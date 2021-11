L’analyse du VAERS prouve que les « vaccins » Covid sont extrêmement « dangereux et mortels », PAS « Sûrs et efficaces »

Une nouvelle analyse VAERS révèle des centaines d’événements indésirables graves dont le CDC et la FDA ne nous ont jamais parlé

Ils ont manqué des centaines d’événements indésirables graves qui sont plus élevés que la myocardite. Une nouvelle analyse VAERS réalisée par Albert Benavides fait sauter les portes du récit « sûr et efficace ».

Le CDC et la FDA ont déclaré que les vaccins étaient « sûrs et efficaces ». Ils n’ont trouvé aucun problème sérieux avec les vaccins COVID. Zéro. Zipper. Nada. C’est le DoD qui a trouvé une myocardite.

Les preuves évidentes montrent qu’ils mentent ou qu’ils sont incompétents. Ou les deux. Mais bien sûr, la communauté médicale ne les appellera jamais à ce sujet.

C’est donc là qu’intervient notre équipe d’experts en sécurité des vaccins ; pour révéler la vérité sur ce qui se passe réellement.

Dans une toute nouvelle analyse de données VAERS réalisée par notre ami Albert Benavides (alias WelcomeTheEagle88), nous avons trouvé des centaines d’événements indésirables graves qui ont été complètement manqués par le CDC et qui auraient dû être mentionnés dans le document de consentement éclairé remis aux patients. Et nous avons trouvé plus de 200 symptômes qui surviennent à un taux relatif plus élevé que la myocardite (par rapport à tous les vaccins précédents au cours des 5 dernières années). Au total, il y avait plus de 4 000 codes d’événements indésirables VAERS qui ont été augmentés par ces vaccins d’un facteur 10 ou plus par rapport à la ligne de base dont le CDC aurait dû avertir les gens.

Au 1er novembre 2021, il y avait eu plus d’événements indésirables signalés pour les vaccins COVID que pour tous les plus de 70 vaccins combinés depuis qu’ils ont commencé à suivre les événements indésirables il y a 30 ans. C’est une statistique étonnante, personne ne peut le nier, mais personne dans la communauté médicale traditionnelle (ou les médias mainstream) ne semble s’en soucier beaucoup. Cela ne vaut même pas la peine de le noter en passant. Wow.

Voici ce que montrent les preuves :

Les vaccins COVID sont les vaccins les plus dangereux de l’histoire de l’humanité. Ils sont 800 fois plus mortels que le vaccin antivariolique qui était le précédent détenteur du record. Les vaccins ont tué plus de 150 000 Américains et rendu encore plus invalides de façon permanente. Ils n’ont de sens pour personne de tout âge. Plus tu es jeune, pire c’est. Pour les enfants, on estime que nous tuons 117 enfants pour chaque décès COVID que nous évitons.

L’essai de 6 mois de Pfizer a montré que le médicament peut sauver 1 vie pour 22 000 personnes vaccinées. Il est également ressorti de l’essai que le médicament a tué plus de personnes qu’il n’en a sauvé (il y a eu 20 décès dans le groupe de traitement contre 14 dans le groupe placebo après la levée de l’aveugle). Ainsi, nous « sauvons » moins de 10 000 vies aux dépens de plus de 150 000 décès. Bref, on tue 15 personnes pour en sauver 1. C’est incroyablement stupide. Mais personne dans l’administration Biden ne veut rencontrer notre équipe. En gros, ils ne veulent pas entendre la vérité. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la déplateforme et la censure, qui sont des techniques efficaces lorsque les données ne fonctionnent pas pour vous.

La FDA et le CDC se sont tous deux avérés incapables de détecter les signaux de sécurité. Ils ne peuvent même pas calculer l’URF VAERS, qui est un nombre requis pour toute analyse sérieuse des risques et des avantages. Ainsi, les membres du comité externe de la FDA et du CDC sont tous aveugles en approuvant les vaccins. Même après que cette lacune ait été signalée dans les commentaires publics de votre humble serviteur (et dans les courriels directs aux membres du comité), cela ne fait aucune différence. Nous sommes ignorés. La surveillance de la sécurité des CDC est si mauvaise qu’ils ont même admis lors de la dernière réunion de l’ACIP que c’était le DoD qui avait détecté le signal de la myocardite. Ainsi, la FDA et le CDC ont essentiellement battu .000 en termes de détection de signaux de sécurité qui sont restés bien en vue tout le temps.

