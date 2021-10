Les entièrement vaccinés souffrent de taux d’infection beaucoup plus élevés que les non vaccinés, et cela s’aggrave

Commentaires de Brian Shilhavy

Dix mois après le début des campagnes de vaccination de masse contre la COVID-19 au Royaume-Uni, les statistiques fournies par la Health Security Agency du Royaume-Uni montrent maintenant clairement que ceux qui ont été complètement vaccinés souffrent d’une santé bien pire et sont plus susceptibles aux infections que les non vaccinés.

L’immunité naturelle est bien évidemment plus efficace que « l’immunité vaccinale », qui diminue très rapidement, et apparemment dans le processus détruit également l’immunité naturelle, fournissant le modèle de répétition parfait recherché par les sociétés pharmaceutiques, qui vont désormais lancer des injections de rappel régulières, ainsi que tous leurs effets secondaires, dont deux fois plus de personnes décédées que de personnes décédées après tous les vaccins au cours des 30 dernières années.

Et bien sûr, les injections de COVID-19 n’arrêtent pas la transmission (ils n’ont même jamais prétendu le faire), donc les vaccinés continueront à s’infecter.

C’est une excellente nouvelle pour Big Pharma et une nouvelle dévastatrice pour le public qui a été dupé en prenant ces injections expérimentales de thérapie génique.

Les personnes entièrement vaccinées souffrent de taux d’infection bien plus élevés que les non vaccinés, et la situation empire de jour en jour ; il n’y a aucune justification pour les passeports vaccinaux

C’EST OFFICIEL : La plupart de la population vaccinée du Royaume-Uni souffre de taux d’infection bien plus élevés que les non vaccinés, et cela s’aggrave de jour en jour.

Par Martin Zandstra

The Expose

La Health Security Agency du Royaume-Uni publie des statistiques détaillées sur Covid, qui, au cours des 7 dernières semaines, ont été tabulées par groupe d’âge et statut vaccinal. Cela permet maintenant de répondre à des questions importantes.

L’Agence affirme que la plupart des vaccinés souffrent de taux d’infection considérablement plus élevés, et leur dernier graphique fournit un aperçu :

Tous les 30 ans et plus les vaccinés au Royaume-Uni subissent désormais des taux d’infection bien plus élevés que leurs homologues non vaccinés. Mais en tant qu’instantané, cela ne nous dit rien sur la façon dont cela est survenu, ni sur la façon dont cela peut encore se développer. Ici, nous représentons les données de l’agence dans une série chronologique, afin de favoriser une meilleure compréhension des tendances et des implications.

Le Royaume-Uni a vacciné sa population principalement par ordre d’âge, du plus âgé au plus jeune, et a très récemment commencé à vacciner sa cohorte de moins de 18 ans. Étant les plus fraîchement vaccinés du Royaume-Uni, ils présentent un très haut degré de résistance à l’infection à Covid :

Cette cohorte très récemment vaccinée bénéficie d’une amélioration de 90 % de son taux d’infection, ce qui signifie que son incidence de cas est 10 fois meilleure que celle de ses homologues non vaccinés. C’est impressionnant et nous amène à nous demander combien de temps ce haut degré de protection peut durer ?

La réponse, malheureusement, ne semble pas très longue :

Le précédent groupe d’âge britannique à vacciner était la cohorte des 18-29 ans, dont la moitié était complètement vaccinée il y a environ 9 semaines. Tout en faisant mieux que les non vaccinés de leur âge, ils ont néanmoins perdu la plus grande partie de leur résistance relative à l’infection. S’ils poursuivent leur trajectoire, la semaine 12 verra cet avantage complètement disparaître.

Le groupe d’âge vacciné le plus tôt était la cohorte des 30 à 39 ans. La moitié était complètement vaccinée vers la semaine 27, et à la semaine 39 (encore une fois environ 12 semaines plus tard) avait perdu leur résistance accrue à l’infection. Pour au moins pour ces deux cohortes, il semblerait que leur résistance induite par le vaccin soit réduite à zéro en moins de 3 mois.

Malheureusement, cela ne s’arrête pas là ; Les données montrent que les vaccinés descendent bien en territoire négatif, ce qui peut nous amener à nous demander comment vont maintenant toutes les cohortes vaccinées antérieurement ?

En termes de vulnérabilité à l’infection, la réponse n’est pas si bien :

L’ensemble de la cohorte 40-79 vaccinés est profondément négatif, maintenant en dessous de moins 50 %, ce qui signifie qu’ils souffrent plus du double du taux d’infection de leurs homologues non vaccinés, et il n’y a pas de fin évidente en vue ; Étant donné la tendance continue constante et fortement négative pour toutes les cohortes d’adultes, il est impossible de deviner où et quand ces trajectoires pourraient atteindre leur point le plus bas.

Mais la tendance résulte-t-elle d’une vulnérabilité accrue parmi les vaccinés, ou est-ce qu’une résistance améliorée se développe parmi les non vaccinés ? La réponse semble être les deux :

Les adultes non vaccinés bénéficient de taux d’infection considérablement réduits, mais les vaccinés vont très clairement dans la direction opposée :

Cela soulève la question : pourquoi les vaccinés devraient-ils subir des taux d’infection croissants, alors que les taux de cas des non vaccinés ont à la fois diminué et sont inférieurs ? Certes, nous devrions nous attendre à ce que les vaccinés fassent mieux – certainement pas pire ?

Pourtant, pour toutes les cohortes d’adultes sauf une, c’est exactement le contraire qui est vrai, et même pour eux, cela semble probable pour peu de temps :

Il a été suggéré que l’infection parmi les non vaccinés a induit une immunité naturelle robuste conduisant à leur immunité collective. Cela peut bien être un facteur, mais, comme nous l’avons vu, les vaccinés ont également été infectés, et au moins pour la cohorte 40-79, à des taux beaucoup plus élevés. Pourquoi cela ne profiterait-il pas aussi aux vaccinés ?

Doit-on comprendre que l’infection après la vaccination peut ne pas produire une immunité large similaire ?

La vaccination est destinée à modifier la réponse immunitaire ultérieure à l’infection, ce qui est, bien sûr, l’essentiel ; Il est concevable que cette réponse altérée puisse empêcher le développement d’une large immunité de longue durée qui, autrement, résulte généralement d’une infection naturelle. Cela pourrait alors laisser les vaccinés plus exposés à la réinfection et pourrait aider à expliquer ces résultats. Mais cela reste de la spéculation, nous ne le savons tout simplement pas aujourd’hui.

Ce que nous savons d’après les données britanniques, c’est que toute personne vaccinée il y a plus de quelques mois court un risque beaucoup plus élevé d’infection à Covid, et est donc beaucoup plus susceptible d’être infectée que ses homologues non vaccinés.

Beaucoup de choses ont été dites et écrites pour montrer que les vaccinés sont également capables de transmettre la Covid. Mais parce que leurs symptômes sont souvent atténués, ils sont également plus susceptibles d’être dehors ; ajoutez cela à l’escalade des taux d’infection, et il ne fait aucun doute que les vaccinés constituent désormais de loin le plus grand risque de transmission de la Covid.

À la lumière de cela, les passeports vaccinaux sont clairement insensés ; Ils ne sont rien de plus qu’une invitation à l’infection, pour laquelle aucune justification ne peut désormais subsister.

Une vidéo apparaît d’un homme mourant devant un hôpital qui refuse d’ouvrir sa porte – Un avant-goût de ce qui attend les Américains dans les semaines à venir ?

Une vidéo a émergé apparemment d’un pays hispanophone où des membres de la famille tentent désespérément de faire revivre un homme qui fait partie de leur famille devant une porte de ce qui semble être une sorte de salle d’urgence dans un hôpital ou une clinique.

Un agent de sécurité et quelques personnes sont vus à l’intérieur, mais personne en uniforme comme des infirmières ou des médecins.

Le gardien de sécurité sort à un moment donné et parle à la famille frénétique, mais ne les laisse pas entrer.

Les membres de la famille essaient désespérément d’appliquer la RCR au père/mari, criant à haute voix et exigeant qu’ils ouvrent leurs portes.

Enfin, au bout de quelques minutes, une ambulance venue d’ailleurs se présente pour tenter de le soigner.

C’est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Je n’ai pas le contexte de l’endroit où cela s’est produit, mais je pense qu’il est important de le montrer à nos lecteurs, car cela pourrait très bien être la scène qui sera bientôt vécue dans tous les États-Unis avec des problèmes de personnel massifs dans notre système hospitalier, cela ne fait qu’empirer, car de nombreuses infirmières et membres du personnel hospitalier démissionnent ou sont licenciés en raison des mandats de vaccination contre la COVID, tandis que d’autres sont blessés ou meurent des suites des injections.

En fait, cela commence déjà à se produire d’après les sources d’information publiées ces derniers jours.

L’hôpital du Maine suspend les soins d’urgence en raison d’une pénurie de personnel

Les urgences d’Allina WestHealth et les soins d’urgence sont fermées en raison de la grève des infirmières

La salle d’urgence de Twin Cities ferme pendant la grève des infirmières

Grève des infirmières à la clinique Allina Health à Plymouth; Urgences, services de soins d’urgence temporairement fermés

Les Américains sont gâtés depuis de très nombreuses années maintenant, la majeure partie du pays étant couverte de services d’urgence 911 où tout ce qu’il faut faire en cas d’urgence est de composer le 911 et une ambulance se présentera en quelques minutes et fournira des soins d’urgence sur le chemin aux urgences d’un hôpital ou d’une clinique locale.

Mais les mandats du vaccin COVID-19 créent également une pénurie d’ambulanciers, et plus tôt ce mois-ci, l’American Ambulance Association a envoyé une lettre d’avertissement au Congrès indiquant que la capacité de continuer à offrir des services 911 est actuellement gravement menacée.

Un groupe de services médicaux d’urgence (EMS) a émis un avertissement concernant une pénurie de travailleurs à l’échelle des États-Unis qui pourrait mettre en péril le système 911 à certains endroits.

« C’est un problème qui se développe depuis plusieurs années en raison du manque de financement chronique du Congrès pour les services d’ambulance, mais certainement pendant la pandémie, les choses ont atteint un niveau de crise », a déclaré le président de l’American Ambulance Association, Shawn Baird, à Fox News le 10 octobre.

Au cours des derniers mois, « nous avons assisté à une énorme perte de main-d’œuvre et les écoles ont fermé des établissements de formation paramédicale et cessé de former de nouveaux étudiants au cours de la dernière année, nous sommes donc soudainement confrontés à un grave déficit », a déclaré Baird.

Son organisation a envoyé une lettre aux dirigeants de la Chambre et du Sénat disant que le système EMS est confronté à une « pénurie de main-d’œuvre paralysante », notant qu’il s’agit d’un « problème à long terme qui se développe depuis plus d’une décennie ». La pénurie de main-d’œuvre, avertit la lettre, pourrait miner le système d’urgence 911 et mérite l’attention du Congrès. (Histoire complète.)

La mentalité de « droit » de la plupart des Américains pense que les soins médicaux sont une sorte de « droit » et que, dans une situation d’urgence, tout le monde a « droit » à ces services.

Ce n’est pas vrai.

Le système médical aux États-Unis est géré par des entreprises privées pour la plupart, et elles ne vous doivent rien, surtout si elles n’ont pas le personnel nécessaire pour répondre aux besoins d’urgence.

Les hôpitaux et cliniques financés par l’État comptent depuis longtemps parmi les centres médicaux les moins bien desservis, mais ils sont toujours occupés par des particuliers, et non par des fonctionnaires élus, et ne sont pas obligés de travailler, surtout maintenant lorsque le gouvernement leur dit de se procurer un vaccin expérimental obligatoire afin de conserver leur emploi.

Cela va être un énorme réveil pour la plupart des Américains, alors j’essaie de vous avertir à l’avance.

Croyez-le ou non, votre santé est VOTRE responsabilité, et il n’y a aucun « droit constitutionnel » pour vous d’exiger que d’autres prennent soin de vous lorsque vous êtes malade ou blessé en cas d’urgence.

Commencez donc à connaître ces travailleurs et infirmières des SMU de votre communauté qui perdent leur emploi parce qu’ils refusent de se faire vacciner contre la COVID-19, et commencez à planifier en conséquence.

Geoffrey Young : un agent spécial du FBI, 45 ans, décède moins de 24 heures après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer

ARIZONA, ÉTATS-UNIS – Un homme de 45 ans est décédé moins de 24 heures après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer. Geoffrey Young, un agent spécial du FBI, s’est fait injecter le 17 avril. En quelques heures, Geoffrey a eu plusieurs symptômes, notamment un mal de tête et des nausées. Sa femme l’a vérifié plusieurs fois au lit parce qu’il faisait du bruit, mais il semblait aller bien et ils pensaient que les effets secondaires étaient normaux. La prochaine fois qu’elle l’a vu plusieurs heures plus tard, il était bleu et son bras tendu au-dessus du lit. Il ne respirait plus et il a finalement été déclaré mort.

« Mon mari croyait tellement en la liberté », a déclaré sa femme, Ona, dans une vidéo Instagram. « À tel point qu’il s’est mis au travail tous les jours pour défendre nos libertés, et se battre pour nos libertés. Il faisait confiance à la science, il est allé chercher son vaccin. Il l’a fait avant qu’on lui dise que tu dois aller chercher ça, il l’a fait. Et il se moquait de moi et me disait ‘Ona, tu es stupide, ça va. Ne t’en fais pas. Des millions de personnes en ont, et tout va bien. Tout ira bien.

Regardez la vidéo complète ici :

Un rapport du VAERS sur la mort de Geoffrey :

