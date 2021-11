Les taux de mortalité liés à la COVID-19 dans le monde après le déploiement des vaccins sont plus élevés qu’auparavant + Des médecins vaccinés meurent et des médecins non vaccinés démissionnent ou sont licenciés : qui dirigera les hôpitaux ?

Les taux de mortalité liés à la COVID-19 dans le monde après le déploiement des vaccins sont plus élevés qu’auparavant

Les vaccins COVID-19 n’empêchent pas les décès dus à la COVID-19. Au 10 octobre 2021, les taux de mortalité liés à la COVID-19 après le déploiement des vaccins étaient plus élevés dans 70 % des 178 pays pour lesquels nous avons obtenu les dates de déploiement de la vaccination et le nombre total de doses de vaccin administrées. Les déploiements du vaccin COVID-19 n’ont pas ralenti le taux de maladie COVID-19 grave ou de décès COVID-19 causés par les variantes virales du SRAS-CoV-2.

Aux États-Unis, les vaccins à ARNm et à ADN vectoriel COVID-19 ont le taux de mortalité post-vaccin le

Au 10 octobre 2021, les taux de mortalité liés au COVID-19 dans le monde ont augmenté après le déploiement du vaccin COVID. Les pays au-dessus de la ligne noire avaient des taux de mortalité COVID-19 plus élevés après le déploiement du vaccin COVID qu’avant.

plus élevé de tous les vaccins de l’histoire dans le système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) du Center for Disease Control (CDC) des États-Unis.[1] Les États-Unis ont connu une augmentation de la mortalité toutes causes confondues de 41% de la mortalité toutes causes confondues en 2021 depuis le début du déploiement du vaccin COVID.

41 % d’augmentation de la mortalité toutes causes confondues aux États-Unis en 2021 depuis le déploiement du vaccin COVID

Analyse CDC VAERS soumise à la FDA par Josh Guetkow PhD. D. Wiseman PhD. Paul E. Alexander PhD. H. Selegmann PhD.

Graphique à barres de la mortalité en 2020 par rapport à 2021 aux États-Unis

Les vaccins à ARNm et à vecteur d’ADN COVID-19 créent des anticorps entourant les organes internes en faisant en sorte que le corps crée des milliards voire des milliards de protéines de pointe spécifiques à la variante originale du SRAS-CoV-2. Comme le montrent les données israéliennes et britanniques, les vaccins actuels à base de protéines de pointe COVID-19 n’offrent aucune protection contre l’infectiosité, les maladies symptomatiques ou l’hospitalisation avec la variante actuelle d’échappement immunitaire Delta. Une immunité nasale et buccale insuffisante contre la variante Delta est créée par les injections actuelles de vaccin COVID-19, de sorte que les vaccinés propagent le virus Delta et portent des charges virales 251 fois plus élevées que les variantes Alpha précédentes dans les cavités nasales et buccales.[3][4]

Les déploiements de vaccins dans le monde sont associés à une augmentation des décès dus au COVID

La prévalence de la variante delta (représentée par une ligne verte dans les graphiques ci-dessous) est enregistrée chez les patients COVID-19 hospitalisés vaccinés et non vaccinés environ quatre (4) mois après les dates initiales de déploiement du vaccin COVID-19 en raison de la pression sélective induite par le vaccin.[5] Comme le montrent les données d’Israël et du Royaume-Uni, les déploiements de vaccination coïncident avec des taux hebdomadaires de décès dus à la COVID-19 signalés par million plus élevés que pendant la période de pandémie de COVID-9 de 2020. Au début du déploiement des vaccins, la mortalité toutes causes confondues augmente chez les personnes âgées. Les doses de rappel plus nombreuses d’Israël ont produit une autre augmentation du taux de mortalité du COVID-19 après le 21 juillet.

Décès de Covid-19 au Royaume-Uni par rapport aux doses de vaccin 2020-21

Israël COVID-19 Décès et doses de vaccin COVID

Décès de 65 ans et plus dans le sud des États-Unis et doses de vaccin COVID

25 à 64 ans Décès de toutes causes aux États-Unis et doses de vaccin COVID

Dans deux des pays les plus vaccinés au monde, le Royaume-Uni et Israël, il y avait une forte mortalité toutes causes confondues chez les hommes âgés de 65 à 74 ans associée au déploiement du vaccin COVID-19 et au déploiement des injections de rappel.

Des données mondiales montrent que les vaccins COVID-19 sont associés à un risque accru de décès dus à la COVID-19

Nous avons collecté les décès dus à la COVID-19 par million de données dans Our World in Data[1] et collecté les dates de déploiement du vaccin COVID-19 et le nombre de doses pour 100 personnes des vaccins Covid : à quelle vitesse progresse-t-on dans le monde ? L’équipe de journalisme visuel et de données BBC News[2] et l’a analysé à l’aide du langage de programmation R. Nous avons généré des nuages ​​de points comparant les taux de mortalité liés à la COVID-19 avant et après les dates de déploiement du vaccin COVID-19 dans chaque pays. Chaque pays du nuage de points se voit attribuer une couleur au hasard et la taille du texte augmente avec le nombre de doses de vaccin pour cent personnes. La ligne de régression de l’ensemble de données en plus de la ligne avec la pente 1 qui passe par l’origine (y = x) pour permettre de voir facilement que les pays tracés au-dessus de cette ligne à 45 degrés ont un taux de mortalité COVID-19 plus élevé après déploiements de vaccins COVID- 19 ; et les pays tracés en dessous de cette ligne à 45 degrés ont des taux de mortalité COVID-19 inférieurs après le déploiement du vaccin COVID-19.1

