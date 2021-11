35 924 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant un vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 8 premiers mois de 2021 selon les données de l’ONS + Pfizer a secrètement ajouté un médicament contre les crises cardiaques aux vaccins COVID pour enfants… mais pourquoi ?

Le NIH a donné à EcoHealth Alliance le pouvoir d’autocontrôler des expériences risquées de gain de fonction à Wuhan

Des communications récemment publiées montrent que les National Institutes of Health (NIH) ont déclaré à la société de génie génétique EcoHealth Alliance qu’elle était libre de contrôler ses propres expériences de recherche sur le gain de fonction à haut risque à Wuhan, en Chine.

Ce qui aurait dû être correctement supervisé par le NIH a été remis au tristement célèbre Peter Daszak, dont nous savons maintenant qu’il a reçu un financement du NIH pour falsifier les coronavirus de chauve-souris à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Les documents de la Freedom of Information Act (FOIA) obtenus par WhiteCoatWaste, The Intercept et le House Energy & Commerce Committee révèlent que les responsables du NIH étaient profondément préoccupés par les recherches effectuées par EcoHealth au WIV et par les contribuables.

À partir de mai 2016, le personnel de l’agence a eu ce que The Intercept a décrit comme un « échange inhabituel » avec Daszak. À l’époque, EcoHealth entrait dans sa troisième année grâce à une subvention de 3,1 millions de dollars sur cinq ans.

Dans un rapport d’étape de 2016, EcoHealth a révélé au NIH son intention de mener deux expériences dans lesquelles des souris humanisées fabriquées à partir de bébés avortés ont reçu des virus hybrides. Ces créatures abominables étaient surnommées « chimères ».

Erik Stemmy, un responsable de programme chargé de la recherche sur le covid, a déclaré à EcoHealth que ces expériences dérangées « semblent impliquer des recherches couvertes par la pause », c’est-à-dire des recherches qui avaient été interdites par le président de l’époque, Barack Hussein Obama.

C’est la raison pour laquelle nombre de nos articles soulignent que la recherche sur le gain de fonction est et était illégale, même si elle a été délocalisée par Tony Fauci et ses acolytes en Chine pour être menée dans des laboratoires chinois.

Même ainsi, EcoHealth menait ces expériences indépendamment de la loi, et avec l’entière approbation et la direction de Fauci.

Le NIH a modifié les règles pour permettre à EcoHealth de changer la définition du gain de fonction

Malgré ces inquiétudes, le NIH a toujours permis à EcoHealth de s’autoréguler avec ces expériences dangereuses, ainsi que de s’auto-dicter sa propre nouvelle définition du gain de fonction qu’il utilisait pour essayer de dissimuler la vraie nature de la recherche.

« Le NIH a inséré plusieurs exigences de rapport obscures suggérées par EcoHealth qui ont déplacé les objectifs de ce qui constitue le GoF », a rapporté Zero Hedge, GoF se référant au gain de fonction.

Tout comme ce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont fait en redéfinissant le mot «vaccin» pour inclure les injections de coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19], le NIH a essentiellement réécrit les règles pour tenir compte de la recherche illicite et très dangereuse d’EcoHealth, qui semble avoir finalement abouti à la plandémie.

Les nouvelles règles de « Soins et surveillance des agents pathogènes pandémiques potentiels », également connues sous le nom de P3CO, ont permis à EcoHealth de se soustraire entièrement aux règles et de faire ce qu’il voulait avec l’argent de la subvention qui lui a été accordé.

« C’est absolument scandaleux », a commenté le virologue de l’Institut Pasteur Simon Wain-Hobson. « Le NIH se plie en quatre pour aider les gens qu’il finance. Il n’est pas clair que le NIH protège le contribuable américain. »

Daszak a répondu aux inquiétudes du NIH concernant les recherches de son groupe en affirmant qu’aucun des virus falsifiés n’a jamais été « démontré comme infectant l’homme ou provoquant une maladie humaine », ce qui ne signifie pas la même chose qu’il est prouvé qu’il n’infecte pas l’homme ou ne provoque pas de maladie humaine.

De plus, cette affirmation n’a jamais été vérifiée et il est peu probable qu’elle soit vraie. Et comme le NIH a refusé d’enquêter davantage sur la question, acceptant plutôt par défaut la version des événements d’EcoHealth pour argent comptant, la recherche s’est poursuivie.

Les républicains de la Chambre ont écrit une lettre au chef du NIH, récemment démissionné, Francis Collins, à la recherche de réponses, mais ils n’en ont jamais reçu. Tout comme Fauci, Collins semble avoir été dans le coup.

« Semble légitime », a plaisanté un commentateur de Zero Hedge, utilisant le sarcasme pour faire valoir son point de vue. « Maman, j’ai cherché à savoir si j’avais pris le cookie dans le pot à biscuits et je n’ai trouvé aucune preuve que je l’aie fait. »

Plus d’informations sur le NIH, Fauci et le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

CONSPIRATION COMIRNATY : FDA/Pfizer surpris en train de modifier des informations sur les numéros de lot (11-10-2021)

COMPLOT DE COMIRNATY : le gouvernement surpris en train de mentir devant un tribunal à propos d’un tir approuvé par Pfizer !

