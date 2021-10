THÉ DE PIN : Antidote et autres Élixirs

Introduction par le Dr Ariyana Love

(Mise à jour : 24 juin 2021)

Des médecins de première ligne et des experts médicaux ont largué une bombe fin avril 2021, révélant des questions de sécurité nationale pour tous les États-nations. La transmission entre les vaccinés et non vaccinés Covid-19 provoque des effets indésirables chez les personnes qui n’ont pas reçu l’injection. Les experts ont révélé que la transmission se fait à un rythme rapide et sans contact peau à peau.

Les injections Covid ne sont pas des vaccins mais des armes biologiques expérimentales et c’est un consensus d’experts. Ce n’est pas seulement l’excrétion virale comme nous le pensions, mais la transmission potentielle de la protéine de pointe qui provoque des réactions indésirables chez les non vaccinés. Les cellules du vacciné sont maintenant codées pour produire le pathogène synthétique avec lequel elles ont été injectées à l’aide de nanoparticules lipidiques. Il s’agit clairement d’armes à gain de fonction.

Les experts médicaux ont également convenu à l’unanimité que le vacciné devrait être mis en quarantaine car la transmission serait aéroportée.

Le Dr Judy Mikovits a mentionné que l’antidote dans une vidéo intitulée « Suramin » est l’antidote aux armes biologiques et à la transmission. Vous pouvez obtenir suffisamment de thé aux aiguilles de pin (pin, épicéa, cèdre et sapin) ».

La vérité a été censurée par Youtube.

L’antidote possible à la transmission s’appelle la suramine. Mais Suramin est la version pharmaceutique de l’acide shikimique appelée Shikimate. On le trouve dans les aiguilles de pin, d’épinette, de sapin et de cèdre, selon le Dr Mikovits. Elle a expliqué dans cette interview censurée que vous pouvez obtenir assez de l’*antidote* en buvant du thé de pin.

Le thé à l’aiguille de pin offre un effet inhibiteur contre les composants de la cascade de coagulation et contre la réplication et la modification inappropriées de l’ARN et de l’ADN. Il offre également des effets inhibiteurs contre l’agrégation et la coagulation des plaquettes sanguines.

Nous savons maintenant que la « protéine de pointe » du [SRAS-CoV-2 de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19 ne reste pas dans le site d’injection mais circule dans le sang, pénétrant et attaquant d’abord le système vasculaire. Il coagule le sang, provoquant des caillots sanguins dans le cerveau (embolies), des thromboses coronaires (AVC) et des embolies pulmonaires (AVC). Cette « protéine de pointe » s’accumule également dans les ovaires et les testicules et rend les femmes et les hommes infertiles. La transmission fait que des passants innocents ont des réactions indésirables telles que des fausses couches, des saignements abondants inhabituels, une excrétion de l’utérus et Dieu sait ce qui va arriver.

Le thé aux aiguilles de pin est l’un des antioxydants les plus puissants connus de l’homme et c’est un super aliment. Vous pouvez l’arracher directement de l’arbre et manger les pointes. L’huile d’aiguille de pin est connue pour traiter le cancer, l’inflammation, les douleurs de toutes sortes et les infections respiratoires comme la pneumonie, la grippe et le coronavirus. Le thé aux aiguilles de pin tue les parasites et vous dynamise dès votre première tasse.

Antidote possible pour le V-Serum et la contagion actuelle des protéines de pointe

Le Dr Judy Mikovits (1 min. MP4 censuré par You Tube) a révélé que l’establishment médical connaissait depuis toujours l’antidote à la contagion – une contagion qui est maintenant observée aujourd’hui par des milliers de personnes qui n’ont pas pris le sérum, mais se sont simplement rapprochés d’autres qui ont pris le vaccin.

(Le mot « sérum » est utilisé ici car, évidemment, le moyen d’éviter de prendre le vaccin est de dire « je suis allergique au sérum ».)

Lorsque l’establishment médical et les promoteurs politiques veulent s’exempter de se faire vacciner, ils se donnent toujours une issue légale, tout en poussant les « citoyens » à se faire vacciner.

« Je suis allergique au sérum » est l’une de leurs solutions.

