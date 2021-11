La directrice générale du NHS, Amanda Pritchard, accusée d’avoir menti sur les statistiques de Covid pour promouvoir la vaccination + Un grand producteur européen d’engrais ferme des usines de fabrication… mauvaises récoltes, pénurie alimentaire, inflation galopante en route

La directrice générale du NHS, Amanda Pritchard, accusée d’avoir menti sur les statistiques de Covid pour promouvoir la vaccination

La chef du NHS, Amanda Pritchard, a affirmé que 14 fois plus de patients de Covid-19 se trouvent dans les hôpitaux britanniques qu’à la même époque l’année dernière. Cependant, même le NHS lui-même a admis que l’affirmation de Pritchard utilise des chiffres trompeurs.

La directrice générale du NHS, Amanda Pritchard, accusée d’avoir menti sur les statistiques de Covid pour promouvoir la vaccination

Lundi, plusieurs reportages ont raconté la même histoire: les hôpitaux britanniques voient «14 fois plus de patients atteints de coronavirus qu’à la même époque l’année dernière», et le pays fait face à un «hiver difficile», alors que les gens se rassemblent à l’intérieur, où le virus est plus susceptible de se propager.

Situation bizarre où Sky et ITV sont en tête avec Fake News pic.twitter.com/vC4Wu8n1Dd

– La politique pour tous (@PoliticsForAlI) 8 novembre 2021

La source du chiffre «14 fois» est Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England. Pritchard a profité de l’augmentation apparemment alarmante des hospitalisations pour encourager les 4,5 millions de Britanniques qui ne se sont toujours pas fait vacciner à retrousser leurs manches et ceux qui sont éligibles pour se faire vacciner pour la troisième fois.

Cependant, les données du NHS montrent que les chiffres de Pritchard sont faux. Selon le service de santé, une moyenne de 7 jours de 9 331 patients Covid-19 étaient hospitalisés début novembre, contre 12 654 un an plus tôt. Un peu plus de 1 000 personnes par jour étaient hospitalisées fin octobre, contre 1 500 l’an dernier.

Pritchard a été rapidement accusé de colporter de fausses nouvelles, les commentateurs avertissant que ces chiffres trompeurs s’égaraient en « territoire de démission ».

Quelqu’un peut-il expliquer comment la chef du NHS, Amanda Pritchard, a réussi à trouver cela – l’idée qu’il y a 14 fois plus de patients Covid à l’hôpital qu’à la même époque l’année dernière – étant donné à quoi ressemble actuellement le tableau des admissions (👇) ?

Question sérieuse https://t.co/Iq9BIsPXYp pic.twitter.com/TRlkLmvfzx

– Ed Conway (@EdConwaySky) 8 novembre 2021

La chef du NHS England Amanda Pritchard est en territoire de démission ici. Grotesquement trompeur. https://t.co/dcVtgNbrHc

– Phil Taylor (@philjvtaylor) 8 novembre 2021

Des mensonges d’Amanda Pritchard, chef du NHS England, régurgités par des médias achetés et payés

Les 14 fois plus de patients, c’est en réalité 33% de patients en moins qu’à la même époque l’année dernière https://t.co/yy3EWyvnUR pic.twitter.com/B2xCKSPsI7

– John Amor (@cooljamm55) 8 novembre 2021

Au milieu d’une clameur croissante en ligne, les responsables du NHS ont déclaré aux journalistes peu de temps après que Pritchard citait des chiffres d’août 2021 par rapport à août 2020. Les admissions à l’hôpital étaient en effet 14 fois plus élevées en août qu’en 2020, mais seulement pendant plusieurs jours vers la fin du mois. Depuis lors, ils ont suivi une tendance à la baisse et sont maintenant comparables au taux de l’an dernier.

Cependant, les hospitalisations persistent malgré le fait que neuf personnes sur 10 de plus de 12 ans au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les statistiques du NHS. L’augmentation des cas a également remis en question l’efficacité à long terme des vaccins, mais les responsables gouvernementaux insistent toujours sur la vaccination comme clé pour vaincre le virus – et des études suggèrent que ces patients vaccinés s’en sortent toujours mieux s’ils attrapent le virus.

Alors que Pritchard appelait la population à se faire vacciner ou à prendre des rappels de vaccins, l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a appelé lundi le gouvernement à imposer des vaccins aux travailleurs de la santé. « Il n’y a plus d’argument respectable pour ne pas forcer les travailleurs de la santé et des services sociaux à se faire piquer », a-t-il écrit dans The Telegraph, qualifiant le vaccin de « seule raison du retour en toute sécurité de notre liberté ».

Robert Wood Johnson (actionnaire principal de J&J) et Zuckerberg-Chan ont également financé l’attaque de l’Atlantique contre moi. https://t.co/NUmma64ikV

– Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) 3 octobre 2021

Même le soi-disant site Web indépendant de vérification des faits FactCheck.org a été exposé à être financé par le même groupe de pression sur les vaccins de 1,9 milliard de dollars qu’il est censé vérifier.

