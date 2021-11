Assistons-nous à une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise induit par le vaccin Covid-19 ? – Les données officielles du gouvernement suggèrent que les entièrement vaccinés sont au bord du gouffre alors que leur système immunitaire est décimé

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://theexpose.uk/

Les données disponibles de la UK Health Security Agency suggèrent que les choses sont sur le point de s’aggraver pour ceux qui ont succombé aux mensonges et à la propagande sur le fait que prendre une injection expérimentale est le seul moyen pour le monde de revenir à la normalité, en retroussant bêtement leurs manches et être vacciné contre une maladie présumée qui n’avait qu’un taux de mortalité de 0,2% avant le déploiement mondial des thérapies géniques expérimentales.

Pour le dire franchement, les « complètement vaccinés » sont au bord du gouffre.

La sinistre Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a récemment remplacé Public Health England (PHE), l’ancien secrétaire britannique à la Santé Matt Hancock annonçant en août 2020 que l’intention du gouvernement était de –

« Créer un nouvel organisme, réunissant la capacité de réponse opérationnelle à grande échelle du NHS Test and Trace, la capacité de renseignement et d’analyse du centre de biosécurité commun et l’expertise en sciences de la santé publique et en protection de la santé de Public Health England dans une organisation entièrement axée sur la protection des personnes. des menaces extérieures à la santé de ce pays ».

Heureusement, la nouvelle UKHSA a poursuivi le travail de Public Health England en mettant régulièrement en évidence le nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès enregistrés par statut vaccinal.

Les lecteurs réguliers de L’Exposé sauront que depuis au moins juin 2021, les personnes entièrement vaccinées sont à l’origine de la majorité des décès de Covid-19. Nous avons souligné pour la première fois le 26 juin que tandis que les Britanniques avaient été distraits par l’affaire de Matt Hancock, Public Health England avait publié un rapport révélant que 62% des décès présumés de Covid-19 étaient des personnes qui avaient été vaccinées.

Mais alors que le nombre de décès de Covid-19 a considérablement augmenté parallèlement au pourcentage attribué aux vaccinés entièrement depuis juin, d’autres choses ont considérablement diminué, malheureusement c’est l’efficacité des vaccins de Covid-19.

Pfizer affirme que l’injection COVID-19 à ARNm a une efficacité vaccinale de 95%. Ils ont pu le prétendre grâce à un calcul simple (dont tous les détails peuvent être consultés ici) effectué sur le nombre d’infections confirmées parmi le groupe vacciné et le groupe non vacciné au cours des premières étapes des essais cliniques toujours en cours.

Nous n’avons pas besoin d’entrer dans le fait que ce calcul était extrêmement trompeur et ne mesurait que l’efficacité relative plutôt que l’efficacité absolue. Nous n’avons pas non plus besoin d’entrer dans le fait que Pfizer a choisi d’ignorer des milliers d’autres infections suspectées au cours de l’essai en cours et de ne pas effectuer de test PCR pour confirmer l’infection car cela aurait jeté l’efficacité en dessous du minimum requis de 50 % pour obtenir l’approbation réglementaire.

Maintenant, grâce à une multitude de données publiées par la nouvelle Agence britannique de sécurité sanitaire, nous sommes en mesure d’utiliser le même calcul qui a été utilisé pour calculer l’efficacité à 95% du vaccin Pfizer, pour calculer l’efficacité réelle des vaccins Covid-19, et les données brossent malheureusement un tableau extrêmement préoccupant.

Public Health England venait juste de commencer à publier le nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal dans leur rapport hebdomadaire de « surveillance des vaccins » après avoir précédemment publié ces derniers uniquement sur une base bihebdomadaire dans leurs « Variantes de préoccupation – technique Briefing « rapports ».

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a continué à publier les chiffres hebdomadaires dans les rapports de « surveillance des vaccins », mais a toutefois décidé de cesser de publier les chiffres dans les rapports bimensuels Variants of Concern – Technical Briefing, et, ce faisant, a plus difficile de suivre le nombre total de cas, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal.

En effet, les rapports « Variantes préoccupantes » comprenaient un total cumulé du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès par statut vaccinal depuis le 1er février 2021, alors que les rapports hebdomadaires « Vaccine Surveillance » n’incluent que le nombre de Covid -19 cas, hospitalisations et décès par statut vaccinal au cours des quatre semaines précédentes.

Cela signifie qu’il a été beaucoup plus difficile de suivre la véritable signification des données disponibles, car trois semaines de cas, d’hospitalisations et de décès seraient inclus dans le rapport des semaines précédentes dans le rapport le plus récent en raison du fait qu’ils ne fournissaient qu’un total général sur un période de quatre semaines.

Cependant, maintenant que plusieurs semaines de rapports de « surveillance des vaccins » ont été publiés, nous pouvons avoir une image beaucoup plus claire de l’efficacité des injections de Covid-19 et du nombre de cas de Covid-19, d’hospitalisations et de décès au cours du passé quelques mois sans avoir à utiliser des données qui se chevauchent dans d’autres rapports.

Nous avons donc calculé l’efficacité réelle des injections de Covid-19 sur une période de 12 semaines / 3 mois en analysant les données disponibles à partir des rapports de « surveillance des vaccins » suivants :

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 37 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021 (du 16 août au 12 septembre), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante :

L’efficacité réelle de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était aussi faible que -47 % dans le groupe d’âge 60-69 ans, et aussi élevée que +66 % dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 16 août et le 12 septembre 2021. Les seuls autres groupes d’âge pour lesquels le vaccin a montré un effet positif à ce stade étaient les 18-29, 30-39 et 80+. Mais comme vous pouvez le voir clairement, aucun des groupes d’âge ne montrait une efficacité du vaccin proche de 95%.

Cependant, il suffit de regarder comment les rôles tournent un mois plus tard.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 41 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 37 et la semaine 40 de 2021 (13 septembre au 10 octobre), et l’efficacité réelle du vaccin au cours de cette période s’est avérée être la suivante :

L’efficacité réelle de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était aussi faible que -109 % dans le groupe d’âge 40-49 ans et aussi élevée que +89 % dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 13 septembre et le 10 octobre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin a montré un effet positif à ce stade était celui des 18-29 ans.

Ce qui est préoccupant ici, cependant, c’est à quel point l’efficacité réelle du vaccin a diminué dans tous les groupes d’âge, mais en particulier dans le groupe d’âge des 40-49 ans, qui est passé d’un monde réel d’efficacité de moins-36% à moins-109%.

Le fait que l’efficacité réelle des vaccins ait dépassé la barrière de moins-100 % suggère que non seulement les vaccins échouent, mais qu’ils déciment également complètement le système immunitaire des receveurs.

Cela rend la lecture effrayante du rapport de surveillance des vaccins le plus récent.

Le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 45 comprenait le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre la semaine 41 et la semaine 44 de 2021 (du 11 octobre au 7 novembre), et l’efficacité du vaccin dans le monde réel au cours de cette période s’est avérée aussi suit – –

L’efficacité dans le monde réel de tous les vaccins Covid-19 disponibles combinés était aussi faible que – 126% dans le groupe d’âge 40-49 ans, et aussi élevée que + 78% dans le groupe d’âge des moins de 18 ans entre le 13 septembre et le 10 octobre 2021. Le seul autre groupe d’âge pour lequel le vaccin a montré un effet positif à ce stade était à nouveau 18-29.

Ce qui est inquiétant ici, c’est que deux autres tranches d’âge ont dépassé la barrière de moins-100 %, la tranche d’âge 50-59 ans tombant à moins-116% et la tranche d’âge 60-69 ans tombant à moins-120%. Mais ce qui est peut-être plus préoccupant, c’est que l’efficacité des injections Covid-19 a continué de baisser dans la tranche d’âge 40-49 ans après avoir déjà dépassé la barre des moins-100% le mois précédent.

Ce que nous pouvons également voir de ce qui précède, c’est que l’efficacité de l’injection Covid-19 chez les personnes de plus de 80 ans est passée de moins-22% à moins-9 pour cent. Cela coïncide avec le déploiement du vaccin de rappel dans ce groupe d’âge, suggérant que les vaccins pourraient offrir une protection à très court terme contre le prétendu virus [de la maladie – MIRASTNEWS] Covid-19. Cependant, il convient de noter qu’il existe toujours une efficacité négative dans ce groupe d’âge, et qu’elle est toujours inférieure à l’efficacité de moins-3 % observée entre la semaine 33 et la semaine 36 de 2021.

Le graphique ci-dessus suit l’efficacité réelle des injections Covid-19 dans chaque groupe au cours des 3 derniers mois et illustre clairement la baisse observée dans tous les groupes d’âge de la semaine 33-36 à la semaine 41-44.

Ce que cela montre, c’est que la plus forte baisse de l’efficacité du vaccin a en fait été observée dans le groupe d’âge 30-39 ans, suivi de près par le groupe d’âge 40-49 ans qui a subi un énorme coup dans la semaine-37-40, puis par les 60-69 et groupe d’âge 70-79 ans.

Sur la base de ce qui précède, nous avons pu projeter l’efficacité réelle des injections Covid-19 dans chaque groupe d’âge jusqu’à la fin de 2021, et les résultats ont été les suivants :

Malheureusement, à la fin de l’année, les injections Covid-19 pourraient avoir une efficacité négative dans toutes les tranches d’âge, à l’exception des moins de 18 ans qui pourraient chuter à + 38 %. Alors qu’une efficacité négative inférieure à la barrière de moins-100 % sera observée chez toutes les personnes âgées de 40 à 79 ans. Le groupe d’âge des 40-49 ans tombera à une efficacité négative proche de moins-180%.

Mais la vraie question est, que signifie réellement une efficacité négative toujours en baisse des injections Covid-19 ?

Eh bien, voici ce que cela signifie en termes de cas de Covid-19 –

Le graphique ci-dessus montre le nombre de cas de Covid-19 enregistrés en Angleterre sur une période de trois mois par statut vaccinal de toute personne âgée de plus de 18 ans. Entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, les cas de Covid-19 ont diminué dans l’ensemble, passant de 101 867 à 60 479 chez les non vaccinés ; une réduction de 41 388, mais passant de 288 470 à 287 527 chez les personnes complètement vaccinées ; une réduction de seulement 943.

Cependant, là où les choses deviennent à la fois intéressantes et préoccupantes, c’est la différence entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. C’est parce que le nombre de cas parmi les non vaccinés est passé de 60 479 cas enregistrés à seulement 79 516 cas enregistrés, mais le nombre de cas parmi les complètement vaccinés a augmenté de 57%, passant de 287 527 à un effrayant 450 186.

En plus de prouver sans l’ombre d’un doute que les vaccins sont clairement incapables de prévenir l’infection ou la transmission du virus, le graphique ci-dessus démontre clairement que les vaccinés sont beaucoup plus susceptibles d’être infectés ou de transmettre le virus. Cela rend le nombre prévu de cas d’ici la fin de l’année encore plus troublant.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de cas de Covid-19 par statut vaccinal au cours des trois derniers mois ainsi que le nombre de cas projeté calculé jusqu’à la fin de 2021. Cependant, il faut noter que cela a été calculé avec les cas qui ont été enregistrés en été, une période où les virus respiratoires sont historiquement tenus à distance, donc la projection réelle pour l’hiver pourrait bien être bien pire.

Mais néanmoins, le tableau n’est pas bon pour la population entièrement vaccinée. Les cas parmi les non vaccinés devraient atteindre un total cumulé d’environ 575 000. Par conséquent, au cours des deux prochains mois, 333 000 cas supplémentaires pourraient être observés dans la population non vaccinée.

Mais la projection montre que les cas parmi les personnes entièrement vaccinées vont augmenter beaucoup plus rapidement, atteignant environ 3,75 millions d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que 2,75 millions de cas supplémentaires pourraient être enregistrés parmi la population entièrement vaccinée au cours des deux prochains mois.

Voici ce que cela signifie en termes d’hospitalisations –

Le graphique ci-dessus montre le nombre d’hospitalisations Covid-19 enregistrées en Angleterre sur une période de trois mois par statut vaccinal. Entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, les hospitalisations pour Covid-19 ont globalement diminué, passant de 3 425 à 1 842 chez les non vaccinés ; une réduction de 1 583 mais passant de 4 376 à 3 034 chez les vaccinés complets ; une réduction de 1.342.

Mais encore une fois, là où les choses deviennent à la fois intéressantes et préoccupantes, c’est la différence entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. En effet, le nombre d’hospitalisations parmi les non vaccinés est passé de 1 842 hospitalisations à 3 313 hospitalisations, mais le nombre d’hospitalisations parmi les personnes entièrement vaccinées a augmenté de 113%, passant de 3 034 à un inquiétant 6 461.

Ce qu’il est également intéressant de noter ici, c’est que les hospitalisations parmi les non vaccinés au cours de la semaine 41-44 étaient toujours inférieures à celles observées au cours de la semaine 33-36, tandis que les hospitalisations chez les personnes complètement vaccinées au cours de la semaine 41-44 étaient beaucoup plus élevées que celles observées au cours de la semaine 33-. 36.

Cela signifie que le nombre prévu d’hospitalisations montre que les injections Covid-19 n’auront rien fait pour protéger le NHS cet hiver.

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé d’hospitalisations liées à la Covid-19 par statut vaccinal au cours des trois derniers mois, ainsi que le nombre d’hospitalisations prévu calculé jusqu’à la fin de 2021. Cependant, encore une fois, il convient de noter que cela a été calculé avec des hospitalisations qui ont été enregistré en été, une période où les virus respiratoires sont historiquement tenus à distance, donc la projection réelle de la pression sur le NHS cet hiver pourrait bien être bien pire.

Les hospitalisations parmi la population non vaccinée devraient atteindre un total cumulé d’environ 21 000 d’ici la fin de l’année. Par conséquent, au cours des deux prochains mois, 12 500 hospitalisations supplémentaires pour Covid-19 pourraient être observées parmi la population non vaccinée.

Mais la projection montre que les personnes entièrement vaccinées représenteront un fardeau beaucoup plus important pour le NHS cet hiver avec un total cumulé prévu d’environ 43 000 hospitalisations d’ici la fin de l’année, ce qui signifie que 29 200 hospitalisations supplémentaires pourraient être observées parmi la population entièrement vaccinée au cours des deux prochains mois.

Mais alors que les données montrent une courbe plus étroitement liée entre les non vaccinés et complètement vaccinés en termes d’hospitalisations prévues, il n’en va pas de même pour le nombre prévu de décès de Covid-19.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de décès de Covid-19 enregistrés en Angleterre sur une période de trois mois par statut vaccinal.

Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que tandis que les cas et les hospitalisations ont diminué à la fois chez les non vaccinés et complètement vaccinés entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, il n’y a eu qu’une baisse des décès au cours de la même période dans la population non vaccinée, tandis que les décès parmi les la population entièrement vaccinée a en fait augmenté.

Entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, les décès dus à la Covid-19 sont passés de 726 à 557 dans la population non vaccinée, mais sont passés de 2 094 à 2 136 dans la population entièrement vaccinée.

Mais pour une troisième fois, là où les choses deviennent à la fois intéressantes et préoccupantes, c’est la différence entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. En effet, le nombre de décès parmi les non vaccinés n’a augmenté que de 30 pour atteindre un total de 587 entre les semaines 41-44, tandis que le nombre de décès parmi les personnes complètement vaccinées est passé de 2 136 à 2 732 entre les semaines 41 et 44.

Voici ce que cela signifie en termes de nombre prévu de décès de Covid-19 d’ici la fin de l’année –

Le graphique ci-dessus montre le nombre cumulé de décès de Covid-19 par statut vaccinal au cours des trois derniers mois, ainsi que le nombre de décès projeté calculé jusqu’à la fin de 2021. Cependant, encore une fois, il faut noter que cela a été calculé avec des décès qui ont été enregistré en été, une période où les virus respiratoires sont historiquement tenus à distance, donc la projection réelle des décès pourrait bien être bien pire.

Les décès dus à la Covid-19 parmi la population non vaccinée devraient atteindre un total cumulé d’environ 4 000 d’ici la fin de l’année. Par conséquent, au cours des deux prochains mois, 2 130 décès supplémentaires pourraient être observés parmi la population non vaccinée.

Mais les projections montrent que les personnes entièrement vaccinées vont souffrir beaucoup plus que la population non vaccinée cet hiver, avec un total cumulé prévu d’environ 24 000 décès d’ici la fin de l’année. Cela signifie que 17 038 décès supplémentaires pourraient être enregistrés parmi la population entièrement vaccinée au cours des deux prochains mois.

Ces projections suggèrent que les injections Covid-19 augmentent le risque de décès dû à Covid-19 sur la base du taux de mortalité-hospitalisation attendu au cours des deux prochains mois.

Les données montrent que les personnes complètement vaccinées sont statistiquement 241% plus susceptibles de mourir après avoir été hospitalisées avec Covid-19, la question est, pourquoi ?

Eh bien, les données disponibles auprès de la UK Health Security Agency suggèrent que les injections Covid-19 déciment le système immunitaire des vaccinés.

Une efficacité vaccinale de +50% signifierait que les complètement vaccinés sont 50% plus protégés contre la Covid-19 que les non vaccinés.

Une efficacité vaccinale de 0% signifierait que les vaccinés complets sont 0% plus protégés contre Covid-19 que les non vaccinés, ce qui signifie que les vaccins sont inefficaces.

Alors qu’une efficacité vaccinale de -50% signifierait que les non vaccinés seraient 50% plus protégés contre Covid-19 que les vaccinés entièrement, ce qui signifie que les vaccins déciment en fait le système immunitaire.

Comme nous l’avons révélé plus tôt et montré à nouveau ci-dessus, les données les plus récentes montrent que les injections Covid-19 s’avèrent actuellement avoir une efficacité négative chez toute personne de plus de 30 ans, et une efficacité négative dépassant la barrière de moins-100% chez tout le monde entre l’âge de 40 et 69 ans.

Cependant, ce calcul était basé sur le calcul exact utilisé par Pfizer pour démontrer que leur vaccin avait une efficacité présumée de 95 %.

U = nombre de cas parmi les non vaccinés

V = Nombre de cas parmi les complètement vaccinés

U – V / U = Efficacité du vaccin

Cependant, afin de calculer les performances du système immunitaire, nous devons effectuer un calcul légèrement différent qui divise la réponse à U – V par le plus grand du nombre de cas parmi les non vaccinés ou complètement vaccinés.

Par conséquent, le calcul d’une performance positive du système immunitaire est –

U – V / U

Alors que le calcul d’une performance négative du système immunitaire est –

U – V / V

Le tableau suivant montre le déclin mensuel du système immunitaire de la population vaccinée contre les non vaccinés –

Ce que cela montre, c’est que les 30-39 ans complètement vaccinés ont connu la plus forte baisse des performances de leur système immunitaire au cours des trois derniers mois, avec une baisse de 40 % entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, et une baisse de 13 % entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. Cela équivaut à une baisse mensuelle moyenne de -26,5% et signifie que dans moins de trois mois, les 30-39 ans complètement vaccinés pourraient être confrontés à une défaillance totale du système immunitaire.