Le gouvernement a-t-il finalement été pris dans son mensonge au sujet de l’appât et du changement de Pfizer avec BioNTech et la version prétendument seulement renommée Comirnaty approuvée par la FDA ? Le journaliste d’investigation du Stew Peters Show, Edward Szall, partage une bombe tirée d’un procès en Floride et a divulgué des photos de soldats qui prouvent qu’ils savent que c’est une fraude et qu’ils la poussent de toute façon sur nos troupes et nos enfants.

Des documents récemment obtenus montreraient que Comirnaty, le vaccin Pfizer que la FDA aurait approuvé en août dernier, n’existe toujours pas réellement sur les marchés américains. Le journaliste d’investigation de Stew Peters Show Edward Szall a les détails et il a rejoint l’émission pour discuter.

Les patients « négatifs » de Covid accablent les hôpitaux, exactement comme prévu avec l’amélioration de la dépendance aux anticorps

Les médias mainstream sont perplexes face aux hordes de patients malades et mourants qui pullulent maintenant dans les hôpitaux américains.

Selon les têtes parlantes, ces personnes n’ont pas le coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie Covid-19] car beaucoup d’entre elles sont « complètement vaccinées », donc tout est un « mystère », prétendent-ils.

Étant donné que les vaccins sont « sûrs et efficaces », il n’y a aucune explication à cette dernière crise. Ce doit être juste une coïncidence, non ?

« Les urgences sont maintenant inondées de patients gravement malades – mais beaucoup n’ont même pas de Covid », a rapporté Michigan Radio.

NPR a également relayé l’histoire, prétendant qu’il n’y avait aucun lien entre ce pic soudain d’hospitalisations immédiatement après les mandats de vaccins de Joe Biden.

Comme nous l’avons signalé, il ne reste pratiquement plus de lits d’hôpitaux car les unités de soins intensifs locales sont complètement inondées.

« C’est difficile à regarder », a déclaré Tiffani Dusang, directrice des soins infirmiers des urgences de l’hôpital Sparrow à Lansing, Michigan.

«Je me sens toujours très, très mal quand je marche dans le couloir et que je vois que les gens souffrent ou ont besoin de dormir ou de calme. Mais ils doivent être dans le couloir avec, comme vous pouvez le voir, 10 ou 15 personnes qui passent chaque minute. »

Les vaccins Covid sont clairement et évidemment ce qui rend les gens malades

La situation est à peu près la même en Australie, où certains des pires fascismes de la grippe chinoise ont été imposés au peuple au nom de la « santé publique ».

ABC en Australie a rapporté que les hôpitaux à travers le pays sont «sous pression». Le même média attribue la montée subite à la « menace Delta (variante) ».

« Les hôpitaux australiens sont déjà débordés et prennent du retard, même avec le ralentissement « unique par génération » du nombre de patients lié à la COVID-19», a rapporté le média, citant un rapport des autorités médicales.

« Selon le rapport, le nombre de patients quittant les services d’urgence dans les quatre heures est tombé à 69%, son pire niveau depuis 2012-13. »

Le Premier ministre australien Mark McGowan a récemment donné une conférence de presse au cours de laquelle il a prétendu ne pas savoir pourquoi les Australiens complètement vaccinés tombent malades et meurent en nombre record.

« C’est quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant », a déclaré McGowan. « Pourquoi c’est difficile à savoir, sauf qu’il existe des preuves qu’il s’agit d’une sorte de réaction retardée à « Covid ». »

« Mais il y a un grand nombre de personnes qui franchissent les portes et nous faisons tout notre possible pour essayer de le gérer », a-t-il ajouté. « En particulier, dans le budget, nous avons alloué 1,9 milliard de dollars supplémentaires au personnel supplémentaire – médecins, infirmières, etc. »

McGowan a en outre révélé qu’un montant supplémentaire de 3,1 milliards de dollars avait été alloué aux « nouveaux travaux d’immobilisations » – parce que la redistribution de l’argent des contribuables aux projets pour animaux de compagnie est le moyen utilisé par le gouvernement pour « guérir » des maladies mystérieuses.

La Suède, qui a rejeté la plupart de la tyrannie plandémique mais a tout de même introduit les vaccins « Opération Warp Speed », connaît également un « mois record » d’hospitalisations.

Il semblerait que les personnes complètement injectées dans ce pays subissent une amélioration dépendante des anticorps (ADE) ou un autre cocktail de complications causées par les injections.

« Il sera intéressant de voir de quoi il s’agit », a déclaré Johan Björk, chef d’une salle d’urgence à Jönköping qui est submergée de patients malades. « Des recherches seront certainement menées à ce sujet. »

« Donc, si ce n’est pas Covid et que cela semble être une épidémie, qu’est-ce qui a changé d’autre au cours, oh, disons, au cours des 12 derniers mois? » a demandé un commentateur à Information Liberation.