Ils ne peuvent pas admettre qu’ils ont raté les signaux maintenant, car ce serait un aveu qu’ils les ont manqués auparavant. Alors ils vont essayer de discréditer cet article avec des attaques ad hominem (c’est une technique utilisée pour gagner un argument quand on ne peut pas gagner sur des preuves).

Les événements graves que nous soulignons ci-dessous sont tous cohérents avec le mécanisme d’action que Robert Malone et moi-même avons décrit pour la première fois dans le podcast Darkhorse. À savoir, que la protéine de pointe qui est produite en réponse à la livraison de l’ARNm est cytotoxique et entraîne des caillots sanguins, une inflammation et des cicatrices dans tout votre corps, ce qui crée alors un plus large éventail d’événements indésirables graves que n’importe quel vaccin dans l’histoire humaine.

La communauté médicale est formée par le CDC pour croire que les vaccins sont sûrs, ils interprètent donc tous les événements indésirables comme non liés au vaccin. Mais si ce n’était pas le vaccin qui a causé tous ces événements, qu’est-ce que c’était ? Le pire, c’est qu’ils disent à leurs patients : « tout cela est dans votre tête » ou que « votre bébé est mort parce que vous aviez une anomalie génétique ».

En général, les patients croient leurs médecins et ne savent jamais où obtenir un panel de cytokines pour découvrir qu’ils sont blessés par le vaccin (allez sur www.covidlonghaulers.com pour obtenir le panel de cytokines et IncellDx pour obtenir le dosage de la protéine de pointe). Ainsi, les gens n’apprennent jamais non plus comment débarrasser leur corps de la protéine de pointe (voir mon article sur le traitement vaccinal pour les médicaments qu’ils utilisent pour le faire), ce qui est la première étape sur la voie du rétablissement.

Les taux élevés d’événements indésirables ne sont pas des « déclarations excessives ». Cela est dû à des événements excessifs. Par exemple, une neurologue n’a eu aucun cas d’événement indésirable lié au vaccin au cours de toute sa carrière, mais cette année, elle en a 2000. Un autre médecin que je connais n’a eu aucun événement en 29 ans chez ses 700 patients. Cette année, il doit rapporter 25 événements. Les médecins eux-mêmes ont connu des taux d’incidence étonnamment plus élevés d’événements reproductifs, neurologiques et cardiaques depuis le lancement des vaccins en 2021. Nous n’avons pas pu trouver un seul cardiologue qui ait eu moins de cas de myocardite après le déploiement des vaccins en tant que membres de la FDA et Réclamation du CDC.

Les événements graves sont principalement centrés sur la menstruation, les caillots sanguins, l’inflammation et les cicatrices, les dommages cardiovasculaires et les dommages neurologiques, comme nous l’avions prédit dans le podcast de juin 2021.

Il y a des centaines d’événements indésirables graves qui sont causés par ces vaccins. Cela est bien sûr choquant pour les gens puisque le CDC a déclaré à plusieurs reprises que vous ne pouvez pas attribuer de causalité aux données dans VAERS. Pas vrai. L’analyse des données VAERS (données temporelles, dépendance à la dose et taux de notification élevés par rapport à la ligne de base) fournit un signal suffisant pour nous permettre de montrer la causalité de tous ces événements en utilisant les cinq critères de Bradford-Hill applicables aux vaccins.

Nicki Minaj avait raison de se plaindre des taux élevés de gonflement des testicules, d’impuissance (dysfonction érectile) et d’orchite. Chaque autorité mondiale qui s’est prononcée sur la question l’a rabaissée et a dit qu’elle avait tort, mais tous les symptômes dont elle a parlé sont fortement élevés, comme vous le verrez dans les données ci-dessous. Aucun de ces soi-disant experts ne regarde bien sûr jamais les données ; tout est basé sur l’argument de leur système de croyances plutôt que sur les preuves scientifiques. Et même si ces autorités n’étaient pas d’accord avec les données du VAERS, il était irresponsable de ne pas avoir signalé les données brutes aux gens, puis d’expliquer pourquoi elles ont totalement ignoré le signal élevé dans les données du VAERS. Aujourd’hui, nous faisons de la science en nous basant sur notre système de croyances plutôt que sur la façon à l’ancienne de regarder ce que les données disent réellement. Notre équipe est à l’ancienne.

Il y a de fortes chances que les vaccins ne fonctionnent pas du tout et ne l’ont jamais fait. Nous savons que les essais de phase 3 de Pfizer ont été joués de plusieurs manières. Il ne fait aucun doute que les vaccins élèvent les anticorps, mais il semble qu’il est tout à fait possible que l’immunité qu’ils confèrent soit en réalité le résultat de tuer (ou d’exclure comme dans le cas des essais) des personnes dont le système immunitaire est plus faible. Les personnes qui restent sont ainsi plus résistantes au virus. Mathew Crawford publiera sous peu une analyse qui plaide en faveur de cette nouvelle hypothèse. Abonnez-vous à sa sous-pile (substack) ici.

Il est peu probable que quiconque dans le monde veuille nous débattre publiquement sur l’une des affirmations ci-dessus (ou sur l’un de mes articles ou sur l’un des articles de Mathew), mais si vous êtes un fervent partisan du faux récit et que vous voulez un débat, nous sommes là pour vous. Notre équipe serait ravie d’accepter le défi car nous n’avons aucun désir de répandre de la désinformation. Si nous nous sommes trompés, nous sommes heureux de corriger nos erreurs si vous pouvez nous expliquer clairement l’erreur que nous avons commise et la correction que vous suggérez (par exemple, la «bonne» réponse). Pourtant, même avec des incitations de plusieurs millions de dollars (énumérées dans cet article), personne ne semble être intéressé à montrer comment nous nous sommes trompés. Tout le monde dit à quel point le problème de la désinformation sur les vaccins est grave, mais personne n’est prêt à faire quoi que ce soit pour montrer que nous nous sommes trompés. Par exemple, j’ai demandé à n’importe quel éminent scientifique américain qui n’est pas d’accord avec mon analyse (montrant huit façons différentes de valider que plus de 150 000 Américains ont été tués par les vaccins) de me laisser voir leur analyse « correcte » montrant le nombre « correct », mais personne ne le fera. Ils ne viendront même pas à un appel enregistré pour nous montrer comment nous nous sommes trompés. C’est déroutant. Ils veulent tous le faire au ralenti via des documents car de cette façon, il est plus facile d’obscurcir la vérité et ils peuvent éviter de répondre aux questions. Ce dernier est la clé.

Il est vraiment facile de dire qui vous dit la vérité ici. John Su est l’expert du CDC sur VAERS. S’il se trompe, tout le récit s’effondre. J’ai personnellement attaqué le Dr Su dans un article largement lu l’accusant d’être corrompu. J’ai proposé de publier sa réponse dans l’article. Il ne dit rien. Je lui ai proposé de débattre avec lui. Pas de dé. TrialSiteNews a tenté de l’interviewer. Il a refusé de répondre. Sérieusement? Si le CDC nous donnait 2 heures pour poser des questions à John Su, nous détruirions sa crédibilité et la crédibilité du CDC. C’est pourquoi il ne parle pas et c’est pourquoi le CDC ne le laissera jamais parler à quiconque dans notre équipe. Parce que nous ne posons pas de questions sur le softball comme ce que John obtient aux réunions de l’ACIP. Nous jouons au dur.

Ce que nous avons trouvé dans l’analyse VAERS ci-dessous peut être vérifié par n’importe qui car tout est accessible au public. Albert n’a passé que quelques heures à produire les tableaux. Le CDC aurait donc dû être capable de faire le même travail qu’Albert.

Vous pouvez facilement vérifier n’importe quelle entrée vous-même via des requêtes manuelles sur n’importe quelle interface VAERS (mon préféré est MedAlerts, mais d’autres comme openvaers et le site HHS donnent les mêmes résultats).

Avant de passer à l’analyse par Albert des données du VAERS, faisons un petit retour en arrière.

Le podcast de Darkhorse

Le 10 juin 2021, mon ami Robert Malone et moi sommes apparus sur le podcast Darkhorse de Bret Weinstein pour dire au monde ce que nous avions appris sur les vaccins COVID. Vous pouvez regarder la version 3 heures ici ou la version condensée 1 heure ici si vous ne l’avez pas déjà vu. Je recommande fortement le tout ; Je connais beaucoup de gens qui l’ont regardé plusieurs fois et qui en ont été ravis.

