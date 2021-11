SCIENCE DE L’HORREUR: La protéine de pointe du vaccin pénètre dans les noyaux cellulaires, supprime le moteur de réparation de l’ADN du corps humain, déclenchera une explosion de cancer, d’immunodéficience, de troubles auto-immuns et de vieillissement accéléré

Cette découverte ne peut être décrite que comme une véritable « horreur » dans ses implications. De nouvelles recherches étonnantes publiées dans Virus, qui font partie de l’édition SARS-CoV-2 Host Cell Interactions de MDPI (Open Access Journals) révèlent que les protéines de pointe du vaccin pénètrent dans les noyaux cellulaires et font des ravages dans le mécanisme de réparation de l’ADN des cellules, supprimant autant la réparation de l’ADN comme 90%.

Le document de recherche est intitulé «SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro» et est rédigé par Hui Jiang et Ya-Fang Mei, au Département de biosciences moléculaires, The Wenner- Gren Institute, Université de Stockholm, SE-10691 Stockholm, Suède, et le Département de microbiologie clinique, Virologie, Université d’Umeå, SE-90185 Umeå, Suède, respectivement.

Dans la conclusion de l’article, les auteurs écrivent: «Nous avons constaté que la protéine de pointe inhibait de manière marquée la formation de foyers BRCA1 et 53BP1 (Figure 3D-G). Ensemble, ces données montrent que la protéine de pointe pleine longueur du SRAS-CoV-2 inhibe la réparation des dommages à l’ADN en entravant le recrutement de la protéine de réparation de l’ADN.

Le mécanisme de réparation de l’ADN, connu sous le nom de NHEJ (Non-Homologous End Joining) est une sorte de système de « réponse d’urgence » intracellulaire qui répare les cassures d’ADN double brin. Sans le mécanisme NHEJ, toute vie multicellulaire avancée cesserait d’exister. Aucun être humain, animal ou végétal ne peut survivre si l’intégrité de son code génétique est protégée et constamment réparée par de multiples mécanismes.

Les dommages à l’ADN peuvent être causés par l’exposition aux rayonnements, aux produits chimiques présents dans les aliments et les produits de soins personnels, ou même l’exposition à du matériel de mammographie. Une exposition excessive au soleil peut également provoquer des ruptures d’ADN, et des mutations mineures de l’ADN se produisent spontanément dans tous les organismes vivants. Les pilotes de ligne, par exemple, sont régulièrement exposés aux rayonnements ionisants dus au vol en altitude.

Chez une personne normale et en bonne santé, le mécanisme NHEJ répare l’ADN et empêche une mutation pathogène de se produire. Mais en présence de la protéine de pointe du vaccin, l’efficacité du NHEJ est supprimée jusqu’à 90 %, ce qui signifie qu’il est incapable de faire son travail en raison de la capacité supprimée à recruter des protéines pour la réparation.

En conséquence, les « erreurs » suivantes sont introduites dans les chromosomes à l’intérieur des noyaux des cellules humaines, toutes dues à la présence de la protéine de pointe des vaccins à ARNm :

Mutations ou « erreurs » dans la séquence génétique.

SUPPRESSIONS de segments entiers du code génétique.

INSERTIONS de segments incorrects.

Mélange et appariement / permutations du code génétique.

Ces erreurs, lorsqu’elles sont exprimées par la division cellulaire et la réplication, entraînent :

Une explosion de cancers et de tumeurs cancéreuses dans tout le corps

Perte de production de cellules B et T du système immunitaire (c’est-à-dire immunodéficience induite)

Troubles auto-immuns

Vieillissement accéléré et longueur des télomères réduite

Perte de fonctionnement de systèmes organiques complexes tels que circulatoire, neurologique, endocrinien, musculo-squelettique, etc.

Dommages cellulaires ressemblant à un empoisonnement par rayonnement alors que les cellules se détruisent de l’intérieur

Beaucoup de ces effets sont, bien sûr, fatals. D’autres vont accabler les victimes du vaccin de blessures débilitantes horribles et de dysfonctionnements d’organes qui nécessiteront toute une vie d’intervention médicale.

La protéine de pointe entre dans le noyau de la cellule

Du document lié ci-dessus:

Mécaniquement, nous avons constaté que la protéine de pointe se localise dans le noyau et inhibe la réparation des dommages à l’ADN en empêchant le recrutement des protéines clés de réparation de l’ADN BRCA1 et 53BP1 sur le site des dommages.

Cela signifie que la protéine de pointe, qui est générée dans les ribosomes cellulaires après que les cellules ont été détournées par les vaccins à ARNm, ne quitte pas toujours la cellule et ne pénètre pas dans la circulation sanguine, comme nous le disent les partisans du vaccin à ARNm. Dans certains cas, la protéine de pointe pénètre dans le noyau cellulaire. Là, il interfère avec le mécanisme de réparation de l’ADN tel que décrit tout au long de cet article.

« Étonnamment, nous avons trouvé l’abondance de la protéine de pointe dans le noyau (figure 1A) », ont conclu les auteurs de l’étude.

