Un homme politique canadien exige une enquête urgente sur l’augmentation du nombre de morts subites chez les adolescents à la suite de la vaccination Covid-19 + Pourquoi Fauci et la cabale mondiale insistent pour que vos enfants soient injectés?

Un homme politique canadien a écrit au commissaire de la police provinciale de l’Ontario pour demander une enquête urgente sur une série de morts subites survenues dans tout l’Ontario, au Canada, chez des personnes par ailleurs jeunes et en bonne santé à la suite de la vaccination Covid-19.

Randy Hillier est membre du Parlement provincial de l’Ontario, Canada depuis 2007. L’homme de 63 ans a été initialement élu membre du Parti progressiste-conservateur, mais est indépendant depuis 2019.

Le 22 octobre 2021, le député a écrit au commissaire Thomas Carrique de la police provisoire de l’Ontario pour demander une enquête immédiate sur les morts subites de jeunes et de personnes en bonne santé. Hillier a déclaré dans un communiqué de presse que sa demande d’enquête est basée sur des données de Santé publique de l’Ontario révélant une occurrence disproportionnée parmi les groupes démographiques plus jeunes de réactions indésirables potentiellement graves aux vaccins Covid-19, exprimant une inquiétude particulière pour les maladies cardiovasculaires.

Le député Hillier a également déclaré que de telles tendances sont observées dans les données accessibles au public dans le monde entier, incitant plusieurs pays à suspendre complètement l’utilisation de certains vaccins ou à restreindre leur utilisation chez les jeunes adultes et les enfants.

Par exemple, la Suède a récemment imposé une interdiction indéfinie de l’administration de l’injection à ARNm de Moderna à toute personne de moins de 31 ans après qu’un receveur ait développé une maladie cardiaque invalidante. Cela fait suite à la suspension du vaccin dans la plupart des pays nordiques en raison d’une litanie de problèmes de santé.

Alors que les dernières données disponibles de l’Office for National Statistics sur l’Angleterre et le Pays de Galles montrent que les décès chez les enfants de sexe masculin ont augmenté de 82% par rapport à la moyenne sur cinq ans depuis qu’ils ont reçu pour la première fois l’injection Covid-19 à ARNm de Pfizer.

Randy Hillier, député provincial, déclare qu’en tant qu’élu, il se sent obligé de remettre en question la politique publique, en particulier lorsque les preuves suggèrent que la politique publique peut avoir un impact négatif sur le public. Il a déclaré au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario que l’augmentation du nombre de morts subites chez des individus jeunes et en bonne santé est une grande source de préoccupation et qu’ils doivent l’entière vérité aux familles des personnes décédées qui cherchent des réponses.

La lettre complète au commissaire peut être lue dans son intégralité ci-dessous –

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

LE DERNIER DU DR.VERNON COLEMAN L’ÉPIDÉMIE DE DÉCÈS D’ADOLESCENTS « INEXPLIQUÉS » CONTINUE À CHOQUER

https://www.bitchute.com/embed/3rOYhISnm6Ma/?feature=oembed#?secret=wv1ia55yI1

https://www.bitchute.com/video/3rOYhISnm6Ma

Le spectacle Alex Jones (spectacle complet) – Sans publicité – 27-10-21

Au cours des 16 derniers mois, des milliers d’experts médicaux ont averti que les vaccins Covid-19 expérimentaux déclencheraient la myocardite, l’ADE et d’autres réactions mortelles !

Malgré tout cela, la FDA contrôlée par Pfizer a annoncé son intention de commencer à injecter le cocktail mortel à des enfants aussi jeunes que CINQ !

Décès de Covid-19 dans chaque pays – Avant et après les programmes de vaccination de masse

Chaque image raconte un résultat sans équivoque – les décès augmentent dans chaque pays après le début des vaccinations

UN HOMME DIT – UNE FILLE ISRAÉLIENNE SUCCOMBE PAR VACCIN TUEUR (PIQURE) PFIZER

Source : Tap News

Docteur : Les hydres et parasites à Vaccins, sont transformant des humains en de nouvelles espèces

https://www.bitchute.com/embed/6idnvhwUdays/?feature=oembed#?secret=vbrf6g4e1v

https://www.bitchute.com/video/6idnvhwUdays

🚨MD : Les hydres et parasites des VACCINS chez les humains transformant en nouvelles espèces mutantes. (Enfants yeux noirs)

Je viens de poster une vidéo et j’ai immédiatement reçu 5 pouces vers le bas. J’ai dû désactiver ma section de commentaires en raison de MorgellonsLive Trolling my Acct. Désolé! Voir la vidéo ci-dessous pour des faits sur ce piratage à la traîne. (Remarquez que ma vidéo de réfutation ci-dessous a également 5 pouces vers le bas 👎 qui proviennent tous de comptes d’alias MorgellonsLive; tout comme cette vidéo ayant 5 pouces immédiats 👎 vers le bas).

Veuillez ignorer jusqu’à 5 pouces vers le bas car MorgellonsLive Channel traque mon compte en feuilletant toutes mes vidéos avec l’alias identifié suivant BitChute Accts : MorgellonsLive (Has One 👁 Eye User Image), MichelleX (X=CUBE, Pyramid, Satan), WildThings et HeartFollowers (Satan est après nos cœurs) ! Elle a créé plusieurs morceaux à succès injustifiés sur les gens; y compris moi créant un faux récit complètement fabriqué; tout en ne partageant jamais Jésus / Salut en Christ dans aucune de ses vidéos. J’explique tous les faits ici : https://www.bitchute.com/video/xW4Tdnstpa6u/

Le brevet prouve que le vaccin est une plate-forme de formation à l’obéissance

LE MONDE ENTIER CHANGERA si cette interview est vue par les masses. Ça y est. C’est la « Variante » FINALE. Votre vie, la vie de nos enfants et de chaque génération à venir seront à jamais asservies si cet agenda est mis en œuvre ! PARTAGEZ S’IL VOUS PLAIT!

Le Dr Zelenko laisse tomber la BOMBE ATOMIQUE : Où est passée la grippe ?

Source : Telegram WWRevolution News Channel https://t.me/WWRevolutionNews/3185 Publié le 27 octobre 2021

Le Dr Vladimir « Zev » Zelenko a posé une bombe hautement explosive sous le récit de la grippe aujourd’hui sur The Stew Peters Show. En plus de sa question, le Dr Zelenko a également annoncé la sortie de son traitement pour enfants, qui est disponible en précommande MAINTENANT !

🌍 COVID WORLD WAR 🇮🇹 Les hôtesses de l’air italiennes refusent les injections

Dénonciateur des soins de santé pédiatriques : UNE RÉALITÉ HORRIFIQUE à laquelle nous nous attendions tous – Stew Peters

D’innombrables dénonciateurs inondent la boîte de réception du Stew Peters Show. Nous pourrions littéralement faire des segments sur ces TOUTE LA JOURNÉE. Alors que la FDA pousse l’aiguille vers nos enfants d’âge préscolaire pour un gain financier et un règne tyrannique total, nous continuerons à exposer les conséquences horribles de leur programme diabolique.

Vous voulez en voir plus ? Voir plus ici :

GRAPHIQUE D’AVERTISSEMENT – Effet indésirable extrême du vaccin (discrétion du spectateur conseillée)

Résumé des opinions d’experts concernant les décès et les mensonges du vaccin Covid. A VOIR et à partager

Résumé des opinions d’experts concernant les décès dus aux vaccins… Yeadon, Zalenko, McColough, Roger Hodgekinson, le Dr Ardis et le lanceur d’alerte scientifique de Pfizer révélant un contenu toxique (infertilité) et des brevets pré-covid 19. La FDA était au courant de tous les effets secondaires nocifs, y compris ceux pour les enfants, en août. 2020. (diapositive 16 du powerpoint)

Plus de décès et de blessures liés au vaccin signalés au cours des 10 mois suivant les injections de COVID-19 par rapport à tous les autres vaccins au cours des 30 dernières années

De nouvelles données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ont révélé que 16 310 personnes sont décédées après avoir reçu des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] au cours des 10 derniers mois. En revanche, les données jusqu’en décembre 2020 ont montré qu’il n’y avait eu que 6 214 décès dus à tous les vaccins approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) au cours des 30 dernières années.

Le VAERS a également enregistré 2 102 décès fœtaux suite aux vaccinations COVID-19 chez les femmes enceintes.

De plus, il y a eu plus d’invalidités permanentes, de réactions mettant la vie en danger et d’hospitalisations liées aux vaccins COVID-19 au cours des 10 derniers mois qu’à tous les autres vaccins au cours des 30 dernières années.

Malgré le nombre croissant d’événements indésirables et de décès liés aux vaccins COVID-19, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la FDA insistent sur le fait qu’ils sont « sûrs et efficaces ».

Le CDC a admis qu’il existe certains risques pour les vaccins COVID-19, notamment des caillots sanguins et une inflammation du foyer. Cependant, l’agence a déclaré que ces effets secondaires connus sont rares.

Les données les plus récentes partagées par le VAERS ont montré qu’il y avait eu 12 553 cas de caillots sanguins après la vaccination, entraînant 589 décès, 869 incapacités permanentes et 2 543 événements mettant la vie en danger.

Il y avait également eu 7 791 cas d’inflammation cardiaque qui ont entraîné 119 décès, 250 incapacités permanentes et 867 événements mettant la vie en danger.

Les personnes âgées sont les plus en danger, avec 76% des décès enregistrés dus aux injections de vaccins survenant chez des personnes de plus de 65 ans. Cela se traduit à ce jour par 12 396 décès. Au cours des 10 derniers mois, il y avait eu 11,6 fois plus de décès chez les personnes âgées vaccinées qu’il n’y en avait eu au cours des 30 dernières années après tous les autres vaccins.

Le CDC et la FDA ont toujours approuvé les injections « de rappel » pour ce groupe d’âge.

Le VAERS sous-déclare les événements indésirables et les décès

Depuis le début de la base de données VAERS, on sait que le système est « passif » et que les cas ont été largement sous-déclarés. Certaines estimations au fil des ans ont émis l’hypothèse qu’à peine 1% de tous les cas ont été signalés.

Des témoignages de travailleurs de première ligne travaillant avec des patients dans les hôpitaux ont déclaré qu’il y avait un effort énorme mis sur les infirmières et les médecins pour ne pas signaler les effets secondaires des injections COVID-19 dans la base de données.

Le Dr Jessica Rose a mené une analyse complète de la sous-déclaration des événements indésirables, et elle a montré qu’au moins 150 000 personnes sont décédées à la suite de injections COVID-19 aux États-Unis. (Connexe : Une étude révèle que MOINS de 1 % des blessures causées par le vaccin sont signalées au VAERS.)

Le rapport a pris une analyse indépendante d’un seul événement VAERS que la FDA et le CDC ont admis être un événement indésirable du vaccin sur la base d’essais avant que les injections ne soient autorisées. L’événement indésirable était l’anaphylaxie.

En examinant des études indépendantes qui ont signalé le taux d’anaphylaxie pour déterminer le pourcentage réel d’événements indésirables, elle a constaté qu’il était sous-déclaré dans la base de données.

VAERS peu fiable, sujet aux préjugés

L’intérêt pour le VAERS s’est accru depuis l’approbation des vaccins COVID-19. Cependant, les données qui en proviennent peuvent être trompeuses.

Le Dr Russell Bush, directeur et médecin légiste en chef du Michigan Institute of Forensic Science & Medicine, a déclaré que les conclusions ne devraient pas être tirées des données brutes car elles n’incluent pas nécessairement le résultat des examens des chercheurs.

Les responsables de la santé ont averti que la base de données est sujette à des biais et ne fournit pas une image précise des effets secondaires des vaccins. N’importe qui peut soumettre un rapport au système et il l’accepte sans déterminer si ces effets indésirables ont été causés ou non par les vaccins.

Le site Web lui-même comprend un long avertissement sur la façon dont les données ne devraient pas être utilisées pour conclure également à la sécurité des vaccins, notant que les rapports ne représentent qu’une fraction de tous les événements indésirables. Cependant, les événements graves sont plus susceptibles d’être signalés.

La clause de non-responsabilité indiquait en outre : « Bien que très importants pour surveiller la sécurité des vaccins, les rapports VAERS seuls ne peuvent pas être utilisés pour déterminer si un vaccin a causé ou contribué à un événement indésirable ou à une maladie. Les rapports peuvent contenir des informations incomplètes, inexactes, fortuites ou invérifiables.

Obtenez plus de mises à jour COVID-19 sur Pandemic.news.

Les sources comprennent :

GlobalResearch.ca

HealthImpactNews.com

MLive.com

Mary Villareal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Pourquoi Fauci et la cabale mondiale insistent pour que vos enfants soient injectés pour une «protection» contre une maladie qui ne représente aucune menace pour leur santé?

Ronald Reagan a dit un jour : « N’ayez pas peur de voir ce que vous voyez.

(Article de Leo Hohmann republié de LeoHohmann.com)

Il a fait cette déclaration dans son discours d’adieu le 11 janvier 1989. Il donnait des conseils sur la façon dont la politique étrangère américaine devrait considérer l’ex-Union soviétique alors qu’elle tentait de se débarrasser de son image de société totalitaire brutale.

Ce que Reagan essayait de dire, c’est que si cela ressemble toujours au communisme, alors c’est probablement le cas. Ne faites pas attention à ce qu’ils appellent ça. Faites attention à son apparence, à ce que ressentent ceux qui vivent sous le régime.

Les citoyens épris de liberté d’Amérique, d’Europe, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Israël et du Canada feraient bien d’écouter les conseils de Reagan et de les appliquer aujourd’hui.

L’étiquette du parti politique au pouvoir peut dire « démocrate » ou « républicain », mais que se passe-t-il autour de vous ? Si vous voyez des amis et des parents dans ce qui est censé être une société libre être licenciés de leurs emplois – des emplois critiques comme les infirmières, les médecins, les pompiers, les flics, les soldats et les chauffeurs de camion – parce qu’ils n’accepteront pas qu’une substance expérimentale inconnue leur soit injectée. leur corps, alors vous ne devriez pas hésiter à prendre cela pour argent comptant.

Ne le balayez pas comme une anomalie temporaire.

Vous avez déjà tout entendu de vos amis et de votre famille.

« Ne vous emballez pas autant. »

« Pourquoi es-tu toujours aussi négatif ? »

« Calmer. Les choses changeront lorsque le [remplir le parti de votre choix] prendra le relais lors des prochaines élections. »

Mais les choses ne semblent jamais changer.

Appelez ça comme ça : l’autoritarisme. Totalitarisme. Fascisme. Communisme. Dictature. Vous n’avez peut-être pas l’adjectif parfait, mais vous savez quand quelque chose ne va pas. Ça n’a pas l’air bien. Cela ne se sent pas bien.

Nous vivons un moment critique de l’histoire. Un groupe relativement restreint d’élites très riches et très puissantes nous pousse durement à accepter un nouveau système de communisme d’entreprise, en fait plus proche du fascisme, dans lequel un gouvernement incroyablement gonflé s’est associé à de grandes entreprises pour forcer le peuple à accepter un programme qui beaucoup se sentent mal à l’aise avec.

Ces élites, avec leurs copains des médias d’entreprise, utilisent une propagande basée sur la peur pour attiser la haine contre les non-conformistes, tout en faisant pression sur tout le monde – homme, femme et enfant – pour qu’il se soumette à la « nouvelle normalité ».

Obtenez cette injection ou affrontez un avenir impensable en marge de la société. Vous serez relégué dans une sous-classe permanente, inapte à travailler, à voyager ou même à pouvoir acheter ou vendre là où les gens respectables se réunissent.

Ils «perdent patience», comme l’a annoncé Biden dans son ordonnance du 9 septembre pour des mandats d’injection nationaux, avec nous, les non conformes.

Ce n’est pas à cela que ressemblent les sociétés libres. Même pas près. Si vous n’avez pas le droit de choisir ce qui entre dans votre corps sous peine d’être considéré comme un paria social et économique intouchable, alors vous n’avez pas le droit de choisir quoi que ce soit. Une fois que vous acceptez la prémisse que votre employeur ou le gouvernement a ce niveau de contrôle sur votre vie, les choses ne peuvent que se dégrader à partir de là.

Mais le message venant de Big Tech, Big Pharma, Big Religion et Big Government est simple et direct – se conformer ou se laisser distancer.

Le pape François et de puissants dirigeants évangéliques tels que Franklin Graham sont également à bord de ce nouvel ordre mondial, rebaptisé par le Forum économique mondial comme la Grande Réinitialisation. Il en va de même pour les dirigeants politiques les plus importants des deux partis. En fait, tout leader de personnes qui pousse l’idée d’injections universelles obligatoires est d’accord avec la réinitialisation de l’humanité et du transhumanisme, qu’ils le réalisent ou non.