« Bon sang, je vais vous donner une hypothèse : c’est généralement du plastique avec une pointe très pointue avec un produit chimique à l’intérieur. »

« La transition vers le Nouveau Trouble mondial est presque terminée », a écrit un autre.

Les dernières nouvelles sur le nombre croissant de décès dus aux injections de virus chinois peuvent être trouvées sur Genocide.news.

Les salles d’urgence des hôpitaux sont inondées de patients non-COVID, dont la plupart ont déjà été vaccinés

Les salles d’urgence (ER) sont désormais inondées de membres du personnel qui luttent pour soigner les patients qui se présentent malades, mais pas du coronavirus de Wuhan [provoquant la maladie COVID-19].

À l’hôpital Sparrow de Lansing, dans le Michigan, les membres du personnel voient de longues files de patients sur des civières poussées contre les murs des couloirs de l’hôpital, car les 73 salles d’urgence sont déjà remplies.

Cela contraste fortement avec l’endroit où se trouvaient les services d’urgence au début de la pandémie. À l’exception des points chauds initiaux comme ceux de New York, de nombreux services d’urgence aux États-Unis sont restés étrangement vides au printemps 2020 alors que les personnes malades faisaient de leur mieux pour rester à l’écart des hôpitaux de peur de contracter COVID.

Les visites aux services d’urgence ont diminué de moitié et n’ont complètement rebondi qu’à l’été 2021.

Cependant, le volume de patients a encore augmenté. Même dans les régions du pays où COVID-19 n’est pas accablant, les patients se présentent aux urgences plus malades qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, avec des maladies beaucoup plus avancées et nécessitant des soins plus compliqués.

Les retards de traitement ont aggravé les maladies chroniques. Les médecins et les infirmières disent que la gravité de la maladie varie considérablement – ​​des douleurs abdominales aux problèmes cardiaques en passant par les tentatives de suicide, entre autres.

Les cas moins aigus, tels que ceux qui ont des problèmes de santé comme des éruptions cutanées ou une conjonctivite, ne se rendent plus aux urgences autant qu’avant, mais ils ont peut-être opté pour des centres de soins d’urgence ou leurs médecins de soins primaires. En revanche, le nombre de personnes souffrant d’affections plus graves comme les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques a augmenté.

Il n’y a nulle part où mettre tous les patients, car les services d’urgence sont idéalement conçus pour être des ports brefs, les patients ne restant que le temps nécessaire pour être renvoyés chez eux avec des instructions de suivi avec leurs médecins de soins primaires ou stabilisés pour être envoyés dans des unités d’hospitalisation ou de soins intensifs. se soucier.

Cependant, les étages des soins de longue durée sont pleins de patients COVID-19 et non COVID-19. Cela signifie que les urgences hébergent des patients en soins de longue durée, forçant le personnel à assumer des rôles pour lesquels ils n’étaient pas formés. (Connexe: Une pénurie massive d’infirmières frappe Houston – Des semaines après le licenciement de 150 infirmières et employés hospitaliers non vaccinés.)

L’espace est aussi un bien précieux. À Sparrow, une section distincte de l’hôpital est devenue une unité de débordement. Les civières s’empilent dans les couloirs et l’hôpital a même installé une rangée de fauteuils inclinables pour les patients qui ne sont pas assez malades pour une civière.

Ces situations se produisent dans toutes les régions du pays. Les taux d’admission des urgences aux étages des patients hospitalisés sont près de 20 % plus élevés, selon l’analyse la plus récente qui a extrait les données de plus de 120 millions de patients à travers le pays.

Les hôpitaux n’ont pas les ressources et la main-d’œuvre pour faire face aux demandes

Le niveau de maladie et l’incapacité des hôpitaux à admettre les patients rapidement et à les déplacer vers des lits ont créé le chaos dans les urgences, mais le personnel n’a pas les ressources nécessaires pour faire face aux demandes concurrentes. Le ratio personnel médical/patients augmente.

Même avant la pandémie, la surpopulation des urgences était un problème répandu et une source de préjudice pour les patients.

Pour aider à combler les lacunes en matière de personnel, l’urgence de Sparrow a embauché environ 20 nouvelles infirmières et les a rapidement intégrées. L’hôpital a renoncé à son exigence précédente de travailler aux urgences, qui est d’au moins un an d’expérience en soins infirmiers. Pour cette raison, de nombreuses infirmières du service des urgences sont fraîchement sorties de l’école d’infirmières.

En fin de compte, cependant, les patients devraient se rendre aux urgences le plus tôt possible, en particulier pour ceux qui présentent des symptômes.

Le Dr Jamie McCarthy, vice-président exécutif du Memorial Hermann Health System et médecin urgentiste, a déclaré : « Si un patient pense avoir un problème médical grave, il doit quand même se rendre au service des urgences. Nous ferons la capacité de prendre soin d’eux. Retarder les soins pour les urgences urgentes est un temps que nous ne récupérons pas. S’ils attendent d’appeler à l’aide lorsqu’ils ont une crise cardiaque, ce sera pire que s’ils arrivent tôt.

Medicine.news a plus d’informations sur l’état actuel du système hospitalier américain.

