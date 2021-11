Bill Gates met en garde contre les attaques terroristes contre la variole alors que des échantillons de virus mortels ont été trouvés accidentellement chez Merck

Bill Gates a averti les gouvernements de se préparer aux attaques terroristes contre la variole et aux futures pandémies en investissant des milliards dans la recherche et le développement. Bill Gates a sonné l’alarme auprès des critiques en suggérant que des milliards de dollars soient investis dans un groupe de travail mondial sur la pandémie exécutant des « jeux de germes » pour se préparer à de futures épidémies ou attaques biologiques. Pendant ce temps, l’un des échantillons de virus de la variole les plus mortels au monde a été accidentellement trouvé dans une installation de vaccination de Merck pendant le nettoyage. Le virus est considéré comme si mortel que seuls deux laboratoires dans le monde sont autorisés à en stocker des échantillons, l’un en Russie et l’autre au CDC d’Atlanta.

M. Gates a fait ces commentaires lors d’un entretien avec Policy Exchange avec le président du comité restreint de la santé, Jeremy Hunt.

Il a déclaré que des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni doivent dépenser « des dizaines de milliards » pour financer la recherche, ajoutant que même si cela peut être coûteux, cela pourrait conduire à l’éradication de la grippe et du rhume.

« J’espère que dans cinq ans, je pourrai écrire un livre intitulé » Nous sommes prêts pour la prochaine pandémie « , mais cela prendra des dizaines de milliards de dollars en R&D – les États-Unis et le Royaume-Uni en feront partie », a-t-il déclaré.

« Cela prendra probablement environ un milliard par an pour un groupe de travail sur la pandémie au niveau de l’OMS, qui fait la surveillance et fait en fait ce que j’appelle des « jeux de germes » où vous pratiquez. »

Le fondateur de Microsoft a suggéré que les « jeux de germes » pourraient préparer les nations au bioterrorisme, comme les attaques de variole contre les aéroports. M. Gates a averti que les épidémies causées par le bioterrorisme pourraient être pires que celles qui se produisent naturellement.

« Ce qui est bien, c’est qu’une grande partie de la R&D que nous devons faire pour être prêts pour la prochaine pandémie sont des choses comme fabriquer des vaccins bon marché, avoir de grandes usines, éradiquer la grippe, se débarrasser du rhume, fabriquer des vaccins juste un petit patch vous mettre sur votre bras, des choses qui seront incroyablement bénéfiques même dans les années où nous n’avons pas de pandémie », a-t-il déclaré.

Simultanément, Bill Gates finance également un projet qui vise à fournir un tatouage quantique invisible caché dans le vaccin contre le coronavirus pour stocker votre historique de vaccination.

Les chercheurs ont montré que leur nouveau colorant, composé de nanocristaux appelés points quantiques, peut rester au moins cinq ans sous la peau, où il émet une lumière proche infrarouge qui peut être détectée par un smartphone spécialement équipé.

Il a ajouté qu’il continuerait à parler de préparation à une pandémie, dans le cadre de son travail de philanthrope.

Il a déclaré: «Ainsi, avec le message climatique et la lutte en cours contre les maladies des pauvres, la préparation à une pandémie est quelque chose dont je parlerai beaucoup.»

«Et je pense que cela trouvera un terrain fertile parce que, vous savez, nous avons perdu des milliards de dollars et des millions de vies. Et les citoyens attendent de leurs gouvernements que cela ne se reproduise plus.»

Il y aurait eu un total de 15 flacons douteux, selon l’alerte non classée « Pour usage officiel uniquement », dont une copie a été obtenue par Yahoo News. Cinq des flacons étaient étiquetés « variole » et 10 étaient étiquetés « vaccin ». Les flacons ont été immédiatement sécurisés.

