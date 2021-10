Recherche précoce sur le gain de fonction et les armes biologiques en URSS ET en Russie – Rare rapport d’initié + Les rapports du gouvernement britannique suggèrent que les personnes entièrement vaccinées développent rapidement le syndrome d’immunodéficience acquise

Recherche précoce sur le gain de fonction et les armes biologiques en URSS ET en Russie – Rare rapport d’initié

Par Silviu “Silview” Costinescu

J’ai déniché pour vous une grosse pépite d’or d’un spécialiste de Johns Hopkins qui a également inspecté l’Irak pour le compte de l’ONU à la recherche d’armes biologiques. Si vous y prêtez une attention particulière, cette conférence fournit des détails puissants sur le GoF au-delà de la portée de la Russie.

Raymond Zilinskas, Monterey Institute of International Studies Discours au Symposium de Herrenhausen « Dual Use Research on Microbes: Biosafety, Biosecurity, Responsibility », 11.12.2014

Quelques points clés :

Vous ne pouvez pas faire la différence entre les armes biologiques et la recherche sur les vaccins, sauf par intention, ce que vous ne pouvez pas vraiment savoir

Les armes biologiques ciblent souvent les cultures et le bétail. Comme dans « grippe porcine ».

Ils ont expérimenté avec Nipah et Marburg

Surveillance militaire selon le Western Military BioTech Complex.

Ils coupent le pouvoir de manière irresponsable

Raymond A. Zilinskas parle des programmes de guerre biologique de première (1928-1971) et de deuxième génération (appelée FERMENT, 1972-1992), des éléments pertinents de la Convention sur les armes biologiques et à toxines et des armes russes basées sur la «génétique». Il fournit des statistiques sur les installations de guerre biologique du ministère de la Défense de l’URSS, les installations de guerre biologique biopreparat et les instituts anti-peste. Le scientifique cite des exemples de projets du programme FERMENT et discute de l’héritage du programme dans la Russie d’aujourd’hui.

Le discours n’a été enregistré qu’en audio :

https://www.bitchute.com/embed/TigDBgp2r8qd/?feature=oembed#?secret=GQSL9I8cx1

Zilinskas a travaillé pour l’Office of Technology Assessment des États-Unis, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’Institut de biotechnologie de l’Université du Maryland, l’École d’hygiène et de santé publique et l’Université Johns Hopkins. En 1994, il a été deux fois inspecteur biologique de l’UNSCOM en Irak. Il dirige actuellement le programme de non-prolifération des armes chimiques et biologiques au James Martin Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, Californie.

Recherche précoce sur le gain de fonction et les armes biologiques en URSS et en Russie – rare rapport d’initié

Pandémie de la double dose

La guerre contre l’humanité : qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

« TOUT SERA FINI À NOËL », PENSENT-ILS. AUCUNE CHANCE!

Par Watchdog

La résistance à la vaccination est désormais énorme avec, pour ne prendre que deux exemples parmi de nombreux exemples, le NHS s’apprête à perdre des milliers d’employés et certaines villes américaines un tiers de leurs forces de police au cours des mandats de vaccins.

Le gouvernement capturé par les mondialistes doit redoubler d’efforts pour forcer les mandats et empêcher que son offensive pataugeant ne déraille.

Le fait même que les inquiétudes concernant la sécurité des vaccins chez des personnes capables et pondérées, telles que les agents des forces de l’ordre et le personnel médical, soient si considérables qu’elles en incitent des milliers à renoncer à leur carrière et à leurs moyens de subsistance devrait en soi constituer un énorme signal d’alarme.

De telles organisations, épuisées par les licenciements et les démissions, perdront beaucoup plus de personnes lorsque leur personnel vacciné commencera à tomber malade. Les organisations déjà ébranlées par les démissions et les licenciements seront ensuite décimées par l’absentéisme et, très probablement, par un nombre élevé de décès.

