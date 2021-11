Des documents montrent que Bill Gates a donné 319 millions de dollars aux médias + Objectif : Santé – Molnupiravir : Le nouveau médicament anti-Covid de Merck est pire que vous ne le pensiez

SOURCE : MINT PRESS

SEATTLE – Jusqu’à son récent divorce désordonné, Bill Gates bénéficiait d’une sorte de laissez-passer gratuit dans les médias d’entreprise. Généralement présenté comme un gentil nerd qui veut sauver le monde, le cofondateur de Microsoft a même été surnommé sans ironie « Saint Bill » par The Guardian.

Alors que les empires médiatiques d’autres milliardaires sont relativement bien connus, la mesure dans laquelle l’argent de Gates garantit le paysage médiatique moderne ne l’est pas. Après avoir trié plus de 30 000 subventions individuelles, MintPress peut révéler que la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) a fait plus de 300 millions de dollars de dons pour financer des projets médiatiques.

Les destinataires de cet argent comprennent bon nombre des médias les plus importants des États-Unis, notamment CNN, NBC, NPR, PBS et The Atlantic. Gates parraine également une myriade d’organisations étrangères influentes, dont la BBC, The Guardian, The Financial Times et The Daily Telegraph au Royaume-Uni ; des journaux européens de premier plan tels que Le Monde (France), Der Spiegel (Allemagne) et El País (Espagne) ; ainsi que de grands diffuseurs mondiaux comme Al-Jazeera.

L’argent de la Fondation Gates destiné aux programmes médiatiques a été divisé en plusieurs sections, présentées par ordre numérique décroissant, et comprend un lien vers la subvention correspondante sur le site Web de l’organisation.

Récompenses directement aux médias :

NPR – 24 663 066 $

The Guardian (y compris TheGuardian.org) – 12 951 391 $

Médias publics en cascade – Cascade Public Media – 10 895 016 $

Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org) – 7 719 113 $

The Conversation – 6 664 271 $

Univision – 5 924 043 $

Der Spiegel (Allemagne) – 5 437 294 $

Project Syndicate – 5 280 186 $

Education Week – 4 898 240 $

WETA – 4 529 400 $

NBCUniversal Media – 4 373 500 $

Nation Media Group (Kenya) – 4 073 194 $

Le Monde (France) – 4 014 512 $

Bhekisisa (Afrique du Sud) – 3 990 182 $

El País – 3 968 184 $

BBC – 3 668 657 $

CNN – 3 600 000 $

KCET – 3 520 703 $

Population Communications International (population.org) – 3 500 000 $

Le Daily Telegraph – 3 446 801 $

Chalkbeat – 2 672 491 $

The Education Post – 2 639 193 $

Rockhopper Productions (Royaume-Uni) – 2 480 392 $

Société de radiodiffusion publique – 2 430 949 $

Upworthy – 2 339 023 $

Financial Times – 2 309 845 $

Les 74 médias – 2 275 344 $

Texas Tribune – 2 317 163 $

Punch (Nigeria) – 2 175 675 $

Nouvelles en profondeur – News Deeply – 1 612 122 $

L’Atlantique – The Atlantic – 1 403 453 $

Radio publique du Minnesota – 1 290 898 $

YR Media – 1 125 000 $

Le nouvel humanitaire – 1 046 457 $

Sheger FM (Éthiopie) – 1 004 600 $

Al-Jazeera – 1 000 000 $

ProPublica – 1 000 000 $

Médias publics croisés – Crosscut Public Media – 810 000 $

Magazine Grist – 750 000 $

Kurzgesagt – 570 000 $

Société de radiodiffusion éducative – Educational Broadcasting Corp – 506 504 $

Classical 98,1 – 500 000 $

PBS – 499 997 $

Gannett – 499 651 $

Mail and Guardian (Afrique du Sud) – 492 974 $

À l’intérieur de l’enseignement supérieur – Inside Higher Ed – 439 910 $

BusinessDay (Nigéria) – 416 900 $

Medium.com – 412 000 $

Nutopia – 350 000 $

Independent Television Broadcasting Inc. – 300 000 $

Service de télévision indépendant, Inc. – 300 000 $

Caixin Media (Chine) – 250 000 $

Service d’information du Pacifique – Pacific News Service – 225 000 $

Journal national – 220 638 $

Chronique de l’enseignement supérieur – 149 994 $

Belle et Wissell, Co 100 000 $

Fiducie médiatique – 100 000 $

Radio publique de New York – 77 290 $

KUOW – Radio publique Puget Sound – 5 310 $

Ensemble, ces dons totalisent 166 216 526 $. L’argent est généralement dirigé vers des problèmes proches du cœur de Gates. Par exemple, la subvention de 3,6 millions de dollars de CNN a été consacrée à « un reportage sur l’égalité des sexes avec un accent particulier sur les pays les moins avancés, en produisant du journalisme sur les inégalités quotidiennes subies par les femmes et les filles à travers le monde », tandis que le Texas Tribune a reçu des millions pour « accroître la sensibilisation et l’engagement du public sur les questions de réforme de l’éducation au Texas. » Étant donné que Bill est l’un des plus fervents partisans des écoles à charte, un cynique pourrait interpréter cela comme une propagande pro-entreprise des écoles à charte dans les médias, déguisée en reportage objectif.

La Fondation Gates a également donné près de 63 millions de dollars à des organisations caritatives étroitement liées aux grands médias, dont près de 53 millions de dollars à BBC Media Action, plus de 9 millions de dollars à la Staying Alive Foundation de MTV et 1 million de dollars au New York Times Neediest Causes Fund. Bien qu’ils ne financent pas spécifiquement le journalisme, les dons à la branche philanthropique d’un acteur multimédia doivent tout de même être notés.

Gates continue également de souscrire à un vaste réseau de centres de journalisme d’investigation, totalisant un peu plus de 38 millions de dollars, dont plus de la moitié sont allés au Centre international des journalistes basé à Washington pour étendre et développer les médias africains.

Ces centres comprennent :

Centre international des journalistes – 20 436 938 $

Premium Times Center for Investigative Journalism (Nigéria) – 3 800 357 $

Le Pulitzer Center for Crisis Reporting – 2 432 552 $

Fondation EurActiv Politech – 2 368 300 $

Fondation internationale des médias des femmes – 1 500 000 $

Centre de reportage d’enquête – 1 446 639 $

Institut InterMedia Survey – 1 297 545 $

Le Bureau du journalisme d’investigation – 1 068 169 $

Réseau Internews – 985 126 $

Centre des médias du Consortium des communications – 858 000 $

Institute for Nonprofit News – 650 021 $

Le Poynter Institute for Media Studies – 382 997 $

Centre Wole Soyinka pour le journalisme d’investigation (Nigéria) – 360 211 $

Institut d’études avancées en journalisme – 254 500 $

Forum mondial pour le développement des médias (Belgique) – 124 823 $

Mississippi Center for Investigative Reporting – 100 000 $

En plus de cela, la Fondation Gates offre également de l’argent aux associations de presse et de journalisme, à hauteur d’au moins 12 millions de dollars. Par exemple, la National Newspaper Publishers Association — un groupe représentant plus de 200 points de vente — a reçu 3,2 millions de dollars.

La liste de ces organisations comprend :

Association des écrivains en éducation – 5 938 475 $

Association nationale des éditeurs de journaux – 3 249 176 $

Fondation nationale de la presse – 1 916 172 $

Conseil de presse de Washington – Washington News Council – 698 200 $

Fondation de l’American Society of News Editors – 250 000 $

Comité des journalistes pour la liberté de la presse – 25 000 $

Cela porte notre total cumulé à 216,4 millions de dollars.

La fondation finance également la formation directe de journalistes du monde entier, sous forme de bourses, de cours et d’ateliers. Aujourd’hui, il est possible pour un individu de suivre une formation de journaliste grâce à une subvention de la Fondation Gates, de trouver du travail dans un point de vente financé par Gates et d’appartenir à une association de presse financée par Gates. Cela est particulièrement vrai des journalistes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement mondial, ceux dans lesquels Gates lui-même est le plus actif et où l’examen minutieux des actions et des motivations du milliardaire est le plus nécessaire.

Les subventions de la Fondation Gates relatives à l’instruction des journalistes comprennent :

Université Johns Hopkins – 1 866 408 $

Teachers College, Columbia University – 1 462 500 $

Université de Californie à Berkeley – 767 800 $

Université Tsinghua (Chine) – 450 000 $

Université de Seattle – 414 524 $

Institut d’études avancées en journalisme – 254 500 $

Université de Rhodes (Afrique du Sud) – 189 000 $

Université d’État de Montclair – 160 538 $

Fondation universitaire panatlantique – 130 718 $

Organisation mondiale de la santé – 38 403 $

Le projet Aftermath – 15 435 $

La BMGF finance également un large éventail de campagnes médiatiques spécifiques à travers le monde. Par exemple, depuis 2014, elle a fait un don de 5,7 millions de dollars à la Population Foundation of India afin de créer des pièces de théâtre qui promeuvent la santé sexuelle et reproductive, dans le but d’augmenter les méthodes de planification familiale en Asie du Sud. Pendant ce temps, il a alloué plus de 3,5 millions de dollars à une organisation sénégalaise pour développer des émissions de radio et du contenu en ligne contenant des informations sur la santé. Les partisans considèrent que cela aide des médias gravement sous-financés, tandis que les opposants pourraient considérer qu’il s’agit d’un milliardaire utilisant son argent pour diffuser ses idées et ses opinions dans la presse.

Projets médias soutenus par la Fondation Gates :

Centre européen de journalisme – 20 060 048 $

Entraide universitaire mondiale du Canada – 12 127 622 $

Histoire bien racontée limitée – Well Told Story Limited – 9 870 333 $

Solutions Journalism Inc. – 7 254 755 $

Fondation de l’industrie du divertissement – Entertainment Industry Foundation – 6 688 208 $

Fondation de la population de l’Inde – 5 749 826 $ –

Médias participants – Participant Media – 3 914 207 $

Réseau Africain de l’Éducation pour la santé – 3 561 683 $

Nouvelle Amérique – New America – 3 405 859 $

Fondation AllAfrica – 2 311 529 $

Étapes internationales – Steps International – 2 208 265 $

Centre de plaidoyer et de recherche – 2 200 630 $

L’atelier de sésame – The Sesame Workshop – 2 030 307 $

Institut Panos Afrique de l’Ouest – 1 809 850 $

Laboratoire des villes ouvertes – Open Cities Lab – 1 601 452 $

Université de Harvard – 1 190 527 $

Learning Matters – 1 078 048 $

Centre de recherche Aaron Diamond sur le sida – 981 631 $

Fondation des médias Thomson – 860 628 $

Centre des médias du Consortium des communications – 858 000 $

StoryThings – 799 536 $

Centre de stratégies rurales – 749 945 $

Le nouveau fonds de capital-risque – 700 000 $

Helianthus Media – 575 064 $

Université de Californie du Sud – 550 000 $

Organisation mondiale de la santé – 530 095 $

Phi Delta Kappa International – 446 000 $

Ikana Média – 425 000 $

Fondation de Seattle – 305 000 $

ÉducationNC – 300 000 $

Pékin Guokr Interactive – 300 000 $

Upswell – 246 918 $

L’Académie africaine des sciences – 208 708 $

À la recherche d’applications modernes pour une transformation réelle (SMART) – 201 781 $

Coalition vidéo de la région de la baie – 190 000 $

Fondation PowHERful – 185 953 $

Congrès des parents et des enseignants de la PTA en Floride – 150 000 $

ProSocial – 100 000 $

Université de Boston – 100 000 $

Centre national pour l’apprentissage des familles – 100 000 $

Development Media International – 100 000 $

Université Ahmadu Bello – 100 000 $

Société indonésienne de cybersanté et de télémédecine – 100 000 $

La collaboration des cinéastes – 50 000 $

Fondation pour la radiodiffusion publique en Géorgie Inc. – 25 000 $

SIFF – 13 000 $

Total : 97 315 ​​408 $

319,4 M$ ET (BEAUCOUP) PLUS

Ensemble, ces projets médiatiques parrainés par Gates s’élèvent à un total de 319,4 millions de dollars. Cependant, cette liste non exhaustive présente des lacunes évidentes, ce qui signifie que le chiffre réel est sans aucun doute bien plus élevé. Premièrement, il ne compte pas les sous-subventions, c’est-à-dire l’argent donné par les bénéficiaires aux médias du monde entier. Et tandis que la Fondation Gates favorise un air d’ouverture sur elle-même, il existe en réalité peu d’informations publiques précieuses sur ce qu’il advient de l’argent de chaque subvention, à l’exception d’une courte description d’une ou deux phrases écrite par la fondation elle-même sur son site Web. . Seuls les dons aux organisations de presse elles-mêmes ou aux projets pouvant être identifiés à partir des informations sur le site Web de la Fondation Gates en tant que campagnes médiatiques ont été comptabilisés, ce qui signifie que des milliers de subventions comportant un élément médiatique n’apparaissent pas dans cette liste.

Un exemple est le partenariat de la BMGF avec ViacomCBS, la société qui contrôle CBS News, MTV, VH1, Nickelodeon et BET. Les rapports des médias à l’époque ont noté que la Fondation Gates payait le géant du divertissement pour insérer des informations et des messages d’intérêt public dans sa programmation et que Gates était intervenu pour changer les scénarios dans des émissions populaires comme ER et Law & Order: SVU.

Cependant, lors de la vérification de la base de données des subventions de BMGF, « Viacom » et « CBS » sont introuvables, la subvention probable en question (totalisant plus de 6 millions de dollars) décrivant simplement le projet comme une « campagne d’engagement public visant à améliorer les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires et taux d’achèvement des études postsecondaires visant spécifiquement les parents et les étudiants », ce qui signifie qu’il n’a pas été compté dans le total officiel. Il y a sûrement beaucoup d’autres exemples comme celui-ci. « Pour un organisme de bienfaisance bénéficiant d’un privilège fiscal qui clame si souvent l’importance de la transparence, il est remarquable à quel point la Fondation Gates est extrêmement secrète à propos de ses flux financiers », a déclaré à MintPress Tim Schwab, l’un des rares journalistes d’investigation à avoir scruté le milliardaire de la technologie. .

Ne sont pas non plus incluses les subventions visant à produire des articles pour des revues universitaires. Bien que ces articles ne soient pas destinés à la consommation de masse, ils constituent régulièrement la base d’articles dans la presse grand public et aident à façonner les récits autour de questions clés. La Fondation Gates a largement contribué aux sources universitaires, avec au moins 13,6 millions de dollars consacrés à la création de contenu pour la prestigieuse revue médicale The Lancet.

Et, bien sûr, même l’argent donné aux universités pour des projets purement de recherche finit par se retrouver dans des revues universitaires, et finalement, en aval dans les médias de masse. Les universitaires subissent de fortes pressions pour imprimer leurs résultats dans des revues prestigieuses ; « publier ou périr » est le mantra des départements universitaires. Par conséquent, même ces types de subventions ont un effet sur nos médias. Ni ceux-ci ni les subventions finançant l’impression de livres ou la création de sites Web ne comptent dans le total, bien qu’ils soient aussi des formes de médias.

PROFIL BAS, TENTACULES LONGS

Par rapport à d’autres milliardaires de la technologie, Gates a gardé son profil de contrôleur des médias relativement bas. L’achat du Washington Post par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos pour 250 millions de dollars en 2013 était une forme d’influence médiatique très claire et évidente, tout comme la création par le fondateur d’eBay Pierre Omidyar de First Look Media, la société propriétaire de The Intercept.

Bien qu’ils passent plus inaperçus, Gates et ses entreprises ont accumulé une influence considérable dans les médias. Nous comptons déjà sur des produits appartenant à Microsoft pour la communication (par exemple, Skype, Hotmail), les médias sociaux (LinkedIn) et le divertissement (Microsoft XBox). De plus, le matériel et les logiciels que nous utilisons pour communiquer sont souvent fournis par le Seattleite de 66 ans. Combien de personnes lisant ceci le font sur un téléphone Microsoft Surface ou Windows et le font via le système d’exploitation Windows ? Non seulement cela, Microsoft détient des participations dans des géants des médias tels que Comcast et AT&T. Et le « MS » dans MSNBC signifie Microsoft.

GARDIENS DES PORTES DES MÉDIAS

Le fait que la Fondation Gates finance une partie importante de notre écosystème médiatique entraîne de graves problèmes d’objectivité. « Les subventions de la fondation aux organisations de médias… soulèvent des questions de conflit d’intérêts évidentes : comment les reportages peuvent-ils être impartiaux lorsqu’un acteur majeur tient les cordons de la bourse ? » a écrit le Seattle Times local de Gates en 2011. C’était avant que le journal n’ait accepté l’argent de la BMGF pour financer sa section « laboratoire d’éducation ».

Les recherches de Schwab ont révélé que ce conflit d’intérêts va jusqu’au sommet : deux chroniqueurs du New York Times avaient écrit avec enthousiasme sur la Fondation Gates pendant des années sans révéler qu’ils travaillaient également pour un groupe – le Solutions Journalism Network – qui, comme le montre ci-dessus, a reçu plus de 7 millions de dollars de l’association caritative du milliardaire technologique.

Plus tôt cette année, Schwab a également refusé de co-reporter une histoire sur COVAX pour le Bureau of Investigative Journalism, soupçonnant que l’argent que Gates avait injecté dans le magasin rendrait impossible un reportage précis sur un sujet si proche du cœur de Gates. Effectivement, lorsque l’article a été publié le mois dernier, il a répété l’affirmation selon laquelle Gates avait peu à voir avec l’échec de COVAX, reflétant la position de la BMGF et les citant tout au long. Ce n’est qu’à la toute fin de l’histoire de plus de 5 000 mots qu’il a révélé que l’organisation qu’elle défendait payait les salaires de son personnel.

« Je ne crois pas que Gates ait dit au Bureau of Investigative Journalism quoi écrire. Je pense que le bureau savait implicitement, voire inconsciemment, qu’il devait trouver un moyen de raconter cette histoire qui ne visait pas son bailleur de fonds. Les effets biaisés des conflits financiers sont complexes mais très réels et fiables », a déclaré Schwab, le décrivant comme « une étude de cas sur les périls du journalisme financé par Gates ».

MintPress a également contacté la Fondation Bill et Melinda Gates pour commentaires, mais n’a pas répondu.

Gates, qui a amassé sa fortune en construisant un monopole et en protégeant avec zèle sa propriété intellectuelle, porte une responsabilité importante dans l’échec du déploiement du vaccin contre le coronavirus à travers le monde. Indépendamment du fiasco du COVAX, il a fait pression sur l’Université d’Oxford pour qu’elle ne rende pas son vaccin financé par l’État open source et accessible à tous gratuitement, mais plutôt pour s’associer à la société privée AstraZeneca, une décision qui signifiait que ceux qui ne pouvaient pas payer étaient bloqués. de l’utiliser. Le fait que Gates ait fait plus de 100 dons à l’université, totalisant des centaines de millions de dollars, a probablement joué un rôle dans la décision. À ce jour, moins de 5 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu ne serait-ce qu’une seule dose de vaccin COVID. Le nombre de morts qui en découle est immense.