Fondamentalement, nous avons dit que les vaccins COVID étaient super dangereux, ils avaient tué beaucoup de gens à l’époque, les données de biodistribution de Pfizer que le Dr Byram Bridle a obtenues du gouvernement japonais à l’aide d’une demande FOIA ont montré que les nanoparticules lipidiques livraient une très importante dose d’ARNm aux ovaires féminins, et que la protéine de pointe qui est ensuite produite provoque des caillots sanguins, une inflammation et des cicatrices entraînant un grand nombre de symptômes cardiovasculaires et neurologiques, dont certains seraient irréversibles. Robert en particulier a noté que nous n’avions aucune idée de la quantité, de la dose et de la durée de la protéine de pointe qui est produite (nous n’en avons toujours pas) car ces tests n’ont jamais été effectués sur des animaux (ils n’ont examiné que la distribution des nanoparticules qui n’est pas la même chose). Bret a fait référence à un très long article que j’avais écrit le 25 mai 2021 pour TrialSiteNews intitulé « Devez-vous vous faire vacciner ?

Pour référence, voici le graphique de bio-distribution que Bret a montré dans ce podcast :

Vous voyez quelque chose qui ne va pas ? Notez que nous avons délibérément omis les zones du corps où le vaccin était censé s’accumuler afin de mettre en évidence les zones du corps où il n’était pas censé aller. Naturellement, ceux qui soutiennent le récit dominant selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces se sont mis en quatre pour supprimer l’épisode et discréditer ce que nous avons dit. Ils ont dit que nous étions malhonnêtes de ne pas tout inclure dans le tableau. YouTube a censuré la vidéo après près d’un million de vues. Wikipédia nous a accusés tous les deux de diffuser de la désinformation, puis m’a bloqué lorsque j’ai essayé de faire remarquer que les preuves scientifiques étayaient ce que j’avais dit. Wikipédia s’appuie sur des vérifications des faits pour la science.

Nous avions raison sur tout ce que nous disions dans le podcast, et maintenant, grâce au travail d’Albert, il est maintenant plus facile de voir que nous disions la vérité : les événements les plus élevés étaient neurologiques, cardiovasculaires et liés au système reproducteur féminin, juste comme nous l’avons dit. J’ai été stupéfaite par le grand nombre d’événements menstruels qui ont atteint le sommet de la liste. C’était une surprise pour moi.

Openvaers a mis en évidence les effets néfastes sur les systèmes reproducteurs masculins et féminins pendant des mois avec une page consacrée à la santé reproductive, mais la communauté médicale, le Congrès et la presse grand public n’y prêtaient aucune attention. Ces décomptes d’événements ne sont pas normaux, mais personne ne semble vraiment s’en soucier. Le président Biden ne s’en soucie pas seulement; il veut forcer tous nos enfants à se faire vacciner avec le vaccin le plus dangereux de l’histoire de l’humanité.

Avec la nouvelle analyse, les décomptes sont beaucoup plus faciles à interpréter car au lieu d’être simplement des décomptes bruts, ce ne sont pas des chiffres par rapport à un taux de référence, nous pouvons donc voir instantanément quels symptômes sont « anormaux », c’est-à-dire 10 fois plus élevés que « prévu ». La réponse : plus de 4 000 événements indésirables.

L’analyse factorielle X (7 novembre 2021)

Avant de vous donner le lien vers la feuille de calcul des symptômes VAERS triés par facteur X, vous devez connaître quelques éléments pour interpréter correctement les données.

Tout d’abord, abordons le mythe promu par la FDA selon lequel la base de données VAERS est « surdéclarée ». Comme nous l’avons dit ci-dessus, il y a plus d’événements cette année que n’importe quelle année précédente, c’est pourquoi les événements sont en hausse. Mais il pourrait également y avoir une composante de surdéclaration, c’est-à-dire que les personnes cette année sont plus susceptibles de faire un rapport sur un événement par rapport à l’année dernière, car tout le monde est si « très au courant » des vaccins. Belle théorie. Aucune donnée pour le sauvegarder. Personne n’a jamais inclus de données pour étayer son affirmation. Nous appelons cela un argument de la main. Les enquêtes auprès des médecins que nous avons effectuées montrent que, si quoi que ce soit, ils sont moins susceptibles de signaler un événement indésirable cette année pour diverses raisons (l’hôpital fronce les sourcils, pas le temps, toujours trop frustrant, trop d’événements à signaler). L’autre façon dont nous pouvons le savoir est d’examiner les taux d’événements qui ne sont pas des comorbidités ou des causes. Nous constatons que des événements tels que des douleurs musculo-squelettiques, des cris, des coups de tête, une réaction locale, un refus de régime, une infection au croup, une hépatite A, un œdème des paupières, etc. se produisent à peu près au même rythme cette année que les années précédentes.

