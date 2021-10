INGRÉDIENTS DU VACCIN COVID-19

Cette information est supprimée. Veuillez partager et télécharger une copie PDF.

INTRODUCTION

Le 20 août 2021, le Dr Robert Young a publié les conclusions de son équipe après avoir analysé les quatre « vaccins » COVID-19 dominants à l’aide de la microscopie à contraste de phase, de la microscopie électronique à transmission et à balayage et de la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie. Leurs résultats confirment et approfondissent les investigations antérieures menées par le Dr Pablo Campra (Université d’Almeria, Espagne), le Dr Juan F. Gaston Ananos (Hôpital de Barbastro, Espagne), ainsi que les récents rapports de pathologie d’autopsies de décédés vaccinés qui ont été effectués par le Prof. Dr. Arne Burkhardt, le Prof. Dr. Walter Lang et le Prof. Dr. Peter Schirmacher (Allemagne & Autriche).

Beaucoup de ces substances ont été observées comme étant liées à l’oxyde de graphène et aux nanoparticules métalliques. Les nanoparticules GO sont nécrotiques, capables de passer dans ou à travers des barrières physiologiques, y compris (mais sans s’y limiter) la barrière hémato-air, la barrière hémato-testiculaire, la barrière hémato-encéphalique et la barrière hémato-placentaire. Sur une période de plusieurs mois après l’injection intramusculaire, jusqu’à 75 % de la « plate-forme de distribution » des nanoparticules GO et la plupart des substances énumérées ci-dessous sont largement transportées dans le corps des mammifères, dans le sang, le cerveau et d’autres organes. Certains des nombreux effets toxiques de l’oxyde de graphène sont la myocardite et la coagulation du sang. La contamination des vaccins semble être si courante qu’on pourrait croire qu’elle est délibérée.

INGRÉDIENTS IDENTIFIÉS DU VACCIN COVID-19

Ces résultats sont cohérents sur le plan de la composition avec certains des contenus déclarés des produits Pfizer et Moderna. J’imagine qu’une analyse quantitative plus poussée du contenu devrait permettre d’identifier les composés chimiques probables qui n’ont pas été explicitement identifiés par les fabricants (via la spectrométrie de masse et les dérivations de masse molaire). Compte tenu de l’expérience qui a été menée au Kenya en 2014 (et plus ici), je soupçonne que la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) (composée principalement de carbone, d’hydrogène, d’azote et d’oxygène) en fait peut-être partie.

La découverte d’acier inoxydable (et de particules noires non identifiées) dans les vaccins Moderna au Japon peut expliquer une partie du fer, du carbone, de l’azote, de l’aluminium, du silicium, du titane, du cuivre et/ou du sélénium détectés dans cette chimère particulière. Moderna prétend que les inclusions d’acier inoxydable étaient une contamination accidentelle et limitée à certains lots fabriqués par les Laboratorios Farmaceuticos Rovi dont le siège est à Madrid. L’équipe du Dr Young a observé des fragments d’acier inoxydable à l’échelle nanométrique dans le vaccin AstraZeneca et des particules d’acier inoxydable agrégées dans le vaccin Janssen.

Plus récemment, des rapports en provenance du Japon révèlent la présence de contaminants blancs flottants non identifiés dans les vaccins Pfizer, qui, selon Pfizer, sont probablement des ingrédients vaccinaux non dissous. Quelle que soit la composition revendiquée, les solides non dissous sont-ils toujours sans danger lorsqu’ils sont injectés dans le corps ?

