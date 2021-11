La Russie réagit sur la Biélorussie et l’Ukraine, envoie des bombardiers en avion en Biélorussie et met en garde les États-Unis contre l’Ukraine + Comment la campagne électorale en France est portée par le discours populiste de droite & Notre avis

La Russie réagit sur la Biélorussie et l’Ukraine, envoie des bombardiers en avion en Biélorussie et met en garde les États-Unis contre l’Ukraine

La Russie réagit sur la Biélorussie et l’Ukraine, envoie des bombardiers en avion en Biélorussie et met en garde les États-Unis contre l’Ukraine

Sujet d’actualité 337

Le nombre de migrants traversant la Manche vers le Royaume-Uni atteint un nouveau record quotidien

BBC News

Par Joseph Lee BBC News Environ 1 000 personnes ont traversé la Manche en bateau pour rejoindre le Royaume-Uni jeudi, un nouveau record de traversées de la Manche par des migrants en une seule journée. Cinq canots de sauvetage et quatre navires des forces frontalières ont escorté des groupes jusqu’à Douvres, car une période de temps calme et doux rendait le voyage moins risqué. Lire cet article sur bbc.co.uk >

La Russie dément les informations des médias américains selon lesquelles elle envisage d’envahir l’Ukraine — RT Russie et ex-Union soviétique

RT International

Le Kremlin a fermement démenti les suggestions selon lesquelles la Russie envisageait d’envahir l’Ukraine, après que des informations ont révélé que des responsables américains avaient averti leurs homologues européens que Moscou envisageait une « opération militaire ». S’adressant à la presse vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié cette suggestion de sans fondement. Lire cet article sur rt.com >

Belavia arrête d’accepter les Irakiens, les Syriens et les Yéménites sur les vols de la Turquie vers la Biélorussie

TASS

MINSK, 12 novembre. /TASS/. Belavia, la compagnie aérienne nationale biélorusse, a cessé d’embarquer des citoyens irakiens, syriens et yéménites de la Turquie vers la Biélorussie. « Conformément à la décision des autorités turques compétentes, à partir du 12 novembre 2021, les citoyens d’Irak, de Syrie et du Yémen ne seront pas acceptés pour être transportés sur des vols de la Turquie vers la Biélorussie », indique le message du service de presse. Lire cet article sur tass.com

Préparez-vous à l’invasion russe de l’Ukraine, avertissent les États-Unis de leurs alliés européens

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2021/11/11/prepare-russian-invasion-ukraine-us-warns-european-allies/?li_source=LI&li_medium=liftigniter-rhr Joe Biden, le président américain a discuté de la situation en Ukraine avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, mercredi à la Maison Blanche. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, a rencontré Emmanuel Macron, le président français, à Paris cette semaine. Lire cet article sur telegraph.co.uk >

Alexander Mercouris

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Un soldat polonais meurt à la frontière avec la Biélorussie

PHOTO DE FICHIER © Reuters / Kacper Pempel

Un soldat polonais est décédé à la frontière orientale du pays avec la Biélorussie, a confirmé l’armée polonaise, ajoutant que sa mort était le résultat d’un « accident » et qu’« aucun tiers » n’était impliqué.

Le soldat avait été déployé à la frontière il y a environ une semaine, a déclaré la 17e brigade mécanisée de Wielkopolska dans un communiqué. Selon un rapport préliminaire, son arme a tiré accidentellement et aucun tiers n’a été impliqué dans l’incident.

Le soldat décédé n’est également jamais entré en contact avec des migrants pendant son service à la frontière, a déclaré le commandement de la brigade, ajoutant que l’armée avait informé la famille de l’homme et leur fournissait un soutien psychologique.

L’incident survient au milieu des tensions accrues le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie qui ont incité Varsovie à y renforcer la sécurité des frontières, en raison d’un afflux de migrants que l’UE attribue aux politiques de «guerre hybride» de Minsk encourageant les migrants à emprunter une nouvelle route vers l’Europe à travers le territoire biélorusse. Minsk nie toutes les accusations et déclare qu’elle ne peut tout simplement pas se permettre de protéger l’UE de l’afflux de migrants en raison des lourdes sanctions imposées à la Biélorussie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

©Mikhail Metzel / Piscine via Sputnik

Contrairement à ce qu’allèguent certaines parties, la Russie n’est pas impliquée dans la crise actuelle aux frontières de la Biélorussie et des membres de l’UE, la Pologne et la Lituanie, a insisté samedi le président Vladimir Poutine.

« Je veux que tout le monde le sache. Nous n’avons absolument rien à voir avec tout cela », a promis Poutine, dans une interview à la télévision Rossiya-1. Il commentait les accusations selon lesquelles la Russie était en quelque sorte partie prenante au conflit en cours entre Minsk et les membres de l’UE.

