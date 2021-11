* Surpris ? Le « coach » de Greta Thunberg, un agent de Soros, Bill & Melinda Gates

Luisa-Marie Neubauer, la « coach » de Greta Thunberg, est apparentée au fondateur de la dynastie Rothschild, Mayer Amschel Bauer, qui a changé son nom de famille en Rothschild après son retour à Francfort pour reprendre l’entreprise de son père. Luisa Neubauers « job » est une militante pour le climat et elle est bénévole pour la campagne ONE fondée par Bono et Bill Gates, qui a également des liens avec Soros.

Bien qu’elle soit juive par la lignée Rothschild de son père, sa mère fait partie d’une famille de collaborateurs nazis, la famille Reemstma, l’un des plus grands producteurs de tabac et de cigarettes en Europe, dont les scandales impliquant des allégements fiscaux pendant la période Wiemar ont contribué à détruire la confiance du public dans le gouvernement.

Les Neubauer sont également extrêmement influents dans tout Racine, Wisconsin. Jeffrey Neubauer était le directeur de campagne de Bill Clinton pour le Wisconsin en 1992 et 1996, membre de l’Assemblée de l’État du Wisconsin et président du Wisconsin Democratic Party. Il a également des liens avec l’éducation par le biais de son organisation Higher Expectation for Racine County, et il contrôlera effectivement 1 milliard de dollars alloués au Racine Unified School District par le biais d’un référendum truqué récemment approuvé par Joe Biden. En revanche, la ville voisine de Milwaukee a reçu moins de 100 millions de dollars pour son système éducatif. Un exemple de la façon dont cet argent est censé être dépensé consiste à étendre un collège IB défaillant en un K-8. Cette école, Starbuck IB, échoue tellement qu’il faut se demander si c’est vraiment une école et non une façade pour autre chose. Les programmes de l’IB sont censés être des programmes d’élite pour les étudiants les plus intelligents, mais regardez leurs résultats aux tests et leur dossier disciplinaire.

La sœur de Jeff est l’actrice de True Blood, Kristin Bauer van Straten, qui vit à Racine. Son épouse, Lisa Neubauer est également juge en chef de la Cour d’appel du Wisconsin et leur fille, Greta Neubauer, est actuellement membre de l’Assemblée de l’État du Wisconsin et a été directrice du Fossil Fuel Divestment Student Network, qui fait exactement le même type d’activisme que l’organisation Luisa Neubauers « Divest! Retirez votre argent ! fait en Allemagne.

La page wikipedia de Luisa-Marie Neubauers subit actuellement beaucoup de censure, ce qui est facile à voir si vous regardez l’historique des modifications.

Les mentions de relations spécifiques avec des membres de la famille sont supprimées, ainsi que des lignes entièrement sourcées comme celle-ci :

Elle rend la classe politique d’aujourd’hui responsable, en particulier les hommes blancs de l’hémisphère nord, d’être douloureusement lente à mettre en œuvre les mesures climatiques nécessaires.[30] Par conséquent, l’atmosphère du nord est obligée de diminuer son niveau de vie pour payer le futur changement du sud global vers un mode de vie environnemental.[31]

Luisa Neubauer a été fortement critiquée et accusée de préconiser l’ingénierie sociale pour avoir fait valoir que les habitants de l’hémisphère occidental devraient avoir moins d’enfants comme moyen de lutter contre le changement climatique. Selon elle, les femmes en particulier devraient être attentives à leur désir d’avoir des enfants.[32][33][34]

Toute mention de la mère de Louisa Neubauer, Frauke Neubauer, et du fait qu’elle est la cousine du publiciste et mécène Jan Philipp Reemtsma, a été supprimée (je me demande si cela peut avoir quelque chose à voir avec les livres qu’il a écrits sur Theodore Adorno ou être kidnappée pendant 33 jours en 1996 ?) ainsi que la moindre mention de ses trois frères et sœurs, dont deux vivent en Angleterre. Le fait que son frère aîné Lennard a joué au football semi-professionnel à Oxford et vit et travaille maintenant dans la finance à Londres a également été supprimé pour une raison quelconque.

Je pense que cette femme mérite beaucoup plus d’examen en ce moment alors qu’elle essaie de s’en détourner. Si quelqu’un peut trouver quelque chose d’intéressant sur elle ou sur quelqu’un qui lui est lié, postez-le dans ce fil.

Pfizer perd des ventes de vaccins à cause de l’éveil humain

La tentative de Pfizer de gagner la «guerre des mèmes» se retourne contre eux de manière désastreuse

Rédigé par Paul Joseph Watson via Summit News,

Le géant pharmaceutique Pfizer a tenté de lutter contre la désinformation COVID en publiant un mème sur Twitter, mais les résultats ont été désastreusement prévisibles.

Le mème présentait une goutte étiquetée «science» retenant une autre figure pour l’empêcher d’embrasser une bulle appelée «théories du complot sauvage».

« Il est facile de se laisser distraire par la désinformation de nos jours, mais ne vous inquiétez pas… La science vous soutient », a tweeté le compte d’entreprise de Pfizer.

Mike Cernovich a souligné que Pfizer n’a pas « sur le dos » de ceux qui ont été blessés par leurs vaccins, puisque la société a obtenu une dérogation légale signifiant que personne ne peut les poursuivre.

Le grand fabricant de médicaments pharmaceutiques a également supprimé la possibilité pour quiconque de postuler au tweet, ce qui illustre à quel point ils ont confiance dans le fait que «la science» est ouverte à un examen minutieux.

« Un jour, #Pfizer apprendra que la ‘sécurité’ n’est pas un complot », a commenté un autre répondant.

« Je dois le remettre à Pfizer : la ‘science’ sodomisant le cerveau humain est assez précise », a fait remarquer un autre.

Un autre utilisateur de Twitter a souligné que dans le mème original, le personnage rose est en fait le méchant.

Plusieurs autres répondants ont « corrigé » le mème pour Pfizer.

Peut-être que Pfizer devrait simplement s’en tenir à ce que son PDG menace d’emprisonner les détracteurs de l’entreprise, un autre moyen infaillible d’instiller la confiance dans « la science ».

Note au nouveau patron de la santé : les décès de Covid plongent. Les dommages causés par les vaccins montent en flèche

Lundi, le nouveau directeur général du NHS England a exhorté les gens à réserver des vaccins COVID de rappel, affirmant que le NHS «fonctionne à chaud».

Amanda Pritchard a déclaré que 999 appels et participations A&E sont à des niveaux record, accusant la flambée des infections à Covid.

Mais les hospitalisations étaient-elles vraiment 14 fois plus élevées qu’à la même époque l’année dernière, comme l’a déclaré la directrice générale, Mme Pritchard, à ITV ? Le NHS England a par la suite clarifié les chiffres en déclarant qu’elle faisait référence à des statistiques publiées en août, une défense qui elle-même s’est avérée ne pas tenir la route. Cela a conduit Toby Young à l’accuser de diffuser des informations inexactes et trompeuses en notant qu’elle comparait août 2021 à août 2020 et non novembre 2020 à novembre 2021.

Donc, pour faire son travail pour elle, selon le site de statistiques Our World In Data, nous avons une augmentation de 59% des cas de Covid par rapport à novembre dernier, mais il y a eu une diminution de 739% des décès de Covid.

Les chiffres montrent que les décès en novembre 2020 ont culminé le 27 novembre avec 520 ce jour-là, soit une moyenne hebdomadaire de 466. Le 7 novembre 2021, 62 décès ont été enregistrés, avec une moyenne hebdomadaire de 168.

Ce n’est donc pas le sombre tableau que Mme Pritchard brosse. Le graphique ci-dessous, produit par Jamie Jenkins, ancien statisticien en analyse de santé pour l’Office of National Statistics (ONS), montre clairement que les cas ne se traduisent pas par des décès. De plus, chaque cas signifie un pas de plus vers l’immunité collective convoitée que le gouvernement souhaite avant de nous laisser sortir de ce cauchemar.

Malheureusement, les cas de dommages causés par les vaccins ne diminuent pas. Selon notre organisme de surveillance des médicaments, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, ses chiffres hebdomadaires de déclaration d’événements indésirables sur la carte jaune ont de nouveau augmenté, comme l’a rapporté hier TCW Defending Freedom. Ils ne montrent aucune baisse des décès, qui ont augmenté de 20 par rapport au mois précédent, ou des effets indésirables dans l’ensemble, en hausse de 23 688.

Depuis que TCW Defending Freedom a commencé à publier les chiffres en juillet, 249 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le total à 1 739. Ce chiffre ne représentera probablement que 10% du total réel, avec 50% des décès enregistrés pour le vaccin AstraZeneca.

Sur les 1,8 million d’enfants qui ont été vaccinés depuis août, 1 569 cas de carton jaune ont été signalés. Heureusement, aucun décès pour le moment. Une demande d’accès à l’information à l’ONS ne montre que neuf décès confirmés dus à la vaccination Covid dans toutes les tranches d’âge. En effet, ils n’enregistrent que les décès confirmés par enquête ou post-mortem et l’arriéré de l’enquête est d’environ 12 mois.

Voici à nouveau le dernier résumé des rapports de combinaison de cartes jaunes MHRA jusqu’au 27 octobre 2021 (données publiées le 4 novembre 2021). Adulte – Primaire et rappel, troisième dose, administration aux enfants

Pfizer : 23,5 millions de personnes, 43,8 millions de doses, taux de signalement des cartons jaunes, une personne sur 187 impactée.

AstraZeneca : 24,9 millions de personnes, 49 millions de doses, taux de signalement des cartons jaunes, une personne sur 106 impactée.

Moderna : 1,5 million de personnes, 2,8 millions de doses, taux de signalement des cartes jaunes, une personne sur 87 impactée.

Dans l’ensemble, une personne injectée sur 131 subit un événement indésirable lié au carton jaune.

Rappel adulte ou troisième dose administrée = 6 995 982 personnes

Yellow Card signale les rappels suivants ou les troisièmes doses : 4 079 (Pfizer) + 62 (AZ) + 81 (Moderna) + 24 (inconnu) = 4 246.

Réactions : 357 084 (Pfizer) + 836 957 (AZ) + 55 081 (Moderna) + 3557 (Inconnu) = 1 252 679

Rapports : 126 603 (Pfizer) + 235 875 (AZ) + 17 187 (Moderna) + 1 185 (inconnu) = 380 850 personnes impactées.

Mortel : 577 (Pfizer) + 1 112 (AZ) + 18 (Moderna) + 32 (inconnu) = 1 739.

Troubles sanguins : 12 214 (Pfizer) + 7 528 (AZ) + 1 005 (Moderna) + 48 (inconnu) = 20 795.

Embolie pulmonaire et thrombose veineuse profonde : 650 (Pfizer) + 2 862 (AZ) + 24 (Moderna) + 21 (inconnu) = 3 557.

Anaphylaxie : 517 (Pfizer) + 834 (AZ) + 41 (Moderna) + 1 (inconnu) = 1 393.

Cœur aigu : 6 428 (Pfizer) + 9 706 (AZ) + 751 (Moderna) + 51 (inconnu) = 16 936.

Péricardite/myocardite (inflammation cardiaque) : 668 (Pfizer) + 320 (AZ) + 142 (Moderna) + 2 (inconnu) = 1 132.

Infections : 8 439 (Pfizer) + 18 815 (AZ) + 912 (Moderna) + 104 (inconnu) = 28 270.

Troubles du système immunitaire : 1 801 (Pfizer) + 3 069 (AZ) + 332 (Moderna) + 17 (inconnu) = 5 219.

Cécité : 115 (Pfizer) + 295 (AZ) + 18 (Moderna) + 4 (inconnu) = 432.

Avortements spontanés (fausse couche) : 364 + 11 mortinaissance/mort foetale/bébé prématuré (Pfizer) + 214 + 3 mortinaissance (AZ) + 37 + 1 mort foetale (Moderna) + 2 (inconnu) = 617 fausses couches + 15 morts foetales.

Troubles psychiatriques : 7 427 (Pfizer) + 17 595 (AZ) + 1 112 (Moderna) + 82 (inconnu) = 26 216.

Syndrome de Guillain-Barré : 62 (Pfizer) + 442 (AZ) + 5 (Moderna) + 5 (inconnu) = 576.

Troubles du système nerveux : 61 595 (Pfizer) + 177 777 (AZ) + 8 676 (Moderna) + 668 (inconnu) = 248 716.

Troubles respiratoires : 15 341 (Pfizer) + 28 291 (AZ) + 1 498 (Moderna) + 136 (inconnu) = 45 266.

Saisies : 842 (Pfizer) + 1 951 (AZ) + 145 (Moderna) + 12 (inconnu) = 2 950.

Paralysie : 355 (Pfizer) + 800 (AZ) + 44 (Moderna) + 6 (inconnu) = 1 205.

Tremblement : 1 567 (Pfizer) + 9 794 (AZ) + 214 (Moderna) + 42 (inconnu) = 11 617.

Troubles de la reproduction/du sein : 23 264 (Pfizer) + 19 069 (AZ) + 3 059 (Moderna) + 151 (inconnu) = 45 543.

Rapport spécial enfants et adolescents (4e semaine) – effets secondaires suspectés signalés chez les personnes de moins de 18 ans :

Pfizer : 1 849 486 enfants (premières doses) plus 315 134 secondes doses.

Pfizer : 1 325 cartons jaunes (augmentation de 109 par rapport à la semaine dernière).

AZ : 11 505 enfants (premières doses) plus 9 986 secondes doses.

AZ : 234 cartons jaunes (statiques).

Taux de signalement des cartons jaunes d’enfants impactés négativement par AstraZeneca = un sur 49.

Moderna : 17 087 enfants (premières doses) et 12 408 secondes doses. Moderna : cinq cartons jaunes (statiques).

Marque non spécifiée : cinq cartons jaunes

Total = 1 878 078 enfants injectés. La population des 12 à 17 ans au Royaume-Uni est de 4,5 millions, selon l’ONS. Nombre total d’événements indésirables liés aux cartons jaunes signalés, moins de 18 ans = 1 569

Voir l’annexe 1 pour les rapports complets. Des statistiques détaillées et des graphiques sont disponibles ici.

• https://ukfreedomproject.org/covid-19-vaccines-yellow-card-analysis/

• https://yellowcard.ukcolumn.org/yellow-card-graphs

Des médecins demandent l’arrêt des vaccins Pfizer en Suède après la découverte d’une « fraude à grande échelle » lors d’essais

Rédacteur d’ER : cet appel des médecins suédois à arrêter les vaccins Pfizer fait suite à l’histoire du groupe de recherche Ventavia. Voir Chercheur siffle sur les problèmes d’intégrité des données dans l’essai de vaccins de Pfizer.

********

Des médecins demandent l’arrêt des vaccins de Pfizer en Suède après la découverte d’une « fraude à la recherche approfondie » lors d’essais

MICHAEL HAYNES pour LIFESITE NEWS

Le groupe de 16 signataires a formulé des demandes dans une lettre du 5 novembre, mettant également en garde contre les effets secondaires des injections.

STOCKHOLM, Suède (LifeSiteNews) – Un groupe de 16 médecins et chercheurs suédois a exigé que les injections COVID de Pfizer dans tout le pays soient « suspendues jusqu’à ce que des calculs de risque/bénéfice soient effectués pour tous les groupes d’âge » tout en faisant référence à la « fraude à la recherche extensive » dans les essais cliniques de la société pharmaceutique.

La déclaration du groupe dans un communiqué de presse du 5 novembre est intervenue à la lumière du témoignage d’un dénonciateur au prestigieux British Medical Journal (BMJ), alléguant qu’une entreprise sous-traitante de Pfizer avait falsifié des données, ouvert l’insu des participants à l’essai et négligé le suivi en temps opportun des sujets ayant subi des événements indésirables alors qu’ils menaient un essai de vaccin COVID-19 Pfizer à l’automne 2020.

Brook Jackson, un «auditeur d’essais cliniques formé» avec plus de «15 ans d’expérience dans la coordination et la gestion de la recherche clinique», a travaillé pour Ventavia Research Group of Texas pendant deux semaines en septembre 2020 et a été licenciée le jour où elle a fait part de ses préoccupations à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Jackson, dont le témoignage a été corroboré par d’anciens collègues, a soulevé un certain nombre de problèmes auprès de la FDA, notamment :

Participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par le personnel clinique

Manque de suivi en temps opportun des patients ayant subi des événements indésirables

Les écarts de protocole ne sont pas signalés

Les vaccins ne sont pas conservés à des températures appropriées

Échantillons de laboratoire mal étiquetés, et

Ciblage du personnel de Ventavia pour signaler ce type de problèmes.

Se référant au rapport du BMJ, les médecins suédois ont décrit le contenu comme « extrêmement grave ».

« Cela sape la confiance dans Pfizer, qui est responsable du test du vaccin et de la sécurité du vaccin actuellement utilisé en Suédois, dont des centaines de milliers d’enfants », ont-ils écrit.

Les 16 signataires ont également noté l’échelle « gigantesque » « du nombre d’effets indésirables suspectés signalés aux injections COVID » comme source de préoccupation. Rien qu’en Suède, « 83 744 effets indésirables suspectés ont été signalés » depuis le début des injections il y a 10 mois.

Un tel chiffre « est plus de 10 fois supérieur à tous les effets indésirables rapportés par an au cours des années précédentes pour tous les médicaments et vaccins, soit au total quelque 25 000 substances », ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, « une vingtaine d’études ont montré que l’efficacité du vaccin est très faible« , ont ajouté les signataires, attaquant davantage la nécessité de campagnes de vaccination. Leur argument a été récemment soutenu par le Dr Peter Doshi, professeur agrégé de recherche sur les services de santé pharmaceutique à la faculté de pharmacie de l’Université du Maryland et rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal (BMJ), qui a témoigné contre l’efficacité du vaccin COVID.

Par conséquent, les signataires ont souligné que le poids combiné du témoignage de Jackson, ainsi que les effets indésirables et la preuve du manque d’efficacité, la campagne d’injection doit être arrêtée. « Notre position est prise à la lumière de la révélation du BMJ et de ce que nous savons aujourd’hui sur les risques pour les patients », ont-ils déclaré.

« La forte suspicion selon laquelle certaines parties de l’essai clinique du vaccin Pfizer n’ont pas été menées de manière scientifiquement acceptable et où les résultats de l’étude ne peuvent pas être considérés comme fiables, combinés au grand nombre d’effets indésirables suspectés après la vaccination, dont beaucoup sont de nature grave, nous préoccupe profondément en tant que médecins, scientifiques et immunologistes », ont-ils écrit.

Soulignant en particulier le « risque extrêmement faible de maladie grave » que représente la COVID-19 pour les enfants, les signataires ont noté que les injections présentent le « risque d’effets secondaires graves » pour les enfants.

« Le fait que l’efficacité du vaccin ait déjà considérablement diminué après quelques mois et soit faible contre la variante delta du virus contribue à notre conclusion que la vaccination COVID en Suède devrait être suspendue jusqu’à ce que des calculs de risque/bénéfice soient effectués pour tous les groupes d’âge. » ils ont dit.

Le signataire note un « déclin rapide » de l’efficacité du vaccin, des études mettent en garde contre des problèmes de santé

Sebastian Rushworth, l’un des signataires du document, a également écrit le 5 novembre pour commenter une récente étude suédoise qui montrait un « déclin rapide » de « l’efficacité du vaccin » après quelques mois seulement.

« À quatre à six mois, les vaccins ne réduisaient le risque relatif d’infection que de 48% », a-t-il noté, ajoutant plus tard qu’à neuf mois, l’injection de Pfizer « n’offre plus aucune protection contre la COVID-19 symptomatique ».

Une autre étude récente, entreprise par des chercheurs de deux universités suédoises et utilisant la lignée cellulaire HEK-293 dérivée de l’avortement, a observé que les protéines de pointe délivrées par les injections COVID à ARNm de nuisaient en fait à la santé physique. La « protéine de pointe inhibe de manière significative la réparation des dommages à l’ADN », ont attesté les auteurs.

« Nos résultats révèlent un mécanisme moléculaire potentiel par lequel la protéine de pointe pourrait entraver l’immunité adaptative et souligner les effets secondaires potentiels de la pleine longueur des vaccins à base de protéines de pointes », ont-ils poursuivi.

Pendant ce temps, le nombre d’effets indésirables post-injection aux États-Unis continue d’augmenter, comme le montrent les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les données du 14 décembre 2020 au 29 octobre 2021 enregistrent un total de 856 919 événements indésirables après les injections COVID-19.

Sur ce nombre, il y a eu un total de 18 078 rapports de décès et 127 457 rapports de blessures graves, y compris des décès, au cours de la même période, en hausse de 3 570 par rapport à la semaine précédente.

Children’s Health Defence a rapporté que « sur les 8 284 décès aux États-Unis signalés au 29 octobre, 10 % sont survenus dans les 24 heures suivant la vaccination, 15 % sont survenus dans les 48 heures suivant la vaccination et 26 % sont survenus chez des personnes qui ont présenté des symptômes dans les 48 heures suivant la vaccination.

De tels chiffres ne pourraient être qu’un petit représentant du vrai total, car un rapport de 2010 soumis à l’Agence américaine pour la recherche et la qualité des soins de santé (AHRQ) du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a averti que le VAERS avait détecté « moins de 1 % des effets indésirables du vaccin.

Le CDC a lui-même admis avoir trouvé une « association probable » entre l’inflammation cardiaque chez les adolescents et les jeunes adultes après la vaccination avec une injection COVID à ARNm expérimentale. Certains adolescents sont décédés peu de temps après avoir reçu leurs injections.

La liste des 16 signataires se trouve ci-dessous :

Nils Littorin, MD ; doctorat en microbiologie clinique

Magnus Burling, spécialiste en médecine générale

Sture Blomberg, spécialiste en anesthésie et soins intensifs ; professeur agrégé

Ragnar Hultborn, spécialiste en oncologie ; professeur honoraire

Lilian Weiss, spécialiste en chirurgie générale ; professeur agrégé

Ann-Cathrin Engwall, immunologiste et virologue; doctorat en biologie cellulaire moléculaire à finalité immunologique

Sebastian Rushworth, stagiaire

Maria Papadopoulou, spécialiste des yeux

Carina Ljungfelt, spécialiste en médecine générale

Christina Malm, spécialiste en médecine générale

Bo Jonsson, spécialiste en psychiatrie générale ; MARYLAND

Anette Stahel, MSc en biomédecine

Nina Yderberg, spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

Dinu Dusceac, spécialiste en cardiologie ; doctorat

Margareta Andersson, spécialiste en médecine générale

Hanna Åsberg, spécialiste en médecine générale

ÉCHEC DE VACCIN : les cas de Covid montent en flèche en Allemagne malgré 67% de conformité « vaccin »

L‘Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit très inquiète de l’émergence de la dernière vague de coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] dans une Allemagne majoritairement «vaccinée».

La branche des Nations Unies a exprimé sa « grave préoccupation », pour citer des reportages grand public, quant à la rapidité avec laquelle les dernières variantes du virus chinois se propagent soi-disant à travers l’Europe, y compris en Allemagne qui vient de voir sa plus forte augmentation quotidienne de « cas » depuis le début de la plandémie.

« Nous sommes, une fois de plus, à l’épicentre », a annoncé le directeur de l’OMS Europe, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse.

Même si près de 67% de l’Allemagne est désormais « complètement vaccinée » contre la grippe Fauci, Kluge estime qu' »un autre demi-million » de personnes mourront de « Covid » d’ici février.

C’est selon « une projection fiable », a-t-il déclaré, en restant principalement là.

Pays le plus peuplé d’Europe, l’Allemagne a enregistré 34 000 nouveaux cas de germes chinois en une seule journée, ce qui, selon l’agence de santé de l’Institut Robert Koch, est un record.

Que ces soi-disant cas impliquent des symptômes ou simplement un résultat de test «positif» n’est pas clair.

Les vaccins rendent les gens malades

La Grande-Bretagne, quant à elle, a récemment approuvé la nouvelle pilule anti-Covid de Merck & Co., qui n’est autre que l’ivermectine rebaptisée dans un nouveau cocktail médicamenteux breveté rempli d’autres ingrédients douteux.