Les 40-49 ans entièrement vaccinés ne sont pas loin non plus d’avoir connu la deuxième plus forte baisse des performances du système immunitaire au cours des trois derniers mois, avec une baisse de 26% entre la semaine 33-36 et la semaine 37-40, et un 4 % de baisse entre la semaine 37-40 et la semaine 41-44. Cela équivaut à une baisse mensuelle moyenne de -15%. Cependant, en raison du fait que leur système immunitaire était déjà considérablement compromis entre les semaines 33 et 36, ils pourraient être confrontés à une défaillance totale de leur système immunitaire en seulement 3 mois.

L’anomalie dans ces données est cependant la performance du système immunitaire du groupe d’âge 70-79 et 80+. Comme nous le savons, avant le début de la campagne de vaccination, l’âge moyen d’une personne à mourir suite à une infection à Covid-19 était supérieur à 85 ans, même si l’espérance de vie moyenne au Royaume-Uni est de 81 ans.

Par conséquent, il est étrange de constater que le déclin le plus important du système immunitaire se situe parmi les groupes d’âge les plus jeunes, mais c’est parce que les données de la UK Health Security Agency pour la semaine 41-44 sont une période au cours de laquelle les plus de 70 ans donnaient leur injection de rappel, donc nous avons compilé le tableau suivant pour démontrer les performances du système immunitaire avant et après le rappel chez les personnes entièrement vaccinées de plus de 70 ans.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il ne restait plus que 4 mois à la tranche d’âge des 80 ans et plus jusqu’à ce qu’ils atteignent éventuellement une défaillance totale du système immunitaire, mais après le déploiement du rappel, ce nombre est passé à 16,7 mois.

Cependant, étant donné que nous savons que l’efficacité du vaccin diminue à un rythme important après une courte période, et avec des preuves suggérant que les vaccins sont non seulement inefficaces mais déciment également le système immunitaire, au cours des deux prochains mois, nous pourrions voir que le rappel le vaccin a en fait compromis encore plus le système immunitaire des receveurs, et une baisse encore plus rapide des performances du système immunitaire peut se matérialiser.

Ce qui nous amène à nous demander si les autorités sont conscientes de cela et c’est la raison pour laquelle elles sont si désespérées que tout le monde reçoive un rappel avant d’atteindre le point d’échec total du système immunitaire ?

Ces données suggèrent que la population vaccinée aura désormais besoin d’un cycle sans fin de rappels pour renforcer son système immunitaire à un point tel qu’il n’échoue pas mais qu’il soit inférieur à celui de la population non vaccinée, et nous voyons d’autres indices cachés dans les rapports officiels du gouvernement que c’est le cas.

Par exemple, le rapport de surveillance des vaccins de la semaine 42 publié par l’UKHSA indique ce qui suit :

« Des observations récentes provenant des données de surveillance de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) indiquant que les niveaux d’anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent une infection après 2 doses de vaccination. »

Cela signifie que les vaccins Covid-19 interfèrent avec la capacité du système immunitaire à produire des anticorps contre d’autres éléments du virus SARS-CoV-2 après l’infection, dans le cas de l’anticorps N, il s’agit de la protéine de la nucléocapside qui est la coquille du virus, et une partie cruciale de la réponse du système immunitaire dans la population non vaccinée.

Par conséquent, si des mutations de la protéine de pointe du prétendu virus SARS-CoV-2 se produisent à l’avenir, les vaccinés seront beaucoup plus vulnérables et probablement non protégés en raison de leur incapacité à produire l’anticorps N, même s’ils ont déjà été infectés et récupéré de la Covid-19.

Alors que les non vaccinés auraient une bien meilleure immunité contre toute mutation en raison de leur capacité à produire à la fois des anticorps S et N après l’infection.

Conclusion

Nous avons clairement démontré que l’efficacité réelle des injections Covid-19 diminue considérablement en peu de temps, mais malheureusement pour la population vaccinée, plutôt que le retour du système immunitaire au même état qu’avant la vaccination, le les performances du système immunitaire commencent à décliner rapidement, le rendant inférieur à celui des non vaccinés.

Cela ressort clairement du nombre énorme de cas, d’hospitalisations et de décès de Covid-19 parmi les entièrement vaccinés et du nombre inquiétant de cas, d’hospitalisations et de décès de Covid-19 parmi les entièrement vaccinés jusqu’à la fin de 2021 par rapport aux chiffres des prévisions parmi la population non vaccinée.

Nous avons également montré que les personnes entièrement vaccinées ont un taux de mortalité par hospitalisation beaucoup plus élevé et que le taux de mortalité par hospitalisation prévu devrait être jusqu’à 241% plus élevé chez les personnes complètement vaccinées que chez les non vaccinés cet hiver.

Encore une fois, cela ne peut pas s’expliquer par le fait que les vaccins sont inefficaces, mais ne peut s’expliquer que par le fait que les vaccins doivent aggraver la situation du receveur et le faire en décimant le système immunitaire.

La question est de savoir ce qui cause cela. Le fait que la UK Health Security Agency ait admis que les personnes complètement vaccinées sont beaucoup moins capables de produire des anticorps N après l’infection, suggère que l’amélioration tant redoutée de la dépendance aux anticorps pourrait être en jeu ici.

Cependant, cela n’expliquerait pas les performances du système immunitaire décimé chez les personnes entièrement vaccinées par rapport aux non vaccinés.

Le syndrome d’immunodéficience acquise est une maladie que l’on pense être causée uniquement par le prétendu virus VIH, et elle conduit à la perte de cellules immunitaires et laisse les individus sensibles à d’autres infections et au développement de certains types de cancers. En d’autres termes, il décime complètement le système immunitaire.

Par conséquent, pourrions-nous voir une nouvelle forme de syndrome d’immunodéficience acquise induit par le vaccin Covid-19 ?

Seul le temps nous le dira, mais n’est-il pas intéressant de constater que Pfizer a déclaré que sa nouvelle pilule Covid-19 réduisait le risque d’hospitalisation ou de décès de 89 % lorsqu’elle est utilisée en association avec un médicament contre le VIH ?

Les données actuelles montrent que les perspectives cet hiver pour ceux qui ont été complètement vaccinés avec une injection Covid-19 expérimentale sont terribles, et pour le dire franchement, comme nous l’avons dit au début, les complètement vaccinés sont au bord du gouffre.

Traduction et ajouts : MIRASTNEWS

Facebook Fact Checker détient 1,8 milliard de dollars d’actions dans Vaccine Company – « La vie des gens est en danger »

Bit Chute

Le membre du Congrès Thomas Massie craint que la société « Fact Checker » utilisée par Facebook pour étouffer toute dissidence sur les vaccins COVID-19 possède 1,8 milliard de dollars en actions dans une société de vaccins, qui emploie également un ancien directeur du CDC.

Faites-nous confiance : blessés, mutilés et tués à dessein

Une histoire de génocide mondial ‘Covid-vaccins’ (compilation de témoignages). Les voix qui doivent être entendues – les victimes et leurs familles, les infirmières et les médecins s’expriment.

Source : THE EXPOSE

PARALYSÉE APRÈS VACCIN HEP B (Arrêter de se faire vacciner les gens)

Source : Del Bigtree. Je suis convaincu, après de nombreuses études et recherches, qu’il n’existe pas de bon vaccin. Ils sont et ont toujours été destinés à blesser et à tuer. Vaccin contre la grippe? NON! Coup de feu contre le tétanos ? NON! Plus que vous voudrez peut-être vérifier: