Pandémie des vaccinés – Les données officielles montrent que 91% des décès de Covid-19 ont été parmi les entièrement vaccinés depuis août; mais ils veulent enfermer les non vaccinés

https://audioplace.me/?utm_medium=widget&utm_source=&dl=https://dailyexpose.uk/

Le public se fait mentir à plusieurs reprises par les élus, les conseillers non élus et les médias mainstream, tous affirmant que le monde connaît actuellement une pandémie de non vaccinés. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Mais le mensonge a maintenant été utilisé pour justifier le verrouillage des non vaccinés en Autriche et le verrouillage des non vaccinés de la société en Australie.

Maintenant, l’Allemagne est sur le point d’emboîter le pas, l’Écosse est sur le point d’interdire aux non vaccinés des pubs et des restaurants sous les conseils d’un nutritionniste qualifié se faisant passer pour un expert en pandémie qui s’appelle Devi Sridhar, et les autorités et les médias en Angleterre sont entrés en overdrive sur les conseils de la « nudge unit » pour inciter la population à soutenir un verrouillage réservé aux non vaccinés.

Mais tout cela n’a absolument aucun sens car les données officielles de la santé publique montrent qu’au cours des trois derniers mois, la majorité des cas de Covid-19 ont été parmi les entièrement vaccinés, les deux tiers des hospitalisations de Covid-19 ont été parmi les entièrement vaccinés, et un effrayant 91% des décès de Covid-19 ont été parmi les personnes entièrement vaccinées, et les projections montrent que les choses sont sur le point d’empirer.

Public Health Scotland (PHS) publie un rapport hebdomadaire sur les statistiques de Covid-19 couvrant les données sur les tests, les vaccinations, les cas, les hospitalisations et les décès. En juillet, nous avons exposé comment PHS avait manipulé les chiffres pour tromper le public en lui faisant croire que la majorité des décès de Covid-19 figuraient parmi les vaccinés en ne donnant qu’un total cumulé des décès remontant au 29 décembre, ce qui signifie tous les prétendus décès Covid-19 au plus fort de la deuxième vague ont été inclus dans les totaux alors que seulement 0,1% de la population écossaise était complètement vaccinée à l’époque.

Après avoir découvert la tromperie perpétrée par Public Health Scotland, ils sont revenus par coïncidence à la publication du nombre total de décès de Covid-19 sur une période de quatre semaines, et maintenant, grâce à une mine de données, nous sommes en mesure de voir qui a été le plus touché par Covid-19 au cours des trois derniers mois.

Pour notre dernière analyse, nous avons utilisé les statistiques trouvées dans les rapports statistiques PHS Covid-19 suivants –

Cas de covid-19

Le rapport le plus récent a été publié mercredi 17 novembre et couvre les données sur les cas de Covid-19 du 16 octobre au 12 novembre 2021, par statut vaccinal.

Le tableau 18 du rapport montre qu’au cours de la semaine la plus récente, du 6 au 12 novembre, un total de 20 858 cas ont été confirmés en Écosse à la suite d’un test de flux latéral douteux ou d’un test PCR très peu fiable. Parmi eux, 8 029 faisaient partie des non vaccinés (dont la majorité étaient des enfants), 1 412 faisaient partie des partiellement vaccinés et 11 417 faisaient partie des complètement vaccinés.

Comme vous pouvez le voir clairement dans le tableau ci-dessus, les vaccins entièrement vaccinés représentaient la grande majorité des cas entre le 16 octobre et le 12 novembre, et en prenant également en compte le nombre de cas de Covid-19 par statut vaccinal dès le 21 août, nous pouvons voir que les choses empirent progressivement pour la population entièrement vaccinée de semaine en semaine.

Le graphique ci-dessus montre le nombre total de cas par statut vaccinal par semaine du 21 août au 12 novembre 2021 selon les rapports statistiques Covid-19 de Public Health Scotland. Dans la semaine commençant le 21 août, les complètement vaccinés représentaient 38% des cas, les partiellement vaccinés représentaient 20% des cas tandis que les non vaccinés représentaient 42% des cas.