« Ils essaient de nous rejeter la responsabilité au moindre prétexte ou même sans aucun prétexte », a fait remarquer le président. Il faisait référence aux affirmations de certains responsables de l’UE selon lesquelles la compagnie aérienne russe Aeroflot était impliquée dans le transport de personnes des pays du Moyen-Orient vers la Biélorussie avant que celles-ci n’essayent d’entrer en Pologne ou en Lituanie, vraisemblablement pour y demander l’asile. Les vols réellement impliqués dans le programme sont des « vols charters« , a déclaré Poutine.

La crise frontalière en cours s’est déroulée alors que des dizaines de milliers de demandeurs d’asile potentiels, la plupart originaires de pays en proie à des conflits comme l’Irak et la Syrie, ont tenté d’atteindre l’UE via la Biélorussie cette année. Bruxelles et certains États membres de l’UE ont accusé Minsk de mener une « guerre hybride » contre eux, en utilisant les réfugiés comme des pions.

La Biélorussie a rejeté les allégations et blâmé l’UE pour la crise. Minsk a déclaré que les sanctions européennes lui avaient laissé trop peu de ressources pour surveiller la frontière alors que les agents se concentraient sur des menaces plus importantes, comme le trafic de drogue. Il a nié les accusations selon lesquelles il aurait orchestré la crise.

Poutine a convenu que le trafic de personnes du Moyen-Orient vers l’Europe était une entreprise organisée, mais a suggéré que l’UE devrait chercher ses cerveaux plus près de chez elle.

Les migrants bloqués à la frontière avec la Pologne, accompagnés de l’armée biélorusse, abordent la question de l’aide humanitaire. Source : Sputnik © Wiktor Tolochko

« Le maillon clé se trouve dans les pays de l’UE. Ceux qui s’y trouvent organisent toutes ces chaînes. Laissons leurs forces de l’ordre et les services de sécurité s’en occuper s’ils enfreignent leurs lois. Mais j’ai l’impression qu’il est assez difficile de les amener rendre des comptes là-bas, car si nous regardons la législation nationale des pays européens, ils ne violent rien », a-t-il déclaré.

Poutine a exprimé l’espoir que l’UE et la Biélorussie parviennent à surmonter leurs divergences et à négocier une solution viable au problème. Il s’est dit sensible au sort des demandeurs d’asile et a regretté que les préoccupations concernant leur bien-être semblent avoir été mises de côté au milieu de la confrontation entre la Biélorussie et ses voisins.

« Honnêtement, quand je regarde ça, je ressens d’abord de l’empathie pour les enfants », a déclaré Poutine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Pourquoi Loukachenko semble gagner le différend avec Bruxelles sur les migrants à la frontière polonaise

La crise à la frontière biélorusse-polonaise atteint son point d’ébullition. Non seulement il y a eu une guerre des mots entre les dirigeants politiques, mais maintenant il y a des exercices militaires et des troupes déployées des deux côtés.

Source : www.globallookpress.com © Alex Halada / APA Picturedesk Le président biélorusse Alexandre Loukachenko (image d’archive)

Un commentaire de Paul A. Nuttall

L’un des résultats de la crise, au cours de laquelle environ 4 000 migrants se sont retrouvés bloqués dans le no man’s land à la frontière avec la Pologne, ont été des discussions animées entre l’Union européenne et la Biélorussie. Les deux côtés ont proféré des menaces, même si je dirais qu’un côté a le dessus – et ce n’est pas Bruxelles.

Avant d’en venir à mon propos, quelques informations de base : l’UE et l’OTAN pensent que le gouvernement biélorusse, dirigé par le président de longue date Alexandre Loukachenko, a délibérément lancé la crise migratoire en réponse aux sanctions imposées plus tôt cette année.

Le gouvernement biélorusse est accusé d’avoir transporté des migrants du Moyen-Orient à Minsk et de les avoir transportés jusqu’à la frontière. Dans la capitale biélorusse, 15 000 autres migrants attendraient leur voyage vers la région frontalière, ce que le gouvernement dément. Il a été annoncé mercredi que l’UE était sur le point de convenir de nouvelles sanctions contre la Biélorussie, visant des personnes influentes et la compagnie aérienne nationale du pays. En réponse, Loukachenko a déclaré :

« S’ils nous imposent des sanctions supplémentaires, nous devons réagir. Nous réchauffons l’Europe et ils nous menacent. Et si nous arrêtions les approvisionnements en gaz ? Je recommanderais donc aux dirigeants polonais, lituaniens et autres idiots de réfléchir avant de parler. »

La crise s’est intensifiée ces derniers jours. Le vice-président des États-Unis, Kamala Harris, a averti que « je crois que le régime de Loukachenko est engagé dans des activités très inquiétantes et que les yeux du monde et de ses dirigeants surveillent ce qui s’y passe ».

Il a également été annoncé que la Grande-Bretagne enverrait un certain nombre de troupes à la frontière polono-biélorusse pour fournir une « assistance technique ». Personnellement, je préférerais que ces soldats soient utilisés pour faire face au chaos de la Manche, où des migrants aussi meurent. Pour sa part, la Russie a organisé ces derniers jours des exercices militaires dans la région. Au milieu de toutes ces pitreries et menaces, les vraies victimes sont les migrants piégés dans le no man’s land. Lorsque l’hiver s’installe et que les températures chutent, beaucoup vont littéralement mourir de froid à moins qu’une solution ne puisse être trouvée et mise en œuvre rapidement.

Mais cela ne change rien au fait que Loukachenko a les meilleures cartes et que les menaces de Bruxelles et d’autres capitales seront vaines s’il décide de couper le gaz.

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les contributions des invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’équipe éditoriale.

Traduit de l’anglais.

Paul A. Nuttall est historien, auteur et ancien homme politique. Il a été membre du Parlement européen de 2009 à 2019 et a été un éminent militant du Brexit.

Plus sur le sujet – Vladimir Poutine sur la crise migratoire en Europe de l’Est : « Nous n’y sommes absolument pour rien »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

S’il ne s’est pas encore déclaré candidat à l’élection présidentielle française de l’année prochaine, le journaliste, écrivain et tête brûlée de la télévision Éric Zemmour a déjà pris sa place dans la course à la présidentielle – dictant les questions clés sur lesquelles portera la campagne électorale.

Source : www.globallookpress.com © Panoramic / Agence de presse Keystone

Un commentaire de Paul A. Nuttall

Un sondage d’opinion choquant en France il y a quelques semaines a révélé que la personnalité controversée des médias Éric Zemmour pourrait remporter suffisamment de voix pour se qualifier pour le second tour du prochain tour de l’élection contre le président sortant Emmanuel Macron. Selon le sondage réalisé par le cabinet de sondage Harris Interactive, Zemmour a obtenu 18 à 19% des voix au premier tour, contre 23 à 24% pour Macron. Il est suivi par Marine Le Pen avec 15 à 16 pour cent. Fait intéressant, le sondage montre que Macron remporterait probablement le deuxième tour du scrutin – que son adversaire soit Zemmour ou Le Pen – mais avec une marge beaucoup plus faible qu’en 2017. Il y a quatre ans, Macron remportait 66 % des voix contre Le Pen, cette fois, il ne peut compter que sur 58% contre Zemmour et seulement 55% contre Le Pen. La course est donc ouverte.

Il ne fait aucun doute que Zemmour donne le ton. Il est entré en campagne électorale cet été et a depuis grimpé dans les sondages. Ses idées ont fait sensation, en même temps il a été accusé d’être raciste, islamophobe, sexiste et homophobe – il a été étiqueté avec à peu près tous les « ismes » imaginables. Ses vues dures sur l’immigration, l’islam et l’Union européenne (Zemmour plaide pour le départ de la France) ont visiblement surpris les autres candidats. En réponse, ils l’imitent ou l’attaquent.

L’attitude initialement ambivalente de Le Pen envers Zemmour, dont le nombre de sondages est tombé comme une pierre, s’est transformée en une franche hostilité. En fait, jusqu’à récemment, elle l’avait rejeté comme un farceur, mais s’est félicitée de sa participation à la course en disant : « Je suis toujours heureuse qu’il y ait des candidats supplémentaires qui commencent à dire ce que nous disons depuis 20 ans. Il y a toujours eu des candidats marginaux. « Maintenant, elle ne salue plus sa candidature et passe à l’attaque. Le Pen a récemment affirmé que Zemmour avait « un problème avec les femmes ». Pour preuve, elle cite un livre provocateur qu’il a écrit en 2006, dans ce qu’il a fait valoir que les femmes ont une attirance innée pour « le vainqueur masculin ». Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes françaises ont couché avec les Allemands, puis avec les Américains.

Mais tandis que Le Pen essaie de présenter Zemmour comme un misogyne – et a donc peut-être choisi une tactique qui pourrait étayer son attirance – d’autres préfèrent essayer de l’imiter. Personne ne le fait plus clairement que les candidats potentiels parmi les candidats traditionnels de centre-droit. Xavier Bertrand, qui est considéré comme le favori à la candidature dans ce camp, a commencé sa campagne cette semaine avec l’annonce que Zemmour avait faite depuis de nombreuses années qu’il souhaitait maîtriser l’immigration. Bertrand soutient que plus personne n’est aux commandes. La France est exposée à une immigration dont plus personne ne veut. Il est donc impératif de reprendre le contrôle. Le principal rival de Bertrand, Michel Barnier, le négociateur de l’Union européenne pour le Brexit, a récemment déclaré vouloir armer tous les policiers locaux et « expulser tous les étrangers qui constituent une menace sérieuse pour l’ordre public » dans la lutte contre l’islam radical. Tout cela ressemble beaucoup à Zemmour.

