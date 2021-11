Les États-Unis développent de nouveaux virus mortels génétiquement modifiés, y compris MOUSEPOX et MONKEYPOX… seront-ils utilisés pour exiger PLUS de VACCINS au nom de la « sécurité publique ? »

La variole de la souris est une maladie causée par un virus qui attaque les tissus mous des souris, y compris une forme aiguë d’infection qui entraîne un taux de mortalité élevé. La maladie est apparentée au virus de la variole et a été soigneusement étudiée et analysée par des scientifiques australiens, qui ont reconnu que le virus était un virus spécifique à la souris des virus de la variole des mammifères. Cela n’a jamais été un problème aux États-Unis, jusqu’à ce que le gouvernement américain finance un scientifique en 2003 pour créer délibérément une forme hautement mortelle de variole de la souris appelée variole de la souris modifiée, en utilisant la modification génétique (GM), également connue sous le nom de génie génétique.

Aucun médicament antiviral ou vaccin ne fonctionne contre cette variole GM mortelle. Causée par le virus variolique spécifique à l’homme, la variole de la souris fait maintenant craindre que la technologie ne permette son utilisation à des fins de guerre biologique. La variole de la souris modifiée sera-t-elle « accidentellement » libérée aux États-Unis, pour ajouter au chaos de Covid ? Est-ce qu’un « vaccin à ARNm de la toxine de la souris » suivra comme nouvelle forme de lutte antiparasitaire ?

Une équipe de recherche australienne crée accidentellement un virus avec un taux de mortalité de 100% alors qu’il efface une partie clé du système immunitaire

Bien que la variole de la souris n’affecte pas les humains, le [virus de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19 non plus avant qu’il ne reçoive un «gain de fonction» et qu’il soit génétiquement modifié pour cibler et attaquer spécifiquement les tissus pulmonaires humains. La variole de la souris modifiée pourrait facilement être utilisée dans la guerre biologique par l’infâme CCP ou l’insidieux CDC, ou les deux. Étroitement liée à la variole, la variole de la souris modifiée est en train d’être adaptée pour être beaucoup plus mortelle, tout comme le virus de la grippe chinoise.

Les chercheurs australiens ont affirmé n’avoir « aucune intention » de produire ce virus mortel. Il s’agissait juste de lutter contre les parasites (un autre nom pour le contrôle des populations). L’un des chercheurs, qui travaillait auparavant sur le programme soviétique de guerre germinale, a déclaré que c’était un bon moyen de montrer comment la variole pouvait être modifiée pour la rendre « plus virulente ». Sûr. La recherche et la modification du virus se sont concentrées sur la stimulation des anticorps qui tuent les œufs de souris, rendant les animaux infertiles.

Le virus était le transporteur, un véhicule, pour implanter des «protéines» d’œufs (pensez aux protéines de pointe dans un vaccin) dans des souris pour déclencher cette réponse anticorps. Trouver? Ils ont découvert que le virus de la variole de la souris modifié qu’ils avaient créé supprimait complètement le bras du système immunitaire qui combat l’infection virale. Ensuite, ils vont travailler sur le « virus de la variole », qui infecte un très large éventail d’animaux, y compris les humains.

Les infections bénignes pour les humains deviendront-elles soudainement mortelles en raison de scientifiques voyous dans les laboratoires qui cherchent comment rendre les virus animaux mortels pour les humains ? Pourquoi étudient-ils même cela? Ils vous diront d’empêcher la guerre biologique, mais ils créent une guerre biologique via des accidents, des vols et d’autres bio-terroristes (CCP et CDC) s’emparant de ces nouvelles créations.

Comment prévenir la variole du singe génétiquement modifiée ? Évitez tout contact avec les animaux qui pourraient l’héberger, comme les morts dans les régions où la variole du singe est fréquente. Évitez également les matériaux de litière où ces animaux malades pourraient être gardés. Monkeypox provoque de graves lésions cutanées qui laissent des cicatrices, et il a un taux de mortalité élevé de tuer 1 victime sur 6.

La variole du singe est une zoonose virale courante dans les forêts tropicales humides, mais elle est transportée dans d’autres régions du monde par les animaux et les humains (via les rongeurs et les primates). La transmission interhumaine se fait par le biais de gouttelettes respiratoires et d’autres fluides corporels. [Cela] Semble familier? Environ une personne sur dix meurt en attrapant la variole du singe, la plupart de ces décès survenant chez les jeunes.

Bien qu’un nouveau vaccin de «troisième génération» soit maintenant approuvé pour prévenir la variole du singe (avec un taux de réussite de 85 %) ainsi que la variole, il n’est pas disponible pour le secteur public. Cliniquement, la variole du singe n’est pas aussi grave que la variole, mais la modification génétique peut tout changer. Les cas humains de variole du singe remontent à 1970 et ont été rapportés par une douzaine de pays africains différents.

Au cours des 4 dernières années, la variole du singe a été importée en Israël, au Royaume-Uni et à Singapour par des voyageurs en provenance du Nigeria, dont un agent de santé, qui n’ont présenté de symptômes qu’après leur arrivée.

Préparez-vous à ce que davantage de virus animaux «à gain de fonction» soient «accidentellement» libérés ou «volés» dans les laboratoires communistes [et capitalistes – MIRASTNEWS] de la planète. Alors surveillez également les « vaccins » mutants qui sont censés vous empêcher d’avoir un si « mauvais cas » de variole de la souris et de la variole du singe GM-2022. Pour obtenir les meilleures nouvelles de la vérité sur votre connexion Internet, accédez à Pandemic.news, car il ne faut pas un scientifique ou un médecin pour voir que les vaccins Covid, le Remdesivir, les masques, les ventilateurs et les mauvais conseils du CDC ont créé leur propre pandémie.

L’injection Covid de Pfizer a détruit toute la vie et la carrière du champion américain de vélo de montagne

Kyle Warner, un vététiste professionnel de 29 ans et champion des États-Unis, a vu sa vie et sa carrière ruinées par le vaccin (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan de Pfizer.

Le triple vainqueur du titre national d’Enduro s’est récemment manifesté pour tout dire sur la façon dont sa santé avait été détruite par les injections de Fauci Flu, le laissant avec une péricardite, un POTS et une arthrite réactive.

Inutile de dire que la carrière de Warner est maintenant terminée.

« Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et été compréhensifs pour m’exprimer sur cette question », a écrit Warner dans un post Instagram. « Beaucoup d’entre vous me connaissent comme un gars assez raisonnable et attentionné et je n’ai jamais eu l’intention de faire partie de toute cette conversation. »

« Cependant, après mon expérience cet été et en écoutant littéralement des milliers d’histoires similaires, j’ai l’impression que je dois défendre les personnes qui ne peuvent pas ou n’ont pas accès à la même plate-forme. »

Warner a souligné que ses blessures vaccinales ne sont pas politiques. Elles sont personnelles parce qu’elles sont réelles et qu’elles ont ruiné sa vie (Connexes: CovidVaccineVictims.com documente des histoires déchirantes de blessures et de décès liés au vaccin.)

« Je veux le meilleur pour le monde et pour l’humanité et cela me brise le cœur de voir des gens souffrir de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.

« La semaine dernière à D.C. a considérablement ébranlé ma vision du monde, et cela m’a fait réaliser à quel point nous, les êtres humains moyens, avons besoin de nous rassembler et de nous défendre les uns les autres. »

Warner a exhorté ses abonnés et ses fans à écouter son histoire et les histoires des autres « avant de juger ou d’étiqueter ». Il dit qu’il n’est qu’un mec moyen « qui se soucie des autres et veut que le gouvernement reconnaisse et soutienne ce qui se passe réellement ».

Warner pense que le vaccin de Pfizer a été injecté dans ses vaisseaux sanguins plutôt que dans ses tissus musculaires

Le pire des symptômes de Warner est apparu après sa deuxième dose de Pfizer, ce qui l’a amené à développer de nombreuses maladies chroniques graves dont il continue de souffrir.

Dans une interview avec le Dr John Campbell en octobre, Warner a expliqué comment il se sentait immédiatement après avoir reçu cette deuxième injection.

«Dès qu’ils l’ont injecté, j’ai eu un étrange goût salin métallique dans la bouche. J’ai demandé au gars: « Est-ce normal? » et il a dit non, ils n’en entendent pas beaucoup parler », a révélé Warner.

« Le fait que le clinicien ne reconnaisse pas qu’un goût métallique dans la bouche pourrait être le signe d’une administration intravasculaire par inadvertance me préoccupe car ce qui se passe, c’est que si le vaccin pénètre dans votre muscle, il reste dans votre muscle, et il va prendre une demi-heure pour être absorbé systématiquement, ou beaucoup plus longtemps que cela.

Warner a expliqué que si le contenu d’un vaccin est distribué dans un vaisseau sanguin, un goût métallique apparaît presque immédiatement. Le fait que cela soit arrivé à Warner lui a fait croire que l’injection de Pfizer avait été administrée dans ses veines.

« Fondamentalement, vous avez une réaction inflammatoire dans votre cœur et dans vos articulations plutôt que dans votre bras », a-t-il déclaré.

Peu de temps après, Warner a également développé des réactions étranges dans son cœur, notamment une accélération du rythme cardiaque. Warner a observé cela parce que le suivi de sa fréquence cardiaque fait partie de la façon dont il reste en forme pour le vélo de montagne.

Malheureusement, la seule raison pour laquelle Warner s’est même fait injecter est qu’il veut continuer à voyager à l’étranger. S’il n’y avait pas eu de mandats en place, il n’aurait jamais pris le vaccin du tout.

Warner s’est récemment rendu à Washington, D.C., pour participer à une conférence sur les effets indésirables des injections COVID, qui sont systématiquement ignorés par les responsables gouvernementaux.

La dernière couverture de l’actualité sur les blessures et les décès liés aux injections de la grippe Fauci peut être consultée sur ChemicalViolence.com.

L’ALLEMAGNE REMET UN PRIX AU PDG DE PFIZER, MALGRÉ UN NOMBRE RECORD DE MORTS ET DE BLESSÉS

Source : Alien.Wars. Accrochez-les tous. Ces meurtriers doivent partir.

Taïwan arrête le déploiement de la deuxième dose de Pfizer pour les adolescents en raison de problèmes cardiaques généralisés

Tant de jeunes développent une myocardite et d’autres problèmes cardiaques associés à la première dose de vaccin contre le coronavirus Pfizer Wuhan (COVID-19) que le gouvernement de Taïwan a interrompu l’administration de la deuxième dose.

Contrairement aux États-Unis qui ne se soucient que de l’argent, que toute vie humaine soit maudite, Taïwan a décidé qu’il était tout simplement trop risqué de continuer à injecter des vaccins contre la grippe Fauci à des adolescents. Et le pays n’envisage même pas d’injecter le poison aux enfants de moins de 12 ans.

Jusqu’à ce que ce problème avec la deuxième dose soit officiellement réglé, les autorités sanitaires taïwanaises ont indiqué que les enfants âgés de cinq à 11 ans ne seraient même pas considérés comme candidats aux injections.

Le Dr Anthony Hinton du National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a mis en garde contre tout cela, suggérant que 20 pour cent des enfants vaccinés mourront après deux ans et 50 pour cent après cinq ans.

C’est un holocauste médical aux proportions indicibles, en d’autres termes, et Taïwan n’en a rien (si seulement les Américains pouvaient être aussi chanceux).

« La frénésie de santé publique pour vacciner les enfants est l’exemple ultime de processus à tout prix, le volant tournant toujours plus vite, détaché de la réalité », écrit Alex Berenson sur son Substack à propos de la folie de ce qui se passe ici aux États-Unis.

« Je le répète : si vous laissez votre adolescent en bonne santé – et encore moins votre enfant en bonne santé – recevoir ce vaccin, vous êtes fou. »

Injecter des vaccins COVID à vos enfants revient à les assassiner

Gardez à l’esprit que les enfants ont zéro pour cent de chance, statistiquement parlant, de mourir ou même de tomber malades du virus chinois. Zut, prouvez que ledit virus existe même et alors nous pourrons parler.

Jusque-là, les parents doivent vraiment être fous pour soumettre leurs enfants à cette folie. Taïwan l’a compris, mais beaucoup en Occident, comme l’ont démontré leurs dirigeants élus (sélectionnés ?), sont encore terriblement dans l’ignorance de ce qui se passe ici.

Comment sommes-nous passés de « deux semaines à une courbe aplatie » pour injecter à chaque enfant de la planète des médicaments expérimentaux de modification génétique ? Et plus important encore, pourquoi le grand public supporte-t-il tout cela en premier lieu ?

Bien sûr, certains parents se battent. Mais ils sont l’exception plutôt que la règle. Dans le même temps, certains parents font la queue le plus tôt possible pour faire injecter leurs petits à « la vitesse de la chaîne », croyant que ces médicaments les « sauveront » des germes chinois.

Le processus d’abêtissement semble presque terminé, et le génocide de masse qui s’ensuit enseignera certainement à tous ceux qui y ont cru une leçon bien nécessaire sur les raisons pour lesquelles ce n’est jamais une bonne idée de donner au gouvernement un pouvoir et un contrôle total sur votre corps.

« Je sais que nous ne sommes pas d’accord sur le sujet de l’avortement », a écrit un commentateur sur le blog de Berenson, apparemment favorable à l’avortement.

« Cependant, considérez qu’une fois qu’un parti politique non seulement approuve, mais célèbre (criez votre avortement) le meurtre des plus vulnérables de notre société, il est clair qu’il sacrifiera des enfants de tout âge pour le pouvoir et le contrôle. »

Un autre a répondu à ce commentaire en disant qu’il était « absolument correct » et une observation astucieuse, si seulement plus de gens réfléchissaient à cela.

« Nous sommes dans ce pétrin parce que la croyance en la sainteté de la vie n’existe plus même au sein de l’Église catholique », a ajouté cette même personne. « Cette croyance est la seule chose dont je me souvienne de tous ces cours de religion à l’école catholique, mais apparemment ce n’est plus une doctrine que l’Église enseigne ou dont elle parle. »

Les dernières nouvelles sur les blessures et les décès causés par les injections de COVID-19 sont disponibles sur Genocide.news.

