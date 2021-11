Le prochain agent pathogène de Frankenstein à s’échapper d’un laboratoire pourrait ne pas être aussi bénin que COVID + SMALLPOX BIOWAR – les mondialistes préparent un plan «parfait» pour couvrir les décès dus aux vaccins et annuler les élections de mi-mandat en déclenchant une nouvelle épidémie mortelle

Les murs se referment sur le Dr Anthony Fauci alors que des e-mails révèlent que les National Institutes of Health se sont entendus avec EcoHealth Alliance pour contourner les restrictions fédérales sur la recherche sur le gain de fonction (GOF).

Les révélations accablantes ont été publiées par The Intercept1 et Daily Caller,2 le 3 novembre 2021. Alors que le NIH a gardé secrète la correspondance de la subvention, n’autorisant qu’une sélection de membres du Congrès à examiner la documentation lors d’une session privée, The Intercept a eu accès à leurs données personnelles. Remarques.

Étant donné que les subventions fédérales sont d’intérêt public évident, la décision du NIH de ne pas rendre la correspondance publique est suspecte en soi. Cachent-ils quelque chose ? Tu paries. Tel que rapporté par les journalistes d’Intercept Sharon Lerner et Mara Hvistendahl :3

« Les e-mails montrent que les responsables du NIH ont autorisé EcoHealth Alliance à élaborer un langage de surveillance régissant sa propre recherche de gain de fonction…

Des notes détaillées sur les communications du NIH obtenues par The Intercept montrent qu’à partir de mai 2016, le personnel de l’agence a eu un échange inhabituel avec Peter Daszak, le chef d’EcoHealth Alliance, au sujet des expériences que son groupe prévoyait de mener sur les coronavirus dans le cadre d’une subvention du NIH intitulée « Comprendre le Risque d’émergence du coronavirus de chauve-souris’4 …

EcoHealth entrait dans la troisième année de la subvention de 3,1 millions de dollars sur cinq ans qui comprenait des recherches avec l’Institut de virologie de Wuhan et d’autres partenaires. Dans un rapport d’étape de 2016, le groupe a décrit au NIH ses plans pour mener à bien deux expériences planifiées infectant des souris humanisées avec des virus hybrides, connus sous le nom de «chimères».

Les plans ont suscité des inquiétudes au NIH. Deux membres du personnel – Jenny Greer, spécialiste de la gestion des subventions, et Erik Stemmy, un responsable de programme chargé de la recherche sur les coronavirus – ont écrit à EcoHealth Alliance pour dire que les expériences « semblent impliquer des recherches couvertes par la pause », faisant référence à un moratoire temporaire5 sur le financement pour la recherche de gain de fonction qui serait raisonnablement anticipée pour rendre les virus du MERS et du SRAS plus pathogènes ou transmissibles chez les mammifères…

Initialement, le personnel du NIH semblait déterminé à faire respecter la pause de financement… Mais ce qui s’est passé ensuite a sonné l’alarme pour les défenseurs de la biosécurité : le personnel de l’Agence a adopté un langage que l’EcoHealth Alliance a conçu pour régir son propre travail.

L’agence a inséré plusieurs phrases dans les documents de subvention décrivant les actions immédiates que le groupe prendrait si les virus qu’ils ont créés s’avéraient devenir plus transmissibles ou plus pathogènes à la suite des expériences. »

Le NIH tente de se soustraire à sa responsabilité

Le NIH essaie maintenant d’échapper à sa responsabilité en rejetant la responsabilité de la recherche illégale sur EcoHealth Alliance. Le 21 octobre 2021, le directeur adjoint principal du NIH, Lawrence Tabak, Ph.D., a envoyé une lettre6,7,8 à James Comer, membre de rang du Comité sur la surveillance et la réforme, « pour fournir des informations et des documents supplémentaires concernant la subvention du NIH à EcoHealth Alliance Inc. »

Dans la lettre, Tabak a reconnu que Fauci avait menti au Congrès lorsqu’il a insisté avec insistance sur le fait que le NIH/NIAID n’avait jamais financé la recherche du GOF. Cependant, lorsqu’il s’agit de contourner le moratoire sur la recherche, Tabak rejette carrément la faute sur EcoHealth. D’après Tabak :9

« L’expérience limitée décrite dans le rapport d’avancement final fourni par EcoHealth Alliance testait si les protéines de pointe des coronavirus de chauve-souris naturels circulant en Chine étaient capables de se lier au récepteur ACE2 humain dans un modèle murin…

Dans cette expérience limitée, les souris de laboratoire infectées par le coronavirus de chauve-souris SHC014 WIV 1 sont devenues plus malades que celles infectées par le coronavirus de chauve-souris WIV1. Comme cela arrive parfois en science, il s’agissait d’un résultat inattendu de la recherche, par opposition à quelque chose que les chercheurs se sont proposé de faire…

Le plan de recherche a été examiné par le NIH avant le financement, et le NIH a déterminé qu’il ne correspondait pas à la définition de la recherche impliquant des agents pathogènes améliorés à potentiel pandémique (ePPP) car il n’avait pas été démontré que ces coronavirus de chauve-souris infectaient les humains. En tant que telle, la recherche n’a pas fait l’objet d’un examen ministériel en vertu du cadre HHS P3CO.

Cependant, par prudence et comme couche supplémentaire de surveillance, un libellé a été inclus dans les termes et conditions de l’attribution de la subvention à EcoHealth qui décrit les critères d’un examen secondaire, comme l’exigence que le bénéficiaire rapporte immédiatement un journal augmentation de la croissance.

Ces mesures inciteraient à un examen secondaire pour déterminer si les objectifs de la recherche doivent être réévalués ou si de nouvelles mesures de biosécurité doivent être adoptées. EcoHealth n’a pas signalé cette découverte tout de suite, comme l’exigeaient les conditions de la subvention. »

En d’autres termes, l’expérience d’EcoHealth s’est « accidentellement » transformée en GOF. À ce stade, EcoHealth aurait dû alerter le NIH, mais ne l’aurait pas fait. Ainsi, selon Tabak, le NIH n’assume aucune responsabilité car ils se sont appuyés sur EcoHealth pour suivre les termes de la subvention.

EcoHealth a nié cette accusation, affirmant que « ces données ont été communiquées dès que nous en avons été informés, dans notre rapport de la quatrième année en avril 2018… À aucun moment, le personnel du programme ne nous a indiqué que ce travail nécessitait des éclaircissements supplémentaires ou un examen secondaire. »10 ,11

Comme l’a noté The Intercept12, Tabak implique que le NIH a créé cette règle de déclaration « par excès de prudence », mais selon la correspondance que The Intercept a examinée, « le langage a été inséré à la suggestion de Daszak » et « le NIH et l’Alliance EcoHealth travaillé ensemble pour échapper à une surveillance supplémentaire.

Justifications illogiques

Comment ont-ils échappé à une surveillance supplémentaire ? Par des évaluations des risques illogiques et contradictoires. Alors que Tabak prétend que la virulence résultante n’était pas intentionnelle, comment cela pourrait-il être, puisque l’expérience en question était censée tester le « potentiel d’urgence » des coronavirus de chauve-souris dans la population humaine ?

Le nom de la subvention elle-même nous dit qu’ils vont évaluer la possibilité qu’un coronavirus de chauve-souris mute en quelque chose qui puisse affecter les humains, et pour ce faire, ils essaieront probablement de manipuler le virus pour voir s’il peut acquérir cette fonction.

Le président d’EcoHealth, le zoologiste Peter Daszak, a suggéré au NIH que l’expérience ne devrait pas être classée comme GOF restreinte parce que ses virus hybrides proposés étaient si différents du virus du SRAS (qui est connu pour infecter les humains). L’interception continue :13

« Daszak a également souligné que WIV1, le parent des virus chimériques de type SRAS proposés, » n’a jamais été démontré qu’il infectait l’homme ou provoquait une maladie humaine « , selon les e-mails transcrits.

Et il a déclaré que des recherches antérieures « suggèrent fortement que les virus chimériques des pointes de chauves-souris/épines dorsales de chauve-souris ne devraient pas avoir une pathogénicité accrue chez les animaux ». Le NIH continuerait à accepter ces arguments.

Mais l’argument du groupe selon lequel ses recherches virales ne présentaient pas de risque d’infection semble contredire la justification des travaux : que ces agents pathogènes pourraient potentiellement provoquer une pandémie.

« Toute la justification du renouvellement de la subvention d’EcoHealth sur les CoV liés au SRAS est que les virus avec des pics considérablement (10-25%) divergeant du SRAS-CoV-1 présentent un risque de pandémie », a déclaré [Fred Hutchinson Cancer Research Center virologist, Jesse] Bloom.

« Étant donné que c’est toute la justification du travail, comment peuvent-ils simultanément affirmer que ces virus ne devraient pas être réglementés en tant qu’agents pathogènes pandémiques potentiels ? »

Mais la justification de Daszak n’a aucun sens pour une autre raison. Trois mois avant que Daszak n’écrive cette détermination pour le NIH – où il suggère que le virus WIV1 qu’ils allaient utiliser comme épine dorsale pour les chimères n’avait « jamais été démontré qu’il infectait l’homme ou provoquait une maladie humaine » – son collaborateur, Ralph Baric, Ph. D., avait publié un article14 montrant que WIV1 avait effectivement la capacité d’infecter les humains.15

C’est formidable ! Nous sommes très heureux d’apprendre que notre pause dans le financement de la recherche sur le gain de fonction a été levée. ~ Dr Peter Daszak, e-mail au NIH

Baric, qui travaille à l’UNC Chapel Hill, avait découvert que le virus WIV1 « se répliquait facilement et efficacement dans les cultures des voies respiratoires humaines et in vivo » et constituait une « menace permanente » pour la population humaine. Cela contredit complètement la déclaration de Daszak, et il est peu probable que Daszak ne soit pas au courant de l’article publié par Baric trois mois plus tôt. Il est peu probable que le NIH ignore également la découverte de Baric.

Le NIH a accepté la clause de sauvegarde de Daszak

Comme expliqué par The Intercept, Daszak a proposé une solution qui permettrait à son groupe et au NIH d’effectuer des recherches dont ils savaient tous qu’elles étaient interdites à l’époque :16

« Si les virus recombinants se développaient plus rapidement que les virus originaux sur lesquels ils étaient basés, [Daszak] a suggéré, EcoHealth Alliance et ses collaborateurs arrêteraient immédiatement ses recherches et informeraient leur responsable de programme NIAID…

Dans une lettre du 7 juillet à EcoHealth Alliance, Greer et Stemmy du NIH ont officiellement accepté la règle proposée par Daszak. Les virus chimériques n’étaient « pas raisonnablement prévus » pour « avoir une pathogénicité et/ou une transmissibilité accrues chez les mammifères par voie respiratoire », ont conclu les administrateurs…

Le langage que le NIH a inséré plus tard dans la subvention était étonnamment similaire à ce que Daszak a proposé: «Si l’une des chimères de type MERS ou SRAS générées dans le cadre de cette subvention montre des preuves d’une croissance virale accrue supérieure à 1 log par rapport à la souche parentale vous devez arrêter toutes les expériences avec ces virus.

Dans un e-mail de juillet 2016 au NIH, Daszak exprime sa satisfaction que l’agence ait décidé d’accepter ses justifications pour lesquelles la recherche ne devrait pas être considérée comme un GOF restreint. « C’est génial ! » il a écrit. « Nous sommes très heureux d’apprendre que notre pause dans le financement de la recherche sur le gain de fonction a été levée. »17 Daszak admet même que ce qu’ils font VRAIMENT, c’est GOF dans cet e-mail.

Échec réglementaire clair

Lorsque les scientifiques d’EcoHealth ont réalisé l’expérience, l’un des virus chimériques s’est développé beaucoup plus rapidement que les autres au cours de la première semaine de l’expérience, produisant une charge virale supérieure de quatre logs à celle du virus parent.

Comme indiqué précédemment, Tabak affirme qu’EcoHealth n’a pas informé le responsable du programme des NIH de ce gain de fonction, et EcoHealth affirme l’avoir fait et a été autorisé par défaut à continuer, car personne au NIH ne s’y est opposé.

Soit dit en passant, Daszak comptait sur Shi Zhengli, chercheur à l’Institut de virologie de Wuhan, connu pour avoir des liens avec l’armée chinoise, pour l’informer si l’un des virus de l’expérience avait une réplication améliorée. Daszak a à son tour informé le NIH de cette chaîne de rapports, de sorte qu’ils savaient que la légalité de la recherche reposait essentiellement entre les mains d’un agent chinois, qui pouvait ou non être incité à minimiser de telles découvertes.

Richard Ebright, un biologiste moléculaire à l’Université Rutgers qui a critiqué le manque de surveillance de la recherche sur le gain de fonction, a déclaré à The Intercept que la correspondance entre le NIH et EcoHealth indique un échec réglementaire évident. « Le processus de surveillance a clairement échoué », a-t-il déclaré. Ebright a également parlé au Daily Caller, déclarant :18

« Le NIH, incroyablement, a accepté la conviction d’EcoHealth que ce travail ne serait pas considéré comme un gain de fonction, et a accepté la justification d’EcoHealth pour cette croyance, et a accepté la proposition non conforme à la politique d’EcoHealth d’une allocation [10 fois] pour une croissance virale accrue avant d’arrêter le travail et rapporter les résultats.

Le NIH, en effet, a délégué à EcoHealth Alliance le pouvoir de déterminer si sa recherche était ou n’était pas une recherche de gain de fonction soumise à la suspension du financement, le pouvoir de définir des critères de détermination et le pouvoir de passer outre les politiques fédérales mises en œuvre par la Maison Blanche… »

Le même sentiment a été exprimé par la représentante Cathy McMorris Rodgers, membre de la House Energy and Commerce Committee, et plusieurs autres législateurs républicains dans une lettre19,20 du 27 octobre 2021 au directeur des NIH, le Dr Francis Collins. Tel que rapporté par Daily Caller : 21

« »EcoHealth a décrit les risques de ces expériences comme s’ils n’étaient pas préoccupants, et le NIH a accepté les affirmations d’EcoHealth sans enquête approfondie « , ont déclaré les législateurs républicains à Collins. «Cependant, l’évaluation des risques par EcoHealth et le NIH ne semble pas correspondre à la compréhension des risques de la recherche à ce moment-là …

Bien que les virus modifiés au WIV soient loin du SRAS CoV-2 sur l’arbre généalogique des coronavirus, cette recherche reflétait une tolérance élevée au risque », ont déclaré les législateurs, ajoutant qu’il n’y a aucune preuve qu’EcoHealth a pris des mesures pour informer le NIH qu’il créé des virus qui présentaient une croissance accrue dans les cellules humanisées.

« Si EcoHealth et le NIH ne pouvaient pas gérer la conformité et la surveillance d’une telle politique de base, cela soulève plus d’inquiétudes quant à l’adéquation globale de la surveillance de cette recherche, qui laisse le public vulnérable à un grave accident de laboratoire », ont écrit les législateurs. »

Directeur du NIH de CNN Grills

Dans une rare tentative de vrai journalisme, Pamela Brown de CNN a gardé Collins attaché à la sellette dans une récente interview, lui demandant à plusieurs reprises pourquoi le NIH finançait la recherche dangereuse du GOF.22 Même Josh Rogin du Washington Post libéral a repris les demandes tenaces de Brown pour que Collins soit franc sur la question face aux tentatives de Collins pour la détourner :

« Tout le monde devrait regarder cette interview avec le directeur sortant du NIH, Francis Collins, pour voir comment Collins utilise des points de discussion trompeurs pour éviter toute reconnaissance, » a tweeté Rogin23.

À son honneur, Brown a remis l’interview sur les rails à plusieurs reprises, pressant Collins pour obtenir des réponses, exigeant de savoir :

« Pourquoi les Américains devraient-ils vous faire confiance, ainsi qu’au NIH, sur la question des origines du COVID, alors que vous ne connaissiez même pas les programmes qu’il finançait avec l’argent des contribuables en Chine ? »

Lorsque Collins a tenté de contourner la question en plongeant dans la sémantique de la définition de GOF, Brown l’a interrompu, lui demandant à nouveau comment il pouvait être si certain que le financement du NIH n’était pas utilisé pour le GOF, alors qu’il prétend que le NIH n’a découvert que récemment comment l’argent a été utilisé en 2016?

Collins a également réitéré que même si EcoHealth « a fait certaines choses dont ils auraient dû nous parler … ils n’ont pas fait le genre de recherche de gain de fonction qui nécessite une surveillance spéciale de haut niveau ». Vraiment? Comme indiqué par ZeroHedge :24

« … si EcoHealth Avait rendu compte de ses résultats de recherche, cela AURAIT déclenché une surveillance supplémentaire de haut niveau. Pourquoi Collins prétend-il qu’il sait qu’ils auraient été exemptés de cela ? »

Malgré l’insistance de Collins sur le fait que le NIH était honnête et honnête dans toutes ses communications, Brown a refusé de le laisser s’en tirer, mettant fin à l’entretien avec : « Ce sont les dollars des contribuables américains qui vont à des recherches risquées et je pense que chaque Américain mérite de savoir à propos de ça. »

En passant, comme celui de Fauci, le halo de Collins se ternit rapidement alors que les médias alternatifs ont commencé à creuser dans leurs antécédents. Tout en semblant d’une propreté irréprochable à la surface, un examen plus attentif révèle que les deux hommes ont soutenu toutes sortes de recherches douteuses, y compris des recherches sur des fœtus avortés.

Pour un aperçu des péchés présumés de Collins, voir l’article de First Things, « The Cautionary Tale of Francis Collins. »25 Contrairement à Fauci, cependant, Collins semble sentir qu’il n’échappera pas au jugement public. En octobre 2021, il a annoncé sa retraite du NIH. Il aurait l’intention de se retirer d’ici la fin de l’année. Le temps nous dira si Fauci aura le bon sens de démissionner, ou si nos dirigeants politiques vont enfin le chasser et porter plainte.

Nous devons interdire la recherche GOF

La preuve de l’échec de la réglementation par le NIH renforce encore l’appel à une interdiction permanente de la plupart des types de GOF. Comme Bloom l’a dit à The Intercept :26

« Nous avons besoin de toute urgence d’une discussion plus large pour savoir si c’est une bonne idée de créer de nouvelles chimères de coronavirus qui sont à ce stade universellement reconnues comme présentant un risque de pandémie pour les humains. »

En effet, il semble que nous nous en soyons tirés facilement cette fois. Le SRAS-CoV-2 a un taux de mortalité très faible, malgré une propagation assez facile. Le prochain agent pathogène de Frankenstein à s’échapper d’un laboratoire pourrait ne pas être aussi bénin.

Voyant qu’on ne peut pas faire confiance aux personnes chargées de prendre des décisions sur les recherches à autoriser pour prendre des décisions judicieuses, le public doit vraiment intervenir et faire savoir à nos représentants que nous ne tolérerons pas que les fonds fédéraux – l’argent des contribuables – soient utilisés pour la recherche qui a le potentiel de nous anéantir tous.

TAP – Cela dit, ils ne veulent pas se suicider. En règle générale, les maladies se propagent par les vaccins et les techniques de pulvérisation, il ne s’agit donc pas simplement de créer délibérément des maladies. Ils doivent être livrés aux cibles.

Attendez 15 minutes après votre vaccin et s’il y a un problème nous vous cacherons

Je parie que ça leur a mis une bosse sur la tête. Cachez-les vite !

En Autriche, où tous les non vaccinés sont désormais confinés, un homme vacciné s’effondre en direct

LA VIE D’UNE FEMME DE FITNESS DÉTRUITE PAR DES CAILLOTS DE SANG INDUITS PAR UN VACCIN

Source : Bootcamp : GOSFORD, NOUVELLE-GALLES DU SUD — Une cavalière de 19 ans accepte que sa vie de mannequinat Instagram et d’équitation soit probablement terminée après avoir cédé à la pression et à la coercition. Mme Cienna Knowles a reçu sa deuxième injection à ARNm Pfizer le 21 octobre, selon son compte Instagram. Son existence entière a basculé plus tard dans la soirée. Son histoire complète est ici : https://thecovidblog.com/2021/11/08/cienna-knowles-19-year-old-australian-horse-trainer-received-second-pfizer-mrna-injection-to-keep-my-job-develops-numerous-blood-clots-can-no-longer-work/

Un dirigeant de Bayer affirme que les injections COVID à ARNm de sont une « thérapie génique » faussement commercialisée en tant que « vaccins »

Microsoft a développé un disque dur ADN en 2019

Microsoft a développé un disque dur ADN en 2019

Stefan Oelrich, président de la division pharmaceutique de Bayer, a admis devant des « experts » internationaux lors d’une récente conférence mondiale sur la santé que les deux « vaccins » à ARNm (ARN messager) de Pfizer-BioNTech et Moderna ne sont pas du tout des vaccins, mais plutôt des injections « et thérapie génique » déguisées.

Lors du récent Sommet mondial de la santé, qui s’est tenu à Berlin du 24 au 26 octobre, 6 000 participants de 120 pays ont pu entendre Oelrich le dire. Ils ont également pu l’entendre expliquer que si ces injections avaient été commercialisées pour ce qu’elles sont réellement, la plupart des gens les auraient probablement rejetées.

« Nous faisons vraiment ce saut [pour stimuler l’innovation] – nous en tant qu’entreprise, Bayer – dans les thérapies cellulaires et géniques … en fin de compte, les vaccins à ARNm sont un exemple pour cette thérapie cellulaire et génique », a déclaré Oelrich.

« J’aime toujours dire : si nous avions sondé il y a deux ans dans le public – « seriez-vous prêt à prendre une thérapie génique ou cellulaire et à l’injecter dans votre corps ? » – nous aurions probablement eu un taux de refus de 95 %. »

La seule raison pour laquelle il n’y a eu aucun « succès » pour amener les masses à retrousser leurs manches, c’est parce que Big Pharma s’en est tiré en mentant au public sur ce que sont ces choses et ce qu’elles sont censées faire.

«Nos succès au cours de ces 18 mois [la durée de la ‘pandémie’ COVID] devraient nous encourager à nous concentrer beaucoup plus étroitement sur l’accès, l’innovation et la collaboration pour libérer la santé pour tous, surtout au moment où nous entrons, en plus de tout ce qui s’est passé, dans une nouvelle ère de la science – beaucoup de gens parlent de la Bio Révolution dans ce contexte», a continué Oelrich à se vanter lors de l’événement.

Les « vaccins » Covid reprogramment le corps des gens pour devenir une nouvelle race d’esclaves dirigée par l’IA

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis étaient également complices, ayant modifié la définition de «vaccin» pour inclure les injections à ARNm. [C’est comme si les injections de venin étaient considérées comme des « vaccins » en changeant la définition. Quelle abomination scientifique ! JDDM – MIRASTNEWS].

La fausse agence fédérale, qui n’est en réalité qu’une société privée déguisée, a décidé que l’ancienne définition du vaccin était « problématique » dans le but de véhiculer le mensonge plandémique. L’agence l’a donc entièrement abandonné et a proposé une toute nouvelle définition qui correspondait au récit.

Cette « bio révolution » à laquelle Oelrich a fait référence lors de son discours est décrite par le McKinsey Global Institute comme « une confluence d’avancées en sciences biologiques et d’accélération du développement de l’informatique, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle [qui] alimente une nouvelle vague d’innovation. »

« Cette bio révolution pourrait avoir un impact significatif sur les économies et nos vies, de la santé et de l’agriculture aux biens de consommation, en passant par l’énergie et les matériaux », a déclaré McKinsey.

En d’autres termes, les injections à ARNm de Big Pharma jettent les bases d’une transformation totale de l’humanité en une race d’esclaves dirigée par l’intelligence artificielle et contrôlée par tout ce que les mondialistes ont prévu d’installer dans le corps des gens via la « vaccination ».

Oelrich a en outre plaidé pour le dépeuplement de la planète en distribuant davantage de contraceptifs à « cent millions de femmes supplémentaires » à travers l’Europe.

« Nous avons investi 400 millions cette année dans de nouvelles usines dédiées à la production de contraceptifs à action prolongée pour les femmes des pays à revenu faible et intermédiaire », a-t-il expliqué.

« Avec Bill et Melinda Gates, nous travaillons en étroite collaboration sur des initiatives de planification familiale. »

L’administration continue des injections Covid combinée à ces autres méthodes de dépeuplement finira par créer un monde «durable», dit Oelrich.

Oelrich est également un fervent partisan de la soi-disant initiative « Great Reset », qui, selon le Forum économique mondial (FEM ; WEF), est en grande partie motivée par la plandémie.

« Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et économies, de l’éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail », a déclaré le fondateur du FEM, Klaus Schwab.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la tromperie plandémique en visitant Pandemic.news.

Un logiciel de modification génétique est injecté dans votre corps

Un logiciel de modification génétique est injecté dans votre corps

Franklin Graham développe une «péricardite» et subit une chirurgie cardiaque !

Le pasteur Franklin Graham, qui a fait la promotion du vaccin et a même exhorté ses partisans à le prendre, a développé une péricardite et a subi une intervention chirurgicale d’urgence le 8 novembre.

https://thecovidworld.com/franklin-graham-pastor-who-pushed-covid-19-vaccine-develops-pericarditis-undergoes-heart-surgery/

UN EXPERT DES VACCINS AVERTIT DE LA CATASTROPHE DE LA VACCINATION COVID

Dans une interview historique pour The HighWire, l’animateur Del Bigtree s’assoit avec le vaccinologue, Geert Vanden Bossche, Ph.D., D.V.M., pour entendre le terrible avertissement de Geert concernant la vaccination de masse des enfants contre Covid et la catastrophe qui pourrait s’ensuivre.

SMALLPOX BIOWAR – les mondialistes préparent un plan «parfait» pour couvrir les décès dus aux vaccins et annuler les élections de mi-mandat en déclenchant une nouvelle épidémie mortelle

La bonne nouvelle est que le mandat du vaccin Biden va presque certainement être annulé par la cour d’appel du sixième circuit. Cela donnera à Biden une défaite écrasante de sa tentative d’exterminer en masse le peuple américain via des armes biologiques « vaccinales ».

La mauvaise nouvelle est qu’une fois le mandat vaccinal annulé, les mondialistes seront contraints de recourir à leur prochaine stratégie dévastatrice pour atteindre leurs objectifs de génocide et de dépeuplement. Il semble que leur prochaine arme sera Marburg, Ebola ou la variole.

La variole est le choix le plus probable car elle est extrêmement contagieuse et presque personne n’est immunisé contre elle. Bill Gates a averti à plusieurs reprises – avec un sourire effrayant – que l’Amérique devrait être prête pour une attaque terroriste contre la variole visant les aéroports américains. Lorsque Bill Gates met en garde contre quelque chose comme ça, c’est généralement parce que les mondialistes prévoient de le mettre en œuvre.

Yahoo News a rapporté cette semaine que des flacons étiquetés « variole » ont été découverts dans un laboratoire Merck, en violation de la loi américaine. Dans la zone continentale des États-Unis, seule l’installation du CDC à Atlanta est autorisée à stocker des flacons de variole. Alors, que fait Merck, un fabricant de vaccins, des flacons antivarioliques ?

Vous ne seriez pas fou de supposer qu’ils travaillent sur la prochaine grande sortie d’armes biologiques pour générer une autre vague de bénéfices grâce aux vaccins contre la variole.

Mais une libération de la variole par les mondialistes accomplit bien plus qu’un simple dépeuplement…

Enterrer les décès dus au vaccin Covid et arrêter les élections de mi-mandat de 2022

L’effet d’une libération délibérée de la variole par les mondialistes anti-humains serait une dissimulation des décès dus au vaccin Covid, qui commencent déjà à s’accélérer énormément. Des millions de personnes mourront dans le monde des vaccins Covid au cours des six prochains mois à mesure que la suppression immunitaire, l’amélioration de la dépendance aux anticorps et la croissance des tumeurs cancéreuses s’accélèrent. La cabale mondialiste cherche désespérément à détourner l’attention du monde des effets de dépeuplement du vaccin, elle a donc besoin d’une plus grande catastrophe mortelle pour en assumer la responsabilité.

Deuxièmement, une épidémie de variole permettrait également aux criminels de D.C. de déclarer une urgence nationale et de suspendre les élections de mi-mandat de 2022, où ils sont susceptibles d’être abattus politiquement. Les sondages actuels, s’ils sont projetés dans les résultats des élections, montrent que les démocrates sont très susceptibles de perdre la Chambre, le Sénat et de nombreux gouverneurs d’État et législatures d’État, laissant Biden (ou Harris) sans pouvoir effectif autre que des décrets exécutifs inconstitutionnels (que les tribunaux continuent de tirer vers le bas).

Ainsi, les démocrates ont besoin d’une catastrophe plus importante pour annuler les élections de 2022. La variole (ou Marburg) est leur choix «parfait», étant donné qu’ils n’ont aucun respect pour la vie humaine et sacrifieraient chaque Américain vivant jusqu’au dernier si cela les maintenait au pouvoir. Ils sont comme des animaux fous et furieux, prêts à tout pour garder leur contrôle.

Bill Gates dépeint une image comme « 12 singes » avec la libération de la variole à l’aéroport

De Yahoo News :

Bill Gates a averti les gouvernements de se préparer aux attaques terroristes contre la variole et aux futures pandémies en investissant des milliards dans la recherche et le développement.

Le fondateur de Microsoft a suggéré que les « jeux de germes » pourraient préparer les nations au bioterrorisme, comme les attaques de variole contre les aéroports. M. Gates a averti que les épidémies causées par le bioterrorisme pourraient être pires que celles qui se produisent naturellement.

Pourquoi Bill Gates a-t-il spécifiquement choisi la variole et les aéroports pour son exemple ? Parce que c’est le moyen le plus efficace pour les bioterroristes – c’est-à-dire les mondialistes de la dépopulation – de lancer leur prochaine guerre biologique. C’est une scène extraite de 12 Monkeys, le film de science-fiction dystopique avec Bruce Willis et Brad Pitt.

De plus, une libération mondialiste de la variole piégerait probablement de nombreux sceptiques vis-à-vis des vaccins et anti-masques qui se sont habitués à prendre peu de précautions en public. Alors que « Covid » s’est avéré être un peu plus qu’une grippe renommée, la variole militarisée a un taux de mortalité d’au moins 30 % et peut aller beaucoup plus haut selon sa configuration. Pour survivre à la variole, les Américains devraient s’enfermer pendant une longue période… peut-être une année entière, sans pratiquement aucun approvisionnement en nourriture, carburant, médicaments, eau ou autres produits essentiels. De nombreuses personnes qui ont rejeté la gravité de la Covid s’exposeraient par inadvertance à la variole, avec des conséquences dévastatrices.

Plus la crise est grave, plus les pouvoirs en place peuvent affirmer leur fausse autorité et priver les gens des libertés civiles fondamentales (et des droits humains). C’est pourquoi un déploiement contre la variole est la stratégie la plus efficace que les mondialistes anti-humains puissent poursuivre dès maintenant pour asservir davantage l’humanité et écraser les États-Unis d’Amérique.

Vont-ils vraiment appuyer sur la gâchette et la relâcher ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir à l’avance, mais nous avons déjà vu leur volonté de déchaîner d’autres armes horribles contre l’humanité qui entraînent des morts massives à travers la planète (c’est-à-dire des injections de « vaccins » de protéines de pointe qui sont des armes meurtrières de guerre biologique).

Selon OurWorldInData.org, 52,4% de la population mondiale a reçu un vaccin contre le covid. Cela représente plus de 4 milliards de personnes et leur nombre augmente de près de 30 millions par jour. Avec un taux de mortalité à long terme de 50% dû à ces vaccins – couvrant les causes de décès à court, moyen et long terme – cela signifie que les mondialistes massacrent effectivement 15 millions d’êtres humains par jour.

A LIRE AUSSI: Le génocide des seniors américains se poursuit : 8 morts dans une maison de retraite entièrement vaccinée du Connecticut

Cela fait DEUX holocaustes nazis chaque jour, chaque jour, alors que l’holocauste du vaccin continue de tuer en masse l’humanité. Tous les décès ne sont pas instantanés, il faudra donc des années pour que ces chiffres soient pleinement réalisés, mais une fois qu’une personne est injectée, son horloge de décès est déjà en cours de décompte.

Obtenez tous les détails sur le scénario de la variole dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui via Brighteon.com :

Brighteon.com/757a7df2-9d8c-412f-8095-d2aba1dff321

Découvrez un nouveau podcast chaque jour, ainsi que des interviews passionnantes avec des personnes de premier plan, sur :

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

ACTEURS PRÉSENTÉS COMME MÉDECINS OU (FAUX) PATIENTS POUR PROMOUVOIR LE VACCIN TUEUR – SUBT. FRANÇAIS

ACTEURS PRÉSENTÉS COMME MÉDECINS OU (FAUX) PATIENTS POUR PROMOUVOIR LE VACCIN TUEUR – SUBT. FRANÇAIS

Le gouvernement italien qualifie les manifestants pacifiques de terroristes pour justifier les descentes de police dans les maisons des manifestants du Pass vaccinal Covid

Voici ce qui pourrait se passer en France si Emmanuel Macron est réélu en dépit de la dangerosité blessante et mortelle des « vaccins » COVID-19 !

Les manifestants en Italie qui s’opposent au nouveau programme tyrannique de « passeport vaccinal » contre le coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19] de leur gouvernement se voient maintenant perquisitionner leurs domiciles par la police en représailles.

Selon certaines informations, le bureau du procureur de Turin a dirigé plusieurs descentes de police dans plusieurs villes italiennes contre des personnes soupçonnées d’être opposées au soi-disant « Pass vert », qui est désormais requis en Italie pour acheter et vendre.

Les forces de l’ordre italiennes affirment que les raids n’ont été perpétrés que contre des personnes soupçonnées d’avoir des « liens extrémistes » et des « antécédents criminels ». Il s’agit notamment de condamnations antérieures pour vol ou usage de substances végétales que le gouvernement considère comme des « drogues illégales ».

La Division des enquêtes générales et des opérations spéciales (DIGOS) de Palerme affirme avoir trouvé des conteneurs d’une « substance acide » dans l’un des raids, qui auraient été destinés à être jetés sur la police lors d’une manifestation.

La police de Brescia et de Crémone affirme en outre avoir trouvé des couteaux et une arbalète lors d’autres raids. (EN RELATION : le gouvernement italien commet également un terrorisme économique en exigeant que les employeurs cessent de payer leurs employés non vaccinés.)

Contrairement aux Américains, les Italiens de toutes tendances politiques sont opposés au fascisme du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19]. L’extrême gauche et l’extrême droite, ainsi que tout le monde entre les deux, ont été vus lors de manifestations à travers le pays.

Le gouvernement italien est libre de commettre des violences chimiques contre ses citoyens, mais protester contre cela n’est pas autorisé

Le gouvernement italien panique également à l’idée que les Italiens utilisent des plateformes de chat en ligne comme Telegram pour organiser leurs manifestations. Les responsables affirment que ces types d’applications encouragent «l’extrémisme» et certains veulent qu’elles soient fermées en réponse.

Un groupe de discussion appelé « Basta Dittatura », ou Assez de la dictature, semble être l’un des principaux organisateurs des manifestations anti-Green Pass. Un membre du groupe est accusé d’avoir menacé le Premier ministre italien Mario Draghi.

Les raids, quant à eux, ont eu lieu après que le ministère italien de l’Intérieur a promis de réprimer les manifestants anti-Green Pass, qui sont accusés d’avoir commis des « violences ».

À l’inverse, la violence des « vaccins » chimiques du gouvernement a été sanctionnée comme normale par des représentants du gouvernement qui pensent que le consentement éclairé n’est plus valable dans le domaine de la médecine et de la science.

La ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese a récemment ordonné que tous les manifestants anti-Green Pass soient bannis des centres-villes historiques. Il préférerait que leurs protestations se limitent à des manifestations de « style sit-in » qui n’ont aucun effet.

« Les soi-disant manifestations No Pass paralyse tous les samedis, depuis des semaines, le centre historique de nombreuses villes, créant des désagréments pour les citoyens et les commerçants, ainsi que générant des rassemblements parmi les non vaccinés », a annoncé Carlo Sibilia, le sous-secrétaire de l’Intérieur. , dans une déclaration récente.

Cette annonce est intervenue quelques jours seulement avant que le maire de Trieste, Roberto Di Piazza, n’interdise les manifestants de passeport anti-vaccin de la Piazza Unita d’Italia de la ville.

« Ils (les gouvernements) ne semblent cependant jamais avoir les ressources nécessaires pour perquisitionner les domiciles des migrants sans passeport », a noté un commentateur de Breitbart News à propos de l’hypocrisie totale de ces raids.

« Cela me rappelle les nazis qui allaient de maison en maison à la recherche de Juifs », a écrit un autre.

Un homme a souligné que les gouvernements qui refusent d’écouter leur peuple – qui semble être la plupart d’entre eux en Occident ces jours-ci – « finiront par souffrir ».

« Récoltez ce que vous semez », a ajouté cette personne. « Le dernier dictateur totalitaire italien, Mussolini, a connu une fin difficile. Il y en aura encore quelques-uns qui s’en souviendront.

Un autre commentateur a écrit une citation célèbre qui décrit l’état actuel de notre monde à un T :

« Quand le gouvernement craint le peuple, il y a la liberté. Quand le peuple craint le gouvernement, il y a tyrannie.

La société s’effondre à une vitesse vertigineuse en raison de la tyrannie du coronavirus de Wuhan [de la maladie Covid-19]. Pour vous tenir au courant des dernières nouveautés, visitez Fascism.news.