Prendre le sérum est une chose. La contagion de la protéine de pointe actuellement vécue en grand nombre par ceux qui n’ont pas pris le sérum, mais qui viennent de rendre visite à un parent ou un ami qui l’a fait, est entièrement nouvelle et sans précédent.

Quels sont les effets secondaires observés par cette contagion?

maux de tête énormes

micro-caillots et ecchymoses soudaines sur tout le corps

cycles menstruels exceptionnellement lourds chez les jeunes et après la ménopause

fausses couches

réduction du lait maternel

stérilité chez les femmes et les hommes

les animaux domestiques meurent peu de temps après que les propriétaires reçoivent le sérum.

L’antidote à la contagion

Cet antidote à la contagion, connu depuis près de 100 ans par les échelons supérieurs de l’establishment médical et les initiés de la classe élitiste, s’appelle Suramine, un composé isolé dérivé à l’origine d’un extrait d’huile d’aiguille de pin.

Il n’est disponible que par injection et a été un secret bien gardé qui n’a pas été rendu publiquement accessible aux masses pendant cette « pandémie », mais c’est une solution efficace pour les parasites et les virus de plusieurs sortes, ainsi qu’un grand nombre d’autres conditions.

Le sentier de Suramin à Pine Needle Tea

Voici la piste de la science et des données qui montrent la relation dérivée entre les aiguilles de pin et la suramine (« l’antidote de l’elist » aux maladies microbiennes) – et qui fournit également un antidote potentiel pour les personnes touchées par la contagion des protéines de pointe (pour les raisons expliquées dans le données suivantes) :

Lire l’article en entier ici.

Traduction : MIRASTNEWS

MESSAGE DESTINÉ A MON COMPTE FACEBOOK JdD MOUTSINGA MOSSINGUE MAIS EMPÊCHÉ D’ÊTRE DIFFUSÉ PAR LE MÉDIA SOCIAL.

Alléchés par l’Internet des objets et les avancées de la Biotechnologie, de la Robotique et de l’Intelligence Artificielle, les Mondialistes Eugénistes veulent aussi absolument réaliser l’Internet du corps humain avec la 5 ou +G pour le Transhumanisme et refaire le Monde à leur image, s’inspirant de la Grande Œuvre du vrai Dieu, l’omnipotent YHVH, NZAMBIA MPUNGU. Jean de Dieu MOSSINGUE

L’Internet des corps : c’est l’avenir qu’ils veulent construire

Enfants aux yeux noirs nés de parents vaccinés, d’hybrides humains et animaux et de bébés OGM

Source : TheHumanityProject8. C’est la merde malade et diabolique que font le Dr Fauci, Bill Gates et d’autres. Ils doivent être arrêtés de toutes les manières possibles. Une autre vidéo que vous voudrez peut-être voir :

Yale Professeur Dr. Rische – »Ayez peur des vaccinés »

L’ONU crée une banque de semences d’ADN humain

Programme des Nations Unies pour la biodiversité – propriété du matériel génétique

« De nombreuses espèces ont disparu au fil du temps – dinosaures, mammouths laineux, oiseaux dodo, etc. Nous entendons souvent qu’une espèce est en danger d’extinction présentée comme si la préoccupation était la perte de vie et l’amour des animaux, quand en réalité, la préoccupation est la perte potentielle de matériel génétique qui pourrait être utilisé par l’industrie de la biotechnologie. Il en va de même pour les humains qui sont également voués à l’extinction.

Par CR

(henrymakow.com)

Un article publié sur Technocracy News & Trends révèle que le plan des Nations Unies est de contrôler tout le matériel génétique sur terre sous le couvert de la « biodiversité ».

L’objectif est de séquencer numériquement l’ADN de tous les êtres vivants afin qu’il puisse être détenu, breveté, manipulé et utilisé pour créer un ADN synthétique qui n’existe pas dans la nature.

Ce schéma est lié à l’agenda transhumaniste et a été ouvertement discuté dès 1987 dans un document de l’ONU intitulé Our Common Future.

Servant de modèle à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique de 1992, Notre avenir à tous cachait des ambitions de modification génétique, et bien sûr des profits d’entreprise, derrière une façade de préoccupation environnementale et de discours sur le « développement durable » : « Le matériel génétique des espèces sauvages contribue des milliards de dollars par an à l’économie mondiale sous la forme d’espèces végétales améliorées, de nouveaux médicaments et médecines, et de matériaux de dessin pour l’industrie… Ce serait en effet une triste ironie si, au moment même où les nouvelles techniques de génie génétique commençaient à nous permettre d’examiner la diversité et l’utilisation des gènes de la vie plus efficacement à de meilleures conditions humaines, nous avons cherché et trouvé ce trésor malheureusement épuisé.

De nombreuses espèces ont disparu au fil du temps – dinosaures, mammouths laineux, oiseaux dodo, etc. Nous entendons souvent qu’une espèce est en danger d’extinction présentée comme si la préoccupation était la perte de vie et l’amour des animaux, alors qu’en réalité la préoccupation est la perte potentielle de matériel génétique qui pourrait être utilisé par l’industrie de la biotechnologie. Il en va de même pour les humains qui sont également voués à l’extinction.

(Pensez à cela comme à l’équivalent humain de la Doomsday Seed Bank en Norvège.)

Un rapport de l’ONU de 1992, Global Biodiversity Strategy, a présenté les mêmes concepts d’une manière plus attrayante pour les pays du tiers monde avec des promesses de redevances et de compensation aux communautés locales. Ce rapport indiquait :

« Étant donné que la biotechnologie dépend de la biodiversité pour sa matière première, la valeur des ressources génétiques augmentera avec l’industrie. »

Le message ici est que la biodiversité et le développement durable ne consistent pas à protéger la nature et l’environnement pour eux-mêmes. Il s’agit plutôt de fournir des matières premières pour l’industrie de la biotechnologie.

Maintenant en 2021, la Convention pour la diversité biologique est devenue le cadre mondial pour la biodiversité post-2020 et lors de sa dernière réunion cet été, leur «groupe de travail» a discuté des «éléments des ressources génétiques créés artificiellement», «de l’accès et l’utilisation des informations de séquences numériques sur les ressources génétiques sont utiles pour la recherche relative à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la santé et d’autres secteurs importants, y compris les applications commerciales aboutissant à des produits commerciaux ».

Peut-être plus préoccupant est le fait que tout cela fait partie d’un plan de réorganisation de la société humaine pour « amener une transformation dans la relation de la société avec la biodiversité et pour garantir que, d’ici 2050, la vision partagée de vivre en harmonie avec la nature soit réalisée ».

La question est, qui veut exactement vivre en harmonie avec la nature tout en consommant des produits génétiquement modifiés ? Ce n’est pas quelque chose que le public demande; c’est le plan que les élites mondialistes imposent à l’humanité.

TRANSHUMANISME

Le Forum économique mondial, club des milliardaires à l’origine de la démolition contrôlée de l’économie mondiale que nous vivons actuellement, discute ouvertement de transhumanisme.

Le vice-président du WEF est président de GESDA (https://gesda.global/who-we-are/), une organisation axée sur la modification génétique et l’intégration de la technologie numérique avec les êtres vivants.

Le Canada, dont la première ministre adjointe Chrystia Freeland siège au conseil d’administration du WEF, discute également de ces concepts en utilisant le terme « convergence bionumérique » (https://horizons.gc.ca/fr/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/).

Ne vous y trompez pas, il n’y a pas que la faune sauvage qu’ils veulent modifier génétiquement. Ce n’est pas une coïncidence si cela est discuté ouvertement en même temps qu’une poussée massive dans le monde entier pour injecter de force à tout le monde des médicaments expérimentaux de thérapie génique à base d’ARNm.

Ce n’est que le début d’un cauchemar high-tech où tous les êtres vivants sont la propriété de l’élite mondialiste et le monde devient un laboratoire d’expérimentation génétique.

Traduction : MIRASTNEWS

Danger: des attaques terroristes se profilent alors qu’un milliardaire finance une corruption dangereuse

Danger: des attaques terroristes se profilent alors qu’un milliardaire finance une corruption dangereuse

Citation : « Le président de RDH, Philippe Argillier, a rejoint Stew Peters pour une interview EXCLUSIVE. Argillier a révélé la corruption activement financée par le milliardaire français et magnat du financement des médias, Vincent Bolloré, qui soutient Eric Zemmour créant un danger imminent pour les citoyens américains. Obtenez Dr Le traitement INCROYABLE de Zelenko : http://www.zStackProtocol.com

–