Malheureusement, bon nombre de ces vraies critiques de Gates et de son réseau sont obscurcies par des théories du complot sauvages et fausses sur des choses telles que l’insertion de puces électroniques dans les vaccins pour contrôler la population. Cela signifie que les véritables critiques du cofondateur de Microsoft sont souvent démonétisées et supprimées de manière algorithmique, ce qui signifie que les médias sont fortement dissuadés de couvrir le sujet, sachant qu’ils perdront probablement de l’argent s’ils le font. Le manque d’examen minutieux du deuxième individu le plus riche du monde alimente à son tour des soupçons étranges.

Gates le mérite certainement. Indépendamment de ses liens profonds et potentiellement de plusieurs décennies avec le tristement célèbre Jeffrey Epstein, ses tentatives pour changer radicalement la société africaine et son investissement dans le géant chimique controversé Monsanto, il est peut-être le principal moteur du mouvement américain des écoles à charte – une tentative de privatiser essentiellement le système éducatif américain. Les écoles à charte sont profondément impopulaires auprès des syndicats d’enseignants, qui voient le mouvement comme une tentative de réduire leur autonomie et de réduire le contrôle public sur la façon dont et ce que l’on enseigne aux enfants.

JUSQU’À LA BANQUE

Dans la plupart des reportages, les dons de Gates sont largement présentés comme des gestes altruistes. Pourtant, beaucoup ont souligné les défauts inhérents à ce modèle, notant que permettre aux milliardaires de décider ce qu’ils font avec leur argent leur permet de définir l’agenda public, leur donnant un pouvoir énorme sur la société. « La philanthropie peut et est utilisée délibérément pour détourner l’attention des différentes formes d’exploitation économique qui sous-tendent les inégalités mondiales aujourd’hui », a déclaré Linsey McGoey, professeur de sociologie à l’Université d’Essex, au Royaume-Uni, et auteur de No Such Thing as a Free Gift : La Fondation Gates et le Prix de la Philanthropie. Elle ajoute:

Le nouveau « philanthrocapitalisme » menace la démocratie en augmentant le pouvoir du secteur des entreprises au détriment des organisations du secteur public, qui sont de plus en plus confrontées à des compressions budgétaires, en partie en rémunérant excessivement les organisations à but lucratif pour fournir des services publics qui pourraient être fournis à moindre coût sans participation du secteur privé.

La charité, comme l’a noté l’ancien Premier ministre britannique Clement Attlee, « est une chose sans amour et gris froid. Si un homme riche veut aider les pauvres, il doit payer ses impôts avec plaisir, et non pas distribuer de l’argent sur un coup de tête.

Rien de tout cela ne signifie que les organisations qui reçoivent l’argent de Gates – médias ou autres – sont irrémédiablement corrompues, ni que la Fondation Gates ne fait aucun bien dans le monde. Mais cela introduit un conflit d’intérêts flagrant par lequel les institutions mêmes sur lesquelles nous comptons pour tenir responsable l’un des hommes les plus riches et les plus puissants de l’histoire de la planète sont discrètement financées par lui. Ce conflit d’intérêts est un conflit que les médias d’entreprise ont largement essayé d’ignorer, tandis que le philanthrope prétendument altruiste Gates ne cesse de s’enrichir, riant jusqu’à la banque.

Photo vedette | Bill Gates écoute lors de l’événement « Accélérer l’innovation et le déploiement de technologies propres » au Sommet des Nations Unies sur le climat COP26, le 2 novembre 2021, à Glasgow, en Écosse. Evan Vucci | Piscine via AP

Alan MacLeod est rédacteur principal pour MintPress News. Après avoir terminé son doctorat en 2017, il a publié deux livres : Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent, ainsi qu’un certain nombre d’articles universitaires. Il a également contribué à FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine et Common Dreams.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Journal TVL Mardi 16 novembre 2021

Les actualités du jour pour le 16 novembre 2021. Animé par Élise Blaise.

Confinement, 3ème dose, mort de l’hôpital : votez Macron ! – Disponible sur www.tvlibertes.com

Dr David Martin | C’est une arme biologique ! Appelez-le pour ce que c’est…

Tel qu’écrit et archivé au Registre fédéral en tant qu’ordonnance exécutive 13887 [19 septembre 2019]. VOICI CE QUE L’ORDRE EXÉCUTIF INDIQUE : Section 1 : Résultats [a] Les virus de la grippe sont en constante évolution car ils circulent dans le monde chez les humains et les animaux. Des changements relativement mineurs dans ces virus provoquent des épidémies annuelles de grippe saisonnière, qui entraînent des millions de maladies, des centaines de milliers d’hospitalisations et des dizaines de milliers de décès chaque année aux États-Unis. Périodiquement, de nouveaux virus de la grippe A émergent d’animaux, y compris les oiseaux et les porcs, qui peuvent se propager efficacement et avoir une transmission soutenue entre les humains. Cette situation est appelée pandémie de grippe (pandémie). Contrairement à la grippe saisonnière, une pandémie a le potentiel de se propager rapidement dans le monde entier, d’infecter un plus grand nombre de personnes et de provoquer des taux élevés de maladie et de décès dans les populations dépourvues d’immunité préalable. Bien qu’il ne soit pas possible de prédire quand ou à quelle fréquence une pandémie peut survenir, il y a eu 4 pandémies au cours des 100 dernières années. La pandémie la plus dévastatrice s’est produite en 1918-1919 et aurait tué plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 675 000 Américains. Décret exécutif 13887 : https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13887-modernizing-influenza-vaccines-the-united-states-promote-national

Bill Gates de l’enfer exposé

Des vidéos censurées sur YouTube!!!!

Il ne fait aucun doute que Bill Gates a porté de nombreux chapeaux au cours de son parcours remarquable, de sa jeunesse en tant que fils privilégié d’un couple puissant de la région de Seattle à son statut actuel de l’une des personnes les plus riches et les plus influentes de la planète. Mais, comme nous l’avons vu dans notre exploration de la montée de Gates en tant que tsar de la santé mondiale non élu et défenseur du contrôle de la population, la question de savoir qui Bill Gates n’est vraiment pas une simple quête philosophique. Aujourd’hui, nous tenterons de répondre à cette question en examinant les motivations, l’idéologie et les liens de cet homme qui a tant contribué à façonner le monde post-coronavirus.

Rencontrez Bill Gates

La prise de contrôle de la santé publique que nous avons documentée dans Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale et la poussée remarquablement effrontée pour vacciner tout le monde sur la planète que nous avons documentée dans le plan de Bill Gates pour vacciner le monde n’était pas, à la base, une question d’argent. La richesse inimaginable que Gates a accumulée est maintenant utilisée pour acheter quelque chose de beaucoup plus utile : le contrôle. Contrôler non seulement les organismes de santé mondiale qui peuvent coordonner un programme de vaccination mondial, ou les gouvernements qui ordonneront une campagne sans précédent, mais contrôler la population mondiale elle-même.

Bill Gates et la grille de contrôle de la population

En janvier 2010, Bill et Melinda Gates ont annoncé un engagement de 10 milliards de dollars pour inaugurer une décennie de vaccins. Mais loin d’être un bien absolu, la vérité est que cette tentative de réorientation de l’économie mondiale de la santé faisait partie d’un programme beaucoup plus vaste. Un programme qui conduirait finalement à de plus grands profits pour les grandes sociétés pharmaceutiques, à un plus grand contrôle de la Fondation Gates sur le domaine de la santé mondiale et à un plus grand pouvoir pour Bill Gates de façonner l’avenir de milliards de personnes à travers la planète.

Le plan de Bill Gates pour vacciner le monde

Qui est Bill Gates ? Un développeur de logiciels ? Un homme d’affaires? Un philanthrope ? Un expert en santé mondiale ? Cette question, autrefois purement académique, devient une question très réelle pour ceux qui commencent à réaliser que la richesse inimaginable de Gates a été utilisée pour prendre le contrôle de chaque recoin des domaines de la santé publique, de la recherche médicale et du développement de vaccins. Et maintenant que nous sommes confrontés au problème même dont Gates parle depuis des années, nous découvrirons bientôt que ce développeur de logiciels sans formation médicale va tirer parti de cette richesse pour contrôler le destin de milliards de personnes.

Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale

Rapport corbett

Je suis accompagné aujourd’hui de Denis Rancourt, ici encore une fois pour discuter de l’illusion qu’est la COVID-19. Cette fois, nous passons en revue son étude approfondie récemment co-écrite qui plonge profondément dans les données autour de l’événement COVID-19, et ce qu’elle révèle sur la vraie nature de cette soi-disant pandémie.

Liens de source vidéo (par ordre chronologique)

https://www.researchgate.net/publication/355574895_Nature_of_the_COVID-era_public_health_disaster_in_the_USA_from_all-cause_mortality_and_socio-geo-economic_and_climatic_data

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

Musique de Ryan :

Source : The Last American Vagabond

La grande dissimulation des maladies cardiaques, l’illusion à long terme exposée et votre avenir de booster sans fin admis

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (15/11/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité ou prétend avoir la réponse vous induit probablement en erreur, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

https://odysee.com/$/embed/TDWU-11-15-21/345e1261a24abad62c7d93df438fdbc1c7d06f46?r=3QGqNfWHAKvEnHzD2xKsra3Mk2vQaeLc

https://sovren.media/embed/339

https://superu.net/embed/e2e56c53-cdad-4c95-983a-14954a956b2a/

Liens de source vidéo (par ordre chronologique)

Ouverture

I had @_whitneywebb on early in the pandemic and she said it would be used to restructure the entire economy where regular people would be told to make do with less while billionaires make insane profits. So far she’s been completely right. https://t.co/zWGP519eHy — Tim Dillon (@TimJDillon) November 13, 2021

I knew because the Silicon Valley/Intelligence community power nexus made the plan to do this in the US well before COVID-19.



You can read my report from last year on their 2019 plans here:https://t.co/IQN66O1plN https://t.co/BNGLABX58O — Whitney Webb (@_whitneywebb) November 14, 2021

Israël

https://www.cnbc.com/2021/07/18/israeli-spyware-used-to-target-phones-of-journalists-and-activists-investigation-finds.html

You know we live in a frightening world when the U.S. military gets away with massacring 70 civilians in Syria, while truth-teller, Julian Assange, is dying in a maximum security prison for daring to expose U.S. war crimes. — Sarah Abdallah (@sahouraxo) November 14, 2021

ICYMI: Israel holds national drill to prepare for lethal ‘Omega’ COVID-19 varianthttps://t.co/JeNElKeMlH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 14, 2021

https://original.newsbreak.com/@riley-blue-561349/2432915314483-beware-who-warns-of-another-virus-of-concern-in-the-united-states

BMJ

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-41

https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/95484

https://leadstories.com/hoax-alert/2021/11/fact-check-british-medical-journal-did-not-reveal-disqualifying-and-ignored-reports-of-flaws-in-pfizer-vaccine-trial.html

Why is the @pfizer CEO silent on this? He surely knew @CDCgov was (and is) lying about Pfizer trial data, but he never spoke up. BTW, Trump was still President when this was going on at CDC. — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 12, 2021

It is the OFFICIAL POLICY of the USG to LIE about vaccine safety and effectiveness. So, who are you going to believe- over 13,000 physicians and scientists with integrity from all over the world, or the legacy media that spreads whatever lies and propaganda the USG promotes. pic.twitter.com/7jfBOKqXWO — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) November 13, 2021

https://t.me/RobertMaloneOfficial/2

Pandémie d’injectés

VAERS

https://stevekirsch.substack.com/p/new-vaers-analysis-reveals-hundreds

Another example from eastern europe pic.twitter.com/gAP1lf8sN2 — Rome T (@Rome_Tee) November 14, 2021

https://www.express.co.uk/life-style/health/1520050/moderna-vaccine-booster-side-effects-capillary-leak-syndrome

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/

https://www.science.org/content/article/further-evidence-offered-claim-genes-pandemic-coronavirus-can-integrate-human-dna

https://www.startribune.com/list-of-vaccine-injuries-is-not-what-it-seems-public-officials-warn/600116412/?refresh=true

The Difference Between Conspiracy Theory & Conspiracy Fact is 6-12 Months: Part 593,772

We've talked about this on @uotuw, @YoureAllDunces has covered it, @RvTheory6 has done truly award-winning interviews on this. Early evidence pointed to this exact thing https://t.co/pjXpBi7TzK — 🎗Slow News Day⌛ (@SlowNewsDayShow) November 14, 2021

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2785832

Athlètes effondrés/Myocardite

https://stevekirsch.substack.com/p/over-a-60x-increase-in-serious-adverse

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0146280621002267?via%3Dihub

https://www.berliner-zeitung.de/news/raetselhafte-herzerkrankungen-im-fussball-li.193554

@RWMaloneMD just shared a compilation showing what we have simply called the #CollapsingAthleteCoverup, but it includes far more than just athletes.

pic.twitter.com/nGn9nPx22K — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) November 14, 2021

@YoureAllDunces

Hi Ryan.