Cela signifie, sans aucun doute, que les vaccins à ARNm entraînent des altérations chromosomiques dans les cellules du corps. C’est la confirmation que de tels vaccins font effectivement des ravages dans l’intégrité génétique et présentent des effets secondaires qui n’ont pas été anticipés ou décrits par les partisans du vaccin à ARNm.

Le Dr Thomas Levy écrit sur la toxicité de la protéine de pointe sur Orthomolecular.org :

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la dissémination de la protéine de pointe dans tout le corps après la vaccination. Plutôt que de rester localisé au site d’injection afin de provoquer la réponse immunitaire et rien de plus, la présence de protéines de pointe a été détectée dans tout le corps de certains individus vaccinés. De plus, il semble que certaines des protéines de pointe circulantes se lient simplement aux récepteurs ACE2 sans pénétrer dans la cellule, induisant une réponse auto-immune à l’ensemble de l’entité protéine de pointe cellule. Selon le type de cellule qui se lie à la protéine de pointe, l’un des nombreux problèmes médicaux auto-immuns peut en résulter.

Plus alarmant encore, le Dr Levy explique que les preuves actuelles montrent que la protéine de pointe continue d’être produite dans le corps, après l’injection initiale d’ARNm. Il explique:

Bien que la pathologie sous-jacente reste à définir complètement, une explication des problèmes de tendances thrombotiques et d’autres symptômes observés chez les patients chroniques COVID et post-vaccination est directement liée à la présence persistante de la partie protéine de pointe du coronavirus. Certains rapports affirment que la protéine de pointe peut continuer à être produite après la liaison initiale aux récepteurs ACE2 et l’entrée dans certaines des cellules qu’elle cible initialement. Les tableaux cliniques de la COVID chronique et de la toxicité post-vaccinale semblent très similaires, et les deux sont probablement dus à cette présence continue et à cette diffusion à l’échelle du corps de la protéine de pointe (Mendelson et al., 2020 ; Aucott et Rebman, 2021 ; Levy , 2021 ; Raveendran, 2021).

La protéine de pointe pleine longueur a entraîné la plus grande suppression du mécanisme de réparation de l’ADN NHEJ

Voir les chiffres ci-dessous. Les fragments viraux du SRAS-CoV-2 sont nommés « Nsp1, Nsp5 » et ainsi de suite. La pointe pleine longueur est appelée « pointe » et la nucléocapside – une autre partie structurelle de l’agent pathogène de la protéine de pointe entière – est identifiée séparément.

De l’étude :

La surexpression de Nsp1, Nsp5, Nsp13, Nsp14 et des protéines de pointe a diminué l’efficacité de la réparation HR et NHEJ (Figure 1B-E et Figure S2A,B).

Les figures C et E montrent la suppression de la réparation NHEJ par ces différentes portions de fragments viraux. (Voir les lignes graphiques verticales bleues représentant les niveaux d’activité / efficacité du mécanisme de réparation de l’ADN).

Ce que ces données montrent, c’est que la plus grande suppression de l’activité NHEJ est mesurée lorsque la protéine de pointe complète est présente. De l’étude :

Ensemble, ces données montrent que la protéine de pointe pleine longueur du SRAS-CoV-2 inhibe la réparation des dommages à l’ADN en entravant le recrutement de la protéine de réparation de l’ADN.

Il s’agit de la protéine de pointe qui est générée par les propres cellules du corps après avoir reçu l’injection d’un vaccin à ARNm :

Dans la figure 2, ci-dessous, nous voyons que la suppression de l’activité NHEJ présente une réponse dose-dépendante à la présence de protéine de pointe (figures 2B et 2C). Cela indique que plus il y a de protéines de pointe, plus la suppression de la réparation de l’ADN est importante :

La figure en bas à droite, 2G, montre comment la présence de la protéine de pointe inhibe la réparation de l’ADN à la suite de diverses agressions de l’ADN, telles que les radiations, l’exposition chimique ou l’oxydation. Fait important, comme l’expliquent les auteurs de l’étude :

Après différents traitements des dommages à l’ADN, tels que l’irradiation ?, le traitement à la doxorubicine et le traitement au H2O2, il y a moins de réparation en présence de la protéine de pointe (Figure 2F, G). Ensemble, ces données démontrent que la protéine de pointe affecte directement la réparation de l’ADN dans le noyau.

L’exposition à la 5G, l’exposition aux chemtrails, l’exposition aux produits chimiques alimentaires, la mammographie et même l’exposition au soleil feront des ravages chez ceux qui ont pris des vaccins à ARNm

Le résultat horrible de cette découverte est que les personnes qui ont pris des vaccins à ARNm subiront une réparation de l’ADN supprimée, des expositions croissantes qui étaient autrefois considérées comme des problèmes mineurs par rapport à des menaces importantes pour leur santé.

En d’autres termes, les personnes exposées aux rayonnements 5G, aux examens de mammographie, aux produits chimiques plastifiants dans les produits alimentaires et aux substances cancérigènes dans les produits de soins personnels (détergents à lessive, parfums, shampooings, lotions pour la peau, etc.) seront incapables de réparer les dommages à l’ADN causés par ces expositions. Après des expositions relativement faibles, ils commenceront à muter et à développer des cancers dans tout leur corps.