Cependant, en avance rapide de trois mois à la semaine commençant le 6 novembre, nous pouvons voir que les complètement vaccinés représentaient 55% des cas, les partiellement vaccinés représentaient 7% des cas et les non vaccinés représentaient 38% des cas, la majorité des qui étaient des enfants qui couraient un risque négligeable de souffrir même d’une maladie grave en raison du prétendu virus Covid-19.

Devi Sridhar

Cela signifie que le professeur Devi Sridhar, nutritionniste qualifiée et conseillère Covid-19 clé discutable du premier ministre écossais Nicola Sturgeon, mentait au public lorsqu’elle a déclaré le 15 novembre que «le virus trouve des personnes non vaccinées, puis il transmet à un niveau si élevé qu’il trouve aussi ceux qui sont doublement vaccinés mais qui sont beaucoup plus fragiles. Et ce que nous devons faire, c’est limiter cette circulation ».

Le graphique ci-dessus montre les totaux cumulés de cas de Covid-19 par statut vaccinal entre le 21 août et le 12 novembre ainsi que le nombre projeté de cas jusqu’au 7 janvier 2022. Cependant, il faut noter que le calcul projeté utilise des données sur les cas qui s’est produite pendant l’été, une période où les virus respiratoires ont été notoirement tenus à distance, donc les projections réelles pourraient bien être bien pires.

Le graphique nous permet de voir à quel point les choses se sont améliorées pour les non vaccinés d’ici la semaine par rapport à la façon dont les choses ont empiré pour les complètement vaccinés d’ici la semaine, et malheureusement pour les complètement vaccinés, les choses devraient empirer. Mais ce que l’on sait actuellement avec certitude, c’est que la population vaccinée représentait 57% des cas de Covid-19 entre le 21 août et le 12 novembre, soit une période de trois mois.

Hospitalisations Covid-19

Le tableau 19 du rapport le plus récent montre qu’au cours de la semaine commençant le 6 novembre, un total de 773 hospitalisations pour Covid-19 ont été confirmées en Écosse. Parmi ceux-ci, 137 faisaient partie de la population non vaccinée, tandis que 363 faisaient partie de la population vaccinée.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, les vaccins complets représentaient la majorité des hospitalisations entre le 16 octobre et le 12 novembre, et encore une fois en prenant en compte les hospitalisations jusqu’au 23 août, nous pouvons voir que les choses se sont progressivement aggravées pour les vaccinés à la semaine.

Le graphique ci-dessus montre le nombre total d’hospitalisations par statut vaccinal par semaine du 21 août au 12 novembre 2021 selon les rapports statistiques Covid-19 de Public Health Scotland. Dans la semaine commençant le 21 août, les vaccinés représentaient 68% des hospitalisations, mais avancez rapidement jusqu’à la semaine commençant le 6 novembre et nous pouvons voir que les vaccinés représentaient 73% des hospitalisations.

La pire semaine à ce jour pour les vaccinés, cependant, en termes d’hospitalisations, est survenue la semaine du 16 octobre, qui a vu la population vaccinée représenter 79% des hospitalisations liées à la Covid-19.

Cela signifie que lorsque Devi Sridhar a déclaré « le virus est toujours là, il met beaucoup de pression sur les hôpitaux en Écosse, et il vaut donc mieux que nous examinions le problème tel qu’il est réellement et essayons de le devancer pour éviter des mesures plus sévères plus tard », qu’elle doit avoir signifié le besoin d’être complètement vacciné à l’écart de la société car, comme nous venons de le démontrer clairement, ce sont eux qui mettent le plus de pression sur les hôpitaux.

Le graphique ci-dessus montre les totaux cumulés d’hospitalisations Covid-19 par statut vaccinal entre le 21 août et le 12 novembre ainsi que le nombre projeté d’hospitalisations jusqu’au 7 janvier 2022. Cependant, il faut noter que le calcul projeté utilise des données sur les cas qui s’est produite pendant l’été, une période où les virus respiratoires ont été notoirement tenus à distance, donc les projections réelles pourraient bien être bien pires.

Le graphique nous permet de voir à quel point les choses se sont améliorées pour les non vaccinés d’ici la semaine par rapport à la façon dont les choses ont empiré pour les complètement vaccinés d’ici la semaine, et malheureusement pour les complètement vaccinés, les choses devraient empirer.

A l’heure actuelle, entre le 21 août et le 12 novembre, la population vaccinée représente 75 % des hospitalisations, tandis que la population non vaccinée représente 25 %. Mais d’ici le 7 janvier, le total cumulé des hospitalisations parmi les vaccinés devrait s’élever à environ 9 700, tandis que le total cumulé des hospitalisations parmi les non vaccinés devrait s’élever à environ 3 400.

Morts de la covid-19

Le tableau 20 du rapport le plus récent montre qu’au cours de la semaine commençant le 30 octobre, un total de 136 décès de Covid-19 ont été confirmés en Écosse. Parmi eux, 21 seulement faisaient partie de la population non vaccinée, tandis que 115 faisaient partie de la population vaccinée.

Comme vous pouvez le voir clairement dans le tableau ci-dessus, les entièrement vaccinés représentaient l’écrasante majorité des décès de Covid-19 entre le 9 octobre et le 5 novembre 2021. Mais en prenant également en compte le nombre de décès de Covid-19 par statut vaccinal dès Le 14 août, nous pouvons voir que les choses empirent de manière significative pour la population entièrement vaccinée de semaine en semaine.

Le graphique ci-dessus montre le nombre total de décès par statut vaccinal par semaine du 14 août au 5 novembre 2021 selon les rapports statistiques Covid-19 de Public Health Scotland. Dans la semaine commençant le 14 août, les vaccinés représentaient 78% des décès, mais avancez rapidement jusqu’à la semaine commençant le 30 octobre et nous pouvons voir que les vaccinés représentaient 85% des décès.

La pire semaine à ce jour pour les vaccinés, cependant, en termes de décès, est survenue la semaine commençant le 16 octobre, qui a vu la population vaccinée représenter 94% des décès de Covid-19.

Cela signifie que lorsque Devi Sridhar a exhorté Nicola Sturgeon à interdire les personnes qui n’ont pas été vaccinées dans les pubs, les restaurants, les gymnases et autres lieux de loisirs intérieurs, elle n’avait clairement pas fait ses devoirs sur la façon dont les complètement vaccinés se débrouillaient en termes de cas, d’hospitalisations et des morts.

Le graphique ci-dessus montre les totaux cumulés de décès Covid-19 par statut vaccinal entre le 14 août et le 5 novembre ainsi que le nombre projeté d’hospitalisations jusqu’au 1er janvier 2022. Cependant, il faut noter que le calcul projeté utilise des données sur les cas qui s’est produite pendant l’été, une période où les virus respiratoires ont été notoirement tenus à distance, donc les projections réelles pourraient bien être bien pires.

Le graphique nous permet de voir à quel point les choses se sont améliorées pour les non vaccinés d’ici la semaine par rapport à la façon dont les choses ont empiré pour les complètement vaccinés d’ici la semaine, et malheureusement pour les complètement vaccinés, les choses devraient empirer.

Dans l’état actuel des choses entre le 14 août et le 5 novembre, la population vaccinée représentait 91% des décès, tandis que la population non vaccinée ne représentait que 9%. Mais d’ici le 1er janvier, le total cumulé des décès parmi les vaccinés devrait atteindre environ 2 750, tandis que le total cumulé des décès parmi les non vaccinés devrait atteindre seulement 300. Pour le contexte depuis mars 2020 jusqu’au 13 août 2021, un période de 18 mois, l’Écosse n’avait enregistré au total que 8 231 décès liés à la Covid-19.

Cela ressemble-t-il à une pandémie de non vaccinés pour vous ?

De la mi-août à novembre 2021, soit une période de 3 mois, la population vaccinée a représenté 57 % des cas de Covid-19, 75 % des hospitalisations et un effrayant 91 % des décès.

Il s’agit sans aucun doute d’une pandémie de personnes entièrement vaccinées, et toutes les restrictions prévues contre les non vaccinés n’ont absolument rien à voir avec la santé mais tout à voir avec le contrôle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Exposé