N’oubliez pas que tout cela est dû au fait que les gouvernements tentent d’imposer une prétendue « vaccination » aux personnes pour les « protéger » d’un virus à faible taux de mortalité dont la menace pour tous, sauf pour les personnes très fragiles/personnes âgées, est extrêmement faible.

Ceux qui poussaient le programme de vaccination s’attendaient à ce que le travail soit fait maintenant, avec tout sauf quelques personnes vaccinées, puis vaccinées encore et encore avec leurs agents biochimiques piégés et l’abattage massif de la population sans méfiance en cours et irréversible.

Mais cela ne s’est pas passé comme ça et ils se heurtent maintenant à un mur de résistance de millions de personnes qui sont susceptibles, n’ayant pas été vaccinées, de survivre à l’abattage et, lorsqu’elles réalisent ce qui a été fait à des millions de leurs êtres semblables, demander justice ou vengeance.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Eh bien, il y avait la contradiction évidente entre un bogue relativement bénin et un effort extraordinaire pour forcer les gens à lutter contre celui-ci. Cela n’a jamais eu de sens et de nombreuses personnes alertes ont été à l’écoute de cette contradiction et sont devenues à juste titre suspectes des motivations du gouvernement.

Mais le principal facteur était les effets indésirables à court terme et les décès. Ils n’étaient pas attendus – eux-mêmes une mesure de la façon dont les tests et les essais des vaccins étaient bâclés ou inexistants.

Si ces effets indésirables ne s’étaient pas manifestés, il n’y aurait rien eu pour alerter les gens et, attirés par l’apparence que les vaccins étaient sûrs, à peu près tout le monde se serait aligné avec confiance pour leur vaccin. Ensuite, au moment où les vrais problèmes se sont posés – la destruction à long terme du système immunitaire exposant tout le monde à une multitude de maladies mortelles – il aurait été trop tard. Une fois que vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas vous en débarrasser, de sorte que les architectes de l’abattage n’auraient eu qu’à s’asseoir et à attendre la mort attendue avec à peine un gémissement des quatre cinquièmes de l’humanité au cours des quelques années qui ont suivi.

Il aurait également été beaucoup plus facile, sur fond de conviction que les vaccins étaient sûrs, d’attribuer l’inévitable recrudescence de maladies à autre chose, comme de nouveaux virus, etc.

Au moment où quelqu’un réalisait ce que faisaient les vaccins – s’ils le faisaient jamais – il n’y aurait plus personne assez bien, assez motivé ou assez nombreux pour monter une puissante résistance. La Terre aurait été héritée par les mondialistes et leurs quelques élus, qui n’auraient bien sûr pas eu les vrais vaccins tueurs (killjabs) mais un placebo.

C’était le plan, mais il a mal tourné en raison des problèmes inattendus et graves à court et à moyen terme qui ont constitué un signal d’alarme suffisant pour dissuader des millions de personnes qui sont relativement alertes. Cela s’avérera probablement avoir sauvé des millions de vies.

Avec le nombre de morts parmi les pays vaccinés qui montent en flèche et qui sont complètement vaccinés, comme Israël, confrontés à des problèmes massifs et à un possible effacement, les dangers des vaccinés sont si évidents que la résistance augmente plutôt que de diminuer et que les architectes de la catastrophe s’accumulent rapidement des ennemis parmi les vaccinés aussi alors que les gens réalisent à quel point eux et leurs proches ont été trahis.

Ainsi, les décès et les blessures à court terme, bien que brutaux pour ceux qui les subissent, étaient fortuits dans la mesure où ils alertaient des millions de personnes sur les dangers des vaccins.

Mais même alors, les comparses mondialistes au sein du gouvernement et des médias ont essayé de l’utiliser à leur avantage en termes de tirer la laine sur les yeux des gens. Beaucoup ont subi des effets indésirables à court terme, mais dans la plupart des cas, ils n’étaient pas mortels, il était donc possible de créer l’impression que les effets indésirables lorsqu’ils se produisaient étaient rarement mortels et que beaucoup se rétablissaient et, une fois rétablis, étaient « hors du bois ».

Quelqu’un d’assez effrayé par les fausses statistiques et la propagande incroyablement fallacieuse pourrait considérer que cela vaut le risque de quelques semaines de maladie s’il était par la suite «protégé».

Mais la vérité est que se remettre des réactions immédiates ou ne pas avoir de réactions immédiates ne signifie pas que l’on est à l’abri des ennuis.

La principale menace des vaccins – comme de nombreux experts nous l’ont prévenu depuis le début – réside dans l’effet perturbateur À LONG TERME sur le corps. Ces effets ont été prédits par certains comme étant susceptibles de tuer tous ou la plupart des vaccinés au cours des prochaines années et ils commencent maintenant à se manifester. La véritable ampleur de la catastrophe n’a pas encore été vue.

On a le sang-froid face à ce que cela laisse présager pour les prochaines années.

Et enfin, il y a un autre facteur qui a contribué à faire dérailler l’attaque mondialiste contre l’humanité et c’est le rôle joué par les médias alternatifs.

Les MSM, dans le camp et détenu par les ennemis mondialistes de l’homme, ont joué un rôle déterminant dans la dissimulation des vérités sur les vaccins et même sur toute la Covid câpre du citoyen.

Là où il aurait pu agir comme un chien de garde, avertir les gens, dénoncer les manigances homicides du gouvernement et ainsi sauver des millions de vies, il a choisi de ne pas le faire. De toute évidence perdue pour l’humanité, il cachait la vérité et aidait le programme du vaccin tueur (killjab). Elle, ses propriétaires, ses rédacteurs et ses journalistes, jouent ainsi un rôle direct dans ce qui pourrait bien s’avérer être le meurtre de millions d’hommes, de femmes et d’enfants.

N’ayant aucune des ressources financières et autres des MSM, mais bénéficiant du dévouement de base de nombreux héros non rémunérés et méconnus, les médias alternatifs ont pu contourner les écrans de force de la censure des MSM et faire connaître la vérité.

Ce faisant, elle a joué un rôle clé pour sauver des millions de vies et peut-être l’avenir de notre civilisation.

Ses efforts jusqu’à présent ont été extrêmement efficaces et il est maintenant temps de jeter des charbons comme jamais auparavant sur ces efforts et leurs objectifs à long terme de libération.

Le mondialiste pensait que tout serait « fini d’ici Noël », mais ce n’est pas le cas. Alors qu’ils préparent leur offensive hivernale, c’est encore bien parti, nous devenons plus forts et il y a une planète à gagner.

Une femme endommagée par Vaccin a quelque chose à dire aux vaccinés et aux non vaccinés

Les rapports du gouvernement britannique suggèrent que les personnes entièrement vaccinées développent rapidement le syndrome d’immunodéficience acquise

Les huit précédents rapports de « Surveillance des vaccins » de la Public Health England / UK Health Security Agency sur les cas de Covid-19 montrent que les personnes doublement vaccinées de 40 à 79 ans ont maintenant perdu 50% de la capacité de leur système immunitaire et en perdent constamment 4-5 % supplémentaires chaque semaine (entre 3,7% et 7,9%).

Les projections montrent également maintenant que les 30-49 ans n’auront au mieux aucune défense Covid / virale, ou au pire une forme de syndrome d’immunodéficience acquise à médiation vaccinale, d’ici la première semaine de janvier et toutes les personnes doublement vaccinées de plus de 30 ans auront complètement perdu cette partie de leur système immunitaire qui traite Covid-19 au cours des 18 prochaines semaines.

Par un lecteur soucieux

Les rapports de surveillance des vaccins publiés par la UK Health Security Agency (anciennement Public Health England) de tous les cas de Delta Covid-19 britanniques entièrement séquencés (principalement à l’aide d’un test PCR d’identification du génome), montrent clairement les dommages progressifs que les vaccins causent à la réponse immunitaire des personnes complètement vaccinées.

Voici la baisse hebdomadaire des performances du système immunitaire doublement vacciné par rapport aux personnes non vaccinées.

L’efficacité du vaccin est mesurée à l’aide de la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer…

Taux de cas non vaccinés par 100 000 – Taux de cas entièrement vaccinés par 100 000 / le plus grand des taux de cas non vaccinés ou vaccinés

Nous utilisons le rapport absolu normalisé entre le nombre de cas vaccinés et le nombre de cas non vaccinés pour déterminer l’efficacité du vaccin, tout comme Pfizer lui-même.

Une efficacité vaccinale de +50% signifie que les personnes doublement vaccinées sont 50% plus protégées contre la Covid que les personnes non vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta chez les vaccinés est la moitié du taux de cas delta chez les non vaccinés.

Une efficacité vaccinale de -50% signifie que les personnes non vaccinées sont 50% plus protégées contre la Covid que les personnes doublement vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta chez les vaccinés est le double du taux de cas delta chez les non vaccinés.

Une efficacité vaccinale de 0% signifie que les personnes doublement vaccinées sont 0% plus protégées contre la Covid que les personnes non vaccinées. Cela signifie que le taux de cas delta chez les vaccinés est égal au taux de cas delta chez les non vaccinés. Cela signifie que les vaccins ont perdu toute leur efficacité.

Ces nouveaux chiffres montrent un ralentissement de la dégradation la semaine dernière ce qui est une bonne nouvelle. Mais ils montrent également que les enfants commencent à souffrir d’une dégradation du système immunitaire, ce qui est une nouvelle ignoble. Leurs chiffres ont augmenté en raison de l’inclusion de plus en plus d’enfants de 12 à 15 ans dans la cohorte depuis que Chris Whitty a annulé le Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation. Ils ont maintenant presque fini d’être inclus. Ainsi, la lente dégradation peut maintenant commencer à être observée.

À l’autre extrémité de l’échelle d’âge, le groupe des 80+ a connu une amélioration majeure, en raison des rappels (boosters) qui leur achèteront quelques mois d’immunité Covid améliorée qui masquera la dégradation progressive continue du système immunitaire. Ces rappels sont les mêmes que les vaccins d’origine (car aucun autre vaccin n’a encore été approuvé).

L’inquiétude est donc que, même si l’immunité à Covid-19 peut être améliorée pendant quelques mois, leur immunité générale commencera à se dégrader encore plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait si le rappel n’avait pas été pris. Nous verrons si cela s’avère être le cas à partir des données futures.

Les 70-79 ans voient également un ralentissement de la dégradation apparente en raison des rappels (boosters) améliorant leur réponse Covid. Il se peut également que d’autres groupes d’âge prennent déjà des rappels. Les lieux ne manquent pas pour vacciner les personnes à la demande sans offrir les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé. Les dernières informations cliniques du Dr Richard Fleming détaillées ci-dessous sont définitives pour les vaccins et les rappels.

L’analyse risques-bénéfices de ces vaccins est désormais devenue une analyse risques-inconvénients pour toute personne de plus de 30 ans.

Dernières projections

Toute personne de plus de 30 ans aura perdu 100% de sa capacité immunitaire (certainement pour Covid et très probablement pour les virus et certains cancers – d’après les preuves de Cole Diagnostics dans l’Idaho et du Dr Nathan Thompson et du Dr Ralph Baric) dans les 18 semaines.

Les 30-49 ans entièrement vaccinés l’auront perdu dès la 1ère semaine de janvier. Ces personnes n’auront alors aucune défense immunitaire contre le [coronavirus = SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19. La question devient alors quelle part du système immunitaire est impliquée dans la défense contre la Covid-19 ? Le pire des cas est qu’ils développent effectivement un syndrome d’immunodéficience acquise à part entière et détruisent le NHS.

« Chez les individus âgés de plus de 30 ans, le taux de test COVID-19 positif est plus élevé chez les individus vaccinés que chez les non vaccinés ». – Rapport de surveillance vaccinale PHE pour la semaine 41.

« Il existe un potentiel d’ADE, mais le plus gros problème est probablement l’immunopathologie Th2 », explique Ralph Baric, épidémiologiste et expert en coronavirus – du nom de la pointe en forme de couronne qu’ils utilisent pour pénétrer dans les cellules humaines – à l’Université de Caroline du Nord à Colline de la Chapelle.

Dans des études antérieures sur le SRAS, les souris âgées présentaient des risques particulièrement élevés d’immunopathologie Th2 potentiellement mortelle dans laquelle une réponse défectueuse des lymphocytes T déclenche une inflammation allergique et des anticorps mal fonctionnels qui forment des complexes immuns, activant le système du complément et potentiellement endommageant les voies respiratoires. .

Baric exprime son inquiétude quant à ce que cela pourrait signifier pour l’utilisation d’un vaccin COVID-19 chez les personnes âgées. « Bien sûr, les personnes âgées sont notre population la plus vulnérable », ajoute-t-il. – https://www.pnas.org/content/117/15/8218 (les Actes de la National Academy of Sciences des États-Unis)

Le passage souligné (qui a été expurgé du rapport en ligne du PNAS – mais se trouve dans de nombreuses autres copies en ligne – https://principia-scientific.com/study-covid-19-vaccine-can-destroy-your-immune-system/ ) est critique car il concerne un déficit immunitaire en cellules T tueuses.

Cela a été vu par le Dr Ryan Cole qui a effectué plus de 100 000 examens de laboratoire de pathologie sur des patients Covid. Il l’a identifié comme une forme de SIDA (HIV inverse, il l’a appelé – où vous perdez des cellules T tueuses CD8 plutôt que des cellules T auxiliaires CD4). Ralph Baric devrait savoir. En 2002, le 19 avril, l’Université de Caroline du Nord a déposé le brevet américain 7279327 pour un coronavirus infectieux à réplication défectueuse (à utiliser comme vecteur viral pour un vaccin contre le VIH), revendiquant la priorité de US28531801P. Les inventeurs étaient : Kristopher M. Curtis, Boyd Yount, Ralph S. Baric

Ces dégradations du système immunitaire pourraient être causées par l’ADE (Antibody Dependent Enhancement – où les anticorps induits par le vaccin commencent à fonctionner en sens inverse) et être spécifiques à Covid, ou pourraient être plus générales et entraîner une forme de SIDA à médiation vaccinale (syndrome d’immunodéficience acquise). Baric soupçonne ce dernier ci-dessus.

Le fait que le 3e vaccin ait fonctionné en Israël (pendant une courte période avant que le 4e vaccin ne soit proposé) signifie que les anticorps vaccinaux ont toujours un effet protecteur immédiatement après la vaccination. Cela peut donc exclure l’ADE. Les derniers chiffres suggèrent que les rappels (boosters) fonctionnent, à court terme pour les 70-79 ans et les 80+.

L’efficacité décroissante des vaccins n’approche pas asymptotiquement de zéro (ce qui signifierait que les vaccins ne font que perdre de leur efficacité avec le temps). Il passe directement à zéro puis devient dangereusement négatif (ce qui signifie que les vaccins deviennent toxiques pour le système immunitaire). Ensuite, il devient plus négatif de manière linéaire semaine après semaine. Si cela continue, les vaccins détruiront complètement la partie de votre système immunitaire qui traite la Covid d’ici fin janvier.