20 years as a paramedic, I have NEVER seen a teenager, someone in their 20's or 30's have a heart attack. The fallout of athletes, has never been like this B4. — Dr. Fauchi SUCKS!! (@bobw075) November 14, 2021

https://www.wsj.com/articles/researchers-probe-link-between-covid-19-vaccines-and-myocarditis-11636290002

Don’t say we didn’t warn you of this months ago. Peer reviewed papers almost a year ago clearly stated this. Covid-19 Vaccines and Myocarditis Link Probed by Researchers – WSJ #vaccine #covid #myocardritis #novaccinemandates https://t.co/jcnrr3VV5W — Maxhedroom (@Maxhedroom23) November 15, 2021

According to what I found last night it’s:



Depression, weed, food, lack of flu shots, high cholesterol during pregnancy, pollution, climate change, lack of sex, mental stress, women having two roles, anxiety, (anything but the 💉) that’s causing increase in heart issues. 🙄 pic.twitter.com/XVqundd4Pu — Nashville Angela (@Angelasfreenews) November 14, 2021

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190130075748.htm

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/climate-change-may-cause-increased-rates-heart-defects-babies-180971398/

https://www.cbsnews.com/news/pregnancy-women-fetuses-risks-climate-change/

https://www.demorgen.be/nieuws/de-klimaatverandering-verandert-baby-s-in-de-baarmoeder-ze-worden-vatbaarder-voor-hartziekten~b36d581d/

Stephanopoulos: “Is there anything President Biden can do” to address inflation?



Biden advisor Brian Deese: “Number one: We have to finish job on COVID…getting those shots out to 5-11-year-olds is gonna provide a lot of comfort to American families.”



pic.twitter.com/QSFxd8EWbz — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2021

https://abcnews.go.com/Politics/doubts-safety-efficacy-children-underlie-parents-vaccine-hesitancy/story

Rappels

https://www.msn.com/en-us/health/nutrition/covid-19-explodes-in-vermont-the-nations-most-vaccinated-state/vi-AAQFkvz

Sad to see the USC-Cal game cancelled. I hope they make a quick recovery.



"44 players and staff tested positive for coronavirus. These seem to be breakthrough cases, since Cal says 99 percent of the team is fully vaccinated." — Brian Lenzkes, MD (@BrianLenzkes) November 14, 2021

https://www.mic.com/life/covid-surge-states-with-high-vaccination-rate

https://www.latimes.com/science/story/2021-11-12/cdc-shifts-pandemic-goals-away-from-reaching-herd-immunity

"CDC shifts pandemic goals away from reaching herd immunity" & they admit NONE of the jabs are reliably blocking transmission. Even while as CDC, Pfizer & MSM continue to blatantly lie about it. Also, doesn't prevent severe illness & death, just saying. https://t.co/HvBHv79lQZ pic.twitter.com/e9PqrQ6Q4k — Ignatius J. Reilly (@YoureAllDunces) November 14, 2021

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-11-14/how-long-will-boosters-last

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00277-2/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext

https://news.yahoo.com/dr-fauci-just-issued-urgent-201846228.html

https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-021-03794-0

Verrouillages des non vaccinés

#Austria 🇦🇹 #AlexanderSchallenberg – History will remember him as the first man in the World to announce a medical apartheid for his country, forcing unvaccinated Austrians over 12 year old of age into a mandatory lockdown.

Starting at midnight today. #ReclaimTheLine pic.twitter.com/DrljBAfHcO — La French ConAction..🇫🇷 (@LFConaction) November 14, 2021

Australian medical doctor & vaccine developer Prof. Nikolai Petrovsky who just lost his position with Flinders University, due to not agreeing to take TGA approved covid 💉, sums up the corrupt state of affairs: pic.twitter.com/TojIy6ARiv — OGP 🇦🇺✝️ (@FreedmFightr666) October 31, 2021

https://townhall.com/tipsheet/spencerbrown/2021/08/13/democrat-rep-introduces-bill-banning-unvaccinated-air-travel-n2594094

@YoureAllDunces: And we're back to square one….The Nursing Homes….Isn't two years a little early for a reboot? https://t.co/TzdGcSnxBq — Philip Zozzaro (@vicfoster) November 14, 2021

https://nypost.com/2021/11/14/former-fda-head-warns-of-post-thanksgiving-spike-in-covid-cases/

https://news.sky.com/story/covid-19-in-our-hands-whether-on-not-coronavirus-restrictions-will-return-over-winter-says-tory-party-co-chair-12469095

Mandats

Mandats

A Lottery Is Expected To Be Held This Week…



To Determine Which Federal Appeals Court Will Hear Numerous Challenges To The OSHA Mandate…



The 5th Circuit Ruling Blocking The Mandate Will Be Overtaken By The Federal Appeals Court Chosen In The Lottery.. https://t.co/8lr8DXb5vy pic.twitter.com/YWAh0sSFyd — Covid-1984 (@NeverSleever) November 15, 2021

https://text.npr.org/1055194418

BIG WIN for NYC Educators who applied for Religious Exemptions to Vaccination!



NYC Teachers “Open a Door” to Justice in Religious Exemption to Vaccination Case#TeachersForChoice#KANEvsDEBLASIO https://t.co/wdI3QifedO — Teachers for Choice (@teacher_choice) November 15, 2021

Robert Kennedy Jr. about Green pass… pic.twitter.com/fRkTjo57Y2 — Wittgenstein (@Kukicat7) November 14, 2021

https://www.axios.com/biden-signs-infrastructure-bill-law-8c5a984c-8222-4f68-9b9c-f3a025ceb0a0.html

La Fin

We didn’t need these before. What has changed to make Britain so violent and dangerous? 🤔 https://t.co/Y8VN33GQ7I — kwilliam (@kwilliam111) November 13, 2021

JUST IN – UK terror threat level raised to SEVERE after Cobra meeting. — Disclose.tv (@disclosetv) November 15, 2021

https://www.politicshome.com/news/article/boris-johnson-cobra-meeting-liverpool-womens-hospital-terror-incident-explosion

Ajouts tardifs

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/

Couverture importante du masque TLAV

Source : The Last American Vagabond

Admission explosive du Dr Fauci : les vaccins n’ont pas fonctionné comme annoncé et les vaccins sont aujourd’hui en grand danger

Il devrait être clair maintenant que la pandémie ne prendra pas fin tant que le Dr Fauci ne sera pas retiré et remplacé. Pendant plus d’un an, le Dr Fauci a bloqué les traitements efficaces et promis trop de vaccins inefficaces. Mais au moins, Big Pharma a réalisé des bénéfices records.

Vendredi, le Dr Fauci a déclaré au podcast du New York Times que les vaccins n’avaient pas fonctionné comme annoncé et que les Américains étaient en danger en raison de la baisse de leur immunité.

Dr. Fauci admet que les vaccins n’ont pas fonctionné comme annoncé et que les vaccinés sont aujourd’hui en grand danger

Comme solution à ce problème, le Dr Fauci encourage bien sûr plus de vaccins. Quand est-ce que cela se terminera ?

Yahoo.com a rapporté :

Le 12 novembre, le conseiller COVID de la Maison Blanche Anthony Fauci, MD, est allé sur le podcast du New York Times The Daily pour discuter de l’état actuel du coronavirus aux États-Unis. Selon Fauci, les autorités commencent maintenant à constater une diminution de l’immunité contre à la fois l’infection et l’hospitalisation plusieurs mois après la vaccination initiale. L’expert en maladies infectieuses a souligné les données entrantes d’Israël, qui, selon lui, ont tendance à avoir environ un mois à un mois et demi d’avance sur nous en termes d’épidémie.

«Ils constatent une diminution de l’immunité non seulement contre l’infection mais contre l’hospitalisation et dans une certaine mesure la mort, qui commence maintenant à concerner tous les groupes d’âge. Il n’y a pas que les personnes âgées », a déclaré Fauci. « Cela diminue au point que vous voyez de plus en plus de personnes contracter des infections révolutionnaires, et de plus en plus de ces personnes qui contractent des infections révolutionnaires se retrouvent à l’hôpital. »

[Ici, nous entrevoyons en filigrane un cynisme outrancier des mondialistes eugénistes qui ont créé la maladie et les « vaccins » Covid extrêmement mortels. Il est non seulement sadique mais il reconnait l’inefficacité des vaccins pour simplement faire peur aux vaccinés de leur état actuel de faiblesse immunitaire provoqué pourtant par les vaccins, pour les pousser à prendre les rappels de ces armes biologiques qui les tueront soit immédiatement, soit dans les moments ou les temps qui suivront, soit à moyen ou long termes. C’est une tactique de manipulation visant à agir sur la psychologie des personnes vaccinées déjà prises au piège de la vaccination et du système sous contrôle, sachant que Fauci et les autres mondialistes eugénistes sont conscients de détenir le pouvoir effectif et n’encourir aucune sanction face aux populations manipulées, naïves, inactives, domptées, apeurées et désemparées. – MIRASTNEWS]

À la suite de ces résultats, Fauci a averti que les personnes vaccinées devraient recevoir leur rappel, car cela pourrait en fait être plus important que les responsables de la santé ne l’avaient d’abord réalisé. « Si l’on regarde en arrière, on peut dire, savez-vous, ce n’est pas comme si un rappel était un bonus, mais un rappel pourrait en fait être une partie essentielle du régime primaire que les gens devraient avoir », a-t-il déclaré sur Le Quotidien.

Fauci a poursuivi en disant: « Je pense … que le renforcement va être un élément absolument essentiel de notre réponse, pas un bonus, pas un luxe, mais une partie absolument essentielle du programme. »

Lisez aussi : Les données des essais cliniques de Pfizer indiquent fortement que leur vaccin contre la Covid-19 pousse le bénéficiaire à développer le SIDA (tout comme le président brésilien l’a prévenu).

Écoutez le podcast ici:

Source: TheGatewayPundit.com / References: Yahoo.com; Rumble.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Humans are Free

Objectif : Santé – Molnupiravir : Le nouveau médicament anti-Covid de Merck est pire que vous ne le pensiez

Le mois dernier, le géant pharmaceutique Merck a soumis son nouveau médicament Molnupiravir à la FDA pour approbation d’urgence « à cause de Covid ». La plupart des gens pensaient que ce serait une contrefaçon d’ivermectine qui serait approuvée et aurait toute la gloire que l’ivermectine aurait dû avoir depuis le début. Mais ce n’est pas ça. C’est pire. Bien pire.

Loin d’être un simple antiviral comme ses prédécesseurs, le Molnupiravir agit en s’incorporant dans le matériel génétique des virus, puis en provoquant un grand nombre de mutations au fur et à mesure que le virus se réplique, le tuant efficacement. C’est bien beau, mais comment empêchent-ils le médicament de faire la même chose aux cellules humaines ?

Les premières nouvelles sur le médicament montrent qu’ils ne le font pas – du moins pas efficacement. Dans certains tests de laboratoire, le médicament a également montré la capacité de s’intégrer dans le matériel génétique des cellules de mammifères, provoquant des mutations au fur et à mesure que ces cellules se répliquent. Cela signifie que le médicament pourrait causer le cancer et des malformations congénitales.

Rejoignez-nous dans cet épisode d’Objective:Health alors que nous explorons les informations disponibles sur ce futur blockbuster incontestable pour Merck.

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/molnupiravir-anti-covid-worse/434bf00eed6e9b1c94e84bd78d7b7156d2d8cc7f/2f783a

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

Alors qu’Ansarallah s’empare de plus de territoire au Yémen, Women’s Rights sont à nouveau armés en faveur des forces soutenues par l’Arabie saoudite

Des mois de batailles sanglantes à Marib au Yémen ont entraîné d’énormes pertes en vies civiles, en plus des gains massifs pour le mouvement Ansarallah, dont le gouvernement est basé dans la capitale du pays, Sanaa. Bien que le conflit reçoive peu d’attention dans les médias occidentaux, quand ils le couvrent, vous pouvez garantir qu’ils décriront l’Arabie saoudite comme la puissance luttant pour la démocratie et les droits des femmes.

Depuis février, le mouvement Ansarallah, également connu sous le nom de « rebelles Houthi », a fait des avancées militaires contre les forces réactionnaires du régime yéménite du président Abdrabbuh Mansur Hadi. Des milliers de personnes auraient péri dans les combats, des dizaines de milliers fuyant les zones où se sont déroulées les batailles. Le 2 novembre, le porte-parole militaire d’Ansarallah, le brigadier. Le général Yahya Sare’e a annoncé que les régions d’Al-Juba et de Jabal Murad dans la province de Marib avaient été prises avec succès par les forces du groupe.

Malgré le fait que les forces d’Ansarallah continuent de prendre plus de terres aux forces yéménites soutenues par l’Arabie saoudite, les médias d’État saoudiens continuent d’omettre l’évidence, affirmant plutôt que les frappes aériennes de la coalition tuent des centaines de combattants d’Ansarallah, parfois plus de 100 en l’espace de 24 heures. Pendant ce temps, le gouvernorat de Marib, riche en ressources, est envahi par l’opposition d’Ansarallah, et les preuves vidéo produites par le mouvement sont en mesure de prouver que des dommages importants sont infligés aux forces soutenues par l’Arabie saoudite et à leurs alliés.

Marib est vitale pour les forces gouvernementales yéménites soutenues par les Saoudiens, car il s’agit de leur dernier bastion nord d’importance réelle. Il se trouve également qu’il est riche en pétrole et en gaz, ce qui pourrait éventuellement atténuer les difficultés rencontrées par ceux qui vivent sous le régime d’Ansarallah. Ceci est bien sûr compte tenu du fait que leur capacité à exploiter ces ressources est très limitée, ce qui signifie que la victoire sur ce territoire ne signifiera pas nécessairement qu’ils détiendront beaucoup plus qu’une autre monnaie d’échange sur Riyad et ses alliés.

Au milieu de ces combats, surnommés par Ansarallah « Opération Rabi Al Naser », les médias occidentaux exercent leur spécialité, la vertu signalant sa préoccupation apparente pour les droits des femmes. Mais seulement les femmes qui vivent sous le règne de Sanaa. Les femmes qui sont victimes d’abus de la part des forces saoudiennes du président Hadi, soutenues par les États-Unis, qui combattent actuellement aux côtés de Daech et des affiliés d’Al-Qaïda, sont complètement ignorées. Tout comme en Afghanistan, les alliés de l’Occident qui violent les droits des femmes sont une non-histoire – mais comment leurs ennemis osent-ils faire exactement la même chose.

Le cas actuellement mis en évidence pour diaboliser le mouvement Ansarallah est celui d’Intisar al-Hammadi, 20 ans, qui est une actrice et qui aurait fait du mannequinat. Intisar a été arrêté par les forces de sécurité d’Ansarallah en février et a été condamné à cinq ans, soi-disant pour possession de drogue et prostitution, selon un tribunal basé à Sanaa. Human Rights Watch a cependant exprimé son inquiétude quant à l’affaire et à la manière dont les aveux ont pu être extraits d’Intisar, tandis que les médias occidentaux spéculent que la raison de son arrestation était véritablement fondée sur « l’indécence ». Bien qu’il soit difficile de déterminer la vérité sur les raisons pour lesquelles elle a été condamnée à une peine de prison si lourde, il s’agit certainement d’un cas qui semblerait mettre en évidence une attaque religieuse fondamentaliste inacceptable contre les droits des femmes – si les allégations de HRW sont vraies. Compte tenu de leur manque de documentation pour prouver leurs arguments, il ne s’agit actuellement que d’allégations. Alternativement, même si l’arrestation était motivée par la politique, cela la rendrait toujours moralement répréhensible et devrait être condamnée.

Cependant, la mise en lumière de ce cas en soi n’est pas dans le but d’aider véritablement cette femme, de la part des médias occidentaux. Au lieu de cela, c’est une autre excuse pour eux de travailler à diaboliser le mouvement Ansarallah dans son intégralité et de soutenir la cause du gouvernement yéménite soi-disant « internationalement reconnu », soutenu par les dictatures du golfe Persique et les forces impérialistes occidentales. Parce que d’une manière ou d’une autre, les Saoudiens « se battent pour la démocratie et les droits des femmes » au Yémen. Comme nous le savons tous, s’il y a une chose pour laquelle les Saoudiens sont internationalement reconnus, c’est leur approche progressiste sur ces questions… n’est-ce pas ?

Malheureusement, les médias et les régimes occidentaux s’attaquent régulièrement aux cas de violations légitimes des droits humains afin de faire avancer leur agenda politique pervers. Il est essentiel de comprendre que malgré ses défauts, Ansarallah est un parti révolutionnaire qui a réussi à chasser les marionnettes soutenues par l’Occident de ses terres et s’efforce de combattre les régimes réactionnaires arabes oppressifs qui conspirent pour exploiter le Yémen. Non seulement cela, mais le blocus occidental/arabe-réactionnaire sur le Yémen affame littéralement le peuple dans la pire famine causée par l’homme sur terre.

Il est plus que clair que l’administration américaine Biden, qui a condamné il y a quelques jours à peine le meurtre de civils d’un seul côté et ignore complètement les massacres commis par les frappes aériennes saoudiennes, ne fait pas des civils une priorité.

Le cadrage continue que d’une manière ou d’une autre cette guerre est simplement une guerre menée par l’Iran, avec Ansarallah comme mandataire, entre la République islamique et le Royaume d’Arabie saoudite. Il s’agit au mieux d’une approche réductionniste pour comprendre la guerre, qui est à peu près aussi inexacte que de décrire la guerre Liban-Israël de 2006 comme une guerre par procuration Iran-Israël, simplement parce que Téhéran soutient le Hezbollah libanais. Lorsque nous entendons « milices houthies (ou rebelles) soutenues par l’Iran »), ce à quoi nous sommes vraiment soumis, c’est une tentative de nous faire croire que l’Iran est la principale source du conflit, alors que l’Iran n’avait aucune influence sur les décideurs à Washington, Londres, Riyad et Abu Dhabi qui ont décidé de soutenir des forces fantoches et de lancer une attaque multilatérale contre le pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond