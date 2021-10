Trouvé 818 044 cas où le vaccin est la COVID-19 – Steve Kirsch + 13 enfants sont morts des vaccins Covid-19 dans une école en Afrique du Sud et aucune couverture médiatique

Trouvé 818 044 cas où le vaccin est la COVID-19 – Steve Kirsch

1. ‘TFNT9: les membres du comité des vaccins du CDC et de la FDA devraient démissionner pour n’avoir pas détecté les signaux de sécurité

Publié le 29 septembre 2021

Rumble https://rumble.com/ — J’ai essayé de leur dire qu’il y avait d’énormes signaux de sécurité générés dans VAERS et que l’algorithme de détection CDC était défectueux. Ils m’ont ignoré.

Alors maintenant, ils peuvent jouer dans leur propre vidéo où j’expose l’incompétence totale de tous les membres du comité. Non seulement ils n’ont PAS détecté plus de 1 000 signaux de sécurité par eux-mêmes, mais même après que cela leur ait été expressément signalé, ils ne pouvaient pas non plus les reconnaître.

C’est inacceptable. Ils devraient tous démissionner. L’Amérique mérite mieux que cela.

Le 29 septembre, j’ai demandé à la présidente Grace Lee de répondre à ce que j’ai dit. Je posterai sa réponse si jamais j’ai de ses nouvelles. Je ne retiens pas mon souffle sur celui-là.

Un bel article écrit par un éditeur de revue médicale à ce sujet : https://popularrationalism.substack.com/p/the-vaccine-safety-signals-everyone

2. ‘Les experts de la FDA révèlent que les vaccins Covid-19 tuent au moins 2 personnes pour 1 vie qu’ils sauvent alors qu’ils votent 16-2 contre l’approbation des injections de rappel https://theexpose.uk/2021/09/20/fda -experts-covid-vaccins-tuer-des-personnes-battre-twitter-censure/

le 20 septembre 2021

Les experts de la FDA ont voté contre l’approbation des rappels de vaccination Covid-19 pour toute personne de plus de 16 ans aux États-Unis, citant un manque de données à long terme et déclarant que les risques ne l’emportent pas sur les avantages car les vaccins Covid-19 tuent au moins 2 personnes pour 1 vie sauvée.

Lors d’une émission en direct réalisée le 17 septembre, le comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration s’est réuni pour débattre et voter sur la demande de Pfizer et BioNTech d’offrir des injections de rappel au grand public. La réunion a duré plus de 8 heures et contenait des révélations choquantes.

Le Dr Joseph Fraiman, médecin urgentiste à la Nouvelle-Orléans, a pris la parole pendant plusieurs minutes lors de la réunion et a révélé qu’aucune preuve clinique n’existe pour réfuter les affirmations selon lesquelles les vaccins Covid-19 nuisent à plus de personnes qu’ils n’en sauvent.

« Nous avons besoin de votre aide en première ligne, pour mettre fin à l’hésitation vaccinale. Exigez que les essais de rappel soient suffisamment importants pour trouver une réduction des hospitalisations.

« Sans ces données, nous, l’establishment médical, ne pouvons pas appeler en toute confiance les militants anti-Covid qui prétendent publiquement que les vaccins nuisent plus qu’ils n’épargnent, en particulier chez les jeunes et en bonne santé.

« Le fait que nous n’ayons pas les preuves cliniques pour dire que ces militants ont tort devrait nous terrifier tous ».

Le Dr Joseph Fraiman a ensuite été suivi par Steve Kirsch, directeur exécutif du Covid-19 Early Treatment Fund, qui a révélé que les vaccins Covid-19 tuent plus de personnes qu’ils n’en économisent.

«Je vais concentrer mes remarques aujourd’hui sur l’éléphant dans la pièce dont personne n’aime parler, que les vaccins tuent plus qu’ils n’en sauvent.

« Nous avons été amenés à croire que les vaccins étaient parfaitement sûrs, mais ce n’est tout simplement pas vrai. montre que les crises cardiaques surviennent 71 fois plus souvent après ces vaccins par rapport à tout autre vaccin »,

Steve Kirsch a ensuite poursuivi sa présentation en montrant une diapositive intitulée « Excess Death: Life ratio is UNACCEPTABLE ». La diapositive montre combien de décès supplémentaires ont été nécessaires après la vaccination pour sauver une vie à cause de Covid-19.

« Seuls le VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) sont statistiquement significatifs, mais les autres chiffres sont troublants. » dit Steve Kirsch.

« Même si les vaccins ont une protection à 100 %, cela signifie toujours que nous tuons 2 personnes pour sauver 1 vie.

«Quatre experts ont effectué des analyses en utilisant des sources de données non américaines complètement différentes et tous ont trouvé à peu près le même nombre de décès liés au vaccin en excès, soit environ 411 décès par million de doses. Cela se traduit par 115 000 personnes décédées (à cause des vaccins Covid-19). »

Le directeur exécutif du Covid-19 Early Treatment Fund a ensuite souligné de sérieuses préoccupations concernant les données provenant d’Israël.

« Les vrais chiffres confirment que nous tuons plus que nous n’en économisons. Et j’adorerais regarder les données du ministère israélien de la Santé sur les 90 ans et plus, où nous sommes passés d’un groupe vacciné de 94,4% à 82,9% au cours des 4 derniers mois. ‘

DÉCOLORÉ ET DÉOXYGÉNÉ : Les cellules sanguines exposées au vaccin de Pfizer perdent leur couleur rouge et leur oxygène sains ? !

Source : Tim Truth. Cette fausse injection de caillot détruit votre sang à plus d’un titre. Plus de vidéos qui pourraient vous plaire :