N’oubliez pas que l’exposition à la 5G entraîne la production de peroxynitrite dans le sang, un radical libre extrêmement dangereux qui endommage l’ADN des cellules du cerveau et des tissus du corps.

Cela pourrait même être décrit comme une sorte de système d’arme binaire où les vaccins à ARNm affaiblissent la réparation de l’ADN, et l’exposition à la 5G (ou exposition chimique dans l’approvisionnement alimentaire) fournit l’arme qui brise les brins d’ADN et empêche le corps de maintenir l’intégrité génétique pendant réplication cellulaire. Cela ne prend pas longtemps pour s’exprimer de manières physiques horribles, telles que la tentative de croissance de tissus d’organes internes à la surface de la peau ou du visage, c’est pourquoi j’ai intitulé le podcast Situation Update d’aujourd’hui, «Monstres, zombies et mutants.»

La présence de la protéine de pointe interfère avec la fonction immunitaire normale et conduit à une immunodéficience (une affection semblable au SIDA)

Cette recherche révèle également que les protéines de pointe des vaccins à ARNm peuvent conduire à des conditions d’immunodéficience, similaires au SIDA. Cela est cohérent avec ce que nous avons précédemment rapporté sur la baisse de la fonction immunitaire d’environ 5% par semaine chez ceux qui ont pris des vaccins Covid. De l’étude :

…[L]a perte de fonction de protéines clés de réparation de l’ADN telles que ATM, DNA-PKcs, 53BP1, et al., entraîne des défauts dans la réparation NHEJ qui inhibent la production de cellules B et T fonctionnelles, entraînant une immunodéficience.

La fonction immunitaire est également affectée de manière critique par la présence de la protéine de pointe, pouvant conduire à des mutations cancéreuses dans toutes les cellules du corps. Comme l’explique l’étude :

La réparation des dommages à l’ADN, en particulier la réparation NHEJ, est essentielle pour la recombinaison V(D)J, qui est au cœur de l’immunité des cellules B et T.

Comme l’explique également Science Direct :

Le maintien de l’intégrité génomique est impératif pour la survie d’un organisme. Parmi les différents dommages à l’ADN, les cassures double brin (DSB) sont considérées comme les plus délétères car elles peuvent entraîner la mort cellulaire si elles ne sont pas réparées ou des réarrangements chromosomiques lorsqu’ils sont mal réparés, conduisant au cancer.

De plus, des mutations dans les gènes NHEJ, notamment Ku70 et Ku80, ont été associées à une durée de vie raccourcie chez la souris [54]. De plus, des défauts dans l’ADN-PKcs (protéine kinase dépendante de l’ADN) ont entraîné une altération du maintien des télomères et une durée de vie raccourcie chez la souris [55]. Pris ensemble, ces éléments de preuve suggèrent que NHEJ joue un rôle important dans la prévention de l’augmentation liée à l’âge de l’instabilité génomique et du déclin fonctionnel.

En effet, cela signifie que la suppression par la protéine de pointe du mécanisme de réparation de l’ADN NHEJ conduit également à une durée de vie réduite et à un vieillissement accéléré.

Selon certaines estimations, 50% des personnes injectées avec des vaccins à ARNm mourront dans les cinq ans. Nous avons maintenant une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels ces décès induits par le vaccin peuvent se produire.

Chantal Uren: un policier de 37 ans en Australie-Occidentale souffre de la paralysie de Bell, d’une rupture d’anévrisme et d’un accident vasculaire cérébral deux semaines après l’injection d’ARNm de Pfizer

Un policier de 37 ans et propriétaire d’une petite entreprise essaie de vivre sa vie comme d’habitude malgré le fait qu’elle accepte le fait qu’elle pourrait tomber morte n’importe quel jour, n’importe quand.

(Article republié à partir de TheCOVIDBlog.com)

Mme Chantal Uren est policière pour la Western Australian Police Force (WAPOL). Elle a déclaré que la police avait rendu obligatoire des vaccins pour tout le personnel en août. Bien que Mme Uren ait clairement indiqué qu’elle « n’est pas une anti-vaccination », elle était contre la réception de ces injections particulières en raison du manque d’informations suffisantes à leur sujet. Il n’y a pas de données sur les effets à long terme, a-t-elle déclaré. Mme Uren s’inquiétait également de la façon dont les coups de feu étaient acheminés vers le marché. Mais elle a estimé qu’il n’y avait « pas d’autre choix » que de recevoir les injections si elle voulait garder son « rôle privilégié » avec WAPOL.

Malgré sa réticence, Mme Uren a reçu sa première injection d’ARNm de Pfizer fin août. Elle sut immédiatement que la décision avait changé sa vie, et pas pour le mieux. Des vertiges, des nausées et de l’urticaire sont tous apparus en 15 minutes.

Mme Uren a été libérée après que le personnel médical « eut maîtrisé l’éruption cutanée ». Mais le soulagement était temporaire. Le lendemain, elle avait une fièvre de 103 degrés (39,7 Celsius), plus d’urticaire et plus de nausées. Pendant les quatre semaines suivantes, Mme Uren a souffert d’urticaire persistante, de fièvre, de vomissements, de diarrhée et d’une toux débilitante. Malheureusement, le pire était à venir.

Paralysie de Bell, rupture d’anévrisme et accident vasculaire cérébral

Mme Uren allait apparemment encore travailler à travers tout cela. Mais tout a changé à la mi-septembre. Mme Uren a déclaré que ses yeux « semblaient bizarres » un mardi matin. Elle a donc pris un antihistaminique avant de se rendre au travail en voiture. Lorsqu’elle est arrivée au travail, un collègue lui a dit que son visage « s’affaissait sur le côté ».

Chantal Uren avant la paralysie de Bell.

Chantal Uren après la paralysie de Bell

Mme Uren s’est immédiatement rendue aux urgences. Elle s’est réveillée le lendemain matin à l’hôpital, pour s’effondrer sous la douche. Les médecins ont découvert que «l’artère principale» de son cœur au cerveau s’était rompue. Cela signifie soit les artères vertébrales, soit les artères carotides. Elle a également subi une attaque ischémique transitoire, alias un accident vasculaire cérébral.

La zone crépusculaire n’était toujours pas terminée pour elle.

Les médecins ont déclaré qu’il y avait 25% de chances qu’elle ne se remette jamais de l’AVC, de la paralysie de Bell et de l’anévrisme cérébral. Mais le système de santé dystopique australien a de nouveau frappé lorsqu’elle a parlé à un autre médecin de son pronostic :

J’avais pris rendez-vous à la clinique de sécurité des vaccins. Je n’ai pas vraiment compris la raison du rendez-vous jusqu’à ce que je sois emmené dans une chambre privée avec un médecin qui a essayé de me dire que le vaccin n’avait rien à voir avec ce qui m’était arrivé mais qu’il ne pouvait pas non plus me dire qu’il ne l’a pas fait. Il s’est assis sur sa chaise en déclarant que cela valait la peine de prendre le risque d’avoir un autre accident vasculaire cérébral pour obtenir mon deuxième coup Pfizer. Comment un médecin peut-il rester assis là et dire ces choses à quelqu’un. Il était prêt à risquer ma vie pour atteindre ce que je crois être son objectif de faire vacciner autant de personnes que possible.

Trolls et essayant de vivre une vie normale

Mme Uren a appris ce que de nombreux lecteurs de ce blog savaient déjà. Les médecins ne peuvent pas et ne veulent pas vous aider avec les blessures post-injection. Mais elle apprend aussi les conséquences de parler de sa situation. Mme Uren est flic. Mais elle est aussi vraiment « girlie ». Elle aime s’habiller et se maquiller. Cela la fait se sentir normale. La paralysie de Bell semble aller et venir. Alors elle profite des beaux jours pour se déguiser. Des trolls sont sortis de chaque grotte à partir de là.

David Geisler fait partie de ces trolls. Il a insinué que Mme Uren faisait semblant parce qu’elle « publie sur les réseaux sociaux » et qu’elle « est superbe avec ses cheveux et son maquillage ». Ce troll en particulier s’est mis sous la peau de Mme Uren; et elle a répondu avec un long message, qui comprend une photo d’elle dans un fauteuil roulant. La partie la plus triste et la plus déprimante du post est la conclusion :

«Je peux sembler normal maintenant pour tout le monde à l'extérieur, mais l'artère principale de mon cerveau est rompue et il faudra un an ou plus pour guérir, donc à l'intérieur, je suis loin d'être normal. Le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral à tout moment est très élevé et effrayant »

Il y a des nouvelles positives dans la vie de Mme Uren. Elle a annoncé ses fiançailles le 9 octobre. Mais il est peu probable qu’elle revienne un jour à sa carrière de flic, qu’elle semblait aimer. Selon votre point de vue, Mme Uren a de la chance d’être en vie.

Une étude de 2005 publiée dans le British Journal of Nursing a révélé que 33 % des ruptures de l’artère carotide entraînent une mort quasi instantanée. Ceux qui survivent sont généralement paralysés. Le pronostic est un peu meilleur pour la dissection de l’artère vertébrale (rupture), tant qu’elle se produit en dehors du crâne. Sinon, les perspectives sont sombres.

Mme Uren a déclaré qu’elle se concentrait sur son prochain mariage pour garder son esprit en bonne santé pendant tout cela.

En savoir plus sur : TheCOVIDBlog.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne cherche à poursuivre les personnes pour délits d’opinion et menace d’emprisonner les personnes qui parlent de blessures liées aux vaccins

La Tyrannie en marche en Europe, en Occident et ailleurs! – MIRASTNEWS

Le Royaume-Uni (UK) se prépare à établir un cadre juridique qui surveillerait les communications en ligne et punirait les personnes coupables de délits d’opinion. En vertu des nouvelles règles, les sociétés de médias sociaux pourraient utiliser leurs algorithmes pour éliminer certains récits et cibler les individus derrière eux. Ce projet de loi permet aux modérateurs de contenu de criminaliser la diffusion d’informations véridiques qui exposent des crimes et des complots réels.