Le site est un partenaire Facebook dont les articles sont utilisés pour censurer les voix critiques sur la plateforme de médias sociaux. Il est dirigé par l’ancien directeur du CDC, ce qui est à nouveau un conflit d’intérêts.

Les lecteurs de GreatGameIndia se souviendront de la façon dont l’OMS a simulé la pandémie de H1N1 il y a dix ans au nom du lobby des vaccins.

C’est ainsi que l’#OMS a simulé une pandémie il y a 10 ans.

Lire la suite 👉🏽 https://t.co/kqyfX2elTZ pic.twitter.com/VDYZ3MoDm5

– GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 27 avril 2021

Pour avoir largement exposé le lobby des vaccins, GreatGameIndia est également ciblé et accusé de diffuser de la désinformation pour la faible raison que nos tweets ont été largement partagés après la controverse.

———————————————————————————————

Cet article ne sera pas publié sur notre compte Facebook désormais restreint par ce média social qui fait la chasse aux sorcières et applique la censure tous azimuts et nous empêche de publier certains types d’articles ou vidéos traitant des méfaits meurtriers ou mensongers les plus graves des mondialistes eugénistes transhumanistes. Aidez-nous à diffuser massivement la vérité des faits en publiant nos articles sur plusieurs plateformes. Si vous le pouvez aidez-nous également en faisant un don pour permettre à MIRASTNEWS de s’améliorer et de s’agrandir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

JUSQU’À 100 MORTS AU CONCERT DE TRAVIS SCOTT : LA 5G A-T-ELLE ÉTÉ UTILISÉE ? LA PLUPART ONT ÉTÉ DOUBLE VACCINÉS ! LES MSM MENTENT !

Etait-ce un essai à deux doses grandeur nature des mondialistes eugénistes ? Qu’en sera-t-il pour les doses de rappels – MIRASTNEWS

Des enfants sont assassinés avec les vaccins Covid note David Martin, PhD

Source : Fat News. Oui c’est un meurtre. C’est un génocide comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Plus de vidéos qui pourraient vous plaire :

L’industrie de la musique satanique EXPOSÉE – LE CHUR DU DIABLE Propagande satanique dans la musique moderne https://www.bitchute.com/video/364a7WJTjLJq/

Pour qui fonctionnent vraiment les vérificateurs de faits Covid ?

Je suis récemment tombé sur deux tweets qui ont attiré mon attention.

Voici le premier du directeur du CDC :

Les masques peuvent aider à réduire de plus de 80 % vos risques d’infection à la #COVID19.

Les masques aident également à protéger contre d’autres maladies comme le rhume et la grippe. Le port d’un masque et la vaccination sont des étapes importantes pour rester en bonne santé. #WeCanDoThis @HHSgov https://t.co/bfOV5VzBpq pic.twitter.com/6DGj8nwPgD

– Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) 5 novembre 2021

Et voici le deuxième, il y a quelques mois :

Des articles continuent de circuler en ligne affirmant à tort que les survivants de la COVID-19 n’ont pas besoin de vaccins en raison de leur immunité naturelle. En fait, cette protection est variable et non durable, les vaccins sont donc toujours recommandés. Voici notre récent regard sur cette affirmation. https://t.co/NHiepR24T1

– Vérification des faits AP (@APFactCheck) 29 septembre 2021

Ensemble, ils m’ont fait réfléchir. Qu’est-ce qu’ils ont en commun? Que nous disent-elles sur l’état de la communication publique de la science ?

Pour qui fonctionnent vraiment les vérificateurs de faits Covid ?

Commençons par celui du Dr Walensky. Je ne sais pas comment dire ça poliment, mais c’est un mensonge, et vraiment incroyable.

Tout d’abord, si c’était vrai, cela voudrait dire que le masquage est plus efficace que le vaccin J&J (peu plausible). Deuxièmement, nous avons des données d’ECR en grappes réelles du Bangladesh montrant une réduction de 11 % (risque relatif). Cela s’est produit lors d’un essai massif où des masques ont été fournis gratuitement et encouragés. Même ici, seuls les masques chirurgicaux fonctionnaient, et pas le tissu, et n’avaient pas cette taille d’effet. L’idée que les masques pourraient réduire les risques d’infection de 80% est tout simplement fausse, invraisemblable et ne peut être étayée par aucune donnée fiable.

Le mathématicien Wes Pegden avait ceci à dire à ce sujet, et Wes a raison !

Le chef de l’agence chargée de fournir aux Américains des informations précises et fiables sur les interventions (comme les vaccins) que nous savons réellement efficaces ne devrait pas non plus faire des déclarations quantitatives fabriquées à l’appui de celles qui sont mal prouvées. https://t.co/DURJNCbFht

– Wes Pegden (@WesPegden) 5 novembre 2021

Pourtant, pour autant que je sache, aucune organisation ni Twitter n’a vérifié ce tweet et l’a qualifié de trompeur. C’est une contre-vérité que nous sommes autorisés à dire.

Passons maintenant à la demande de vérification des faits de l’AP. C’est là que les choses deviennent intéressantes.

Il existe deux types de survivants de la COVID-19 – ceux qui ont documenté leur rétablissement du sras-cov-2 (soit par PCR, antigène ou sérologie + tests) ou ceux qui se sont auto-identifiés en rétablissement du sras-cov-2 (ont dit qu’ils l’avaient).

En ce qui concerne le premier groupe, nous savons avec confiance que le risque qu’ils soient réinfectés et gravement malades est très, très faible, et bien inférieur à celui des personnes qui n’ont pas encore eu et récupéré de la COVID-19 (c’est ce qu’on appelle l’immunité naturelle). Les données à l’appui de cela sont massives et tout à fait certaines. Les données sur les anticorps sont hors de propos – nous nous soucions de la maladie en soi.

Alors ces personnes (celles qui se sont rétablies) bénéficient-elles de la vaccination ? Les données actuelles sont uniquement d’observation – et c’est un énorme problème. Si vous comparez les personnes en rétablissement qui ont choisi de recevoir le vaccin à celles qui ont choisi de ne pas l’obtenir, vous comparez des types de personnes très différents. Leur comportement et leur appétit à prendre des risques (sortir dans des endroits bondés) peuvent également être différents. Nous savons que les deux groupes ont des taux de réinfection très faibles, mais les comparaisons directes pour évaluer l’efficacité du vaccin après la guérison sont lourdes.

La bonne réponse serait de mener un ECR de vaccination parmi ceux qui se sont rétablis. Il pourrait avoir 3 bras. Pas d’autres doses ; 1 dose, ou 2 doses. Il pourrait être important (après tout, des millions de personnes se sont rétablies) et capable de rechercher des taux de maladie grave. En l’absence de cela, les experts spéculent largement.

Alors voici ce qui m’épate : nous vivons dans un monde où le directeur du CDC peut dire quelque chose de faux, inventé et aucune institution ne dira le contraire. Dans le même temps, de grandes et vénérables institutions de vérification des faits affirment littéralement comme un fait quelque chose qui n’est au mieux pas prouvé.

Peu importe ce que vous ressentez à propos de ces problèmes ; ce sont des moments dangereux. La vérité et le mensonge ne sont pas une question de science mais de pouvoir culturel – la capacité de proclamer et de définir la vérité. Si cela continue, des temps sombres nous attendent. Bientôt, nous n’aimerons peut-être pas qui définit la vérité.

Vinay Prasad MD MPH est hématologue-oncologue et professeur agrégé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de Californie à San Francisco. Il dirige le laboratoire VKPrasad de l’UCSF, qui étudie les médicaments contre le cancer, les politiques de santé, les essais cliniques et une meilleure prise de décision. Il est l’auteur de plus de 300 articles universitaires et des livres Ending Medical Reversal (2015) et Malignant (2020). Republié à partir du blog de l’auteur.

———————————————————————————————

Cet article ne sera pas publié sur notre compte Facebook désormais restreint par ce média social qui fait la chasse aux sorcières et applique la censure tous azimuts et nous empêche de publier certains types d’articles traitant des méfaits meurtriers les plus graves des mondialistes eugénistes transhumanistes. Aidez-nous à diffuser massivement la vérité des faits en publiant nos articles sur plusieurs plateformes. Si vous le pouvez aidez-nous également en faisant un don pour permettre à MIRASTNEWS de s’améliorer et de s’agrandir.

Traduction : MIRASTNEWS

Ce qui se passe, c’est un bouchon cardiaque d’arme biologique – les élites l’appellent un « vaccin »

Source : Sixth Sense.

Source : GreatGameIndia

Le PDG de Pfizer appelle la technologie de l’ARNm « modification des gènes » et souhaite utiliser la technologie pour « guérir » les personnes « nées avec une erreur dans leur code ADN »

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

L’image publique de Pfizer a pris un sacré coup ces derniers jours, alors qu’une dénonciatrice qui a travaillé sur leurs essais de vaccin COVID-19 a remis ses preuves au British Medical Journal qui les a publiées, révélant qu’il y avait eu une fraude massive pendant les essais de vaccins COVID-19.

Voir:

Dernièrement, des rumeurs ont circulé sur Internet selon lesquelles le PDG de Pfizer, Albert Bourla, avait été arrêté par le FBI pour fraude, bien qu’il semble que l’histoire provienne d’une seule source et ait été copiée à partir de là.

Eh bien, M. Bourla est apparu aujourd’hui dans une interview en direct avec le président et chef de la direction de l’Atlantic Council, Frederick Kemp. L’Atlantic Council devrait décerner à Bourla un « Distinguished Leadership Award » demain, le 10 novembre 2021.

Cette interview entre le PDG de Pfizer Albert Bourla et le PDG de l’Atlantic Council Frederick Kemp était une pure fête d’amour, évidemment conçue pour améliorer l’image publique de Bourla et Pfizer.

Il commence par discuter de la famille et du passé de Bourla, le décrivant comme un « survivant de l’holocauste » et un pauvre juif qui a grandi en Grèce et a battu toutes les chances pour devenir un scientifique et un chef d’entreprise prospère.

La question d’Albert Bourla étant un « juif » dans une position de pouvoir très élevée, est un autre sujet et ne fait pas partie de cet article. Mais je tiens à rappeler à nouveau à nos lecteurs que je reçois toujours des courriels chaque semaine de personnes me reprochant soit d’être « antisémite », soit de l’autre côté de ceux qui pensent que je ne fais pas assez pour exposer les Juifs sataniques, et aucun des deux groupes n’est correct.

Plus tôt cette année, j’ai passé environ 35 heures à compiler des mois de recherche sur le mot « juif » et j’ai publié un article sur ce sujet afin qu’il n’y ait aucun doute sur ma position sur les « juifs ». Donc, si vous voulez m’envoyer un e-mail et vous plaindre de quelque chose en rapport avec les « juifs », vous devez d’abord lire cet article et y faire référence lorsque vous m’envoyez un e-mail.

Parce que si vous n’avez pas lu cet article et que vous regroupez toujours tous les « juifs » comme un seul groupe, alors vous n’êtes tout simplement pas assez intelligent pour même entretenir une conversation avec moi sur ce sujet.

Dans les médias institutionnels, CNBC a fait une brève mention de l’interview avec ce titre :

avec les étapes de pics suivantes :

Les personnes qui diffusent des informations erronées sur les vaccins Covid-19 sont des « criminels », a déclaré mardi le PDG de Pfizer, Albert Bourla.

« Ce sont des criminels parce qu’ils ont littéralement coûté des millions de vies », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la vie de nombreuses personnes peut « revenir à la normale » une fois que de nombreux non vaccinés sont vaccinés.

[Ici, si les faits sont bien rapportés, il aurait une façon cynique comme tous les mondialistes eugénistes assurés de détenir le pouvoir absolu de décision et de protection judiciaire, de fuir ses responsabilités devant le nombre élevé de malades graves et des morts dus aux vaccin Pfizer. Cela tend à prouver qu’il s’agit d’un complot. – MIRASTNEWS].

Cela a été rapidement repris par beaucoup dans les médias alternatifs, qui semblaient simplement republier ce que CNBC a écrit.

Je suis allé trouver l’interview d’une heure en ligne sur la chaîne YouTube de l’Atlantic Council et j’ai regardé l’intégralité de l’interview.

L’article de CNBC, et ce que la plupart des médias alternatifs ont ensuite rapporté, n’est pas tout à fait exact.

Bourla a en fait dit qu’il y avait un groupe de personnes qui avaient peur de son vaccin, et ils étaient contrariés que les gens essaient de l’imposer. Il a en fait appelé ce groupe : « des gens très bien, des gens honnêtes ».

Mais il a déclaré qu’il y avait un groupe secret contre lequel la CIA et le FBI l’avaient mis en garde, avec peut-être un pays étranger derrière eux, qui était composé de professionnels qui, selon lui, diffusaient délibérément de fausses informations sur son produit, le « vaccin COVID-19 ».

Il cherche évidemment à réparer son image publique et non pas à blâmer le pourcentage du public qui refuse de prendre son vaccin, mais insinue qu’il a été manipulé par ce groupe « secret » qu’il ne nomme jamais.

Bien entendu, un tel groupe n’existe pas. La désinformation publiée sur son vaccin mortel est diffusée par son entreprise et son contrôle sur les agences de santé comme le CDC et la FDA, et le NHS au Royaume-Uni.

L’information source documentant à quel point son produit est mortel et dangereux provient directement des bases de données appartenant au gouvernement répertoriant les réactions indésirables aux vaccins, ce qui montre que son « vaccin » a tué et paralysé plus de personnes que tous les autres vaccins non-COVID répertoriés dans ces bases de données, au cours des 30 dernières années combinées.

Ce n’est pas de la « désinformation », mais des données factuelles.

Mais pour ceux qui n’ont pas pris le temps de lever les yeux et de regarder l’intégralité de l’interview de 55 minutes, vous avez probablement raté quelque chose d’encore plus explosif que Bourla a dit en plus de blâmer un groupe secret pour avoir diffusé de « fausses nouvelles ».

Frederick Kemp lui a demandé sur quels autres produits médicaux Pfizer travaillait avec cette technologie d’ARNm incorporé, car à son avis, les injections COVID-19 à ARNm avaient été si «réussies».

Dans sa réponse, Bourla a mentionné les futurs médicaments contre le cancer, mais a également déclaré que les vaccins à ARNm pourraient être utilisés avec des personnes «nées avec une erreur dans leur ADN» et que les vaccins à ARNm pourraient guérir ces personnes.

Il fait également clairement référence aux vaccins à ARNm en tant qu’« édition de gènes ».

Ces mondialistes sont tellement ancrés dans la pensée eugéniste, que je ne pense pas qu’il ait même réalisé la signification de ce qu’il disait.

Qui décide de ce qu’est une « erreur » dans son ADN à sa naissance ??

J’ai extrait cette partie de l’interview, ainsi que ses commentaires sur les « fausses nouvelles » et la « désinformation », et elle dure un peu plus de 3 minutes.

Lorsque Frederick Kemp aborde la question des « théories du complot » et de la « désinformation » avec Bourla, notez comment il a semblé se tromper dans sa question lorsqu’il a demandé : « À quel point cette (fake news) a-t-elle été préjudiciable pour nous ? quand il voulait manifestement dire « à vous » (en référence à Bourla et Pfizer).

C’est sur nos chaînes Rumble et Bitchute.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview sur YouTube. Il n’a que quelques centaines de vues au moment où j’écris ceci.

Une nouvelle étude montre que les vaccins sont passés de 88% d’efficacité contre les infections à la Covid à seulement 13% en quelques mois

Une nouvelle étude publiée dans Science révèle que l’efficacité du vaccin Covid-19 dans le monde réel est passée de 88 % à seulement 13 % en quelques mois à peine. L’étude « Protection du vaccin contre le SRAS-CoV-2 et décès parmi les vétérans américains en 2021 » montre que les études sur l’efficacité des vaccins sont frauduleuses et ne donnent pas de résultats dans le monde réel. Un dénonciateur qui a travaillé sur les études sur le vaccin Covid-19 de Pfizer a même avoué des problèmes d’intégrité des données dans le British Medical Journal.

La dernière étude prouve que les mandats de vaccination mettent les anciens combattants et les militaires sous la menace d’un système d’injection d’attaque biologique constant qui compromet l’état de préparation globale des troupes. Non seulement les droits à l’autonomie corporelle des vétérans, leurs croyances personnelles et leurs choix médicaux sont menacés par les mandats, mais leur santé physique est attaquée par la science vaccinale défectueuse elle-même. Non seulement les mandats ont compromis l’état de préparation des troupes – des dizaines de milliers de personnes ont été renvoyées de force pour non-respect – mais d’innombrables autres membres du service militaire souffrent d’effets secondaires débilitants après avoir été contraints de prendre les vacins.

Les vaccins Covid-19 sont un risque perpétuel sans avantage à long terme

L’étude a examiné les données liées aux infections de la Veterans Health Administration de février 2021 à octobre 2021. Les données couvrent environ 2,7% de la population américaine. L’étude a comparé l’efficacité du vaccin Covid par type de vaccin. Le vaccin le moins efficace s’avère être le vaccin Johnson & Johnson. D’après l’étude, un nombre alarmant d' »infections révolutionnaires » post-vaccination a été observé. Plus choquantes, ces infections révolutionnaires exposent les vaccinés à un risque accru de décès !

Du 1er février au 1er octobre 2021, l’efficacité du vaccin COVID contre l’infection à [SRAS-CoV-2] a diminué pour tous les types de vaccins, même après ajustement pour l’âge, le sexe et la comorbidité. En mars, l’efficacité du vaccin était déjà tombée à 86,4% pour Johnson & Johnson, 89,2% pour Moderna et 86,9% pour Pfizer. Les sociétés pharmaceutiques avaient promis une efficacité de 95 % quelques mois seulement auparavant. Au quatrième trimestre 2021, l’efficacité était tombée à 58% pour Moderna, 43,3% pour Pfizer et 13,1% insignifiant pour Johnson & Johnson.

Ce vaccin expérimental Johnson & Johnson utilise un vecteur adénovirus pour délivrer des instructions d’ARNm aux cellules humaines. Ces instructions d’ARNm programment les cellules pour répliquer les protéines de pointe modifiées, forçant une réponse immunitaire artificielle. Cette interférence génétique expérimentale tente de contourner la réponse immunitaire innée en introduisant de nouvelles instructions génétiques dans les ribosomes des cellules. Les vaccins Covid-19 sont pleins de risques pour la santé et conduisent à une dépendance perpétuelle à la programmation d’ARNm, sans avantages à long terme. Cette expérience s’avère être un grave échec iatrogène de masse, une faute médicale d’une ampleur historique.

Les gouvernements et les organismes de réglementation sont à un carrefour historique

Plus important encore, la « protection » temporaire de ces vaccins Covid-19 se fait au prix d’une mort subite, de convulsions, de la paralysie de Bell, de troubles oculaires, d’une inflammation cérébrale, de caillots sanguins, d’une inflammation cardiaque et d’un effacement total du système immunitaire, pour ne citer que quelques-uns des problèmes désormais couramment signalés au CDC, à la FDA, aux fabricants de vaccins et à leurs sociétés d’analyse de données. En raison de la perte mesurable de l’immunité durable des cellules B, de la perte d’activité des cellules T cytotoxiques et d’une baisse de la fonction T-helper-1 et T-helper 2, ces vaccins à ARNm et à vecteur viral rendent les gens plus susceptibles infections, tout en créant des conditions propices au développement des cellules cancéreuses dans le corps.

En raison de ces données sur l’échec des vaccins, les gouvernements et les organismes de réglementation du monde entier sont à la croisée des chemins. Les autorités de santé publique continuent-elles d’augmenter les risques et demandent-elles plus de vaccins et de rappels annuels, ou s’humilient-elles et se séparent-elles de cette science frauduleuse, de ce modèle décroissant d’épuisement immunitaire ? Toutes les souffrances et les morts provoquées par cette campagne mondiale de peur et de coercition doivent être combattues. Tous ces programmes de vaccination contre le covid-19 nocifs doivent prendre fin.

Les sources comprennent :

Science.org

BMJ.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ramon Tomey

———————————————————————————————

Cet article ne sera pas publié sur notre compte Facebook désormais restreint par ce média social qui fait la chasse aux sorcières et applique la censure tous azimuts et nous empêche de publier certains types d’articles traitant des méfaits meurtriers les plus graves des mondialistes eugénistes transhumanistes. Aidez-nous à diffuser massivement la vérité des faits en publiant nos articles sur plusieurs plateformes. Si vous le pouvez aidez-nous également en faisant un don pour permettre à MIRASTNEWS de s’améliorer et de s’agrandir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News, Natural News

Karen Kingston: L’approbation du vaccin Pfizer fait partie d’un complot visant à nuire aux enfants – Brighteon.TV

L’ancienne employée de Pfizer, Karen Kingston, a déclaré au Dr Bryan Ardis que l’autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) du vaccin contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) faisait partie d’un complot visant à nuire aux enfants. Elle a fait cette affirmation lors de l’épisode du 3 novembre de « The Dr. Ardis Show » sur Brighteon.TV.

Ardis avait des mots forts pour les conseillers de la FDA qui ont voté en faveur de l’injection du vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans. « Honte aux membres du comité de la FDA qui ont voté oui pour injecter des Américains de 5 à 11 ans. En fait, je suis tellement dégoûté. Je pense que vous êtes tous complices de tout meurtre d’enfants qui meurent d’une myocardite à cause de cela. Les citoyens de ce pays devraient vous tenir pour responsable », a-t-il déclaré.

Kingston était d’accord avec Ardis, déclarant: «Ce n’est rien de moins qu’un complot en vue de commettre des voies de fait graves et le meurtre d’enfants et d’adultes par la coercition. C’est ce que fait la FDA. Ce sont tous des actes criminels.»

Elle a cité la lettre d’approbation du vaccin Pfizer du 23 août, qui mentionnait le risque de myocardite ou d’inflammation du muscle cardiaque. Kingston a déclaré: «Si vous jetez un œil à la lettre d’approbation de la FDA, il est dit « un risque sérieux connu de myocardite ». Ce n’est donc pas un effet secondaire, c’est intentionnel. Ils infligent intentionnellement des dommages, de l’inflammation, de la morbidité et de la mortalité à nos enfants et à nos militaires.»

Selon l’ancien employé de Pfizer, l’approbation du vaccin a un objectif plus sinistre.

« Je pense que c’est en fait [un] complot pour faire du mal. En fait, vous complotez et voulez intentionnellement blesser des enfants et des adolescents, ou vous êtes acheté ou soudoyé. Quoi qu’il en soit, vous êtes complice de mutiler et de blesser des enfants », a-t-elle déclaré. (Connexe: les vaccins Covid ont blessé et tué plus d’adolescents en 2021 que tous les autres vaccins approuvés par la FDA combinés.)

« Je sens que les gens ont besoin de comprendre qu’ils ont été profondément trahis. Je veux dire – certaines personnes ont reçu deux injections [et] un rappel, [mais] elles portent toujours des masques… [et] passent des tests PCR. Ce n’est pas pour votre santé, c’est pour que vous obéissiez à un programme de maladie.

Kingston : aucun vaccin n’est supérieur à l’immunité naturelle des enfants

Kingston a également souligné qu’aucun vaccin ne peut surpasser la protection accordée par le propre système immunitaire des enfants. « Il est très clair qu’il est cliniquement et statistiquement impossible de fabriquer un vaccin plus efficace que la réponse immunitaire naturelle d’un enfant ou d’un adolescent », a-t-elle déclaré.

« Leur système immunitaire naturel – ce que Dieu leur a donné – est plus puissant que ce code génétique d’intelligence artificielle généré par ordinateur qui génère des protéines de pointe causant des maladies dans votre corps. Le tout est juste au-delà du criminel.

Les commentaires de Kingston sur l’immunité naturelle des enfants reflétaient ses sentiments lors de son apparition le 2 novembre dans « Real Talk with Dr. Eric Nepute » sur Brighteon.TV. Elle a souligné au chiropraticien du Missouri que l’immunité naturelle des enfants l’emporte sur la protection offerte par les vaccins.

Elle a déclaré à Nepute : « Les enfants ne contractent pas le SRAS-CoV-2 et ils ne développent pas de COVID-19, il est donc statistiquement et cliniquement impossible de développer un vaccin qui sera plus puissant que leur système immunitaire naturel. Pourquoi leur injecterions-nous ensuite un code viral synthétique pour infecter leur corps [et] neutraliser leur système immunitaire naturel ? »

« Ce n’est rien de plus que de faire du mal aux enfants, de tuer les enfants. Il n’y a aucun argument scientifique ou médical pour vacciner les enfants. Ils ne contractent pas [COVID-19] et n’infectent pas d’autres personnes », a poursuivi Kingston.

Ardis a mentionné que l’injection du vaccin Pfizer aux enfants va à l’encontre des préceptes du Code de Nuremberg. « Le Code de Nuremberg se compose de 10 points d’éthique autour de l’expérimentation humaine qui ont été désignés en 1947 et adoptés dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas utiliser un médicament expérimental sur des humains sans fournir un contenu informé aux individus. Vous devez leur donner tous les avantages et tous les risques qui y sont associés. Intellectuellement, il doit [avoir] suffisamment d’informations pour vous permettre de les expérimenter avec ce médicament. »

Le code accorde la priorité au consentement éclairé. Son premier point stipule explicitement que les personnes « doivent avoir la capacité juridique de donner leur consentement ; doit être situé de manière à pouvoir exercer le libre choix, sans l’intervention d’aucun élément de force, de fraude, de tromperie, de contrainte, d’excès ou de toute autre forme ultérieure de contrainte ou de coercition ; et devrait avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des éléments du sujet en cause pour lui permettre de prendre une décision compréhensible et éclairée.

Ardis a souligné : « Pensez-vous vraiment qu’un enfant de cinq à 11 ans a la capacité de vous donner un consentement éclairé ? Les enfants ne courent aucun risque de mourir de la COVID-19 ou de tout autre virus du rhume sur la planète. Ces choses sont bouleversantes.

L’hôte de « The Dr. Ardis Show » a souligné que les conseillers de la FDA qui ont voté oui pour injecter le vaccin COVID-19 aux jeunes enfants devraient être « tenus responsables dans le monde entier devant un tribunal international des crimes de santé ».

Il a dit : « C’est ce que c’est – des crimes contre toute l’humanité. C’est mutiler et assassiner à grande échelle. (Connexe : Dr Bryan Ardis : vaccin COVID-19 approuvé par la FDA pour les enfants malgré la connaissance de ses risques – Brighteon.TV.)

Regardez l’épisode complet du 3 novembre de « The Dr. Ardis Show » avec Karen Kingston ci-dessous. « The Dr. Ardis Show » est diffusé tous les mercredis de 10h à 11h sur Brighteon.TV.

https://www.brighteon.com/embed/710608ff-f924-4cec-969b-c76c8a2c70bb

VaccineWars.com a plus d’articles sur les dangers de l’injection du vaccin COVID-19 chez les enfants.

Les sources comprennent :

Brighteon.com 1

FDA.gov [PDF]

Brighteon.com 2

CIRP.org

Ramon Tomey

———————————————————————————————

Cet article ne sera pas publié sur notre compte Facebook désormais restreint par ce média social qui fait la chasse aux sorcières et applique la censure tous azimuts et nous empêche de publier certains types d’articles traitant des méfaits génocidaires les plus graves des mondialistes eugénistes transhumanistes. Aidez-nous à diffuser massivement la vérité des faits en publiant nos articles sur plusieurs plateformes. Si vous le pouvez aidez-nous également en faisant un don pour permettre à MIRASTNEWS de s’améliorer et de s’agrandir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

DR. DAVID MARTIN – SUIVEZ LES BREVETS, ALORS VOUS COMPRENDREZ COVID

Rumble — Le Dr David Martin est un médecin professionnel, développeur de systèmes informatiques avancés, conseiller auprès de l’industrie et des gouvernements.

En dehors de cela, il s’est également engagé en tant qu’auteur, professeur, conférencier, visionnaire des affaires et chercheur.

Partie 1 à la conférence Wise Traditions 2021 le 5 novembre 2021

LIENS VERS LES DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR LE DR.DAVAID MARTIN :

1. Le dossier Fauci/Covid 19 a été rédigé par le Dr David Martin – Veuillez partager ce dossier avec vos gouverneurs, shérifs, élus locaux :

2. Diapositive – « Les médias sont un facteur clé, et l’économie suit le battage médiatique » … Les investisseurs réagiront s’ils voient des bénéfices à la fin du processus, a déclaré Daszak «

Voici l’article de la revue médicale où vous trouvez cette déclaration :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK349040/

3. Diapositive – citation faisant référence à l’ordre exécutif de D. Trump, 19 septembre 2019. Le lien renvoie à la présentation de Fauci en novembre 2019. Il a développé cet ordre exécutif, qui a été présenté sur la diapositive par le Dr David Martin

Lisez à la page 4 la même déclaration :

4. Episode 89 dans lequel le Dr David Martin explique comment le sénateur Rand Paul aurait pu mettre fin à Antoni Fauci

https://rumble.com/vowz25-dr.-david-martin-physical-theatre-with-rand-paul-who-tries-to-expose-fauci.html

Un grand producteur européen d’engrais ferme des usines de fabrication… mauvaises récoltes, pénurie alimentaire, inflation galopante en route

Deux usines d’engrais au Royaume-Uni ont fermé, prétendument en raison d’une « crise énergétique ».

L’inflation a fait monter en flèche les prix du gaz naturel et de l’électricité dans toute l’Europe, ce qui rendrait difficile pour des entreprises comme CF Industries Holdings Inc. de continuer à produire les substances nécessaires à la production alimentaire.

Certains accusent la Chine, tandis que d’autres désignent la Russie, qui fournit la majeure partie du gaz naturel européen, comme le principal coupable.

Quoi qu’il en soit, l’énergie n’afflue plus en Europe comme autrefois, et personne ne semble savoir quand la production pourra reprendre normalement.

Alors que la crise énergétique se resserre, la lutte pour savoir qui obtient des fournitures limitées s’intensifie. L’Asie achète rapidement des cargaisons pour essayer de répondre à sa propre demande, tandis que les pays occidentaux recherchent leurs propres alternatives.

Selon Pascal Leroy, vice-président senior des ingrédients de base chez Roquette Frères SA, une entreprise de transformation alimentaire du nord de la France, cette « pression inflationniste sur tous les autres coûts » fera monter les prix de nombreux biens de consommation.

Le premier producteur de sucre de France, Tereos, a récemment averti que la hausse des prix du gaz naturel augmentait « considérablement » les coûts au sein de l’entreprise.

Une famine mondiale se profile-t-elle à l’horizon ?

La pénurie d’engrais est un problème particulièrement grave car elle menace d’affamer une grande partie du monde si elle n’est pas résolue, et bientôt.

La production alimentaire industrielle étant devenue la norme dans une grande partie de la planète, l’ensemble du système d’approvisionnement alimentaire repose désormais sur un flux constant de cet engrais pour continuer à faire pousser des cultures en utilisant des méthodes conventionnelles.

Beaucoup avertissent depuis des décennies que l’agriculture à forte intensité chimique est risquée pour d’autres raisons, et cela ne fait qu’ajouter aux risques encourus car une pièce manquante – dans ce cas l’engrais – pourrait renverser l’ensemble du système et le rendre non fonctionnel.

Ceci, combiné à des conditions météorologiques extrêmes qui ont entraîné des rendements médiocres, a créé une situation de tempête parfaite où l’ensemble du système pourrait s’effondrer à cause de cette seule pièce manquante, entraînant une famine et une famine généralisées.

« Les conditions météorologiques extrêmes, notamment les précipitations et les vagues de froid, ont perturbé les récoltes de cette année à un point tel qu’elles ont un effet significatif sur la production alimentaire mondiale, ce qui en soi crée des augmentations de prix et une pénurie de certains aliments », a rapporté Free West Media.

Gardez à l’esprit que le monde industrialisé repose en grande partie sur un système de livraison « juste à temps », ce qui signifie que les marchandises sont produites, distribuées et vendues avec un délai minimal.

Les camions de livraison arrivent dans les épiceries quotidiennement, par exemple, voire deux fois par jour. Les usines reçoivent leurs approvisionnements selon un calendrier tout aussi serré, s’appuyant sur la vitesse et la précision pour maintenir un flux continu de produits.

Lorsqu’une pièce tombe à sa place, les autres pièces tombent aussi, un peu comme des dominos. S’il n’y a plus d’engrais, ce qui entraîne plus d’ingrédients de base, les usines alimentaires ne seront pas en mesure de produire des biens de consommation, ce qui signifie que les rayons des épiceries se videront rapidement.

Certaines régions du monde le constatent déjà avec des marchandises qui disparaissent des étagères pendant des semaines, voire des mois, ou des étagères nues devant être recouvertes d’images d’aliments qui ne sont pas réellement là.

Il y a aussi la crise du transport maritime induite par le régime Biden, qui a laissé les marchandises sur des barges au large des ports côtiers du pays sans nulle part où accoster et décharger. De nombreux mois de cela ont déjà créé des problèmes qui ne feront qu’empirer si les denrées alimentaires ne sont jamais produites au départ en raison de pénuries d’approvisionnement en matières premières causées par un manque d’engrais.

« Les agriculteurs de toute l’Europe sont durement touchés par cela, ce qui menace à son tour l’ensemble de la chaîne alimentaire », prévient Free West Media.

Plus de nouvelles connexes peuvent être trouvées sur Collapse.news.

Les sources de cet article incluent :

Bloomberg.com

NaturalNews.com

FreeWestMedia.com

Ethan Huff

———————————————————————————————

Cet article ne sera pas publié sur notre compte Facebook désormais restreint par ce média social qui fait la chasse aux sorcières et applique la censure tous azimuts et nous empêche de publier certains types d’articles traitant des méfaits génocidaires les plus graves des mondialistes eugénistes transhumanistes. Aidez-nous à diffuser massivement la vérité des faits en publiant nos articles sur plusieurs plateformes. Si vous le pouvez aidez-nous également en faisant un don pour permettre à MIRASTNEWS de s’améliorer et de s’agrandir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News