Pfizer a secrètement ajouté un médicament contre les crises cardiaques aux vaccins COVID pour enfants… mais pourquoi ?

Un document récemment publié montre que le géant pharmaceutique Pfizer a ajouté un médicament secret contre les crises cardiaques à la version pour enfants de son vaccin (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan.

Le comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) qui a voté 17-0 pour approuver les vaccins pour les enfants aussi jeunes que cinq ans a été informé que la formulation pour enfants du médicament contient de la trométhamine (Tris), un produit chimique qui réduit l’acidité du sang et stabilise les personnes qui ont subi une crise cardiaque.

« Chaque dose de cette formulation contient 10 µg (microgrammes) d’un ARN messager modifié par les nucléosides (ARNm) codant pour la glycoprotéine virale (S) du SARS-CoV-2 qui est formulée dans des particules lipidiques et fournie sous forme de suspension congelée dans des flacons à doses multiples », explique la page « formulation du vaccin » du document.

«Pour fournir un vaccin avec un profil de stabilité amélioré, le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech destiné aux enfants de 5 à 11 ans utilise un tampon de trométhamine (Tris) au lieu de la solution saline tamponnée au phosphate (PBS) utilisée dans le précédent formulation et exclut le chlorure de sodium et le chlorure de potassium.

Cette « nouvelle formulation », précise le document, doit être conservée à une température différente de celle de la version adulte de l’injection.

Sans même une seconde pensée concernant ce changement d’ingrédient, la FDA a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour ce nouveau médicament à administrer aux enfants dès l’âge de cinq ans.

Ce document d’information de la FDA était intitulé « Demande d’amendement de l’EUA pour le vaccin Pfizer COVID-19 à utiliser chez les enfants de 5 à 11 ans » et a été remis au comité consultatif avant son vote.

La FDA ne doit plus être financée et doit être dissoute

Maintenant, beaucoup veulent savoir pourquoi Pfizer a ressenti le besoin de remplacer PBS par Tris dans la version pour enfants de son vaccin Fauci Flu . L’entreprise sait-elle que sans elle, les enfants « entièrement vaccinés » subiront probablement des crises cardiaques visibles ? Tris est-il ajouté aux flacons de ces enfants pour essayer de dissimuler les événements cardiovasculaires qu’ils provoquent, ou du moins les minimiser ? Pourquoi rien de tout cela n’est-il rapporté par les médias grand public ?

Il y a beaucoup de questions sans réponses. Et puisque si peu de gens posent des questions en premier lieu, il se peut qu’il n’y ait jamais de réponses données à moins que les gens commencent à les exiger.

La FDA prétend qu’elle a mené une « évaluation approfondie et transparente des données », mais comment cela peut-il être lorsque toute la formule du vaccin a été modifiée sous le couvert de l’obscurité ?

Selon The Exposé, il existe « des preuves accablantes contre l’innocuité du vaccin et maintenant un changement dans la formule utilisée dans les essais cliniques EUA n’aurait jamais dû être accordé ».

Les enfants ne tombent même pas malades de la COVID-19 en premier lieu. Alors pourquoi ont-ils besoin d’un vaccin inutile et dangereux qui contient des médicaments cachés contre les crises cardiaques ? (Connexe : Étude : le vaccin COVID-19 présente des risques importants pour la santé des enfants.)

Parmi les nombreux effets secondaires causés par Tris figurent la dépression respiratoire, l’irritation locale, l’inflammation des tissus, l’infection au site d’injection, la réponse fébrile, la phlébite chimique, le veinospasme (spasmes veineux), l’hypervolémie, la thrombose IV, l’extravasation (avec possible nécrose et desquamation des tissus), diminutions transitoires des concentrations de glucose dans le sang, hypoglycémie et nécrose hépatique lors de la perfusion par cathéters veineux ombilicaux bas.

Ces événements indésirables sont bien pires que quelques reniflements de COVID, en supposant qu’un enfant développe des symptômes (alerte spoiler : la plupart des enfants ne le font pas).

« Ils changent la recette du vaccin tout le temps, car elle est expérimentale, pour tous les groupes d’âge », a écrit un commentateur à l’Exposé. « Si personne ne peut intenter une action en justice contre les sociétés pharmaceutiques, alors qu’est-ce qui va les arrêter ? La réponse, c’est nous.

Une personne a souligné que Tris est un additif synthétique pour les soins de la peau qui est considéré comme un « irritant ».

« Ça a l’air délicieux », a plaisanté cette personne. « Exactement ce que vous voulez circuler dans votre corps, à travers votre cœur, vos poumons, etc.

Suivez ChemicalViolence.com pour plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus.

Depuis que les enfants se sont vu offrir le vaccin Covid-19, le nombre de décès chez les garçons a augmenté de 86 %

Une enquête sur les données officielles de l’ONS a révélé que depuis que le vaccin Covid-19 a été proposé et administré aux enfants en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu une augmentation de 86% des décès chez les enfants de sexe masculin par rapport à la même période en 2020 avec une semaine avec une augmentation jusqu’à 600 %.

L’Agence britannique de réglementation des produits de médecine et de santé (MHRA) a ouvertement admis qu’elle soupçonnait que la myocardite et la péricardite étaient des effets secondaires potentiels des vaccins Pfizer et Moderna Covid-19, en particulier chez les jeunes hommes. Un soupçon qui a été suffisamment fort pour que le UK Medicine Regulator ajoute officiellement des avertissements concernant la myocardite et la péricardite aux étiquettes de sécurité des vaccins Covid-19.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque, tandis que la péricardite est une inflammation des sacs protecteurs entourant le cœur. Les deux sont des conditions extrêmement graves en raison du rôle vital que joue le cœur pour maintenir une personne en vie et du fait que le muscle cardiaque ne peut pas se régénérer. Une myocardite grave peut entraîner un arrêt cardiaque et faire perdre des années à la vie d’une personne.

Ces faits ajoutent une plus grande inquiétude aux données publiées par Public Health England sur le nombre de 999 appels passés demandant une ambulance en raison d’un arrêt cardiaque. Les statistiques montrent qu’elles ont monté en flèche par rapport à la moyenne attendue depuis que les jeunes adultes et les adolescents ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19.

Comme nous l’avons révélé précédemment, les décès chez les adolescents de plus de 15 ans avaient augmenté de 63% jusqu’au 17 septembre depuis qu’on leur a offert le vaccin Covid-19 pour la première fois, nous avions donc le soupçon que nous trouverions une augmentation similaire chez les enfants de sexe masculin au cours de l’âge de 12 ans depuis que Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre a annulé le JCVI et a conseillé au gouvernement britannique d’offrir le vaccin Covid-19 Pfizer à tous les enfants de plus de 12 ans.

Malheureusement, nos soupçons se sont confirmés.

Chris Whitty a conseillé au gouvernement britannique de déployer le vaccin Covid-19 Pfizer à tous les enfants de plus de 12 ans au cours de la semaine 37 de 2021. Grâce aux préparatifs déjà en cours par le NHS pour s’immiscer dans l’éducation dans les écoles et administrer le jab à enfants, le déploiement a débuté la semaine suivante (semaine 38).

L’Office for National Statistics a publié de nouvelles données historiques sur les décès au 1er novembre 2021 (à télécharger ici), qui incluent le nombre de décès toutes causes confondues par jour, mois et année de survenance, par sexe et tranche d’âge, en Angleterre et au Pays de Galles, entre 1970 et 2020.

Les nouvelles données de l’ONS montrent qu’entre le 18 septembre et le 29 octobre 2020, 14 décès au total sont survenus chez des enfants de sexe masculin âgés de 10 à 14 ans.

Aperçu des données de l’ONS sur les décès en 2020

Cependant, l’édition 2021 de « Décès enregistrés chaque semaine en Angleterre et au Pays de Galles, qui peut être téléchargée ici et accessible sur le site Web de l’ONS ici, montre qu’un nombre nettement plus élevé de décès sont survenus chez les enfants de sexe masculin en 2021 à la suite de la décision de Chris Whitty de leur offrir le vaccin Covid-19.

Les données montrent qu’entre la semaine 38 (semaine commençant le 18 septembre) et la semaine 43 (semaine se terminant le 29 octobre) de 2021, un total de 26 décès sont survenus chez des enfants de sexe masculin âgés de 10 à 14 ans.

Cela montre que depuis que les vaccins Covid-19 ont commencé à être administrés aux enfants de plus de 12 ans, les décès chez les enfants de sexe masculin ont augmenté de 86% par rapport à la même période en 2020.

Nous avons compilé le graphique suivant sur les chiffres de l’ONS afin de pouvoir comparer facilement le nombre de décès par semaine chez les enfants de sexe masculin en 2020 et 2021.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la plus forte augmentation des décès depuis que les enfants se sont vu offrir le vaccin Covid-19 est survenue au cours de la semaine 40 de 2021, qui a vu une augmentation de 600 % du nombre de décès chez les enfants de sexe masculin par rapport à 2020.

Cela a malheureusement été suivi de près par la semaine 41 qui a vu une augmentation de 200% du nombre de décès chez les enfants de sexe masculin par rapport à 2020.

Le fait que la myocardite soit un effet secondaire confirmé des vaccins Covid-19 ; en particulier chez les jeunes hommes, et une augmentation significative du nombre d’enfants de sexe masculin décédés depuis qu’on leur a offert le vaccin Covid-19 est soit une sacrée coïncidence, soit une conséquence malheureuse de l’administration d’une thérapie génique expérimentale aux enfants.

Les données sont maintenant là pour que les autorités voient, une augmentation de 86% des décès d’enfants de sexe masculin par rapport à 2020 depuis qu’ils ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19, elles doivent enquêter sur cela et cesser le déploiement des jabs aux enfants immédiatement.

Shelby Grace Allen : une jeune de 17 ans développe le syndrome de Guillain-Barré à cause du vaccin toxique

Une infirmière signale plus de myocardite et de péricardite chez les jeunes adultes et les adolescents 5 jours après la deuxième injection

Résultats de recherche d’avril et mai 2021

Augmentation des dommages aux organes reproducteurs féminins et aux reins après les injections COVID.

19 fois le nombre attendu de cas de myocardite a été trouvé chez les 12-15 ans vaccinés

Réunion de la FDA sur les vaccins Covid de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans

Un rapport sur les événements indésirables de la myocardite dans le système américain de déclaration des événements indésirables des vaccins (VAERS) en association avec les produits biologiques injectables COVID-19.

Auteurs Rose J, McCullough PA

Problèmes actuels en cardiologie, 30 sept. 2021

Suite au déploiement mondial et à l’administration des vaccins Pfizer Inc./BioNTech BNT162b2 et Moderna mRNA-1273 le 17 décembre 2020, aux États-Unis, et du produit Janssen Ad26.COV2.S le 1er avril 2021, dans un contexte sans précédent manière, des centaines de milliers de personnes ont signalé des événements indésirables (EI) à l’aide du Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS). Nous avons utilisé les données du VAERS pour examiner les EI cardiaques, principalement la myocardite, signalés après l’injection de la première ou de la deuxième dose des produits injectables COVID-19. Les taux de myocardite rapportés dans le VAERS étaient significativement plus élevés chez les jeunes âgés de 13 à 23 ans (p < 0,0001) avec ∼ 80 % survenant chez les hommes. Dans les 8 semaines suivant l’offre publique des produits COVID-19 au groupe d’âge des 12-15 ans, nous avons trouvé 19 fois le nombre attendu de cas de myocardite chez les volontaires vaccinés par rapport aux taux de myocardite de fond pour ce groupe d’âge. De plus, une augmentation de 5 fois du taux de myocardite a été observée après la dose 2 par rapport à la dose 1 chez les mâles de 15 ans. Un total de 67% de tous les cas se sont produits avec BNT162b2. Sur le total des déclarations d’EI de myocardite, 6 personnes sont décédées (1,1 %) et parmi elles, 2 avaient moins de 20 ans – 1 avait 13 ans. Ces résultats suggèrent un risque nettement plus élevé de myocardite suite à l’utilisation du produit injectable COVID-19 que pour d’autres vaccins connus, et c’est bien au-dessus des taux de base connus pour la myocardite. Les produits injectables COVID-19 sont nouveaux et ont un mécanisme d’action génétique et pathogène provoquant une expression incontrôlée de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 dans les cellules humaines. Lorsque vous combinez ce fait avec la relation temporelle de l’apparition et de la déclaration des EI, la plausibilité biologique de cause à effet et le fait que ces données sont cohérentes en interne et en externe avec les sources émergentes de données cliniques, cela permet de conclure que les produits biologiques COVID-19 sont déterministes pour les cas de myocardite observés après injection.

Blessure au vaccin COVID – Une femme vaccinée en Hollande tombe mal

J’ai officiellement perdu le compte du nombre de blessures et de décès dus au vaccin COVID que j’ai maintenant téléchargés sur ma chaîne, toutes ces personnes ont leurs histoires supprimées de la plupart des plateformes de médias sociaux. Donc un grand bravo à Bitchute pour avoir permis à ces histoires de victimes d’être partagées & Raconté.

Les données du gouvernement révèlent un nombre choquant de décès et de blessures directement causées par les vaccins COVID

Après 4 minutes dans cette vidéo, un graphique illustre de manière spectaculaire le danger du «vaccin» 2020-2021 – un énorme pic de décès au cours des années précédentes d’utilisation du vaccin. La religion CV vx fait défaut à ses adeptes.

Alors que de plus en plus d’Américains prennent position contre les mandats vaccinaux de Biden, de plus en plus de preuves suggèrent que les injections COVID pourraient être encore plus dangereuses qu’on ne le pensait auparavant. Pearson Sharp de One America en a plus.

Les décès excessifs dus aux vaccins COVID-19 enregistrent une augmentation de 30% par rapport à la moyenne avant la pandémie

L’augmentation de la mortalité dans de nombreux pays malgré le déploiement rapide des vaccins (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan indique un lien entre les infections et les vaccins, suggérant que les vaccinations font partie du programme de dépopulation.

Si les preuves restent circonstancielles, elles sont tout de même convaincantes. Par exemple, des taux de mortalité en hausse peuvent être observés dans de nombreux pays qui ont lancé des campagnes de vaccination de masse au cours de l’année écoulée. Le tableau de bord quotidien de la santé publique de l’Écosse a montré que ses décès excédentaires hebdomadaires ont enregistré une augmentation de 30% par rapport à la moyenne sur cinq ans avant la pandémie. Même en excluant les décès dus à la COVID-19, ils sont toujours près de 20% au-dessus de la normale.

La même chose peut être observée dans de nombreux pays qui ont lancé leurs propres campagnes de vaccination, notamment l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l’Irlande, le Royaume-Uni et Israël.

Ce qui est plus inquiétant, c’est que les vaccins ciblent particulièrement les jeunes. Une base de données sur les événements indésirables de l’Organisation mondiale de la santé a enregistré plus de 41% des 2,4 millions de blessures liées au vaccin signalées chez les personnes de moins de 44 ans.

Chaque fois que des vaccinations de masse ont eu lieu, la mortalité a également augmenté, principalement à cause des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des caillots sanguins, des maladies circulatoires ou des problèmes neurologiques. Ce sont les mêmes maladies induites par le vaccin que les médecins et les scientifiques ont mis en garde contre les vaccins COVID-19. Les affections cérébrovasculaires, cardiaques et circulatoires ne sont pas apparues brutalement en 2021.

En termes simples, les vaccins augmentent les décès et ne les réduisent pas. Ils perpétuent également la crise, sans y mettre un terme. De plus, plus de personnes sont mortes cette année de la COVID-19 qu’en 2020. Selon l’Université Johns Hopkins, le COVID a tué plus de 353 000 personnes aux États-Unis en 2020, mais ce nombre est passé à 390 000 en 2021.

Les risques l’emportent sur les avantages des vaccins COVID-19

Norman Fenton, professeur de gestion des informations sur les risques à l’Université Queen Mary de Londres, a passé au crible les statistiques du gouvernement pour voir s’il pouvait « déterminer le rapport risque-bénéfice global des vaccins COVID-19″. Il a comparé les taux de mortalité toutes causes confondues entre les vaccinés et les non vaccinés dans chaque groupe d’âge.

« Si la COVID est aussi dangereuse qu’on le prétend et si le vaccin est aussi efficace qu’on le prétend, nous devrions maintenant avoir vu beaucoup plus de décès liés à la COVID parmi les non vaccinés que les vaccinés. Si le vaccin est aussi sûr qu’on le prétend, alors il devrait y avoir eu très peu de décès de plus de causes non liées à la COVID parmi les vaccinés que les non vaccinés. Ainsi, le nombre de décès toutes causes devrait être plus élevé chez les non vaccinés que chez les vaccinés, confirmant que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques », a-t-il déclaré.

Ce qu’il a trouvé était le contraire. Il a vu que la mortalité toutes causes confondues est plus élevée chez les vaccinés que chez les non vaccinés. En revanche, les pays à forte propagation virale ont vu les effets du vaccin beaucoup moins dommageables.

Peu importe comment ils essaient de l’expliquer, la protéine de pointe dans le vaccin érode l’infrastructure vitale du corps, affaiblissant le système vasculaire et tuant les cellules saines. Les effets d’entraînement de cette attaque peuvent être l’une des maladies qui évoluent à partir d’un système ravagé par des agents pathogènes et peuvent inclure un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une embolie pulmonaire, une auto-immunité et autres. (Connexe : dénonciateur : Pfizer et son partenaire de recherche ont falsifié les données des essais de vaccins COVID-19.)

La seule chose que des millions de personnes ont en commun depuis que les taux de mortalité anormaux ont grimpé par rapport à la moyenne attendue est le nombre de personnes qui ont reçu des injections expérimentales, qui ne disposent pas de données de sécurité à long terme.

Les données officielles des Centers for Disease Control and Prevention ont montré que les conséquences de la vaccination expérimentale de masse ont montré une augmentation choquante du nombre de décès dus à des causes anormales non identifiées.

Ceci est cohérent avec les nombreuses histoires d’infirmières et de travailleurs de la santé rapportant des patients présentant des symptômes « étranges » qui échappent au diagnostic traditionnel. Cela ne devrait pas être surprenant car les protéines de pointe dans les vaccins peuvent attaquer le système vasculaire et créer un déluge de maladies cardiovasculaires, neurologiques et immunologiques.

Obtenez plus de mises à jour sur les vaccins COVID-19 sur Pandemic.news.

RUPTURE – 35 924 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant un vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 8 premiers mois de 2021 selon les données de l’ONS

Les données officielles de l’Office for National Statistics ont révélé par inadvertance que 35 924 personnes sont décédées dans les vingt et un jours après avoir reçu un vaccin Covid-19 en Angleterre au cours des 8 premiers mois de 2021.

Des dizaines de demandes d’accès à l’information ont été adressées à Public Health England (PHE) au cours des derniers mois pour demander combien de personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19, mais à chaque fois, PHE a affirmé qu’ils le faisaient. « ne pas détenir les informations demandées ».

Il est extrêmement étrange de constater que PHE ne détient pas les informations étant donné que son homologue en Écosse a été en mesure de publier les données sur les décès dans les 28 jours suivant une vaccination Covid-19.

Public Health Scotland a publié les chiffres pour la dernière fois le 23 juin 2021 dans son « rapport statistique Covid-19 » dans lequel ils ont révélé que 5 522 personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant le vaccin Covid-19 entre le 8 décembre 2020 et le 11 juin 2021 en Écosse.

Les PHS ont également été en mesure de révéler les chiffres par marque de vaccin et la date d’apparition dans une feuille de calcul publiée trouvée ici. La feuille de calcul montre que 1 877 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm de Pfizer, 3 643 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin de vecteur viral AstraZeneca et 2 personnes sont décédées dans les 28 jours suivant le vaccin à ARNm de Moderna.

La raison pour laquelle les gens ont demandé à connaître le nombre de personnes décédées dans les 28 jours suivant l’administration d’un vaccin Covid-19 est que ce sont exactement les mêmes paramètres qui ont été utilisés pour compter les décès présumés de Covid-19 pour la majorité des prétendus pandémie.

Les décès sont comptés comme Covid-19 s’ils surviennent dans les 28 jours suivant un test positif, cependant, au début, ils comptaient en fait les décès comme Covid-19 s’ils se produisaient dans les 60 jours suivant un test positif.

Mais il semblerait que PHE ait pu éluder les demandes faites pour le nombre de personnes décédées après avoir reçu le vaccin Covid-19 grâce à une technicité. Cette technicité étant le nombre de jours utilisés dans leur demande, car nous avons découvert qu’ils détiennent les données sur le nombre de personnes décédées après avoir reçu une injection Covid-19.

Mais ce n’est pas le nombre de personnes décédées dans les 28 jours, c’est plutôt le nombre de personnes décédées dans les 21 jours après avoir reçu un vaccin Covid-19, et les chiffres viennent d’être publiés par inadvertance par l’Office for National Statistiques.

Un rapport publié par l’ONS le 1er novembre 2021 était une tentative claire de duper le public en lui faisant croire que la majorité des décès de Covid-19 se produisent parmi la population non vaccinée. Mais les paramètres de date utilisés dans leur rapport incluent une énorme quantité de décès survenus lors de la deuxième vague présumée de Covid-19 en janvier 2021, alors que presque personne n’était vacciné.

Le point de coupure était également le 24 septembre 2021, ce qui signifie que les décès survenus depuis n’ont pas été inclus.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus tiré du tableau de bord Covid-19 du gouvernement britannique, la grande majorité des décès de Covid-19 au cours de la période utilisée dans le rapport de l’ONS se sont produits au cours de la deuxième vague alors que le programme de vaccination venait tout juste de commencer, alors bien sûr la grande majorité des décès sont survenus parmi la population non vaccinée.

Cependant, si l’ONS avait décidé de couvrir la troisième vague que nous vivons actuellement alors vous auriez vu que 83% des personnes décédées de la Covid-19 entre le 4 octobre et le 31 octobre 2021, étaient en fait vaccinées.

Le nombre total de décès présumés de Covid-19 par statut vaccinal entre le 4 octobre et le 31 octobre 2021, tel que confirmé par le tableau 4 du rapport de l’UKHSA, était le suivant :

Population non vaccinée = 538 décès

Population partiellement vaccinée = 85 décès

Population entièrement vaccinée = 2447 décès

Cela signifie que la population vaccinée représentait 83% des décès de Covid-19 entre le 4 octobre et le 31 octobre, tandis que les non-vaccinés ne représentaient que 17%.

Donc, comme vous pouvez le voir, la grande majorité des décès au cours de cette vague actuelle de Covid-19 se produisent parmi la population vaccinée, mais bien sûr, l’ONS ne voulait pas que vous le sachiez, alors ils l’ont laissé de côté. Mais nous parions qu’ils n’avaient pas l’intention de révéler le nombre de personnes décédées dans les 21 jours après avoir reçu un vaccin Covid-19 comme ils l’ont fait.

Le rapport de l’ONS (trouvé ici) est une tentative de montrer à quel point les vaccins Covid-19 ont réussi à prévenir les décès. Mais n’oubliez pas qu’ils n’ont couvert que les 8 premiers mois de l’année où la grande majorité des décès sont survenus alors que la majorité de la population n’était pas vaccinée.

Cependant, en tentant de duper le public en lui faisant croire que les vaccins Covid-19 ont réussi à prévenir les décès, l’ONS a révélé que 35 924 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19 en Angleterre entre le 2 janvier et le 24 septembre 2021.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, 18 971 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant la première dose d’un vaccin Covid-19, et 4 413 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant la première dose d’un vaccin Covid-19 dont le décès aurait impliqué Covid-19.

12 344 autres personnes sont décédées dans les 21 jours suivant leur deuxième dose d’un vaccin Covid-19, et 196 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant leur deuxième dose d’un vaccin Covid-19 dont la mort aurait impliqué Covid-19.

Par conséquent, 35 924 personnes sont décédées dans les 21 jours suivant le vaccin contre le Covid-19 en Angleterre au cours des 8 premiers mois de 2021.

Ce qui est intéressant à noter ici cependant, c’est que 243.106 personnes supplémentaires sont décédées 21 jours ou plus après avoir reçu le vaccin Covid-19, et nous sommes très impatients de savoir combien d’entre elles se sont produites jusqu’à 28 jours après avoir été vaccinées, voire 60 jours après avoir été vaccinés étant donné qu’ils utilisent et utilisent toujours ce paramètre pour compter les décès de Covid-19.

Mais pour l’instant, nous devrons nous contenter de connaître le nombre officiel de personnes décédées en Angleterre dans les 21 jours suivant le vaccin Covid-19 au cours des 8 premiers mois de 2021, et ce nombre est de 35 924, et nous imaginons que c’est un nombre cela ne fera que s’agrandir maintenant que la campagne de rappel prévue est en cours.

