoins de préparation, de réponse et de rétablissement en matière de santé ».

Cela aussi a été promulgué sous Trump et s’est appuyé sur les lois précédentes qui ont été appliquées sous Barack Hussein Obama pour transformer l’Amérique en un État policier médicalement fasciste.

En d’autres termes, un démocrate et un républicain ont travaillé ensemble dans leurs administrations respectives pour nous faire avancer jusqu’au point que nous avons actuellement atteint en tant que société. Obama et Trump, et bien sûr Bush en créant le DHS en premier lieu, ont contribué à instaurer cette « nouvelle normalité » sous laquelle nous souffrons actuellement.

« Une « politique d’ordre supérieur » que le plan stratégique ASPR 2020-2023 cite est la « directive de politique présidentielle / PPD – 8 » du président Obama sur la « préparation nationale », publiée en 2011″, explique LifeSiteNews.

« C’est un autre document qui mérite d’être étudié de près pour déterminer si le gouvernement fédéral américain a peut-être planifié un exercice pandémique falsifié. »

Les dernières nouvelles sur la tromperie du virus chinois peuvent être trouvées sur Fascism.news.

Les sources de cet article incluent :

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le NIH avoue avoir financé la recherche sur les coronavirus à gain de fonction à Wuhan, prouvant que Fauci est un menteur

Les National Institutes of Health (NIH) ont sciemment financé la recherche de gain de fonction sur les coronavirus de chauve-souris à Wuhan, en Chine, révèle une lettre récemment découverte de l’agence.

Le biologiste moléculaire Richard H. Ebright a présenté publiquement la lettre pour sensibiliser au fait que le faux « docteur » de la télévision Tony Fauci a menti sous serment devant le Congrès sur la façon dont le NIH « n’a jamais financé et ne finance pas maintenant la recherche sur le gain de fonction dans l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Datée du 20 octobre, la lettre du NIH écrite au membre du classement du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) explique qu’une subvention a été accordée à EcoHealth Alliance, qui l’a ensuite sous-attribuée au laboratoire de Wuhan.

Cet argent du NIH a été utilisé pour financer des projets de recherche en 2018 et 2019 qui ont testé « si les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain dans un modèle murin ».

« Dans cette expérience limitée », poursuit la lettre, « les souris de laboratoire infectées par le coronavirus de chauve-souris SHC014 WIV1 sont devenues plus malades que celles infectées par le coronavirus de chauve-souris WIV1 ».

Par définition, il s’agit d’une recherche de gain de fonction pour un T, et cela prouve que Fauci est un menteur qui pensait qu’il s’en tirerait en niant les faits.

Fauci et Collins ont tous deux commis une trahison contre les États-Unis

La lettre poursuit en déclarant clairement qu’elle « corrige les affirmations mensongères du directeur du NIH Collins et du directeur du NIAID Fauci selon lesquelles, le NIH n’avait pas financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan ».

Il n’y a pas plus simple que cela lorsqu’il s’agit de faire exploser le couvercle sur le petit jeu de déni de Collins et Fauci. Ces deux-là ne pensaient-ils pas que les faits finiraient par sortir, les exposant essentiellement pour trahison ?

Nous savons également maintenant que Fauci et Collins ont envoyé l’argent des contribuables américains à l’Université de Pittsburgh pour prélever des organes et d’autres tissus sur des bébés vivants afin de produire les « vaccins » distribués dans « l’opération Warp Speed ».

« Le NIH a reçu les documents pertinents en 2018 et a examiné les documents en 2020 et à nouveau en 2021 », a tweeté Ebright.

« Le NIH – en particulier Collins, Fauci et Tabak – a menti au Congrès, à la presse et au public. Sciemment. Délibérément. Effrontément.

La lettre montre en outre qu’EcoHealth Alliance a violé de manière flagrante les conditions générales énoncées dans la subvention du NIH en omettant de signaler certaines conclusions clés telles que définies par l’agence.