Le graphique ci-dessus montre les taux de mortalité COVID-19 par million de personnes avant et après les dates de déploiement du vaccin COVID-19 pour 17 vaccins COVID-19 différents dans 178 pays, au 10 octobre 2021. Il comprend 10 mois de données pré- déploiements et au plus 9,5 mois après les déploiements, en fonction de la date de début du déploiement du vaccin COVID-19 dans le pays. Les décès par million de COVID-19 ont été obtenus à partir de Our World in Data.[3] Les dates de déploiement du vaccin COVID-19 et le nombre de doses pour 100 personnes ont été collectés à partir des vaccins Covid : à quelle vitesse progresse-t-on dans le monde ?[4] et tracés à l’aide du langage de programmation R. Chaque pays du graphique est représenté par un point, auquel une couleur est attribuée au hasard. La taille de son nom de pays augmente avec son nombre de doses de vaccin pour cent personnes. La ligne de régression montre la relation globale entre les taux de mortalité COVID-19 avant et après le déploiement de la vaccination pour ces pays. La ligne avec la pente un (1) passant par l’origine (y = x) est montrée pour qu’il soit facile de voir que les pays tracés au-dessus de cette ligne à 45 degrés ont des taux de mortalité COVID-19 plus élevés après le déploiement de la vaccination ; et les pays tracés en dessous de la ligne des 45 degrés ont des taux de mortalité COVID-19 inférieurs après le déploiement des vaccins.1 Dans l’ensemble, on peut voir visuellement que les vaccins COVID-19 ne réduisent pas les taux de mortalité COVID-19 et, en fait, sont associée à une augmentation des taux de mortalité liés à la COVID-19 dans 70 % des 178 pays répertoriés.

De nombreux pays ayant des taux de mortalité COVID-19 pré- et post-vaccination relativement faibles ne peuvent pas être vus dans ce graphique de 178 pays, donc le graphique suivant montre juste le coin inférieur du graphique pour les pays ayant moins de 50 décès COVID-19 à la fois avant et après le déploiement de la vaccination COVID-19.

Certains pays ayant des taux de mortalité COVID-19 plus faibles après le déploiement du vaccin au 10 octobre 2021, sont déjà passés à la ligne des 45 degrés et ont un taux de mortalité COVID-19 aussi important aujourd’hui qu’avant le déploiement de leur vaccin. Par exemple, le 10 octobre, date des données illustrées ci-dessus, l’Australie avait un taux de mortalité COVID-19 inférieur de 21,4 pour un million de déploiement de la vaccination post-COVID-19 par rapport à son taux initial de 35,25 auparavant. Cependant, au 28 octobre, le taux de mortalité post-vaccination en Australie a rapporté que le taux de mortalité COVID-19 avait augmenté de 30,26 décès COVID-19 par million depuis le début du déploiement de son vaccin le 21 février 2021, presque égal à avant le début des vaccinations COVID avec l’ARNm et le vecteur Vaccins à ADN. Étant donné que l’Australie n’a commencé son déploiement de vaccination qu’à la fin de la 3e semaine de février, la comparaison porte sur une période post-vaccination plus courte. Ainsi, le nombre de décès de COVID-19 post-vaccination en Australie par million par mois est en fait plus élevé maintenant que sa période de pré-vaccination et a presque atteint la limite.

Il existe de nombreuses explications mathématiques ou théories possibles qui pourraient être testées statistiquement, pour expliquer pourquoi certains pays ont pu maintenir leurs taux de mortalité COVID-19 inférieurs au taux mondial moyen de 635,6 par million au 28 octobre. Peut-être que les pays ayant des taux de mortalité COVID-19 plus faibles après le déploiement du vaccin ont vacciné moins de personnes ; ou utilisent des vaccins plus traditionnels et moins dangereux ; ou mettent à disposition des traitements précoces et efficaces tels que l’hydroxychloroquine et l’ivermectine qui sont utilisés dans des pays signalant des taux de mortalité COVID-19 très faibles comme la Chine, le Nicaragua et le Congo.

CONCLUSION : Les vaccinations COVID-19 ne sont pas associées à une diminution des taux de mortalité dus à la COVID-19 et, par conséquent, ne réduisent pas les taux de cas graves de COVID-19 hospitalisés. Dans l’ensemble, les données numériques montrent que le déploiement du vaccin COVID-19 est associé à une augmentation des maladies et des décès liés à la COVID-19.

Par Kathy Dopp2 MS Mathématiques

Nuages ​​de points créés dans R et contribués par le Dr Jessica Rose, Institute of Pure and Applied Knowledge, Public Health Policy Initiative (PHPI)

Mortalité toutes causes confondues en Israël et au Royaume-Uni en 2021 chez les hommes de 65 à 74 ans

Traduction : MIRASTNEWS

Source : kathydopp.info

L’excès de décès indique un programme de dépeuplement

« Je pense qu’il est très probable que la prochaine phase impliquera la mort à une échelle qui éclipsera les réclamations de » décès de covid-19 « à ce jour. » Dr Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer

Question – Pourquoi la mortalité en Écosse est-elle plus élevée en 2021 qu’en 2020 ?

Réponse – Parce que plus de gens meurent. Et si plus de gens meurent, c’est parce que plus de gens ont été vaccinés. En d’autres termes, il existe un lien entre l’augmentation de la mortalité et le vaccin Covid-19.

Question – Vous ne pouvez pas le prouver.

Réponse – Vous avez raison, je ne peux pas. Les preuves sont toutes circonstancielles. Mais c’est convaincant, tout de même. Par exemple, l’augmentation de la mortalité ne se produit pas seulement en Écosse. Cela se produit dans de nombreux pays qui ont lancé des campagnes de vaccination de masse plus tôt dans l’année. Ils constatent tous une augmentation significative de la mortalité toutes causes confondues. Pourquoi donc? Que font-ils différemment en 2021 par rapport aux années précédentes ?

Question – Je peux voir où vous voulez en venir, mais je ne pense toujours pas que vous ayez suffisamment de preuves pour défendre votre cause.

Réponse – D’accord, alors vous me dites : pourquoi plus de gens meurent en 2021 qu’en 2020 ? Et, gardez à l’esprit, la mortalité toutes causes confondues n’augmente pas seulement un peu ; il écrase la moyenne sur cinq ans. Découvrez ce récent article d’Alex Berenson chez Substack :

L’Ecosse est à 87% d’adultes vaccinés ; les décès hebdomadaires sont désormais 30% supérieurs à la normale

14 octobre, ceci provient du tableau de bord quotidien Covid-19 de Public Health Scotland :

«Les 315 décès supplémentaires enregistrés la semaine dernière représentent une augmentation de 30% par rapport à la moyenne pré-pandémique sur cinq ans pour cette période de l’année. Il s’agit de la 20e semaine consécutive avec un excès de décès au-dessus de la moyenne quinquennale et le plus élevé depuis la semaine se terminant le 10 janvier 2021. »

Même en excluant les décès de Covid, ils étaient près de 20 % au-dessus de la normale pour la semaine la plus récente, et la tendance est à la hausse. » (« L’Écosse compte 87 % d’adultes vaccinés ; les décès hebdomadaires sont maintenant 30 % supérieurs à la normale », Alex Berenson Substack)

Question – Mais comment construire un dossier sur les données d’un seul pays ? C’est ridicule.