Le projet de loi sur la sécurité en ligne contrôlera les publications sur les réseaux sociaux et les messages privés pour garantir que les informations coïncident avec le discours du gouvernement sur la propagande et la force. Le projet de loi utilise la surveillance et la censure « pour lutter contre les abus et la haine sur Internet » et prévoit des poursuites contre les personnes qui oseraient parler en dehors des discours officiels du gouvernement. Le projet de loi sur la sécurité en ligne permettrait aux fournisseurs de services de définir le contenu afin qu’ils puissent cibler les « discours de haine ». Ce « discours de haine » pourrait inclure des informations qui tiennent compte de diverses formes d’abus, de crimes, de violations des droits et de fautes professionnelles médicales. Les fournisseurs de services seront en mesure de définir les informations qui sont « d’importance démocratique » et pourront déterminer si les informations sont « de contenu journalistique » tout en éliminant toute information qui ne correspond pas à leur récit de contrôle social et psychologique.

Le Royaume-Uni va poursuivre en ligne les « communications sciemment fausses »

Si ce diktat orwellien devient loi, toute personne pourrait être accusée d’avoir créé ou partagé une « communication sciemment fausse ». Le projet de loi établit un nouveau crime appelé «infraction de communication sciemment fausse» qui peut entraîner des accusations criminelles et deux ans de prison. Cette « infraction » est définie au sens large. Il « criminalisera ceux qui envoient ou publient un message qu’ils savent être faux » avec l’intention de causer « un préjudice émotionnel, psychologique ou physique au public potentiel ».

Par exemple, les personnes qui parlent de la recherche sur les armes biologiques à gain de fonction en Chine pourraient encourir jusqu’à deux ans de prison. Les personnes qui parlent d’échecs vaccinaux contre le covid-19 pourraient être inculpées et emprisonnées. Quiconque parle d’hôpitaux refusant des traitements efficaces aux patients covidés, pourrait être la cible de « discours de haine » et faire l’objet de poursuites pénales. Tous ces sujets sont actuellement censurés par les modérateurs de contenu et les vérificateurs de faits, même s’il existe une mine d’informations documentant ces crimes contre l’humanité. Si ce projet de loi est adopté, les gouvernements pourraient prétendre que les « anti-vaccins » diffusent de fausses informations qu’ils savent être fausses. Les anti-vaccinateurs pourraient alors être localisés et inculpés pour avoir commis une « infraction de communication sciemment fausse ».

Le projet de loi permet au gouvernement de redéfinir ce qui est « indécent » et ce qui est « grossièrement offensant » en autorisant la censure de toute information qui a un « effet préjudiciable ». Si le gouvernement estime qu’une publication ou un message a un « effet néfaste », il peut supprimer la publication ou le message et cibler la personne qui l’a envoyé.

Les autorités voyous s’efforcent encore plus de protéger leur pouvoir et de couvrir leurs crimes contre l’humanité

Des informations autrefois jugées « haineuses », « nuisibles », « trompeuses », « dangereuses » ou « fausses » se révèlent souvent VRAIS. Les autorités ont généralement tort sur une grande majorité de questions politiques et sociales, car elles ne défendent que les récits qui protègent leur pouvoir et leur influence, pas la vérité. Par exemple, si un utilisateur de médias sociaux a publié un article sur les dangers cardiovasculaires des vaccins Covid-19 ; ce message pourrait être supprimé et jugé « nuisible pour la santé publique ». Des mois plus tard, on a découvert que ces vaccins provoquaient des caillots sanguins, des myocardites et des péricardites, endommageant de façon permanente la santé des gens. Les pouvoirs qui déterminent si les informations sont vraies ou fausses peuvent être erronés autant de fois qu’ils doivent l’être, mais ils ne sont jamais réprimandés pour avoir diffusé des informations fausses, trompeuses ou dangereuses qui entraînent la mort de personnes. Le projet de loi sur la sécurité en ligne donne plus de pouvoir à l’élite et lui permet de cibler les personnes qui disent la vérité.

Ce projet de loi est un cauchemar dystopique qui joue sur le mot « sécurité » pour donner au public une fausse assurance qu’il est protégé des acteurs malveillants. Comme le montre ce projet de loi, les acteurs malveillants sont ceux qui subvertissent la vie privée, contrôlent les informations et lavent le cerveau du public. Maintenant, ces «autorités» sont celles qui cherchent à poursuivre les gens s’ils ne suivent pas leurs récits méchants et trompeurs.

ATTENTION! Le Forum économique mondial va écraser Internet + le réseau électrique ! 10 jours de ténèbres [Cyber pandémie]

Nous sommes l’ennemi du Big Tech, du Big Money et du Big Media !

Ensemble, dévoilons les mensonges de l’ennemi. Donnez un peu de vérité chaque jour. Surtout la vérité que Jésus-Christ est Seigneur !

FRAUDULEUX?! Un dénonciateur d’un essai clinique de Pfizer révèle d’énormes problèmes avec l’essai de vaccin de Ventavia

Covid-19 : un chercheur dénonce les problèmes d’intégrité des données dans l’essai vaccinal de Pfizer

Par Paul D Thacker, journaliste d’investigation

Les révélations de mauvaises pratiques dans une société de recherche sous contrat aidant à mener à bien l’essai pivot du vaccin Covid-19 de Pfizer soulèvent des questions sur l’intégrité des données et la surveillance réglementaire. Rapports de Paul D Thacker

À l’automne 2020, le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a publié une lettre ouverte aux milliards de personnes dans le monde qui investissaient leurs espoirs dans un vaccin covid-19 sûr et efficace pour mettre fin à la pandémie. « Comme je l’ai déjà dit, nous fonctionnons à la vitesse de la science », a écrit Bourla, expliquant au public quand il pouvait s’attendre à ce qu’un vaccin Pfizer soit autorisé aux États-Unis.1

Mais, pour les chercheurs qui testaient le vaccin de Pfizer sur plusieurs sites au Texas au cours de cet automne, la vitesse a peut-être été au détriment de l’intégrité des données et de la sécurité des patients. Un directeur régional qui travaillait pour l’organisation de recherche Ventavia Research Group a déclaré au BMJ que la société avait falsifié des données, ouvert l’insu des patients, employé des vaccinateurs insuffisamment formés et mis du temps à suivre les événements indésirables signalés dans l’essai pivot de phase III de Pfizer. Le personnel qui effectuait les contrôles de qualité était submergé par le nombre de problèmes qu’ils trouvaient. Après avoir informé à plusieurs reprises Ventavia de ces problèmes, le directeur régional, Brook Jackson, a envoyé une plainte par courrier électronique à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ventavia l’a licenciée plus tard le même jour. Jackson a fourni au BMJ des dizaines de documents internes à l’entreprise, de photos, d’enregistrements audio et d’e-mails.

Mauvaise gestion du laboratoire

Sur son site Web, Ventavia s’appelle la plus grande société de recherche clinique privée du Texas et répertorie les nombreux prix qu’elle a remportés pour son travail contractuel.2 Mais Jackson a déclaré au BMJ que, pendant les deux semaines où elle était employée chez Ventavia en septembre 2020, elle a informé à plusieurs reprises ses supérieurs de la mauvaise gestion du laboratoire, des problèmes de sécurité des patients et des problèmes d’intégrité des données. Jackson était un auditeur d’essais cliniques formé qui occupait auparavant un poste de directeur des opérations et est arrivé chez Ventavia avec plus de 15 ans d’expérience dans la coordination et la gestion de la recherche clinique. Exaspérée par le fait que Ventavia ne réglait pas les problèmes, Jackson a documenté plusieurs affaires tard dans la nuit, prenant des photos sur son téléphone portable. Une photo, fournie au BMJ, montrait des aiguilles jetées dans un sac en plastique à risque biologique au lieu d’une boîte contenant des objets tranchants. Un autre a montré des matériaux d’emballage de vaccins avec les numéros d’identification des participants à l’essai écrits dessus laissés à l’air libre, ce qui a potentiellement levé l’aveugle des participants. Les dirigeants de Ventavia ont ensuite interrogé Jackson pour avoir pris les photos.

Une levée de l’aveugle précoce et par inadvertance peut s’être produite à une échelle beaucoup plus large. Selon la conception de l’essai, le personnel ouvert était responsable de la préparation et de l’administration du médicament à l’étude (le vaccin de Pfizer ou un placebo). Cela devait être fait pour préserver la mise en aveugle des participants à l’essai et de tous les autres membres du personnel du site, y compris l’investigateur principal. Cependant, à Ventavia, Jackson a déclaré au BMJ que des imprimés de confirmation d’affectation de médicaments étaient laissés dans les dossiers des participants, accessibles au personnel aveugle. Comme mesure corrective prise en septembre, deux mois après le recrutement de l’essai et avec environ 1 000 participants déjà inscrits, les listes de contrôle d’assurance qualité ont été mises à jour avec des instructions pour que le personnel supprime les affectations de médicaments des dossiers.

Dans un enregistrement d’une réunion fin septembre 2020 entre Jackson et deux administrateurs, on peut entendre un cadre de Ventavia expliquer que l’entreprise n’était pas en mesure de quantifier les types et le nombre d’erreurs qu’ils trouvaient lors de l’examen des documents d’essai pour le contrôle qualité. « Dans mon esprit, c’est quelque chose de nouveau chaque jour », déclare un cadre de Ventavia. « Nous savons que c’est important. »

Ventavia ne suivait pas les requêtes de saisie de données, montre un e-mail envoyé par ICON, l’organisation de recherche sous contrat avec laquelle Pfizer s’est associé à l’essai. ICON a rappelé à Ventavia dans un e-mail de septembre 2020 : « L’attente de cette étude est que toutes les requêtes soient traitées dans les 24 heures. » ICON a ensuite mis en évidence plus de 100 requêtes en suspens datant de plus de trois jours en jaune. Les exemples comprenaient deux personnes pour lesquelles « Le sujet a signalé des symptômes/réactions graves… Selon le protocole, les sujets présentant des réactions locales de grade 3 doivent être contactés. Veuillez confirmer si un CONTACT NON PLANIFIÉ a été effectué et mettre à jour le formulaire correspondant le cas échéant. Selon le protocole de l’essai, un contact téléphonique aurait dû avoir lieu « pour vérifier plus de détails et déterminer si une visite sur site est cliniquement indiquée ».

Inquiétudes sur l’inspection de la FDA

Des documents montrent que les problèmes duraient depuis des semaines. Dans une liste de « mesures d’action » diffusée parmi les dirigeants de Ventavia début août 2020, peu de temps après le début du procès et avant l’embauche de Jackson, un cadre de Ventavia a identifié trois membres du personnel du site avec lesquels « examiner le problème du journal électronique/la falsification des données, etc. . » L’un d’eux a été « conseillé verbalement pour modifier les données et ne pas noter l’entrée tardive », indique une note.

À plusieurs moments de la réunion de fin septembre, Jackson et les dirigeants de Ventavia ont discuté de la possibilité que la FDA se présente pour une inspection (encadré 1). « Nous allons au moins recevoir une sorte de lettre d’information, lorsque la FDA arrivera ici. . . le savent », a déclaré un cadre.

Encadré 1

Une histoire de surveillance laxiste

En ce qui concerne la FDA et les essais cliniques, Elizabeth Woeckner, présidente de Citizens for Responsible Care and Research Incorporated (CIRCARE)3, affirme que la capacité de surveillance de l’agence manque cruellement de ressources. Si la FDA reçoit une plainte concernant un essai clinique, elle dit que l’agence a rarement le personnel disponible pour se présenter et inspecter. Et parfois, l’oubli se produit trop tard.

Dans un exemple, CIRCARE et l’organisation américaine de défense des consommateurs Public Citizen, ainsi que des dizaines d’experts en santé publique, ont déposé une plainte détaillée en juillet 2018 auprès de la FDA au sujet d’un essai clinique qui ne respectait pas les réglementations pour la protection des participants humains.4 Neuf mois plus tard, en avril 2019, un enquêteur de la FDA a inspecté le site clinique. En mai de cette année, la FDA a envoyé à la liste d’essai une lettre d’avertissement qui justifiait de nombreuses allégations dans les plaintes. Il disait : « [I]l semble que vous n’ayez pas respecté les exigences légales applicables et les réglementations de la FDA régissant la conduite des investigations cliniques et la protection des sujets humains. »5

« Il y a juste un manque total de surveillance des organisations de recherche sous contrat et des installations de recherche clinique indépendantes », déclare Jill Fisher, professeur de médecine sociale à la faculté de médecine de l’Université de Caroline du Nord et auteur de Medical Research for Hire : The Political Economy of Pharmaceutical Clinical Essais.

Ventavia et la FDA

Un ancien employé de Ventavia a déclaré au BMJ que l’entreprise était nerveuse et s’attendait à un audit fédéral de son essai de vaccin Pfizer.

« Les personnes travaillant dans la recherche clinique sont terrifiées par les audits de la FDA », a déclaré Jill Fisher au BMJ, mais a ajouté que l’agence fait rarement autre chose que d’inspecter les documents, généralement des mois après la fin d’un essai. « Je ne sais pas pourquoi ils ont si peur d’eux », a-t-elle déclaré. Mais elle a dit qu’elle était surprise que l’agence n’ait pas inspecté Ventavia après qu’un employé ait déposé une plainte. « On pourrait penser que s’il y avait une plainte spécifique et crédible, ils devraient enquêter là-dessus », a déclaré Fisher.

En 2007, le bureau de l’inspecteur général du ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un rapport sur la surveillance par la FDA des essais cliniques menés entre 2000 et 2005. Le rapport a révélé que la FDA n’inspectait que 1 % des sites d’essais cliniques.6 Inspections effectuées par la branche vaccins et produits biologiques de la FDA a diminué ces dernières années, avec seulement 50 conduites au cours de l’exercice 20207.

RETOUR AU TEXTE

Le lendemain matin, le 25 septembre 2020, Jackson a appelé la FDA pour mettre en garde contre les pratiques malsaines dans l’essai clinique de Pfizer à Ventavia. Elle a ensuite fait part de ses préoccupations dans un e-mail à l’agence. Dans l’après-midi, Ventavia a licencié Jackson, considéré comme « pas un bon choix », selon sa lettre de séparation.

Jackson a déclaré au BMJ que c’était la première fois qu’elle était licenciée au cours de ses 20 ans de carrière dans la recherche.

Préoccupations soulevées

Dans son e-mail du 25 septembre à la FDA, Jackson a écrit que Ventavia avait recruté plus de 1000 participants sur trois sites. L’essai complet (enregistré sous NCT04368728) a recruté environ 44 000 participants sur 153 sites comprenant de nombreuses sociétés commerciales et centres universitaires. Elle a ensuite énuméré une douzaine de préoccupations dont elle avait été témoin, notamment :

Participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par le personnel clinique

Manque de suivi en temps opportun des patients ayant subi des événements indésirables

Les écarts de protocole ne sont pas signalés

Les vaccins ne sont pas conservés à des températures appropriées

Échantillons de laboratoire mal étiquetés, et

Ciblage du personnel de Ventavia pour signaler ce type de problèmes.

Quelques heures plus tard, Jackson a reçu un e-mail de la FDA la remerciant pour ses inquiétudes et l’informant que la FDA ne pouvait commenter aucune enquête qui pourrait en résulter. Quelques jours plus tard, Jackson a reçu un appel d’un inspecteur de la FDA pour discuter de son rapport, mais on lui a dit qu’aucune autre information ne pouvait être fournie. Elle n’a rien entendu de plus concernant son rapport.

Dans le document d’information de Pfizer soumis à une réunion du comité consultatif de la FDA tenue le 10 décembre 2020 pour discuter de la demande de Pfizer d’autorisation d’utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19, la société n’a fait aucune mention de problèmes sur le site de Ventavia. Le lendemain, la FDA a délivré l’autorisation du vaccin.8

En août de cette année, après l’approbation complète du vaccin de Pfizer, la FDA a publié un résumé de ses inspections de l’essai pivot de la société. Neuf des 153 sites de l’essai ont été inspectés. Les sites de Ventavia n’étaient pas répertoriés parmi les neuf, et aucune inspection de sites où des adultes ont été recrutés n’a eu lieu dans les huit mois suivant l’autorisation d’urgence de décembre 2020. L’agent d’inspection de la FDA a noté : « La partie intégrité et vérification des données des inspections BIMO [surveillance de la recherche biologique] était limitée car l’étude était en cours et les données requises pour la vérification et la comparaison n’étaient pas encore disponibles pour l’IND [nouveau médicament expérimental]. »

Comptes des autres employés

Ces derniers mois, Jackson a renoué avec plusieurs anciens employés de Ventavia qui ont tous quitté ou ont été licenciés de l’entreprise. L’un d’eux était l’un des responsables qui avaient participé à la réunion de fin septembre. Dans un SMS envoyé en juin, l’ancien responsable s’est excusé, affirmant que « tout ce dont vous vous êtes plaint était exact ».

Deux anciens employés de Ventavia ont parlé au BMJ de manière anonyme par crainte de représailles et de perte de perspectives d’emploi dans la communauté de recherche très soudée. Les deux ont confirmé de larges aspects de la plainte de Jackson. L’une d’elles a déclaré qu’elle avait travaillé sur plus de quatre douzaines d’essais cliniques au cours de sa carrière, y compris de nombreux essais à grande échelle, mais qu’elle n’avait jamais connu un environnement de travail aussi « désordonné » qu’avec Ventavia dans le cadre de l’essai de Pfizer.

« Je n’ai jamais eu à faire ce qu’ils me demandaient de faire, jamais », a-t-elle déclaré au BMJ. « Cela semblait juste être quelque chose d’un peu différent de la normale – les choses qui étaient autorisées et attendues. »

Elle a ajouté que pendant son séjour chez Ventavia, l’entreprise s’attendait à un audit fédéral mais que cela n’a jamais eu lieu.

Après le départ de Jackson, des problèmes ont persisté chez Ventavia, a déclaré cet employé. Dans plusieurs cas, Ventavia n’avait pas suffisamment d’employés pour écouvillonner tous les participants à l’essai qui ont signalé des symptômes de type Covid, afin de tester l’infection. La Covid-19 symptomatique confirmé en laboratoire était le critère d’évaluation principal de l’essai, a noté l’employé. (Un mémorandum d’examen de la FDA publié en août de cette année indique que dans l’ensemble de l’essai, des écouvillons n’ont pas été prélevés sur 477 personnes présentant des cas suspects de Covid-19 symptomatique.)

« Je ne pense pas qu’il s’agissait de bonnes données propres », a déclaré l’employé à propos des données générées par Ventavia pour l’essai Pfizer. « C’est un gâchis fou. »

Un deuxième employé a également décrit un environnement à Ventavia différent de tout ce qu’elle avait connu au cours de ses 20 années de recherche. Elle a déclaré au BMJ que, peu de temps après que Ventavia ait licencié Jackson, Pfizer avait été informé de problèmes chez Ventavia avec l’essai du vaccin et qu’un audit avait eu lieu.

Depuis que Jackson a signalé des problèmes avec Ventavia à la FDA en septembre 2020, Pfizer a embauché Ventavia en tant que sous-traitant de recherche sur quatre autres essais cliniques de vaccins (vaccin covid-19 chez les enfants et les jeunes adultes, les femmes enceintes et une dose de rappel, ainsi qu’un VRS essai de vaccin ; NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212). Le comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention devrait discuter de l’essai du vaccin Covid-19 pédiatrique le 2 novembre.

Breaking: CDC modifie la définition du vaccin, confirmant que le vaccin Covid ne vous protège pas

Leur logique : toujours changer les règles du jeu pendant le match

Facebook Meta – La réalité virtuelle est-elle un piège à âmes ?

Le directeur régional de « C’est un gâchis fou » siffle les données des essais de vaccins de Pfizer

