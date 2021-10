Les réponses aux FOI indiquent que les députés ne sont pas obligés de passer des tests Covid ou de divulguer leur statut de « vaccination » + Les statistiques britanniques montrent que 82 % des décès dus à la COVID-19 et 66 % des hospitalisations étaient parmi les vaccinés entièrement au cours du mois dernier

Les réponses aux FOI indiquent que les députés ne sont pas obligés de passer des tests Covid ou de divulguer leur statut de « vaccination »

Une résidente du Royaume-Uni a soumis une demande d’accès à l’information (« FOI ») demandant si son représentant du Parlement (« MP ») avait été « vacciné » et, dans l’affirmative, de divulguer quel type d’injection Covid le député avait reçu.

Le bureau du député a répondu : « J’ai été informé qu’en vertu de l’article 30 de la loi sur la liberté d’information de 2000, le député Craig Tracey [pour le North Warwickshire et Bedworth] n’a pas à répondre à la demande », et a fourni le lien vers l’article 30 : Informations Commissariat : Renseignements personnels (article 40 et règlement 13).

Un mois plus tôt, le 7 septembre 2021, une FOI a été soumise demandant à la Commission de la Chambre des communes du Royaume-Uni de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel et de membres élus ayant reçu une et deux doses d’une injection Covid, s’ils étaient tenus d’informer les autorités de la Chambre des tests Covid et les détails de la politique exigeant que le personnel et les membres élus passent des tests PCR.

La Commission a répondu : « Cette information n’est pas détenue par la Chambre des communes. Comme indiqué ci-dessus, nous ne gérons pas les soins de santé des députés et ne détenons donc aucune information à ce sujet, et nous ne détenons pas non plus de dossiers sur le statut vaccinal du personnel de la Chambre. »

Et concernant les tests Covid, la Commission a déclaré: « Ni le personnel de la Chambre ni les députés ne sont tenus d’informer la Chambre des communes s’ils ont subi un test pour Covid-19, et il n’y a aucune politique qui les oblige à le faire. »

La même demande de liberté d’information a été adressée à l’Assemblée d’Irlande du Nord qui « ne détient pas d’informations [sur l’état de la vaccination] » et le Parlement écossais non plus. Et, le Parlement écossais « n’oblige aucun détenteur de laissez-passer ou visiteur à passer des tests LFD ou PCR, bien que passer des tests LFD avant de venir à Holyrood soit fortement encouragé ».

La demande de FOI a également été adressée au Parlement gallois qui ne détient également « aucune information enregistrée » relative au « statut de vaccination » et concernant les tests PCR, leur réponse a été la suivante :

Réponse de la FOI du Parlement gallois

Autres ressources :

FOI: Statut vaccinal du personnel et des membres élus, Que savent-ils

Vaccination et coercition public/privé

Nous n’essayons pas de fournir une interprétation ou des conseils juridiques, nous soulignons simplement les règles sur les lieux de travail des députés et les lois que les députés utilisent pour protéger leur propre vie privée. Les députés ont droit à la vie privée comme nous tous. Inversement, ce qui s’applique aux députés s’applique à chaque homme, femme et enfant – l’égalité devant la loi.

« L’égalité devant la loi est un principe fondamental de l’État de droit tel que nous le connaissons. Tout le monde est soumis aux mêmes lois, peu importe qui ils sont, et est traité de manière égale par les tribunaux. Ceci est incarné dans l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » ; et à l’article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à l’égale protection de la loi » ; également à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection de la loi ». – Égalité et droits humains, Lady Hale, présidente de la Cour suprême, 29 octobre 2018

Comme nous sommes tous égaux devant la loi et que vous voudrez peut-être rappeler aux autres que votre statut de « vaccination » est privé et non public, les informations médicales ci-dessous sont une image de la réponse de Craig Tracey.

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; Tap News

Les données du CDC confirment 2,5 fois plus de décès par vaccin Covid que TOUS LES VACCINS AU COURS DES 30 DERNIÈRES ANNÉES COMBINÉES !!!

Les chiffres officiels sont disponibles et selon le CDC Covid-19 (84), les décès par vaccin sont désormais 2,5 fois plus importants que tous les autres décès par vaccin combinés au cours des 30 dernières années ! C’est ce que le gouvernement admet, tandis que les chiffres réels selon une nouvelle étude sont 41 fois plus élevés que ce qui placerait les décès dus au vaccin Covid-19 (84) dans une fourchette de 150 000 rien qu’aux États-Unis !! Dans cette vidéo, Dan Dicks de Press For Truth passe en revue les chiffres provenant du système officiel VAERS tout en montrant comment ces chiffres ont été falsifiés car, comme vous le verrez, cela n’a rien à voir avec la santé et tout à voir avec la création d’un numérique mondial Grille de surveillance d’identité aux fins de suivi, de traçage et de base de données de chaque personne sur la planète.

La menace des aliments génétiquement modifiés est maintenant plus grande que jamais

Depuis des décennies, je suis profondément préoccupé par le génie génétique – et la façon dont il met en danger toutes nos vies. L’article suivant est tiré de mon livre « La viande cause le cancer ». And other Food for Thought » (dont la première édition a été publiée en 1994). L’extrait est encore tout à fait exact. Sous l’extrait, j’ai ajouté une mise à jour.

« Au cours des dernières décennies, la science nous a présenté une variété sans cesse croissante et apparemment infinie de dilemmes moraux et de menaces pratiques. Le sujet du génie génétique est un parfait exemple de la façon dont les politiciens nous ont tous trahis et menacent, par leur refus de s’attaquer à la grande industrie, notre avenir même.

En deux décennies environ, le génie génétique a évolué si rapidement en tant que branche de la science (si la science est le mot juste pour une forme d’alchimie qui semble prêter peu ou pas d’attention à la logique ou à la recherche) que l’avenir de notre espèce est maintenant menacé. Le génie génétique permet aux scientifiques de transférer des gènes entre espèces d’une manière totalement artificielle. Les gènes humains peuvent être transférés aux porcs, aux moutons, aux poissons ou aux bactéries. Et les gènes des bactéries, des limaces, des éléphants, des poissons, des tomates et de tout le reste peuvent être introduits dans les êtres humains.

Le génie génétique a commencé dans les années 1970. La technique consiste à mettre des gènes d’une espèce dans une autre espèce. Pour ce faire, les ingénieurs généticiens placent les gènes qu’ils souhaitent transférer dans des virus. Ils injectent ensuite le virus dans l’animal ou la plante qui doit être le receveur. Le génie génétique ne ressemble en rien aux techniques de sélection conventionnelles (telles que celles utilisées par les éleveurs de chiens qui veulent des chiens aux oreilles très tombantes ou par les personnes qui veulent faire pousser des tulipes noires).

Écoutez les affirmations vantardes et extraordinairement arrogantes des scientifiques en génétique et vous pourriez croire qu’ils avaient toutes les réponses à la faim et à la maladie. Ils parlent avec grandeur de l’éradication de la famine en créant de nouvelles versions à haut rendement et résistantes aux parasites des aliments existants et en manipulant les gènes pour bannir les maladies physiques, l’agressivité et la dépression. Ils pourront, disent-ils, éradiquer l’homosexualité, contrôler le problème de la surpopulation, purifier l’approvisionnement en eau, éliminer la criminalité de nos rues et lutter contre la déforestation. Les ingénieurs en génétique ont même parlé de souches modifiées de bactéries capables de manger des plastiques, des métaux lourds et d’autres déchets toxiques.

D’énormes sommes d’argent (au moins 3 milliards de dollars) ont été investies dans l’identification du génome humain (le modèle génétique de la vie humaine). Il a même été question que nous puissions nous cloner afin de ne jamais mourir.

Les questions morales et éthiques ont été écartées comme les angoisses inutiles des luddites ignorants qui ne comprennent pas ce qui se passe ou sont par tempérament opposés au progrès.

Mais si tout cela semble trop beau pour être vrai – et tout cela rappelle plutôt le genre de promesses bon marché avec lesquelles les filous de confiance font leur argent – c’est parce que ce n’est tout simplement pas vrai. Les généticiens n’ont les réponses à aucun de nos problèmes. Au contraire, ils ont créé un mythe extrêmement prospère qui les maintient dans de grosses subventions et des salaires énormes. (Il est important de ne pas sous-estimer l’importance de l’argent dans le monde du génie génétique. Le marché mondial des produits biotechnologiques croît de 30 % par an.)

Rien de tout cela n’aurait trop d’importance si ce qu’ils faisaient était aussi inoffensif qu’inutile. Mais ce n’est certainement pas inoffensif ! Jouer avec les gènes est une entreprise extrêmement dangereuse. Le simple fait d’insérer un gène d’une créature dans une autre peut provoquer le cancer.

Le génie génétique n’est pas quelque chose que nous pouvons simplement ignorer jusqu’à ce que les milliers de personnes qui font de grandes déclarations soient exposées comme des fraudeurs, ou jusqu’à ce que leur pseudoscience mal fondée tombe de mode. Il est temps que les baratins insensés des généticiens soient exposés pour ce qu’ils sont. J’écris sur les horreurs du génie génétique depuis plus de vingt ans – depuis que j’ai réalisé pour la première fois que les scientifiques faisaient des promesses, il était clair qu’ils ne pourraient pas tenir – mais la plupart des médecins, critiques et journalistes ont jusqu’à présent été trop effrayés (ou ignorants) pour s’opposer au torrent d’éloges non dilués pour le génie génétique et pointer du doigt un autre costume invisible de vêtements pour le même vieil empereur nu.

Lorsque le génie génétique a fait la une des journaux, on a promis au public qu’il y aurait des règles strictes sur ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait. Mais les règles qui étaient censées nous protéger ont été pliées, écartées et ignorées. On prétendait que les réglementations ralentissaient les progrès, interféraient avec la compétitivité de la nouvelle industrie en développement et gênaient les scientifiques individuels désireux de poursuivre leur plan pour améliorer le monde. Il est faux, disent les scientifiques, d’essayer d’interdire de nouvelles idées ou de nouvelles recherches.

Les ingénieurs en génétique prétendent qu’il n’y a pas lieu d’être prudent et que seuls les esprits étroits et les réactionnaires ont des réserves sur cette nouvelle branche passionnante de l’entreprise scientifique.

Mais le fait est que l’industrie du génie génétique a même réussi à « persuader » les politiciens et les administrateurs qu’il n’est pas nécessaire de séparer les produits génétiquement modifiés des produits cultivés naturellement.

Les risques associés au génie génétique sont nombreux et répandus. Il ne fait guère de doute que le génie génétique est au moins en partie responsable du problème des organismes résistants aux antibiotiques. Et il y a encore moins de doute que le génie génétique est responsable de certains, et peut-être de plusieurs, des nouveaux organismes infectieux qui menacent maintenant la santé humaine.