Cela pourrait bien entraîner davantage de cas de zona, de VPH, d’herpès, d’Epstein Barr, d’endométriose et d’autres infections virales – https://www.nbc12.com/2021/10/15/reports-shingles-outbreaks-not-directly-linked -vaccin contre le covid19/

HARRISONBURG, Virginie (WHSV) – Il y a eu des études de cas montrant que des personnes subissent des récidives ou des épidémies de zona après avoir reçu le vaccin COVID-19. Les médecins locaux disent que c’est rare et pas nécessairement causé par le vaccin.

« J’ai vu beaucoup de zona récemment, mais je ne l’ai pas vu personnellement associé au vaccin. C’est mon expérience personnelle », a déclaré la Dre Jennifer Derby, médecin de famille à Sentara RMH. (2021octobre15)

Tableaux 2 et 5 : Cas de COVID-19 par statut vaccinal…

La colonne de renforcement ou de dégradation du système immunitaire, qui est la colonne d’efficacité/inefficacité du vaccin, la colonne 10, est calculée à partir de la formule d’efficacité du vaccin de Pfizer de –

U-V/U pour U>V et U-V/V pour V>U

C’est la formule qu’ils ont utilisée pour revendiquer une efficacité vaccinale de 95% contre Wuhan alpha.

Pour les versions précédentes du tableau 2 à partir de la semaine 32, voir ici.

Cas signalés par date d’échantillon entre les semaines 37 et 40

2021 – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1025358/Vaccine-surveillance-report-week-41.pdf

Cas signalés par date d’échantillon entre les semaines 38 et 41

2021 – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

Cas signalés par date d’échantillon entre les semaines 39 et 42

2021 – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf

Choisir sa formule…

La colonne Immune System boost/degradation est une mesure de l’augmentation ou des dommages causés à votre système immunitaire – voir le rapport

La colonne Efficacité du vaccin % pour les doubles vaccinés montre à quel point les doubles vaccinés sont plus ou moins résistants au Covid que les non vaccinés – voir rapport

Donc, si vous avez 40 ans et que vous êtes double vacciné, votre réponse immunitaire est maintenant dégradée de 56,9%. Cela signifie que les 40 ans non vaccinés ont 56,9% moins de chances d’attraper le Covid que les personnes entièrement vaccinées, et les personnes de 40 ans entièrement vaccinées ont 131,9 % plus de chances d’attraper la Covid que les non vaccinés.

Vous pouvez le regarder de toute façon. Cela dépend simplement si votre paramètre choisi est le double vacciné ou le non vacciné. Mais quel que soit celui que vous choisissez, les perspectives cet hiver pour ceux qui ont été entièrement vaccinés avec les injections Covid-19 expérimentales sont terribles.

Taux de mortalité PHE contre taux de mortalité ONS

Il existe une contradiction immunologique massive entre les taux de cas PHE qui montrent grossièrement maintenant que les vaccinés sont deux fois plus susceptibles d’être infectés que les non vaccinés alors que les taux de mortalité PHE montrent que les non vaccinés ont 3 à 6 fois plus de risques de mourir que les vaccinés.

La contradiction vient du fait que la fonctionnalité immunologique des vaccins est simplement d’augmenter ou de diminuer la charge virale, mais on sait maintenant que les charges virales sont les mêmes chez les vaccinés que chez les non vaccinés (voir ici).

Cela a également été confirmé par le Dr Fauci plus tôt cette année –

» Ce que nous avons appris de nouveau… c’est que lorsque vous regardez le niveau de virus dans le nasopharynx des personnes vaccinées qui contractent des infections révolutionnaires, c’est vraiment assez élevé et équivalent au niveau de virus dans le nasopharynx des personnes non vaccinées qui sont infectées « , a déclaré Fauci dans une interview avec « Face the Nation » de CBS News dimanche. Le nasopharynx fait partie de la cavité nasale près du fond de la gorge https://www.theepochtimes.com/fauci-amount-of-covid-19-in-breakthrough-delta-cases-almost-identical-to-unvaccinated_3929532.html

De plus, on sait que les vaccins sont devenus progressivement moins efficaces/plus dommageables depuis lors. Donc, ce qui se passe avec le nombre de cas devrait également se produire avec les décès, à moins que les vaccins n’agissent uniquement à des charges virales presque mortelles. Mais c’est un non-sens car ils entraînent simplement le système immunitaire à reconnaître un nouvel antigène. Ils devraient modifier la manière dont il réagit à la reconnaissance. Les vaccins ne font pas ça.

Bien sûr, ces thérapies géniques sont bien plus que des vaccins. Donc, de la propre bouche de Fauci, la mort devrait suivre le nombre de cas et ne pas aller dans l’autre sens. Heureusement, l’ONS (Office of National Statistics) produit des chiffres de mortalité globale et les professeurs Norman Fenton et Martin Neil de l’Université Queen Mary College de Londres les ont analysés comme suit :

La semaine 26 était du 28 juin 2021 au 4 juillet. Ci-dessous le taux de mortalité pour ceux qui avaient reçu deux doses d’un vaccin Covid-19 pour le premier semestre 2021 –

Depuis le 19 mars, le taux de mortalité par vaccination à double dose a augmenté de façon plus ou moins constante d’une semaine à l’autre. – Prof Norman Fenton – https://www.normanfenton.com/post/comparing-age-adjusted-all-cause-mortality-rates-in-england-between-vaccinated-and-unvaccinated

Ainsi, les taux de mortalité de l’ONS analysés par le professeur Fenton sont cohérents avec les taux de cas PHE analysés dans l’article. Les taux de mortalité PHE ne sont pas crédibles. Ainsi, les taux de mortalité de l’ONS montrent la même augmentation linéaire que le nombre de cas PHE. Cela a beaucoup plus de sens immunologiquement.

L’effet du vaccin Pfizer sur le sang

Le Dr Richard Fleming s’est associé au professeur Luc Montagnier, qui a remporté le prix Nobel pour la découverte du VIH, et a déposé une plainte à La Haye avec des survivants de l’Holocauste sur les violations du Code de Nuremberg par le gouvernement du monde entier imposant des vaccins à leurs citoyens (voir ici).

Ensuite, il a eu l’idée simple (à laquelle personne d’autre ne semble avoir pensé) de regarder des échantillons de sang au microscope, puis d’ajouter le vaccin Pfizer.

Le vaccin détruit toute l’hémoglobine dans le sang et fait que les globules rouges se collent et forment des caillots. C’est incroyable – le sang cesse d’être rouge. C’est pourquoi les gens ne peuvent pas respirer. Regardez la minute 9 à la minute 20 de cette vidéo et vous verrez précisément ce que les vaccins font au sang humain.

https://api.banned.video/embed/617805b37031df173f85c2d9

Lorsque vous êtes injecté, le vaccin pénètre dans votre muscle deltoïde (ils sont censés retirer légèrement le piston pour s’assurer qu’ils n’ont pas touché un vaisseau sanguin – mais ils ne le font généralement pas maintenant). S’il touche un vaisseau sanguin, ce que vous voyez dans la vidéo se produit immédiatement

Si le vaccin touche le muscle, ce qui précède se produit plus lentement.

Les zones plus claires sur les images de gauche et de droite sont celles où une goutte de vaccin Pfizer a touché le sang sur la lame de microscope 40x. Vous pouvez voir que la couleur rouge est absente des globules rouges dans les zones de gouttelettes de vaccin. C’est la destruction de votre hémoglobine par le vaccin. Il se produit en quelques secondes selon la vidéo.

Si vous n’avez pas d’hémoglobine, votre sang ne peut pas transporter d’oxygène vers vos tissus et votre respiration échoue. La vidéo montre également que les globules rouges appauvris en hémoglobine commencent à se coller les uns aux autres. Ils commencent à coaguler dans les minutes qui suivent le mélange du vaccin avec le sang, détruisant la capacité du sang à transporter l’oxygène.

