Le rédacteur en chef du BMJ, le Dr Peter Doshi, témoigne devant un groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures par injection Covid + Les protéines de pointe du « vaccin » Covid détruisent les voies de réparation de l’ADN, ouvrant la voie à la croissance et à la propagation du CANCER

Le rédacteur en chef du BMJ, le Dr Peter Doshi, témoigne devant un groupe d’experts sur les mandats médicaux et les blessures par injection Covid

Mercredi, le sénateur américain Ron Johnson a organisé une table ronde de trois heures à Washington D.C. avec des médecins et des chercheurs en médecine qui traitent les blessures par injection Covid, ainsi que des patients qui ont subi des événements indésirables dus aux injections Covid.

Le Dr Peter Doshi, rédacteur en chef du British Medical Journal (« BMJ »), a donné son témoignage :

« J’ai trouvé fascinant d’apprendre que Merriam Webster a changé sa définition du « vaccin » plus tôt cette année. Les produits à ARNm ne répondaient pas à la définition de « vaccin » qui est en place depuis 15 ans chez Merriam Webster, mais la définition a été élargie de sorte que les produits à ARNm sont désormais des « vaccins ». Je souligne cela pour poser une question.

« Que penseriez-vous de rendre obligatoires les vaccins Covid si nous ne les appelions pas« vaccins » ? Et si ces injections étaient appelées médicaments à la place ?

« Donc, voici le scénario : nous avons ce « médicament » et nous avons la preuve qu’il n’empêche pas l’infection, ni n’arrête la transmission virale, mais le « médicament » est censé réduire votre risque de devenir très malade et de mourir de Covid. Prendriez-vous une dose de ce « médicament » tous les six mois environ pour le reste de votre vie, si c’était ce qu’il fallait pour que le médicament reste efficace ? »

https://videopress.com/embed/Nqx5oa91?cover=1&preloadContent=metadata&hd=1

Regardez le panel d’experts complet sur les mandats médicaux et les blessures causées par les vaccins (3 heures) sur The Highwire ICI. Le témoignage du Dr Doshi commence à 1:18:11.

Source : Tap News

Les gouverneurs des États rouge fournissent des injections d’armes biologiques COVID-19 pour que les parents abusent et tentent d’assassiner leurs enfants

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Comme je l’avais prédit dans des articles précédents, les gouverneurs des États rouges ne font rien pour empêcher les injections COVID-19 d’être injectées à des enfants aussi jeunes que 5 ans maintenant.

Certains, comme le gouverneur de Floride Rick DeSantis, s’opposent à leur mandat, mais jusqu’à présent, je n’ai pas vu un seul gouverneur s’avancer et dire : « Arrêtons cette folie et arrêtons de tuer et de mutiler nos enfants !

Pas un.

Ils croient tous apparemment que les parents ont le « droit » de tenter d’assassiner leurs enfants, parce que la FDA et le CDC de Biden ont dit qu’ils le pouvaient.

Le Texas a commencé à injecter des enfants hier et la Floride commencera à injecter des enfants demain, samedi 6 novembre 2021.

Voici notre reportage vidéo, qui est sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Source : Health Impact News

Les protéines de pointe du « vaccin » Covid détruisent les voies de réparation de l’ADN, ouvrant la voie à la croissance et à la propagation du CANCER

Ces flacons effrayants remplis de produits chimiques mystérieux qu’ils appellent « vaccins » contre le coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19] se sont avérés détruire la capacité du corps à protéger l’intégrité de l’ADN, qui avec le temps peut provoquer le cancer.

Une nouvelle étude publiée dans la revue à accès ouvert Viruses a examiné les effets des protéines de pointe du SRAS-CoV-2 – celles-ci se trouvent dans les vaccins de la Grippe Fauci (Johnson & Johnson, AstraZeneca) ou créées par (Pfizer-BioNTech, Moderna) – sur le corps humain. Ce qui a été découvert pourrait vous faire frissonner.

Essentiellement, les protéines de pointe d’injection du virus chinois inhibent la réparation naturelle des dommages à l’ADN, qui est un élément essentiel de la réponse immunitaire adaptative du corps. Les protéines de pointe du vaccin se localisent dans le noyau des cellules et empêchent les protéines clés de réparation de l’ADN telles que BRCA1 et 53BP1 de faire leur travail.

La dernière phrase du résumé de l’étude résume la découverte en tant que telle :

« Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine de pointe pourrait entraver l’immunité adaptative et souligner les effets secondaires potentiels des vaccins à base de pointes pleine longueur. »

Les protéines de pointe du vaccin Covid provoquent une immunodéficience

Une fois injectées dans le corps, explique l’étude, les protéines de pointe « détournent et dérèglent la machinerie cellulaire de l’hôte pour répliquer, assembler et propager les virus de la descendance ».

Dans le pire des cas, le résultat est une baisse drastique des lymphocytes T, des lymphocytes T auxiliaires et des lymphocytes T suppresseurs, qui sont tous nécessaires pour combattre les cellules malignes qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent provoquer le développement de tumeurs.

« En tant que deux systèmes critiques de surveillance de l’hôte, les systèmes immunitaire et de réparation de l’ADN sont les principaux systèmes sur lesquels les organismes supérieurs s’appuient pour se défendre contre diverses menaces et l’homéostasie tissulaire », indique l’étude.

« Des preuves émergentes indiquent que ces deux systèmes sont interdépendants, en particulier pendant le développement et la maturation des lymphocytes. »

Alors que certaines fonctions clés de la réparation de l’ADN se dégradent en raison desdites protéines de pointe, les cellules T et B subissent un énorme coup, entraînant une immunodéficience. Cela signifie que l’injection de protéines de pointe dans le corps endommage le système immunitaire – cela n’aide pas le système immunitaire comme le prétendent certaines «autorités sanitaires».

« Si les dommages à l’ADN ne peuvent pas être correctement réparés, cela contribuera à l’amplification de la pathologie induite par une infection virale », prévient l’étude.

Les protéines de pointe du vaccin semblent avoir été conçues pour détruire le système immunitaire

Le fait que les protéines de pointe du « vaccin » Covid s’accumulent dans les noyaux cellulaires est particulièrement problématique car c’est là que se déroulent les aspects les plus critiques de la réparation de l’ADN.

Afin d’assurer la stabilité du génome, tous les composants nécessaires à la réparation et à la maintenance de l’ADN doivent converger dans les noyaux tels que conçus. Cependant, cela ne peut pas se produire lorsque les protéines de pointe gênent.

« La réparation NHEJ et la réparation par recombinaison homologue (HR) sont deux voies majeures de réparation de l’ADN qui non seulement surveillent et assurent l’intégrité du génome en continu, mais sont également vitales pour les fonctions adaptatives des cellules immunitaires », explique l’étude à propos d’un de ces composants de réparation de l’ADN qui est négativement impacté par la présence de protéines de pointe.

Il a été observé que les protéines de pointe provoquent la surexpression ou la sous-expression de certaines protéines de réparation de l’ADN, ce qui à son tour diminue l’efficacité de NHEJ et d’autres composants de réparation de l’ADN de s’activer comme ils le devraient.

Il existe de nombreux détails supplémentaires à l’étude que vous pouvez étudier par vous-même si vous souhaitez approfondir les méthodologies qui sous-tendent la recherche. C’est tout à fait révélateur et quelque chose qui mérite beaucoup plus d’attention qu’il n’en reçoit actuellement.

Les protéines de pointe pleine longueur trouvées dans les vaccins infligent de graves dommages immunitaires

Une chose qui doit être soulignée est le fait que le type de protéine de pointe observé pour causer le plus de dommages est le type complet, qui se trouve être le type utilisé à la fois dans les injections d’adénovirus et d’ARNm.

Pendant de nombreux mois avant le déclenchement des vaccins « Operation Warp Speed » en 2020, on nous a dit que les protéines de pointe trouvées dans les vaccins étaient « sûres » et ne causeraient pas le même type de dommages prétendument causés par « Covid » lui-même. Il semble maintenant que tout cela n’était qu’un mensonge.

Bien qu’il existe soi-disant ce que l’on appelle des « vaccins » à base de RBD qui ne contiennent pas de protéines de pointe complètes, ils ne sont actuellement pas utilisés aux États-Unis. Les vaccins que tout le monde reçoit contiennent des trucs vraiment mortels, et cela deviendra de plus en plus évident au fil du temps à mesure que l’amélioration dépendante des anticorps (ADE) entrera progressivement en vigueur.

Étant donné que le déploiement du vaccin se produit par vagues, certains lots et paquets semblant causer plus de dégâts que d’autres, la vérité sur ce qui se passe à plus grande échelle est encore quelque peu voilée.

Il n’y a pas encore de gens qui tombent morts dans les rues partout, donc pour la personne moyenne, il n’est pas tout à fait évident qu’un abattage de masse a lieu. Cependant, une fois que les effets à long terme de cette dégradation du système immunitaire se sont pleinement manifestés, les choses pourraient devenir très moche très rapidement.

« Si vous étiez déterminé à décimer une population et que vous alliez le faire par injection létale, vous ne voudriez certainement pas en tuer un groupe tout de suite pour alerter sur le fait que ce produit est du poison », a écrit un commentateur de Natural News.

« De cette façon, vous pouvez toujours courir avec le mensonge que le vaccin est sûr … mais pas pour certains. »

Un autre a répondu de la même manière, convenant que ceux qui commettent tout cela « voudraient que la mort soit lente mais assurée ».

« Ces » vaccins « sont la couverture parfaite car il faut du temps à la plupart pour produire suffisamment de protéines de pointe pour en mourir, et les décès semblent provenir de diverses causes. »

Pour rester au courant des dernières nouvelles sur les blessures et les décès par injection Covid, assurez-vous de visiter ChemicalViolence.com.

Ethan Huff

Source : Tap News

Étude: les Américains qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson ont plus que TRIPLE le risque de caillots sanguins

Une étude publiée dans la revue JAMA Internal Medicine a révélé que les Américains qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson (J&J) Wuhan [provoquant la maladie COVID-19] ont un risque plus élevé de développer des troubles de la coagulation sanguine que la population générale. Les résultats ont montré que les femmes sont également plus susceptibles de développer une coagulation sanguine.

Pour l’étude, des scientifiques de la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota, ont comparé les données de la population générale avant la pandémie aux données recueillies à partir des effets secondaires signalés des vaccins ressentis par les citoyens américains après l’inoculation.

Les résultats ont révélé que les personnes ayant reçu le vaccin J&J COVID-19 étaient au moins 3,5 fois plus susceptibles de développer des caillots sanguins cérébraux par rapport à une personne moyenne avant la pandémie.

Thrombose du sinus veineux cérébral et risque d’accident vasculaire cérébral

La coagulation du sang, en particulier la thrombose du sinus veineux cérébral (CVST), est un effet secondaire courant du vaccin COVID-19 J&J. Mais malgré les risques pour la santé du vaccin COVID-19 J&J, les scientifiques affirment que le risque est rare et que les résultats doivent toujours être considérés dans le contexte de l’efficacité du vaccin dans la prévention des cas graves de la maladie infectieuse.

Pour l’étude, les scientifiques ont récolté des données du comté d’Olmstead, dans le Minnesota, qui comptait au moins 158 000 habitants et est situé à 90 miles au sud-est de Minneapolis. Les données recueillies étaient de 2001 à 2015. Au cours de la période de 14 ans, 39 résidents ont développé une CVST, une maladie rare et potentiellement mortelle de la coagulation sanguine qui peut se former dans le cerveau.

L’équipe de recherche a également utilisé le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention pour trouver des diagnostics de caillots sanguins chez les personnes qui ont reçu le vaccin COVID-19 J&J entre la date d’approbation du vaccin de la fin février au 7 mai. .

Sur les 39 résidents du comté d’Olmstead atteints de TCV, 29 présentaient un facteur de risque dans les 92 jours précédant le développement du caillot sanguin comme un cancer actif, une infection ou des contraceptifs oraux (uniquement chez les femmes).

Une fois les données ajustées pour la population, les chercheurs ont signalé qu’il y avait 2,46 cas de CVST sur 100 000 personnes-années chez les résidents du comté d’Olmstead qui ont développé une coagulation sanguine au cours de cette période. Dans les études, les années-personnes tiennent compte à la fois du nombre de personnes participant à l’étude et du temps qu’elles y consacrent.

Une personne développe une CVST lorsqu’un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux de son cerveau. Cela empêche alors le sang de s’écouler hors du cerveau. Cela signifie que les cellules sanguines peuvent se briser, provoquant une fuite de sang dans les tissus cérébraux, formant une hémorragie.

Cette chaîne d’événements fait partie d’un accident vasculaire cérébral qui peut survenir chez les adultes et les enfants, et même chez les nouveau-nés et les bébés encore dans l’utérus. La CVST est également appelée thrombose sino-veineuse cérébrale.

Les symptômes de la maladie peuvent varier en fonction de l’emplacement du thrombus. Certains symptômes physiques de la CVST comprennent :

Vision floue

Mal de tête

Perte de contrôle sur les mouvements dans certaines parties du corps

Saisies

Évanouissement ou perte de conscience

Coma

Les femmes sont plus susceptibles de développer une CVST après la vaccination

On estime que 8,7 millions de doses du vaccin COVID-19 J&J ont été administrées aux États-Unis de février à mai. L’équipe de recherche a trouvé 46 rapports de CVST soumis au VAERS après avoir reçu le vaccin COVID-19 J&J. Cependant, huit rapports ont été retirés du pool parce que certains étaient des rapports en double ou n’avaient pas été diagnostiqués professionnellement.

Dans l’ensemble, les scientifiques ont identifié 38 cas de CVST liés au vaccin COVID-19 J&J, avec plus de 70% des cas survenant chez des femmes. Une fois ajustés pour la population, les résultats ont montré qu’il y avait 8,65 cas sur 100 000 années-personnes parmi les personnes qui ont reçu le vaccin, ce qui est 3,5 fois plus élevé que la population générale.

De plus, l’étude a révélé que les receveurs du vaccin ont un risque plus élevé de développer une CVST dans les 15 premiers jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 J&J. Les femmes âgées de 30 à 64 ans présentaient un risque plus élevé de TCV après l’inoculation.

Ce n’est pas la première fois que le vaccin COVID-19 J&J est lié à un risque de coagulation sanguine chez les personnes inoculées.

Le 13 avril 2021, la Food and Drug Administration a suspendu l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 J&J après que six femmes aient développé une coagulation sanguine après la vaccination. Les dossiers suggèrent que toutes les femmes avaient des conditions préexistantes qui les exposaient à un risque accru de développer des caillots. (Connexes: un officier de police de l’État du Massachusetts emmené aux soins intensifs après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson.)

Le 23 avril, l’utilisation du vaccin a été reprise. Cependant, la société a mis en garde les femmes de moins de 50 ans sur le risque de coagulation du sang. Il n’est pas étonnant que le vaccin COVID-19 J&J soit le moins populaire des trois vaccins contre le coronavirus disponibles en Amérique.

Visitez Vaccines.news pour plus d’informations sur les effets indésirables des différents vaccins COVID-19.

Zoey Sky

Source : Tap News