Le président Macron semble également suffisamment secoué par le sondage pour affiner ses contours avec des demandes similaires. En fait, on pense que la récente confrontation de Macron avec le Royaume-Uni au sujet des droits de pêche visait en grande partie à conjurer la menace croissante de Zemmour et Le Pen. Et maintenant, lui aussi critique la menace posée par le « séparatisme islamique » et déclare que le problème est « que l’islam est une idéologie qui prétend que ses propres lois doivent prévaloir sur celles de la république ». Il semble que l’ombre de Zemmour se soit également installée sur l’Élysée.

Il est incroyable que pendant tout ce temps, Zemmour n’ait pas lui-même officiellement déclaré sa candidature. Mais la semaine dernière, il a donné son signal le plus fort jusqu’à présent qu’il prendrait le départ de la course lorsqu’il a annoncé : « Tout est prêt. Je n’ai qu’à décider et appuyer sur le bouton. Je décide quand et comment. « Je vais être candidat à la présidentielle, beaucoup de gens qui veulent que je sois président de la république. Je ne vais pas laisser tomber ces gens. »

Qu’il soit ou non officiellement en lice n’a cependant pas vraiment d’importance pour le moment, car c’est clairement lui qui dirige l’agenda et fait tourner la roue politique vers la droite. En fait, tous les autres candidats potentiels dansent sur son air, soit en l’attaquant et en lui donnant ainsi encore plus de publicité, soit en essayant de « surenchérir » sur Zemmour. Cette tactique est insensée à mon avis car elle pousse le débat sur son territoire et il gagnera toujours sur ces questions car il couvre ces sujets à la télévision depuis des années.

En fin de compte, on peut s’attendre à ce qu’il reçoive un nouveau coup de pouce dans les sondages s’il déclare vraiment sa candidature. La course pour emménager à l’Elysée à la nouvelle année est donc encore totalement ouverte. Nous pourrions bien être à l’aube d’une nouvelle révolution française.

RT DE s’efforce d’obtenir un large éventail d’opinions. Les contributions des invités et les articles d’opinion ne doivent pas nécessairement refléter le point de vue de l’équipe éditoriale.

Traduit de l’anglais.

Paul A. Nuttall est historien, auteur et ancien homme politique. Il a été membre du Parlement européen de 2009 à 2019 et éminent militant du Brexit.

Quand comprendra-t-on que l’immigration est surtout créée par le système capitaliste prédateur et guerrier géré par les mondialistes eugénistes qui bombarde et massacre tout ce qui bouge à travers le monde et génère de l’instabilité chronique pour s’emparer des richesses et des ressources naturelles que possèdent les peuples et les nations attaquées comme en Libye, en Côte d’Ivoire, en Syrie, en Éthiopie, en Irak, au Mali, en Centrafrique, au Yémen et autres pays? Même les sanctions économiques injustes dans certaines parties du monde comme Cuba ou le Venezuela peuvent générer de la pauvreté et provoquer une immigration économique massive incontrôlée à côté de l’immigration politique mentionnée ci-dessus. Pourquoi la classe politique française ment-elle au peuple français et fait de la démagogie alors que les populations sont soumises à l’une des barbaries que le monde n’ait jamais connues avec l’empoisonnement des populations par des armes biologiques de destruction massive déguisées en « vaccins » COVID-19 et bientôt d’autres types de virus et maladies fabriquées en laboratoires? Pourquoi ne dit-on pas aux populations que cette crise sanitaire criminelle a augmenté fortement la fortune de la plus petite minorité des plus riches en France et dans le monde et a appauvri considérablement la plus grande majorité de la population française et mondiale? Pourquoi ne dit-on pas à la population ruinée que la répartition de la richesse est inexistante et que les plus riches s’accaparent toujours de l’essentiel des richesses créées? Car en disant cela, les populations détermineraient elles-mêmes l’origine de leurs problèmes et découvriraient qu’elles sont manipulées par la plus petite minorité des plus riches qui corrompent les hommes politiques pour servir leurs intérêts, contrôler l’appareil de l’État, s’emparer des richesses communes et les éliminer sournoisement de la façon la plus cynique qui puisse exister.. Jean de Dieu MOSSINGUE MIRASTNEWS

L’infirmière Nicole Landers revient à SGT Report avec quelques mises à jour vitales, y compris les mesures immédiates que vous devez prendre dès maintenant AVANT d’être hospitalisé – pour les empêcher de vous tuer ou de tuer quelqu’un que vous aimez.

MESURES À PRENDRE AVANT L’HOSPITALISATION :

Décès par « vaccin » au Royaume-Uni, 5G et augmentation des douleurs menstruelles chez les jeunes femmes et filles

Sons Of Liberty: https://www.bitchute.com/channel/sonsofliberty1776ad/

Les décès liés aux injections COVID au Royaume-Uni augmentent à un rythme alarmant. La 5G est également en cours de déploiement et nous constatons une augmentation des douleurs menstruelles chez les jeunes femmes et les filles. Kate Shemirani, experte en santé et bien-être de Sons of Liberty, et Mark Steele, expert en armes, se joignent à moi dans cet épisode pour tout décomposer.

SI POUR QUELQUE RAISON CETTE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉO NE FONCTIONNE PAS OU EST LENTE À CHARGER POUR UNE RAISON INCONNUE, J’AI TÉLÉCHARGE LA MÊME VIDÉO SUR UNE AUTRE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉO. CLIQUEZ CI-DESSOUS POUR VOIR :

https://ugetube.com/watch/Cmf9XUptBzj6BBi

ÉCOLE DU MICHIGAN FERMÉE – DÉCIMÉE PAR DES RAPPELS (BOOSTERS) MORTELS

Des dénonciateurs s’expriment sur les blessures causées par le vaccin COVID-19 (long)

AustralianMedicalProfessionalsSociety: https://rumble.com/user/AustralianMedicalProfessionalsSociety

https://rumble.com/vp3h2w-whistleblowers-speak-on-covid-19-vaccine-injuries-long.html

Les dénonciateurs parlent des blessures et des gags dus aux vaccins COVID-19 à ARNm par les régulateurs.

Cette vidéo n’a pas été produite par l’AMPS mais est publiée alors que l’association dénonce avec véhémence la censure des professionnels de la santé par l’AHPRA, la TGA et d’autres régulateurs.

LA MORT LENTE EXPOSÉE ! – Événement de dépopulation mondiale – Jerry Day s’exprime !

Josh Sigurdson s’entretient avec Jerry Day, un producteur lauréat d’un Emmy et activiste YouTube qui a couvert des problèmes tels que les compteurs intelligents, la 5G et les façons dont les gouvernements du monde nous tuent lentement depuis plus d’une décennie.

Dans cette vidéo, nous parlons de la mise à mort lente et de la méthode utilisée par l’État et les gouvernements du monde entier pour tuer lentement la plus grande partie de la population sous couvert de sécurité, de santé et de commodité.

Les gouvernements du monde mènent actuellement une guerre contre l’humanité et ils ont exposé leurs plans au grand jour quant à ce qu’ils souhaitent faire aux humains d’ici 2030, comme l’Agenda 2030 des Nations Unies le promeut si bien, plus de 60% de l’humanité doit être anéanti d’ici cette année-là.

Des compteurs intelligents à la 5G. Des vaccins aux crédits carbone. L’agenda est pleinement mis en œuvre en ce moment et c’est à nous de résister ou de succomber.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur WAM !

Comme le fait souvent Bill Gates, le directeur général de l’OMS a « prédit » une pandémie mondiale de grippe en septembre 2019

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a remarquablement «prédit» en septembre 2019 qu’une pandémie mondiale de grippe n’est qu’une question de temps. Ce discours a été prononcé lors du lancement du rapport intitulé « Un monde en danger » développé par le nouveau « Global Preparedness Monitoring Board » (GPMB), une coentreprise de l’Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale. Certains rapports révélateurs ont été publiés le même mois sous la bannière du GPMB par le Johns Hopkins Center for Health Security (c’est l’Université Johns Hopkins qui a organisé l’événement 201 moins d’un mois après le discours de Tedros), le Wellcome Trust et la Banque mondiale. Grouper.

Le Ministre des Affaires Étrangères israélien Yair LAPID A SIMULÉ UN FAUX VACCIN COVID !!!

PREUVE que Le FM israélien Yair Lapid (יָאִיר לַפִּיד) N’A PAS REÇU L’injection. Cette vidéo a été publiée par Lapid sur sa chaîne TikTok et analysée en Israël. Regardez et voyez par vous-mêmes. La seringue se met VIDE (toute blanche).

Le rappel de la mort prenant effet, les idiots ont tendance à voir que c’est normal, combien ont été assassinés ?

MARK STEELE CHANNEL, [13.11.2021 17:29] [Vidéo] LE BOOSTER DE MORT PREND EFFET – LES IDIOTS ONT TENDANCE À VOIR CELA COMME NORMAL – COMBIEN ONT-ILS ASSASSINÉ – SOYEZ LA RÉSISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK https://t.me/marksteele5g/3931 & MARK STEELE CHANNEL, [13.11.2021 17:32] [Vidéo] ILS CONTINUENT À TUER – SOYEZ LA RÉSISTANCE WWW.SAVEUSNOW.ORG.UK https://t.me/marksteele5g/3932

Manifestation massive de plus de 100 000 personnes à Melbourne en Australie pour la liberté médicale / contre le vaccin forcé

VIC, Australie : protestations à partir du drone

En savoir plus sur le sujet – Séparatisme islamiste : Macron réagit à un article du Financial Times

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

Source : RT

Un général de la Garde nationale défie le mandat du Pentagone sur le vaccin Covid-19 pour les soldats

Un soldat de l’armée américaine prépare des vaccins Covid-19 pour inoculer des personnes à Miami, en Floride © REUTERS/Marco Bello

Le général de brigade Thomas Mancino a informé les soldats de la Garde nationale sous son commandement en Oklahoma qu’ils peuvent ignorer le mandat du ministère de la Défense sur le vaccin Covid-19 sans aucune répercussion.

Mancino a publié sa note anti-mandat cette semaine peu de temps après avoir été nommé à son poste d’adjudant général de 10 000 soldats de la Garde nationale par le gouverneur Kevin Stitt, un républicain qui a déjà fustigé le mandat de vaccination pour le personnel militaire.

Le mémo du commandant nouvellement nommé de la Garde nationale de l’Oklahoma a été signalé pour la première fois par The Oklahoma vendredi. Il précise qu’« aucune action administrative ou judiciaire négative ne sera prise » contre les soldats qui ont refusé de se faire vacciner.

Le mandat de vaccination pour le personnel militaire américain fait partie de mandats plus larges poussés par l’administration de Joe Biden. Le président est actuellement confronté à des obstacles juridiques pour tenter de mettre en œuvre un mandat pour les employeurs privés de 100 employés ou plus, mais la plupart des employés du gouvernement sont confrontés à des délais pendant l’hiver et pourraient perdre leur emploi s’ils choisissent de ne pas se faire piquer.

Le lieutenant-colonel Geoff Legler, porte-parole de la Garde nationale de l’Oklahoma, a expliqué que la lettre de Mancino permet aux troupes de la Garde nationale de continuer à servir leur État sans la « peur » de perdre leurs positions. Cependant, ces troupes pourraient subir des conséquences si elles devaient fréquenter une école militaire obligatoire ou si elles étaient appelées sur ordre fédéral.

La « protection » fournie par la note, a déclaré Legler, ne fonctionne que « lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur des frontières de l’État ».

Les délais pour les branches militaires varient, mais la plupart doivent être vaccinés avant la nouvelle année. Les troupes de la Garde nationale doivent être complètement vaccinées d’ici juin de l’année prochaine. Un « haut responsable » de la Garde en Oklahoma a déclaré au Washington Post qu’un récent sondage réalisé a montré que 13% des troupes n’étaient pas disposées à se faire vacciner.

Le personnel de la Garde nationale relève davantage du contrôle du gouvernement de l’État, mais fait toujours partie de la force de l’armée américaine. La décision de Mancino pourrait fournir un modèle aux gouverneurs républicains qui cherchent actuellement des moyens de contourner les mandats, bien qu’il reste à voir quelles mesures le ministère de la Défense pourrait ou prendrait contre les soldats de la Garde nationale non vaccinés qui ne peuvent vraisemblablement pas être activés sur ordre fédéral.

John Kirby, attaché de presse du Pentagone, a déclaré dans une déclaration publique qu’il était au courant de la note de Mancino et que les responsables « répondraient au gouverneur de manière appropriée », ajoutant que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin restait inébranlable dans sa position selon laquelle un « vacciné » la force est une force plus prête.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’exprime lors d’une conférence de presse après une visite pour surveiller la production du vaccin COVID-19 par Pfizer / BioNTech dans l’usine de la société pharmaceutique américaine Pfizer à Puurs, en Belgique, le 23 avril, 2021. Source : AFP © John Thys

Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 prévoit que tout citoyen de l’UE a « un accès maximal » à tous les documents en possession de la Commission, du Parlement de l’UE et du Conseil des pays membres devraient être accordés – et de la manière la plus simple possible.

Cependant, comme le rapporte le magazine d’information Spiegel, le traitement réel des documents par la Commission européenne contraste fortement avec les règles de transparence qu’elle s’est imposée. L’auteur du rapport déclare via Twitter :

« La Commission européenne supprime des masses d’e-mails, les SMS et les chats ne sont même pas archivés – car ils sont « de courte durée ». Dans la faille, les SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, ont peut-être également disparu. »

Selon un article du New York Times publié fin avril, les deux hommes avaient été en contact étroit et avaient passé plus d’un mois au téléphone et échangé des SMS sur le contrat annoncé en mai pour la livraison de jusqu’à 1,8 milliard de canettes de le vaccin corona de la société.

Selon Bourla, le patron de Pfizer et le patron de l’UE ont développé « une relation de confiance profonde parce que nous sommes entrés dans des discussions approfondies ». Le résultat en a été le « méga-accord » qui réglemente la livraison de vaccins Pfizer aux pays de l’UE jusqu’en 2023.

La propre formation médicale de Von der Leyen ainsi que la profession de son mari ont manifestement été très utiles dans les négociations. La patronne de l’UE est docteur en médecine et titulaire d’un master en « Santé publique », son mari Heiko von der Leyen est le directeur médical de la société biopharmaceutique américaine Orgenesis Inc., spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et géniques. Bourla a déliré :

« Elle connaissait des détails sur les variantes, elle connaissait des détails sur tout. Cela a rendu la discussion beaucoup plus engageante. »

Un journaliste de Netzpolitik.org était curieux des révélations du patron de Pfizer, et en avril, en référence au règlement n°1049/2001, il a demandé à la Commission européenne de divulguer toutes les communications entre Bourla et von der Leyen.

Joli. Le collègue de Spiegel rend compte de ma question à la Commission concernant les messages texte top-secrets et très importants, dont personne ne sait exactement où ils se trouvent. Ici encore la requête un peu innocente qui a déclenché cela : https://t.co/VyLXvqZLkFhttps://t.co/ExBmtQ2O3b

– Alexander Fanta (@FantaAlexx) 12 novembre 2021

Cependant, la commission a déclaré qu’elle n’était pas en possession de la correspondance. Les SMS et autres messages courts sont « par nature de courte durée et ne contiennent en principe aucune information importante sur la politique, les activités ou les décisions de la Commission », a déclaré la secrétaire générale de la Commission, Ilze Juhansone, selon Spiegel. Les messages courts sont donc « en principe exclus » de la capture de documents. Le magazine a conclu :

« Si la commission veut garder un processus dans l’ignorance, elle utilise simplement WhatsApp. »

Le PDG de Pfizer Albert Bourla (à gauche), la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre belge Alexander De Croo s’expriment lors d’une conférence de presse.John Thys / AFP

L’avocat européen berlinois Alexander Thiele critique les arguments de la Commission. « Je considère que ce déni général de la pertinence politique ou juridique du SMS est plus que discutable d’un point de vue juridique », a déclaré l’avocat. Il est également douteux que la suppression automatique des e-mails non enregistrés soit autorisée.

La question de savoir si les messages de von der Leyen à Bourla ont été supprimés, existent toujours non archivés, ou si la commission ne sait pas, a laissé une porte-parole sans réponse. Cependant, elle a confirmé que les messages courts ne sont toujours généralement pas enregistrés dans le système Ares (le programme d’archivage interne de l’UE). Dans tous les cas, il n’y a actuellement « aucune possibilité technique d’enregistrer des messages courts ».

Selon Spiegel, cela est en contradiction avec les règles internes de la Commission qui ont été rédigées en 2015, qui stipulent que les SMS et les messages similaires doivent être copiés dans un e-mail, scannés ou enregistrés d’une autre manière.

La réponse de votre autorité aux courts messages entre von der Leyen et Bourla a conduit à une plainte et à une enquête ultérieure du Médiateur européen, qui enquête sur la mauvaise administration par les institutions et organes de l’Union européenne. La Médiatrice du Médiateur, la journaliste irlandaise Emily O’Reilly, a écrit à la Commission et à sept autres institutions de l’UE pour leur demander comment elles traitent les documents – en particulier avec les services de chat tels que WhatsApp.

La période de réponse se termine lundi. Selon Spiegel, il y a également eu une réunion entre les gens d’O’Reilly et des représentants de la commission. O’Reilly prévoit de publier un rapport à ce sujet la semaine prochaine.

Pour von der Leyen, les choses pourraient devenir inconfortables : elle devra peut-être faire face à un autre test officiel. La première fois que la chef de la commission a été en détresse en raison de messages courts manquants, c’était fin 2019. À ce moment-là, on a appris que des messages texte avaient été supprimés sur deux de ses téléphones portables professionnels pendant son mandat de ministre fédéral de la Défense. – dont von der Leyen a causé une plainte pénale et des ennuis avec une commission d’enquête du Bundestag, qui avait demandé le SMS comme preuve dans la soi-disant affaire de consultant.

Encore! Apparemment, des masses d’e-mails / messages d’Ursula #vonderLeyen ont été supprimés / non sauvegardés. Cela a également affecté la correspondance avec le patron de #Pfizer sur le contrat d’un milliard de dollars #Biontech. Rappelle l’affaire du consultant. Plus d’informations à ce sujet ici : https://t.co/GJBQAaag9Epic.twitter.com/wH88unQFt1

– Markus Buchheit, #MPE (@BuchheitMarkus) 12 novembre 2021

L’affaire du consultant, qui a également été révélée par les recherches de Spiegel, a révélé une relation népotiste entre des représentants de haut rang du ministère et des consultants externes. Au centre de l’affaire se trouvaient les sociétés McKinsey ou Accenture, qui avaient d’excellents contacts avec le haut du ministère de la Défense, notamment avec la secrétaire d’Etat de l’époque Katrin Suder. Leur patron von der Leyen a laissé Suder faire ce qu’il voulait et n’est pas vraiment non plus intervenu lorsque les premiers griefs ont été connus. Dans l’ensemble, le ministère de la Défense d’Ursula von der Leyen a dépensé un million à trois chiffres en consultants.

Plus sur le sujet – « échec total factuel » – l’opposition confie à von der Leyen la responsabilité globale dans l’affaire du consultant

Traduction : MIRASTNEWS

« Sûr et efficace ». Une compilation des blessés du vaccin sûr et efficace

OUVRIR LA VOIE À UNE AFFAIRE MORTELLE AU VIRUS DE MARBURG – DR. ARIYANA LOVE

SOURCE: www.stewpeters.tv

AVOCAT TÉMOIGNE DE L’AVALANCHE DE CAS DE BLESSURES PAR VACCIN COVID

SOURCE: www.thehighwire.com

Source : RT

HYPOCRITES : les élites mondiales ont généré le double de CO2 pour la dernière conférence annuelle sur le climat

L’hypocrisie climatique des élites est au rendez-vous.

Les élites mondiales ont sauté dans leurs jets privés pour assister à la conférence sur le changement climatique à Glasgow.

Ils l’ont fait tout en faisant la leçon aux gens ordinaires sur leur empreinte carbone.

Le métro britannique :

TENDANCE : EXCLUSIF : falsification potentielle de témoins en tant que Gaige Grosskreutz, le criminel qui a pointé son arme sur Kyle Rittenhouse, a eu deux accusations antérieures rejetées par les procureurs quelques jours seulement avant le procès

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est arrivé dans un Gulfstream de 48 millions de livres sterling, suivi de dizaines d’autres, tous déterminés à discuter de la manière dont nous pouvons limiter notre impact sur l’environnement.

Selon un rapport publié dans MailOnline, plus de 400 jets privés sont arrivés en Écosse pour la conférence, provoquant un embouteillage qui a obligé les avions vides à parcourir 30 miles pour trouver une place pour se garer.

Fondamentalement, l’un des messages émanant des pourparlers sur le climat est que nous devrions tous prendre moins l’avion pour essayer de réduire les émissions.

« MailOnline a observé au moins 52 jets privés atterrissant à Glasgow – alors que les estimations placent le nombre total de vols pour la conférence à 400 », a rapporté le site.

« Les prévisions prudentes suggèrent que la flotte de jets privés arrivant pour la Cop26 va exploser 13 000 tonnes de dioxyde de carbone au total, soit l’équivalent de la quantité consommée par plus de 1 600 Britanniques en un an. »

En partie à cause de cela, l’empreinte carbone de la conférence sur le climat a grimpé en flèche.

La dernière conférence, qui s’est tenue en 2019, a conduit à l’émission de 51 101 tonnes de CO2 dans l’air.

La conférence de cette année a émis 102 500 tonnes de CO2.

Ça a doublé !

Le Washington Free Beacon a rapporté :

Les émissions de carbone associées au sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow ont plus que doublé depuis la dernière conférence, selon un rapport commandé par le gouvernement britannique.

On estime que la conférence, qui se termine vendredi, contribuera à l’émission d’environ 102 500 tonnes métriques de CO2e, une mesure des émissions de gaz à effet de serre, a rapporté l’Écossais. La majorité de ces émissions provenaient des vols internationaux, alors que les dirigeants mondiaux et les délégués se sont rendus au sommet à bord d’avions privés.

Ces émissions projetaient plus du double de l’empreinte carbone de la dernière conférence, qui s’est tenue à Madrid en 2019. Ce sommet n’a conduit qu’à l’émission de 51 101 tonnes de CO2e.

…

Les militants écologistes et les critiques ont critiqué la conférence pour les émissions brutes créées par les voyages en avion.

« Si la COP26 doit apporter le changement audacieux nécessaire, alors les personnes impliquées devraient montrer l’exemple », a déclaré une porte-parole du Parti travailliste écossais. « Les émissions provenant des voyages allaient toujours être inévitables, mais cette augmentation brutale fera sans aucun doute sourciller certains. »

Joe Biden était tellement inquiet du réchauffement climatique qu’il a été aperçu en train de s’endormir pendant la conférence.

Trump s’en est moqué : The Gateway Pundit

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Gateway Pundit