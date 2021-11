De l’Inde: Pfizer s’associe à Deep State pour utiliser le mandat de vaccin Covid pour conquérir le monde

RÉVÉLATION EXPLOSIVE : la télévision indienne expose comment Pfizer intimide et fait chanter des pays pour des injections COVID – « Des pays désespérés forcés à faire des concessions humiliantes ».

WION Gravitas, une émission populaire aux heures de grande écoute en Inde qui apporte aux téléspectateurs des nouvelles et des discussions sur des problèmes simultanés et à travers le monde, a exposé dans un épisode récent comment Pfizer intimide et fait chanter les pays pour des tirs et a adopté une ligne dure dans la recherche du profit.

Une organisation à but non lucratif appelée Public Citizen a obtenu un contrat Pfizer confidentiel et non rédigé de certaines de ses négociations. Les contrats montrent comment Pfizer peut empêcher les pays de parler de ses contrats, bloquer les dons de vaccins, modifier unilatéralement les calendriers de livraison et exiger des biens publics en garantie.

« Les contrats offrent un rare aperçu du pouvoir qu’une société pharmaceutique a acquis pour faire taire les gouvernements, limiter l’offre, déplacer les risques et maximiser les profits dans la pire crise de santé publique du siècle », a rapporté Public Citizen.

Le tableau ci-dessous est un exemple des pays où Pfizer a des contrats.

TENDANCE : RÉVÉLATION EXPLOSIVE : la télévision indienne expose comment Pfizer intimide et fait chanter des pays pour des tirs de COVID – « Des pays désespérés forcent à faire des concessions humiliantes » (VIDÉO)

TRENDING: EXPLOSIVE REVELATION: Indian Television Exposes How Pfizer Bullies and Blackmails Countries for COVID Shots – « Desperate Countries force to Make Humiliating Concessions » (VIDEO)

L’ancre de Gravitas, Palki Sharma Upadhyay, a déclaré que des pays désespérés sont contraints de faire des concessions humiliantes à Pfizer. Ils ont découvert de sérieuses révélations. Vous trouverez ci-dessous les 6 points clés des contrats Pfizer qui ont été révélés.

Pfizer se réserve le droit de faire taire les gouvernements – Pfizer fait taire les gouvernements par le biais de ses contrats. Il a forcé les pays à ne pas parler des accords qu’ils concluent pour des vaccins. Pfizer contrôle la distribution des vaccins – Pfizer contrôle les dons des vaccins, pas le pays qui les achète. Pfizer décidera de la destination des injections. Pfizer a obtenu une « renonciation à la propriété intellectuelle » pour lui-même – Si Pfizer est accusé de vol de propriété intellectuelle, les gouvernements ne paieront pas l’entreprise. Les arbitres privés, et non les tribunaux publics, tranchent les différends en secret – S’il y a des différends, les arbitres privés et non les tribunaux publics en décideront. Pfizer peut s’attaquer aux actifs de l’État – Pfizer peut s’attaquer aux actifs de l’État pour obtenir son indemnisation. Pfizer prend les devants sur les décisions clés – Pfizer décide du calendrier de livraison et plus encore.

Vous pouvez lire l’analyse approfondie de chaque puce sur le site Web de Public Citizen ou télécharger le rapport complet ici.

La vidéo de la chaîne WION a désormais recueilli 36 000 likes et près de 7 000 commentaires sur Youtube. Étonnamment, Youtube n’a pas encore supprimé la vidéo ni interdit sa chaîne.

Nous avons téléchargé une copie de la vidéo sur notre compte Rumble. Regarder:

Le Gateway Pundit a contacté Pfizer pour commentaires.

Jim Hoft

Traduction : MIRASTNEWS

Les assureurs crachent le morceau : le vaccin anticovid est expérimental https://t.co/72ilhOwv65 — Yvon Laizet (@laizet2) November 2, 2021

Source : The Gateway Pundit