Le NIH a clairement écrit dans la subvention que « par excès de prudence et comme couche supplémentaire de surveillance, un langage a été inclus dans les termes et conditions de l’attribution de la subvention à EcoHealth qui a décrit les critères d’un examen secondaire, comme une exigence que le bénéficiaire signale immédiatement une augmentation d’un log de la croissance. »

« Ces mesures inciteraient à un examen secondaire pour déterminer si les objectifs de la recherche doivent être réévalués ou si de nouvelles mesures de biosécurité doivent être adoptées », explique la nouvelle lettre.

« EcoHealth n’a pas signalé cette découverte tout de suite, comme l’exigeaient les conditions de la subvention. »

Après avoir pris connaissance de la lettre, le sénateur Rand Paul (R-Ky.) a tweeté que « »Je vous l’avais dit » ne commence même pas à le couvrir ici. » Paul, comme vous vous en souvenez peut-être, a grillé Fauci à plusieurs reprises à ce sujet, seulement pour que Fauci nie tout acte répréhensible.

« Fauci savait », a ajouté le sénateur Tom Cotton (R-Ar.) dans son propre tweet à propos de la lettre. « Il devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites dans toute la mesure de la loi. »

Une poignée d’autres politiciens ont également fait entendre leur voix, réitérant que cela prouve que Fauci est un menteur et qu’il a commis un parjure en mentant sous serment devant le Congrès.

Les dernières nouvelles sur la tromperie plandémique du virus chinois peuvent être trouvées sur Fascism.com.

Les sources de cet article incluent :

Breitbart.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les preuves suggèrent que les vaccins COVID-19 NE FONCTIONNENT PAS

De plus en plus de preuves prouvent que les vaccins précipités contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] ne fonctionnent pas. Une grande partie de ces preuves proviennent des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence nationale de santé publique des États-Unis et l’un des principaux bureaux fédéraux qui ont approuvé les vaccins. (Connexe : les meilleurs scientifiques publient une étude mettant en garde contre les vaccins COVID-19 et exigent la fin immédiate des vaccinations.)

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a précédemment admis que les vaccins COVID-19 n’empêchent pas la transmission du virus.

« Ce qu’ils ne peuvent plus faire, c’est empêcher la transmission », a déclaré Walensky lors d’une conférence de presse. Elle essaie de détourner l’attention de ce fait en affirmant que les vaccins fonctionnent «exceptionnellement bien» pour empêcher les gens de souffrir d’une maladie grave.

Cette affirmation du CDC montre que même les soi-disant experts médicaux ont du mal à continuer à justifier la campagne de vaccination du gouvernement.

« Les médias mainstream, les grandes entreprises technologiques et notre gouvernement ont combiné leurs efforts pour récompenser la conformité et pour faire honte et marginaliser la non-conformité », écrit le commentateur politique libertaire Lew Rockwell. « Jamais il n’y a eu un tel effort pour cajoler, manipuler par la peur et pénaliser les gens pour qu’ils suivent un traitement médical expérimental. »

La plupart des nouveaux cas et décès de COVID-19 en Amérique sont entièrement vaccinés

Des rapports arrivent de tout le pays selon lesquels la plupart des nouveaux cas et décès de COVID-19 proviennent de personnes entièrement vaccinées.

Au Vermont, 76% des décès dus à la COVID-19 signalés en septembre concernaient des personnes entièrement vaccinées. L’État s’est continuellement vanté de son taux élevé de vaccination et de ses faibles taux d’hospitalisation et de mortalité. Mais tout cela a changé lorsque les données concernant son expérience avec les épidémies post-vaccinales sont sorties en septembre.

Selon les données, 33 Vermontois sont morts de la COVID-19 en septembre. Seuls huit d’entre eux n’étaient pas vaccinés. Ces données proviennent du ministère de la Santé du Vermont.

La même situation se produit dans d’autres régions de la Nouvelle-Angleterre, qui se vante d’avoir certains des taux de vaccination les plus élevés du pays. Dans le Massachusetts, le chef de l’UMass Memorial Health a admis que les hôpitaux régionaux de l’État voyaient près de 20 fois plus de patients COVID-19 qu’en juin, la plupart vaccinés.

Des personnes entièrement vaccinées dans tout le pays succombent au coronavirus. Cette situation est devenue si grave que même le CDC n’a pas été en mesure de le nier.

L’ancien directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a récemment admis que plus de 40% des personnes décédées dans le Maryland à cause de la COVID-19 étaient complètement vaccinées.

« Souvent, les gens peuvent penser que c’est un événement rare que des personnes complètement vaccinées meurent », explique Redfield. « Il se trouve que je suis le conseiller principal du gouverneur Larry Hogan dans l’État du Maryland. Au cours des six à huit dernières semaines, plus de 40 pour cent des personnes décédées dans le Maryland ont été complètement vaccinées. »

Redfield a fait ce commentaire en répondant aux questions concernant le décès récent de l’ancien secrétaire d’État Colin Powell. Il est décédé des complications de la COVID-19 alors qu’il était complètement vacciné.

Toutes ces données recueillies auprès des services de santé et des soi-disant experts en santé publique de tout le pays prouvent que l’affirmation selon laquelle il existe actuellement une « pandémie des non vaccinés » est fausse.

« Si les vaccins agissent pour prévenir l’infection, alors les vaccinés n’ont rien à craindre », écrit Rockwell. « Si le vaccin ne prévient pas l’infection, alors les vaccinés restent exposés à un certain risque, et les non vaccinés seraient moins susceptibles de choisir un vaccin qui ne fonctionne pas bien. »

Apprenez-en plus sur la façon dont les vaccins COVID-19 expérimentaux et mortels ne parviennent pas à protéger les gens contre le coronavirus en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent :

SgtReport.com

NationalFile.com

CitizenFreePress.com

VermontDailyChronicle.com

Townhall.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Nous avons payé le prix fort pour notre insouciance – Nous avons perdu notre pays et notre liberté

Dans le comté de Loudoun, en Virginie, un conseil scolaire anti-blanc, démocrate, réveillé, corrompu et immoral a couvert le viol d’une écolière dans une salle de repos pour femmes par un « homme transgenre » prétendant être une femme.

(Article republié de PaulCraigRoberts.org)

Pourquoi la commission scolaire a-t-elle dissimulé le viol ?

La réponse est que le conseil scolaire démocrate a contraint les élèves et les parents au transgenre et a prétendu qu’un adolescent avec des hormones déchaînées et une érection pouvait vraiment, sincèrement, être une femme, tant qu’il le disait, et avoir accès aux toilettes des filles, où il a violé non pas une mais deux victimes.

Lorsque le démocrate de gauche criminellement fou du comté de Loudoun, en Virginie, « conseil scolaire » responsable à 100 % de crimes de viol et de dissimulation, s’est rendu compte que son idéologie idiote avait entraîné le viol d’un enfant, le conseil scolaire démocrate corrompu et criminel s’est couvert pour protéger lui-même. Qu’est-ce qu’un couple de viols? Après tout, les filles finiraient par expérimenter le sexe. Un viol n’est pas grave, et nous ne devons pas le laisser discréditer notre politique transgenre. C’est ainsi que fonctionne le Parti démocrate en Amérique aujourd’hui. Le Parti démocrate est le parti politique de tous les immoralistes anti-blancs et anti-américains fous, et ces immoralistes anti-américains sont en train de détruire les restes de l’Amérique.

Le gouverneur et procureur général démocrate de Virginie anti-blancs et totalement corrompu ne poursuivra pas le conseil scolaire démocrate pour entrave à la justice. Il est peu probable qu’ils poursuivent le violeur, car cela discréditerait la politique des démocrates consistant à forcer le transgenre dans la gorge des gens

Lorsque le mot est sorti et que les parents se sont plaints, le conseil scolaire a demandé à la police blanche immorale et corrompue d’arrêter le parent blanc, et non le violeur ou eux-mêmes clairement coupables d’avoir dissimulé un crime, faisant ainsi obstruction à la justice.

