Panique générale chez les mondialistes ? – Le ministre danois de la Santé menace de fermer la société si davantage de personnes ne se font pas vacciner + LE FASCISME EN ACTION : plusieurs membres du comité de la FDA ayant donné leur feu vert aux « vaccins » Pfizer pour enfants ont des liens financiers avec Pfizer

Panique générale chez les mondialistes ? – Le ministre danois de la Santé menace de fermer la société si davantage de personnes ne se font pas vacciner

La population témoin des non vaccinés refusant de tomber dans le traquenard d’armes biologiques devient-elle trop évidente et gênante pour les mondialistes eugénistes? – Ils accélèrent le rythme. Étant donné leur tendance à la manipulation et à se renier, pourrait-ce être ainsi en France, en Europe et ailleurs d’ici-là? – MIRASTNEWS

Le ministre danois de la Santé menace de fermer la société si davantage de personnes ne se font pas vacciner

Même après que 75 % de la population ait été complètement vaccinée, le Danemark connaît toujours le pic de COVID. Maintenant, afin de contrôler la situation, le ministre danois de la Santé a demandé à de plus en plus de personnes de se faire vacciner, sinon le gouvernement « fermera la société ».

Au mois de mai, le Danemark a subi le pire pic de COVID où le nombre R était de 2,01. C’est le plus haut depuis janvier.

La population totale du Danemark est de 5,8 millions, dont 75 pour cent d’habitants ont été entièrement vaccinés.

Cela fait une semaine que le Danemark reçoit plus de 1000 cas par jour. Plus de 85 pour cent de la population âgée de plus de 12 ans a été vaccinée.

Maintenant, les autorités menacent de « fermer la société », selon le porte-parole du parti d’opposition pour la santé, Martin Geertsen, si davantage de Danois ne se vaccinent pas.

« Si nous voulons garder le Danemark ouvert, nous devons faire en sorte que davantage de personnes se fassent vacciner », a déclaré le ministre de la Santé Magnus Heunicke.

Bien que le ministre de la Santé ait déclaré que le vaccin resterait volontaire, il a toutefois averti de façon inquiétante les gens de se faire vacciner.

Geertsen a déclaré que Heunicke envoyait un « message complètement sauvage ». De plus, le gouvernement a rompu sa promesse d’éliminer les confinements une fois qu’une forte proportion de la population a été vaccinée.

L’année dernière, les autorités danoises ont tenté d’adopter une loi pour imposer la vaccination forcée de toute personne et ont décidé de faire appel à la police pour détenir physiquement les personnes et les maintenir pendant qu’elles se faisaient piquer. Cependant, cet effort a été abandonné après des manifestations de masse.

Plus tôt, la directrice de l’Agence danoise des médicaments, Tanja Erichsen, s’était évanouie lors d’une conférence de presse en direct alors qu’elle annonçait l’arrêt du vaccin AstraZeneca.

Le Danemark a été le premier pays européen à cesser complètement d’utiliser le vaccin AstraZeneca car provoquant une thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), un caillot sanguin cérébral chez les receveurs.

Pendant ce temps, un procès majeur a été déposé contre le Premier ministre du Danemark pour des restrictions strictes de COVID-19 et pour avoir tué près de 17 millions de visons.

Selon le procès, les autorités n’ont pas recommandé de fermeture majeure, comme l’a affirmé la Première ministre Mette Frederiksen. C’est elle-même et Barbara Bertelsen, chef de département du Premier ministre, qui enverraient des courriels d’alarme avec des articles joints des médias aux chefs de département, créant la panique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Une étude suédoise explosive révèle que les vaccins Covid n’offrent aucune protection durable, l’immunité plonge à ZÉRO en quelques mois seulement

De nouvelles recherches en Suède ont révélé que «l’immunité» post-vaccination – si vous pouvez même l’appeler ainsi – des injections de coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19] est au mieux temporaire, et a complètement disparu en quelques mois.

Comme la plupart des autres accessoires plandémiques, les injections ne sont pas si populaires en Suède, et pour cause. Les chercheurs ont déterminé que les piqûres sont complètement inutiles après sept mois.

Non seulement cela, mais la fausse «immunité» procurée par les injections devient négative après sept mois, ce qui signifie que le système immunitaire du receveur est pire qu’avant l’injection.

Une autre étude en Angleterre que nous avons couverte cet été est arrivée à une conclusion similaire, bien que celle-ci ait révélé que les vaccins contre la grippe Fauci ne fournissent qu’environ six semaines de fausse «immunité».

« Résultats : protection contre l’infection inférieure à 50 % après 4 mois », a rapporté Citizen Free Press à propos des résultats de la nouvelle étude suédoise. « Aucune protection mesurable après 7 mois (Pfizer). AstraZeneca décroît plus vite, devient même NÉGATIF.

La Suède a été l’un des seuls pays au monde à rejeter la quasi-totalité de l’hystérie plandémique et de la tyrannie qui ont été déployées à partir du début de [l’année] 2020. Pendant ce temps, le pays s’en est incroyablement bien tiré – mieux, en fait, que la plupart des autres pays de termes de « cas », d’hospitalisations et de décès.

La Lituanie, également connue sous le nom de Terre Branch Covidian, a un taux d’infection à la Covid 16 fois supérieur à celui de la Suède

La Lituanie, quant à elle, qui dispose actuellement du régime de « passeport vaccin » le plus strict au monde, enregistre un nombre record de nouveaux « cas » par habitant au sein de sa population.

Six semaines seulement après la mise en place du protocole de vaccin obligatoire en Lituanie, les taux d’infection ont grimpé en flèche comme jamais auparavant – dépassant de loin celui de la Suède, qui est à peu près sans Covid à ce stade (voir l’image ci-dessous pour une comparaison):

Six semaines après le début du régime de laissez-passer vaccinal le plus strict au monde, les nouveaux cas de COVID par habitant en Lituanie montent en flèche à des niveaux record – plus de 16 fois ceux de la Suède, où les nouveaux cas par habitant continuent à des plus bas historiques malgré l’abandon de toutes les restrictions. pic.twitter.com/6PIoXxKoIf

– Michael P Senger (@MichaelPSenger) 23 octobre 2021

C’est vraiment une honte de rapporter ces faits en sachant qu’ils ne feront aucune différence en ce qui concerne le fascisme plandémique de type lituanien qui continue de balayer notre propre pays.

Si seulement suffisamment d’Américains se rendaient compte que la Suède avait raison et que la Lituanie s’était trompée, nous pourrions simplement revenir à l’ancienne normalité au lieu de la « nouvelle ».

Peut-être qu’avec le temps, une masse critique de la population finira par se réveiller – c’est-à-dire s’il n’est pas déjà trop tard à ce moment-là. En attendant, nous pouvons continuer à essayer de faire passer le mot à qui veut bien écouter et être réceptif à la vérité.

« Il est temps de distribuer en masse des tests à domicile, de l’ivermectine et des vitamines comme ils l’ont fait en Inde et de permettre à la plupart des gens d’acquérir une immunité naturelle par infection », a écrit un commentateur de Citizen Free Press. « Protégez les plus vulnérables et mettez cela derrière nous ! »

« La seule façon dont cela se termine est que les gens l’obtiennent et acquièrent une immunité naturelle », a écrit un autre.

« En supposant que nos tyrans nouvellement exposés acquiescent (pas probablement sans une forte « persuasion »). Les vaccins eux-mêmes sont probablement plus nocifs que bénéfiques. Seul le temps nous dira s’il y a quelque chose de bon à leur sujet. Je suis terrifié pour les membres de ma famille vaccinés.

Un autre a réitéré le fait que l’étude suédoise a vérifié que se faire piquer crée en fait une immunité négative, tout comme de nombreux « marginaux » l’ont mis en garde.

« Donc, ils admettent que votre système immunitaire peut être pire après avoir été vacciné et que vous deviendrez plus malade que les personnes non immunisées si vous ne continuez pas à recevoir des rappels ? » a demandé cette personne.

The Lancet a pré-imprimé le nouveau document Suédois dans le cadre de SSRN First Look, « un endroit où les revues identifient le contenu d’intérêt avant la publication ».

Vous trouverez plus d’informations sur les dernières nouvelles concernant la tromperie du « vaccin » contre le virus chinois sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

CitizenFreePress.com

NaturalNews.com

SSRN.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LE FASCISME EN ACTION : plusieurs membres du comité de la FDA qui ont donné leur feu vert aux « vaccins » de Pfizer pour les enfants ont des liens financiers avec Pfizer

Plusieurs membres du comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont des liens financiers avec Pfizer.

Juste après avoir voté à l’unanimité pour recommander le « vaccin » Pfizer-BioNTech contre le « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) chez les enfants de cinq ans à peine, ce comité a été débouté pour des conflits d’intérêts directs qui ont clairement eu un impact sur sa décision.

La Californie est déjà en train de ronger son frein pour imposer les vaccins aux enfants de la maternelle, en attendant l’autorisation fédérale. De nombreux autres États contrôlés par des gauchistes essaieront probablement de leur emboîter le pas, en supposant qu’il n’y ait pas de recul majeur.

« … la liste des réunions montre que de nombreux membres du comité et des membres votants temporaires ont travaillé pour Pfizer ou ont des liens importants avec Pfizer », a rapporté National File à propos du comité de la FDA compromis.

« Les membres comprennent un ancien vice-président de Pfizer Vaccines, un récent consultant Pfizer, un récent bénéficiaire d’une bourse de recherche Pfizer, un homme qui a encadré un cadre supérieur actuel de Pfizer en matière de vaccins, un homme qui dirige un centre qui distribue des vaccins Pfizer, le président d’un Le groupe de données Pfizer, un gars qui a été fièrement photographié en train de prendre un vaccin Pfizer, et de nombreuses personnes qui sont déjà officiellement en faveur des vaccins contre le coronavirus pour les enfants. »

Il y a aussi le récent commissaire de la FDA, Scott Gottlieb, dont nous avons signalé qu’il siège maintenant au conseil d’administration de Pfizer.

La FDA est une blague absolue

La liste suivante indique quels membres du conseil d’administration du comité consultatif sur les vaccins de la FDA sont compromis et comment :

• Le président par intérim Arnold S. Monto était un consultant rémunéré chez Pfizer pas plus tard qu’en 2018.

• Steve Pergam a reçu le « vaccin » Pfizer et a été présenté pour l’obtenir et en faire la promotion par le Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

• Archana Chatterjee, membre du comité, a travaillé sur un projet de recherche sur les vaccins pour les nourrissons qui a eu lieu de 2018 à 2020 et a été parrainé par Pfizer.

• Myron Levine a encadré de nombreux boursiers postdoctoraux américains, et l’un de ses protégés est Raphael Simon, directeur principal de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer.

• James Hildreth, un membre votant temporaire, a fait une divulgation d’intérêt financier indiquant qu’il avait accepté 1,5 million de dollars alors qu’il était président du Meharry Medical College, qui administre les injections de covid de Pfizer.

• Geeta K. Swamy préside le « Comité indépendant de surveillance des données pour le programme de vaccination contre le streptocoque du groupe B de Pfizer », qui est parrainé par Pfizer. Swamy a également été répertorié par l’Université Duke en tant que « co-investigateur pour l’essai du vaccin Pfizer COVID-19 ».

• Gregg Sylvester a travaillé comme vice-président chez Pfizer Vaccines où il a lancé de nombreux vaccins pour l’entreprise, dont un pour les enfants.

Plusieurs autres «membres votants temporaires», dont Ofer Levy de l’hôpital pour enfants de Boston, Eric Rubin, Jay Portnoy et Melinda Wharton, soutiennent tous ouvertement l’injection de vaccins Covid de Pfizer aux enfants.

Le comité consultatif sur les vaccins de la FDA n’a jamais été vraiment digne de confiance ou légitime. Il a presque toujours fonctionné comme un tampon pour Big Pharma, approuvant et poussant tous les derniers médicaments, pilules et injections, sur les Américains.

« Dans le passé, les membres du comité consultatif de la FDA ont souvent été la cible de fortes politiques de la part des représentants de l’industrie concernant le médicament qu’ils envisageaient de recommander lors de réunions en personne », a rapporté FDANews en décembre.

« Ce processus a été quelque peu modifié par le fait que pendant la COVID-19, les réunions se tiennent virtuellement. Mais il est probable que les pressions en coulisses continuent. L’industrie défend les tentatives d’influencer les membres du comité comme de simples efforts pour mieux présenter leur cas. »

C’est maintenant un fait indéniable qu’on ne peut pas faire confiance à la FDA. Puisqu’elle est gérée par l’industrie pharmaceutique, cette fausse agence fédérale va toujours pousser tout ce qui rapporte les bénéfices, qui dans ce cas incluent les injections « Operation Warp Speed » de Pfizer.

Plus d’informations sur la FDA corrompue peuvent être trouvées sur FDA.news.

Les sources de cet article incluent :

NationalFile.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News