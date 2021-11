Le président brésilien dit au directeur de l’OMS que « des gens meurent » après les injections COVID – implore l’OMS de ne PAS le recommander publiquement aux enfants

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Une vidéo tournée depuis un téléphone portable a fait surface de ce qui semble être une réunion impromptue entre le président brésilien Jair Bolsonaro et Tedros Adhanom, le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, lors du récent sommet du G20 à Rome.

Le ministre brésilien de la Santé Marcelo Queiroga et un traducteur qui ont traduit du portugais vers l’anglais étaient présents avec Bolsonaro, alors que le président Bolsonaro pose ses questions à Tedros Adhanom en portugais, tandis qu’Adhanom répond en anglais.

L’audio est difficile à entendre, mais quelqu’un a réalisé un clip de 2 minutes avec des sous-titres en anglais, que nous avons téléchargé sur nos chaînes Bitchute et Rumble.

Dans le clip, le président Bolsonaro se plaint à Tedros Adhanom que les blocages ont détruit l’économie et que les gens ont du mal à se nourrir.

Tedros Adhanom a répondu qu’il ne pensait pas que nous avions besoin de plus de verrouillages.

Le président Bolsonaro a ensuite demandé à Adhanom si l’OMS allait imposer des passeports vaccinaux, ce à quoi Adhanom a répondu « pas maintenant », car il y avait encore de nombreux pays avec un faible taux de vaccination, et mettre en œuvre des passeports vaccinaux équivaudrait à une « discrimination ».

Ensuite, le président Bolsonaro a demandé pourquoi tant de personnes entièrement vaccinées dans son pays attrapaient toujours la COVID-19.

Tedros Adhanom a donné la réponse officielle, à savoir que les vaccins ne sont même pas conçus pour arrêter la transmission, mais pour prévenir les maladies graves et la mort.

Ce fait bien connu à lui seul devrait être une raison suffisante pour arrêter d’exiger les injections, mais les autorités sanitaires du monde entier ainsi que les médias d’entreprise contrôlés par les produits pharmaceutiques continuent de mentir au public et de déclarer que les gens reçoivent simplement les injections pour arrêter la transmission.

Mais ils n’ont jamais été conçus pour faire ça !

Quant à l’affirmation selon laquelle ils réduisent le nombre de décès, le président Bolsonaro a déclaré : « Au Brésil, beaucoup de ceux qui ont reçu la deuxième dose meurent. »

Tedros Adhanom a admis que cela pouvait arriver et l’a imputé aux « comorbidités et conditions sous-jacentes ».

Le président Bolsonaro a alors dit quelque chose de très révélateur, si l’on se fie à la transcription en anglais, c’est qu’il déplorait le fait que ces vaccins étaient donnés à des enfants, mais qu’il était impuissant à les arrêter, car les gouverneurs et les maires ont plus de pouvoir que lui de mandater les injections aux enfants, en raison d’« une décision du pouvoir judiciaire ».

S’il s’agit d’une traduction exacte, alors je pense que nous voyons une tendance ici où les branches exécutives du gouvernement sont outrepassées par le pouvoir judiciaire en essayant d’arrêter les mandats de vaccination, car c’est exactement ce qui se passe ici aux États-Unis où certains gouverneurs essaient d’arrêter les mandats, mais les tribunaux les annulent.

La partie suivante n’est pas claire, et il existe une version plus longue de cette conversation sur YouTube ici qui dure plus de 13 minutes, mais sans sous-titres en anglais, et il semble que le président Bolsonaro mentionne le fait que l’OMS ne recommande pas les vaccins pour les enfants, et il voulait apparemment que l’OMS fasse une déclaration plus forte à ce sujet pour empêcher les pays d’injecter des enfants.

Mais il semble, surtout à partir de la version plus longue, que Tedros Adhanom n’écoute principalement qu’ici, et ne dit pas vraiment quoi que ce soit à propos de changer ce que dit l’OMS concernant les enfants recevant les injections.

Le président Bolsonaro se plaint que tout ce qu’ils essaient de dire sur les vaccins est qualifié de « fausses nouvelles » par les médias.