La commission des écoles criminelles n’a toujours pas été inculpée. Le parent de l’enfant violée est en prison pour des accusations absurdes.

C’est l’Amérique d’aujourd’hui. n

Il est acceptable de faire obstruction à la justice et de couvrir les viols d’écolières si vous êtes un conseil scolaire démocrate. Mais si vous êtes républicain et que vous parlez à un Russe, vous serez détruit par un canular du Russiagate.

Une personne pourrait penser que les républicains finiraient par comprendre et apprendre à se battre. Ne retenez pas votre souffle. Les républicains sont également au rendez-vous. L’argent est tout ce qui est important pour l’un ou l’autre parti politique.

Quand vous voyez des policiers blancs manipuler, menotter et arrêter un père blanc qui s’est plaint du viol de sa fille, quand la police, si elle avait une once d’intégrité, devrait arrêter la commission scolaire criminelle pour avoir dissimulé un crime et le violeur pour viol, comment pouvez-vous avoir du respect et du soutien pour la police ? La police idiote détruit le soutien du peuple à leur égard. En effet, les Américains qui vivent sous juridiction démocrate, comme Atlanta, St. Louis, Portland, Seattle, Chicago, Minneapolis, Philadelphie, vivent déjà sans protection policière comme l’incendie et le pillage intensif de ces villes par Black Lives Matter But Not White Ones et la force mercenaire de l’élite américaine, Antifa, le prouve. Les deux seules personnes arrêtées et condamnées pour la flambée massive de violence et de destruction de biens dans les villes américaines contrôlées par les démocrates étaient un couple marié de Saint-Louis qui brandissait des armes à feu pour protéger leur maison. Le procureur de district corrompu, anti-américain et anti-blanc, les a arrêtés et poursuivis. Ceux qui ont brûlé et pillé ont reçu un laissez-passer gratuit par les démocrates.

La police semble incapable de faire ce qu’il faut. Ils semblent toujours soutenir le mal qui règne. C’est la police qui protège le mal qui nous détruit. Tant que la police est alignée sur les démocrates, elle est l’ennemie du peuple américain.

Oui, tout est vrai.

Quand il est présenté aux Américains traditionnels en termes durs, la plupart comprennent que quelque chose ne va pas. Mais ce que j’ai décrit n’est que la pointe de l’iceberg. Les excréments installés à la Maison Blanche par l’establishment via une élection volée ont déclaré la guerre à la moitié de la population américaine – ceux qui font attention et refusent d’accepter le coup de mort, ce qu’est le vaccin Covid.

Joe Biden est un chiffre. Toute sa vie, il a servi les groupes d’intérêt de l’élite financière qui l’ont mis et maintenu en fonction. Il ne sait rien faire d’autre. Être une pute est son occupation de toujours. Pensez juste, si vous pensez que les dernières élections américaines ont été honnêtes, les Américains ont voté pour une pute comme président.

La semaine dernière, le pire embarras que les Américains aient jamais subi – Joe Biden – a attaqué les Américains non vaccinés comme la racine des problèmes de l’Amérique, en tant que personnes cruelles qui ne se soucient pas de leurs compatriotes vaccinés. Le crétin de la Maison Blanche est trop sénile pour pouvoir mettre deux et deux ensemble. Si vous êtes doublement vacciné, et selon l’établissement médical américain corrompu « protégé à 95 % », comment pouvez-vous être menacé par les non vaccinés ?

Ne vous attendez jamais à ce que les médias américains corrompus et méprisables posent cette question au crétin de la Maison Blanche.

The White House Excrement a ensuite décrit la moitié de la population américaine comme des anti-américains dangereux, égoïstes et qui propagent la maladie de Covid malgré le fait que les hôpitaux regorgent de vaccinés, pas de non vaccinés. C’est pareil dans tous les pays. Ce sont les vaccinés qui sont hospitalisés.

Comment est-il possible qu’un président américain puisse s’adresser aux organes de presse avec des mensonges évidents et des dénonciations des citoyens américains qui vont bien au-delà de la dénonciation de Staline dans sa quête du pouvoir des bolcheviks qui ont dirigé la révolution et des koulaks qui y ont résisté, les dénonciations de Mao contre les propriétaires terriens , et les dénonciations de Pol Pot de l’establishment bureaucratique ? Chacun des trois a laissé une montagne de crânes comme monument. Nos crânes seront-ils le monument de Joe Biden ?

[Étonnant, il s’agit d’un phénomène inhérent au capitalisme, de toujours endormir les grandes masses, même si le communisme a aussi ses propres tares longtemps déjà décriées. Joe Biden est né, a grandi et est nourri dans les mamelles du libéralisme prédateur, exploiteur de la plus grande majorité des populations mondiales. Par exemple, les capitalistes ont fait plus de profit en un an que les cinq dernières années, pendant la crise Covid alors que la plus grande majorité des populations mondiales sont rendues de plus en plus pauvres par les actions malfaisantes des mesures prises par les mondialistes. Ouvrez les yeux et regardez les tares du système capitaliste en face, ne trouvez pas toujours des échappatoires. Autre exemple, il n’est pas bon de laisser les dirigeants mondialistes eugénistes d’aller massacrer et ruiner impunément en dehors de leurs nations les autres peuples et nations moins puissantes militairement, car l’effet boomrang ramène toujours le projectile à son point de départ. Jean de Dieu MOSSINGUE (JDDM) – MIRASTNEWS]

Voici Tucker Carlson, le seul journaliste de télévision des Amériques, en effet on peut dire le seul journaliste des États-Unis dans les médias hors Internet. https://www.foxnews.com/transcript/tucker-biden-unvaccinated-americans

Écoutez-le, une fois, deux fois, trois fois, le temps de perdre votre insouciance, car c’est votre insouciance qui vous détruit. Prenez conscience de ce qui vous arrive. Vous êtes confronté à un président américain qui déteste et a l’intention de détruire tous les Américains qui pensent par eux-mêmes, croient en la Constitution, en Dieu et en la liberté civile. Le Parti démocrate a déclaré que tous ces Américains sont des « terroristes nationaux et ennemis de la démocratie », y compris les parents qui « manquent de respect » aux conseils scolaires en se plaignant de l’endoctrinement racial et sexuel de leurs enfants. Non seulement leurs corps sont violés, mais aussi leurs esprits.

Préparez-vous à lutter pour votre liberté, votre famille et votre pays. Les démocrates ont l’intention de détruire les Américains traditionnels. Pour survivre dans une Amérique démocrate éveillée, vous devez gagner la guerre contre vos ennemis démocrates, ou vous rendre au mal et approuver les genres multiples et, si vous êtes blanc, avouer votre racisme et dédommager et rendre vos filles disponibles pour le viol, même le But.

Les Américains sont confrontés au mal total. Ce mal, ce sont les démocrates et les médias putains. Pourquoi les vrais Américains tolèrent-ils leur humiliation quotidienne par des gens malfaisants ?

C’est une prophétie pour notre temps :

« Et je regardai, et voici un cheval pâle : et son nom qui était assis sur lui était la Mort, et l’Enfer le suivait. »

En savoir plus sur : PaulCraigRoberts.org

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Mandat de vaccination utilisé pour vider les actifs de recherche sur les armes de l’Amérique en licenciant les meilleurs scientifiques à Los Alamos

La nature diabolique du régime Biden met l’Amérique et les Américains chaque jour plus en danger alors que ces fous continuent d’exploiter la pandémie de COVID-19 pour affaiblir notre pays face à nos ennemis, telle est leur haine pour nos libertés.

Les armes nucléaires sont peut-être l’une de ces choses que nous, en tant que membres de la race humaine, souhaitons pouvoir ne pas inventer, mais elles sont là maintenant, depuis des décennies, et elles font maintenant partie intégrante de notre sécurité nationale. Mais le régime actuel est déterminé à détruire même cet avantage que nous détenons sur nos deux principaux concurrents – la Russie et la Chine – qui ont leurs propres stocks d’armes nucléaires.

Selon plusieurs rapports, des dizaines d’employés du laboratoire de recherche et de développement d’armes nucléaires de Los Alamos au Nouveau-Mexique risquent d’être licenciés après avoir refusé de se faire vacciner contre la COVID, et parmi ceux qui risquent d’être licenciés figurent certains des meilleurs scientifiques nucléaires de notre pays.

La date limite pour tous les travailleurs fédéraux et les entrepreneurs fédéraux du laboratoire pour obtenir le vaccin est passée et il n’est pas clair à ce stade si l’un des chercheurs hautement qualifiés a effectivement été licencié, mais c’est clairement une considération et si nous perdons ces personnel, il n’y a aucun moyen de remplacer rapidement l’ensemble de compétences et les décennies de connaissances qu’ils acquièrent collectivement.

À ce stade, 114 employés ont déposé une plainte pour obtenir une injonction contre le mandat de vaccination, ce que The Hill a rapporté la semaine dernière : « Les travailleurs du laboratoire du Nouveau-Mexique, qui a créé la bombe atomique, ont déposé une plainte affirmant que les exemptions au mandat ont été refusées sans justification appropriée.

Cependant, un juge d’État a déjà annulé la poursuite, a rapporté KRQE13 :

Vendredi, le juge Jason Lidyard a rejeté la demande des 114 salariés demandant le blocage du mandat vaccinal à la LANL. Jonathan Diener est un avocat représentant certains des plaignants, qui a fait valoir devant le juge que LANL devrait être considérée comme une entité gouvernementale.

« Pour moi, il est parfaitement clair que l’emploi est un avantage que le gouvernement accorde à ces personnes à LANL et qu’ils le retirent parce qu’ils exercent leur droit constitutionnel de décider de ce qui se passe dans leur corps », a déclaré Diener.

Selon le Laboratoire national de Los Alamos, les travailleurs avaient jusqu’au 15 octobre pour se faire vacciner. «Les employés bénéficiant d’exemptions religieuses partiront en vacances ou en congé sans solde jusqu’à ce que les conditions de la pandémie s’améliorent. Le juge Lidyard a déclaré qu’il s’agissait d’un accommodement religieux « correct », a rapporté le média local.

Mais l’avocat des plaignants n’était pas d’accord.

« Ce n’était pas un véritable accommodement et je suis choqué que le juge ait accepté cela comme un accommodement légitime pour ces personnes », a déclaré Diener.

Dans un communiqué, des responsables de Triad National Security LLC, l’entrepreneur fédéral qui gère le laboratoire, ont déclaré : « Triad apprécie les contributions de tous les employés, et notre décision d’imposer le vaccin n’a été prise qu’après une réflexion approfondie.

« La sécurité et la santé de nos employés restent notre priorité absolue alors que nous remplissons notre mission de sécurité nationale et, par conséquent, notre mandat en matière de vaccins reste en vigueur. Nous apprécions l’examen approfondi et la considération fournis par le tribunal sur les questions importantes présentées à l’audience », poursuit le communiqué.

La société a déclaré que 96% des employés du laboratoire étaient vaccinés, mais il est clair que certains des employés les plus importants et les plus talentueux – les scientifiques nucléaires – ne l’étaient pas.

« Les plaignants comprennent des scientifiques, des ingénieurs nucléaires, des chefs de projet, des techniciens de recherche et d’autres qui ont certaines des autorisations de sécurité les plus élevées du pays pour le travail qu’ils effectuent », a rapporté The Associated Press.

« Certains employés ont estimé que le laboratoire pourrait perdre entre 4 et 10 % de ses effectifs en raison du mandat », a poursuivi le service de presse.

Cette pandémie a été tellement politisée – par des démocrates cherchant à étendre et à consolider des pouvoirs inconstitutionnels – qu’elle a presque dû être intentionnelle.

Les sources comprennent :

APNews.com

TheHill.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News