Passons maintenant aux colonnes :

Symptôme

C’est le nom du symptôme VAERS. Ceux-ci sont codés par HHS à la réception du rapport sur la base du contenu du rapport. Certains de ces symptômes sont des tests qui sont commandés. Une élévation d’un test est un bon signal que quelque chose ne va pas. D’autres symptômes ne sont pas causals, mais sont des comorbidités. Par exemple, il se peut que le diabète soit plus souvent présent non pas parce qu’il aggrave le diabète, mais parce que les personnes diabétiques sont plus susceptibles de signaler des symptômes. Donc pour ces symptômes, il faut faire attention à l’analyse. Mais pour bon nombre de ces symptômes tels que le cancer, l’herpès zoster (zona), le diabète et plus encore, ceux-ci sont tous exacerbés par le vaccin, comme nous le savons en parlant directement aux médecins. Enfin, certains symptômes comme la « fracture des côtes » ou le « suicide » sont élevés car ils sont causés par le vaccin. Par exemple, le vaccin peut vous faire perdre connaissance et tomber et vous fracturer la hanche. Le vaccin peut vous donner des acouphènes si graves que vous voulez vous suicider. Nous devons donc être extrêmement prudents pour examiner attentivement chacun de ces symptômes car dans la plupart des cas, nous constaterons qu’ils sont bien causés par le vaccin. J’ai codé un tas de symptômes en rouge que je pensais être sérieux/intéressants. Je n’ai pas encore fini, donc le codage des rougeurs n’a été fait méthodiquement que sur les 100 premiers symptômes et sporadiquement par la suite. Quand j’aurai plus de temps, je les passerai en revue et mettrai à jour le fichier. Notez que la myocardite est située sur la rangée 274, c’est-à-dire tout en bas.

De plus, lorsque nous examinons les décès, nous ne regardons jamais un « symptôme » de la mort puisque la mort est codée dans un champ distinct. Ainsi, le nombre d’événements pour le symptôme de « décès » (6 487) est inférieur aux plus de 8 000 décès domestiques.

Le syndrome de Guillain-Barré n’est élevé que d’un facteur 6 par rapport au départ, probablement parce que d’autres vaccins élèvent également le SGB ; ce vaccin l’élève encore plus.

Nombre de C19

Il s’agit du nombre brut d’événements VAERS en 2020 et 2021 en raison des vaccins COVID pour ce symptôme. La clé ici est que ce nombre doit être multiplié par 41 (appelé facteur de sous-déclaration ou URF pour estimer le nombre absolu d’événements qui se sont produits). Voir cet article pour savoir comment cela est calculé.

Nombre de référence

Le taux de référence est le nombre d’incidents survenus au cours d’une période de 5 ans de 2015 à 2019 pour tous les vaccins administrés au cours de cette période.

Facteur X

Le facteur X est le (nombre de C19*5/nombre de référence). En effet, la référence est de 5 ans, nous comparons donc le nombre de COVID au cours d’une année au nombre moyen d’une année typique. Ainsi, un facteur X de 10 ou plus signifierait que le symptôme est très probablement causé par le vaccin car il est très élevé par rapport au taux « normal ».

Passons maintenant aux onglets. Il y a deux onglets :

onglet correspondance

Dans l’onglet match se trouvent des symptômes où le nombre de référence !=0

pas d’onglet de correspondance

Dans l’onglet « pas de correspondance », vous trouverez des symptômes pour lesquels le nombre de base = 0. Ceux-ci sont donc assez extraordinaires car ces symptômes ne sont généralement pas observés, même une fois tous les 5 ans. Ainsi, ici, même une petite valeur dans le champ « nombre » est très significative, par exemple, 2 ou plus serait comparable à 10X ou plus sur l’onglet « correspondance ».

Voici maintenant quelques captures d’écran de la première page des deux onglets :

Et l’onglet sans correspondance :

Ce que les données nous disent

Voici quelques observations rapides à partir de l’ensemble complet de données (voir la section suivante pour le téléchargement) :

Les problèmes de reproduction chez les femmes arrivent en tête de liste. Ceux-ci sont fortement augmentés par ces vaccins. Bon nombre des principaux symptômes sont tous liés au processus menstruel.

Il existe un nombre énorme d’événements cardiovasculaires et neurologiques fortement élevés, dont beaucoup sont graves.

Le dimère de fibrine D augmenté est n ° 53 sur la liste, élevé d’un facteur de plus de 400 fois au-dessus de la ligne de base. Charles Hoffe a découvert que les D-dimères étaient élevés chez plus de 60% des patients qu’il a mesurés. Ceci est très grave car les D-dimères sont un indicateur retardé de caillots sanguins.

L’augmentation de la troponine était de 130, élevée par un facteur de 205. La troponine indique des dommages cardiaques et elle est élevée à des niveaux extrêmes (niveaux de crise cardiaque 10X ou plus) et peut rester élevée pendant des mois à la fois (avec une crise cardiaque, les niveaux commencent retour à la normale immédiatement après l’incident)

La mort en tant que symptôme (ce qui est un codage assez inhabituel puisqu’il ne s’agit pas d’un symptôme), est n° 433 et élevée de 96X. Ce n’est guère un vaccin « sûr ».

La hernie cérébrale au n° 405 est multipliée par 100 par rapport à la ligne de base. Cependant, cela n’est pas considéré comme un gros problème au CDC (peut-être parce que beaucoup de gens là-bas n’utilisent pas leur cerveau).

L’arrêt cardiaque au n° 450 est multiplié par 93. C’est à ce moment que votre cœur s’arrête. Il s’agit d’une condition relativement grave car vous ne durez pas trop longtemps après cela. C’est un peu surprenant que le CDC ait raté celui-là. Peut-être parce qu’ils n’ont pas de cœur ?

L’embolie pulmonaire #24 est élevée de 954 fois la normale. Comment le CDC peut manquer celui-là est tout simplement étonnant ! C’était la cause du décès de 2 des 14 enfants que le CDC a examinés dans leur analyse de décès. La presse grand public ne leur posera jamais la question de savoir pourquoi le CDC ne trouverait pas de causalité ici. Ils ont écrit : « Le CDC a examiné 14 rapports de décès après la vaccination. Parmi les défunts, quatre étaient âgés de 12 à 15 ans et 10 étaient âgés de 16 à 17 ans. Tous les rapports de décès ont été examinés par les médecins du CDC ; les impressions concernant la cause du décès étaient une embolie pulmonaire (deux), … » 954 fois la normale est difficile à expliquer, n’est-ce pas ? Donc pas de causalité ? C’est difficile à expliquer, alors ils ne l’ont pas fait. Ils ont simplement avancé comme s’il n’y avait rien à voir.

L’hémorragie intracrânienne (leur orthographe) est à #604 et est élevée de 79X. Deux des 14 enfants de l’analyse du CDC en sont morts. Comment cela pourrait-il ne pas être causal? Ils n’ont jamais expliqué cela.

Les acouphènes au n° 362 sont multipliés par 105. Cela peut être si grave que les gens peuvent se tuer seuls. L’une des personnes qui travaillent à la Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) a dû dissuader un ami de se suicider.

Il y a beaucoup d’autres problèmes dont il faut se préoccuper, mais je voulais sortir la liste rapidement afin qu’il puisse y avoir plus de regards sur cela.

Pendant des mois, j’ai proposé de discuter de nos données et analyses aux comités externes de la FDA et du CDC ainsi qu’au CDC et à la FDA eux-mêmes, mais personne ne voulait le voir. La plupart des hits supprimés sur mes e-mails. Quelques-uns m’ont dit d’attendre la période de commentaires publics et de la soumettre ensuite (ce que j’ai fait). Personne n’a suivi.

Le fichier Excel avec les résultats complets

J’essaie d’augmenter le nombre d’abonnés payants que j’ai car cela prend en charge la communauté des sous-piles (substack). Tous les bénéfices serviront à payer les salaires des personnes travaillant pour la Vaccine Safety Research Foundation (vacsafety.org) ainsi qu’à acheter des publicités afin que nous puissions faire passer le message.

Vous pouvez retrouver le fichier Excel complet et l’analyse d’Albert dans cet article.

