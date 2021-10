Une femme s’est effondrée et est décédée sur la route 30 minutes après la deuxième dose de vaccin + Il y a longtemps, quelqu’un a découvert comment stocker des données dans l’ADN

Une femme s’est effondrée et est décédée sur la route 30 minutes après la deuxième dose de vaccin

Une femme au foyer de 36 ans se serait effondrée et serait décédée sur la route après une deuxième dose de vaccin à Hegganahalli, dans des circonstances mystérieuses. L’incident a eu lieu vendredi matin à Rajagopala Nagar dans le nord de Bengaluru.

Une plainte a été déposée par Dinesh, époux de Mangala, un habitant de Laxman Nagar près de Kamakshipalya, exprimant des soupçons sur la mort subite de sa femme.

La police a enregistré un FIR sur la plainte et enquête sur le décès, a rapporté Deccan Herald.

Dans sa plainte, Dinesh a déclaré que Mangala s’était rendu au centre de santé gouvernemental de Hegganahalli pour obtenir la deuxième dose de vaccin COVID.

Mangala était de retour chez lui à 11h20 après s’être fait vacciner. La police a déclaré qu’elle avait rencontré un ami de la famille au marché pour payer des cotisations de fonds, 5 minutes après son retour chez elle.

« À mi-chemin, elle s’est effondrée. Les habitants l’ont immédiatement emmenée d’urgence à l’hôpital voisin, où elle a été déclarée morte », a déclaré un responsable de la police.

Dans sa plainte, Dinesh a déclaré : « Ma femme était en bonne santé et dînait. Dans la demi-heure qui a suivi la vaccination, elle est décédée de complications. Je soupçonne que le vaccin COVID peut avoir causé sa mort et demande une enquête approfondie. »

Un haut responsable de la police a déclaré que la raison exacte du décès serait connue après l’autopsie.

Dans un autre incident, un père de cinq filles a déclaré : « Je me maudis toujours d’avoir persuadé ma femme de se faire vacciner. Je pensais que cela nous sauverait du virus, mais cela l’a tuée. »

Il a déclaré qu’après la mort de sa femme, personne dans la famille et même les voisins n’étaient prêts à se faire vacciner contre la COVID.

Pendant ce temps, le trouble nerveux du syndrome de Guillain Barre a été officiellement ajouté comme effet secondaire du vaccin COVID AstraZeneca sous le nom de Covishield en Inde.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

VOIR LA VIDÉO : Dr Kevin Corbett, « L’OMS dirige le NHS au Royaume-Uni »

« L’OMS a admis avoir développé le test [PCR] basé sur une séquence génétique modélisée in silico ; pas un élément réel prélevé sur les patients. C’est vrai. Ce n’est PAS une théorie du complot. C’est la vérité », a déclaré le Dr Kevin P. Corbett.

La modélisation in silico est également connue sous le nom de modélisation informatique.

Il y a beaucoup d’éléphants dans la salle en ce qui concerne le récit officiel de Covid-19. Le plus important de tous est peut-être l’incertitude entourant l’existence du SRAS-CoV-2. De nombreux scientifiques savent que cela est vrai, mais ne veulent pas s’approcher du sujet, par peur du reproche.

Le Dr Corbett est une infirmière qualifiée, une scientifique de la santé et une éducatrice pour les professions de la santé. Il a fait des recherches sur les expériences des gens en matière de diagnostic médical et de traitements pour les problèmes de santé chroniques, y compris le VIH et le sida. Il travaille dans les services hospitaliers, communautaires et médico-légaux depuis 1983, et dans la recherche en sciences de la santé depuis 1987. Le Dr Corbett a également travaillé dans les principales écoles universitaires britanniques d’infirmières et de médecine.

Dans cette interview en deux parties très recherchée et citée avec le Dr Corbett, il explique l’isolement et la purification présumés du virus SARS-CoV-2, l’efficacité des tests PCR, les nombreux parallèles historiques de Covid-19 avec le VIH/SIDA et d’autres épidémies, et bien plus encore.

https://videopress.com/embed/DHQPsy4s?cover=1&preloadContent=metadata&hd=1

Oracle Films : Une interview avec le Dr Kevin Corbett, 25 octobre 2021 (26 min)

Ou regardez l’interview complète ici : oraclefilms.com/kevincorbett

Image divine détruite, la loi, vos droits

Il y a longtemps, quelqu’un a découvert comment stocker des données dans l’ADN

Gregg Braden explique la fusion entre les télomères du chromosome 2 humain qui est soudainement apparue il y a 200 000 ans.

05:30 min

J’ai écrit un livre en 2003 intitulé « The God Code » après avoir suivi les instructions du texte sacré vieux de 3 000 ans traduit en anglais une seule fois. C’est un texte hébreu appelé le Sepher Yetzirah, le livre de la création.

C’était comme si quelqu’un regardait le moment de la création et l’enregistrait étape par étape ; c’est la langue, ses mots. Je me demandais ce qui se passerait si je convertissais ces mots dans le tableau périodique des éléments. Donc, plutôt que de prendre le feu, l’eau, l’air et la Terre pour faire un humain, et si nous prenions [il y a de la logique à cela] de l’hydrogène, de l’azote, de l’oxygène et du carbone. Je me demandais si le texte nous disait une formule chimique et si c’était vrai, cela signifiait que l’ADN de notre corps pouvait littéralement être lu comme les lettres d’une page de journal ou d’un livre.

Je suis venu de ce point de vue. J’ai fait le calcul et j’ai découvert qu’il y a un message dans l’ADN de toute vie. C’est dans chaque cellule de votre corps, le même message.

Le message, une fois traduit dans notre ADN, se lit littéralement :

https://youtu.be/pSHZ0BTIdI0

Comment l’ADN est reprogrammé par les mots et les fréquences

Bien plus puissant que l’Internet manipulé, contrôlé et censuré par l’IA est notre réseau intérieur divin, que les mondialistes tentent de fermer à tout prix.

Après des milliers d’années de déconnexion des fréquences dimensionnelles supérieures, notre ADN se libère enfin des anciens schémas coincés dans une matrice temporelle universelle. Les humains sauront bientôt et comprendront pourquoi 97% de notre ADN a un but plus élevé et pourquoi sa transformation nous conduit vers un éveil que nous n’aurions jamais pu imaginer. http://wakingtimes.com/how-dna-is-reprogrammed-by-words-and-frequencies/

Cibler les enfants éveillés consciemment

Pendant des décennies, les nouvelles races d’enfants sont arrivées consciemment éveillées et spirituellement douées. Ils sont venus refléter une conscience plus élevée chez l’homme et pour cette raison, ils sont maintenant ciblés.

Combien de parents, s’ils prenaient le temps de regarder la vidéo suivante, retireraient leur consentement au vaccin, quel qu’en soit le coût ?

L’approbation a été une étape critique pour protéger quelque 28 millions d’enfants supplémentaires aux États-Unis contre le virus à mesure que la variante delta se propage. https://www.cnbc.com/2021/10/26/fda-panel-recommends-pfizers-low-dose-covid-vaccine-for-kids-ages-5-to-11.html?fbclid=IwAR0ishvLEAGNeOPoBLhEeGTXkvf6xJ8znUEvGb2AeQAa50CSp53Ut_LtM

Qui se cache derrière ce complot ignoble pour effacer toute cause, noyau, mémoire et enregistrement de YHVH ?

Merci Richard.

YHVH abréviation de Yahweh Nom hébreu pour Dieu.

La vidéo illustre comment m-rna sabote notre temple sacré [corps].

Il offre également un aperçu de ces temps changeants.

Pourquoi retiens-Tu ta main, même ta main droite ? Tirez-le de votre sein et consommez-les [en finir] !

La création d’ADN de Dieu modifiée par l’homme peut être achetée, vendue, échangée et brevetée

Une vidéo TEDx 2017 de Tal Zaks, médecin-chef de la société pharmaceutique Moderna qui fabrique l’injection expérimentale de technologie d’ARNm, confirme que l’injection d’ARNm peut changer votre code génétique ou votre ADN. https://ourgreaterdestiny.org/2021/03/hacking-the-software-of-life-via-covid-jab/

Des lois en place pour se protéger du vaccin

Tome : 23S4 – mai 1997

Rapport national canadien sur l’immunisation, 1996

Page 3 : Contrairement à certains pays, l’immunisation n’est pas obligatoire au Canada; il ne peut pas être rendu obligatoire à cause de la Constitution canadienne. Lire la suite sur https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/aspc-phac/HP3-1-23-S4-eng.pdf

Que vous soyez pour, contre ou quelque part entre les deux, les vaccinations forcées sont illégales, inconstitutionnelles, discriminatoires et inapplicables. https://standupcanada.solutions/rights-to-refuse-vaxx

« L’impact de ces mesures aberrantes sur notre bien-être physique, émotionnel, psychologique, social et économique est profondément destructeur et ces actions sont insoutenables, injustifiées, extrêmes et inconstitutionnelles. » https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-group-sues-trudeau-government-for-draconian-and-unjustifiable-response-to-covid-19

Rocco Galati Défi constitutionnel contre le gouvernement canadien pour mesures extrêmes Partie 1 https://youtu.be/f4k91beRAAc

Vaccine Choice Canada et 5 mères ont intenté une action devant la Cour supérieure de l’Ontario contre le gouvernement de l’Ontario, contestant la validité constitutionnelle de la Loi sur l’immunisation des élèves et le régime de vaccination obligatoire de l’Ontario, les « séances d’éducation/d’information » obligatoires et la déclaration sous serment requise pour obtenir une dispense de vaccin, faute de quoi un enfant sera suspendu, expulsé et/ou non enregistré. https://vaccinechoicecanada.com/exemptions/news-release-vaccine-choice-canada-october-28-2019/

L’avocat constitutionnel du Canada Rocco Galati parle en anglais 08:40:38mins

« La Cour suprême du Canada et les cours d’appel provinciales ont déclaré que nous avons un droit constitutionnel en vertu de notre Charte des droits de ne pas être forcés de subir une procédure ou un traitement médical sans notre consentement éclairé. Le gouvernement le sait, c’est pourquoi ils disent que les vaccins sont volontaires, sauf si vous ne prenez pas le vaccin, vos libertés seront restreintes, vous ne pourrez pas voyager et vous ne pourrez pas faire certaines choses.

Notre jurisprudence dit également que si quelque chose est volontaire et que vous forcez ou essayez de forcer une personne à faire ce que vous dites est volontaire, alors c’est obligatoire.

Donc, quand ils disent que vous n’êtes pas obligé de prendre le vaccin, mais si vous ne le faites pas, voici la punition qui n’est pas volontaire, c’est une violation de vos droits constitutionnels, et quand nous y arrivons alors qu’ils distribuent les vaccins et restreignent vos libertés, nous irons également devant les tribunaux pour cela.

https://www.constitutionalrightscentre.ca/category/newsletter/

Les mandats relatifs aux vaccins violent le droit au consentement éclairé

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/45/NGO/43

Droits non-aliénables et droits inaliénables

DROITS NON-ALIÉNABLES

L’état d’une chose ou d’un droit qui ne peut être vendu. Des choses qui ne sont pas dans le commerce, car les routes publiques sont par nature inaliénables. Certaines choses sont inaliénables en raison de dispositions particulières de la loi interdisant leur vente ou leur transfert, comme les pensions accordées par le gouvernement.

Les droits naturels à la vie et à la liberté sont NON-ALIÉNABLES. – Dictionnaire de droit Bouviers, édition 1856 « Non-aliénable : incapables d’être aliénés, c’est-à-dire vendue et cédée. –

Black’s Law Dictionary, sixième édition, page 1523 :

Vous ne pouvez pas céder, vendre ou transférer des droits non-aliénables ; ils sont un don du Créateur à l’individu et ne peuvent en aucun cas être abandonnés ou pris. Tous les individus ont des droits inaliénables.

DROITS INALIÉNABLES

Droits qui ne peuvent être cédés ou transférés sans le consentement de celui qui possède ces droits. – Morrison v. State, Mo. App., 252 S.W.2d 97, 101.

Vous pouvez céder, vendre ou transférer des droits inaliénables si vous y consentez réellement ou implicitement. Les droits inaliénables ne sont pas inhérents à l’homme et peuvent être aliénés par le gouvernement. Les personnes ont des droits inaliénables. La plupart des constitutions des États ne reconnaissent que des droits inaliénables. https://constitutionalconventions.ca/2021/01/21/unalienable-rights-vs-inalienable-rights-unalienable-rights/

Pour aider les autres hommes à sauver leur corps, leur esprit, leur âme, leur famille et les autres personnes disposées à écouter, veuillez partager. TY