Je veux dire ce que j’ai dit : TOUT LEADER qui pousse les injections comme « sûres et efficaces » ne sera pas de votre côté quand cela compte le plus. Abandonnez-les maintenant.

Pourquoi je dis ça ? Parce que ces injections détiennent la clé de la transformation de l’humanité, de la réingénierie génétique de l’espèce humaine en quelque chose que les transhumanistes appellent l’Humanité 2.0.

Cela signifie-t-il que les injections initiales des trois injections génétiques de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson vous transformeront en quelque chose d’irréversiblement anti-humain ou anti-Dieu ?

Je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question, mais à tout le moins la pression de recevoir des vaccins Covid réguliers sous peine de perdre votre emploi et votre liberté de mouvement ouvrent une voie socio-économique massive pour ceux qui abuseraient de la nouvelle technologie génétique. technologie à des fins malveillantes.

Et si nous regardons le palmarès de ceux qui ont poussé le plus fort pour ces tirs, il est clair que nous parlons de personnes qui n’ont pas gagné notre confiance. Ils ne fonctionnent pas selon les mêmes normes éthiques que nous.

Examinons donc les objectifs de l’industrie biomédicale dans leurs propres mots.

Le projet du génome humain a été lancé par le gouvernement américain en 1990 et achevé 13 ans plus tard, le 14 avril 2003 – à ce stade, les scientifiques avaient cartographié la séquence de l’ensemble des 3,2 milliards de bases nucléotidiques (l’équivalent de 3,2 milliards de lettres d’information).

Depuis l’achèvement du projet du génome humain en 2003, l’accent est passé de la découverte des séquences d’ADN à leur analyse et à la formulation de moyens d’éditer et d’améliorer la constitution génétique de tous les êtres vivants.

Mais l’arrogance de la science moderne ne s’arrête pas là.

Depuis une dizaine d’années, les scientifiques mènent des expériences non seulement pour remanier génétiquement ce que cela signifie d’être humain, mais aussi pour numériser et stocker les informations ADN qu’ils capturent des animaux et des êtres humains.

Notez le logo officiel du Human Genome Project. Il est très instructif quant à ses objectifs globaux pour l’avenir de l’humanité.

Les tests PCR généralisés lancés pendant la peur de Covid servent bien les objectifs de la collecte de données ADN.

Patrick Wood, l’un des chercheurs les plus respectés sur les mouvements de la technocratie moderne et du transhumanisme, est l’auteur d’un article, Global Blueprint Exposed: The Takeover of all Genetic Material on Earth, reliant les fils d’une monstrueuse prise de pouvoir mondiale menée sous le couverture d’une urgence sanitaire.

Wood retrace les origines de la poussée mondialiste d’aujourd’hui pour une grande réinitialisation de la civilisation humaine aux premiers stades du mouvement international de la biodiversité, qui a commencé en 1987 avec la publication de Notre avenir à tous, également connu sous le nom de rapport Brundtland, une étude commandée par l’ONU nommée après son président, Gro Harlem Brundtland. Les idées contenues dans cette étude ont été reflétées dans la Convention des Nations Unies sur la biodiversité de 1992 qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, à peu près au même moment où l’ONU travaillait sur son entreprise massive, l’Agenda 21.

Une fois qu’il a « appris quoi chercher », Wood a déclaré que cela avait commencé à apparaître partout où il regardait, à commencer par Notre avenir commun, qui déclare :

« La diversité des espèces est nécessaire au fonctionnement normal des écosystèmes et de la biosphère dans son ensemble. Le matériel génétique des espèces sauvages contribue des milliards de dollars chaque année à l’économie mondiale sous la forme d’espèces cultivées améliorées, de nouveaux médicaments et médicaments, et de matériaux de dessin pour l’industrie. (C’est nous qui soulignons)

Le développement spécifique de la biodiversité est vu au chapitre 6, Espèces et écosystèmes : ressources pour le développement :

« Les espèces et leur matériel génétique promettent de jouer un rôle croissant dans le développement, et une puissante justification économique émerge pour renforcer les arguments éthiques, esthétiques et scientifiques en faveur de leur préservation. La variabilité génétique et le matériel génétique des espèces contribuent à l’agriculture, à la médecine et à l’industrie pour plusieurs milliards de dollars par an… Si les nations peuvent assurer la survie des espèces, le monde peut espérer de nouveaux aliments améliorés, de nouveaux médicaments et médicaments, et de nouvelles matières premières pour l’industrie.

Plus loin, Brundtland déclare :

« De vastes stocks de diversité biologique sont en danger de disparition au moment même où la science s’efforce d’exploiter la variabilité génétique grâce aux progrès du génie génétique… utiliser les gènes plus efficacement pour améliorer les conditions humaines, nous avons cherché et trouvé ce trésor malheureusement épuisé.

Wood a déchiffré le code du mot biomédical. Lorsqu’ils utilisent le mot « biodiversité », ils signifient « ressources génétiques ».

« Les gènes doivent être exploités et utilisés plus efficacement qu’ils ne le sont dans leur état naturel », explique-t-il.

Les clés pour comprendre où ces prédateurs mondiaux nous emmènent étaient « de se cacher toutes ces années à la vue et dans un anglais simple », m’a dit Wood. « Il est inconcevable pour moi que cela n’ait pas été découvert auparavant, que ce lien avec la Convention sur la biodiversité n’ait pas été signalé. Cela explique certainement pourquoi la biotechnologie et Big Pharma tiennent le monde entier en otage de cette pandémie étant donné que le virus et l’injection sont génétiquement modifiés. »

Cette connexion n’a pas été découverte jusqu’à présent parce que nous, le peuple, n’avons pas creusé assez profondément dans ces documents mondialistes et ne les avons pas pris au sérieux. Et ceux qui ont inspecté les documents ont constaté que le public ne voulait pas croire ce qu’ils contenaient. Ils avaient « peur de voir ce qu’ils pourraient voir », comme l’a prévenu Reagan. Il était plus facile de nous considérer comme des papillons et des porteurs de chapeaux en papier d’aluminium.

Il y avait cependant des allusions, même dans les années 1990, à ce qui était vraiment prévu pour l’avenir.

Wood cite l’une de ces pépites qu’il a extrait du livre de 1994, The Earth Brokers, qui évoquait le véritable programme du mouvement en plein essor de la biodiversité émanant de l’ONU et de l’Agenda 21. Les auteurs écrivent à la page 171 :

« Ni Brundtland, ni le secrétariat, ni les gouvernements n’ont élaboré de plan pour examiner les pièges du libre-échange et du développement industriel. Au lieu de cela, ils ont rédigé une convention sur la façon de « développer » l’utilisation de la biodiversité par le biais de brevets et de la biotechnologie. »

Pendant ce temps, les progrès dans le développement de l’édition de gènes et la numérisation de l’ADN humain ont décollé à une vitesse fulgurante depuis que ces idées sur «l’exploitation» du matériel biogénétique ont été présentées pour la première fois dans des articles universitaires secs au cours des années 1980.

Je crois que ces avancées scientifiques ont maintenant franchi une ligne importante dans le royaume spirituel, le royaume de Dieu, où aucun homme n’a le droit de marcher.

Il devrait être évident maintenant que le virus a conduit à la nécessité d’un « vaccin » et que le « vaccin » a conduit à l’idée de passeports de santé numériques, qui contiennent un code QR numérisable sur une application pour téléphone portable.

Amener les gens à accepter les passeports numériques est la clé du plan des mondialistes visant à numériser toute la vie humaine en ajoutant progressivement plus d’informations personnellement identifiables à l’application ainsi que vos données bancaires et de transactions financières.

Ils doivent préparer cela pour que les gens acceptent le nouveau système de monnaie numérique basé sur la technologie blockchain. Plus de 65 banques centrales dans le monde sont à divers stades de la préparation du lancement de nouvelles monnaies numériques en remplacement des espèces.

Les injections ont été vendues comme un simple « vaccin » qui nécessite simplement des « injections de rappel » continues pour rester efficaces. C’est une tromperie. En fait, les plans représentent la première incursion de l’humanité dans l’édition de gènes universelle qui offrira des opportunités infinies pour des éditions ultérieures grâce aux boosters continus.

C’est pourquoi les médias d’entreprise et ses « vérificateurs de faits » soutenus par des milliardaires sont devenus fous dès le début, en 2020, dès que quelqu’un a souligné l’évidence, que ces injections ne sont pas comme les vaccins précédents, qu’elles changent réellement votre génétique. codage, en demandant à votre corps de créer artificiellement une protéine de pointe toxique, puis de délivrer cette toxine aux cellules de tout votre corps.

Le Dr Tal Zaks, le médecin-chef de Moderna, l’a admis dans une conférence TED en 2017, avant Covid et avant qu’il ne devienne interdit de souligner la vérité sur la technologie de l’ARNm, qui était déjà pleinement développée en 2017 comme traitement potentiel du cancer. mais n’avait toujours pas l’approbation de la FDA. « Nous avons piraté le logiciel de la vie », a déclaré Zaks.

Moderna a expliqué la structure de base de la technologie de l’ARNm sur son site Web, la comparant à «un système d’exploitation informatique». Votre corps est le matériel et l’injection d’ARNm est le logiciel. Une fois installé, l’industrie biopharmaceutique peut « plug and play » toute mise à jour future dont elle estime avoir besoin. Voir la capture d’écran du site Web de Moderna ci-dessous.

Qu’est-ce que tout cela signifie et où va-t-il?

Ces injections représentent la dernière frontière de l’homme jouant à Dieu et conduiront à quelque chose de si mal que Dieu n’aura d’autre choix que de détruire les responsables. Comment ou quand cette destruction a lieu, personne ne le sait, mais vous pouvez compter sur un grand calcul à un moment donné.

Ces élites avides de pouvoir au sein du gouvernement, des entreprises et de nombreuses églises n’ont aucun respect pour que l’individu fasse des choix pour lui-même. Ils revendiquent maintenant la propriété de votre corps, ce qui signifie qu’ils peuvent dicter ce qu’il contient. Il n’y a plus à se cacher derrière d’obscurs documents de l’ONU. Ils se sont surpassés en tant que maîtres de tâches cruels et anti-humains.

Bill Gates se souciait-il que ses vaccins contre la polio tuent et paralysent des milliers d’enfants indiens avant que le gouvernement indien ne mette finalement un terme à l’expérience ? Pas le moindre.

Ces élites voient l’humanité comme leur terrain de jeu personnel pour l’expérimentation.

La division du NIH du Dr Anthony Fauci a financé une expérience barbare à l’Université de Pittsburgh qui consistait à greffer le cuir chevelu de bébés avortés de 5 mois sur des souris et des rats «humanisés». Il a financé une autre étude dans un laboratoire nord-africain en Tunisie dans laquelle 44 chiots Beagle ont été infectés par des parasites pathogènes, après quoi certains ont eu leurs cordes vocales retirées afin que les scientifiques puissent travailler dessus sans avoir à endurer leurs aboiements incessants alors qu’ils mouraient lentement, morts douloureuses.

C’est le même Dr Fauci à qui les parents sont invités à faire confiance pour obtenir des conseils concernant la vaccination de leurs enfants. Il apparaît quotidiennement dans les grands médias d’entreprise, ce qui en fait sa priorité absolue de tromper les parents en leur faisant offrir leurs enfants à l’expérience du vaccin Covid. Il dit qu’il veut que chaque enfant se fasse injecter d’ici la fin de l’année son « vaccin » altérant les gènes, malgré les données montrant que les enfants de moins de 18 ans ont une chance statistique de 99,998% de survivre à Covid. Il fait le tour de tous les principaux médias qui diffusent des mensonges sur les dangers de Covid pour les enfants et sur la sécurité et l’efficacité du sérum expérimental d’ARNm pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Est-ce le genre d’homme à qui vous voulez confier les décisions concernant la santé de votre enfant ?

Il n’est pas le seul à vouloir nourrir de force les nouvelles expérimentations d’édition de gènes sous le couvert de « vaccins ».

Le Dr Richard Besser, pédiatre et ancien directeur par intérim du CDC, a déclaré à CNN le 22 octobre que les pédiatres américains « pousseraient beaucoup plus fort » pour les vaccins Covid chez les enfants que dans la plupart des autres pays. Les injections pour les enfants de 5 à 11 ans seront déployées dès le 1er novembre et la pression pour que les parents s’y conforment sera intense.

S’ils disent que vous devez vous faire injecter, vous devez le faire. Ou perdre votre emploi. Perdez votre carrière, perdez vos études collégiales, perdez votre capacité à payer vos factures et à mettre de la nourriture sur la table. S’ils disent que vous devez injecter votre enfant, vous devez le faire ou le retirer de l’école.

Ressemblez-vous encore au communisme?

Pour connaître leur agenda, tout ce que nous avons à faire est d’écouter ce que ces prédateurs mondiaux élitistes disent dans leurs propres mots.

Mais voici la clé : n’écoutez pas ce qu’ils disent lorsqu’ils sont interviewés par NBC, ABC, CNN ou le Washington Post. Ce sont leurs mercenaires de propagande. Non, vous devez écouter ce qu’ils disent quand ils se parlent, quand ils pensent que personne à l’extérieur ne fait attention.

Donc, si vous voulez connaître la véritable raison de Covid et la réponse insensée à Covid des gouvernements de l’ancien monde libre, écoutez simplement Fauci et ses collègues s’exprimer lors d’un sommet sur l’avenir de la santé au Milken Institute en 2019.

Fauci et ses amis biomédicaux ont ouvertement discuté de la nécessité d’un «événement perturbateur» – un «virus pseudo-grippal» en provenance de Chine – pour justifier le contournement de décennies d’approbation d’une nouvelle technologie vaccinale (ARNm) qu’ils voulaient introduire. Ils savaient qu’une telle expérience ne volerait jamais à moins que les gens ne soient morts de peur d’un nouveau virus tueur.

Étonnamment, la vidéo de ces scientifiques fous discutant de leurs plans diaboliques est toujours en ligne sur Twitter. Surveillez et essayez de ne pas perdre le contenu de votre estomac.

VIDÉO DE CHOC : à partir de 2017, le Dr Fauci et certains scientifiques du NIH discutent de la nécessité d’un « événement perturbateur » comme un virus grippal en provenance de Chine afin de justifier le contournement de décennies d’approbation pour une nouvelle technologie de vaccin qu’ils souhaitent approuver 🤯 pic.twitter.com/ fDfADj27p5

– Melissa Tate (@TheRightMelissa) 7 octobre 2021

Mais attendez. Ça s’empire.

Bill Gates, Klaus Schwab, Anthony Fauci et compagnie veulent utiliser la peur évoquée par le virus pour inciter les gens à accepter un nouveau système d’identification numérique.

Ils veulent prendre votre identité physique et la fusionner avec votre identité numérique afin que vous soyez plus facile à suivre, à surveiller et à évaluer en termes de valeur pour la société. Klaus Schwab, le directeur fondateur du Forum économique mondial, nous l’a dit dans son livre La quatrième révolution industrielle. Nous aurions dû écouter quand ce livre est sorti en janvier 2017, il y a près de cinq ans.

Toujours en 2017, le Dr Seth Berkley, PDG de la Gavi Global Vaccine Alliance de Bill Gates, a écrit un article pour le magazine Nature qui soulignait la nécessité de déplacer les masses vers les systèmes d’identification numérique.

En 2018, GAVI a annoncé que l’identité numérique était au centre de son programme INFUSE, conformément à l’objectif 16.9 de l’Agenda 2030 des Nations Unies, qui en septembre 2015 a été approuvé par plus de 100 pays en tant que mise à jour de l’Agenda 21.

Le graphique ci-dessous, depuis supprimé du site Web de GAVI, présente la dernière étape du système de passeport de santé d’identité numérique, surnommé « Accès à d’autres services ».

« … la carte de santé numérique pour enfants peut être utilisée pour accéder à des services secondaires, tels que l’école primaire, ou des services financiers, servant de base à une identité numérique largement reconnue. »

Vous voyez donc où ils veulent en venir avec toute cette arnaque au passeport de santé. Cela n’a rien à voir avec votre santé. Votre vie physique, numérique et financière sera liée ensemble dans une petite carte d’identité numérique astucieuse, scannable avec un code QR sur votre téléphone portable. Est-ce une coïncidence qu’à partir de 2022, tous les anciens téléphones portables, téléphones à clapet et « téléphones à graveur » seront progressivement supprimés et ne seront plus utilisables par votre fournisseur de services cellulaires ?

Se conformer ou se laisser distancer. C’est ta décision. Quant à moi et aux miens, tout laisser de côté commence à avoir l’air de mieux en mieux.

Mais, dans le processus de prise de décision, n’ayez pas peur de voir ce que vous voyez.

En savoir plus sur : LeoHohmann.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News