Dans des circonstances normales, les virus sont spécifiques à une espèce. Un virus qui attaque un chat n’attaquera pas un être humain. Et un virus qui attaque un être humain n’attaquera pas une vache. Mais les ingénieurs génétiques ont changé tout cela. Ils ont délibérément collé ensemble différents morceaux de virus afin de franchir les barrières d’espèces. Ces virus génétiquement modifiés peuvent alors redevenir virulents. Les virus génétiquement modifiés sont extrêmement infectieux. Rien de tout cela n’arrive par accident – c’est ainsi que fonctionne le génie génétique.

Naturellement, les hommes et les femmes en blouse blanche qui étaient convaincus qu’ils savaient le mieux (« Faites-nous confiance, rien ne peut mal tourner ») ont libéré du matériel génétique qu’ils manipulaient dans l’environnement depuis des années. Il y a un an ou deux, nous pensions que le déversement de déchets chimiques était une mauvaise nouvelle. Mais le déversement de défauts génétiques et de chutes créera, je crois, un problème infiniment plus grand que le déversement de déchets chimiques ou même de déchets nucléaires. Les gènes, une fois qu’ils commencent à se déplacer et à se reproduire, peuvent continuer à se propager, à se recombiner et à affecter de nouvelles espèces pour toujours. Une fois la porte ouverte, elle ne peut pas être fermée. Et la porte a été ouverte.

« Ne vous inquiétez pas ! » ont dit les ingénieurs généticiens, lorsque ce problème a été identifié. « Le matériel génétique est facilement digéré par les enzymes intestinales. »

Malheureusement, ils se sont également trompés à ce sujet.

Le matériel génétique peut survivre à un voyage dans un intestin et trouver son chemin, via la circulation sanguine, dans toutes sortes de cellules du corps. Et une fois à l’intérieur d’un nouveau corps, le matériel génétique peut commencer à affecter les cellules hôtes. Si vous mangez une tomate génétiquement modifiée, les gènes étrangers de la tomate pourraient se retrouver dans vos cellules. Le cancer en est une conséquence évidente. Quels sont exactement les risques ? J’ai peur que votre supposition soit aussi bonne que la mienne. Et nos suppositions sont tout aussi bonnes que les suppositions faites par les ingénieurs génétiques. Ils n’ont pas la moindre idée de ce qui va se passer. Mais ils savent que quelque chose de terrible pourrait arriver.

Les lecteurs auront, j’en suis sûr, réalisé que cela pose une nouvelle et surprenante question : qu’en est-il du matériel génétique altéré dans les nouveaux types d’aliments ? Qu’arrive-t-il aux aliments génétiquement modifiés lorsqu’ils sont consommés ? Les gènes modifiés trouveront-ils leur chemin dans notre propre matériel génétique ? Les aliments génétiquement modifiés pourraient-ils causer le cancer? Les aliments génétiquement modifiés pourraient-ils affecter le système immunitaire humain ?

Poser les questions est facile. Mais personne ne connaît les réponses.

Il a déjà été démontré que les aliments génétiquement modifiés produisent des problèmes d’allergie et sont toxiques. Un danger majeur est que les plantes qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux maladies peuvent être plus susceptibles de produire des problèmes d’allergie. Une graine de soja génétiquement modifiée avec un gène d’une noix du Brésil s’est avérée causer des problèmes d’allergie lorsqu’elle est consommée par des personnes sensibles aux noix du Brésil. Une souche de levure, génétiquement modifiée afin de fermenter plus rapidement, a acquis des qualités cancérigènes. Des contaminants dans un acide aminé produit par une entreprise japonaise ont causé la maladie de 1 500 personnes et la mort de 37 personnes.

Et pourtant, les politiciens n’ont rien fait pour protéger le public. Les fabricants d’aliments génétiquement modifiés n’ont pas à identifier les aliments génétiquement modifiés. Personne ne teste les aliments génétiquement modifiés pour voir s’ils sont particulièrement susceptibles de causer des problèmes d’allergie. Le nouvel aliment est testé lors de sa mise sur le marché. Vous et moi sommes les sujets de test involontaires. Même les sociétés pharmaceutiques doivent faire des tests avant de pouvoir lancer de nouveaux produits. Les entreprises alimentaires semblent être totalement libres de tout contrôle.

Étonnamment, les politiciens et les administrateurs que nous payons pour nous protéger permettent aux fabricants de s’en tirer avec l’argument qu’il serait impossible de séparer et d’identifier les aliments génétiquement modifiés. « La ségrégation des produits en vrac n’est pas scientifiquement justifiée et est économiquement irréaliste », ont déclaré les industries impliquées dans le génie génétique. « Certainement ! » disaient les politiciens et les bureaucrates. « Si vous le dites. » Le gouvernement américain a annoncé qu’il ne tolérerait pas la ségrégation ou l’étiquetage des cultures génétiquement modifiées. Le gouvernement américain a déclaré : « Nous ne trouvons aucune preuve scientifique pour étayer l’affirmation selon laquelle les aliments issus de la bio-ingénierie sont intrinsèquement moins sûrs. C’est pourquoi ils ne devraient pas faire l’objet d’exigences particulières en matière d’étiquetage.» À mon avis, cela doit figurer parmi les déclarations les plus creuses et les plus absurdes du siècle car, à ma connaissance, personne n’a fait d’enquêtes cliniques pour savoir si ou les aliments non bio-modifiés sont sûrs, un peu dangereux ou complètement mortels.