Selon le ministre britannique de la Santé Sajid Javid, le molnupiravir, comme l’appelle Merck, « ​​change la donne pour les plus vulnérables et les immunodéprimés ».

Ces mêmes vulnérables et immunodéprimés auraient été très bien s’ils avaient eu accès à de la vraie ivermectine, qui est sûre, efficace et peu coûteuse, vu qu’elle n’est pas brevetée. Mais des politiciens comme Javid ne le permettraient pas.

Étant donné que Big Pharma ne pouvait pas gagner beaucoup d’argent avec l’ivermectine, elle a dû être interdite aux côtés de l’hydroxychloroquine (HCQ). Par conséquent, une grande partie du monde occidental connaît une montée en flèche des cas de maladie.

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn affirme que son pays est désormais confronté à une pandémie « massive » en raison des « non vaccinés », bien que cela soit inexact car les malades qui inondent les hôpitaux et les unités de soins intensifs (USI) ont tendance à être « entièrement vaccinés ».

« Le coronavirus fait à nouveau rage de plein fouet », a annoncé le média allemand Bild. « La quatrième vague nous frappe durement.

Depuis que le virus chinois est apparu pour la première fois fin 2019, il y a eu 78 millions de « cas » signalés dans la région Europe de l’OMS, qui comprend 53 pays et territoires ainsi que plusieurs pays d’Asie centrale.

C’est plus que celui de l’Asie du Sud-Est, de la région de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et de l’Afrique réunis, admet l’OMS. Une partie de la raison pour laquelle c’est le cas est que l’Afrique, par exemple, a largement adopté l’utilisation de l’ivermectine, comme l’ont fait certaines parties de l’Inde.

Cependant, les responsables de la santé du gouvernement continuent de faire l’idiot à propos de tout cela. Beaucoup d’entre eux blâment encore les personnes non vaccinées et les personnes qui ne portent pas de masques pour la recrudescence continue des maladies dans les zones qui ont principalement reçu les injections.

Sur la base de ce récit, des responsables gouvernementaux comme la chancelière sortante Angela Merkel expriment leur soutien à davantage de restrictions et de sanctions pour les personnes qui refusent de recevoir les coups.

Merkel et d’autres demandent par exemple que les « passeports vaccins » soient présentés avant l’entrée dans les magasins. Il y a aussi déjà une poussée pour que les gens prennent des troisièmes et même quatrièmes injections « de rappel » afin de se voir accorder le « privilège » de vivre.

« Hypnose de masse = psychose de masse = hystérie de masse = décès de masse = dépeuplement de masse », c’est ainsi qu’un commentateur de Natural News a résumé la nouvelle de la « solution » d’arnaque à l’ivermectine de Merck à la prétendue crise.

« Ce n’est rien d’autre qu’un faux drapeau MSM », a écrit un autre à propos du nouveau poison de Merck. « C’est l’opposition contrôlée qui joue dans la prise de conscience évidente que Merck vole le plan de l’ivermectine pour $$$. »

Les dernières nouvelles sur le virus chinois peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent :

France24.com

NaturalNews.com

Seuls des soldats saints et non blessés sauvent les blessés sur les champs de guerre. Pour la guerre biologique qui a été imposée aux populations nationales et mondiales, ce sont les non vaccinés qui sont seuls susceptibles de rendre justice et de sauver les vaccinés empêtrés désormais dans un cercle vicieux de maladies post-« vaccinales » dues à l’affaiblissement immunitaire et aux réactions indésirables des « vaccins Covid-19. MIRASTNEWS

Les données montrent une surmortalité dans le monde entier due aux «vaccins» Covid

L’été 2021 jusqu’à l’automne 2021 connaît une augmentation fulgurante de la mortalité toutes causes confondues par rapport à celle de la même période en 2020. Qu’est-ce qui a changé ? Les injections « Opération Warp Speed » qu’ils appellent « vaccins » ont été déployées dans le monde entier.

Tous les pays où l’adoption du vaccin est élevée, y compris en Écosse, en Israël, au Danemark et aux États-Unis, connaissent une augmentation massive du nombre de décès dus à des facteurs autres que la « Covid ». Le coupable évident est les vaccins, bien sûr.

La Unz Review a réalisé une analyse approfondie des données disponibles, qui montre clairement que la mortalité toutes causes confondues est « lunaire », pour ainsi dire. Les records sont battus en termes de nombre de morts, en particulier dans les régions du monde où un grand nombre de personnes ont reçu les injections.

En Écosse, par exemple, le gouvernement a récemment enregistré la 20e semaine consécutive au cours de laquelle les décès excessifs dans tout le pays ont dépassé la moyenne quinquennale. C’est dans un pays avec un taux de conformité de 87 pour cent jusqu’à présent.

« Même en excluant les décès de Covid, ils étaient près de 20% au-dessus de la normale pour la semaine la plus récente, et la tendance est à la hausse », a relayé Alex Berenson sur son Substack.

L’Allemagne est dans un bourbier similaire avec près de 78 000 décès supplémentaires signalés, un chiffre de 10 % supérieur à ce qui était prévu.

« Chiffres de mortalité (en Allemagne) en septembre 2021 : 10 % au-dessus de la médiane des années précédentes », a ajouté Berenson.

Plus de jeunes meurent de injections Covid que de personnes âgées

Au Danemark, en Finlande et en Norvège, le nombre de décès « mystère » de Covid est actuellement plus élevé que jamais, même pendant le « pire » de la plandémie. Les décès ont vraiment commencé à augmenter dans ces trois pays immédiatement après le déploiement du « vaccin ».

Pendant cinq mois consécutifs, le Danemark a battu le record de 10 ans de décès de « toutes causes ». Pendant ce temps, il n’y a eu pratiquement aucun décès causé par « Covid » pendant cette période.

L’Irlande, le Royaume-Uni et Israël affichent tous des chiffres alarmants similaires. Et il se trouve que ces trois pays ont des taux de « vaccination » extrêmement élevés.

Il est intéressant de noter que le groupe démographique le plus défavorisé dans tout cela est celui des jeunes, qui meurent à un taux beaucoup plus élevé des injections que les personnes âgées. On pourrait penser que le contraire serait vrai.

« Alors que le nombre de morts de COVID a été largement limité aux personnes âgées … ce sont les jeunes qui subissent le plus les blessures causées par le vaccin », a rapporté LifeSiteNews, tel que relayé par Unz.

« Selon VigiAccess, la base de données sur les événements indésirables de l’Organisation mondiale de la santé, 41 % des plus de 2,4 millions de blessures liées au vaccin signalées à ce jour concernent des personnes de moins de 44 ans, et seulement 6 % des personnes de plus de 75 ans.

C’est un génocide des jeunes qui s’opère avec ces injections, en d’autres termes.

Non seulement les décès mais aussi les blessures graves sont en augmentation à la suite de ces injections. Pensez à des choses comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les caillots sanguins, les maladies circulatoires et les problèmes neurologiques, « les mêmes maladies induites par les vaccins contre lesquelles les médecins et les scientifiques qui nous ont dit la vérité depuis le début nous ont mis en garde », a noté Unz. Mike Whitney.

« En termes simples, les vaccins augmentent les décès, ne les réduisent pas », ajoute Whitney. « Ils aggravent les choses, pas mieux. »

« Ils perpétuent la crise sans y mettre fin. Et c’est pourquoi la ligne rouge dans le graphique pointe vers le haut. C’est une indication que le nombre de morts continuera d’augmenter tant que nous continuerons à faire ce que nous faisons maintenant, inoculer des millions de personnes avec un agent pathogène cytotoxique qui déclenche des caillots sanguins, une inflammation et une auto-immunité. »

Le rapport complet de Whitney est disponible sur le site Web d’Unz.

Les dernières nouvelles sur le génocide du « vaccin » contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) sont disponibles sur ChemicalViolence.com.

Fauci SAVAIT que COVID-19 est une arme biologique créée dans le laboratoire de Wuhan mais a choisi de ne pas le dire à Trump – Brighteon.TV

Peter Navarro, ancien conseiller commercial du président Donald Trump, a déclaré que le Dr Anthony Fauci savait depuis le tout début que le coronavirus de Wuhan [de la maladie COVID-19] est une création militarisée de chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV). Selon Navarro, Fauci a refusé d’informer le président ou toute autre personne de l’administration précédente de la vérité.

Navarro a fait cette déclaration lors de son apparition dans l’épisode du 8 novembre de « The Dr. Hotze Report », animé par le médecin et commentateur politique conservateur Dr Steven Hotze sur Brighteon.TV.

« Fauci savait que le virus était sorti à quelques mètres de [the WIV] », a déclaré Navarro. « Il savait que cela venait probablement du laboratoire. Mais le Doc, il savait aussi qu’il avait donné de l’argent des contribuables à ce laboratoire et qu’il avait énuméré l’interdiction des expériences de gain de fonction qui peuvent transformer un virus de chauve-souris inoffensif en un tueur humain. (Connexe : la surveillance de la part de Fauci a permis aux expériences de gain de fonction à Wuhan de se poursuivre.)

« Il l’a fait derrière moi et le président », a poursuivi Navarro. « Et il savait, d’après un e-mail qu’il a reçu d’un scientifique, que ce virus [qui est sorti] de ce laboratoire était génétiquement modifié. »

Navarro a souligné que tous les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés en ce moment – ​​la présidence illégitime de Biden, la crise de la chaîne d’approvisionnement, les factures de dépenses de mille milliards de dollars des démocrates – peuvent tous être attribués au mensonge par omission de Fauci.

Selon Navarro, Fauci aurait dû informer Trump « que ce virus provenait probablement de ce laboratoire et qu’il était peut-être militarisé » juste avant que COVID-19 ne commence à se propager à travers le pays en janvier 2020.

« Si cela s’était produit, s’il avait simplement été franc à ce moment-là, nous aurions eu une stratégie complètement différente pour lutter contre cela. Et donc, tout ce dont nous parlons aujourd’hui, toutes les actions irresponsables de Biden et le fait que ce président illégitime soit assis derrière le bureau de Resolute, tout revient à cela.

Dans une autre interview, Navarro a souligné que c’était Fauci qui « est allé dans le dos de la Maison Blanche de Trump » en 2017 pour supprimer l’interdiction des expériences de gain de fonction.

« C’est l’agence de Fauci qui a aidé à financer et à orchestrer de telles expériences dans un laboratoire d’armes biologiques à Wuhan, en Chine, où la pandémie est presque certainement originaire », a déclaré Navarro.

Navarro tient Fauci responsable non seulement de la propagation de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Il pense également que Fauci est responsable de la suppression des thérapies à faible coût qui auraient pu être utilisées pour lutter contre le coronavirus, notamment l’ivermectine et l’hydroxychloroquine.

Selon Navarro, Fauci l’a fait pour des raisons politiques, principalement pour que Trump ne soit pas considéré comme le président qui a sauvé le pays du coronavirus.

Fauci n’a pas voulu imposer une interdiction de voyager à la Chine

Lors d’une interview début octobre, Navarro a déclaré qu’il avait exhorté à deux reprises Trump à licencier Fauci.

Dans l’interview, Navarro a raconté comment lui et Fauci sont entrés dans un « match hurlant » dans les premières minutes après s’être rencontrés dans la salle de situation. L’argument houleux aurait porté sur la réticence de Fauci à imposer une interdiction de voyager à la Chine.

Quelques jours avant cette première rencontre avec Navarro, Fauci avait expliqué aux médias que le coronavirus était un « risque très, très faible » pour les États-Unis et qu’une interdiction de voyager en Chine n’était pas la solution.

« Vous voulez me dire si la Chine nous envoie plus de 20 000 passagers par jour, dont certains se sont peut-être échappés du point zéro de Wuhan, qu’il n’y a aucun risque que certains de ces passagers sèment et propagent le virus ? dit Navarro, se rappelant sa dispute avec Fauci.

« D’après mon expérience, les restrictions de voyage ne fonctionnent pas », a répondu Fauci.

« Je suis sorti de là en pensant: » Wow, ce gars pense qu’il est plus intelligent que lui « , et deux, plus important encore, » Ce gars va nous faire du mal, à nous et au président » », a déclaré Navarro.

Navarro a en outre déclaré qu’il avait demandé à Trump à au moins deux reprises de licencier Fauci. Mais il a ensuite déclaré qu’il ne reprochait pas au président de ne pas avoir suivi ses conseils.

« C’était une erreur pour la république parce que cet homme est mauvais », a-t-il déclaré. « Ne fais pas d’erreurs à propos de ça. Il est mauvais parce qu’il était dans la bureaucratie américaine qui utilisait l’argent des contribuables pour poursuivre des recherches sur le gain de fonction.

Le Dr Steven Hotze et Peter Navarro ont beaucoup plus à dire, y compris comment le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden est une « mauvaise imitation » des plans d’infrastructure chinois et comment Biden a le « Midas Touch inversé », où tout ce qu’il touche « se tourne vers des ordures » Regardez l’intégralité de l’épisode du 8 novembre de « The Dr. Hotze Report » ici :

https://www.brighteon.com/embed/3e102860-ac0f-481e-961a-1008d14a5959

« The Dr. Hotze Report » avec le Dr Steven Hotze est diffusé tous les lundis de 17h à 18h sur Brighteon.TV.

Apprenez-en plus sur la façon dont Fauci a aidé le coronavirus à se propager aux États-Unis en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

La responsabilité n’est pas seulement celle de Fauci, mais aussi celle de tout le système politique corrompu des Etats-Unis. Car ni la Justice ni l’Armée, les Administrations, les Scientifiques ou encore moins les Forces de sécurité du pays ne se sont levées et dressées et les populations sont restées longtemps passives et dans le brouillard, acceptant très facilement de se faire piquer ces poisons, mettant ainsi en danger les populations mondiales à qui les mondialistes eugénistes ont forcé de recevoir absolument ces injections d’armes biologiques déguisées en « vaccins COVID-19 dans leurs organismes. C’est un complot ourdi contre l’humanité, opéré dans l’ombre par les acteurs des Etats profonds en complicité avec l’infime minorité des capitalistes libéraux et autres théories affiliées. C’est la raison qui explique les censures multiples dans les médias mainstream et les médias sociaux comme Facebook ou Twitter en vue de laisser les populations mondiales dans l’obscurantisme le plus total et d’enfermer la vérité dans une bouteille. Peine perdue. A LIRE AUSSI: TRUQUAGE: l’agence de santé britannique supprime une étude qui a révélé que les injections COVID augmentent considérablement le risque d’infection JDDM – MIRASTNEWS