Réponse – Mais il n’y a pas que l’Écosse. La même règle s’applique à de nombreux pays qui ont lancé des campagnes de vaccination plus tôt dans l’année. Voici plus de Berenson:

Ajoutez l’Allemagne – la nation la plus peuplée d’Europe – aux pays connaissant une mortalité toutes causes inhabituellement élevée qui n’est PAS liée à Covid.

En septembre, l’Allemagne a signalé près de 78 000 décès, soit plus de 10 % de plus que le chiffre attendu, ont déclaré des démographes du gouvernement allemand plus tôt cette semaine.

Presse : « Chiffres de mortalité (en Allemagne) en septembre 2021 : 10 % au-dessus de la médiane des années précédentes. » (« Il n’y a pas que le Royaume-Uni ; les décès toutes causes confondues sont également désormais bien au-dessus de la normale en Allemagne (80 % d’adultes entièrement vaccinés) », Alex Berenson Substack)

Et puis il y a ça du compte Twitter de Data Analyst (consultez les graphiques) :

Analyse des données @Data_is_Louder

26 octobre

Mystère COVID Les décès excessifs au Danemark, en Finlande et en Norvège sont plus élevés que lors de leur pire épidémie de Covid. Ces mystérieux décès excessifs se sont produits parallèlement au déploiement de la vaccination.

​Danemark –– « 5 mois consécutifs 2021 a battu le record de 10 ans de décès de toutes causes… .. Décès de Covid-19 proches de zéro au cours de la même période. »

Il en va de même en Irlande, au Royaume-Uni et en Israël. Jetez un œil à l’Angleterre (10 à 59 ans.)

Ce qui est si troublant dans ce graphique, c’est qu’il montre comment les vaccins ciblent les jeunes. « Alors que le nombre de morts de la COVID a été largement limité aux personnes âgées… ce sont les jeunes qui subissent le plus les blessures causées par les vaccins. Selon VigiAccess, la base de données des événements indésirables de l’Organisation mondiale de la santé, 41 % des plus de 2,4 millions de blessures liées au vaccin signalées à ce jour concernent des personnes de moins de 44 ans et seulement 6 % des personnes de plus de 75 ans. (« La vraie pandémie ne fait que commencer, et ce sont les crises cardiaques provoquées par les injections COVID chez les jeunes », Lifesite News)

C’est quelque chose que vous n’allez pas lire dans les médias, et pour une bonne raison aussi. Parce que cela saperait leur objectif mortel de continuer à faire la promotion du vaccin.

Voici plus d’informations de l’analyste quantitatif Joel Smalley :

Joel@RealJoelSmalley

Mise à jour hebdomadaire des décès du CDC. « Malgré » le fait que plus de 80 % soient complètement vaccinés, depuis le 24 juillet, les décès de plus de 65 ans en Floride sont 14 % plus élevés qu’à la même période l’an dernier. «Malgré» au moins 50% de vaccination complète chez les moins de 65 ans, les décès sont en hausse de 46% et augmenteront à mesure que les rapports rattraperont leur retard.

Les exemples sont partout sur Internet. Vous n’avez pas à chercher bien loin. Partout où des vaccinations de masse ont eu lieu, là aussi, la moralité s’est élevée. Et – encore une fois – ce ne sont pas des morts de Covid. Il s’agit principalement de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de caillots sanguins, de maladies circulatoires et de problèmes neurologiques ; les mêmes maladies induites par les vaccins contre lesquelles nous avons été mis en garde par les médecins et les scientifiques qui nous ont dit la vérité depuis le début. Il s’avère qu’ils avaient raison après tout.

En termes simples, les vaccins augmentent les décès, ne les réduisent pas. Ils ne font qu’empirer les choses, pas mieux. Ils perpétuent la crise sans y mettre un terme. Et c’est pourquoi la ligne rouge du graphique pointe vers le haut. C’est une indication que le nombre de morts continuera d’augmenter tant que nous continuerons à faire ce que nous faisons maintenant, inoculer à des millions de personnes un agent pathogène cytotoxique qui déclenche des caillots sanguins, une inflammation et une auto-immunité. Voici une autre carte de l’Écosse avec un court commentaire du Daily Skeptic :

« …. la présence d’une épidémie de Covid n’a pas été constatée à l’été 2020, mais est constatée à l’été 2021. Qu’est-ce qui diffère entre les deux années ? La réponse la plus évidente est le déploiement de la vaccination COVID-19. Il n’y avait pas de programme de vaccination COVID-19 en 2020, mais il y a eu un déploiement des vaccinations Covid de manière séquentielle vers des tranches d’âge de plus en plus jeunes en 2021, un schéma que nous voyons dans la manifestation d’un excès de décès. …. Le système de déclaration des événements indésirables de la Carte Jaune,…. a déjà enregistré plus de 1 700 décès dans la population britannique associés aux vaccins COVID-19. Il y a donc un cas prima facie pour que la vaccination COVID-19 soit un facteur contribuant à l’augmentation spectaculaire des décès excessifs en été en Écosse en 2021. »

(« Les vaccins entraînent-ils des décès excessifs en Écosse, un professeur de biologie demande », The Daily Skeptic)

Avez-vous remarqué comment les médias essaient de dissimuler la soudaine augmentation de la mortalité ? Voici un bon exemple tiré d’un article du UK Telegraph :

« Alors que l’accent reste fermement fixé sur Covid-19, une deuxième crise sanitaire émerge tranquillement en Grande-Bretagne. Depuis début juillet, il y a eu des milliers de décès en excès qui n’ont pas été causés par le coronavirus. Selon les experts de la santé, c’est très inhabituel pour l’été. Bien que des décès excessifs soient attendus pendant les mois d’hiver, lorsque le froid et les infections saisonnières se combinent pour exercer une pression sur le NHS, l’été connaît généralement une accalmie.

Cette année est une valeur aberrante inquiétante.

Selon l’Office for National Statistics (ONS), depuis le 2 juillet, il y a eu 9 619 décès supplémentaires en Angleterre et au Pays de Galles, dont 48% (4 635) n’ont pas été causés par Covid-19.

Donc, si toutes ces personnes supplémentaires ne meurent pas du coronavirus, qu’est-ce qui les tue ?

Les données de Public Health England (PHE) montrent qu’au cours de cette période, il y a eu 2 103 décès supplémentaires avec une cardiopathie ischémique, 1 552 avec une insuffisance cardiaque, ainsi que 760 décès supplémentaires avec des maladies cérébrovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux et l’anévrisme et 3 915 avec d’autres maladies circulatoires. » (« Des milliers de personnes de plus que d’habitude meurent… mais ce n’est pas de Covid », Telegraph)

Donc, selon l’article, il y avait :

24 % de décès par insuffisance cardiaque en plus par rapport à la ligne de base

19% de cardiopathie ischémique

16% de maladie cérébrovasculaire (AVC)

18% d’autres maladies circulatoires

Toutes ces maladies cérébrovasculaires, cardiaques et circulatoires ne sont pas soudainement tombées du ciel en 2021. Ce sont des blessures générées par les vaccins. Tu vois cela?

Et ils sont tous liés à la protéine de pointe qui est le « mécanisme d’action biologique » qui « endommage les vaisseaux sanguins, les organes et provoque des caillots sanguins, et qui peut tuer un être humain ? (Citation : Dr Peter McCullough)

Vous êtes-vous demandé pourquoi plus de personnes sont mortes cette année de Covid qu’en 2020 ? Selon Johns Hopkins, Covid a tué 353 000 personnes aux États-Unis en 2020. Mais en seulement 10 mois en 2021, 390 000 personnes sont décédées. Comment cela peut-il être ? Après tout:

Beaucoup de personnes extrêmement vulnérables sont déjà décédées Les experts disent que Delta n’est pas aussi mortel que l’infection originale de Wuhan 100 millions de personnes (selon le CDC) ont déjà survécu à la Covid et ont désormais une immunité naturelle Et 190 millions de personnes ont été doublement vaccinées

Ce sont quatre raisons pour lesquelles les décès devraient diminuer. Mais ils ne diminuent pas, ils augmentent.

Pourquoi?

Le vaccin, voilà pourquoi.

Et pourquoi les pays avec les taux de mortalité Covid-19 les plus élevés sont-ils aussi les pays les plus vaccinés ?

C’est parce qu' »il existe une corrélation positive massive entre le pourcentage de vaccination et les décès ».

Mais ne me croyez pas sur parole. Vérifiez par vous-même. Faites vos propres recherches.

Tout récemment, le professeur Norman Fenton de l’Université Queen Mary de Londres a passé au crible les statistiques du gouvernement (ONS) pour voir s’il pouvait « déterminer le rapport risque-bénéfice global des vaccins Covid-19 » en comparant « les taux de mortalité toutes causes confondues entre les vaccinés et non vaccinés dans chaque catégorie d’âge.

Sa réflexion sur la question était simple :

« Si Covid est aussi dangereux qu’on le prétend – et si le vaccin est aussi efficace qu’on le prétend – nous devrions maintenant avoir vu beaucoup plus de décès liés à Covid parmi les non vaccinés que les vaccinés…. (et) Si le vaccin est aussi sûr qu’on le prétend, alors il aurait dû y avoir très peu de décès de plus de causes non liées à la Covid chez les vaccinés que chez les non vaccinés (dans chaque tranche d’âge). Ainsi, le nombre de décès toutes causes devrait être plus élevé chez les non vaccinés que chez les vaccinés (dans chaque groupe d’âge), confirmant que les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques. (Les écarts et les incohérences dans les ensembles de données du gouvernement britannique compromettent l’exactitude des comparaisons des taux de mortalité entre vaccinés et non vaccinés.)

Simple, non ? En d’autres termes, si le vaccin est si efficace, cela devrait être clair à partir des données. Mais ce n’est pas ce que Fenton a trouvé. Ce qu’il a trouvé était le contraire. Il a constaté que la mortalité toutes causes confondues est plus élevée chez les personnes vaccinées que chez les non vaccinés. (Et selon la façon dont vous interprétez les données, cela pourrait être considérablement plus élevé.) Fenton espérait que son analyse aurait un impact sur le débat sur le programme de vaccination en cours, mais au lieu de cela, il a été violemment dénoncé comme un extrémiste de droite, ce qui est ce qui arrive à quiconque ose défier le récit officiel. Voici plus de NPR:

«À l’intérieur du service des urgences de l’hôpital Sparrow à Lansing, dans le Michigan, les membres du personnel ont du mal à soigner les patients qui se présentent beaucoup plus malades qu’ils ne l’ont jamais vu. Tiffani Dusang, la directrice des soins infirmiers des urgences, vibre pratiquement d’anxiété refoulée, en regardant tous les patients allongés sur une longue file de brancards adossés aux murs beiges des couloirs de l’hôpital. « C’est difficile à regarder », dit-elle dans son twang texan chaleureux.

Mais elle ne peut rien faire. Les 72 chambres des urgences sont déjà remplies.

« Je me sens toujours très, très mal quand je marche dans le couloir et que je vois que les gens ont mal ou ont besoin de dormir ou ont besoin de calme. »

Même dans les régions du pays où COVID-19 ne submerge pas le système de santé, les patients se présentent aux urgences plus malades qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, leurs maladies plus avancées et nécessitant des soins plus compliqués.

Des mois de retards de traitement ont exacerbé les maladies chroniques et aggravé les symptômes. Les médecins et les infirmières disent que la gravité de la maladie varie considérablement et comprend des douleurs abdominales, des problèmes respiratoires, des caillots sanguins, des problèmes cardiaques et des tentatives de suicide, entre autres. (« Les urgences sont maintenant inondées de patients gravement malades – mais beaucoup n’ont même pas de COVID », NPR)

Répétez : « douleurs abdominales, problèmes respiratoires, caillots sanguins, problèmes cardiaques ». En d’autres termes, la surpopulation des salles d’urgence pourrait aussi bien être liée à des blessures induites par les vaccins qu’à des « traitements retardés ». Et remarquez à quel point l’auteur semble véritablement préoccupé par les urgences en plein essor mais ne mentionne jamais une seule fois l’éléphant dans la pièce ; le vaccin. Était-ce juste une erreur de sa part ou était-ce sa véritable intention de tromper ses lecteurs dès le départ ?

Ensuite, il y a ce joyau du New York Post qui essaie de préparer le public à l’assaut des troubles « thromboemboliques » auxquels nous serons confrontés dans un avenir très proche. L’article s’intitule à juste titre « La crise cardiaque peu connue qui frappe les femmes « en forme et en bonne santé » aussi jeunes que 22 ans. » Voici un extrait de l’article :

« Quand vous pensez à une crise cardiaque, vous imaginez immédiatement quelqu’un qui est plus âgé et qui pourrait déjà avoir des problèmes de santé sous-jacents. Mais les experts ont averti que des femmes aussi jeunes que 22 ans pourraient être frappées par une maladie peu connue.

La dissection spontanée des artères coronaires (SCAD) se produit lorsqu’une déchirure se forme dans un vaisseau sanguin du cœur, rapporte le New York Post. Il peut ralentir ou bloquer le flux sanguin vers le cœur, provoquant une crise cardiaque, des anomalies du rythme cardiaque ou une mort subite, selon les experts de la Mayo Clinic.

En général, c’est une maladie rare, mais les médecins exhortent les femmes à demander un diagnostic et des soins en ce qui concerne les symptômes. La maladie est plus fréquente chez les femmes âgées de 30 à 60 ans, mais les experts ont averti qu’elle atteint les femmes en forme et en bonne santé dès 22 ans. (La crise cardiaque peu connue qui frappe les femmes « en forme et en bonne santé » aussi jeunes que 22 ans, New York Post)

C’est compris? Donc, selon le Post, il est tout à fait normal qu’un jeune de 22 ans en forme soit frappé à mort par une crise cardiaque. Pensez-vous, peut-être, que l’auteur essaie d’adoucir les attitudes envers les blessures induites par les vaccins avant qu’elles ne nous frappent comme une tonne de briques ? En effet, il est, tout comme l’article du Times of India sur la superstar des célébrités et fou de fitness, Puneeth Rajkumar, décédé il y a quelques jours d’un arrêt cardiaque. Il avait 46 ans. Selon le Times of India :

La mort subite de Rajkumar a une fois de plus mis en lumière les dangers auxquels de nombreuses personnes dans la trentaine et la quarantaine sont confrontées aujourd’hui, à savoir le risque croissant de maladies cardiaques et d’arrêts cardiaques… (Rajkumar) a souffert d’une grave maladie cardiaque alors qu’il faisait de l’exercice dans le gymnase. Connu pour être ouvertement en forme et en bonne santé, Rajkumar s’entraînait souvent…

Il y a eu une augmentation choquante du nombre d’arrêts cardiaques observés chez les jeunes, voire la vingtaine. Alors que les maladies cardiaques et les arrêts cardiaques étaient généralement considérés comme une « maladie des personnes âgées », ce n’est plus le cas, et c’est désormais un signe avant-coureur que les médecins exhortent les gens à connaître de manière critique.…

En raison de la pandémie, les médecins ont également souligné que les préoccupations concernant les questions liées à la santé cardiaque ont été repoussées, et il est maintenant plus probable qu’auparavant que les gens souffrent de crises cardiaques silencieuses et d’arrêts cardiaques. » (« L’acteur de Kannada Puneeth Rajkumar décède à 46 ans, a subi un grave arrêt cardiaque alors qu’il faisait de l’exercice », Times of India)

Est-ce qu’il semble que les médias ont accepté leur rôle de complice de l’extermination de masse ou est-ce une exagération ?

En tout état de cause, nous pouvons nous attendre à voir un déluge d’articles similaires apparaître partout dans un proche avenir. Des articles comme celui-ci :

« L’activité physique peut augmenter le risque de crise cardiaque, selon une étude – Les nouveaux résultats ne l’emportent pas sur les bienfaits de l’exercice pour la santé, soulignent les chercheurs », The Irish Times

Ou ca:

« Les crises cardiaques chez les jeunes se multiplient » The Hindu

Ou ca:

« Les cas de crise cardiaque ont augmenté en 2021 sans barre d’âge ; voici ce qui y a conduit« , cnbctv18

Pouvez-vous voir ce qui se passe? Ces articles à l’emporte-pièce ont tous été concoctés avec le même objectif en tête, faire croire au public que l’extraordinaire vague de décès parmi les jeunes en bonne santé est tout à fait normale. (« Rien à voir ici. Avancez. ») Mais, bien sûr, rien de tout cela n’est normal. Tout cela est épouvantablement étrange et choquant, c’est pourquoi nous sommes si concentrés sur les décès en excès et la mortalité toutes causes confondues. Parce que, nous pensons, ceux-ci fourniront les preuves dont nous avons besoin pour montrer que le vaccin est un élément essentiel du programme de dépeuplement de l’élite visant à réduire la population mondiale de milliards de personnes. Nous pensons toujours que c’est ce qui se passe réellement. Les gros sous ont décidé d’éradiquer quelques milliards de cafards parmi nous afin qu’ils aient plus de place pour garer leurs Learjet. Il se trouve qu’ils ont opté pour le vaccin comme une alternative « moins salissante » pour nous faucher dans les rues avec des mitrailleuses. Non pas qu’ils en perdraient le sommeil.

Alors, comment se passe le plan, demandez-vous? Vérifiez-le:

« Selon les statistiques de mortalité toutes causes confondues, le nombre d’Américains décédés entre janvier 2021 et août 2021 est 18% plus élevé que le taux de mortalité moyen entre 2015 et 2019. »

Et voici un extrait d’un article qui a extrait ses données de recherches plus diverses. Regarde:

« Le vaccin COVID est-il responsable des décès excessifs ? …

Matthew Crawford du Rounding the Earth Newsletter, a examiné les statistiques de mortalité avant et après le déploiement des vaccins COVID… Crawford examine ensuite les données des pays qui ont une adoption importante des vaccins tout en ayant simultanément de très faibles taux de COVID-19. De cette façon, vous pouvez avoir une meilleure idée de la question de savoir si les injections COVID pourraient être responsables des décès excessifs, par opposition à l’infection elle-même.

Il a identifié 23 pays qui correspondent à ces critères, représentant 1,88 milliard d’individus, soit environ un quart de la population mondiale… Crawford procède à un certain nombre d’ajustements pour supprimer les valeurs aberrantes qui pourraient fausser les ensembles de données, (mais) après avoir supprimé les pays avec plus de 100 décès COVID par million avant leur programme de vaccination, il a proposé 13 pays avec une population combinée de 354 millions.…

Remarquablement, cependant, le nombre de décès dus à la COVID dans ces 13 pays est 11,61 fois plus élevé après la vaccination, par rapport à avant le déploiement des vaccins. Dans cinq des 13 pays, 90 % de leurs décès dus à la COVID-19 ont été enregistrés après le début de leurs campagnes de vaccination.

« À première vue, ces résultats renforcent l’hypothèse selon laquelle les vaccins expérimentaux tuent des gens », écrit Crawford. « À tout le moins, il s’agit d’un signal de sécurité de plus qui devrait inciter les autorités soucieuses de notre santé à discuter de la façon d’affiner les données qu’elles n’analysent pas à la connaissance de personne… » (« Les vaccins COVID responsable de la hausse des tendances de mortalité ? » Mercola.com)

Intéressant, hein ? Donc, si vous prenez les pays où il n’y a pas beaucoup de virus, et inoculez quand même une tonne de personnes, alors vous pouvez vraiment voir combien de personnes sont tuées par le vaccin. Au moins 10 fois plus !

En revanche, dans les pays où la propagation virale est importante, les effets néfastes du vaccin sont beaucoup moins visibles. Mais peu importe comment vous la coupez, la protéine de pointe érode l’infrastructure vitale du corps, affaiblissant le système vasculaire, tuant les cellules saines et les mitochondries, épuisant les lymphocytes tueurs et court-circuitant le système immunitaire. Les effets d’entraînement de cette attaque féroce peuvent être l’une des innombrables maladies qui évoluent inévitablement à partir d’un système circulatoire ravagé par des agents pathogènes, notamment un arrêt cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une embolie pulmonaire, une auto-immunité et une foule d’autres. À l’heure actuelle, les crises cardiaques semblent être en tête de liste. Découvrez ce bref article du Dr Peter McCullough :

Le monde assiste maintenant à une pandémie de crises cardiaques N-STEMI causées par des caillots sanguins

Un certain type de crise cardiaque est en augmentation dans le monde. Les professionnels de la santé en Écosse ont constaté une forte augmentation d’un type de crise cardiaque potentiellement mortelle appelée crise N-STEMI. Cette condition est le résultat d’artères partiellement bloquées qui coupent l’apport sanguin au cœur. Il présente moins de lésions tissulaires qu’une attaque STEMI régulière mais peut être tout aussi fatale…. Les cas d’attaques STEMI sont restés stables pendant des années, (mais) ont récemment augmenté… Au cours de l’été, l’hôpital a dû augmenter son nombre de lits de cardiologie de 44%, alors que les travailleurs de la santé de première ligne faisaient face à une demande accrue de patients atteints de crise cardiaque… .

Une pandémie de crises cardiaques provoquée par une injection cytotoxique qui inflige des dommages à ses victimes, qu’elles meurent ou non. Est-ce un résumé exact du vaccin Covid-19 ?

Il est. Voici plus de The Expose:

« Les données disponibles auprès du Center for Disease Control aux États-Unis montrent que depuis le début du programme de vaccination Covid-19 aux États-Unis, les décès dus à des « résultats cliniques anormaux non classés ailleurs » ont augmenté de façon exponentielle par rapport aux niveaux de vaccination pré-Covid-19…

Les décès dans cette catégorie incluent les cas pour lesquels aucun diagnostic plus spécifique n’a pu être posé… ou les symptômes étaient difficiles à déterminer… ou les cas ont été référés ailleurs.)

« … le nombre de décès dus à des résultats cliniques anormaux … a maintenu une moyenne stable d’un peu plus de 1 000 par semaine depuis février 2020, et était également à ces niveaux avant la prétendue pandémie qui frappe les États-Unis. Cependant, vers la fin mars / début avril 2021, il y a eu une augmentation soudaine du nombre de décès anormaux enregistrés par semaine, grimpant soudainement… à plus de 7 000 par semaine à la mi-septembre, ce qui représente une augmentation de 600 % par rapport à la moyenne observée chaque semaine avant le début du déploiement de la vaccination Covid-19.

La question est bien sûr, pourquoi ?

… La seule chose que des millions de personnes ont en commun depuis que les décès anormaux ont commencé à augmenter par rapport à la moyenne attendue, c’est que des millions de personnes ont reçu une injection expérimentale, pour laquelle il n’y a pas de données de sécurité à long terme pour savoir quelles en seront les conséquences.

Les données officielles du CDC suggèrent que les conséquences d’un déploiement expérimental de masse de la vaccination sont une augmentation choquante du nombre de décès dus à des causes anormales non identifiées… » (« Enquête : les données officielles du CDC montrent une augmentation choquante des décès dus à des causes mystérieuses depuis le début des vaccinations Covid-19 », The Expose)

L’article est cohérent avec les nombreuses histoires que nous avons entendues d’infirmières faisant état de patients présentant des symptômes inhabituels « bizarres » qui échappent au diagnostic traditionnel. Cela ne devrait pas être surprenant étant donné les propriétés uniques de la protéine de pointe dont l’attaque furtive contre le système vasculaire a déjà déclenché un tsunami de maladies cardiovasculaires, neurologiques et immunologiques comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Tous ces décès peuvent être attribués à un « coup de mort empoisonné » qui augmente sans relâche la mortalité toutes causes confondues tout en tuant des personnes de plus en plus jeunes. Si vous en doutez, jetez un œil au nombre d’athlètes qui meurent peu de temps après leur injection. C’est une histoire qui est destinée à déprimer l’enfer de tout être humain normal.

Voir ici – « HAUTE DE SPORTIFS DANS LE MONDE ENTIER SOUFFRANT D’UNE MALADIE INATTENDUE », Pas The Beeb.com

Découvrez également cette vidéo éclairante de 2 minutes traitant de l’arrêt cardiaque et de notre faux système de signalement des blessures causées par les vaccins. (VAERS)

Le Dr Mike Yeadon a résumé les récents développements dans un commentaire qu’il a publié sur la chaîne Morningstar la semaine dernière. Il a dit :

« Il n’y a pas de fin de jeu logique… mais une tyrannie totalitaire… et une dépopulation massive… Certains collègues sont d’accord avec la partie tyrannie, mais rechignent à la dépopulation. (Mais) Les preuves le montrent fermement.

En effet, il le fait.

Tout a du sens une fois que vous réalisez qu’ils veulent nous tuer (SUIVRE)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : UNZ

Un chirurgien orthopédiste a effectué 800 interventions chirurgicales par an mais ne peut désormais plus travailler en raison de blessures causées par le vaccin COVID-19

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Le Dr Joel Wallskog est un chirurgien orthopédiste du Wisconsin qui a vu 5000 patients par an et effectué environ 800 interventions chirurgicales, avant de prendre le vaccin COVID-19 expérimental Moderna.

Maintenant, il souffre d’une myélite transverse qui affecte sa moelle épinière et il a des difficultés à marcher.

Il ne peut plus travailler comme chirurgien orthopédiste. Sa carrière de 19 ans, qui lui a pris 14 ans de scolarité, est maintenant terminée.

Le Dr Wallskog a donné ce témoignage à Washington D.C. lors de la table ronde du sénateur Ron Johnson plus tôt ce mois-ci. Voir:

Des médecins et des blessés par vaccin COVID-19 témoignent à Washington D.C. de crimes contre l’humanité – CDC, FDA, NIH, Fauci ne sont pas des spectacles

Nous avons séparé son témoignage dans une vidéo séparée qui est sur notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Medical Kidnap

Des médecins vaccinés meurent et des médecins non vaccinés démissionnent ou sont licenciés : qui dirigera les hôpitaux ?

Par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

Depuis le début du déploiement des injections expérimentales de COVID-19, nous avons rapporté de nombreuses histoires tristes de professionnels de la santé décédés ou paralysés par les injections expérimentales.

Les grands médias essaient de cacher ces histoires, car c’est une mauvaise affaire pour leurs principaux sponsors, les grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer.

Il a été largement rapporté dans les médias alternatifs cette semaine que le public comprend le fait que lorsque des personnes visibles publiquement meurent, les médias d’entreprise cachent leur statut de vaccination COVID-19, donc des recherches telles que « mort subitement » ou « mort de manière inattendue » ont grimpé en flèche ces dernières semaines, car c’est ainsi que les médias d’entreprise rapportent généralement maintenant ces décès de jeunes par ailleurs en bonne santé.

Voici donc une mise à jour des médecins décédés après avoir reçu un vaccin COVID-19, ou lorsque leur statut vaccinal n’est pas mentionné, décédés subitement ou de manière inattendue.

S’il ne s’agit que d’un petit échantillon du nombre total de décès qui sont devenus connus grâce aux reportages des médias, le système hospitalier pourrait être en grave difficulté, car de nombreux médecins non vaccinés ont déjà été licenciés ou ont démissionné en raison des mandats de vaccination COVID-19, et ces mandats pour que le personnel médical soit complètement vacciné entrent en vigueur le 4 janvier.

Selon Forbes, environ un tiers du personnel hospitalier aux États-Unis n’est pas encore « vacciné ».

Si la plupart de ces membres du personnel finissent par démissionner ou sont licenciés, qui restera-t-il pour diriger les hôpitaux ??

Voici quelques rapports récents de médecins qui « sont décédés subitement ». Dans presque toutes ces histoires dans les médias d’entreprise, ils imputeront les décès à la « COVID ».

Et pourquoi pas? Un patient qui décède avec un diagnostic de COVID vaut environ 100 000,00 $ de remboursement aux hôpitaux, c’est pourquoi vous voyez des rapports de personnes décédées dans des accidents de véhicules à moteur ou de violence armée diagnostiquées avec « COVID » même après leur mort.

Dr Irfan Halim

Bulletin d’information:

Le chirurgien héros tué par Covid était DOUBLE-JABBED

En voici d’autres publiés par The COVID Blog.

Récoltez ce que vous semez? Des médecins tombant comme des mouches dans des décès décrits comme « morts de manière inattendue » et « morts subitement » depuis la mi-octobre

Par Le Blog COVID

Dr Kevin Walsh – Roanoke, Virginie

Dr Justin Nasser – Benowa, Queensland (Australie)

Dr Stéphanie Bosch – Waldport, Oregon

Dr Craig Shannon – Poughkeepsie, New York

Dr Elliott Gagnon – Wasilla, Alaska

Dr Daniel McBride – West Hatfield, Massachusetts

Dr Janak Patel – Marietta, Ohio

Lisez leurs histoires sur le blog COVID.

Articles précédents publiés sur Health Impact News de médecins décédés après avoir reçu une injection COVID :

Un médecin de Chicago de 27 ans en bonne santé est décédé 3 mois après des injections COVID, ce qui soulève des problèmes de sécurité à long terme

Un autre professionnel de la santé dans la fleur de l’âge EST MORT quelques semaines après avoir reçu l’injection expérimentale d’ARNm alors que Memphis pleure la perte d’un médecin de 36 ans

Un médecin de 39 ans et fils de l’ancien juge en chef de Trinidad retrouvé mort après une injection COVID en Irlande

Un médecin italien de 45 ans « dans la force de la vie et en parfaite santé » décède après la piqûre COVID à ARNm de Pfizer : une infirmière de 39 ans et un technicien en chirurgie de 42 ans sont également décédés

Un obstétricien de Miami «en très bonne santé» de 56 ans décède après avoir été injecté avec le vaccin COVID expérimental Pfizer

Un chirurgien de 48 ans MORT après s’être moqué des « anti-vaccins » et avoir écrit sa propre nécrologie après les injections COVID de Moderna

Cardiologue, docteur en médecine qui voulait frapper les anti-vaccins au visage MORTS après une injection COVID de rappel

De notre chaîne Bitchute.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Medical Kidnap

LES BLESSURES DU VACCIN COVID COMMENCENT

Alors que les médias continuent de promouvoir la sécurité des vaccins #Covid19, des dizaines d’effets secondaires graves du produit expérimental sont signalés dans les actualités et sur les réseaux sociaux.

LES VACCINS COVID CONTINUENT D’ÉCHOUER

De Tony Fauci à Boris Johnson, la définition de « vacciné » évolue désormais pour inclure un 3e et peut-être même un 4e rappel.

LES RAPPORTS D’AMNESTY INTERNATIONAL : COVID-19 ET MAISONS DE SOINS.

Le rapport sur le Royaume-Uni. Un passage du rapport :

Covid-19 a eu un impact dévastateur sur les personnes âgées vivant dans des maisons de soins en Angleterre. 28 186 « décès excessifs » ont été enregistrés dans des maisons de soins en Angleterre entre le 2 mars et le 12 juin, avec plus de 18 500 résidents de maisons de soins confirmés décédés avec Covid-19 au cours de cette période. Les décisions et les échecs du gouvernement britannique ont entraîné des violations des droits humains des personnes vivant dans des maisons de soins, notamment le droit à la vie, à la santé et à la non-discrimination. De la sortie de 25 000 patients, y compris ceux infectés, dans des maisons de soins ; à refuser l’admission des résidents des maisons de soins à l’hôpital et à leur imposer des ordonnances de « ne pas tentez de réanimation » sans une procédure régulière, à ne pas fournir d’EPI (équipement de protection individuelle) et à effectuer des tests dans les maisons de soins. Les personnes âgées vivant dans des maisons de soins ont été abandonnées à la mort.

J’imagine; « les personnes dans les maisons de soins ont vu leur droit à la vie violé », sonne mieux que ; « des personnes dans des maisons de soins ont été assassinées », mais c’est moins exact.

LES PERSONNES ÂGÉES DANS LES MAISONS DE SOINS ONT ÉTÉ ASSASSINÉES.

Source: THE HIGH WIRE

L’IMMUNITÉ NATURELLE TRIOMPHE À NOUVEAU

Une nouvelle étude en Inde montre que ceux qui se sont rétablis du COVID-19 peuvent avoir une immunité supérieure au virus et à ses variantes que ceux vaccinés.

Données officielles de Public Health England : les taux d’infection « COVID » sont plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés

Plus le temps passe, plus la lumière expose les œuvres obscures de la plandémie et ceux qui la commettent sur nous. L’heure de la justice est attendue depuis longtemps contre ces criminels et les dernières données de notre Angleterre sur l’escroquerie sont d’autant plus révélatrices.

Paul Joseph Watson rapporte à Summit News :

Le Spectator a publié un article citant des données officielles de Public Health England, qui indique que pour les plus de 30 ans, « les taux d’infection à Covid pour 100 000 sont désormais plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés ».

Eh bien c’est maladroit.

L’article, écrit par Lionel Shriver, s’intitule « Le théâtre absurde des passeports vaccinaux ».

Il souligne que selon les données officielles, les vaccins n’offrent qu’une protection d’environ 17% pour les plus de cinquante ans.

« Comme je l’ai observé à l’époque, cela signifierait que les vaccinés et non vaccinés posent un danger comparable les uns aux autres », écrit Shriver. « Tous les régimes d’apartheid de Covid sont donc insensibles. »

Elle explique ensuite clairement comment les données officielles sapent tout l’argument derrière les passeports vaccinaux, qui interdisent aux non vaccinés d’entrer dans d’innombrables lieux.

« Des informations plus récentes ont conforté cette conclusion de l’été. Dans chaque groupe d’âge de plus de 30 ans au Royaume-Uni, les taux d’infection à Covid pour 100 000 sont désormais plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés. En effet, dans les cohortes âgées de 40 à 79 ans, les taux d’infection chez les vaccinés sont plus de deux fois plus élevés que chez les non vaccinés. L’organisme vainement rebaptisé de PHE, la UK Health Security Agency, clarifie frénétiquement que les données « ne devraient pas être utilisées pour estimer l’efficacité du vaccin », une mise en garde que j’inclus par souci d’exactitude. Mais les différences dans les taux d’infection sont suffisamment drastiques pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. »

Shriver résume ensuite comment ces données anéantissent la raison de la mise en œuvre des programmes de passeport vaccinal.

« Le gardiennage des palais de plaisance donne la fausse impression – statistiquement, le mensonge – que les racailles non vaccinées exilées sur le trottoir représentent une menace de maladie transmissible bien plus grave que les convives de la banquette voisine qui, comme vous, ont eu droit à la piqûre. En vérité, le passager de la compagnie aérienne à double piqûre en 24A peut être un compagnon de siège tout aussi risqué que le grand banni du vol non lavé.

Pendant ce temps, le Times rapporte les résultats d’une autre étude qui « a révélé que les doubles piqûres sont tout aussi susceptibles de transmettre Covid-19 que les personnes non vaccinées ».

Après que Public Health England ait publié les données, les bureaucrates du gouvernement ont commencé à paniquer à l’idée que les gens les utiliseraient pour suggérer que les vaccins n’étaient pas si efficaces.

Le directeur de l’Office for Statistics Regulation, Ed Humpherson, a convoqué une réunion urgente avec l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni au cours de laquelle il s’est inquiété du fait que les données aient « le potentiel d’induire en erreur ».

« Nous avons noté que ces données ont été utilisées pour affirmer que les vaccins sont inefficaces », a par la suite écrit Humperson.

N’est-il pas étrange de voir comment le gouvernement et les organismes de réglementation associés semblent avoir peur des données brutes ?

Si les vaccins sont aussi efficaces qu’ils nous le disent, pourquoi seraient-ils inquiets ?

TENDANCE : La paix contrecarrée ? Assassinat de l’ambassadeur de Russie « Une opération sous faux drapeau par l’Occident »

Nous le signalons depuis des mois ! Les médias Mockingbird et les arnaqueurs politiques corrompus de la Big Pharma nous disent une chose alors que la réalité est complètement le contraire.

Et nous savons qu’ils couvrent ce qui pourrait être le plus grand acte criminel de toute l’histoire de l’humanité simplement parce que la FDA demande à un tribunal de leur donner 55 ans pour remettre les données qu’ils ont sur Pfizer !

Tim Brown

Tim Brown est auteur et éditeur chez FreedomOutpost.com, SonsOfLibertyMedia.com, GunsInTheNews.com et TheWashingtonStandard.com. Il est l’époux de sa femme « plus précieuse que les rubis », père de 10 « flèches puissantes », touche-à-tout, chrétien et amoureux de la liberté. Il réside dans le Grand État de Caroline du Sud, occupé par les États-Unis. . Suivez Tim sur Twitter. Découvrez-le également sur Gab, Minds, MeWe, Spreely, Mumbl It et Steemit

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Washington Standard