Les politiciens européens n’ont pas le courage de tenir tête aux politiciens américains. Ils craignent que s’ils dérangent les Américains, ceux-ci introduisent des embargos commerciaux. (Le gouvernement américain, désespéré comme jamais de ne pas ennuyer les grandes entreprises américaines, a averti les entreprises alimentaires que si elles étiquetaient leurs produits comme ne contenant pas d’aliments génétiquement modifiés, elles ne seraient pas considérées d’un bon œil si elles tentaient de commercialiser leurs produits aux États-Unis.)

Les problèmes ne font que commencer, mais ils sont déjà effrayants. Les pommes de terre et le colza ont été génétiquement modifiés pour résister aux herbicides. La résistance s’est propagée aux mauvaises herbes en une seule saison de croissance. Grâce à la surutilisation et à l’abus irresponsables des pesticides, et à l’introduction généralisée de cultures génétiquement modifiées pour produire des insecticides « naturels », plus de 1 000 parasites agricoles ont maintenant acquis une telle résistance qu’ils sont immunisés contre la lutte chimique. Les cultures génétiquement modifiées pour tolérer les herbicides ont déjà commencé à immuniser les mauvaises herbes contre les mêmes herbicides.

Si les grandes entreprises semencières et les politiciens obtiennent ce qu’ils veulent, d’ici un an ou deux, les agriculteurs du monde entier cultiveront la même variété de soja génétiquement modifié, le même type de pomme de terre génétiquement modifiée et le même maïs génétiquement modifié. Ce n’est pas une prédiction difficile à faire. C’est exactement ce que prévoient les grands fabricants de semences. Et lorsque la seule récolte mondiale de soja/pommes de terre/maïs est détruite par un insecte ou une maladie des plantes qui est immunisé contre tous les pesticides connus de l’homme (et rappelez-vous qu’il y a déjà 1 000 insectes et maladies des plantes qui satisfont à cette exigence), des millions de personnes dans le monde mourra de faim.

Je vous suggère fortement de refuser d’acheter – ou de manger – des aliments dont la composition génétique a été modifiée de quelque manière que ce soit.

C’est l’extrait de mon livre « Meat Causes Cancer » (qui a été publié pour la première fois en 1994).

Ces derniers jours, le gouvernement britannique a annoncé qu’il allait changer les règles sur l’édition de gènes ; changer l’ADN existant des plantes et des animaux. Dans le passé, le génie génétique était régi par une législation correspondant aux lois introduites en 2018 en vertu d’une décision de la Cour européenne de justice.

La nouvelle décision du gouvernement britannique est conçue pour faciliter la recherche et le développement et, en temps voulu, des aliments génétiquement modifiés (à la fois végétaux et animaux) seront vendus au Royaume-Uni.

À ma grande surprise, le syndicat des agriculteurs a bien accueilli le changement. Un vice-président a déclaré que « l’édition de gènes consiste à accélérer le processus de sélection génétique qui aurait pu se produire naturellement ». Alors que nous cherchons à relever les défis du changement climatique et à nourrir une population sans cesse croissante, nous avons besoin de tous les outils disponibles.

Alors, nous revoilà.

Notre monde est en train de changer fondamentalement, et sans aucune idée de l’endroit où les changements nous mèneront, afin de nous aider à lutter contre le non-sens entièrement faux et pseudo-scientifique qui a commencé la vie alors que le réchauffement climatique, transformé en changement climatique, a traversé plusieurs autres itérations et s’est transformé en Net Zero – l’idée bizarre que nous pouvons éradiquer l’utilisation de tous les combustibles fossiles tout en fournissant à une population mondiale de plus de sept milliards toute la nourriture et l’énergie nécessaires.

(L’idée même est, bien sûr, absurde mais cela n’a pas d’importance – pour deux raisons. Premièrement, le changement climatique n’existe pas. C’est un morceau de mythologie, délibérément conçu pour excuser un programme de contrôle sur la population mondiale. Deuxièmement, il existe un plan très clair pour réduire la population mondiale de plus de six milliards.)

Les enthousiastes qui ont accueilli favorablement le fait de donner plus d’autorité et de pouvoir aux ingénieurs génétiques croient (sans raison valable que je puisse discerner) que le génie génétique produira des aliments plus sains. Il existe également une hypothèse (basée sur un peu plus que l’orgueil et l’espoir) que les produits génétiquement modifiés seront résistants aux changements climatiques et aux maladies.

Il semble que l’on ne comprenne pas que le génie génétique entraînera un rétrécissement de la diversité des plantes et des animaux. Une maladie qui affecte un produit génétiquement modifié largement utilisé pourrait entraîner une famine qui rendrait la famine de la pomme de terre irlandaise insignifiante.

Toutes les craintes concernant le génie génétique que j’ai exprimées en 1994 demeurent. À l’époque, j’ai soutenu que ceux qui promeuvent les valeurs du génie génétique devraient être obligés de prouver que leurs efforts seraient entièrement sûrs. La réponse alors (et je soupçonne fortement que ce serait la réponse maintenant) était que c’était à moi de prouver que les produits génétiquement modifiés étaient dangereux.

Ceci, bien sûr, est un renversement complet du sens commun et du processus scientifique.

Quelle sorte de monstruosités les ingénieurs génétiques vont-ils produire ? Quelle sorte d’animaux hybrides hideux en résultera? Combien de milliards mourront lorsque les cultures génétiquement modifiées largement cultivées échoueront ?

Personne ne connaît les réponses à ces questions car le gouvernement britannique a autorisé une autre expérience massive.

Nous serons les cobayes.

Je soupçonne que, en conséquence, des milliards vont mourir.

Mais alors, c’est presque certainement le plan, n’est-ce pas?

Adapté du livre de Vernon Coleman `Meat Causes Cancer. And More Food for Thought » – disponible en livre de poche et en eBook.

Copyright Vernon Coleman Octobre 2021

https://www.vernoncoleman.com/main.htm

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; Tap News

L’arme biologique expérimentale zombie FUNAZI est un tueur Faites circuler ce partage partout – saveusnow.org.uk

Miroir. Source * Dupliquer : https://bit.ly/3BtvHHy

MARK STEELE CHANNEL, [29.10.21 09:44] [ Album ] FUNAZI ZOMBIE L’arme biologique expérimentale est un tueur Obtenez ce partage à grande échelle – soyez la résistance http://www.saveusnow.org.uk https://t.me/marksteele5g/3778

Les avocats et les médecins avertissent que les hôpitaux ne sont plus sûrs – le médicament Remdesivir tue 25% des patients – 85% des patients sous ventilateurs meurent

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Hier, nous avons publié l’article écrit par le Dr Elizabeth Lee Vliet, MD, qui a déclaré que « L’admission à l’hôpital est devenue comme se présenter en prison ».

Il s’agissait d’un article magistralement écrit mettant en évidence les programmes en place aujourd’hui imposant des protocoles COVID aux personnes qui entraînent une mort prématurée et euthanasier les patients de plus de 50 ans.

Le Dr Vliet a également publié hier une conférence de presse intitulée : Stop the Shot – Caught on Tape, où elle interviewe plusieurs médecins et avocats qui se battent contre le système hospitalier actuel qui tue littéralement des gens.

C’est une vidéo de 90 minutes trouvée sur Rumble ici.

Nous avons séparé les intervenants de cette conférence de presse en segments plus courts et les avons téléchargés sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Ces médecins et avocats, dont la plupart ont également perdu des êtres chers qui ont été détenus comme prisonniers dans des hôpitaux et ont été tués, donnent des conseils pratiques sur la façon de se préparer à une visite à l’hôpital si vous ressentez le besoin d’en utiliser une.

Ils conviennent tous, cependant, que, autant que possible, tout le monde devrait éviter les hôpitaux en ce moment, car ils assassinent littéralement des gens en forçant des protocoles COVID dangereux, souvent contre la volonté du patient et de sa famille.

Si vous pensez qu’une telle chose ne pourrait jamais arriver aux États-Unis, alors votre vie et celle de ceux que vous aimez peuvent très bien être en jeu en ce moment, et les conseils et les connaissances que vous apprendrez en écoutant ces interviews pourraient littéralement être la différence entre la vie et la mort pour vous.

L’avocat Thomas Renz : « Ces hôpitaux tuent des gens » et ils le savent

Thomas Renz est un avocat que nous avons déjà présenté ici à Health Impact News. Il dépose actuellement des poursuites fédérales contre le gouvernement (HHS) pour avoir caché au public des informations sur la dangerosité des vaccins COVID-19 qui tuent et blessent tant de personnes.

Dans cette interview avec le Dr Vliet, il fait le point sur ce travail et explique que les propres données du gouvernement sur les traitements Medicare/Medicaid montrent que le médicament Remdesivir tue 25% des patients qui le prennent, et que 85% des patients mettent sur ventilateurs pendant plus de 96 heures finissent par mourir.

Il affirme qu’il s’agit d’un objectif et non d’un accident, car les personnes dans les hôpitaux savent clairement que cela se produit.

Les gens disent « ne me donnez pas de Remdesivir » et ils le font quand même. C’est une batterie.

Il lance un avertissement ferme aux médecins travaillant dans ces hôpitaux qu’il a l’intention de les tenir pour responsables de meurtre.

Dr Bryan Ardis : Nous devons mettre fin à ce protocole meurtrier – la vie de tous est désormais menacée

Le Dr Bryan Ardis a récemment perdu son beau-père dans un hôpital qui lui a imposé les protocoles COVID. Il a mené des études approfondies sur le médicament Remdesivir et les activités criminelles d’Anthony Fauci pour forcer les hôpitaux à utiliser ce médicament dangereux, tout en interdisant d’autres médicaments plus efficaces et sans danger.

Le Dr Ardis pense que l’utilisation du médicament dangereux Remdesivir est aujourd’hui la première cause de décès dans les services COVID, et non COVID lui-même. Il déclare également que les hôpitaux sont incités financièrement à recommander le Remdesivir plutôt que d’autres médicaments.

Il avertit les gens de rester en dehors des hôpitaux pour le moment parce qu’ils kidnappent des personnes à des fins médicales et criminelles.

Avocat Ali Shultz : L’isolement à l’hôpital est identique à l’emprisonnement illégal et à la torture – Crimes contre l’humanité

Ali Shultz était l’avocate principale de America’s Frontline Doctors et vit actuellement en Arizona où elle vient de perdre sa belle-mère qui a été assassinée à la Mayo Clinic de Scottsdale en raison des protocoles COVID.

Ses efforts de défense des droits des patients ont sauvé son beau-père qui a finalement été libéré de la clinique Mayo avant de pouvoir le tuer, et elle aide maintenant les autres à apprendre comment porter plainte contre les hôpitaux qui tuent des personnes via les protocoles COVID.

Procureur Lauren Martel: Même si vous n’avez pas de COVID, ils peuvent vous forcer à appliquer des protocoles COVID

L’avocate Lauren Martel a travaillé avec le Dr Vliet sur plusieurs cas de patients en Caroline du Sud où des patients étaient détenus en tant que prisonniers.

L’avocat Martel parle des décideurs de ces hôpitaux qui sont responsables de la suspension des traitements vitaux pour COVID-19. Elle parle d’un lanceur d’alerte qui prétend qu’il existe un plan pour restreindre les traitements efficaces même lorsque les patients en font la demande.

Elle explore non seulement les recours juridiques, mais aussi la possibilité d’impliquer les forces de l’ordre pour mettre fin à ces pratiques meurtrières qui se produisent aujourd’hui dans les hôpitaux.

L’avocat Martel parle également de certains cas horribles où des personnes sont entrées dans une salle d’urgence sans aucun signe de COVID pour autre chose, ont subi un test PCR et ont déterminé qu’elles étaient positives pour COVID, puis mises sous protocoles COVID même sans aucun symptôme de COVID, et donné Les traitements COVD comme le Remdesivir, puis ont fini par mourir une semaine plus tard.

Maryann : le père vétéran de la marine et ancien officier de police est décédé en tant que prisonnier médical

Dans une interview très crue et émouvante, le Dr Vliet interroge une femme nommée Maryann qui vient de perdre son père décédé en tant que prisonnier kidnappé pour des raisons médicales dans un hôpital. Elle rend publique son histoire pour essayer d’avertir et de sauver les autres.

Comme d’autres personnes interviewées lors de cette conférence de presse, elle avertit les gens de rester en dehors des hôpitaux et de prendre soin des membres de leur famille à la maison.

Dr Peter McCullough : Un traitement précoce approprié vous évitera d’aller à l’hôpital

Le Dr Peter McCullough est le conseiller médical en chef de la Truth in Health Foundation et a souvent été présenté ici sur Health Impact News.

Le Dr McCullough est peut-être la meilleure autorité au monde à l’heure actuelle en matière de protocoles de traitement précoce appropriés qui, s’ils sont mis en œuvre immédiatement, empêcheront l’un d’entre eux de l’hôpital.

Il déplore le fait que dans la plupart des hôpitaux, les unités COVID sont des «unités fermées», même dans l’hôpital où il travaille, et il n’y a aucun moyen de savoir exactement ce qu’elles font et quels protocoles elles utilisent.

Mais les protocoles qu’il a développés sont maintenant bien publiés et ont fait leurs preuves en matière d’efficacité et de sécurité.

Conclusion

Nous sommes profondément redevables au Dr Elizabeth Lee Vliet, MD, pour avoir réuni tous ces médecins et avocats pour éduquer le public sur l’état déplorable des hôpitaux aux États-Unis en ce moment qui commettent des meurtres et détiennent des patients comme prisonniers, et comment pour lutter contre cette tyrannie médicale.

N’oubliez pas de visiter le site Web de son organisation, Truth for Health Foundation, et de télécharger leur fiche d’information sur les mesures à prendre AVANT une hospitalisation.

Partagez ensuite ces informations partout et aidez à sauver des vies !

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Les statistiques britanniques montrent que 82 % des décès dus à la COVID-19 et 66 % des hospitalisations étaient parmi les vaccinés entièrement au cours du mois dernier

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le système de déclaration du gouvernement britannique pour les effets indésirables du vaccin COVID de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a publié son dernier rapport hier, le 28 octobre 2021.

Le rapport couvre les données collectées du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021 pour les trois « vaccins » COVID expérimentaux actuellement utilisés au Royaume-Uni par Pfizer, AstraZeneca et Moderna.

Ils font état d’un total de 1 738 décès et 1 243 998 blessés enregistrés à la suite des injections COVID expérimentales.

Voici les ventilations des trois plans :

AstraZeneca : 1111 morts et 835 090 blessés . (Source.)

et . (Source.) Pfizer-BioNTech : 576 morts et 350 870 blessés . (Source.)

et . (Source.) Moderna : 20 morts et 54 555 blessés . (Source.)

et . (Source.) Injections de COVID-19 non précisées : 31 décès et 3 483 blessés. (Source.)

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (anciennement Public Health England) a également signalé hier que la majorité des décès et des hospitalisations liés à la COVID-19 au cours du mois dernier se sont produits parmi les personnes entièrement vaccinées, prouvant à nouveau que les injections COVID-19 sont inefficaces, ou pire encore. , contribuant aux décès et aux hospitalisations de personnes.

THE EXPOSÉ rapporte :

Le « Rapport de surveillance des vaccins Covid-19 – Semaine 43 » a été publié par la UK Health Security Agency (anciennement Public Health England) le jeudi 28 octobre 2021 et il montre que la grande majorité des hospitalisations Covid-19 entre le 27 septembre et le 24 octobre faisaient partie de la population complètement vaccinée.

Le tableau 3 du rapport montre que le nombre de personnes se présentant aux soins d’urgence avec Covid-19 entraînant une hospitalisation pour la nuit qui n’ont pas été vaccinées était de 2 832, tandis que 305 autres étaient partiellement vaccinées et 5 124 étaient entièrement vaccinées.

C’est-à-dire entre le 27 septembre et le 24 octobre, 66% des personnes hospitalisées avec Covid-19 ont été vaccinées tandis que 34% n’ont pas été vaccinées.

Cependant, les chiffres ci-dessus ne se reflètent malheureusement pas dans le nombre de décès dus à la Covid-19, car alors que la majorité était encore une fois parmi les entièrement vaccinés, la différence entre les vaccinés et les non-vaccinés était beaucoup plus grande.

Le tableau 4 du rapport montre que le nombre de personnes décédées dans les 28 jours suivant un résultat de test positif pour Covid-19 qui n’étaient pas vaccinées n’était que de 487, tandis que 88 autres ont été partiellement vaccinées, mais un nombre choquant de 2 185 ont été entièrement vaccinés.

C’est-à-dire entre le 27 septembre et le 24 octobre, 82,4% des personnes décédées de la Covid-19 ont été vaccinées alors que seulement 17,6% ne l’ont pas été.

De sérieuses questions sur l’efficacité des vaccins doivent trouver une réponse en raison du fait que les hospitalisations et les décès liés à la Covid-19 augmentent d’une semaine à l’autre parmi la population entièrement vaccinée, tandis que les hospitalisations et les décès parmi la population non vaccinée continuent de diminuer.

Lire l’article complet sur THE EXPOSÉ.

Personne ne veut discuter de l’évidence : les injections COVID-19 épuisent les ressources humaines – L’économie mondiale est sur le point de s’effondrer

Alors que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de main-d’œuvre dans le monde continuent de faire la une des journaux, personne ne semble vouloir discuter de l’évidence : les injections COVID-19 épuisent les ressources humaines mondiales.

Cela signifie que, alors que les pays continuent d’injecter à leur population des injections COVID-19 sans fin, le bassin de main-d’œuvre va continuer à diminuer. Le plan de réduction de la population mondiale se déroule sous nos yeux, et peu semblent même le reconnaître. Outre celles qui meurent, beaucoup sont paralysées, et combien de jeunes femmes deviennent stériles ?

Voici quelques histoires de personnes qui ont pris le vaccin COVID-19 et ne seront plus jamais sur le marché du travail. Ils sont représentatifs de millions maintenant, et en croissance.

Russell Woolf : un animateur de radio de 56 ans décède subitement 2 mois après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca

Par The COVID WORLD

PERTH, AUSTRALIE – Un animateur de radio est décédé subitement 2 mois après avoir reçu le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Russell Woolf, 56 ans, a obtenu son deuxième coup le jeudi 19 août. L’animateur de la radio ABC Perth est décédé dans son sommeil à son domicile. Sa mort subite a choqué son entourage car il n’avait aucun problème de santé sous-jacent connu.

La mort du populaire animateur de radio de Perth a été annoncée par son collègue Geoff Hutchison :

« Nous avons des nouvelles vraiment tristes à partager avec vous ce matin que notre ami et collègue bien-aimé Russell Woolf est décédé plus tôt ce matin. C’est venu comme un énorme choc pour nous. Tout le monde ici à ABC Radio Perth est sous le choc et essaie de comprendre. »

Woolf a tweeté le 19 août qu’il venait de recevoir sa deuxième dose du vaccin COVID-19 AstraZeneca:

Woolf était l’hôte de l’émission de petit-déjeuner sur ABC Radio Perth et avait déjà animé l’émission Drive, au cours d’une carrière avec le diffuseur national qui a duré plus de deux décennies. Il a également été présentateur météo pour les informations télévisées d’ABC sur l’ouest de l’Australie de 2007 à 2011.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Kerry blessée : une femme de 49 ans a dû subir une intervention chirurgicale vitale après des caillots sanguins causés par le vaccin COVID-19 AstraZeneca

Par The COVID WORLD

KIVETON, ROTHERHAM – Une femme de 49 ans a dû subir une intervention chirurgicale vitale après des caillots sanguins causés par le vaccin COVID-19 AstraZeneca. Kerry Hurt avait une forme de caillot de sang sur son cerveau une semaine seulement après avoir reçu sa dose d’AstraZeneca en avril, ce qui l’a obligée à avoir besoin d’un traitement salvateur à l’hôpital Hallamshire.

La femme de 49 ans a subi une intervention chirurgicale qui a consisté à retirer une partie de son crâne avant de subir un « AVC massif », entraînant la paralysie du côté gauche de son corps.

Après près de cinq mois à l’hôpital, Kerry est maintenant rentrée chez elle où le rez-de-chaussée a été converti pour mieux la soutenir dans son état actuel.

Le mari de Kerry, Patrick, appelle le gouvernement à mieux soutenir les familles comme la sienne :

«Je pense que cela a été précipité. Nous n’étions pas au courant des caillots sanguins jusqu’à ce qu’ils sortent plus tard, mais ils n’ont pas dit ce qu’ils feraient pour les personnes touchées. Nous savons que cela a sauvé beaucoup de gens, mais pour nous, cela a mal tourné et ils doivent nous soutenir. »

Kerry a ajouté :

« Nous pensions que nous faisions la bonne chose en prenant le vaccin, mais évidemment, tout s’est un peu transformé en poire pour moi. »

Kerry est prévue pour une autre opération où une plaque métallique sera insérée à la place de la partie manquante de son crâne. Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait si bien réussi à gérer la situation, Kerry a répondu :

« Je pense que c’est juste prendre un jour à la fois et avoir une attitude positive. »

Lisez l’article complet sur The COVID World.

La mort d’un homme vacciné suscite des inquiétudes pour la famille de l’ouest du Tennessee

Par Marcos Santander

WBBJTV.com

COMTÉ DE MADISON, Tennessee – Une famille locale parle de ce qu’elle prétend être arrivé à son fils après qu’il a reçu une deuxième dose d’un vaccin COVID.

« Juste un père de famille, un père de famille au grand cœur. Il prenait juste soin de sa famille et aimait tout le monde », a déclaré Rockie Hornsby, père de Timothy Hornsby.

Sa famille dit que Timothy Hornsby, 36 ans, a pris sa deuxième dose du vaccin Pfizer COVID le mois dernier et le lendemain matin, ils disent qu’il a commencé à tomber malade.

«Il a dit qu’il se sentait mal, qu’il avait des frissons, des courbatures, des douleurs, des maux de tête, des douleurs aux jambes. Il était en bonne santé, il n’avait aucun problème connu », a déclaré Hornsby.

Deux jours plus tard, son père dit que la santé de son fils a pris une tournure inattendue.

«Ma femme s’est levée et a remarqué qu’il se faisait tard le matin, puis elle est allée dans sa chambre, a ouvert les rideaux et lui a parlé. Il n’a pas répondu, alors elle a retiré les couvertures et a découvert qu’il était décédé », a déclaré Hornsby.

La famille affirme que Hornsby n’a jamais été informé des effets secondaires possibles du vaccin.

« S’il avait su ce que le tir aurait fait, les réactions indésirables au tir, il ne l’aurait pas pris. La seule raison pour laquelle il l’a pris, c’est parce que j’ai un cancer et qu’il ne voulait pas m’apporter COVID parce que je ne survivrais pas à COVID », a déclaré Hornsby.

Lisez l’article complet sur WBBJTV.com.

Traian Calancea : Une étudiante de 24 ans décède 10 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer, une mère cherche des réponses

Par The COVID WORLD

TRENTO, ITALIE – Un homme de 24 ans est décédé 10 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer. Traian Calancea, un étudiant universitaire, s’est fait tirer dessus le 10 octobre.

Il est décédé mercredi 20 octobre des suites d’un arrêt cardiaque à son domicile. Traian, d’origine moldave, a laissé les communautés moldave et roumaine consternés, ainsi que ses nombreux amis italiens par sa mort subite.

Sa mère Svetlana, qui l’a retrouvé sans vie dans la salle de bain, a le cœur brisé après la mort subite de son fils. Personne ne comprend comment Traian, qui n’avait aucun problème de santé connu, est décédé d’un arrêt cardiaque à peine 10 jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 Pfizer. Son meilleur ami a dit :

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. Je ne peux pas vraiment réaliser ce qui s’est passé, pourquoi toi ? Je me souviendrai de toi avec le sourire, tu le mérites. Je t’ai aimé et je t’aimerai toujours. Repose en paix. »

Traian a d’abord fréquenté le lycée scientifique Léonard de Vinci avant d’aller à l’université où il a étudié à la faculté d’économie et de commerce. Jusqu’à mercredi, il travaillait et étudiait en même temps.

Lisez l’article complet sur The COVID World.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

LA FEMME PREND SON 1ER VACCIN ET MEURT- LA FILLE DIT À TOUT LE MONDE D’OBTENIR TOUJOURS LE VACCIN !! NON, ÇA VA

BRITGALVIN A OBTENU LA VACCIN DE LA MORT (JAB) ET MAINTENANT TOMBE DANS LES POMMES HORS DES CONVERSATIONS ET A L’ESPRIT EMBROUILLé

RENCONTRE SECRÈTE À ROME AU G20 – PLANIFIER NOTRE AVENIR DANS UN AVENIR PAS SI LOINTAIN – 2021

Je voulais faire une mise à jour rapide sur la réunion du G20 à Rome et vous faire savoir ce qui se passe vraiment lors de la réunion. C’est similaire aux réunions de Bilderberg dans le passé, et à quel point c’est approprié parce que c’est 2 jours avant Halloween leur jour du rituel païen Samhain pour y célébrer dieu, Lucifer, Molack et Baal juste à Halloween… Est-ce une coïncidence ? Je crois que non. – Merci d’avoir regardé tout le monde, aimez, partagez et abonnez-vous, merci. Louange à toi oh Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre, et tout… Amen.

Images choquantes de sang ressemblant à de la viande de hamburger vacciné + ce qui se passe à l’intérieur des corps vaccinés

Il y a plusieurs semaines, lors de la conférence Bulletproof de Dave Asprey à Orlando, un ingénieur, inventeur et professionnel de la médecine fonctionnelle m’a pris à part pour partager cette information avec moi. Il fait référence aux découvertes du Dr Carrie Madej et aux excellents rapports de Stew Peters avec d’autres docteurs féminins comme Jane Ruby, les découvertes de Karen Kingston, ainsi que d’autres, et regorge d’images de sang vacciné battu, d’artefacts tubulaires, possible GO , et des captures d’écran d’études pour expliquer le mécanisme sous-jacent du virus synthétique alias le vaccin, c’est très complet.

Conséquences des armes biologiques « vaccins »: l’oxyde de graphène a provoqué des spasmes – USA

VEUILLEZ PARTAGER LES VIDÉOS EN PARTICULIER L’ANALYSE DES FLACONS DE VACCIN, L’ANALYSE SANGUINE ET LES CONSÉQUENCES DE LA VACCINATION !

Insider : Réunion secrète du Vatican pour discuter de l’IA et du transhumanisme

Leo Zagami de https://leozagami.com/ rejoint The Alex Jones pour briser l’état du Vatican et leur poursuite de l’IA et du transhumanisme en ce qui concerne la religion.

Un autre effet indésirable extrêmement rare

Ce qu’ils font aux enfants est absolument diabolique

LE CRÂNE DE L’ANCRE DE NEWS COUPÉ EN MOITIÉ, TORTURÉ ET TUÉ PAR PFIZER

Source : Bootcamp.