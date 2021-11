EXPLOSIF : Pfizer a menti sur le nombre de décès dans un essai clinique clé sur le « vaccin » – les décès étaient BEAUCOUP plus élevés

Le 28 juillet, Pfizer et BioNTech ont publié des données sur six mois sur un essai clinique clé de « vaccin » (Covid-19) contre le coronavirus de Wuhan selon lequel 15 participants qui ont reçu les injections sont décédés contre 14 qui ne l’ont pas reçu. Il s’avère que le duo pharmaceutique a menti sur les chiffres, car il y a eu en fait 21 décès associés aux vaccins.

Pfizer-BioNTech a essentiellement éliminé 30% des décès pour donner l’impression que ceux qui ont reçu ses injections s’en sont mieux tirés que ceux qui ne l’ont pas fait. La réalité est que plus de personnes sont décédées après avoir été « vaccinées » que de personnes sont décédées en recevant un « placebo » (qui n’était en réalité qu’un autre type d’injection).

« Ce n’étaient pas que des décès de Covid », a rapporté Alex Berenson à propos de cette découverte. « En fait, ils n’étaient pour la plupart pas de Covid. »

« Seules trois des personnes participant à l’essai sont décédées de maladies liées à Covid – une qui a reçu le vaccin et deux qui ont reçu l’injection de solution saline. Les autres décès étaient dus à d’autres maladies et maux, principalement cardiovasculaires. »

Dans des circonstances normales, les chercheurs auraient qualifié les décès de « mortalité toutes causes confondues ». Mais Pfizer-BioNTech a caché cette information dans une annexe au rapport, car elle ne soutenait pas le récit selon lequel les vaccins sont « sûrs et efficaces ».

« Mais la mortalité toutes causes confondues est sans doute la mesure LA PLUS importante pour tout médicament ou vaccin – en particulier celui destiné à être administré à titre prophylactique à un grand nombre de personnes en bonne santé, comme le sont les vaccins », note Berenson.

Pfizer a menti, et potentiellement des millions de personnes mourront

Fait intéressant, les données « fraîches » que Pfizer-BioNTech a publiées fin juillet dataient en fait déjà de quatre mois au moment de leur publication. Les deux sociétés avaient apparemment cessé de collecter des données sur les décès liés aux vaccins au 13 mars.

Même à cette époque, cependant, les chiffres étaient troublants. Dans le rapport de sécurité initial que Pfizer-BioNTech a fourni à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui contenait des données jusqu’en novembre 2020, les chercheurs ont déclaré que quatre receveurs de «placebo» et deux receveurs de «vaccin» sont décédés.

L’un des receveurs du vaccin est décédé après la première dose tandis que l’autre est décédé après la seconde. La mise à jour de juillet a inversé cette tendance en affirmant qu’entre novembre 2020 et mars 2021, 13 receveurs de vaccin sont décédés contre seulement 10 receveurs de placebo.

« En outre, neuf receveurs du vaccin sont décédés d’événements cardiovasculaires tels que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, contre six receveurs du placebo qui sont décédés de ces causes », a expliqué Berenson.

« Le déséquilibre était faible mais notable, étant donné que les régulateurs du monde entier avaient découvert que les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna étaient liés à l’inflammation cardiaque chez les jeunes hommes. »

Au mieux, dit Berenson, les résultats donnés par Pfizer-BioNTech prouvent que les vaccins, « ont maintenant poussé près d’un milliard de personnes dans le monde pour un coût de dizaines de milliards de dollars et des restrictions ruineuses et aggravées des libertés civiles » n’ont absolument rien fait « pour réduire les décès en général.

« Pire, Pfizer et BioNTech avaient vacciné presque tous les receveurs de placebo dans l’essai peu de temps après que la Food and Drug Administration a approuvé le vaccin pour une utilisation d’urgence le 11 décembre 2020 », a-t-il ajouté.

Il s’avère que de nombreux membres du comité de la FDA qui ont donné leur feu vert aux injections de Pfizer-BioNTech, y compris les rappels (boosters), ont des liens financiers directs avec ces deux sociétés.

Cachée dans le « Summary Basis for Regulatory Action » de la FDA se trouve une petite note de bas de page expliquant que beaucoup plus de personnes vaccinées sont décédées au cours des essais Pfizer-BioNTech que les deux sociétés ne l’ont laissé entendre dans leur mise à jour de juillet. D’une manière ou d’une autre, cela n’a pas affecté la décision de la FDA d’approuver les injections.

« Pfizer a en quelque sorte mal compté – ou mal rapporté publiquement, ou les deux – le nombre de décès dans l’un des essais cliniques les plus importants de l’histoire de la médecine », a averti Berenson.

Les dernières nouvelles sur la tromperie d’injection de virus chinois peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Lanceur d’alerte : fausses données dans l’étude d’enregistrement de Pfizer

Un lanceur d’alerte dans une revue spécialisée a exprimé de sérieux doutes sur « l’intégrité des données et la sécurité des patients » lors de l’étude pivot du vaccin Pfizer.

Une adolescente est partie avec des caillots de sang dans ses poumons après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid-19. Comme prévu par la recherche chinoise

Introduction par Gospa News

Comme prévu par une recherche chinoise sur les risques élevés de blessures pulmonaires liés aux vaccins à ARNm, c’est arrivé !

Au lieu de cela, selon Fact Checkers, Cienna Paris Knowles est une athlète équestre australienne de 19 ans, qui a posté une photo d’elle à l’hôpital sur Instagram le 24 octobre, accompagnée d’un texte expliquant qu’elle a reçu la deuxième dose du vaccin le 21 octobre 2021 et qu’elle a éprouvé cette même nuit « des vomissements, de la fièvre, des sueurs, des palpitations, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires et une vision floue ».

Pour cette raison, Knowles a été emmenée à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué « des caillots dans les jambes, l’estomac et les deux poumons ». Knowles a conclu son post en soulignant qu’elle avait été vaccinée « pour garder le travail » et que « quiconque me connaît personnellement sait à quel point j’étais hésitante et effrayée à l’idée de le faire ».

Comme le rapporte un article publié le 26 octobre par la version australienne de Yahoo! News, cependant, les autorités sanitaires ont exclu que les caillots sanguins puissent être attribués à l’administration du vaccin. Un porte-parole de la Therapeutic Goods Administration (TGA, une agence australienne de réglementation des médicaments) a expliqué à Yahoo que Cienna Knowles avait été vaccinée avec Pfizer et que la thrombose n’avait jamais été signalée comme un effet indésirable possible du vaccin.

Mais découvrir la vérité est une autre réflexion !

Par The Exposé UK

Une adolescente en bonne santé a été blessée et alitée après avoir reçu une dose du vaccin Covid-19 de Pfizer. Cienna Knowles, une jeune cavalière australienne, a mis en ligne une vidéo tragique sur TikTok le 14 octobre, qui détaillait les effets indésirables débilitants qu’elle a ressentis après le vaccin.

Selon ses médecins, Knowles a développé une thrombose de la veine porte (TVP) après sa vaccination. Dans sa vidéo, Knowles a déclaré qu’elle était terrifiée à l’idée de se faire vacciner, mais elle est finalement allée se faire vacciner parce qu’on lui a dit qu’elle ne pourrait pas travailler si elle n’était pas vaccinée.

Elle a également déclaré qu’elle ne serait pas autorisée à conduire ou à voyager si elle ne recevait pas le vaccin Pfizer. De plus, on lui a dit que choisir de rester non vacciné était une chose égoïste à faire. Avant de se faire vacciner, Knowles a déclaré qu’elle était « une enfant de 19 ans parfaitement normale » et qu’elle n’avait jamais eu à se rendre à l’hôpital. C’était aussi une personne très active.

Le 21 octobre, Knowles a reçu sa deuxième dose du vaccin Pfizer Covid-19. À minuit, elle s’est réveillée en vomissant avec de la fièvre et des tremblements corporels. Elle a dit qu’elle avait l’impression d’avoir couru un marathon et que ses jambes et ses articulations étaient douloureuses. De plus, elle avait une vision floue et un très mauvais mal de tête. Knowles a ajouté qu’elle a une très grande tolérance à la douleur, mais comme la douleur est devenue insupportable, elle est allée voir un médecin et a subi des analyses de sang.

Ses résultats sont revenus positifs pour le PVT et ses poumons et son corps se remplissaient de caillots sanguins. La thrombose de la veine porte est un caillot sanguin de la veine porte ou de la veine porte hépatique qui permet au sang de circuler des intestins vers le foie.

La PVT bloque ce flux sanguin. Bien que la TVP puisse être traitée, elle peut également mettre la vie en danger. De nombreuses personnes qui souffrent de cette maladie présentent peu ou pas de symptômes. Cependant, certains symptômes courants d’un caillot moins grave comprennent un gonflement abdominal dû à un excès de liquide abdominal, de la fièvre et des douleurs dans le haut du corps.

Finalement, Knowles a été emmenée à l’hôpital où les médecins ont découvert qu’elle avait des caillots de sang sur ses jambes, sur toute sa poitrine et sur ses poumons des deux côtés. On lui a dit de rentrer chez elle et de revenir si elle était « malade ou souffrante« .

Le 23 octobre, elle est retournée à l’hôpital en raison de douleurs thoraciques intenses causées par les caillots de sang dans ses poumons. Ses médecins lui ont dit que le nombre de caillots dans ses poumons équivalait à avoir des côtes cassées, ce qui la rend « un peu douloureuse et difficile à respirer ».

Knowles a déclaré qu’il lui faudrait au moins six à 12 mois pour se rétablir complètement. En raison des effets indésirables, elle est incapable de monter ses chevaux.

Selon la Therapeutic Goods Administration (TGA), elle ne commente pas les cas individuels une fois que les rapports de vaccination ont été soumis. Cependant, un porte-parole a affirmé que le PVT n’est pas un effet secondaire reconnu du vaccin.

« Il est important de noter que la déclaration d’un événement indésirable à la TGA ne signifie pas que l’événement a été causé par le vaccin », a déclaré le porte-parole de la TGA.

« Il pourrait n’y avoir aucune relation entre l’événement indésirable et le vaccin – il peut s’agir d’une coïncidence si l’événement indésirable s’est produit lorsque le vaccin a été administré », a conclu le porte-parole.

Publié à l’origine par The Exposé UK