INGRÉDIENTS DÉCLARÉS DU VACCIN COVID-19

DECLARED INGREDIENTS CHEMICAL COMPOSITION PFIZER MODERNA Active Ingredients Comirnaty mRNA C 15 H 31 N 3 O 13 P 2

(DNA/variable) Yes mRNA-1273 mRNA C 15 H 31 N 3 O 13 P 2

(DNA/variable) Yes Lipids Cholestrol C 27 H 46 O Yes Yes 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) C 44 H 88 NO 8 P Yes Yes ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2- hexyldecanoate) (ALC-3015) C 48 H 95 NO 5 Yes 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) H−(O−CH 2 −CH 2 )n−OH Yes Lipid SM-102 C 44 H 87 NO 5 Yes 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000-DMG) (C 2 H 4 O)nC 32 H 62 O 5 Yes Buffers potassium chloride KCl Yes monobasic potassium phosphate KH 2 PO 4 Yes sodium chloride NaCl Yes basic sodium phosphate dihydrate Na 2 HPO 4 Yes tromethamine (tris(hydroxymethyl)aminomethane) C 4 H 12 ClNO 3 Yes tromethamine hydrochloride C 4 H 11 NO 3 Yes acetic acid C 2 H 4 O 2 Yes sodium acetate C 2 H 3 NaO 2 Yes water H 2 O Yes Yes Other sucrose C 12 H 22 O 11 Yes Yes

The components which do not appear to have been declared include:

Aluminium (Al)

Bismuth (Bi)

Cadmium (Cd)

Chromium (Cr)

Copper (Cu)

Iron (Fe)

Lead (Pb)

Magnesium (Mg)

Manganese (Mn)

Nickel (Ni)

Selenium (Se)

Silicon (Si)

Sulfur (S)

Tin (Sn)

Titanium (Ti)

Vanadium (V)

Graphene oxide (C 140 H 42 O 20 )

…qui comprend le parasite du sang, Trypanosoma cruzi (maladie de Chagas) ou éventuellement Trypanosoma brucei (maladie du sommeil africaine), comme indiqué dans les rapports les plus récents de la MHRA (reproduits ci-dessous) et quatre rapports du VAERS. Trypanosoma est composé de carbone, d’oxygène, de chrome, de soufre, d’aluminium, de chlorure et d’azote.

Des preuves visuelles provenant de plusieurs sources indiquent ce qui semble être Hydra vulgaris dans certains des vaccins. Tout le monde peut deviner pourquoi ces polypes d’eau douce pourraient être là.

LES PARASITES

La plage de température recommandée pour le stockage et le transport de la chimère de Pfizer est de -70 °C ± 10 °C et la durée maximale de stockage à température ambiante indiquée ne dépasse pas 6 heures.

Source : https://www.pfizer.com/news/hot-topics/covid_19_vaccine_u_s_distribution_fact_sheet

Les échantillons de Trypanosoma sont conservés cryogéniquement pour le stockage et le transport en laboratoire dans une plage de températures de -80˚C à -60˚C et semblent rester viables à température ambiante jusqu’à 6 heures.

Les médias grand public diffusent des articles sur des épidémies potentielles de maladie de Chagas (Trypanosoma cruzi) depuis plusieurs mois déjà.

« Le Texas est désormais engagé dans un conflit majeur avec le Covid-19. Cependant, ce ne sera pas la seule maladie à laquelle l’État devra faire face d’ici 2021. L’État est également confronté à une éventuelle épidémie de maladie de Chagas. Source : https://www.natureworldnews.com/articles/47211/20210825/chagas-disease-texas-faces-new-deadly-outbreak-amidst-covid-pandemic.htm

Il y a eu des reportages récents dans les médias sur le venin de serpent comme source possible de composés pour traiter la « COVID ». Il existe des recherches similaires sur le venin de scorpion comme traitement pour Chagas. Cela a du sens si nous avons affaire à un parasite vivant, contre lequel ces toxines complexes sont efficaces.

Cela peut également expliquer l’efficacité du médicament antiparasitaire Ivermectine, qui a démontré des résultats prometteurs en tant que traitement possible à la fois pour Trypanosoma brucei et Trypanosoma cruzi.

La Mayo Clinic énumère les symptômes de la maladie de Chagas (T. cruzi) tels que gonflement au site d’infection*, fièvre*, fatigue*, éruption cutanée*, courbatures*, gonflement des paupières, maux de tête*, perte d’appétit, nausées*, diarrhée ou vomissements *, ganglions enflés, hypertrophie du foie ou de la rate, battements cardiaques irréguliers*, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque soudain, difficulté à avaler* en raison d’une hypertrophie de l’œsophage et des douleurs à l’estomac ou de la constipation due à une hypertrophie du côlon.

L’Organisation mondiale de la santé décrit les symptômes de la maladie du sommeil africaine (T. brucei) comme de la fièvre*, des maux de tête*, une hypertrophie des ganglions lymphatiques, des douleurs articulaires*, des démangeaisons, des changements de comportement, de la confusion, des troubles sensoriels*, une mauvaise coordination* et des troubles du cycle de sommeil.

Les symptômes ci-dessus qui sont cohérents avec ceux de « COVID-19 » (tels que publiés par le CDC et l’OMS) sont en italique. Ceux marqués d’un astérisque (*) sont répertoriés par le NICD comme effets secondaires possibles du « vaccin » COVID-19.

L’infection par la trypanosomose américaine (T. cruzi) entraîne un risque de mortalité 2,3 fois plus élevé toutes causes confondues par rapport aux individus non infectés. Sans traitement, la trypanosomose africaine (T. brucei) est invariablement fatale, avec une détérioration mentale progressive conduisant au coma, à une défaillance systémique des organes et à la mort.

LES MÉTAUX

La plupart des métaux présentent une certaine forme de toxicité lorsqu’ils sont injectés, mais le potentiel de dommages augmente de façon exponentielle lorsqu’un corps humain, contenant des nanoparticules magnétiques ou diamagnétiques, est placé dans le champ puissant produit par un équipement d’imagerie par résonance magnétique.

AVERTISSEMENT URGENT. Nous pensons que les IRM provoquent des blessures graves, y compris la paralysie chez les patients vaccinés contre le Covid-19. Les patients montrent des signes clairs d’avoir des particules magnétisées en leur sein après la vaccination. L’hypothèse est que les nanoparticules lipidiques magnétisées présentes chez le patient migrent sous les énormes champs magnétiques utilisés dans une IRM, provoquant des dommages à l’échelle nanométrique équivalents à de multiples blessures par éclats d’obus. Source : https://www.notonthebeeb.co.uk/post/gp-urgent-warning

Ingrédients du vaccin COVID-19 7

La photo dans ce tweet est en fait un scanner Canon Aquilion RX CT.

RAPPORTS DE PATHOLOGIE

Plus de confirmation de métaux et toute une série de contaminants non identifiés ont été trouvés à la fois dans les vaccins et dans le sang et les organes de patients et de cadavres vaccinés en Allemagne et en Autriche. Un réseau croissant de dizaines (voire de centaines) de médecins et de pathologistes commence à mener de manière indépendante les recherches de pharmacovigilance que les fabricants de vaccins et les gouvernements ont (criminellement) négligé de faire :

Lundi 20 septembre 2021, à l’institut pathologique de Reutlingen, les résultats des autopsies de huit personnes décédées après la vaccination COVID-19 ont été présentés. Les analyses des tissus fins ont été réalisées par les pathologistes Prof. Dr. Arne Burkhardt et Prof. Dr. Walter Lang. Les résultats confirment la conclusion du professeur Peter Schirmacher selon laquelle parmi plus de 40 cadavres qu’il a autopsiés et qui sont décédés dans les deux semaines suivant la vaccination COVID19, environ un tiers de ces décès ont été causés par la vaccination. Les détails microscopiques des changements tissulaires ont été montrés lors de la conférence de presse diffusée en direct. Le Prof. Dr. Werner Bergholz présentera les paramètres actuels de l’enregistrement statistique des événements de vaccination. La conférence de presse a également présenté les résultats de l’analyse d’échantillons de vaccins COVID-19 par un groupe de recherche autrichien, qui sont cohérents avec les conclusions de scientifiques du Japon et des États-Unis. Des composants contenant des métaux non déclarés ont été trouvés dans le vaccin. Visuellement, les éléments vaccinaux se distinguent par leur forme inhabituelle. Les résultats de l’enquête ont conduit à des demandes juridiques et politiques, par exemple, pour la collecte immédiate d’informations par les autorités afin de pouvoir évaluer le risque sanitaire posé à la population par les vaccins COVID-19. Par exemple, les premiers signes d’altération de la fertilité chez les personnes vaccinées peuvent être examinés en consultant les registres de FIV. Grâce au registre du cancer, des informations peuvent être obtenues sur le développement du cancer en raison des modifications génétiques de l’ARN viral. La suspension de la vaccination COVID-19 doit être envisagée. Source : https://pathologie-konferenz.de/en/ Vidéo : https://rumble.com/vmxiwd-covid-19-vaccines-undeclared-ingredients-german.html (avec de mauvais sous-titres anglais traduits par machine uniquement pour le moment).

Cet article sur minds.com semble décrire certaines des structures observées et rapportées par les chercheurs allemands et autrichiens. Le compte d’utilisateur qui l’a publié a été supprimé par Minds quelques minutes après mon vote positif sur la publication. Le message d’origine semble également avoir été supprimé du groupe Telegram t.me/covid_vaccine_injuries.

LE RAPPORT BARBASTRO

Le rapport de pharmacovigilance de l’hôpital de Barbastro a révélé une incidence statistiquement significative de décès « COVID » chez les patients qui avaient reçu le vaccin contre la grippe Chiromas®. Une enquête plus large sur les dossiers médicaux a confirmé cette tendance, conduisant à la conclusion que les vaccins étaient « iatrogènes », et ont été un facteur important contribuant aux décès attribués à la COVID-19. Ils ont également noté que le composant iatrogène du vaccin antigrippal Chiromas® était possiblement associé au composant polysorbate 80 qui est utilisé comme tensioactif non ionique pour les nanoparticules d’oxyde de graphène en suspension.

« … les 20 personnes décédées dans le Secteur avaient toutes plus de 65 ans. Parmi eux, 17 avaient enregistré l’administration du vaccin et de son lot par les soins primaires, et des 3 autres il n’y a aucun enregistrement. Les personnes vaccinées contre la grippe représenteraient donc au moins 85 % du nombre total de décès. « …le taux de mortalité des vaccinés enregistrés est quatre fois supérieur à celui des non-vaccinés, dans un échantillon déjà significatif de 94 individus. » Le rapport Barbastro

CONTAMINANTS DANS D’AUTRES VACCINS

« Les analyses effectuées montrent que dans tous les échantillons contrôlés les vaccins contiennent des corps étrangers non biocompatibles et biopersistants qui ne sont pas déclarés par les Producteurs, contre lesquels le corps réagit de toute façon. Cette nouvelle enquête représente un nouveau contrôle de qualité qui peut être adopté pour évaluer l’innocuité d’un vaccin. Notre hypothèse est que cette contamination est non intentionnelle, puisqu’elle est probablement due à des composants ou des procédures pollués de procédés industriels (par exemple les filtrations) utilisés pour produire des vaccins… » « La quantité de corps étrangers détectés et, dans certains cas, leurs compositions chimiques inhabituelles nous ont déconcertés. Les particules inorganiques identifiées ne sont ni biocompatibles ni biodégradables, c’est-à-dire qu’elles sont biopersistantes et peuvent induire des effets qui peuvent devenir évidents soit immédiatement à l’approche du moment de l’injection, soit après un certain temps après l’administration. Il est important de se rappeler que les particules (cristaux et non molécules) sont des corps étrangers à l’organisme et qu’elles se comportent comme tels. Plus particulièrement, leur toxicité est à certains égards, différente de celle des éléments chimiques qui les composent, ajoutant à cette toxicité… ils induisent une réaction inflammatoire. Source: https://blog.nomorefakenews.com/2021/09/15/metal-particles-in-many-vaccines-but-dont-worry-line-up-and-take-your-shots/

VAERS A SIGNALÉ DES DÉCÈS PAR TYPE DE VACCIN ET PAR FABRICANT (1988-2021)

Les vaccins COVID-19 représentent 51% de tous les rapports de décès par vaccin soumis au VAERS depuis 1988. Double-cliquez/appuyez sur un segment pour accéder au niveau du fabricant.

source : CDC Vaccine Adverse Event Reporting System

AFM/AFP ASSOCIÉ AU VACCIN

Peut-être liés, plusieurs reportages médiatiques sont apparus ces dernières années en ce qui concerne les avertissements du CDC en 2018 concernant d’éventuelles épidémies de myélite flasque aiguë chez les jeunes enfants. Voici un extrait du « Transcript for CDC Telebriefing : Update on Acute Flaccid Myelitis (AFM) in the U.S. » du CDC. du 17 octobre 2018 :

À l’heure actuelle, nous savons que le poliovirus n’est pas la cause de ces cas de MFA. Le CDC a testé chaque échantillon de selles des patients AFM, aucun des échantillons n’a été testé positif pour le poliovirus. L’AFM peut être causée par d’autres virus, tels que l’entérovirus et le virus du Nil occidental, des toxines environnementales et une condition où le système immunitaire du corps attaque et détruit les tissus corporels qu’il confond avec des matières étrangères. Bien que nous sachions que ceux-ci peuvent causer l’AFM, nous n’avons pas été en mesure de trouver une cause pour la majorité de ces cas d’AFM. La raison pour laquelle nous ne connaissons pas l’AFM – et je suis frustré que malgré tous nos efforts, nous n’avons pas été en mesure d’identifier la cause de cette maladie mystérieuse. – Dr Nancy Messonnier, Directrice / CDC National Center for Immunization and Respiratory Diseases

Un certain nombre d’articles et d’études ont été publiés sur des cas de paralysie flasque aiguë/myélite associée au vaccin :

« La paralysie induite par le vaccin appelle à l’action, selon une étude »

« Paralysie flasque aiguë associée au poliovirus circulant dérivé d’un vaccin – Philippines, 2001 »

« La poliomyélite paralytique associée au vaccin : une étude de cohorte rétrospective des paralysies flasques aiguës au Brésil »

« Poliomyélite paralytique associée au vaccin et autres maladies avec syndrome de paralysie flasque aiguë au Bélarus »

« Mesurer l’immunité contre la polio pour planifier les activités de vaccination »

« Éclosions de myélite flasque aiguë aux États-Unis »

C’était le sujet de discussion dans cette interview avec le Dr Bryan Ardis.

BIG PHARMA & CHINE

Il existe au moins un brevet pour ces chimères iatrogènes. Soumis en septembre 2020 :

Il semblerait que la plupart des géants pharmaceutiques et biotechnologiques soient profondément liés à leurs homologues chinois depuis au moins 30 ans.

Pfizer a investi plus de 500 millions de dollars US en Chine depuis les années 1980, GlaxoSmithKline (GSK) a investi plus de 400 millions de dollars US, tandis qu’AstraZeneca a investi plus de 140 millions de dollars US. AstraZeneca a ouvert un centre d’essais cliniques en Asie de l’Est à Shanghai, Roche a établi son premier centre de R&D en Asie à Shanghai, Eli Lilly a également ouvert un centre de recherche et développement (R&D) à Shanghai et Novo Nordisk possède un centre de R&D à Beijing Zhongguancun. (ZGC) Parc des sciences de la vie. GSK et Pfizer ont également mis en place des centres de R&D en Chine.« Parcs biotechnologiques : la Chine dans le futur futur » (2011) – https://www.asiabiotech.com/15/1503/0034_0039.pdf

11 septembre 2021 :

« Maintenant, grâce aux documents publiés dans le cadre d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act par The Intercept contre les National Institutes of Health (qui n’étaient pas suffisamment rédigés pour jeter Fauci sous le bus), nous savons maintenant que Fauci a financé EcoHealth Alliance, un New York- à but non lucratif basée à Peter Daszak, était absolument engagée dans la recherche de gain de fonction pour fabriquer des coronavirus chimériques basés sur le SRAS, qui, selon eux, pourraient infecter les cellules humaines. » https://www.zerohedge.com/covid-19/massive-foia-release-proves-fauci-funded-wuhan-research-construct-sars-related https://theintercept.com/2021/09/06/new-details-emerge-about-coronavirus-research-at-chinese-lab/

23 septembre 2021 :

« De nouveaux documents montrent qu’à peine 18 mois avant l’apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs [Peter Daszak] avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules pénétrant la peau contenant de « nouvelles protéines à pointes chimériques » de coronavirus de chauve-souris dans des chauves-souris des cavernes du Yunnan, en Chine. » « Ils prévoyaient également de créer des virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) pour financer les travaux. https://www.zerohedge.com/politique/wuhan-scientists-planned-release-chimeric-covid-spike-proteins-bat-populations-using-skin https://drasticresearch.org/2021/09/21/the-defuse-project-documents/

22 octobre 2021 :

« Les NIH admettent avoir financé des expériences COVID de gain de fonction ; Donne à EcoHealth cinq jours pour rapporter les données » https://www.zerohedge.com/covid-19/nih-admits-funding-gain-function-covid-experiments-gives-ecohealth-five-days-report

Tic-tac… Je me demande où sont passées ces armes biologiques « chimériques » ?

J’ai retiré les images MET précédemment publiées ici, car je n’ai pas pu confirmer la source de la seconde. En guise de substitut, les images ci-dessous servent à illustrer la similitude visuelle remarquable entre la couronne de protéines nanoparticulaires (source) et la protéine « spike » du «coronavirus» SARS-CoV-2 (source).

Entretiens associés

Documents référencés et lectures complémentaires

“Pfizer ‘Vaccine’ Contains 99% Graphene Oxide After Electron Microscope Analysis” : https://stateofthenation.co/?p=71587 “Graphene Oxide on the Brain” : https://www.materialstoday.com/carbon/news/graphene-oxide-on-the-brain “Graphene Toxicity Causes Myocarditis” (Heart Inflammation) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352940718302853 “ZEN Graphene Solutions Announces Exclusive Worldwide Rights to Commercialise Rapid, Saliva-Based COVID-19 Antigen Testing Technology” : https://www.zengraphene.com/zen-graphene-solutions-announces-exclusive-worldwide-rights-to-commercialize-rapid-saliva-based-covid-19-antigen-testing-technology/ “Health Canada issues advisory for face masks containing graphene” : https://www.ctvnews.ca/health/health-canada-issues-advisory-for-face-masks-containing-graphene-1.5372822 Patent: “Lyophilized carbon nanotubes/graphene oxide modified cigarette filter…” – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894715007937 Patent: “A graphene based tobacco smoke filter…” – https://patents.google.com/patent/WO2017187453A1/en “Graphene Oxide in Food Packaging” – https://www.go-graphene.com/blogs/news/graphene-oxide-in-food-packaging “Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms” : https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y (local copy) “Radio-frequency characteristics of graphene oxide” – https://www.researchgate.net/publication/234845171_Radio-frequency_characteristics_of_graphene_oxide “Genetically engineered ‘Magneto’ protein remotely controls brain and behaviour” – https://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2016/mar/24/magneto-remotely-controls-brain-and-behaviour “Graphene nanosheets found in rainwater” – https://zerogeoengineering.com/2021/graphene-nanosheets-found-in-rainwater/ “Barbastro Hospital Report” – https://nobulart.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/Hospital-de-Barbastro-Huesca.pdf (local copy) (english) “The ex vivo and in vivo biological performances of graphene oxide and the impact of surfactant on graphene oxide’s biocompatibility” – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001074212602526 “Removal of 2,4-D, glyphosate, trifluralin, and butachlor herbicides from water by polysulfone membranes mixed by graphene oxide/TiO2 nanocomposite: study of filtration and batch adsorption” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6582012/ “Nanotechnology: emerging tools for biology and medicine” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3841729/ “Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of bio-coronated 2D materials” – https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/nh/c8nh00318a “Toxicity of Low-dose Graphene Oxide Nanoparticles in an in-vivo Wild Type of Caenorhabditis elegans Model” – https://aaqr.org/articles/aaqr-20-09-oa-0559 “nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier” – https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en “How INBRAIN Neuroelectronics develops graphene-based neural implants” – https://www.medicaldevice-network.com/features/inbrain-neuroelectronics-graphene/ “US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, All Cause Severe Morbidity” – https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific–1811.pdf “Moderna says COVID vaccines sent to Japan contained stainless steel particles” – https://japantoday.com/category/national/moderna-says-tainted-covid-vaccines-sent-to-japan-contained-steel “HCG Found in WHO Tetanus Vaccine in Kenya Raises Concern in the Developing World ” – https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=81838 “Tetanus vaccine may be laced with anti-fertility drug” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12346214/ “Anti-fertility vaccines” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2665354/ “Biotechnology Parks: China into the Next Future” (2011) – https://www.asiabiotech.com/15/1503/0034_0039.pdf “Are Rare Cases Of Myocarditis Linked To Pfizer, Moderna Covid-19 Vaccines?” – https://www.forbes.com/sites/brucelee/2021/04/27/are-rare-cases-of-myocarditis-linked-to-pfizer-moderna-covid-19-vaccines/ “Trypanosoma Cruzi Experimental Infection and COVID-19: Similar Cardiovascular Syndrome?” – https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.ID.001832.pdf “We have already heard that the treatment doesn’t do anything, so why should we take it? A mixed method perspective on Chagas disease knowledge, attitudes, prevention, and treatment behaviour in the Bolivian Chaco” – https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0008752 “Effect of ivermectin on Trypanosoma brucei in experimentally infected mice” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23135008/ “The [DARPA] DEFUSE PROJECT Documents” – https://drasticresearch.org/2021/09/21/the-defuse-project-documents/ “Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination” – https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882 “Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines” – https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600 “US Case Reports of Cerebral Venous Sinus Thrombosis With Thrombocytopenia After Ad26.COV2.S Vaccination” – https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779731 “I am warning vaxxed individuals to avoid MRI scans, especially for the 1st few weeks, as some people have been severely affected by the electromagnetism it produces.The most severe cases have resulted in the death of the patients. No one is reporting to VAERS.” – https://twitter.com/DRAFZALNIAZ2/status/1440775597123248135 “Graphene Oxide has been found in Vaxigrip Tetra vaccination vial” – https://www.orwell.city/2021/07/graphene-oxide-found-in-vaxigrip-tetra-vaccination-vial.html “New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination” –https://medcraveonline.com/IJVV/new-quality-control-investigations-on-vaccines-micro–and-nanocontamination.html “Metal particles in many vaccines; but don’t worry, line up and take your shots like happy little robots” – https://blog.nomorefakenews.com/2021/09/15/metal-particles-in-many-vaccines-but-dont-worry-line-up-and-take-your-shots/

C’est désormais irréfutable : les vaccinations de masse contre le COVID-19 s’avèrent être un échec massif

La pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19) s’est maintenant propagée sur six continents et a causé plus de 4,9 millions de décès. Presque tous les pays ont été touchés par la maladie, et le virus continue de sévir dans de nombreux pays.

De nombreux pays ont réintroduit des règles de verrouillage pour ralentir la propagation du virus au cours des mois d’hiver, tandis que les restrictions de voyage ont suivi la découverte de nouvelles variantes, en particulier celles identifiées pour la première fois au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Depuis le début de la crise sanitaire, les gouvernements du monde entier ont affirmé que la vaccination peut aider les communautés à obtenir une immunité collective et à reprendre une vie normale. Certains pays comme les États-Unis ont également restreint les libertés de se déplacer, de socialiser et de pratiquer des activités de loisirs dans l’espoir de mettre fin à la pandémie. Mais ces stratégies ont finalement échoué.

Les vaccins ne protègent pas les gens de la COVID-19

Gibraltar, un territoire d’environ 34 000 habitants, a commencé la vaccination en décembre 2020 avec seulement 1 040 cas confirmés de COVID-19 et cinq décès. Après un programme de vaccination complet qui s’est étendu à de nombreux visiteurs, le nombre de nouvelles infections a quintuplé pour atteindre 5 314 et le nombre de décès a été multiplié par 19 pour atteindre 97.

Cela représenterait environ 2 853 décès par million, ce qui constitue l’un des records de mortalité européens les plus élevés.

Cependant, les responsables de la vaccination ont nié tout lien de causalité. Après quelques mois d’accalmie, l’épidémie a repris sur le territoire, montrant qu’une couverture vaccinale de 115% ne protège pas les populations de la maladie elle-même.

Malte, avec une couverture vaccinale de 84 %, a vu la pandémie augmenter à nouveau en juillet 2021 avec des variantes mortelles. L’Islande, avec un cycle de vaccination complet à 75 pour cent, a vu les infections quotidiennes augmenter d’environ 10 à 120 taux d’infection quotidiens, se stabilisant à un taux supérieur à celui de la période précédant la vaccination. Cela a convaincu son épidémiologiste en chef de l’impossibilité de l’immunité collective.

La Belgique revendique une vaccination complète pour 65% de sa population, mais fin juin 2021, le nombre de nouvelles infections quotidiennes est passé de moins de 500 à près de 2 000 en raison de la variante delta. (Connexe : Presque tous les décès « covid » en septembre sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées.)

Israël, qui a défendu l’utilisation des vaccins Pfizer, a une population entièrement vaccinée à 70 pour cent. Cependant, les cas de COVID-19 ont rebondi en juin 2021, avec plus de 11 000 cas enregistrés en une journée en septembre – dépassant les pics observés en janvier 2021, lors de l’épidémie qui a suivi les premières injections de Pfizer. Fin juillet, 71% des Israéliens gravement malades enregistrés étaient complètement vaccinés.

Les vaccins COVID-19 n’empêchent pas les hospitalisations et les décès

Même si les programmes de vaccination se poursuivent, le taux de mortalité poursuit sa trajectoire avec un nombre croissant de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès. Les données du centre de ressources de l’Université Johns Hopkins sont loin d’être concluantes, car les informations provenant de différents pays sont également affectées par différents facteurs, tels que leurs capacités de test et des définitions disparates de ce qui constitue un décès par COVID-19.

Cependant, le nombre officiel de morts serait considérablement sous-déclaré, avec environ 7 à 13 millions de décès supplémentaires dans le monde, soit deux à quatre fois plus que les chiffres officiels de mortalité.

La surmortalité, ou les décès supplémentaires au-delà des facteurs habituellement attribués, est largement considéré comme un indicateur plus objectif des décès attribués à la pandémie. Il a été utilisé pour estimer les décès lors de pandémies et d’autres événements extrêmes tels que les catastrophes naturelles depuis la grande peste de Londres en 1665.

Les vaccins actuels n’empêchent pas l’infection ou la réinfection, ils ne réduisent pas non plus les hospitalisations et la gravité de la maladie ni ne préviennent les décès. En Israël et au Royaume-Uni, deux pays où les taux de vaccination sont élevés, les personnes vaccinées présentent un risque de mortalité accru par rapport aux non vaccinés.

Apprenez-en plus sur ce qui se passe avec les réponses COVID-19 dans le monde sur Pandemic.news.

Mary Villareal

Source : Natural News