Il semble clairement affligé que ces injections soient obligatoires pour les enfants, et déclare :

La vie des enfants est en jeu et rien de mieux que de suivre ce qu’a dit Adhanom, cette détermination de l’OMS.

Il demande apparemment de l’aide à Tedros Adhanom pour arrêter les mandats pour les enfants, mais je doute sérieusement qu’il l’obtienne.

Tedros Adhanom est un terroriste connu ayant des liens avec Bill Gates, la Fondation Clinton, le Dr Fauci, la Chine et bien d’autres. Voir:

Le Directeur Tedros de l’OMS est-il un terroriste ? Liens mondiaux avec Bill Gates, la Fondation Clinton, le Dr Fauci, la Chine et le génocide

Le président Jair Bolsonaro a critiqué très ouvertement la réponse officielle à la COVID, et il est lui-même apparemment l’un des seuls chefs d’État à avoir choisi de NE PAS se faire vacciner contre la COVID.

Lorsqu’il a assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier, il a été contraint de manger de la pizza dans la rue car la politique de vaccination de New York ne lui permettait pas de dîner à l’intérieur sans preuve de vaccination. (Source.)

Non inclus dans ce clip de deux minutes avec sous-titres en anglais (mais inclus dans le clip plus long sur YouTube) sont apparemment des commentaires que le président Bolsonaro a faits sur le fait d’être le seul chef d’État actuellement sous enquête pour « génocide » concernant sa réponse à COVID-19.

MercoPress, une publication anglaise basée à Montevideo, en Uruguay, a rapporté :

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré au directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom, qu’il était le seul chef d’État accusé de crimes contre l’humanité pour sa gestion de la pandémie de COVID-19. La conversation aurait eu lieu en marge du sommet du G20 à Rome. Un comité d’enquête composé de sénateurs brésiliens, connu sous le nom de CPI, a rédigé un rapport accusant Bolsonaro de trois crimes contre l’humanité pendant la pandémie, une accusation qui sera transmise à la Cour pénale internationale de La Haye, ainsi qu’aux procureurs locaux. « Je suis le seul chef d’État au monde qui fait l’objet d’une enquête, accusé de génocide », a déclaré Bolsonaro à Adhanom. Le dialogue informel aurait eu lieu dimanche à Rome et il a été enregistré dans une vidéo citée aujourd’hui par le quotidien Valor Economico. Le ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga, a rejoint Bolsonaro et Adhanom, qui s’est joint à la conversation pour dire en riant : « Je vais aussi l’accompagner (Bolsonaro) à La Haye, pour marcher jusqu’à La Haye ». Queiroga est également accusé par le commission parlementaire des crimes présumés commis dans le cadre de la gestion de la pandémie. (Source.)

Le clip se termine avec le président Bolsonaro demandant à Adhanom « Quelle est l’origine du virus ?

Adhanom répond avec un sourire : « Nous l’étudions toujours », ce qui a provoqué des rires de la part de ceux qui étaient là-bas.

Le président Bolsonaro répond : « Bonne réponse. »

Regardez le clip complet.

Les politiciens sont impuissants à arrêter le génocide

C’est une preuve supplémentaire que les politiciens [certains les plus honnêtes, car d’autres sont soit des complices, soit des Mondialistes Eugénistes – MIRASTNEWS] sont impuissants à arrêter le génocide actuel consistant à injecter autant de personnes que possible avec ces armes biologiques modifiant les gènes pour réduire la population mondiale.

J’applaudis le président Bolsonaro pour avoir demandé de l’aide pour essayer d’arrêter cela, mais en ne suivant pas le récit, c’est maintenant lui qui serait jugé en tant que criminel par le tribunal international pour « crimes contre l’humanité », tandis que les vrais criminels sont en liberté.

Les politiciens n’appellent pas les vaccins. Ils suivent le script écrit pour eux par les Corporate Globalists, et quand ils choisissent de ne pas suivre ce script, c’est ce qui leur arrive.

Je suppose que la vie du président Bolsonaro est probablement en danger en ce moment, à l’instar de nombreux chefs d’État africains qui sont tous morts mystérieusement pendant leur mandat s’ils remettaient en question le récit officiel de COVID.

Le président tanzanien qui était sceptique quant aux vaccins occidentaux est MORT après avoir disparu pendant deux semaines

Il semble que la situation au Brésil soit similaire à celle des États-Unis, où le pouvoir judiciaire est détenu et contrôlé par les entreprises mondialistes, qui veillent à ce que leurs plans soient mis en œuvre.

La seule façon de changer cela est une résistance massive et des défections de l’armée et des forces de l’ordre. Les juges corrompus doivent être démis de leurs fonctions et remplacés par des juges honnêtes qui ne sont pas contrôlés par les Corporate Globalists, où la justice est à vendre au plus offrant.

Et cela inclut la Cour suprême des États-Unis.

L’aide ne viendra certainement pas de l’Organisation mondiale de la santé, car elle est fermement sous le contrôle des Corporate Globalists, dirigés par Bill Gates.

Bill Gates, que ce soit directement par l’intermédiaire de sa fondation ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organisations, est le plus grand donateur de l’Organisation mondiale de la santé, dépassant les dépenses d’un seul pays.

J’ai documenté la preuve en avril de l’année dernière que Bill Gates contrôlait la réponse américaineà la COVID-19, et non la Maison Blanche ou le président Trump. Voir:

Qui contrôle la réponse des États-Unis à la COVID-19 : La Maison Blanche ou Bill Gates ?

C’est pourquoi j’enfonce ce message dans le sol chaque fois que j’en ai l’occasion : la droite contre la gauche n’a pas d’importance !

Parce que les politiciens ne dirigent pas le spectacle, les Corporate Globalists le sont, et ils sont heureux lorsque le public est divisé par la politique partisane.

Traduction : MIRASTNEWS

Le Brésil met en garde contre la mort en masse de Jab ! – La tête de l’OMS confrontée ! – Bolsonaro : « Les gens meurent ! »

Source : Health Impact News

MÉDECIN : MARBURG, SIDA, EBOLA DANS LE VACCIN, INFECTION INTENTIONNELLE EN COURS

SOURCE MIROIR : Publié Publié le 11 novembre 2021

Spectacle Stew Peters : https://rumble.com/c/StewPeters

Le docteur en naturopathie Ariyana Love dit qu’il y a de nouvelles recherches en Espagne soutenant l’idée qu’au moins certains lots du vaccin contre le coronavirus contiennent de l’oxyde de graphène. Elle dit à Stew que l’oxyde de graphène est inclus comme moyen d’introduire la nanotechnologie dans le sang des vaccinés, ainsi que des composants d’Ebola et du virus de Marburg.

L’ambassadeur israélien fuit l’université britannique

Podcast complet + liens : https://www.lotuseaters.com/the-podcast-of-the-lotus-eaters-261-11-11-2021

Exposé définitif du plan de vaccination de la mort vieux de plusieurs décennies (UN POUR LA POSTÉRITÉ / TÉLÉCHARGEMENT)

Panique, politique et profit : aperçu du tableau le plus « dangereux » de Glenn | Télévision Glenn

REGARDEZ plus Glenn Beck: https://blazetv.com/glenn

Glenn donne le coup d’envoi de deux semaines qui commenceront à exposer la plus grande histoire du monde. La réponse du gouvernement à la COVID-19 a tout changé. De la façon dont nous vivons nos vies et exploitons nos entreprises à la façon dont nous interagissons avec nos amis et nos familles, et maintenant à ce que nous sommes mandatés de mettre dans notre corps. Ben Shapiro du Daily Wire se joint à nous pour expliquer pourquoi, au-delà des principales préoccupations éthiques et constitutionnelles, les mandats Biden sont futiles et ce que les entreprises privées peuvent faire pour riposter. Ensuite, Glenn se dirige vers le tableau pour donner un aperçu de ce qu’il appelle « le tableau le plus important de ma vie… et peut-être le dernier ». D’où vient la COVID-19 ? Qui a profité et tiré profit de sa propagation? Pourquoi y a-t-il eu une telle attaque coordonnée contre des thérapies bon marché ? Et au début de la pandémie, comment certains de nos propres responsables gouvernementaux ont-ils réagi ? Le démasquage de l’une des dissimulations les plus corrompues de notre vie commence maintenant.

VAERS révèle des HOT LOTS ont été envoyés à Porto Rico, LA PREUVE ne peut être réfutée !

Des preuves irréfutables de l’existence de HOT LOTS ! Que diriez-vous d’un HOT LOT dans un LOT ? Quelle que soit la manière dont vous analysez ces données, toutes les conclusions arrivent également aux mêmes points finaux. Tromperie, collusion et génocide.

HISTOIRE DE TUER DES ENFANTS DE PFIZER : MALKIN PARTAGE CE QUE CHAQUE PARENT DOIT SAVOIR

Oxyde de graphène dans le vaccin

DR. JANE RUBY SUR L’OXYDE DE GRAPHÈNE DANS DES FLACONS PFIZER

Oxyde de graphène connecté à la fréquence

FlashForward – La fin de l’épisode 1

Mise à jour Pfizer

Comment Pfizer nous a trompés sur l’efficacité du vaccin et les chances de mourir de la Covid et du vaccin.

Melbourne Australie – Nous y sommes euh

Ou le povo australien semble d’accord. EU SOU, VOUS ÊTES, NOUS SOMMES AUSTRALIENS.

PS Elle s’est laissée prendre par les paroles et n’a traduit que les premiers couplets de terem uma ideia. Une raison d’espérer ?

Le mandat du vaccin Covid a un «coût humain» sur le secteur des soins

© Reuters / Hannah McKay

Le National Care Forum a énoncé le «coût humain» du nouveau mandat anglais sur le vaccin Covid, qui est entré en vigueur jeudi, forçant 8% du personnel à quitter leur emploi malgré le fait que l’industrie subissait déjà de fortes pressions.

Le directeur général du National Care Forum, Vic Rayner, a averti le gouvernement que le secteur des soins sociaux subira un «coût humain» important en raison de l’introduction du mandat du vaccin Covid, alors que le personnel non vacciné quittera ses postes.

« C’est vraiment difficile pour les organisations de tout le pays et je pense qu’il y a un coût très humain », a déclaré Rayner à la BBC, notant que 8% du personnel doit démissionner en raison du mandat de vaccination malgré une pression écrasante sur le secteur.

La demande actuelle de personnel faisant pression sur le secteur des soins sociaux, Rayner a averti que la perte de travailleurs non vaccinés signifierait que « les personnes qui ont besoin de soins qui n’en reçoivent pas actuellement » seront « incapables de les obtenir ».

Auparavant, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, avait déclaré que le personnel des maisons de soins devrait soit se faire vacciner contre Covid, soit chercher un autre emploi, refusant de reporter les plans visant à forcer ces travailleurs à se faire vacciner contre le coronavirus.

Le personnel des foyers de soins a exprimé son opposition au mandat du vaccin, les employés de deux établissements demandant un contrôle judiciaire de l’exigence, estimant qu’il est «illégal et inutile». Cependant, le secrétaire à la Santé est allé de l’avant, déclarant que la mesure est nécessaire pour protéger pleinement les patients contre le virus, et le mandat est entré en vigueur jeudi.

L’inquiétude du secteur des soins sociaux concernant le mandat fait suite à une annonce du gouvernement selon laquelle l’exigence de vaccination sera étendue au NHS England au cours des prochains mois.

Le gouvernement britannique n’a pas été découragé par les avertissements du personnel des services sociaux et du NHS selon lesquels ils ne peuvent pas faire face à la charge de travail actuelle, car les services de santé sont confrontés à la double menace des cas de Covid et de la grippe hivernale. Une récente enquête auprès de 450 dirigeants du NHS a montré que 90 % pensent que la pression à laquelle sont confrontés les services de santé est « insoutenable ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT